Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 19
19 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
18 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
35,751
Highest price paid per share (pence per share):
642.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
635.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
638.53p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,915,391 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,395,013 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,540,781 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
58
639
18/09/2025 08:06:10
00488507707TRLO1.1.1
XLON
97
639
18/09/2025 08:07:21
00488507939TRLO1.1.1
XLON
31
639
18/09/2025 08:10:05
00488508283TRLO1.1.1
CHIX
155
638
18/09/2025 08:12:26
00488508614TRLO1.1.1
XLON
155
638
18/09/2025 08:18:37
00488509392TRLO1.1.1
XLON
31
637.5
18/09/2025 08:18:49
00488509414TRLO1.1.1
CHIX
28
637.5
18/09/2025 08:20:21
00488509729TRLO1.1.1
AQXE
28
637.5
18/09/2025 08:20:25
00488509734TRLO1.1.1
TRQX
155
636.5
18/09/2025 08:24:44
00488510571TRLO1.1.1
XLON
14
637.5
18/09/2025 08:25:18
00488510704TRLO1.1.1
AQXE
14
637.5
18/09/2025 08:25:18
00488510705TRLO1.1.1
TRQX
31
637.5
18/09/2025 08:26:51
00488510878TRLO1.1.1
CHIX
155
637.5
18/09/2025 08:30:57
00488511601TRLO1.1.1
XLON
14
637
18/09/2025 08:33:55
00488512168TRLO1.1.1
TRQX
14
637
18/09/2025 08:33:58
00488512174TRLO1.1.1
AQXE
31
636.5
18/09/2025 08:36:26
00488512719TRLO1.1.1
CHIX
155
635.5
18/09/2025 08:37:55
00488512925TRLO1.1.1
XLON
14
637
18/09/2025 08:43:20
00488513919TRLO1.1.1
AQXE
14
637
18/09/2025 08:43:20
00488513920TRLO1.1.1
TRQX
155
635.5
18/09/2025 08:44:52
00488514131TRLO1.1.1
XLON
31
636
18/09/2025 08:48:47
00488515006TRLO1.1.1
CHIX
3
635.5
18/09/2025 08:51:49
00488515559TRLO1.1.1
XLON
49
635.5
18/09/2025 08:51:49
00488515558TRLO1.1.1
XLON
103
635.5
18/09/2025 08:51:49
00488515560TRLO1.1.1
XLON
14
636
18/09/2025 08:52:42
00488515738TRLO1.1.1
AQXE
14
637
18/09/2025 08:52:48
00488515760TRLO1.1.1
TRQX
31
635.5
18/09/2025 08:56:46
00488516439TRLO1.1.1
CHIX
155
635.5
18/09/2025 08:58:47
00488516735TRLO1.1.1
XLON
40
635
18/09/2025 09:01:14
00488517531TRLO1.1.1
BATE
130
635
18/09/2025 09:01:14
00488517530TRLO1.1.1
BATE
220
635
18/09/2025 09:01:14
00488517532TRLO1.1.1
BATE
14
635.5
18/09/2025 09:01:59
00488517715TRLO1.1.1
AQXE
14
635.5
18/09/2025 09:02:06
00488517741TRLO1.1.1
TRQX
155
636.5
18/09/2025 09:05:30
00488518494TRLO1.1.1
XLON
31
636
18/09/2025 09:06:17
00488518693TRLO1.1.1
CHIX
65
635.5
18/09/2025 09:07:20
00488518879TRLO1.1.1
BATE
58
636.5
18/09/2025 09:12:11
00488520232TRLO1.1.1
XLON
97
636.5
18/09/2025 09:12:11
00488520233TRLO1.1.1
XLON
155
636.5
18/09/2025 09:18:50
00488521226TRLO1.1.1
XLON
155
638
18/09/2025 09:25:54
00488522820TRLO1.1.1
XLON
65
638.5
18/09/2025 09:33:08
00488524085TRLO1.1.1
BATE
155
638
18/09/2025 09:33:08
00488524088TRLO1.1.1
XLON
62
638.5
18/09/2025 09:33:08
00488524087TRLO1.1.1
CHIX
65
638.5
18/09/2025 09:33:08
00488524086TRLO1.1.1
BATE
65
638.5
18/09/2025 09:35:18
00488524300TRLO1.1.1
BATE
31
638
18/09/2025 09:39:56
00488524965TRLO1.1.1
CHIX
155
638
18/09/2025 09:40:42
00488525076TRLO1.1.1
XLON
50
638
18/09/2025 09:46:21
00488525733TRLO1.1.1
BATE
12
638.5
18/09/2025 09:46:21
00488525734TRLO1.1.1
BATE
12
637.5
18/09/2025 09:46:21
00488525736TRLO1.1.1
AQXE
3
638.5
18/09/2025 09:46:21
00488525735TRLO1.1.1
BATE
2
637.5
18/09/2025 09:46:37
00488525767TRLO1.1.1
AQXE
10
637.5
18/09/2025 09:46:37
00488525768TRLO1.1.1
AQXE
31
638
18/09/2025 09:47:53
00488525953TRLO1.1.1
CHIX
12
637.5
18/09/2025 09:47:54
00488525960TRLO1.1.1
AQXE
14
637.5
18/09/2025 09:48:51
00488526116TRLO1.1.1
AQXE
6
637.5
18/09/2025 09:48:51
00488526117TRLO1.1.1
AQXE
155
637.5
18/09/2025 09:48:51
00488526118TRLO1.1.1
XLON
14
637.5
18/09/2025 09:50:44
00488526437TRLO1.1.1
AQXE
65
638
18/09/2025 09:57:56
00488527634TRLO1.1.1
BATE
155
637.5
18/09/2025 09:59:09
00488527850TRLO1.1.1
XLON
31
637.5
18/09/2025 09:59:38
00488527911TRLO1.1.1
CHIX
58
637.5
18/09/2025 10:03:44
00488528624TRLO1.1.1
XLON
78
637.5
18/09/2025 10:03:44
00488528623TRLO1.1.1
XLON
19
637.5
18/09/2025 10:03:44
00488528625TRLO1.1.1
XLON
155
639.5
18/09/2025 10:10:50
00488529963TRLO1.1.1
XLON
31
639.5
18/09/2025 10:13:13
00488530511TRLO1.1.1
CHIX
155
639.5
18/09/2025 10:15:42
00488530980TRLO1.1.1
XLON
12
639.5
18/09/2025 10:18:01
00488531493TRLO1.1.1
CHIX
19
639.5
18/09/2025 10:18:01
00488531494TRLO1.1.1
CHIX
14
638.5
18/09/2025 10:20:20
00488532073TRLO1.1.1
AQXE
28
638.5
18/09/2025 10:20:20
00488532074TRLO1.1.1
AQXE
14
638.5
18/09/2025 10:20:20
00488532077TRLO1.1.1
TRQX
28
638.5
18/09/2025 10:20:20
00488532076TRLO1.1.1
TRQX
70
638.5
18/09/2025 10:20:20
00488532075TRLO1.1.1
TRQX
155
638.5
18/09/2025 10:22:02
00488532547TRLO1.1.1
XLON
14
638.5
18/09/2025 10:27:22
00488533278TRLO1.1.1
AQXE
14
638.5
18/09/2025 10:27:22
00488533280TRLO1.1.1
TRQX
31
638.5
18/09/2025 10:27:22
00488533279TRLO1.1.1
CHIX
31
638.5
18/09/2025 10:33:56
00488534317TRLO1.1.1
CHIX
14
638.5
18/09/2025 10:33:56
00488534318TRLO1.1.1
AQXE
310
638.5
18/09/2025 10:33:56
00488534319TRLO1.1.1
XLON
14
638.5
18/09/2025 10:33:56
00488534320TRLO1.1.1
TRQX
65
638
18/09/2025 10:34:33
00488534472TRLO1.1.1
BATE
65
638
18/09/2025 10:34:33
00488534473TRLO1.1.1
BATE
130
638
18/09/2025 10:34:33
00488534471TRLO1.1.1
BATE
68
638.5
18/09/2025 10:38:19
00488535111TRLO1.1.1
XLON
77
638.5
18/09/2025 10:38:19
00488535112TRLO1.1.1
XLON
10
638.5
18/09/2025 10:38:19
00488535113TRLO1.1.1
XLON
65
638.5
18/09/2025 10:39:40
00488535296TRLO1.1.1
BATE
57
638.5
18/09/2025 10:43:33
00488536070TRLO1.1.1
XLON
78
638.5
18/09/2025 10:43:33
00488536071TRLO1.1.1
XLON
31
638.5
18/09/2025 10:43:46
00488536139TRLO1.1.1
CHIX
20
638.5
18/09/2025 10:44:02
00488536183TRLO1.1.1
XLON
31
638.5
18/09/2025 10:48:39
00488537218TRLO1.1.1
CHIX
155
638.5
18/09/2025 10:48:39
00488537219TRLO1.1.1
XLON
65
638
18/09/2025 10:48:51
00488537258TRLO1.1.1
BATE
77
638.5
18/09/2025 10:53:49
00488538300TRLO1.1.1
XLON
78
638.5
18/09/2025 10:53:49
00488538299TRLO1.1.1
XLON
28
638
18/09/2025 10:54:13
00488538346TRLO1.1.1
TRQX
14
638
18/09/2025 10:54:13
00488538347TRLO1.1.1
TRQX
65
638
18/09/2025 10:54:24
00488538385TRLO1.1.1
BATE
27
638
18/09/2025 10:55:05
00488538482TRLO1.1.1
AQXE
12
638
18/09/2025 10:56:03
00488538697TRLO1.1.1
CHIX
19
638
18/09/2025 10:56:03
00488538698TRLO1.1.1
CHIX
155
638
18/09/2025 10:58:56
00488539111TRLO1.1.1
XLON
1
638
18/09/2025 10:58:58
00488539125TRLO1.1.1
AQXE
14
638
18/09/2025 10:58:58
00488539126TRLO1.1.1
AQXE
12
638
18/09/2025 11:01:17
00488539631TRLO1.1.1
AQXE
65
638
18/09/2025 11:01:39
00488539713TRLO1.1.1
BATE
12
638
18/09/2025 11:01:39
00488539714TRLO1.1.1
TRQX
2
638
18/09/2025 11:01:49
00488539743TRLO1.1.1
AQXE
2
638
18/09/2025 11:01:49
00488539744TRLO1.1.1
TRQX
31
638
18/09/2025 11:04:08
00488540452TRLO1.1.1
CHIX
155
638
18/09/2025 11:04:08
00488540453TRLO1.1.1
XLON
65
638
18/09/2025 11:08:54
00488541271TRLO1.1.1
BATE
155
638
18/09/2025 11:09:08
00488541300TRLO1.1.1
XLON
14
638
18/09/2025 11:12:02
00488541838TRLO1.1.1
AQXE
75
638
18/09/2025 11:14:42
00488542304TRLO1.1.1
XLON
80
638
18/09/2025 11:14:42
00488542305TRLO1.1.1
XLON
14
638.5
18/09/2025 11:16:48
00488542689TRLO1.1.1
AQXE
26
638.5
18/09/2025 11:18:06
00488542917TRLO1.1.1
CHIX
36
638.5
18/09/2025 11:18:06
00488542916TRLO1.1.1
CHIX
28
638.5
18/09/2025 11:18:13
00488542936TRLO1.1.1
TRQX
65
638.5
18/09/2025 11:19:15
00488543087TRLO1.1.1
BATE
14
638.5
18/09/2025 11:23:25
00488543758TRLO1.1.1
TRQX
65
638.5
18/09/2025 11:23:25
00488543757TRLO1.1.1
BATE
12
638.5
18/09/2025 11:26:06
00488544285TRLO1.1.1
CHIX
71
638
18/09/2025 11:26:06
00488544288TRLO1.1.1
XLON
14
638.5
18/09/2025 11:26:06
00488544289TRLO1.1.1
AQXE
19
638.5
18/09/2025 11:26:06
00488544286TRLO1.1.1
CHIX
84
638
18/09/2025 11:26:06
00488544291TRLO1.1.1
XLON
155
637.5
18/09/2025 11:28:10
00488544681TRLO1.1.1
XLON
14
638.5
18/09/2025 11:28:27
00488544724TRLO1.1.1
AQXE
14
638.5
18/09/2025 11:28:48
00488544788TRLO1.1.1
TRQX
155
637.5
18/09/2025 11:30:17
00488545269TRLO1.1.1
XLON
65
638.5
18/09/2025 11:30:32
00488545310TRLO1.1.1
BATE
7
637
18/09/2025 11:32:15
00488545810TRLO1.1.1
CHIX
24
637
18/09/2025 11:32:15
00488545809TRLO1.1.1
CHIX
129
637
18/09/2025 11:33:44
00488546088TRLO1.1.1
XLON
26
637
18/09/2025 11:33:44
00488546089TRLO1.1.1
XLON
65
637
18/09/2025 11:36:30
00488546538TRLO1.1.1
BATE
14
636.5
18/09/2025 11:37:02
00488546628TRLO1.1.1
AQXE
14
636.5
18/09/2025 11:37:02
00488546629TRLO1.1.1
TRQX
118
637
18/09/2025 11:38:01
00488546773TRLO1.1.1
XLON
37
637
18/09/2025 11:38:01
00488546774TRLO1.1.1
XLON
31
636.5
18/09/2025 11:38:42
00488546881TRLO1.1.1
CHIX
14
636.5
18/09/2025 11:40:22
00488547063TRLO1.1.1
AQXE
14
636.5
18/09/2025 11:42:02
00488547309TRLO1.1.1
TRQX
24
637
18/09/2025 11:42:11
00488547361TRLO1.1.1
XLON
33
637
18/09/2025 11:42:11
00488547363TRLO1.1.1
XLON
98
637
18/09/2025 11:42:11
00488547362TRLO1.1.1
XLON
53
637
18/09/2025 11:42:36
00488547440TRLO1.1.1
BATE
12
637
18/09/2025 11:42:36
00488547444TRLO1.1.1
BATE
31
636.5
18/09/2025 11:45:22
00488547956TRLO1.1.1
CHIX
106
636.5
18/09/2025 11:47:02
00488548181TRLO1.1.1
XLON
65
637
18/09/2025 11:48:38
00488548432TRLO1.1.1
BATE
204
637
18/09/2025 11:51:58
00488549061TRLO1.1.1
XLON
31
637
18/09/2025 11:52:11
00488549087TRLO1.1.1
CHIX
65
637
18/09/2025 11:54:38
00488549462TRLO1.1.1
BATE
78
637
18/09/2025 11:54:56
00488549516TRLO1.1.1
XLON
77
637
18/09/2025 11:54:56
00488549517TRLO1.1.1
XLON
14
636.5
18/09/2025 11:54:58
00488549524TRLO1.1.1
AQXE
28
636.5
18/09/2025 11:54:58
00488549523TRLO1.1.1
AQXE
28
636.5
18/09/2025 11:54:58
00488549525TRLO1.1.1
TRQX
14
636.5
18/09/2025 11:54:58
00488549526TRLO1.1.1
TRQX
31
636.5
18/09/2025 11:56:46
00488549807TRLO1.1.1
CHIX
112
637
18/09/2025 11:59:12
00488550234TRLO1.1.1
XLON
43
637
18/09/2025 11:59:12
00488550235TRLO1.1.1
XLON
65
637
18/09/2025 12:00:42
00488550691TRLO1.1.1
BATE
14
636.5
18/09/2025 12:03:30
00488551484TRLO1.1.1
AQXE
31
636.5
18/09/2025 12:03:30
00488551486TRLO1.1.1
CHIX
155
636.5
18/09/2025 12:03:30
00488551485TRLO1.1.1
XLON
14
636.5
18/09/2025 12:03:43
00488551540TRLO1.1.1
TRQX
65
637
18/09/2025 12:07:00
00488552194TRLO1.1.1
BATE
155
636.5
18/09/2025 12:07:54
00488552341TRLO1.1.1
XLON
31
637
18/09/2025 12:09:56
00488552672TRLO1.1.1
CHIX
155
637
18/09/2025 12:12:19
00488553188TRLO1.1.1
XLON
65
637.5
18/09/2025 12:14:13
00488553514TRLO1.1.1
BATE
31
638.5
18/09/2025 12:17:34
00488554339TRLO1.1.1
CHIX
155
638.5
18/09/2025 12:17:34
00488554340TRLO1.1.1
XLON
155
640
18/09/2025 12:23:43
00488555584TRLO1.1.1
XLON
65
640
18/09/2025 12:23:44
00488555585TRLO1.1.1
BATE
31
640
18/09/2025 12:25:51
00488555994TRLO1.1.1
CHIX
108
640
18/09/2025 12:25:51
00488555995TRLO1.1.1
XLON
14
640
18/09/2025 12:25:51
00488555998TRLO1.1.1
TRQX
28
640
18/09/2025 12:25:51
00488555997TRLO1.1.1
TRQX
47
640
18/09/2025 12:25:51
00488555996TRLO1.1.1
XLON
65
640.5
18/09/2025 12:26:03
00488556105TRLO1.1.1
BATE
31
640
18/09/2025 12:28:46
00488556575TRLO1.1.1
CHIX
2
640
18/09/2025 12:28:46
00488556577TRLO1.1.1
TRQX
12
640
18/09/2025 12:28:46
00488556576TRLO1.1.1
TRQX
155
640
18/09/2025 12:29:54
00488556838TRLO1.1.1
XLON
65
640.5
18/09/2025 12:31:52
00488557154TRLO1.1.1
BATE
155
640.5
18/09/2025 12:33:51
00488557436TRLO1.1.1
XLON
14
640
18/09/2025 12:34:48
00488557630TRLO1.1.1
TRQX
31
640
18/09/2025 12:34:48
00488557629TRLO1.1.1
CHIX
65
640.5
18/09/2025 12:37:29
00488558387TRLO1.1.1
BATE
155
640
18/09/2025 12:37:47
00488558532TRLO1.1.1
XLON
14
640
18/09/2025 12:38:18
00488558606TRLO1.1.1
TRQX
12
640
18/09/2025 12:39:54
00488558908TRLO1.1.1
CHIX
155
640
18/09/2025 12:41:45
00488559309TRLO1.1.1
XLON
19
640
18/09/2025 12:41:45
00488559310TRLO1.1.1
CHIX
65
640.5
18/09/2025 12:43:13
00488559700TRLO1.1.1
BATE
14
640
18/09/2025 12:43:38
00488559820TRLO1.1.1
TRQX
12
640
18/09/2025 12:45:36
00488560157TRLO1.1.1
CHIX
40
640.5
18/09/2025 12:45:41
00488560168TRLO1.1.1
XLON
115
640.5
18/09/2025 12:45:41
00488560167TRLO1.1.1
XLON
19
640
18/09/2025 12:45:41
00488560173TRLO1.1.1
CHIX
14
639
18/09/2025 12:46:18
00488560299TRLO1.1.1
AQXE
42
639
18/09/2025 12:46:18
00488560298TRLO1.1.1
AQXE
14
639
18/09/2025 12:46:18
00488560300TRLO1.1.1
AQXE
14
639
18/09/2025 12:46:18
00488560301TRLO1.1.1
AQXE
14
639
18/09/2025 12:46:18
00488560302TRLO1.1.1
AQXE
65
640.5
18/09/2025 12:48:47
00488560769TRLO1.1.1
BATE
155
639.5
18/09/2025 12:50:05
00488561021TRLO1.1.1
XLON
31
639.5
18/09/2025 12:53:00
00488561569TRLO1.1.1
CHIX
5
640
18/09/2025 12:53:40
00488561677TRLO1.1.1
XLON
150
640
18/09/2025 12:53:40
00488561676TRLO1.1.1
XLON
31
640
18/09/2025 12:59:55
00488562863TRLO1.1.1
CHIX
31
640
18/09/2025 12:59:55
00488562865TRLO1.1.1
XLON
124
640
18/09/2025 12:59:55
00488562864TRLO1.1.1
XLON
12
640.5
18/09/2025 13:06:29
00488563864TRLO1.1.1
CHIX
19
640.5
18/09/2025 13:06:29
00488563865TRLO1.1.1
CHIX
155
640.5
18/09/2025 13:06:29
00488563866TRLO1.1.1
XLON
155
640.5
18/09/2025 13:09:14
00488564240TRLO1.1.1
XLON
12
640.5
18/09/2025 13:11:13
00488564461TRLO1.1.1
CHIX
155
640.5
18/09/2025 13:12:28
00488564616TRLO1.1.1
XLON
19
640.5
18/09/2025 13:12:28
00488564617TRLO1.1.1
CHIX
28
640
18/09/2025 13:15:20
00488565032TRLO1.1.1
AQXE
14
640
18/09/2025 13:15:20
00488565033TRLO1.1.1
AQXE
14
640
18/09/2025 13:15:20
00488565034TRLO1.1.1
AQXE
14
640
18/09/2025 13:15:20
00488565035TRLO1.1.1
AQXE
28
640
18/09/2025 13:15:20
00488565037TRLO1.1.1
TRQX
42
640
18/09/2025 13:15:20
00488565036TRLO1.1.1
TRQX
65
639
18/09/2025 13:17:04
00488565303TRLO1.1.1
BATE
130
639
18/09/2025 13:17:04
00488565302TRLO1.1.1
BATE
65
639
18/09/2025 13:17:04
00488565304TRLO1.1.1
BATE
109
639
18/09/2025 13:17:42
00488565430TRLO1.1.1
XLON
46
639.5
18/09/2025 13:17:42
00488565431TRLO1.1.1
XLON
155
639.5
18/09/2025 13:22:53
00488566162TRLO1.1.1
XLON
62
639.5
18/09/2025 13:26:20
00488566660TRLO1.1.1
CHIX
65
639
18/09/2025 13:27:24
00488566851TRLO1.1.1
BATE
43
639.5
18/09/2025 13:28:04
00488566952TRLO1.1.1
XLON
112
639.5
18/09/2025 13:28:04
00488566951TRLO1.1.1
XLON
65
639
18/09/2025 13:31:01
00488567507TRLO1.1.1
BATE
14
639
18/09/2025 13:31:01
00488567508TRLO1.1.1
TRQX
28
639
18/09/2025 13:31:01
00488567509TRLO1.1.1
TRQX
14
639
18/09/2025 13:31:54
00488567816TRLO1.1.1
AQXE
28
639
18/09/2025 13:31:54
00488567815TRLO1.1.1
AQXE
155
639
18/09/2025 13:32:14
00488567894TRLO1.1.1
XLON
28
639.5
18/09/2025 13:32:32
00488567959TRLO1.1.1
CHIX
3
639.5
18/09/2025 13:32:32
00488567960TRLO1.1.1
CHIX
65
639
18/09/2025 13:34:52
00488568411TRLO1.1.1
BATE
155
638
18/09/2025 13:35:41
00488568642TRLO1.1.1
XLON
31
638.5
18/09/2025 13:37:32
00488568977TRLO1.1.1
CHIX
14
638.5
18/09/2025 13:37:40
00488569033TRLO1.1.1
AQXE
155
638
18/09/2025 13:42:55
00488569950TRLO1.1.1
XLON
25
638
18/09/2025 13:47:59
00488570985TRLO1.1.1
TRQX
53
637.5
18/09/2025 13:48:01
00488570991TRLO1.1.1
CHIX
112
637.5
18/09/2025 13:48:02
00488571001TRLO1.1.1
BATE
25
637.5
18/09/2025 13:48:02
00488571002TRLO1.1.1
AQXE
155
637.5
18/09/2025 13:48:11
00488571033TRLO1.1.1
XLON
155
637
18/09/2025 13:50:20
00488571449TRLO1.1.1
XLON
155
637
18/09/2025 13:53:28
00488572075TRLO1.1.1
XLON
102
637
18/09/2025 13:56:28
00488572798TRLO1.1.1
BATE
53
637.5
18/09/2025 14:00:37
00488573880TRLO1.1.1
CHIX
155
637.5
18/09/2025 14:00:37
00488573881TRLO1.1.1
XLON
155
637.5
18/09/2025 14:00:37
00488573882TRLO1.1.1
XLON
63
638
18/09/2025 14:03:37
00488574695TRLO1.1.1
XLON
92
638
18/09/2025 14:03:37
00488574696TRLO1.1.1
XLON
155
638
18/09/2025 14:06:35
00488575679TRLO1.1.1
XLON
5
637.5
18/09/2025 14:06:43
00488575711TRLO1.1.1
BATE
53
638
18/09/2025 14:10:14
00488576364TRLO1.1.1
CHIX
155
638
18/09/2025 14:10:14
00488576365TRLO1.1.1
XLON
53
638
18/09/2025 14:12:40
00488577038TRLO1.1.1
CHIX
155
638
18/09/2025 14:13:01
00488577101TRLO1.1.1
XLON
25
637.5
18/09/2025 14:13:59
00488577286TRLO1.1.1
AQXE
25
637.5
18/09/2025 14:13:59
00488577287TRLO1.1.1
AQXE
25
637.5
18/09/2025 14:13:59
00488577288TRLO1.1.1
AQXE
25
637.5
18/09/2025 14:13:59
00488577291TRLO1.1.1
TRQX
112
637.5
18/09/2025 14:13:59
00488577290TRLO1.1.1
BATE
117
637.5
18/09/2025 14:13:59
00488577289TRLO1.1.1
BATE
25
637.5
18/09/2025 14:13:59
00488577292TRLO1.1.1
TRQX
25
637.5
18/09/2025 14:13:59
00488577293TRLO1.1.1
TRQX
70
638
18/09/2025 14:16:16
00488577806TRLO1.1.1
XLON
85
638
18/09/2025 14:16:16
00488577805TRLO1.1.1
XLON
56
637.5
18/09/2025 14:19:34
00488578498TRLO1.1.1
XLON
99
637.5
18/09/2025 14:19:34
00488578499TRLO1.1.1
XLON
25
637
18/09/2025 14:20:22
00488578720TRLO1.1.1
AQXE
25
637
18/09/2025 14:20:22
00488578721TRLO1.1.1
TRQX
35
637.5
18/09/2025 14:20:37
00488578758TRLO1.1.1
BATE
77
637.5
18/09/2025 14:20:37
00488578759TRLO1.1.1
BATE
53
637
18/09/2025 14:21:07
00488578859TRLO1.1.1
CHIX
155
637.5
18/09/2025 14:23:52
00488579521TRLO1.1.1
XLON
155
637.5
18/09/2025 14:26:34
00488580152TRLO1.1.1
XLON
53
637.5
18/09/2025 14:29:34
00488580787TRLO1.1.1
CHIX
155
637.5
18/09/2025 14:29:34
00488580788TRLO1.1.1
XLON
18
637.5
18/09/2025 14:30:40
00488582116TRLO1.1.1
TRQX
155
637.5
18/09/2025 14:32:06
00488582984TRLO1.1.1
XLON
7
637.5
18/09/2025 14:32:06
00488582985TRLO1.1.1
TRQX
112
636.5
18/09/2025 14:33:15
00488583753TRLO1.1.1
BATE
25
637
18/09/2025 14:33:15
00488583752TRLO1.1.1
AQXE
53
636.5
18/09/2025 14:34:10
00488584282TRLO1.1.1
CHIX
155
636.5
18/09/2025 14:34:22
00488584368TRLO1.1.1
XLON
66
637
18/09/2025 14:37:06
00488585800TRLO1.1.1
XLON
89
637
18/09/2025 14:37:06
00488585799TRLO1.1.1
XLON
36
637
18/09/2025 14:38:51
00488586525TRLO1.1.1
XLON
119
637
18/09/2025 14:38:51
00488586526TRLO1.1.1
XLON
46
637
18/09/2025 14:41:14
00488587761TRLO1.1.1
XLON
109
637
18/09/2025 14:41:14
00488587762TRLO1.1.1
XLON
135
636.5
18/09/2025 14:42:22
00488588206TRLO1.1.1
BATE
30
636.5
18/09/2025 14:42:28
00488588261TRLO1.1.1
AQXE
30
636.5
18/09/2025 14:42:28
00488588262TRLO1.1.1
TRQX
76
637
18/09/2025 14:43:09
00488588475TRLO1.1.1
XLON
79
637
18/09/2025 14:43:09
00488588474TRLO1.1.1
XLON
63
636.5
18/09/2025 14:45:13
00488589140TRLO1.1.1
CHIX
155
636.5
18/09/2025 14:45:34
00488589285TRLO1.1.1
XLON
155
638.5
18/09/2025 14:48:49
00488590548TRLO1.1.1
XLON
63
638.5
18/09/2025 14:48:54
00488590562TRLO1.1.1
CHIX
155
639
18/09/2025 14:50:48
00488591623TRLO1.1.1
XLON
155
639
18/09/2025 14:53:21
00488592422TRLO1.1.1
XLON
88
640
18/09/2025 14:55:53
00488593152TRLO1.1.1
XLON
67
640
18/09/2025 14:55:53
00488593153TRLO1.1.1
XLON
135
639.5
18/09/2025 14:55:53
00488593154TRLO1.1.1
BATE
30
639.5
18/09/2025 14:55:53
00488593157TRLO1.1.1
TRQX
30
639.5
18/09/2025 14:55:53
00488593158TRLO1.1.1
TRQX
63
639.5
18/09/2025 14:55:53
00488593155TRLO1.1.1
CHIX
135
639.5
18/09/2025 14:55:53
00488593156TRLO1.1.1
BATE
78
640
18/09/2025 14:59:18
00488594495TRLO1.1.1
XLON
36
640
18/09/2025 14:59:18
00488594496TRLO1.1.1
XLON
41
640
18/09/2025 14:59:18
00488594497TRLO1.1.1
XLON
135
639.5
18/09/2025 15:01:29
00488596007TRLO1.1.1
BATE
63
639.5
18/09/2025 15:01:29
00488596008TRLO1.1.1
CHIX
77
639.5
18/09/2025 15:01:29
00488596009TRLO1.1.1
XLON
78
639.5
18/09/2025 15:01:29
00488596010TRLO1.1.1
XLON
155
639.5
18/09/2025 15:01:29
00488596011TRLO1.1.1
XLON
155
639.5
18/09/2025 15:01:29
00488596012TRLO1.1.1
XLON
30
639.5
18/09/2025 15:01:29
00488596013TRLO1.1.1
TRQX
30
639
18/09/2025 15:02:45
00488596859TRLO1.1.1
AQXE
60
639
18/09/2025 15:02:45
00488596860TRLO1.1.1
AQXE
155
639
18/09/2025 15:02:45
00488596861TRLO1.1.1
XLON
63
639.5
18/09/2025 15:03:47
00488597485TRLO1.1.1
CHIX
135
639.5
18/09/2025 15:04:09
00488597772TRLO1.1.1
BATE
155
639.5
18/09/2025 15:05:11
00488598326TRLO1.1.1
XLON
30
639
18/09/2025 15:07:20
00488599489TRLO1.1.1
TRQX
18
639.5
18/09/2025 15:07:36
00488599621TRLO1.1.1
XLON
137
639.5
18/09/2025 15:07:36
00488599620TRLO1.1.1
XLON
63
639.5
18/09/2025 15:11:01
00488601855TRLO1.1.1
CHIX
5
640
18/09/2025 15:14:10
00488603752TRLO1.1.1
XLON
54
640
18/09/2025 15:14:10
00488603753TRLO1.1.1
XLON
96
640
18/09/2025 15:14:10
00488603754TRLO1.1.1
XLON
4
640
18/09/2025 15:14:12
00488603768TRLO1.1.1
BATE
36
640
18/09/2025 15:14:12
00488603769TRLO1.1.1
BATE
95
640
18/09/2025 15:15:54
00488604895TRLO1.1.1
BATE
155
640
18/09/2025 15:15:54
00488604896TRLO1.1.1
XLON
155
640
18/09/2025 15:15:54
00488604897TRLO1.1.1
XLON
155
640
18/09/2025 15:15:54
00488604898TRLO1.1.1
XLON
17
640.5
18/09/2025 15:16:27
00488605240TRLO1.1.1
CHIX
46
640.5
18/09/2025 15:16:27
00488605241TRLO1.1.1
CHIX
8
641
18/09/2025 15:17:26
00488605833TRLO1.1.1
TRQX
22
641
18/09/2025 15:17:26
00488605834TRLO1.1.1
TRQX
155
641
18/09/2025 15:18:27
00488606599TRLO1.1.1
XLON
30
641
18/09/2025 15:20:15
00488607812TRLO1.1.1
TRQX
155
641
18/09/2025 15:20:15
00488607811TRLO1.1.1
XLON
135
641
18/09/2025 15:21:34
00488608680TRLO1.1.1
BATE
30
641
18/09/2025 15:21:34
00488608682TRLO1.1.1
AQXE
60
641
18/09/2025 15:21:34
00488608681TRLO1.1.1
AQXE
155
641
18/09/2025 15:21:34
00488608683TRLO1.1.1
XLON
63
641
18/09/2025 15:22:32
00488609511TRLO1.1.1
CHIX
30
641
18/09/2025 15:22:42
00488609621TRLO1.1.1
TRQX
135
641
18/09/2025 15:23:36
00488610341TRLO1.1.1
BATE
44
641
18/09/2025 15:23:37
00488610354TRLO1.1.1
XLON
102
641
18/09/2025 15:23:37
00488610353TRLO1.1.1
XLON
9
641
18/09/2025 15:23:37
00488610355TRLO1.1.1
XLON
12
641
18/09/2025 15:24:00
00488610607TRLO1.1.1
AQXE
18
641
18/09/2025 15:24:02
00488610625TRLO1.1.1
AQXE
60
641.5
18/09/2025 15:28:33
00488614179TRLO1.1.1
XLON
89
641.5
18/09/2025 15:28:33
00488614180TRLO1.1.1
XLON
6
641.5
18/09/2025 15:28:33
00488614181TRLO1.1.1
XLON
7
641.5
18/09/2025 15:30:45
00488615822TRLO1.1.1
XLON
9
641.5
18/09/2025 15:30:45
00488615823TRLO1.1.1
XLON
37
641.5
18/09/2025 15:30:45
00488615825TRLO1.1.1
XLON
102
641.5
18/09/2025 15:30:45
00488615824TRLO1.1.1
XLON
63
641.5
18/09/2025 15:30:53
00488615915TRLO1.1.1
CHIX
135
641.5
18/09/2025 15:30:53
00488615918TRLO1.1.1
BATE
30
642
18/09/2025 15:35:07
00488620687TRLO1.1.1
TRQX
310
642
18/09/2025 15:35:11
00488620760TRLO1.1.1
XLON
63
642
18/09/2025 15:35:22
00488620941TRLO1.1.1
CHIX
155
641.5
18/09/2025 15:35:23
00488620947TRLO1.1.1
XLON
135
641.5
18/09/2025 15:35:40
00488621218TRLO1.1.1
BATE
30
642
18/09/2025 15:36:57
00488622099TRLO1.1.1
TRQX
2
642
18/09/2025 15:37:31
00488622621TRLO1.1.1
XLON
153
642
18/09/2025 15:37:31
00488622620TRLO1.1.1
XLON
155
641.5
18/09/2025 15:38:22
00488623163TRLO1.1.1
XLON
30
641.5
18/09/2025 15:39:25
00488624202TRLO1.1.1
AQXE
30
641.5
18/09/2025 15:39:25
00488624204TRLO1.1.1
AQXE
48
641.5
18/09/2025 15:40:28
00488624911TRLO1.1.1
XLON
107
641.5
18/09/2025 15:40:28
00488624910TRLO1.1.1
XLON
30
641
18/09/2025 15:42:15
00488626152TRLO1.1.1
AQXE
63
641
18/09/2025 15:42:15
00488626151TRLO1.1.1
CHIX
135
641
18/09/2025 15:42:15
00488626150TRLO1.1.1
BATE
30
641
18/09/2025 15:42:15
00488626153TRLO1.1.1
TRQX
155
640.5
18/09/2025 15:43:06
00488626896TRLO1.1.1
XLON
80
640.5
18/09/2025 15:45:18
00488628623TRLO1.1.1
XLON
13
640.5
18/09/2025 15:45:18
00488628626TRLO1.1.1
XLON
28
640.5
18/09/2025 15:45:18
00488628624TRLO1.1.1
XLON
34
640.5
|
18/09/2025 15:45:18
00488628625TRLO1.1.1
XLON
155
640
18/09/2025 15:47:03
00488630014TRLO1.1.1
XLON
82
642
18/09/2025 15:50:06
00488632477TRLO1.1.1
XLON
73
642
18/09/2025 15:50:06
00488632478TRLO1.1.1
XLON
135
641.5
18/09/2025 15:50:10
00488632504TRLO1.1.1
BATE
30
641.5
18/09/2025 15:50:10
00488632506TRLO1.1.1
TRQX
63
641.5
18/09/2025 15:50:10
00488632505TRLO1.1.1
CHIX
30
641.5
18/09/2025 15:50:45
00488632956TRLO1.1.1
AQXE
155
641.5
18/09/2025 15:51:59
00488633924TRLO1.1.1
XLON
30
641.5
18/09/2025 15:52:41
00488634460TRLO1.1.1
TRQX
30
641.5
18/09/2025 15:52:41
00488634467TRLO1.1.1
AQXE
63
641.5
18/09/2025 15:53:17
00488634894TRLO1.1.1
CHIX
135
641.5
18/09/2025 15:54:04
00488635394TRLO1.1.1
BATE
7
641.5
18/09/2025 15:54:15
00488635534TRLO1.1.1
XLON
148
641.5
18/09/2025 15:54:15
00488635533TRLO1.1.1
XLON
155
641
|
18/09/2025 15:56:12
00488636984TRLO1.1.1
XLON
155
641
18/09/2025 15:58:27
00488638500TRLO1.1.1
XLON
63
641
18/09/2025 15:59:25
00488639127TRLO1.1.1
CHIX
13
640.5
18/09/2025 16:00:12
00488639908TRLO1.1.1
BATE
122
640.5
18/09/2025 16:00:12
00488639907TRLO1.1.1
BATE
71
641
18/09/2025 16:00:25
00488640103TRLO1.1.1
XLON
84
641
18/09/2025 16:00:25
00488640102TRLO1.1.1
XLON
19
641
18/09/2025 16:02:54
00488641849TRLO1.1.1
XLON
52
641
18/09/2025 16:02:54
00488641851TRLO1.1.1
XLON
84
641
18/09/2025 16:02:54
00488641850TRLO1.1.1
XLON
30
640.5
18/09/2025 16:02:55
00488641865TRLO1.1.1
TRQX
30
640.5
18/09/2025 16:02:55
00488641866TRLO1.1.1
TRQX
30
640.5
18/09/2025 16:03:12
00488642043TRLO1.1.1
AQXE
30
640.5
18/09/2025 16:03:12
00488642044TRLO1.1.1
AQXE
63
640.5
18/09/2025 16:03:12
00488642042TRLO1.1.1
CHIX
51
640.5
18/09/2025 16:03:30
00488642420TRLO1.1.1
BATE
84
640.5
18/09/2025 16:03:30
00488642421TRLO1.1.1
BATE
69
640
18/09/2025 16:04:42
00488643210TRLO1.1.1
XLON
86
640
18/09/2025 16:04:42
00488643211TRLO1.1.1
XLON
155
640
18/09/2025 16:04:42
00488643212TRLO1.1.1
XLON
155
640
18/09/2025 16:04:42
00488643213TRLO1.1.1
XLON
30
640.5
18/09/2025 16:05:50
00488643982TRLO1.1.1
AQXE
30
640
18/09/2025 16:05:50
00488643983TRLO1.1.1
TRQX
155
639
18/09/2025 16:06:00
00488644099TRLO1.1.1
XLON
16
639.5
18/09/2025 16:06:20
00488644489TRLO1.1.1
CHIX
47
640
18/09/2025 16:06:20
00488644490TRLO1.1.1
CHIX
13
639.5
18/09/2025 16:06:50
00488644769TRLO1.1.1
BATE
122
639.5
18/09/2025 16:06:50
00488644770TRLO1.1.1
BATE
155
639
18/09/2025 16:08:00
00488645579TRLO1.1.1
XLON
155
639
18/09/2025 16:08:00
00488645580TRLO1.1.1
XLON
8
639.5
18/09/2025 16:08:59
00488646236TRLO1.1.1
AQXE
22
639.5
18/09/2025 16:08:59
00488646237TRLO1.1.1
AQXE
30
639
18/09/2025 16:09:10
00488646338TRLO1.1.1
TRQX
14
638.5
18/09/2025 16:09:15
00488646399TRLO1.1.1
XLON
141
638.5
18/09/2025 16:09:31
00488646620TRLO1.1.1
XLON
10
638.5
18/09/2025 16:09:43
00488646754TRLO1.1.1
CHIX
53
638.5
18/09/2025 16:09:43
00488646753TRLO1.1.1
CHIX
12
638.5
18/09/2025 16:10:14
00488647087TRLO1.1.1
BATE
34
638.5
18/09/2025 16:10:14
00488647088TRLO1.1.1
BATE
34
639
18/09/2025 16:10:14
00488647089TRLO1.1.1
BATE
9
639
18/09/2025 16:10:14
00488647091TRLO1.1.1
BATE
46
639
18/09/2025 16:10:14
00488647090TRLO1.1.1
BATE
71
638.5
18/09/2025 16:11:01
00488647646TRLO1.1.1
XLON
84
638.5
18/09/2025 16:11:01
00488647645TRLO1.1.1
XLON
77
638
18/09/2025 16:11:31
00488647933TRLO1.1.1
XLON
78
638
18/09/2025 16:11:31
00488647934TRLO1.1.1
XLON
5
638.5
18/09/2025 16:12:14
00488648373TRLO1.1.1
AQXE
10
638.5
18/09/2025 16:12:14
00488648374TRLO1.1.1
AQXE
15
639.5
18/09/2025 16:12:14
00488648375TRLO1.1.1
AQXE
155
638
18/09/2025 16:12:30
00488648517TRLO1.1.1
XLON
30
638
18/09/2025 16:12:31
00488648542TRLO1.1.1
TRQX
63
638
18/09/2025 16:12:58
00488648824TRLO1.1.1
CHIX
86
637.5
18/09/2025 16:13:13
00488649126TRLO1.1.1
XLON
69
637.5
18/09/2025 16:13:13
00488649136TRLO1.1.1
XLON
135
637.5
18/09/2025 16:13:38
00488649483TRLO1.1.1
BATE
24
637
18/09/2025 16:14:56
00488650352TRLO1.1.1
XLON
131
637
18/09/2025 16:14:56
00488650353TRLO1.1.1
XLON
31
637
18/09/2025 16:15:05
00488650516TRLO1.1.1
AQXE
43
637.5
18/09/2025 16:15:05
00488650517TRLO1.1.1
AQXE
72
637
18/09/2025 16:15:06
00488650523TRLO1.1.1
TRQX
146
637
18/09/2025 16:15:22
00488650723TRLO1.1.1
CHIX
155
638
18/09/2025 16:17:23
00488652147TRLO1.1.1
XLON
8
638
18/09/2025 16:17:36
00488652327TRLO1.1.1
TRQX
59
638.5
18/09/2025 16:18:43
00488653592TRLO1.1.1
CHIX
155
638.5
18/09/2025 16:18:43
00488653594TRLO1.1.1
XLON
303
638.5
18/09/2025 16:18:43
00488653593TRLO1.1.1
XLON
370
638.5
18/09/2025 16:18:43
00488653595TRLO1.1.1
XLON
37
639
18/09/2025 16:18:46
00488653623TRLO1.1.1
BATE
389
639
18/09/2025 16:18:46
00488653624TRLO1.1.1
BATE
21
638
18/09/2025 16:19:06
00488653888TRLO1.1.1
AQXE
333
638
18/09/2025 16:21:02
00488655575TRLO1.1.1
XLON
48
638.5
18/09/2025 16:21:02
00488655574TRLO1.1.1
CHIX
45
638
18/09/2025 16:21:02
00488655576TRLO1.1.1
TRQX
9
638
18/09/2025 16:21:11
00488655661TRLO1.1.1
AQXE
102
638.5
18/09/2025 16:21:19
00488655758TRLO1.1.1
BATE
354
638
18/09/2025 16:23:20
00488657318TRLO1.1.1
XLON
23
638
18/09/2025 16:23:21
00488657341TRLO1.1.1
TRQX
47
638
18/09/2025 16:23:28
00488657407TRLO1.1.1
AQXE
48
638
18/09/2025 16:23:34
00488657495TRLO1.1.1
CHIX
103
638
18/09/2025 16:23:51
00488657829TRLO1.1.1
BATE
8
637.5
18/09/2025 16:24:40
00488658438TRLO1.1.1
CHIX
126
637.5
18/09/2025 16:24:40
00488658439TRLO1.1.1
XLON
12
637.5
18/09/2025 16:25:51
00488659365TRLO1.1.1
AQXE
13
637.5
18/09/2025 16:25:51
00488659366TRLO1.1.1
TRQX
14
637.5
18/09/2025 16:25:51
00488659367TRLO1.1.1
CHIX
111
638
18/09/2025 16:26:30
00488659824TRLO1.1.1
XLON
199
638
18/09/2025 16:26:30
00488659823TRLO1.1.1
XLON
51
638
18/09/2025 16:27:20
00488660429TRLO1.1.1
XLON
33
638
18/09/2025 16:27:56
00488660810TRLO1.1.1
BATE