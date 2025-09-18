Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 18
www.bodycote.com
18 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
17 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
35,746
Highest price paid per share (pence per share):
638.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
626.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
633.06p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,951,142 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,359,262 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,505,030 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
146
638.5
17/09/2025 08:05:50
00488338292TRLO1.1.1
XLON
31
635.5
17/09/2025 08:09:47
00488338803TRLO1.1.1
CHIX
14
637.5
17/09/2025 08:16:03
00488340058TRLO1.1.1
AQXE
135
637.5
17/09/2025 08:16:03
00488340059TRLO1.1.1
XLON
11
637.5
17/09/2025 08:16:03
00488340060TRLO1.1.1
XLON
31
637.5
17/09/2025 08:17:41
00488340293TRLO1.1.1
CHIX
146
637.5
17/09/2025 08:17:45
00488340299TRLO1.1.1
XLON
14
637.5
17/09/2025 08:17:55
00488340322TRLO1.1.1
AQXE
146
634.5
17/09/2025 08:23:15
00488340919TRLO1.1.1
XLON
14
634.5
17/09/2025 08:25:54
00488341222TRLO1.1.1
AQXE
65
635
17/09/2025 08:27:01
00488341336TRLO1.1.1
BATE
130
635
17/09/2025 08:27:01
00488341335TRLO1.1.1
BATE
146
636
17/09/2025 08:36:18
00488342797TRLO1.1.1
XLON
3
636
17/09/2025 08:37:43
00488342942TRLO1.1.1
CHIX
7
636
17/09/2025 08:37:43
00488342941TRLO1.1.1
CHIX
22
636
17/09/2025 08:37:43
00488342943TRLO1.1.1
CHIX
67
635.5
17/09/2025 08:37:47
00488342956TRLO1.1.1
BATE
146
635.5
17/09/2025 08:40:36
00488343303TRLO1.1.1
XLON
5
635.5
17/09/2025 08:42:16
00488343489TRLO1.1.1
AQXE
9
635.5
17/09/2025 08:42:16
00488343490TRLO1.1.1
AQXE
1
635.5
17/09/2025 08:45:00
00488343890TRLO1.1.1
AQXE
15
635.5
17/09/2025 08:45:00
00488343891TRLO1.1.1
TRQX
42
635.5
17/09/2025 08:47:02
00488344105TRLO1.1.1
XLON
26
635.5
17/09/2025 08:47:02
00488344107TRLO1.1.1
XLON
78
635.5
17/09/2025 08:47:02
00488344106TRLO1.1.1
XLON
15
635
17/09/2025 08:47:43
00488344190TRLO1.1.1
TRQX
5
635.5
17/09/2025 08:47:51
00488344211TRLO1.1.1
CHIX
26
635.5
17/09/2025 08:47:51
00488344210TRLO1.1.1
CHIX
1
635.5
17/09/2025 08:47:51
00488344212TRLO1.1.1
CHIX
19
635.5
17/09/2025 08:48:04
00488344226TRLO1.1.1
BATE
33
635.5
17/09/2025 08:48:04
00488344227TRLO1.1.1
BATE
15
635.5
17/09/2025 08:48:04
00488344228TRLO1.1.1
BATE
15
635.5
17/09/2025 08:48:06
00488344236TRLO1.1.1
AQXE
146
633.5
17/09/2025 08:53:32
00488344951TRLO1.1.1
XLON
18
635.5
17/09/2025 08:58:14
00488345692TRLO1.1.1
BATE
49
635.5
17/09/2025 08:58:14
00488345693TRLO1.1.1
BATE
15
633.5
17/09/2025 08:58:56
00488345771TRLO1.1.1
TRQX
32
633.5
17/09/2025 08:58:56
00488345770TRLO1.1.1
CHIX
15
633
17/09/2025 08:59:14
00488345824TRLO1.1.1
AQXE
146
633.5
17/09/2025 09:00:03
00488345910TRLO1.1.1
XLON
146
631.5
17/09/2025 09:06:17
00488346852TRLO1.1.1
XLON
15
631.5
17/09/2025 09:06:42
00488346876TRLO1.1.1
TRQX
32
631.5
17/09/2025 09:07:52
00488347011TRLO1.1.1
CHIX
15
632
17/09/2025 09:08:07
00488347035TRLO1.1.1
AQXE
67
631.5
17/09/2025 09:08:09
00488347040TRLO1.1.1
BATE
146
631.5
17/09/2025 09:12:34
00488347521TRLO1.1.1
XLON
15
630.5
17/09/2025 09:16:11
00488347898TRLO1.1.1
TRQX
13
631
17/09/2025 09:17:41
00488348045TRLO1.1.1
CHIX
14
631
17/09/2025 09:17:41
00488348046TRLO1.1.1
CHIX
5
631.5
17/09/2025 09:17:41
00488348049TRLO1.1.1
CHIX
67
629.5
17/09/2025 09:17:52
00488348076TRLO1.1.1
BATE
15
629.5
17/09/2025 09:17:56
00488348086TRLO1.1.1
AQXE
146
630
17/09/2025 09:19:01
00488348203TRLO1.1.1
XLON
146
630
17/09/2025 09:25:05
00488348760TRLO1.1.1
XLON
15
630
17/09/2025 09:25:41
00488348848TRLO1.1.1
TRQX
32
628
17/09/2025 09:27:26
00488349063TRLO1.1.1
CHIX
13
628
17/09/2025 09:27:38
00488349075TRLO1.1.1
BATE
15
629
17/09/2025 09:27:41
00488349087TRLO1.1.1
AQXE
54
628
17/09/2025 09:28:34
00488349211TRLO1.1.1
BATE
146
629
17/09/2025 09:31:46
00488349599TRLO1.1.1
XLON
32
629
17/09/2025 09:38:39
00488350955TRLO1.1.1
CHIX
12
629
17/09/2025 09:38:59
00488351000TRLO1.1.1
AQXE
3
629
17/09/2025 09:39:02
00488351011TRLO1.1.1
AQXE
67
629.5
17/09/2025 09:39:02
00488351010TRLO1.1.1
BATE
146
629
17/09/2025 09:39:09
00488351017TRLO1.1.1
XLON
15
628
17/09/2025 09:39:18
00488351022TRLO1.1.1
TRQX
146
627.5
17/09/2025 09:46:55
00488352027TRLO1.1.1
XLON
15
628
17/09/2025 09:47:36
00488352109TRLO1.1.1
TRQX
15
629
17/09/2025 09:50:54
00488352525TRLO1.1.1
AQXE
67
628
17/09/2025 09:50:57
00488352528TRLO1.1.1
BATE
32
628
17/09/2025 09:51:04
00488352536TRLO1.1.1
CHIX
146
628
17/09/2025 09:54:22
00488352882TRLO1.1.1
XLON
3
628
17/09/2025 09:59:05
00488353476TRLO1.1.1
TRQX
12
628
17/09/2025 09:59:05
00488353475TRLO1.1.1
TRQX
146
627
17/09/2025 10:01:27
00488353845TRLO1.1.1
XLON
32
627
17/09/2025 10:01:49
00488353876TRLO1.1.1
CHIX
35
628
17/09/2025 10:02:09
00488353973TRLO1.1.1
BATE
12
628
17/09/2025 10:02:09
00488353975TRLO1.1.1
BATE
18
628
17/09/2025 10:02:09
00488353976TRLO1.1.1
BATE
1
628
17/09/2025 10:02:09
00488353977TRLO1.1.1
BATE
1
628
17/09/2025 10:02:09
00488353978TRLO1.1.1
BATE
9
627
17/09/2025 10:04:38
00488354232TRLO1.1.1
AQXE
15
628
17/09/2025 10:07:46
00488354615TRLO1.1.1
TRQX
8
628
17/09/2025 10:10:33
00488354860TRLO1.1.1
CHIX
12
628
17/09/2025 10:10:33
00488354861TRLO1.1.1
CHIX
12
628
17/09/2025 10:10:33
00488354862TRLO1.1.1
CHIX
67
628
17/09/2025 10:10:57
00488354907TRLO1.1.1
BATE
146
627
17/09/2025 10:15:04
00488355445TRLO1.1.1
XLON
15
627
17/09/2025 10:15:42
00488355536TRLO1.1.1
AQXE
15
627.5
17/09/2025 10:16:14
00488355583TRLO1.1.1
TRQX
146
626.5
17/09/2025 10:17:23
00488355733TRLO1.1.1
XLON
32
627
17/09/2025 10:19:19
00488355996TRLO1.1.1
CHIX
100
628
17/09/2025 10:19:52
00488356076TRLO1.1.1
XLON
46
628
17/09/2025 10:20:17
00488356142TRLO1.1.1
XLON
15
628
17/09/2025 10:20:20
00488356153TRLO1.1.1
AQXE
67
627
17/09/2025 10:20:33
00488356193TRLO1.1.1
BATE
146
627.5
17/09/2025 10:23:52
00488356600TRLO1.1.1
XLON
15
629
17/09/2025 10:40:49
00488359033TRLO1.1.1
TRQX
31
629.5
17/09/2025 10:40:51
00488359038TRLO1.1.1
XLON
115
629.5
17/09/2025 10:40:51
00488359037TRLO1.1.1
XLON
32
630.5
17/09/2025 10:41:58
00488359146TRLO1.1.1
CHIX
146
631
17/09/2025 10:57:04
00488361256TRLO1.1.1
XLON
292
631
17/09/2025 10:57:04
00488361255TRLO1.1.1
XLON
146
631
17/09/2025 10:57:04
00488361257TRLO1.1.1
XLON
146
631
17/09/2025 10:57:04
00488361258TRLO1.1.1
XLON
32
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361340TRLO1.1.1
CHIX
32
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361341TRLO1.1.1
CHIX
32
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361342TRLO1.1.1
CHIX
15
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361344TRLO1.1.1
AQXE
21
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361343TRLO1.1.1
AQXE
15
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361345TRLO1.1.1
AQXE
15
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361346TRLO1.1.1
AQXE
30
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361347TRLO1.1.1
TRQX
15
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361348TRLO1.1.1
TRQX
15
630.5
17/09/2025 10:57:50
00488361349TRLO1.1.1
TRQX
146
630.5
17/09/2025 10:58:35
00488361478TRLO1.1.1
XLON
15
630.5
17/09/2025 11:00:01
00488361721TRLO1.1.1
AQXE
29
630.5
17/09/2025 11:00:47
00488361785TRLO1.1.1
CHIX
3
630.5
17/09/2025 11:01:20
00488361872TRLO1.1.1
CHIX
146
630.5
17/09/2025 11:03:22
00488362107TRLO1.1.1
XLON
32
631
17/09/2025 11:06:00
00488362324TRLO1.1.1
CHIX
15
630.5
17/09/2025 11:06:15
00488362349TRLO1.1.1
AQXE
146
630.5
17/09/2025 11:08:06
00488362536TRLO1.1.1
XLON
30
630
17/09/2025 11:09:14
00488362675TRLO1.1.1
TRQX
12
630
17/09/2025 11:12:48
00488363049TRLO1.1.1
XLON
134
630
17/09/2025 11:12:48
00488363050TRLO1.1.1
XLON
11
630.5
17/09/2025 11:13:22
00488363122TRLO1.1.1
CHIX
21
630.5
17/09/2025 11:13:22
00488363124TRLO1.1.1
CHIX
12
630.5
17/09/2025 11:13:40
00488363140TRLO1.1.1
AQXE
3
630.5
17/09/2025 11:13:40
00488363141TRLO1.1.1
AQXE
15
630
17/09/2025 11:16:18
00488363500TRLO1.1.1
TRQX
12
630
17/09/2025 11:17:34
00488363696TRLO1.1.1
XLON
134
631
17/09/2025 11:19:41
00488363876TRLO1.1.1
XLON
32
632
17/09/2025 11:21:35
00488364067TRLO1.1.1
CHIX
146
632
17/09/2025 11:22:23
00488364145TRLO1.1.1
XLON
146
631.5
17/09/2025 11:28:28
00488364784TRLO1.1.1
XLON
42
631.5
17/09/2025 11:32:35
00488365554TRLO1.1.1
XLON
44
631.5
17/09/2025 11:32:35
00488365555TRLO1.1.1
XLON
23
631.5
17/09/2025 11:32:35
00488365557TRLO1.1.1
XLON
37
631.5
17/09/2025 11:32:35
00488365556TRLO1.1.1
XLON
41
631.5
17/09/2025 11:32:38
00488365560TRLO1.1.1
CHIX
73
631.5
17/09/2025 11:36:29
00488366092TRLO1.1.1
XLON
14
631.5
17/09/2025 11:36:29
00488366094TRLO1.1.1
XLON
59
631.5
17/09/2025 11:36:29
00488366093TRLO1.1.1
XLON
146
631.5
17/09/2025 11:40:20
00488366570TRLO1.1.1
XLON
41
631.5
17/09/2025 11:40:20
00488366571TRLO1.1.1
CHIX
87
630.5
17/09/2025 11:43:52
00488366961TRLO1.1.1
BATE
20
630.5
17/09/2025 11:43:52
00488366963TRLO1.1.1
TRQX
87
630.5
17/09/2025 11:43:52
00488366962TRLO1.1.1
BATE
20
630.5
17/09/2025 11:43:52
00488366964TRLO1.1.1
TRQX
41
631.5
17/09/2025 11:50:36
00488367541TRLO1.1.1
CHIX
87
631.5
17/09/2025 11:50:36
00488367542TRLO1.1.1
BATE
292
631.5
17/09/2025 11:50:36
00488367543TRLO1.1.1
XLON
13
631.5
17/09/2025 11:52:39
00488367731TRLO1.1.1
XLON
133
631.5
17/09/2025 11:55:36
00488368011TRLO1.1.1
XLON
16
631.5
17/09/2025 11:56:51
00488368177TRLO1.1.1
AQXE
42
632.5
17/09/2025 12:02:12
00488368766TRLO1.1.1
XLON
80
632.5
17/09/2025 12:02:12
00488368767TRLO1.1.1
XLON
170
632.5
17/09/2025 12:02:12
00488368768TRLO1.1.1
XLON
80
632.5
17/09/2025 12:04:27
00488369081TRLO1.1.1
XLON
66
632.5
17/09/2025 12:04:27
00488369082TRLO1.1.1
XLON
41
632
17/09/2025 12:05:30
00488369196TRLO1.1.1
CHIX
41
632
17/09/2025 12:05:30
00488369197TRLO1.1.1
CHIX
66
632.5
17/09/2025 12:07:45
00488369460TRLO1.1.1
XLON
80
632.5
17/09/2025 12:07:45
00488369459TRLO1.1.1
XLON
60
632.5
17/09/2025 12:11:45
00488369855TRLO1.1.1
XLON
80
632.5
17/09/2025 12:11:45
00488369856TRLO1.1.1
XLON
6
632.5
17/09/2025 12:11:45
00488369857TRLO1.1.1
XLON
146
632
17/09/2025 12:16:40
00488370391TRLO1.1.1
XLON
6
632.5
17/09/2025 12:20:59
00488370888TRLO1.1.1
CHIX
12
632.5
17/09/2025 12:20:59
00488370889TRLO1.1.1
CHIX
23
632.5
17/09/2025 12:20:59
00488370887TRLO1.1.1
CHIX
98
632.5
17/09/2025 12:21:13
00488370901TRLO1.1.1
AQXE
146
632.5
17/09/2025 12:21:26
00488370926TRLO1.1.1
XLON
41
633
17/09/2025 12:23:52
00488371177TRLO1.1.1
CHIX
20
632.5
17/09/2025 12:23:52
00488371180TRLO1.1.1
TRQX
80
632.5
17/09/2025 12:23:52
00488371179TRLO1.1.1
TRQX
146
633
17/09/2025 12:23:52
00488371178TRLO1.1.1
XLON
146
632.5
17/09/2025 12:28:23
00488371575TRLO1.1.1
XLON
41
633.5
17/09/2025 12:40:36
00488372872TRLO1.1.1
CHIX
292
633.5
17/09/2025 12:40:36
00488372874TRLO1.1.1
XLON
41
633.5
17/09/2025 12:43:24
00488373173TRLO1.1.1
CHIX
292
633.5
17/09/2025 12:43:24
00488373174TRLO1.1.1
XLON
40
633.5
17/09/2025 12:43:36
00488373212TRLO1.1.1
TRQX
20
633.5
17/09/2025 12:43:36
00488373213TRLO1.1.1
TRQX
41
633.5
17/09/2025 12:45:18
00488373367TRLO1.1.1
CHIX
101
633.5
17/09/2025 12:46:13
00488373472TRLO1.1.1
XLON
45
633.5
17/09/2025 12:46:13
00488373473TRLO1.1.1
XLON
15
634
17/09/2025 12:58:02
00488375084TRLO1.1.1
TRQX
56
635
17/09/2025 13:21:42
00488378239TRLO1.1.1
XLON
170
635
17/09/2025 13:21:42
00488378238TRLO1.1.1
XLON
66
635
17/09/2025 13:21:42
00488378240TRLO1.1.1
XLON
584
635
17/09/2025 13:21:44
00488378245TRLO1.1.1
XLON
19
634.5
17/09/2025 13:23:27
00488378446TRLO1.1.1
AQXE
133
634.5
17/09/2025 13:23:27
00488378445TRLO1.1.1
AQXE
146
635
17/09/2025 13:23:27
00488378444TRLO1.1.1
XLON
87
634.5
17/09/2025 13:23:27
00488378447TRLO1.1.1
BATE
146
634.5
17/09/2025 13:23:27
00488378449TRLO1.1.1
XLON
870
634.5
17/09/2025 13:23:27
00488378448TRLO1.1.1
BATE
123
634.5
17/09/2025 13:23:29
00488378450TRLO1.1.1
CHIX
26
635.5
17/09/2025 13:25:05
00488378660TRLO1.1.1
XLON
120
635.5
17/09/2025 13:25:05
00488378659TRLO1.1.1
XLON
41
635.5
17/09/2025 13:25:52
00488378804TRLO1.1.1
CHIX
19
635
17/09/2025 13:26:40
00488378930TRLO1.1.1
AQXE
20
635
17/09/2025 13:28:02
00488379141TRLO1.1.1
TRQX
41
635
17/09/2025 13:28:02
00488379140TRLO1.1.1
CHIX
45
635
17/09/2025 13:28:02
00488379142TRLO1.1.1
TRQX
20
635
17/09/2025 13:28:02
00488379143TRLO1.1.1
TRQX
87
634.5
17/09/2025 13:28:31
00488379199TRLO1.1.1
BATE
146
635
17/09/2025 13:31:29
00488379705TRLO1.1.1
XLON
19
635
17/09/2025 13:32:07
00488379882TRLO1.1.1
AQXE
12
635
17/09/2025 13:32:58
00488380006TRLO1.1.1
CHIX
29
635
17/09/2025 13:32:58
00488380008TRLO1.1.1
CHIX
5
635
17/09/2025 13:33:28
00488380058TRLO1.1.1
XLON
42
635
17/09/2025 13:33:28
00488380059TRLO1.1.1
XLON
99
635
17/09/2025 13:33:28
00488380060TRLO1.1.1
XLON
20
635
17/09/2025 13:33:43
00488380095TRLO1.1.1
TRQX
66
634.5
17/09/2025 13:34:40
00488380259TRLO1.1.1
BATE
12
635
17/09/2025 13:36:07
00488380435TRLO1.1.1
XLON
42
635
17/09/2025 13:36:07
00488380434TRLO1.1.1
XLON
92
635
17/09/2025 13:36:07
00488380436TRLO1.1.1
XLON
13
634.5
17/09/2025 13:36:58
00488380600TRLO1.1.1
BATE
8
634.5
17/09/2025 13:36:58
00488380601TRLO1.1.1
BATE
12
635
17/09/2025 13:38:26
00488380850TRLO1.1.1
AQXE
7
635
17/09/2025 13:38:26
00488380851TRLO1.1.1
AQXE
59
635
17/09/2025 13:39:21
00488381010TRLO1.1.1
XLON
87
635
17/09/2025 13:39:21
00488381011TRLO1.1.1
XLON
4
635
17/09/2025 13:39:22
00488381013TRLO1.1.1
CHIX
24
635
17/09/2025 13:39:22
00488381014TRLO1.1.1
CHIX
2
635
17/09/2025 13:39:25
00488381035TRLO1.1.1
CHIX
7
635
17/09/2025 13:39:28
00488381040TRLO1.1.1
CHIX
4
635
17/09/2025 13:39:28
00488381041TRLO1.1.1
CHIX
20
635
17/09/2025 13:40:55
00488381192TRLO1.1.1
TRQX
87
634.5
17/09/2025 13:41:08
00488381237TRLO1.1.1
BATE
146
634
17/09/2025 13:42:29
00488381453TRLO1.1.1
XLON
19
634.5
17/09/2025 13:44:42
00488381764TRLO1.1.1
AQXE
146
634
17/09/2025 13:45:39
00488381935TRLO1.1.1
XLON
41
634
17/09/2025 13:45:44
00488381950TRLO1.1.1
CHIX
5
635
17/09/2025 13:46:30
00488382061TRLO1.1.1
TRQX
15
635
17/09/2025 13:46:30
00488382060TRLO1.1.1
TRQX
87
634.5
17/09/2025 13:47:40
00488382217TRLO1.1.1
BATE
146
634
17/09/2025 13:48:48
00488382381TRLO1.1.1
XLON
19
634.5
17/09/2025 13:51:04
00488382644TRLO1.1.1
AQXE
146
634.5
17/09/2025 13:52:25
00488382818TRLO1.1.1
XLON
41
634.5
17/09/2025 13:52:34
00488382827TRLO1.1.1
CHIX
20
635
17/09/2025 13:52:59
00488382869TRLO1.1.1
TRQX
87
634.5
17/09/2025 13:57:14
00488383573TRLO1.1.1
BATE
146
634.5
17/09/2025 13:57:14
00488383574TRLO1.1.1
XLON
41
634.5
17/09/2025 13:58:31
00488383918TRLO1.1.1
CHIX
8
635
17/09/2025 13:59:22
00488384049TRLO1.1.1
TRQX
12
635
17/09/2025 13:59:22
00488384050TRLO1.1.1
TRQX
146
634.5
17/09/2025 13:59:29
00488384059TRLO1.1.1
XLON
87
634.5
17/09/2025 14:01:05
00488384342TRLO1.1.1
BATE
20
635
17/09/2025 14:05:30
00488385069TRLO1.1.1
TRQX
26
635
17/09/2025 14:08:50
00488385688TRLO1.1.1
XLON
59
635
17/09/2025 14:08:50
00488385689TRLO1.1.1
XLON
61
635
17/09/2025 14:08:50
00488385690TRLO1.1.1
XLON
1
635
17/09/2025 14:08:53
00488385704TRLO1.1.1
CHIX
7
635
17/09/2025 14:08:53
00488385705TRLO1.1.1
CHIX
33
635
17/09/2025 14:08:53
00488385706TRLO1.1.1
CHIX
41
635
17/09/2025 14:10:53
00488386112TRLO1.1.1
CHIX
51
635
17/09/2025 14:11:15
00488386217TRLO1.1.1
XLON
34
635
17/09/2025 14:11:15
00488386219TRLO1.1.1
XLON
61
635
17/09/2025 14:11:15
00488386218TRLO1.1.1
XLON
146
634.5
17/09/2025 14:15:07
00488387018TRLO1.1.1
XLON
146
634.5
17/09/2025 14:18:02
00488387599TRLO1.1.1
XLON
46
634.5
17/09/2025 14:20:50
00488388207TRLO1.1.1
XLON
70
634.5
17/09/2025 14:20:50
00488388206TRLO1.1.1
XLON
30
634.5
17/09/2025 14:20:50
00488388208TRLO1.1.1
XLON
129
634.5
17/09/2025 14:21:01
00488388273TRLO1.1.1
BATE
12
635
17/09/2025 14:21:07
00488388296TRLO1.1.1
TRQX
18
635
17/09/2025 14:21:07
00488388297TRLO1.1.1
TRQX
29
634.5
17/09/2025 14:21:16
00488388317TRLO1.1.1
AQXE
1
634
17/09/2025 14:21:16
00488388318TRLO1.1.1
CHIX
146
634.5
17/09/2025 14:23:49
00488388738TRLO1.1.1
XLON
3
634.5
17/09/2025 14:26:39
00488389425TRLO1.1.1
XLON
21
634.5
17/09/2025 14:26:39
00488389427TRLO1.1.1
XLON
122
634.5
17/09/2025 14:26:39
00488389426TRLO1.1.1
XLON
61
634
17/09/2025 14:28:08
00488389749TRLO1.1.1
CHIX
67
634.5
17/09/2025 14:29:35
00488390093TRLO1.1.1
XLON
79
634.5
17/09/2025 14:29:35
00488390094TRLO1.1.1
XLON
129
634.5
17/09/2025 14:29:47
00488390139TRLO1.1.1
BATE
29
634.5
17/09/2025 14:29:59
00488390180TRLO1.1.1
AQXE
22
634
17/09/2025 14:30:30
00488391251TRLO1.1.1
TRQX
62
634
17/09/2025 14:30:30
00488391250TRLO1.1.1
CHIX
146
634.5
17/09/2025 14:31:50
00488392099TRLO1.1.1
XLON
74
635.5
17/09/2025 14:35:31
00488393742TRLO1.1.1
XLON
72
635.5
17/09/2025 14:35:31
00488393743TRLO1.1.1
XLON
62
635.5
17/09/2025 14:35:34
00488393767TRLO1.1.1
CHIX
32
635.5
17/09/2025 14:37:37
00488394969TRLO1.1.1
XLON
51
635.5
17/09/2025 14:37:37
00488394968TRLO1.1.1
XLON
63
635.5
17/09/2025 14:37:37
00488394970TRLO1.1.1
XLON
30
635.5
17/09/2025 14:39:36
00488396135TRLO1.1.1
XLON
56
635.5
17/09/2025 14:39:36
00488396136TRLO1.1.1
XLON
60
635.5
17/09/2025 14:39:36
00488396134TRLO1.1.1
XLON
59
635.5
17/09/2025 14:41:57
00488397151TRLO1.1.1
XLON
87
635.5
17/09/2025 14:41:57
00488397152TRLO1.1.1
XLON
62
635
17/09/2025 14:42:39
00488397474TRLO1.1.1
CHIX
129
635
17/09/2025 14:42:39
00488397475TRLO1.1.1
BATE
129
635
17/09/2025 14:42:39
00488397476TRLO1.1.1
BATE
146
635
17/09/2025 14:42:39
00488397477TRLO1.1.1
XLON
30
635
17/09/2025 14:42:39
00488397480TRLO1.1.1
TRQX
38
635
17/09/2025 14:42:39
00488397479TRLO1.1.1
TRQX
146
635
17/09/2025 14:42:39
00488397478TRLO1.1.1
XLON
29
635
17/09/2025 14:43:48
00488397993TRLO1.1.1
AQXE
29
635
17/09/2025 14:43:48
00488397994TRLO1.1.1
AQXE
146
635
17/09/2025 14:44:56
00488398469TRLO1.1.1
XLON
129
635
17/09/2025 14:45:53
00488398908TRLO1.1.1
BATE
30
635
17/09/2025 14:45:59
00488399006TRLO1.1.1
TRQX
19
635
17/09/2025 14:46:27
00488399314TRLO1.1.1
AQXE
10
635
17/09/2025 14:46:27
00488399315TRLO1.1.1
AQXE
63
635
17/09/2025 14:47:20
00488399691TRLO1.1.1
XLON
83
635
17/09/2025 14:47:20
00488399692TRLO1.1.1
XLON
29
635
17/09/2025 14:49:09
00488401221TRLO1.1.1
CHIX
33
635
17/09/2025 14:49:56
00488401757TRLO1.1.1
CHIX
146
635
17/09/2025 14:49:56
00488401758TRLO1.1.1
XLON
146
635
17/09/2025 14:49:56
00488401759TRLO1.1.1
XLON
30
635
17/09/2025 14:51:21
00488402817TRLO1.1.1
TRQX
12
635
17/09/2025 14:51:22
00488402822TRLO1.1.1
AQXE
15
635
17/09/2025 14:51:22
00488402823TRLO1.1.1
AQXE
2
635
17/09/2025 14:51:22
00488402824TRLO1.1.1
AQXE
1
635
17/09/2025 14:54:15
00488404548TRLO1.1.1
XLON
145
635
17/09/2025 14:54:15
00488404549TRLO1.1.1
XLON
62
635
17/09/2025 14:54:17
00488404553TRLO1.1.1
CHIX
84
634.5
17/09/2025 14:54:18
00488404564TRLO1.1.1
BATE
14
635
17/09/2025 14:56:15
00488405414TRLO1.1.1
XLON
132
635
17/09/2025 14:56:15
00488405415TRLO1.1.1
XLON
14
635
17/09/2025 14:56:44
00488405569TRLO1.1.1
AQXE
15
635
17/09/2025 14:56:44
00488405570TRLO1.1.1
AQXE
12
635.5
17/09/2025 14:58:23
00488406451TRLO1.1.1
XLON
58
635.5
17/09/2025 14:58:23
00488406452TRLO1.1.1
XLON
146
635
17/09/2025 14:58:23
00488406454TRLO1.1.1
XLON
146
635
17/09/2025 14:58:23
00488406455TRLO1.1.1
XLON
76
635.5
17/09/2025 14:58:23
00488406453TRLO1.1.1
XLON
30
635
17/09/2025 14:58:23
00488406456TRLO1.1.1
TRQX
62
635
17/09/2025 14:58:24
00488406461TRLO1.1.1
CHIX
129
635
17/09/2025 14:58:24
00488406462TRLO1.1.1
BATE
70
635.5
17/09/2025 15:00:02
00488407265TRLO1.1.1
XLON
76
635.5
17/09/2025 15:00:02
00488407266TRLO1.1.1
XLON
62
635.5
17/09/2025 15:02:13
00488408389TRLO1.1.1
CHIX
2
635.5
17/09/2025 15:02:21
00488408438TRLO1.1.1
XLON
42
635.5
17/09/2025 15:02:21
00488408439TRLO1.1.1
XLON
24
635.5
17/09/2025 15:02:21
00488408442TRLO1.1.1
XLON
37
635.5
17/09/2025 15:02:21
00488408441TRLO1.1.1
XLON
41
635.5
17/09/2025 15:02:21
00488408440TRLO1.1.1
XLON
41
635.5
17/09/2025 15:04:56
00488409567TRLO1.1.1
XLON
26
635.5
17/09/2025 15:04:56
00488409570TRLO1.1.1
XLON
36
635.5
17/09/2025 15:04:56
00488409569TRLO1.1.1
XLON
43
635.5
17/09/2025 15:04:56
00488409568TRLO1.1.1
XLON
33
635.5
17/09/2025 15:07:17
00488410492TRLO1.1.1
XLON
35
635.5
17/09/2025 15:07:17
00488410493TRLO1.1.1
XLON
4
635.5
17/09/2025 15:07:17
00488410496TRLO1.1.1
XLON
36
635.5
17/09/2025 15:07:17
00488410494TRLO1.1.1
XLON
38
635.5
17/09/2025 15:07:17
00488410495TRLO1.1.1
XLON
59
635.5
17/09/2025 15:07:42
00488410639TRLO1.1.1
BATE
70
635.5
17/09/2025 15:07:42
00488410638TRLO1.1.1
BATE
62
635.5
17/09/2025 15:08:12
00488410775TRLO1.1.1
CHIX
29
635
17/09/2025 15:08:54
00488411041TRLO1.1.1
AQXE
29
635
17/09/2025 15:08:54
00488411042TRLO1.1.1
AQXE
146
635
17/09/2025 15:08:54
00488411043TRLO1.1.1
XLON
30
635
17/09/2025 15:08:54
00488411044TRLO1.1.1
TRQX
30
635
17/09/2025 15:08:54
00488411045TRLO1.1.1
TRQX
129
635.5
17/09/2025 15:09:56
00488411494TRLO1.1.1
BATE
146
634.5
17/09/2025 15:11:03
00488411940TRLO1.1.1
XLON
146
634.5
17/09/2025 15:13:21
00488412892TRLO1.1.1
XLON
13
634.5
17/09/2025 15:13:49
00488413025TRLO1.1.1
BATE
116
634.5
17/09/2025 15:13:49
00488413024TRLO1.1.1
BATE
146
634
17/09/2025 15:14:03
00488413145TRLO1.1.1
XLON
5
634.5
17/09/2025 15:14:03
00488413148TRLO1.1.1
AQXE
24
634.5
17/09/2025 15:14:03
00488413149TRLO1.1.1
AQXE
62
634.5
17/09/2025 15:15:51
00488413984TRLO1.1.1
CHIX
30
634
17/09/2025 15:16:04
00488414104TRLO1.1.1
TRQX
146
634
17/09/2025 15:16:04
00488414103TRLO1.1.1
XLON
129
634
17/09/2025 15:19:46
00488415901TRLO1.1.1
BATE
29
634.5
17/09/2025 15:19:54
00488415983TRLO1.1.1
AQXE
62
634
17/09/2025 15:20:32
00488416320TRLO1.1.1
CHIX
30
634
17/09/2025 15:20:32
00488416323TRLO1.1.1
TRQX
146
634
17/09/2025 15:20:32
00488416321TRLO1.1.1
XLON
146
634
17/09/2025 15:20:32
00488416322TRLO1.1.1
XLON
73
634
17/09/2025 15:22:39
00488417151TRLO1.1.1
XLON
73
634
17/09/2025 15:22:39
00488417152TRLO1.1.1
XLON
129
634
17/09/2025 15:24:56
00488418289TRLO1.1.1
XLON
17
634
17/09/2025 15:24:56
00488418290TRLO1.1.1
XLON
16
634
17/09/2025 15:25:35
00488418840TRLO1.1.1
BATE
113
634
17/09/2025 15:25:35
00488418841TRLO1.1.1
BATE
30
634
17/09/2025 15:25:47
00488419048TRLO1.1.1
TRQX
27
634.5
17/09/2025 15:25:50
00488419073TRLO1.1.1
AQXE
2
634.5
17/09/2025 15:25:50
00488419074TRLO1.1.1
AQXE
62
634
17/09/2025 15:25:51
00488419083TRLO1.1.1
CHIX
146
634
17/09/2025 15:26:59
00488419529TRLO1.1.1
XLON
54
634
17/09/2025 15:28:59
00488420402TRLO1.1.1
XLON
8
634
17/09/2025 15:28:59
00488420404TRLO1.1.1
XLON
84
634
17/09/2025 15:28:59
00488420403TRLO1.1.1
XLON
146
634
17/09/2025 15:31:10
00488421580TRLO1.1.1
XLON
146
633
17/09/2025 15:31:11
00488421598TRLO1.1.1
XLON
129
633
17/09/2025 15:31:27
00488421730TRLO1.1.1
BATE
62
632.5
17/09/2025 15:36:05
00488423737TRLO1.1.1
CHIX
146
632.5
17/09/2025 15:36:05
00488423738TRLO1.1.1
XLON
30
632.5
17/09/2025 15:36:05
00488423740TRLO1.1.1
TRQX
146
632.5
17/09/2025 15:36:05
00488423739TRLO1.1.1
XLON
29
632.5
17/09/2025 15:36:06
00488423745TRLO1.1.1
AQXE
129
632.5
17/09/2025 15:37:30
00488424444TRLO1.1.1
BATE
62
632.5
17/09/2025 15:39:59
00488425302TRLO1.1.1
CHIX
30
632.5
17/09/2025 15:39:59
00488425305TRLO1.1.1
TRQX
146
632.5
17/09/2025 15:39:59
00488425303TRLO1.1.1
XLON
146
632.5
17/09/2025 15:39:59
00488425304TRLO1.1.1
XLON
29
632.5
17/09/2025 15:40:12
00488425385TRLO1.1.1
AQXE
146
632
17/09/2025 15:41:52
00488426090TRLO1.1.1
XLON
129
632
17/09/2025 15:42:59
00488426482TRLO1.1.1
BATE
30
632
17/09/2025 15:43:44
00488426844TRLO1.1.1
TRQX
62
632
17/09/2025 15:43:44
00488426843TRLO1.1.1
CHIX
106
633
17/09/2025 15:54:32
00488432208TRLO1.1.1
BATE
19
633
17/09/2025 15:54:32
00488432209TRLO1.1.1
BATE
62
633.5
17/09/2025 15:54:34
00488432237TRLO1.1.1
CHIX
124
633.5
17/09/2025 15:54:35
00488432247TRLO1.1.1
XLON
146
633.5
17/09/2025 15:54:35
00488432246TRLO1.1.1
XLON
143
633.5
17/09/2025 15:54:35
00488432249TRLO1.1.1
XLON
600
633.5
17/09/2025 15:54:35
00488432248TRLO1.1.1
XLON
9
633.5
17/09/2025 15:54:35
00488432250TRLO1.1.1
XLON
146
634.5
17/09/2025 15:56:26
00488433110TRLO1.1.1
XLON
62
634.5
17/09/2025 15:56:36
00488433171TRLO1.1.1
CHIX
29
634.5
17/09/2025 15:56:37
00488433176TRLO1.1.1
AQXE
29
634
17/09/2025 15:57:42
00488433692TRLO1.1.1
AQXE
29
634
17/09/2025 15:57:42
00488433693TRLO1.1.1
AQXE
30
634
17/09/2025 15:57:42
00488433694TRLO1.1.1
TRQX
30
634
17/09/2025 15:57:42
00488433695TRLO1.1.1
TRQX
129
634
17/09/2025 15:57:47
00488433744TRLO1.1.1
BATE
146
634
17/09/2025 15:58:45
00488434286TRLO1.1.1
XLON
146
633.5
17/09/2025 15:59:53
00488435061TRLO1.1.1
XLON
1
634
17/09/2025 16:00:12
00488435310TRLO1.1.1
BATE
128
634
17/09/2025 16:00:12
00488435311TRLO1.1.1
BATE
3
633.5
17/09/2025 16:00:19
00488435374TRLO1.1.1
AQXE
62
634
17/09/2025 16:00:19
00488435375TRLO1.1.1
CHIX
26
633.5
17/09/2025 16:00:53
00488435701TRLO1.1.1
AQXE
30
633.5
17/09/2025 16:00:53
00488435702TRLO1.1.1
TRQX
124
633.5
17/09/2025 16:01:47
00488436184TRLO1.1.1
XLON
22
633.5
17/09/2025 16:01:47
00488436185TRLO1.1.1
XLON
129
634
17/09/2025 16:03:20
00488437143TRLO1.1.1
BATE
62
634
17/09/2025 16:03:31
00488437222TRLO1.1.1
CHIX
146
633.5
17/09/2025 16:03:37
00488437302TRLO1.1.1
XLON
112
634
17/09/2025 16:06:21
00488438775TRLO1.1.1
BATE
17
634
17/09/2025 16:06:21
00488438776TRLO1.1.1
BATE
37
634
17/09/2025 16:06:28
00488438822TRLO1.1.1
XLON
38
634
17/09/2025 16:06:28
00488438821TRLO1.1.1
|
XLON
41
634
17/09/2025 16:06:28
00488438823TRLO1.1.1
XLON
30
634
17/09/2025 16:06:28
00488438824TRLO1.1.1
XLON
30
634
17/09/2025 16:06:28
00488438825TRLO1.1.1
TRQX
30
634
17/09/2025 16:06:28
00488438826TRLO1.1.1
TRQX
29
634.5
17/09/2025 16:07:45
00488439386TRLO1.1.1
AQXE
62
634
17/09/2025 16:08:05
00488439543TRLO1.1.1
CHIX
146
634
17/09/2025 16:08:05
00488439544TRLO1.1.1
XLON
24
634.5
17/09/2025 16:10:11
00488440793TRLO1.1.1
AQXE
5
634.5
17/09/2025 16:10:11
00488440794TRLO1.1.1
AQXE
62
634
17/09/2025 16:12:13
00488442144TRLO1.1.1
CHIX
146
634
17/09/2025 16:12:13
00488442145TRLO1.1.1
XLON
146
634
17/09/2025 16:12:13
00488442147TRLO1.1.1
XLON
146
634
17/09/2025 16:12:13
00488442148TRLO1.1.1
XLON
438
634
17/09/2025 16:12:13
00488442146TRLO1.1.1
XLON
30
634
17/09/2025 16:12:13
00488442150TRLO1.1.1
TRQX
146
634
17/09/2025 16:12:13
00488442149TRLO1.1.1
XLON
129
634
17/09/2025 16:12:17
00488442214TRLO1.1.1
BATE
10
634.5
17/09/2025 16:12:37
00488442339TRLO1.1.1
AQXE
19
634.5
17/09/2025 16:12:37
00488442340TRLO1.1.1
AQXE
129
634
17/09/2025 16:13:04
00488442658TRLO1.1.1
BATE
30
634
17/09/2025 16:13:04
00488442660TRLO1.1.1
TRQX
146
634
17/09/2025 16:13:04
00488442659TRLO1.1.1
XLON
2
634
17/09/2025 16:14:18
00488443740TRLO1.1.1
CHIX
146
635
17/09/2025 16:15:24
00488444473TRLO1.1.1
XLON
78
635
17/09/2025 16:15:45
00488444673TRLO1.1.1
TRQX
60
635
17/09/2025 16:16:42
00488445281TRLO1.1.1
CHIX
175
635
17/09/2025 16:16:42
00488445282TRLO1.1.1
CHIX
438
636
17/09/2025 16:17:58
00488446088TRLO1.1.1
XLON
4
636
17/09/2025 16:19:00
00488446674TRLO1.1.1
CHIX
44
636
17/09/2025 16:19:00
00488446675TRLO1.1.1
CHIX
617
636
17/09/2025 16:19:45
00488447165TRLO1.1.1
XLON
139
635.5
17/09/2025 16:20:03
00488447333TRLO1.1.1
BATE
48
636
17/09/2025 16:21:25
00488448262TRLO1.1.1
CHIX
89
635.5
17/09/2025 16:21:26
00488448265TRLO1.1.1
AQXE
71
636
17/09/2025 16:22:04
00488448558TRLO1.1.1
AQXE
56
636
17/09/2025 16:22:04
00488448560TRLO1.1.1
TRQX
548
636
17/09/2025 16:22:04
00488448559TRLO1.1.1
XLON
12
636
17/09/2025 16:22:32
00488448817TRLO1.1.1
BATE
1
636
17/09/2025 16:22:32
00488448819TRLO1.1.1
BATE
138
636
17/09/2025 16:22:32
00488448818TRLO1.1.1
BATE
214
636
17/09/2025 16:22:32
00488448820TRLO1.1.1
BATE
13
635.5
17/09/2025 16:22:34
00488448837TRLO1.1.1
XLON
114
635.5
17/09/2025 16:22:34
00488448836TRLO1.1.1
XLON
82
635.5
17/09/2025 16:24:29
00488450060TRLO1.1.1
XLON
54
636
17/09/2025 16:24:34
00488450072TRLO1.1.1
BATE
198
636
17/09/2025 16:24:34
00488450073TRLO1.1.1
BATE
120
635.5
17/09/2025 16:26:15
00488451064TRLO1.1.1
XLON
1
636
17/09/2025 16:28:46
00488452929TRLO1.1.1
BATE
12
636
17/09/2025 16:28:51
00488452971TRLO1.1.1
BATE
82
635.5
17/09/2025 16:28:59
00488453016TRLO1.1.1
XLON
45
635.5
17/09/2025 16:28:59
00488453017TRLO1.1.1
XLON
204
635.5
17/09/2025 16:28:59
00488453018TRLO1.1.1
XLON
15
635.5
17/09/2025 16:28:59
00488453019TRLO1.1.1
XLON
32
635.5
17/09/2025 16:29:00
00488453022TRLO1.1.1
TRQX
69
635.5
17/09/2025 16:29:00
00488453021TRLO1.1.1
CHIX
87
635.5
17/09/2025 16:29:05
00488453058TRLO1.1.1
XLON
24
635.5
17/09/2025 16:29:24
00488453172TRLO1.1.1
AQXE