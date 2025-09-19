Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 19
19 September 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1834.1615 pence per share:
Date of purchase:
18 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
16,000
Lowest price paid per share (GBp):
1816.0000
Highest price paid per share (GBp):
1856.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1834.1615
Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,079,081. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,079,081. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1833.0410
12,000
BATS Trading Europe
1837.5230
4,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
9
1824.00
08:57:46
00077068973TRLO0
XLON
26
1824.00
08:57:46
00077068972TRLO0
XLON
9
1824.00
08:57:46
00077068976TRLO0
XLON
26
1824.00
08:57:46
00077068974TRLO0
XLON
9
1824.00
08:57:46
00077068978TRLO0
XLON
2
1824.00
08:57:46
00077068977TRLO0
XLON
3
1824.00
08:57:46
00077068980TRLO0
XLON
9
1824.00
08:57:46
00077068983TRLO0
XLON
9
1824.00
08:57:46
00077068985TRLO0
XLON
9
1824.00
08:57:46
00077068987TRLO0
XLON
9
1824.00
08:57:46
00077068988TRLO0
XLON
9
1824.00
08:57:46
00077068990TRLO0
XLON
9
1824.00
08:57:46
00077068992TRLO0
XLON
9
1824.00
08:57:46
00077068993TRLO0
XLON
9
1824.00
08:58:06
00077069027TRLO0
XLON
12
1824.00
08:58:06
00077069029TRLO0
XLON
10
1824.00
08:58:06
00077069028TRLO0
XLON
12
1824.00
08:58:06
00077069031TRLO0
XLON
10
1824.00
08:58:06
00077069030TRLO0
XLON
11
1824.00
08:58:06
00077069036TRLO0
XLON
12
1824.00
08:58:06
00077069035TRLO0
XLON
10
1824.00
08:58:06
00077069034TRLO0
XLON
18
1824.00
08:58:06
00077069033TRLO0
XLON
12
1828.00
08:58:11
00077069073TRLO0
XLON
10
1828.00
08:58:11
00077069072TRLO0
XLON
29
1828.00
08:58:11
00077069071TRLO0
XLON
56
1828.00
08:58:11
00077069070TRLO0
XLON
12
1828.00
08:58:11
00077069079TRLO0
XLON
10
1828.00
08:58:11
00077069078TRLO0
XLON
26
1828.00
08:58:11
00077069077TRLO0
XLON
45
1828.00
08:58:11
00077069075TRLO0
XLON
2
1828.00
08:58:36
00077069100TRLO0
XLON
10
1828.00
08:58:36
00077069099TRLO0
XLON
29
1828.00
08:58:36
00077069098TRLO0
XLON
59
1828.00
08:58:36
00077069097TRLO0
XLON
15
1828.00
08:58:43
00077069111TRLO0
XLON
12
1828.00
08:58:43
00077069110TRLO0
XLON
35
1828.00
08:58:43
00077069109TRLO0
XLON
71
1828.00
08:58:43
00077069108TRLO0
XLON
12
1828.00
08:59:06
00077069128TRLO0
XLON
27
1828.00
08:59:06
00077069127TRLO0
XLON
71
1828.00
08:59:06
00077069126TRLO0
XLON
19
1828.00
08:59:36
00077069167TRLO0
BATE
19
1828.00
08:59:46
00077069180TRLO0
XLON
15
1828.00
08:59:46
00077069179TRLO0
XLON
44
1828.00
08:59:46
00077069178TRLO0
XLON
86
1828.00
08:59:46
00077069177TRLO0
XLON
19
1828.00
09:00:46
00077069258TRLO0
XLON
16
1828.00
09:00:46
00077069257TRLO0
XLON
45
1828.00
09:00:46
00077069256TRLO0
XLON
89
1828.00
09:00:46
00077069255TRLO0
XLON
62
1828.00
09:00:46
00077069261TRLO0
BATE
156
1826.00
09:00:59
00077069268TRLO0
BATE
226
1826.00
09:00:59
00077069269TRLO0
XLON
229
1826.00
09:02:04
00077069311TRLO0
XLON
5
1824.00
09:02:33
00077069323TRLO0
XLON
224
1824.00
09:02:33
00077069324TRLO0
XLON
283
1820.00
09:02:43
00077069327TRLO0
XLON
99
1818.00
09:02:43
00077069328TRLO0
XLON
83
1818.00
09:02:45
00077069332TRLO0
XLON
69
1818.00
09:03:43
00077069346TRLO0
XLON
3
1818.00
09:03:43
00077069345TRLO0
XLON
237
1818.00
09:18:29
00077069808TRLO0
XLON
112
1818.00
09:43:53
00077070275TRLO0
XLON
118
1818.00
09:43:53
00077070273TRLO0
XLON
23
1818.00
09:43:53
00077070276TRLO0
BATE
155
1818.00
09:43:53
00077070274TRLO0
BATE
58
1816.00
09:47:11
00077070356TRLO0
BATE
113
1816.00
09:47:11
00077070355TRLO0
BATE
249
1816.00
09:47:11
00077070357TRLO0
XLON
107
1816.00
09:51:42
00077070470TRLO0
XLON
27
1822.00
10:08:19
00077070818TRLO0
XLON
5
1822.00
10:08:19
00077070817TRLO0
XLON
16
1822.00
10:08:19
00077070816TRLO0
XLON
13
1822.00
10:08:19
00077070815TRLO0
XLON
37
1822.00
10:08:19
00077070814TRLO0
XLON
20
1822.00
10:08:19
00077070812TRLO0
XLON
19
1822.00
10:09:02
00077070835TRLO0
XLON
16
1822.00
10:09:02
00077070834TRLO0
XLON
46
1822.00
10:09:02
00077070833TRLO0
XLON
89
1822.00
10:09:02
00077070832TRLO0
XLON
19
1822.00
10:09:35
00077070854TRLO0
XLON
16
1822.00
10:09:35
00077070853TRLO0
XLON
45
1822.00
10:09:35
00077070852TRLO0
XLON
78
1822.00
10:10:46
00077070885TRLO0
XLON
22
1822.00
10:10:46
00077070884TRLO0
XLON
19
1822.00
10:11:10
00077070930TRLO0
XLON
15
1822.00
10:11:10
00077070929TRLO0
XLON
44
1822.00
10:11:10
00077070928TRLO0
XLON
13
1822.00
10:11:10
00077070932TRLO0
XLON
60
1822.00
10:11:10
00077070931TRLO0
XLON
14
1822.00
10:13:33
00077071014TRLO0
XLON
12
1822.00
10:13:33
00077071013TRLO0
XLON
180
1820.00
10:19:04
00077071089TRLO0
BATE
328
1820.00
10:19:04
00077071090TRLO0
XLON
217
1824.00
10:28:38
00077071267TRLO0
XLON
250
1820.00
10:29:02
00077071289TRLO0
XLON
168
1820.00
10:37:57
00077071489TRLO0
XLON
80
1820.00
10:37:57
00077071488TRLO0
XLON
125
1820.00
10:37:57
00077071490TRLO0
XLON
154
1836.00
10:48:35
00077071798TRLO0
BATE
223
1834.00
10:54:58
00077071848TRLO0
XLON
25
1834.00
11:09:04
00077072103TRLO0
XLON
209
1834.00
11:09:04
00077072102TRLO0
XLON
164
1834.00
11:19:23
00077072320TRLO0
BATE
220
1834.00
11:19:23
00077072321TRLO0
XLON
221
1836.00
11:50:54
00077073240TRLO0
XLON
150
1834.00
12:00:00
00077073450TRLO0
BATE
221
1834.00
12:00:00
00077073460TRLO0
XLON
253
1834.00
12:00:00
00077073459TRLO0
XLON
72
1844.00
12:30:56
00077074356TRLO0
BATE
47
1844.00
12:33:43
00077074395TRLO0
BATE
230
1846.00
12:34:41
00077074405TRLO0
XLON
46
1844.00
12:41:14
00077074474TRLO0
BATE
158
1844.00
12:42:17
00077074486TRLO0
BATE
25
1844.00
12:42:17
00077074485TRLO0
BATE
230
1844.00
12:42:17
00077074487TRLO0
XLON
114
1842.00
12:58:40
00077075014TRLO0
XLON
162
1842.00
12:58:40
00077075027TRLO0
XLON
149
1842.00
12:58:40
00077075026TRLO0
XLON
102
1842.00
12:58:40
00077075028TRLO0
BATE
67
1842.00
12:58:40
00077075029TRLO0
XLON
68
1842.00
12:58:40
00077075030TRLO0
BATE
83
1838.00
13:19:30
00077075401TRLO0
BATE
68
1838.00
13:19:30
00077075400TRLO0
BATE
73
1838.00
13:19:30
00077075403TRLO0
XLON
178
1838.00
13:19:30
00077075402TRLO0
XLON
214
1836.00
13:30:07
00077075753TRLO0
XLON
148
1834.00
13:33:28
00077075905TRLO0
BATE
265
1836.00
14:10:04
00077076942TRLO0
XLON
175
1836.00
14:10:16
00077076954TRLO0
BATE
226
1834.00
14:13:54
00077077082TRLO0
XLON
213
1834.00
14:13:54
00077077084TRLO0
XLON
26
1834.00
14:13:54
00077077083TRLO0
XLON
31
1834.00
14:13:54
00077077085TRLO0
XLON
128
1832.00
14:13:54
00077077086TRLO0
BATE
18
1832.00
14:13:54
00077077087TRLO0
BATE
66
1836.00
14:25:49
00077077507TRLO0
BATE
237
1838.00
14:28:31
00077077561TRLO0
XLON
106
1836.00
14:29:46
00077077579TRLO0
BATE
237
1836.00
14:31:32
00077077681TRLO0
XLON
56
1834.00
14:38:39
00077077971TRLO0
BATE
98
1834.00
14:41:01
00077078025TRLO0
BATE
249
1834.00
14:41:01
00077078027TRLO0
XLON
214
1834.00
14:41:01
00077078026TRLO0
XLON
141
1834.00
14:47:56
00077078325TRLO0
BATE
20
1834.00
14:49:05
00077078419TRLO0
BATE
21
1836.00
14:51:42
00077078599TRLO0
XLON
18
1836.00
14:51:42
00077078598TRLO0
XLON
97
1836.00
14:51:42
00077078597TRLO0
XLON
105
1836.00
14:53:19
00077078688TRLO0
BATE
45
1836.00
14:53:19
00077078687TRLO0
BATE
262
1834.00
14:57:11
00077078796TRLO0
XLON
254
1834.00
14:57:11
00077078795TRLO0
XLON
170
1852.00
15:25:46
00077079907TRLO0
BATE
175
1852.00
15:28:46
00077079987TRLO0
BATE
17
1854.00
15:31:05
00077080105TRLO0
XLON
23
1854.00
15:31:05
00077080104TRLO0
XLON
12
1854.00
15:31:05
00077080106TRLO0
XLON
182
1856.00
15:31:46
00077080158TRLO0
XLON
294
1856.00
15:31:46
00077080157TRLO0
XLON
264
1856.00
15:34:07
00077080317TRLO0
XLON
122
1854.00
15:34:46
00077080329TRLO0
BATE
49
1854.00
15:34:46
00077080328TRLO0
BATE
229
1854.00
15:34:46
00077080330TRLO0
XLON
2
1856.00
15:40:57
00077080571TRLO0
BATE
78
1856.00
15:41:00
00077080575TRLO0
BATE
25
1856.00
15:41:34
00077080603TRLO0
BATE
67
1856.00
15:41:34
00077080602TRLO0
BATE
255
1856.00
15:41:34
00077080604TRLO0
XLON
62
1854.00
15:54:53
00077080988TRLO0
BATE
103
1854.00
15:55:26
00077081029TRLO0
BATE
222
1854.00
15:55:26
00077081030TRLO0
XLON
138
1842.00
16:05:36
00077081812TRLO0
BATE
3
1840.00
16:06:00
00077081833TRLO0
XLON
32
1840.00
16:08:30
00077081943TRLO0
XLON
239
1840.00
16:08:30
00077081942TRLO0
XLON
102
1840.00
16:08:31
00077081944TRLO0
XLON
3
1840.00
16:09:31
00077081994TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916