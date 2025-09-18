Mit einem Tagesgewinn von 8,47 Prozent war Friedrich Vorwerk Group heute der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 78,10 Euro, das Tageshoch hat man mit 79,50 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Am 14. September hatten wir zuletzt über Friedrich Vorwerk Group ISIN: DE000A255F11 im Express-Service berichtet und der Titel des Beitrags war: "Wir hatten einen höheren Gewinn erwartet!" Unseren Abonnenten hatten wir eine kleine "Handlungsanweisung" ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.