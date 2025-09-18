Original-Research: STINAG Stuttgart Invest AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu STINAG Stuttgart Invest AG Unternehmen: STINAG Stuttgart Invest AG ISIN: DE0007318008 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 26,55 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

STINAG steigert Halbjahresgewinn: Stabile Cashflows und solide Vermietungslage Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die STINAG Stuttgart Invest AG (STINAG) Umsatzerlöse von 14,26 Mio. € und lag damit um 0,21 Mio. € beziehungsweise rund 1,5% über dem Vorjahreswert von 14,05 Mio. €. Die Nettomieterlöse erhöhten sich auf 12,6 Mio. € und kompensierten projektbedingte Beeinträchtigungen. Triebfedern der Topline waren vor allem vertragliche Indexanpassungen in mehreren Bestandsobjekten mit einem Effekt von rund 0,2 Mio. € sowie der Anlauf zusätzlicher Mieten am Rotebühlplatz 18 nach Voll- beziehungsweise Neuvermietung mit einem Beitrag von rund 0,1 Mio. €. Hinzu kamen stärkere umsatzabhängige Pachten aus den beiden Flughafen-Hotels und dem Microapartmenthaus, die zusammen rund 0,4 Mio. € beisteuerten und die Nachfrageerholung im Beherbergungs- und Mikrowohnsegment abbilden. Gegenläufig wirkten temporäre Mietausfälle infolge Entmietungen und Bauvorbereitungen an den Revitalisierungsprojekten Tübinger Straße 17b und Tübinger Straße 6 mit zusammen rund 0,2 Mio. €. Zusätzlich reduzierte der im Vorjahr vollzogene Verkauf von Teileigentum an der Böblinger Straße 125 die laufende Mietbasis um rund 0,1 Mio. €. Die Mietnebenkostenerlöse stiegen leicht auf 1,6 Mio. € und reflektieren ein höheres Durchleitungsniveau nach Energie- und Betriebskostenanpassungen, während sich die sonstigen Umsatzerlöse, nach außergewöhnlich hohen Vorjahresweiterberechnungen, erwartungsgemäß normalisierten. In der Summe zeigt das erste Halbjahr 2025 eine widerstandsfähige Umsatzbasis, die im Wesentlichen von indexierten Bestandsmieten, der Vollvermietung am Rotebühlplatz 18 und einer verbesserten Performance der Pachtobjekte getragen wird. Die laufenden City-Revitalisierungen führen zwar zu punktuellen Erlöslücken im Bestand, diese wurden jedoch weitgehend aufgefangen. Ausgebliebene Portfoliozugänge verhinderten zusätzliche Umsatzbeiträge, sodass der Umsatzpfad im ersten Halbjahr primär durch operative Hebel im Bestand und durch Pachtkomponenten geprägt war. Im ersten Halbjahr 2025 verbesserte sich die Profitabilität spürbar. Das EBITDA legte um 11,7% auf rund 10,14 Mio. € zu (VJ: 9,08 Mio. €), getragen von der stabilen Umsatzbasis und deutlich höheren sonstigen betrieblichen Erträgen. Die EBITDA-Marge stieg damit auf 71,1% (VJ: 64,6%). Das EBIT erhöhte sich ebenfalls deutlich und stieg um 28,7% auf 5,94 Mio. € an. Die EBIT-Marge weitete sich auf 41,6% aus (VJ: 32,8%). Unter dem Strich stieg das Nachsteuerergebnis auf 3,55 Mio. € und lag damit 46,4% über dem Vorjahr. Die Verbesserung speist sich neben dem leicht höheren Umsatz vor allem aus dem starken Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge, die auf 1,38 Mio. € zunahmen (VJ: 0,30 Mio. €), maßgeblich erhöht infolge eines Veräußerungsgewinns aus dem Verkauf des Objekts Böblinger Straße 125 sowie höherer Erträge aus Rückstellungs- und Wertberichtigungsauflösungen. Aufwandseitig blieb die Kostenstruktur insgesamt diszipliniert. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, im Wesentlichen Erbpachten der beiden Flughafen-Hotels und für das Objekt CarlsCube, bewegten sich mit 0,75 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau. Der Personalaufwand stieg infolge turnusmäßiger Gehaltsanpassungen und eines leichten Personalaufbaus um rund 0,23 Mio. € auf 1,41 Mio. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich marginal auf 3,34 Mio. € (VJ: 3,36 Mio. €) und zeigten damit keine wesentliche Veränderung, da niedrigere Betriebskosten durch Sondereffekte bei Instandhaltung kompensiert wurden. Die Abschreibungen gingen projektierungsbedingt um 5,8% auf 4,21 Mio. € zurück, unter anderem durch das Auslaufen von Nutzungsdauern bei Hotelausstattung und das Ende von Abschreibungen in Revitalisierungsobjekten. Das Finanzergebnis verschlechterte sich moderat auf -1,49 Mio. € (VJ: -1,30 Mio. €), was im Wesentlichen auf leicht höhere Zinsaufwendungen aus einer Refinanzierung für ein Bestandsobjekt zurückzuführen ist. Insgesamt resultiert daraus ein Halbjahresnettoergebnis in Höhe von 3,55 Mio. € (VJ: 2,43 Mio. €). Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 26,55 € (bisher: 26,50 €) ermittelt und vergeben weiterhin das Rating Kaufen.



