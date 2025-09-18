Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
18.09.25 | 08:11
7,250 Euro
+1,40 % +0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2507,55008:33
PR Newswire
18.09.2025 08:06 Uhr
99 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 18

Bodycotewww.bodycote.com

18 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

17 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,746

Highest price paid per share (pence per share):

638.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

626.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

633.06p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,951,142 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,359,262 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,505,030 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

146

638.5

17/09/2025 08:05:50

00488338292TRLO1.1.1

XLON

31

635.5

17/09/2025 08:09:47

00488338803TRLO1.1.1

CHIX

14

637.5

17/09/2025 08:16:03

00488340058TRLO1.1.1

AQXE

135

637.5

17/09/2025 08:16:03

00488340059TRLO1.1.1

XLON

11

637.5

17/09/2025 08:16:03

00488340060TRLO1.1.1

XLON

31

637.5

17/09/2025 08:17:41

00488340293TRLO1.1.1

CHIX

146

637.5

17/09/2025 08:17:45

00488340299TRLO1.1.1

XLON

14

637.5

17/09/2025 08:17:55

00488340322TRLO1.1.1

AQXE

146

634.5

17/09/2025 08:23:15

00488340919TRLO1.1.1

XLON

14

634.5

17/09/2025 08:25:54

00488341222TRLO1.1.1

AQXE

65

635

17/09/2025 08:27:01

00488341336TRLO1.1.1

BATE

130

635

17/09/2025 08:27:01

00488341335TRLO1.1.1

BATE

146

636

17/09/2025 08:36:18

00488342797TRLO1.1.1

XLON

3

636

17/09/2025 08:37:43

00488342942TRLO1.1.1

CHIX

7

636

17/09/2025 08:37:43

00488342941TRLO1.1.1

CHIX

22

636

17/09/2025 08:37:43

00488342943TRLO1.1.1

CHIX

67

635.5

17/09/2025 08:37:47

00488342956TRLO1.1.1

BATE

146

635.5

17/09/2025 08:40:36

00488343303TRLO1.1.1

XLON

5

635.5

17/09/2025 08:42:16

00488343489TRLO1.1.1

AQXE

9

635.5

17/09/2025 08:42:16

00488343490TRLO1.1.1

AQXE

1

635.5

17/09/2025 08:45:00

00488343890TRLO1.1.1

AQXE

15

635.5

17/09/2025 08:45:00

00488343891TRLO1.1.1

TRQX

42

635.5

17/09/2025 08:47:02

00488344105TRLO1.1.1

XLON

26

635.5

17/09/2025 08:47:02

00488344107TRLO1.1.1

XLON

78

635.5

17/09/2025 08:47:02

00488344106TRLO1.1.1

XLON

15

635

17/09/2025 08:47:43

00488344190TRLO1.1.1

TRQX

5

635.5

17/09/2025 08:47:51

00488344211TRLO1.1.1

CHIX

26

635.5

17/09/2025 08:47:51

00488344210TRLO1.1.1

CHIX

1

635.5

17/09/2025 08:47:51

00488344212TRLO1.1.1

CHIX

19

635.5

17/09/2025 08:48:04

00488344226TRLO1.1.1

BATE

33

635.5

17/09/2025 08:48:04

00488344227TRLO1.1.1

BATE

15

635.5

17/09/2025 08:48:04

00488344228TRLO1.1.1

BATE

15

635.5

17/09/2025 08:48:06

00488344236TRLO1.1.1

AQXE

146

633.5

17/09/2025 08:53:32

00488344951TRLO1.1.1

XLON

18

635.5

17/09/2025 08:58:14

00488345692TRLO1.1.1

BATE

49

635.5

17/09/2025 08:58:14

00488345693TRLO1.1.1

BATE

15

633.5

17/09/2025 08:58:56

00488345771TRLO1.1.1

TRQX

32

633.5

17/09/2025 08:58:56

00488345770TRLO1.1.1

CHIX

15

633

17/09/2025 08:59:14

00488345824TRLO1.1.1

AQXE

146

633.5

17/09/2025 09:00:03

00488345910TRLO1.1.1

XLON

146

631.5

17/09/2025 09:06:17

00488346852TRLO1.1.1

XLON

15

631.5

17/09/2025 09:06:42

00488346876TRLO1.1.1

TRQX

32

631.5

17/09/2025 09:07:52

00488347011TRLO1.1.1

CHIX

15

632

17/09/2025 09:08:07

00488347035TRLO1.1.1

AQXE

67

631.5

17/09/2025 09:08:09

00488347040TRLO1.1.1

BATE

146

631.5

17/09/2025 09:12:34

00488347521TRLO1.1.1

XLON

15

630.5

17/09/2025 09:16:11

00488347898TRLO1.1.1

TRQX

13

631

17/09/2025 09:17:41

00488348045TRLO1.1.1

CHIX

14

631

17/09/2025 09:17:41

00488348046TRLO1.1.1

CHIX

5

631.5

17/09/2025 09:17:41

00488348049TRLO1.1.1

CHIX

67

629.5

17/09/2025 09:17:52

00488348076TRLO1.1.1

BATE

15

629.5

17/09/2025 09:17:56

00488348086TRLO1.1.1

AQXE

146

630

17/09/2025 09:19:01

00488348203TRLO1.1.1

XLON

146

630

17/09/2025 09:25:05

00488348760TRLO1.1.1

XLON

15

630

17/09/2025 09:25:41

00488348848TRLO1.1.1

TRQX

32

628

17/09/2025 09:27:26

00488349063TRLO1.1.1

CHIX

13

628

17/09/2025 09:27:38

00488349075TRLO1.1.1

BATE

15

629

17/09/2025 09:27:41

00488349087TRLO1.1.1

AQXE

54

628

17/09/2025 09:28:34

00488349211TRLO1.1.1

BATE

146

629

17/09/2025 09:31:46

00488349599TRLO1.1.1

XLON

32

629

17/09/2025 09:38:39

00488350955TRLO1.1.1

CHIX

12

629

17/09/2025 09:38:59

00488351000TRLO1.1.1

AQXE

3

629

17/09/2025 09:39:02

00488351011TRLO1.1.1

AQXE

67

629.5

17/09/2025 09:39:02

00488351010TRLO1.1.1

BATE

146

629

17/09/2025 09:39:09

00488351017TRLO1.1.1

XLON

15

628

17/09/2025 09:39:18

00488351022TRLO1.1.1

TRQX

146

627.5

17/09/2025 09:46:55

00488352027TRLO1.1.1

XLON

15

628

17/09/2025 09:47:36

00488352109TRLO1.1.1

TRQX

15

629

17/09/2025 09:50:54

00488352525TRLO1.1.1

AQXE

67

628

17/09/2025 09:50:57

00488352528TRLO1.1.1

BATE

32

628

17/09/2025 09:51:04

00488352536TRLO1.1.1

CHIX

146

628

17/09/2025 09:54:22

00488352882TRLO1.1.1

XLON

3

628

17/09/2025 09:59:05

00488353476TRLO1.1.1

TRQX

12

628

17/09/2025 09:59:05

00488353475TRLO1.1.1

TRQX

146

627

17/09/2025 10:01:27

00488353845TRLO1.1.1

XLON

32

627

17/09/2025 10:01:49

00488353876TRLO1.1.1

CHIX

35

628

17/09/2025 10:02:09

00488353973TRLO1.1.1

BATE

12

628

17/09/2025 10:02:09

00488353975TRLO1.1.1

BATE

18

628

17/09/2025 10:02:09

00488353976TRLO1.1.1

BATE

1

628

17/09/2025 10:02:09

00488353977TRLO1.1.1

BATE

1

628

17/09/2025 10:02:09

00488353978TRLO1.1.1

BATE

9

627

17/09/2025 10:04:38

00488354232TRLO1.1.1

AQXE

15

628

17/09/2025 10:07:46

00488354615TRLO1.1.1

TRQX

8

628

17/09/2025 10:10:33

00488354860TRLO1.1.1

CHIX

12

628

17/09/2025 10:10:33

00488354861TRLO1.1.1

CHIX

12

628

17/09/2025 10:10:33

00488354862TRLO1.1.1

CHIX

67

628

17/09/2025 10:10:57

00488354907TRLO1.1.1

BATE

146

627

17/09/2025 10:15:04

00488355445TRLO1.1.1

XLON

15

627

17/09/2025 10:15:42

00488355536TRLO1.1.1

AQXE

15

627.5

17/09/2025 10:16:14

00488355583TRLO1.1.1

TRQX

146

626.5

17/09/2025 10:17:23

00488355733TRLO1.1.1

XLON

32

627

17/09/2025 10:19:19

00488355996TRLO1.1.1

CHIX

100

628

17/09/2025 10:19:52

00488356076TRLO1.1.1

XLON

46

628

17/09/2025 10:20:17

00488356142TRLO1.1.1

XLON

15

628

17/09/2025 10:20:20

00488356153TRLO1.1.1

AQXE

67

627

17/09/2025 10:20:33

00488356193TRLO1.1.1

BATE

146

627.5

17/09/2025 10:23:52

00488356600TRLO1.1.1

XLON

15

629

17/09/2025 10:40:49

00488359033TRLO1.1.1

TRQX

31

629.5

17/09/2025 10:40:51

00488359038TRLO1.1.1

XLON

115

629.5

17/09/2025 10:40:51

00488359037TRLO1.1.1

XLON

32

630.5

17/09/2025 10:41:58

00488359146TRLO1.1.1

CHIX

146

631

17/09/2025 10:57:04

00488361256TRLO1.1.1

XLON

292

631

17/09/2025 10:57:04

00488361255TRLO1.1.1

XLON

146

631

17/09/2025 10:57:04

00488361257TRLO1.1.1

XLON

146

631

17/09/2025 10:57:04

00488361258TRLO1.1.1

XLON

32

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361340TRLO1.1.1

CHIX

32

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361341TRLO1.1.1

CHIX

32

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361342TRLO1.1.1

CHIX

15

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361344TRLO1.1.1

AQXE

21

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361343TRLO1.1.1

AQXE

15

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361345TRLO1.1.1

AQXE

15

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361346TRLO1.1.1

AQXE

30

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361347TRLO1.1.1

TRQX

15

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361348TRLO1.1.1

TRQX

15

630.5

17/09/2025 10:57:50

00488361349TRLO1.1.1

TRQX

146

630.5

17/09/2025 10:58:35

00488361478TRLO1.1.1

XLON

15

630.5

17/09/2025 11:00:01

00488361721TRLO1.1.1

AQXE

29

630.5

17/09/2025 11:00:47

00488361785TRLO1.1.1

CHIX

3

630.5

17/09/2025 11:01:20

00488361872TRLO1.1.1

CHIX

146

630.5

17/09/2025 11:03:22

00488362107TRLO1.1.1

XLON

32

631

17/09/2025 11:06:00

00488362324TRLO1.1.1

CHIX

15

630.5

17/09/2025 11:06:15

00488362349TRLO1.1.1

AQXE

146

630.5

17/09/2025 11:08:06

00488362536TRLO1.1.1

XLON

30

630

17/09/2025 11:09:14

00488362675TRLO1.1.1

TRQX

12

630

17/09/2025 11:12:48

00488363049TRLO1.1.1

XLON

134

630

17/09/2025 11:12:48

00488363050TRLO1.1.1

XLON

11

630.5

17/09/2025 11:13:22

00488363122TRLO1.1.1

CHIX

21

630.5

17/09/2025 11:13:22

00488363124TRLO1.1.1

CHIX

12

630.5

17/09/2025 11:13:40

00488363140TRLO1.1.1

AQXE

3

630.5

17/09/2025 11:13:40

00488363141TRLO1.1.1

AQXE

15

630

17/09/2025 11:16:18

00488363500TRLO1.1.1

TRQX

12

630

17/09/2025 11:17:34

00488363696TRLO1.1.1

XLON

134

631

17/09/2025 11:19:41

00488363876TRLO1.1.1

XLON

32

632

17/09/2025 11:21:35

00488364067TRLO1.1.1

CHIX

146

632

17/09/2025 11:22:23

00488364145TRLO1.1.1

XLON

146

631.5

17/09/2025 11:28:28

00488364784TRLO1.1.1

XLON

42

631.5

17/09/2025 11:32:35

00488365554TRLO1.1.1

XLON

44

631.5

17/09/2025 11:32:35

00488365555TRLO1.1.1

XLON

23

631.5

17/09/2025 11:32:35

00488365557TRLO1.1.1

XLON

37

631.5

17/09/2025 11:32:35

00488365556TRLO1.1.1

XLON

41

631.5

17/09/2025 11:32:38

00488365560TRLO1.1.1

CHIX

73

631.5

17/09/2025 11:36:29

00488366092TRLO1.1.1

XLON

14

631.5

17/09/2025 11:36:29

00488366094TRLO1.1.1

XLON

59

631.5

17/09/2025 11:36:29

00488366093TRLO1.1.1

XLON

146

631.5

17/09/2025 11:40:20

00488366570TRLO1.1.1

XLON

41

631.5

17/09/2025 11:40:20

00488366571TRLO1.1.1

CHIX

87

630.5

17/09/2025 11:43:52

00488366961TRLO1.1.1

BATE

20

630.5

17/09/2025 11:43:52

00488366963TRLO1.1.1

TRQX

87

630.5

17/09/2025 11:43:52

00488366962TRLO1.1.1

BATE

20

630.5

17/09/2025 11:43:52

00488366964TRLO1.1.1

TRQX

41

631.5

17/09/2025 11:50:36

00488367541TRLO1.1.1

CHIX

87

631.5

17/09/2025 11:50:36

00488367542TRLO1.1.1

BATE

292

631.5

17/09/2025 11:50:36

00488367543TRLO1.1.1

XLON

13

631.5

17/09/2025 11:52:39

00488367731TRLO1.1.1

XLON

133

631.5

17/09/2025 11:55:36

00488368011TRLO1.1.1

XLON

16

631.5

17/09/2025 11:56:51

00488368177TRLO1.1.1

AQXE

42

632.5

17/09/2025 12:02:12

00488368766TRLO1.1.1

XLON

80

632.5

17/09/2025 12:02:12

00488368767TRLO1.1.1

XLON

170

632.5

17/09/2025 12:02:12

00488368768TRLO1.1.1

XLON

80

632.5

17/09/2025 12:04:27

00488369081TRLO1.1.1

XLON

66

632.5

17/09/2025 12:04:27

00488369082TRLO1.1.1

XLON

41

632

17/09/2025 12:05:30

00488369196TRLO1.1.1

CHIX

41

632

17/09/2025 12:05:30

00488369197TRLO1.1.1

CHIX

66

632.5

17/09/2025 12:07:45

00488369460TRLO1.1.1

XLON

80

632.5

17/09/2025 12:07:45

00488369459TRLO1.1.1

XLON

60

632.5

17/09/2025 12:11:45

00488369855TRLO1.1.1

XLON

80

632.5

17/09/2025 12:11:45

00488369856TRLO1.1.1

XLON

6

632.5

17/09/2025 12:11:45

00488369857TRLO1.1.1

XLON

146

632

17/09/2025 12:16:40

00488370391TRLO1.1.1

XLON

6

632.5

17/09/2025 12:20:59

00488370888TRLO1.1.1

CHIX

12

632.5

17/09/2025 12:20:59

00488370889TRLO1.1.1

CHIX

23

632.5

17/09/2025 12:20:59

00488370887TRLO1.1.1

CHIX

98

632.5

17/09/2025 12:21:13

00488370901TRLO1.1.1

AQXE

146

632.5

17/09/2025 12:21:26

00488370926TRLO1.1.1

XLON

41

633

17/09/2025 12:23:52

00488371177TRLO1.1.1

CHIX

20

632.5

17/09/2025 12:23:52

00488371180TRLO1.1.1

TRQX

80

632.5

17/09/2025 12:23:52

00488371179TRLO1.1.1

TRQX

146

633

17/09/2025 12:23:52

00488371178TRLO1.1.1

XLON

146

632.5

17/09/2025 12:28:23

00488371575TRLO1.1.1

XLON

41

633.5

17/09/2025 12:40:36

00488372872TRLO1.1.1

CHIX

292

633.5

17/09/2025 12:40:36

00488372874TRLO1.1.1

XLON

41

633.5

17/09/2025 12:43:24

00488373173TRLO1.1.1

CHIX

292

633.5

17/09/2025 12:43:24

00488373174TRLO1.1.1

XLON

40

633.5

17/09/2025 12:43:36

00488373212TRLO1.1.1

TRQX

20

633.5

17/09/2025 12:43:36

00488373213TRLO1.1.1

TRQX

41

633.5

17/09/2025 12:45:18

00488373367TRLO1.1.1

CHIX

101

633.5

17/09/2025 12:46:13

00488373472TRLO1.1.1

XLON

45

633.5

17/09/2025 12:46:13

00488373473TRLO1.1.1

XLON

15

634

17/09/2025 12:58:02

00488375084TRLO1.1.1

TRQX

56

635

17/09/2025 13:21:42

00488378239TRLO1.1.1

XLON

170

635

17/09/2025 13:21:42

00488378238TRLO1.1.1

XLON

66

635

17/09/2025 13:21:42

00488378240TRLO1.1.1

XLON

584

635

17/09/2025 13:21:44

00488378245TRLO1.1.1

XLON

19

634.5

17/09/2025 13:23:27

00488378446TRLO1.1.1

AQXE

133

634.5

17/09/2025 13:23:27

00488378445TRLO1.1.1

AQXE

146

635

17/09/2025 13:23:27

00488378444TRLO1.1.1

XLON

87

634.5

17/09/2025 13:23:27

00488378447TRLO1.1.1

BATE

146

634.5

17/09/2025 13:23:27

00488378449TRLO1.1.1

XLON

870

634.5

17/09/2025 13:23:27

00488378448TRLO1.1.1

BATE

123

634.5

17/09/2025 13:23:29

00488378450TRLO1.1.1

CHIX

26

635.5

17/09/2025 13:25:05

00488378660TRLO1.1.1

XLON

120

635.5

17/09/2025 13:25:05

00488378659TRLO1.1.1

XLON

41

635.5

17/09/2025 13:25:52

00488378804TRLO1.1.1

CHIX

19

635

17/09/2025 13:26:40

00488378930TRLO1.1.1

AQXE

20

635

17/09/2025 13:28:02

00488379141TRLO1.1.1

TRQX

41

635

17/09/2025 13:28:02

00488379140TRLO1.1.1

CHIX

45

635

17/09/2025 13:28:02

00488379142TRLO1.1.1

TRQX

20

635

17/09/2025 13:28:02

00488379143TRLO1.1.1

TRQX

87

634.5

17/09/2025 13:28:31

00488379199TRLO1.1.1

BATE

146

635

17/09/2025 13:31:29

00488379705TRLO1.1.1

XLON

19

635

17/09/2025 13:32:07

00488379882TRLO1.1.1

AQXE

12

635

17/09/2025 13:32:58

00488380006TRLO1.1.1

CHIX

29

635

17/09/2025 13:32:58

00488380008TRLO1.1.1

CHIX

5

635

17/09/2025 13:33:28

00488380058TRLO1.1.1

XLON

42

635

17/09/2025 13:33:28

00488380059TRLO1.1.1

XLON

99

635

17/09/2025 13:33:28

00488380060TRLO1.1.1

XLON

20

635

17/09/2025 13:33:43

00488380095TRLO1.1.1

TRQX

66

634.5

17/09/2025 13:34:40

00488380259TRLO1.1.1

BATE

12

635

17/09/2025 13:36:07

00488380435TRLO1.1.1

XLON

42

635

17/09/2025 13:36:07

00488380434TRLO1.1.1

XLON

92

635

17/09/2025 13:36:07

00488380436TRLO1.1.1

XLON

13

634.5

17/09/2025 13:36:58

00488380600TRLO1.1.1

BATE

8

634.5

17/09/2025 13:36:58

00488380601TRLO1.1.1

BATE

12

635

17/09/2025 13:38:26

00488380850TRLO1.1.1

AQXE

7

635

17/09/2025 13:38:26

00488380851TRLO1.1.1

AQXE

59

635

17/09/2025 13:39:21

00488381010TRLO1.1.1

XLON

87

635

17/09/2025 13:39:21

00488381011TRLO1.1.1

XLON

4

635

17/09/2025 13:39:22

00488381013TRLO1.1.1

CHIX

24

635

17/09/2025 13:39:22

00488381014TRLO1.1.1

CHIX

2

635

17/09/2025 13:39:25

00488381035TRLO1.1.1

CHIX

7

635

17/09/2025 13:39:28

00488381040TRLO1.1.1

CHIX

4

635

17/09/2025 13:39:28

00488381041TRLO1.1.1

CHIX

20

635

17/09/2025 13:40:55

00488381192TRLO1.1.1

TRQX

87

634.5

17/09/2025 13:41:08

00488381237TRLO1.1.1

BATE

146

634

17/09/2025 13:42:29

00488381453TRLO1.1.1

XLON

19

634.5

17/09/2025 13:44:42

00488381764TRLO1.1.1

AQXE

146

634

17/09/2025 13:45:39

00488381935TRLO1.1.1

XLON

41

634

17/09/2025 13:45:44

00488381950TRLO1.1.1

CHIX

5

635

17/09/2025 13:46:30

00488382061TRLO1.1.1

TRQX

15

635

17/09/2025 13:46:30

00488382060TRLO1.1.1

TRQX

87

634.5

17/09/2025 13:47:40

00488382217TRLO1.1.1

BATE

146

634

17/09/2025 13:48:48

00488382381TRLO1.1.1

XLON

19

634.5

17/09/2025 13:51:04

00488382644TRLO1.1.1

AQXE

146

634.5

17/09/2025 13:52:25

00488382818TRLO1.1.1

XLON

41

634.5

17/09/2025 13:52:34

00488382827TRLO1.1.1

CHIX

20

635

17/09/2025 13:52:59

00488382869TRLO1.1.1

TRQX

87

634.5

17/09/2025 13:57:14

00488383573TRLO1.1.1

BATE

146

634.5

17/09/2025 13:57:14

00488383574TRLO1.1.1

XLON

41

634.5

17/09/2025 13:58:31

00488383918TRLO1.1.1

CHIX

8

635

17/09/2025 13:59:22

00488384049TRLO1.1.1

TRQX

12

635

17/09/2025 13:59:22

00488384050TRLO1.1.1

TRQX

146

634.5

17/09/2025 13:59:29

00488384059TRLO1.1.1

XLON

87

634.5

17/09/2025 14:01:05

00488384342TRLO1.1.1

BATE

20

635

17/09/2025 14:05:30

00488385069TRLO1.1.1

TRQX

26

635

17/09/2025 14:08:50

00488385688TRLO1.1.1

XLON

59

635

17/09/2025 14:08:50

00488385689TRLO1.1.1

XLON

61

635

17/09/2025 14:08:50

00488385690TRLO1.1.1

XLON

1

635

17/09/2025 14:08:53

00488385704TRLO1.1.1

CHIX

7

635

17/09/2025 14:08:53

00488385705TRLO1.1.1

CHIX

33

635

17/09/2025 14:08:53

00488385706TRLO1.1.1

CHIX

41

635

17/09/2025 14:10:53

00488386112TRLO1.1.1

CHIX

51

635

17/09/2025 14:11:15

00488386217TRLO1.1.1

XLON

34

635

17/09/2025 14:11:15

00488386219TRLO1.1.1

XLON

61

635

17/09/2025 14:11:15

00488386218TRLO1.1.1

XLON

146

634.5

17/09/2025 14:15:07

00488387018TRLO1.1.1

XLON

146

634.5

17/09/2025 14:18:02

00488387599TRLO1.1.1

XLON

46

634.5

17/09/2025 14:20:50

00488388207TRLO1.1.1

XLON

70

634.5

17/09/2025 14:20:50

00488388206TRLO1.1.1

XLON

30

634.5

17/09/2025 14:20:50

00488388208TRLO1.1.1

XLON

129

634.5

17/09/2025 14:21:01

00488388273TRLO1.1.1

BATE

12

635

17/09/2025 14:21:07

00488388296TRLO1.1.1

TRQX

18

635

17/09/2025 14:21:07

00488388297TRLO1.1.1

TRQX

29

634.5

17/09/2025 14:21:16

00488388317TRLO1.1.1

AQXE

1

634

17/09/2025 14:21:16

00488388318TRLO1.1.1

CHIX

146

634.5

17/09/2025 14:23:49

00488388738TRLO1.1.1

XLON

3

634.5

17/09/2025 14:26:39

00488389425TRLO1.1.1

XLON

21

634.5

17/09/2025 14:26:39

00488389427TRLO1.1.1

XLON

122

634.5

17/09/2025 14:26:39

00488389426TRLO1.1.1

XLON

61

634

17/09/2025 14:28:08

00488389749TRLO1.1.1

CHIX

67

634.5

17/09/2025 14:29:35

00488390093TRLO1.1.1

XLON

79

634.5

17/09/2025 14:29:35

00488390094TRLO1.1.1

XLON

129

634.5

17/09/2025 14:29:47

00488390139TRLO1.1.1

BATE

29

634.5

17/09/2025 14:29:59

00488390180TRLO1.1.1

AQXE

22

634

17/09/2025 14:30:30

00488391251TRLO1.1.1

TRQX

62

634

17/09/2025 14:30:30

00488391250TRLO1.1.1

CHIX

146

634.5

17/09/2025 14:31:50

00488392099TRLO1.1.1

XLON

74

635.5

17/09/2025 14:35:31

00488393742TRLO1.1.1

XLON

72

635.5

17/09/2025 14:35:31

00488393743TRLO1.1.1

XLON

62

635.5

17/09/2025 14:35:34

00488393767TRLO1.1.1

CHIX

32

635.5

17/09/2025 14:37:37

00488394969TRLO1.1.1

XLON

51

635.5

17/09/2025 14:37:37

00488394968TRLO1.1.1

XLON

63

635.5

17/09/2025 14:37:37

00488394970TRLO1.1.1

XLON

30

635.5

17/09/2025 14:39:36

00488396135TRLO1.1.1

XLON

56

635.5

17/09/2025 14:39:36

00488396136TRLO1.1.1

XLON

60

635.5

17/09/2025 14:39:36

00488396134TRLO1.1.1

XLON

59

635.5

17/09/2025 14:41:57

00488397151TRLO1.1.1

XLON

87

635.5

17/09/2025 14:41:57

00488397152TRLO1.1.1

XLON

62

635

17/09/2025 14:42:39

00488397474TRLO1.1.1

CHIX

129

635

17/09/2025 14:42:39

00488397475TRLO1.1.1

BATE

129

635

17/09/2025 14:42:39

00488397476TRLO1.1.1

BATE

146

635

17/09/2025 14:42:39

00488397477TRLO1.1.1

XLON

30

635

17/09/2025 14:42:39

00488397480TRLO1.1.1

TRQX

38

635

17/09/2025 14:42:39

00488397479TRLO1.1.1

TRQX

146

635

17/09/2025 14:42:39

00488397478TRLO1.1.1

XLON

29

635

17/09/2025 14:43:48

00488397993TRLO1.1.1

AQXE

29

635

17/09/2025 14:43:48

00488397994TRLO1.1.1

AQXE

146

635

17/09/2025 14:44:56

00488398469TRLO1.1.1

XLON

129

635

17/09/2025 14:45:53

00488398908TRLO1.1.1

BATE

30

635

17/09/2025 14:45:59

00488399006TRLO1.1.1

TRQX

19

635

17/09/2025 14:46:27

00488399314TRLO1.1.1

AQXE

10

635

17/09/2025 14:46:27

00488399315TRLO1.1.1

AQXE

63

635

17/09/2025 14:47:20

00488399691TRLO1.1.1

XLON

83

635

17/09/2025 14:47:20

00488399692TRLO1.1.1

XLON

29

635

17/09/2025 14:49:09

00488401221TRLO1.1.1

CHIX

33

635

17/09/2025 14:49:56

00488401757TRLO1.1.1

CHIX

146

635

17/09/2025 14:49:56

00488401758TRLO1.1.1

XLON

146

635

17/09/2025 14:49:56

00488401759TRLO1.1.1

XLON

30

635

17/09/2025 14:51:21

00488402817TRLO1.1.1

TRQX

12

635

17/09/2025 14:51:22

00488402822TRLO1.1.1

AQXE

15

635

17/09/2025 14:51:22

00488402823TRLO1.1.1

AQXE

2

635

17/09/2025 14:51:22

00488402824TRLO1.1.1

AQXE

1

635

17/09/2025 14:54:15

00488404548TRLO1.1.1

XLON

145

635

17/09/2025 14:54:15

00488404549TRLO1.1.1

XLON

62

635

17/09/2025 14:54:17

00488404553TRLO1.1.1

CHIX

84

634.5

17/09/2025 14:54:18

00488404564TRLO1.1.1

BATE

14

635

17/09/2025 14:56:15

00488405414TRLO1.1.1

XLON

132

635

17/09/2025 14:56:15

00488405415TRLO1.1.1

XLON

14

635

17/09/2025 14:56:44

00488405569TRLO1.1.1

AQXE

15

635

17/09/2025 14:56:44

00488405570TRLO1.1.1

AQXE

12

635.5

17/09/2025 14:58:23

00488406451TRLO1.1.1

XLON

58

635.5

17/09/2025 14:58:23

00488406452TRLO1.1.1

XLON

146

635

17/09/2025 14:58:23

00488406454TRLO1.1.1

XLON

146

635

17/09/2025 14:58:23

00488406455TRLO1.1.1

XLON

76

635.5

17/09/2025 14:58:23

00488406453TRLO1.1.1

XLON

30

635

17/09/2025 14:58:23

00488406456TRLO1.1.1

TRQX

62

635

17/09/2025 14:58:24

00488406461TRLO1.1.1

CHIX

129

635

17/09/2025 14:58:24

00488406462TRLO1.1.1

BATE

70

635.5

17/09/2025 15:00:02

00488407265TRLO1.1.1

XLON

76

635.5

17/09/2025 15:00:02

00488407266TRLO1.1.1

XLON

62

635.5

17/09/2025 15:02:13

00488408389TRLO1.1.1

CHIX

2

635.5

17/09/2025 15:02:21

00488408438TRLO1.1.1

XLON

42

635.5

17/09/2025 15:02:21

00488408439TRLO1.1.1

XLON

24

635.5

17/09/2025 15:02:21

00488408442TRLO1.1.1

XLON

37

635.5

17/09/2025 15:02:21

00488408441TRLO1.1.1

XLON

41

635.5

17/09/2025 15:02:21

00488408440TRLO1.1.1

XLON

41

635.5

17/09/2025 15:04:56

00488409567TRLO1.1.1

XLON

26

635.5

17/09/2025 15:04:56

00488409570TRLO1.1.1

XLON

36

635.5

17/09/2025 15:04:56

00488409569TRLO1.1.1

XLON

43

635.5

17/09/2025 15:04:56

00488409568TRLO1.1.1

XLON

33

635.5

17/09/2025 15:07:17

00488410492TRLO1.1.1

XLON

35

635.5

17/09/2025 15:07:17

00488410493TRLO1.1.1

XLON

4

635.5

17/09/2025 15:07:17

00488410496TRLO1.1.1

XLON

36

635.5

17/09/2025 15:07:17

00488410494TRLO1.1.1

XLON

38

635.5

17/09/2025 15:07:17

00488410495TRLO1.1.1

XLON

59

635.5

17/09/2025 15:07:42

00488410639TRLO1.1.1

BATE

70

635.5

17/09/2025 15:07:42

00488410638TRLO1.1.1

BATE

62

635.5

17/09/2025 15:08:12

00488410775TRLO1.1.1

CHIX

29

635

17/09/2025 15:08:54

00488411041TRLO1.1.1

AQXE

29

635

17/09/2025 15:08:54

00488411042TRLO1.1.1

AQXE

146

635

17/09/2025 15:08:54

00488411043TRLO1.1.1

XLON

30

635

17/09/2025 15:08:54

00488411044TRLO1.1.1

TRQX

30

635

17/09/2025 15:08:54

00488411045TRLO1.1.1

TRQX

129

635.5

17/09/2025 15:09:56

00488411494TRLO1.1.1

BATE

146

634.5

17/09/2025 15:11:03

00488411940TRLO1.1.1

XLON

146

634.5

17/09/2025 15:13:21

00488412892TRLO1.1.1

XLON

13

634.5

17/09/2025 15:13:49

00488413025TRLO1.1.1

BATE

116

634.5

17/09/2025 15:13:49

00488413024TRLO1.1.1

BATE

146

634

17/09/2025 15:14:03

00488413145TRLO1.1.1

XLON

5

634.5

17/09/2025 15:14:03

00488413148TRLO1.1.1

AQXE

24

634.5

17/09/2025 15:14:03

00488413149TRLO1.1.1

AQXE

62

634.5

17/09/2025 15:15:51

00488413984TRLO1.1.1

CHIX

30

634

17/09/2025 15:16:04

00488414104TRLO1.1.1

TRQX

146

634

17/09/2025 15:16:04

00488414103TRLO1.1.1

XLON

129

634

17/09/2025 15:19:46

00488415901TRLO1.1.1

BATE

29

634.5

17/09/2025 15:19:54

00488415983TRLO1.1.1

AQXE

62

634

17/09/2025 15:20:32

00488416320TRLO1.1.1

CHIX

30

634

17/09/2025 15:20:32

00488416323TRLO1.1.1

TRQX

146

634

17/09/2025 15:20:32

00488416321TRLO1.1.1

XLON

146

634

17/09/2025 15:20:32

00488416322TRLO1.1.1

XLON

73

634

17/09/2025 15:22:39

00488417151TRLO1.1.1

XLON

73

634

17/09/2025 15:22:39

00488417152TRLO1.1.1

XLON

129

634

17/09/2025 15:24:56

00488418289TRLO1.1.1

XLON

17

634

17/09/2025 15:24:56

00488418290TRLO1.1.1

XLON

16

634

17/09/2025 15:25:35

00488418840TRLO1.1.1

BATE

113

634

17/09/2025 15:25:35

00488418841TRLO1.1.1

BATE

30

634

17/09/2025 15:25:47

00488419048TRLO1.1.1

TRQX

27

634.5

17/09/2025 15:25:50

00488419073TRLO1.1.1

AQXE

2

634.5

17/09/2025 15:25:50

00488419074TRLO1.1.1

AQXE

62

634

17/09/2025 15:25:51

00488419083TRLO1.1.1

CHIX

146

634

17/09/2025 15:26:59

00488419529TRLO1.1.1

XLON

54

634

17/09/2025 15:28:59

00488420402TRLO1.1.1

XLON

8

634

17/09/2025 15:28:59

00488420404TRLO1.1.1

XLON

84

634

17/09/2025 15:28:59

00488420403TRLO1.1.1

XLON

146

634

17/09/2025 15:31:10

00488421580TRLO1.1.1

XLON

146

633

17/09/2025 15:31:11

00488421598TRLO1.1.1

XLON

129

633

17/09/2025 15:31:27

00488421730TRLO1.1.1

BATE

62

632.5

17/09/2025 15:36:05

00488423737TRLO1.1.1

CHIX

146

632.5

17/09/2025 15:36:05

00488423738TRLO1.1.1

XLON

30

632.5

17/09/2025 15:36:05

00488423740TRLO1.1.1

TRQX

146

632.5

17/09/2025 15:36:05

00488423739TRLO1.1.1

XLON

29

632.5

17/09/2025 15:36:06

00488423745TRLO1.1.1

AQXE

129

632.5

17/09/2025 15:37:30

00488424444TRLO1.1.1

BATE

62

632.5

17/09/2025 15:39:59

00488425302TRLO1.1.1

CHIX

30

632.5

17/09/2025 15:39:59

00488425305TRLO1.1.1

TRQX

146

632.5

17/09/2025 15:39:59

00488425303TRLO1.1.1

XLON

146

632.5

17/09/2025 15:39:59

00488425304TRLO1.1.1

XLON

29

632.5

17/09/2025 15:40:12

00488425385TRLO1.1.1

AQXE

146

632

17/09/2025 15:41:52

00488426090TRLO1.1.1

XLON

129

632

17/09/2025 15:42:59

00488426482TRLO1.1.1

BATE

30

632

17/09/2025 15:43:44

00488426844TRLO1.1.1

TRQX

62

632

17/09/2025 15:43:44

00488426843TRLO1.1.1

CHIX

106

633

17/09/2025 15:54:32

00488432208TRLO1.1.1

BATE

19

633

17/09/2025 15:54:32

00488432209TRLO1.1.1

BATE

62

633.5

17/09/2025 15:54:34

00488432237TRLO1.1.1

CHIX

124

633.5

17/09/2025 15:54:35

00488432247TRLO1.1.1

XLON

146

633.5

17/09/2025 15:54:35

00488432246TRLO1.1.1

XLON

143

633.5

17/09/2025 15:54:35

00488432249TRLO1.1.1

XLON

600

633.5

17/09/2025 15:54:35

00488432248TRLO1.1.1

XLON

9

633.5

17/09/2025 15:54:35

00488432250TRLO1.1.1

XLON

146

634.5

17/09/2025 15:56:26

00488433110TRLO1.1.1

XLON

62

634.5

17/09/2025 15:56:36

00488433171TRLO1.1.1

CHIX

29

634.5

17/09/2025 15:56:37

00488433176TRLO1.1.1

AQXE

29

634

17/09/2025 15:57:42

00488433692TRLO1.1.1

AQXE

29

634

17/09/2025 15:57:42

00488433693TRLO1.1.1

AQXE

30

634

17/09/2025 15:57:42

00488433694TRLO1.1.1

TRQX

30

634

17/09/2025 15:57:42

00488433695TRLO1.1.1

TRQX

129

634

17/09/2025 15:57:47

00488433744TRLO1.1.1

BATE

146

634

17/09/2025 15:58:45

00488434286TRLO1.1.1

XLON

146

633.5

17/09/2025 15:59:53

00488435061TRLO1.1.1

XLON

1

634

17/09/2025 16:00:12

00488435310TRLO1.1.1

BATE

128

634

17/09/2025 16:00:12

00488435311TRLO1.1.1

BATE

3

633.5

17/09/2025 16:00:19

00488435374TRLO1.1.1

AQXE

62

634

17/09/2025 16:00:19

00488435375TRLO1.1.1

CHIX

26

633.5

17/09/2025 16:00:53

00488435701TRLO1.1.1

AQXE

30

633.5

17/09/2025 16:00:53

00488435702TRLO1.1.1

TRQX

124

633.5

17/09/2025 16:01:47

00488436184TRLO1.1.1

XLON

22

633.5

17/09/2025 16:01:47

00488436185TRLO1.1.1

XLON

129

634

17/09/2025 16:03:20

00488437143TRLO1.1.1

BATE

62

634

17/09/2025 16:03:31

00488437222TRLO1.1.1

CHIX

146

633.5

17/09/2025 16:03:37

00488437302TRLO1.1.1

XLON

112

634

17/09/2025 16:06:21

00488438775TRLO1.1.1

BATE

17

634

17/09/2025 16:06:21

00488438776TRLO1.1.1

BATE

37

634

17/09/2025 16:06:28

00488438822TRLO1.1.1

XLON

38

634

17/09/2025 16:06:28

00488438821TRLO1.1.1

XLON

41

634

17/09/2025 16:06:28

00488438823TRLO1.1.1

XLON

30

634

17/09/2025 16:06:28

00488438824TRLO1.1.1

XLON

30

634

17/09/2025 16:06:28

00488438825TRLO1.1.1

TRQX

30

634

17/09/2025 16:06:28

00488438826TRLO1.1.1

TRQX

29

634.5

17/09/2025 16:07:45

00488439386TRLO1.1.1

AQXE

62

634

17/09/2025 16:08:05

00488439543TRLO1.1.1

CHIX

146

634

17/09/2025 16:08:05

00488439544TRLO1.1.1

XLON

24

634.5

17/09/2025 16:10:11

00488440793TRLO1.1.1

AQXE

5

634.5

17/09/2025 16:10:11

00488440794TRLO1.1.1

AQXE

62

634

17/09/2025 16:12:13

00488442144TRLO1.1.1

CHIX

146

634

17/09/2025 16:12:13

00488442145TRLO1.1.1

XLON

146

634

17/09/2025 16:12:13

00488442147TRLO1.1.1

XLON

146

634

17/09/2025 16:12:13

00488442148TRLO1.1.1

XLON

438

634

17/09/2025 16:12:13

00488442146TRLO1.1.1

XLON

30

634

17/09/2025 16:12:13

00488442150TRLO1.1.1

TRQX

146

634

17/09/2025 16:12:13

00488442149TRLO1.1.1

XLON

129

634

17/09/2025 16:12:17

00488442214TRLO1.1.1

BATE

10

634.5

17/09/2025 16:12:37

00488442339TRLO1.1.1

AQXE

19

634.5

17/09/2025 16:12:37

00488442340TRLO1.1.1

AQXE

129

634

17/09/2025 16:13:04

00488442658TRLO1.1.1

BATE

30

634

17/09/2025 16:13:04

00488442660TRLO1.1.1

TRQX

146

634

17/09/2025 16:13:04

00488442659TRLO1.1.1

XLON

2

634

17/09/2025 16:14:18

00488443740TRLO1.1.1

CHIX

146

635

17/09/2025 16:15:24

00488444473TRLO1.1.1

XLON

78

635

17/09/2025 16:15:45

00488444673TRLO1.1.1

TRQX

60

635

17/09/2025 16:16:42

00488445281TRLO1.1.1

CHIX

175

635

17/09/2025 16:16:42

00488445282TRLO1.1.1

CHIX

438

636

17/09/2025 16:17:58

00488446088TRLO1.1.1

XLON

4

636

17/09/2025 16:19:00

00488446674TRLO1.1.1

CHIX

44

636

17/09/2025 16:19:00

00488446675TRLO1.1.1

CHIX

617

636

17/09/2025 16:19:45

00488447165TRLO1.1.1

XLON

139

635.5

17/09/2025 16:20:03

00488447333TRLO1.1.1

BATE

48

636

17/09/2025 16:21:25

00488448262TRLO1.1.1

CHIX

89

635.5

17/09/2025 16:21:26

00488448265TRLO1.1.1

AQXE

71

636

17/09/2025 16:22:04

00488448558TRLO1.1.1

AQXE

56

636

17/09/2025 16:22:04

00488448560TRLO1.1.1

TRQX

548

636

17/09/2025 16:22:04

00488448559TRLO1.1.1

XLON

12

636

17/09/2025 16:22:32

00488448817TRLO1.1.1

BATE

1

636

17/09/2025 16:22:32

00488448819TRLO1.1.1

BATE

138

636

17/09/2025 16:22:32

00488448818TRLO1.1.1

BATE

214

636

17/09/2025 16:22:32

00488448820TRLO1.1.1

BATE

13

635.5

17/09/2025 16:22:34

00488448837TRLO1.1.1

XLON

114

635.5

17/09/2025 16:22:34

00488448836TRLO1.1.1

XLON

82

635.5

17/09/2025 16:24:29

00488450060TRLO1.1.1

XLON

54

636

17/09/2025 16:24:34

00488450072TRLO1.1.1

BATE

198

636

17/09/2025 16:24:34

00488450073TRLO1.1.1

BATE

120

635.5

17/09/2025 16:26:15

00488451064TRLO1.1.1

XLON

1

636

17/09/2025 16:28:46

00488452929TRLO1.1.1

BATE

12

636

17/09/2025 16:28:51

00488452971TRLO1.1.1

BATE

82

635.5

17/09/2025 16:28:59

00488453016TRLO1.1.1

XLON

45

635.5

17/09/2025 16:28:59

00488453017TRLO1.1.1

XLON

204

635.5

17/09/2025 16:28:59

00488453018TRLO1.1.1

XLON

15

635.5

17/09/2025 16:28:59

00488453019TRLO1.1.1

XLON

32

635.5

17/09/2025 16:29:00

00488453022TRLO1.1.1

TRQX

69

635.5

17/09/2025 16:29:00

00488453021TRLO1.1.1

CHIX

87

635.5

17/09/2025 16:29:05

00488453058TRLO1.1.1

XLON

24

635.5

17/09/2025 16:29:24

00488453172TRLO1.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
