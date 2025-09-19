Anzeige
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450
Frankfurt
18.09.25 | 08:04
21,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 19

19 September 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1834.1615 pence per share:

Date of purchase:

18 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

16,000

Lowest price paid per share (GBp):

1816.0000

Highest price paid per share (GBp):

1856.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1834.1615

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,079,081. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,079,081. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1833.0410

12,000

BATS Trading Europe

1837.5230

4,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

9

1824.00

08:57:46

00077068973TRLO0

XLON

26

1824.00

08:57:46

00077068972TRLO0

XLON

9

1824.00

08:57:46

00077068976TRLO0

XLON

26

1824.00

08:57:46

00077068974TRLO0

XLON

9

1824.00

08:57:46

00077068978TRLO0

XLON

2

1824.00

08:57:46

00077068977TRLO0

XLON

3

1824.00

08:57:46

00077068980TRLO0

XLON

9

1824.00

08:57:46

00077068983TRLO0

XLON

9

1824.00

08:57:46

00077068985TRLO0

XLON

9

1824.00

08:57:46

00077068987TRLO0

XLON

9

1824.00

08:57:46

00077068988TRLO0

XLON

9

1824.00

08:57:46

00077068990TRLO0

XLON

9

1824.00

08:57:46

00077068992TRLO0

XLON

9

1824.00

08:57:46

00077068993TRLO0

XLON

9

1824.00

08:58:06

00077069027TRLO0

XLON

12

1824.00

08:58:06

00077069029TRLO0

XLON

10

1824.00

08:58:06

00077069028TRLO0

XLON

12

1824.00

08:58:06

00077069031TRLO0

XLON

10

1824.00

08:58:06

00077069030TRLO0

XLON

11

1824.00

08:58:06

00077069036TRLO0

XLON

12

1824.00

08:58:06

00077069035TRLO0

XLON

10

1824.00

08:58:06

00077069034TRLO0

XLON

18

1824.00

08:58:06

00077069033TRLO0

XLON

12

1828.00

08:58:11

00077069073TRLO0

XLON

10

1828.00

08:58:11

00077069072TRLO0

XLON

29

1828.00

08:58:11

00077069071TRLO0

XLON

56

1828.00

08:58:11

00077069070TRLO0

XLON

12

1828.00

08:58:11

00077069079TRLO0

XLON

10

1828.00

08:58:11

00077069078TRLO0

XLON

26

1828.00

08:58:11

00077069077TRLO0

XLON

45

1828.00

08:58:11

00077069075TRLO0

XLON

2

1828.00

08:58:36

00077069100TRLO0

XLON

10

1828.00

08:58:36

00077069099TRLO0

XLON

29

1828.00

08:58:36

00077069098TRLO0

XLON

59

1828.00

08:58:36

00077069097TRLO0

XLON

15

1828.00

08:58:43

00077069111TRLO0

XLON

12

1828.00

08:58:43

00077069110TRLO0

XLON

35

1828.00

08:58:43

00077069109TRLO0

XLON

71

1828.00

08:58:43

00077069108TRLO0

XLON

12

1828.00

08:59:06

00077069128TRLO0

XLON

27

1828.00

08:59:06

00077069127TRLO0

XLON

71

1828.00

08:59:06

00077069126TRLO0

XLON

19

1828.00

08:59:36

00077069167TRLO0

BATE

19

1828.00

08:59:46

00077069180TRLO0

XLON

15

1828.00

08:59:46

00077069179TRLO0

XLON

44

1828.00

08:59:46

00077069178TRLO0

XLON

86

1828.00

08:59:46

00077069177TRLO0

XLON

19

1828.00

09:00:46

00077069258TRLO0

XLON

16

1828.00

09:00:46

00077069257TRLO0

XLON

45

1828.00

09:00:46

00077069256TRLO0

XLON

89

1828.00

09:00:46

00077069255TRLO0

XLON

62

1828.00

09:00:46

00077069261TRLO0

BATE

156

1826.00

09:00:59

00077069268TRLO0

BATE

226

1826.00

09:00:59

00077069269TRLO0

XLON

229

1826.00

09:02:04

00077069311TRLO0

XLON

5

1824.00

09:02:33

00077069323TRLO0

XLON

224

1824.00

09:02:33

00077069324TRLO0

XLON

283

1820.00

09:02:43

00077069327TRLO0

XLON

99

1818.00

09:02:43

00077069328TRLO0

XLON

83

1818.00

09:02:45

00077069332TRLO0

XLON

69

1818.00

09:03:43

00077069346TRLO0

XLON

3

1818.00

09:03:43

00077069345TRLO0

XLON

237

1818.00

09:18:29

00077069808TRLO0

XLON

112

1818.00

09:43:53

00077070275TRLO0

XLON

118

1818.00

09:43:53

00077070273TRLO0

XLON

23

1818.00

09:43:53

00077070276TRLO0

BATE

155

1818.00

09:43:53

00077070274TRLO0

BATE

58

1816.00

09:47:11

00077070356TRLO0

BATE

113

1816.00

09:47:11

00077070355TRLO0

BATE

249

1816.00

09:47:11

00077070357TRLO0

XLON

107

1816.00

09:51:42

00077070470TRLO0

XLON

27

1822.00

10:08:19

00077070818TRLO0

XLON

5

1822.00

10:08:19

00077070817TRLO0

XLON

16

1822.00

10:08:19

00077070816TRLO0

XLON

13

1822.00

10:08:19

00077070815TRLO0

XLON

37

1822.00

10:08:19

00077070814TRLO0

XLON

20

1822.00

10:08:19

00077070812TRLO0

XLON

19

1822.00

10:09:02

00077070835TRLO0

XLON

16

1822.00

10:09:02

00077070834TRLO0

XLON

46

1822.00

10:09:02

00077070833TRLO0

XLON

89

1822.00

10:09:02

00077070832TRLO0

XLON

19

1822.00

10:09:35

00077070854TRLO0

XLON

16

1822.00

10:09:35

00077070853TRLO0

XLON

45

1822.00

10:09:35

00077070852TRLO0

XLON

78

1822.00

10:10:46

00077070885TRLO0

XLON

22

1822.00

10:10:46

00077070884TRLO0

XLON

19

1822.00

10:11:10

00077070930TRLO0

XLON

15

1822.00

10:11:10

00077070929TRLO0

XLON

44

1822.00

10:11:10

00077070928TRLO0

XLON

13

1822.00

10:11:10

00077070932TRLO0

XLON

60

1822.00

10:11:10

00077070931TRLO0

XLON

14

1822.00

10:13:33

00077071014TRLO0

XLON

12

1822.00

10:13:33

00077071013TRLO0

XLON

180

1820.00

10:19:04

00077071089TRLO0

BATE

328

1820.00

10:19:04

00077071090TRLO0

XLON

217

1824.00

10:28:38

00077071267TRLO0

XLON

250

1820.00

10:29:02

00077071289TRLO0

XLON

168

1820.00

10:37:57

00077071489TRLO0

XLON

80

1820.00

10:37:57

00077071488TRLO0

XLON

125

1820.00

10:37:57

00077071490TRLO0

XLON

154

1836.00

10:48:35

00077071798TRLO0

BATE

223

1834.00

10:54:58

00077071848TRLO0

XLON

25

1834.00

11:09:04

00077072103TRLO0

XLON

209

1834.00

11:09:04

00077072102TRLO0

XLON

164

1834.00

11:19:23

00077072320TRLO0

BATE

220

1834.00

11:19:23

00077072321TRLO0

XLON

221

1836.00

11:50:54

00077073240TRLO0

XLON

150

1834.00

12:00:00

00077073450TRLO0

BATE

221

1834.00

12:00:00

00077073460TRLO0

XLON

253

1834.00

12:00:00

00077073459TRLO0

XLON

72

1844.00

12:30:56

00077074356TRLO0

BATE

47

1844.00

12:33:43

00077074395TRLO0

BATE

230

1846.00

12:34:41

00077074405TRLO0

XLON

46

1844.00

12:41:14

00077074474TRLO0

BATE

158

1844.00

12:42:17

00077074486TRLO0

BATE

25

1844.00

12:42:17

00077074485TRLO0

BATE

230

1844.00

12:42:17

00077074487TRLO0

XLON

114

1842.00

12:58:40

00077075014TRLO0

XLON

162

1842.00

12:58:40

00077075027TRLO0

XLON

149

1842.00

12:58:40

00077075026TRLO0

XLON

102

1842.00

12:58:40

00077075028TRLO0

BATE

67

1842.00

12:58:40

00077075029TRLO0

XLON

68

1842.00

12:58:40

00077075030TRLO0

BATE

83

1838.00

13:19:30

00077075401TRLO0

BATE

68

1838.00

13:19:30

00077075400TRLO0

BATE

73

1838.00

13:19:30

00077075403TRLO0

XLON

178

1838.00

13:19:30

00077075402TRLO0

XLON

214

1836.00

13:30:07

00077075753TRLO0

XLON

148

1834.00

13:33:28

00077075905TRLO0

BATE

265

1836.00

14:10:04

00077076942TRLO0

XLON

175

1836.00

14:10:16

00077076954TRLO0

BATE

226

1834.00

14:13:54

00077077082TRLO0

XLON

213

1834.00

14:13:54

00077077084TRLO0

XLON

26

1834.00

14:13:54

00077077083TRLO0

XLON

31

1834.00

14:13:54

00077077085TRLO0

XLON

128

1832.00

14:13:54

00077077086TRLO0

BATE

18

1832.00

14:13:54

00077077087TRLO0

BATE

66

1836.00

14:25:49

00077077507TRLO0

BATE

237

1838.00

14:28:31

00077077561TRLO0

XLON

106

1836.00

14:29:46

00077077579TRLO0

BATE

237

1836.00

14:31:32

00077077681TRLO0

XLON

56

1834.00

14:38:39

00077077971TRLO0

BATE

98

1834.00

14:41:01

00077078025TRLO0

BATE

249

1834.00

14:41:01

00077078027TRLO0

XLON

214

1834.00

14:41:01

00077078026TRLO0

XLON

141

1834.00

14:47:56

00077078325TRLO0

BATE

20

1834.00

14:49:05

00077078419TRLO0

BATE

21

1836.00

14:51:42

00077078599TRLO0

XLON

18

1836.00

14:51:42

00077078598TRLO0

XLON

97

1836.00

14:51:42

00077078597TRLO0

XLON

105

1836.00

14:53:19

00077078688TRLO0

BATE

45

1836.00

14:53:19

00077078687TRLO0

BATE

262

1834.00

14:57:11

00077078796TRLO0

XLON

254

1834.00

14:57:11

00077078795TRLO0

XLON

170

1852.00

15:25:46

00077079907TRLO0

BATE

175

1852.00

15:28:46

00077079987TRLO0

BATE

17

1854.00

15:31:05

00077080105TRLO0

XLON

23

1854.00

15:31:05

00077080104TRLO0

XLON

12

1854.00

15:31:05

00077080106TRLO0

XLON

182

1856.00

15:31:46

00077080158TRLO0

XLON

294

1856.00

15:31:46

00077080157TRLO0

XLON

264

1856.00

15:34:07

00077080317TRLO0

XLON

122

1854.00

15:34:46

00077080329TRLO0

BATE

49

1854.00

15:34:46

00077080328TRLO0

BATE

229

1854.00

15:34:46

00077080330TRLO0

XLON

2

1856.00

15:40:57

00077080571TRLO0

BATE

78

1856.00

15:41:00

00077080575TRLO0

BATE

25

1856.00

15:41:34

00077080603TRLO0

BATE

67

1856.00

15:41:34

00077080602TRLO0

BATE

255

1856.00

15:41:34

00077080604TRLO0

XLON

62

1854.00

15:54:53

00077080988TRLO0

BATE

103

1854.00

15:55:26

00077081029TRLO0

BATE

222

1854.00

15:55:26

00077081030TRLO0

XLON

138

1842.00

16:05:36

00077081812TRLO0

BATE

3

1840.00

16:06:00

00077081833TRLO0

XLON

32

1840.00

16:08:30

00077081943TRLO0

XLON

239

1840.00

16:08:30

00077081942TRLO0

XLON

102

1840.00

16:08:31

00077081944TRLO0

XLON

3

1840.00

16:09:31

00077081994TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
