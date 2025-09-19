Anzeige
Mehr »
Freitag, 19.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
18.09.25 | 08:11
7,250 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2507,55008:18
PR Newswire
19.09.2025 08:06 Uhr
47 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 19

Bodycotewww.bodycote.com

19 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

18 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,751

Highest price paid per share (pence per share):

642.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

635.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

638.53p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,915,391 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,395,013 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,540,781 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

58

639

18/09/2025 08:06:10

00488507707TRLO1.1.1

XLON

97

639

18/09/2025 08:07:21

00488507939TRLO1.1.1

XLON

31

639

18/09/2025 08:10:05

00488508283TRLO1.1.1

CHIX

155

638

18/09/2025 08:12:26

00488508614TRLO1.1.1

XLON

155

638

18/09/2025 08:18:37

00488509392TRLO1.1.1

XLON

31

637.5

18/09/2025 08:18:49

00488509414TRLO1.1.1

CHIX

28

637.5

18/09/2025 08:20:21

00488509729TRLO1.1.1

AQXE

28

637.5

18/09/2025 08:20:25

00488509734TRLO1.1.1

TRQX

155

636.5

18/09/2025 08:24:44

00488510571TRLO1.1.1

XLON

14

637.5

18/09/2025 08:25:18

00488510704TRLO1.1.1

AQXE

14

637.5

18/09/2025 08:25:18

00488510705TRLO1.1.1

TRQX

31

637.5

18/09/2025 08:26:51

00488510878TRLO1.1.1

CHIX

155

637.5

18/09/2025 08:30:57

00488511601TRLO1.1.1

XLON

14

637

18/09/2025 08:33:55

00488512168TRLO1.1.1

TRQX

14

637

18/09/2025 08:33:58

00488512174TRLO1.1.1

AQXE

31

636.5

18/09/2025 08:36:26

00488512719TRLO1.1.1

CHIX

155

635.5

18/09/2025 08:37:55

00488512925TRLO1.1.1

XLON

14

637

18/09/2025 08:43:20

00488513919TRLO1.1.1

AQXE

14

637

18/09/2025 08:43:20

00488513920TRLO1.1.1

TRQX

155

635.5

18/09/2025 08:44:52

00488514131TRLO1.1.1

XLON

31

636

18/09/2025 08:48:47

00488515006TRLO1.1.1

CHIX

3

635.5

18/09/2025 08:51:49

00488515559TRLO1.1.1

XLON

49

635.5

18/09/2025 08:51:49

00488515558TRLO1.1.1

XLON

103

635.5

18/09/2025 08:51:49

00488515560TRLO1.1.1

XLON

14

636

18/09/2025 08:52:42

00488515738TRLO1.1.1

AQXE

14

637

18/09/2025 08:52:48

00488515760TRLO1.1.1

TRQX

31

635.5

18/09/2025 08:56:46

00488516439TRLO1.1.1

CHIX

155

635.5

18/09/2025 08:58:47

00488516735TRLO1.1.1

XLON

40

635

18/09/2025 09:01:14

00488517531TRLO1.1.1

BATE

130

635

18/09/2025 09:01:14

00488517530TRLO1.1.1

BATE

220

635

18/09/2025 09:01:14

00488517532TRLO1.1.1

BATE

14

635.5

18/09/2025 09:01:59

00488517715TRLO1.1.1

AQXE

14

635.5

18/09/2025 09:02:06

00488517741TRLO1.1.1

TRQX

155

636.5

18/09/2025 09:05:30

00488518494TRLO1.1.1

XLON

31

636

18/09/2025 09:06:17

00488518693TRLO1.1.1

CHIX

65

635.5

18/09/2025 09:07:20

00488518879TRLO1.1.1

BATE

58

636.5

18/09/2025 09:12:11

00488520232TRLO1.1.1

XLON

97

636.5

18/09/2025 09:12:11

00488520233TRLO1.1.1

XLON

155

636.5

18/09/2025 09:18:50

00488521226TRLO1.1.1

XLON

155

638

18/09/2025 09:25:54

00488522820TRLO1.1.1

XLON

65

638.5

18/09/2025 09:33:08

00488524085TRLO1.1.1

BATE

155

638

18/09/2025 09:33:08

00488524088TRLO1.1.1

XLON

62

638.5

18/09/2025 09:33:08

00488524087TRLO1.1.1

CHIX

65

638.5

18/09/2025 09:33:08

00488524086TRLO1.1.1

BATE

65

638.5

18/09/2025 09:35:18

00488524300TRLO1.1.1

BATE

31

638

18/09/2025 09:39:56

00488524965TRLO1.1.1

CHIX

155

638

18/09/2025 09:40:42

00488525076TRLO1.1.1

XLON

50

638

18/09/2025 09:46:21

00488525733TRLO1.1.1

BATE

12

638.5

18/09/2025 09:46:21

00488525734TRLO1.1.1

BATE

12

637.5

18/09/2025 09:46:21

00488525736TRLO1.1.1

AQXE

3

638.5

18/09/2025 09:46:21

00488525735TRLO1.1.1

BATE

2

637.5

18/09/2025 09:46:37

00488525767TRLO1.1.1

AQXE

10

637.5

18/09/2025 09:46:37

00488525768TRLO1.1.1

AQXE

31

638

18/09/2025 09:47:53

00488525953TRLO1.1.1

CHIX

12

637.5

18/09/2025 09:47:54

00488525960TRLO1.1.1

AQXE

14

637.5

18/09/2025 09:48:51

00488526116TRLO1.1.1

AQXE

6

637.5

18/09/2025 09:48:51

00488526117TRLO1.1.1

AQXE

155

637.5

18/09/2025 09:48:51

00488526118TRLO1.1.1

XLON

14

637.5

18/09/2025 09:50:44

00488526437TRLO1.1.1

AQXE

65

638

18/09/2025 09:57:56

00488527634TRLO1.1.1

BATE

155

637.5

18/09/2025 09:59:09

00488527850TRLO1.1.1

XLON

31

637.5

18/09/2025 09:59:38

00488527911TRLO1.1.1

CHIX

58

637.5

18/09/2025 10:03:44

00488528624TRLO1.1.1

XLON

78

637.5

18/09/2025 10:03:44

00488528623TRLO1.1.1

XLON

19

637.5

18/09/2025 10:03:44

00488528625TRLO1.1.1

XLON

155

639.5

18/09/2025 10:10:50

00488529963TRLO1.1.1

XLON

31

639.5

18/09/2025 10:13:13

00488530511TRLO1.1.1

CHIX

155

639.5

18/09/2025 10:15:42

00488530980TRLO1.1.1

XLON

12

639.5

18/09/2025 10:18:01

00488531493TRLO1.1.1

CHIX

19

639.5

18/09/2025 10:18:01

00488531494TRLO1.1.1

CHIX

14

638.5

18/09/2025 10:20:20

00488532073TRLO1.1.1

AQXE

28

638.5

18/09/2025 10:20:20

00488532074TRLO1.1.1

AQXE

14

638.5

18/09/2025 10:20:20

00488532077TRLO1.1.1

TRQX

28

638.5

18/09/2025 10:20:20

00488532076TRLO1.1.1

TRQX

70

638.5

18/09/2025 10:20:20

00488532075TRLO1.1.1

TRQX

155

638.5

18/09/2025 10:22:02

00488532547TRLO1.1.1

XLON

14

638.5

18/09/2025 10:27:22

00488533278TRLO1.1.1

AQXE

14

638.5

18/09/2025 10:27:22

00488533280TRLO1.1.1

TRQX

31

638.5

18/09/2025 10:27:22

00488533279TRLO1.1.1

CHIX

31

638.5

18/09/2025 10:33:56

00488534317TRLO1.1.1

CHIX

14

638.5

18/09/2025 10:33:56

00488534318TRLO1.1.1

AQXE

310

638.5

18/09/2025 10:33:56

00488534319TRLO1.1.1

XLON

14

638.5

18/09/2025 10:33:56

00488534320TRLO1.1.1

TRQX

65

638

18/09/2025 10:34:33

00488534472TRLO1.1.1

BATE

65

638

18/09/2025 10:34:33

00488534473TRLO1.1.1

BATE

130

638

18/09/2025 10:34:33

00488534471TRLO1.1.1

BATE

68

638.5

18/09/2025 10:38:19

00488535111TRLO1.1.1

XLON

77

638.5

18/09/2025 10:38:19

00488535112TRLO1.1.1

XLON

10

638.5

18/09/2025 10:38:19

00488535113TRLO1.1.1

XLON

65

638.5

18/09/2025 10:39:40

00488535296TRLO1.1.1

BATE

57

638.5

18/09/2025 10:43:33

00488536070TRLO1.1.1

XLON

78

638.5

18/09/2025 10:43:33

00488536071TRLO1.1.1

XLON

31

638.5

18/09/2025 10:43:46

00488536139TRLO1.1.1

CHIX

20

638.5

18/09/2025 10:44:02

00488536183TRLO1.1.1

XLON

31

638.5

18/09/2025 10:48:39

00488537218TRLO1.1.1

CHIX

155

638.5

18/09/2025 10:48:39

00488537219TRLO1.1.1

XLON

65

638

18/09/2025 10:48:51

00488537258TRLO1.1.1

BATE

77

638.5

18/09/2025 10:53:49

00488538300TRLO1.1.1

XLON

78

638.5

18/09/2025 10:53:49

00488538299TRLO1.1.1

XLON

28

638

18/09/2025 10:54:13

00488538346TRLO1.1.1

TRQX

14

638

18/09/2025 10:54:13

00488538347TRLO1.1.1

TRQX

65

638

18/09/2025 10:54:24

00488538385TRLO1.1.1

BATE

27

638

18/09/2025 10:55:05

00488538482TRLO1.1.1

AQXE

12

638

18/09/2025 10:56:03

00488538697TRLO1.1.1

CHIX

19

638

18/09/2025 10:56:03

00488538698TRLO1.1.1

CHIX

155

638

18/09/2025 10:58:56

00488539111TRLO1.1.1

XLON

1

638

18/09/2025 10:58:58

00488539125TRLO1.1.1

AQXE

14

638

18/09/2025 10:58:58

00488539126TRLO1.1.1

AQXE

12

638

18/09/2025 11:01:17

00488539631TRLO1.1.1

AQXE

65

638

18/09/2025 11:01:39

00488539713TRLO1.1.1

BATE

12

638

18/09/2025 11:01:39

00488539714TRLO1.1.1

TRQX

2

638

18/09/2025 11:01:49

00488539743TRLO1.1.1

AQXE

2

638

18/09/2025 11:01:49

00488539744TRLO1.1.1

TRQX

31

638

18/09/2025 11:04:08

00488540452TRLO1.1.1

CHIX

155

638

18/09/2025 11:04:08

00488540453TRLO1.1.1

XLON

65

638

18/09/2025 11:08:54

00488541271TRLO1.1.1

BATE

155

638

18/09/2025 11:09:08

00488541300TRLO1.1.1

XLON

14

638

18/09/2025 11:12:02

00488541838TRLO1.1.1

AQXE

75

638

18/09/2025 11:14:42

00488542304TRLO1.1.1

XLON

80

638

18/09/2025 11:14:42

00488542305TRLO1.1.1

XLON

14

638.5

18/09/2025 11:16:48

00488542689TRLO1.1.1

AQXE

26

638.5

18/09/2025 11:18:06

00488542917TRLO1.1.1

CHIX

36

638.5

18/09/2025 11:18:06

00488542916TRLO1.1.1

CHIX

28

638.5

18/09/2025 11:18:13

00488542936TRLO1.1.1

TRQX

65

638.5

18/09/2025 11:19:15

00488543087TRLO1.1.1

BATE

14

638.5

18/09/2025 11:23:25

00488543758TRLO1.1.1

TRQX

65

638.5

18/09/2025 11:23:25

00488543757TRLO1.1.1

BATE

12

638.5

18/09/2025 11:26:06

00488544285TRLO1.1.1

CHIX

71

638

18/09/2025 11:26:06

00488544288TRLO1.1.1

XLON

14

638.5

18/09/2025 11:26:06

00488544289TRLO1.1.1

AQXE

19

638.5

18/09/2025 11:26:06

00488544286TRLO1.1.1

CHIX

84

638

18/09/2025 11:26:06

00488544291TRLO1.1.1

XLON

155

637.5

18/09/2025 11:28:10

00488544681TRLO1.1.1

XLON

14

638.5

18/09/2025 11:28:27

00488544724TRLO1.1.1

AQXE

14

638.5

18/09/2025 11:28:48

00488544788TRLO1.1.1

TRQX

155

637.5

18/09/2025 11:30:17

00488545269TRLO1.1.1

XLON

65

638.5

18/09/2025 11:30:32

00488545310TRLO1.1.1

BATE

7

637

18/09/2025 11:32:15

00488545810TRLO1.1.1

CHIX

24

637

18/09/2025 11:32:15

00488545809TRLO1.1.1

CHIX

129

637

18/09/2025 11:33:44

00488546088TRLO1.1.1

XLON

26

637

18/09/2025 11:33:44

00488546089TRLO1.1.1

XLON

65

637

18/09/2025 11:36:30

00488546538TRLO1.1.1

BATE

14

636.5

18/09/2025 11:37:02

00488546628TRLO1.1.1

AQXE

14

636.5

18/09/2025 11:37:02

00488546629TRLO1.1.1

TRQX

118

637

18/09/2025 11:38:01

00488546773TRLO1.1.1

XLON

37

637

18/09/2025 11:38:01

00488546774TRLO1.1.1

XLON

31

636.5

18/09/2025 11:38:42

00488546881TRLO1.1.1

CHIX

14

636.5

18/09/2025 11:40:22

00488547063TRLO1.1.1

AQXE

14

636.5

18/09/2025 11:42:02

00488547309TRLO1.1.1

TRQX

24

637

18/09/2025 11:42:11

00488547361TRLO1.1.1

XLON

33

637

18/09/2025 11:42:11

00488547363TRLO1.1.1

XLON

98

637

18/09/2025 11:42:11

00488547362TRLO1.1.1

XLON

53

637

18/09/2025 11:42:36

00488547440TRLO1.1.1

BATE

12

637

18/09/2025 11:42:36

00488547444TRLO1.1.1

BATE

31

636.5

18/09/2025 11:45:22

00488547956TRLO1.1.1

CHIX

106

636.5

18/09/2025 11:47:02

00488548181TRLO1.1.1

XLON

65

637

18/09/2025 11:48:38

00488548432TRLO1.1.1

BATE

204

637

18/09/2025 11:51:58

00488549061TRLO1.1.1

XLON

31

637

18/09/2025 11:52:11

00488549087TRLO1.1.1

CHIX

65

637

18/09/2025 11:54:38

00488549462TRLO1.1.1

BATE

78

637

18/09/2025 11:54:56

00488549516TRLO1.1.1

XLON

77

637

18/09/2025 11:54:56

00488549517TRLO1.1.1

XLON

14

636.5

18/09/2025 11:54:58

00488549524TRLO1.1.1

AQXE

28

636.5

18/09/2025 11:54:58

00488549523TRLO1.1.1

AQXE

28

636.5

18/09/2025 11:54:58

00488549525TRLO1.1.1

TRQX

14

636.5

18/09/2025 11:54:58

00488549526TRLO1.1.1

TRQX

31

636.5

18/09/2025 11:56:46

00488549807TRLO1.1.1

CHIX

112

637

18/09/2025 11:59:12

00488550234TRLO1.1.1

XLON

43

637

18/09/2025 11:59:12

00488550235TRLO1.1.1

XLON

65

637

18/09/2025 12:00:42

00488550691TRLO1.1.1

BATE

14

636.5

18/09/2025 12:03:30

00488551484TRLO1.1.1

AQXE

31

636.5

18/09/2025 12:03:30

00488551486TRLO1.1.1

CHIX

155

636.5

18/09/2025 12:03:30

00488551485TRLO1.1.1

XLON

14

636.5

18/09/2025 12:03:43

00488551540TRLO1.1.1

TRQX

65

637

18/09/2025 12:07:00

00488552194TRLO1.1.1

BATE

155

636.5

18/09/2025 12:07:54

00488552341TRLO1.1.1

XLON

31

637

18/09/2025 12:09:56

00488552672TRLO1.1.1

CHIX

155

637

18/09/2025 12:12:19

00488553188TRLO1.1.1

XLON

65

637.5

18/09/2025 12:14:13

00488553514TRLO1.1.1

BATE

31

638.5

18/09/2025 12:17:34

00488554339TRLO1.1.1

CHIX

155

638.5

18/09/2025 12:17:34

00488554340TRLO1.1.1

XLON

155

640

18/09/2025 12:23:43

00488555584TRLO1.1.1

XLON

65

640

18/09/2025 12:23:44

00488555585TRLO1.1.1

BATE

31

640

18/09/2025 12:25:51

00488555994TRLO1.1.1

CHIX

108

640

18/09/2025 12:25:51

00488555995TRLO1.1.1

XLON

14

640

18/09/2025 12:25:51

00488555998TRLO1.1.1

TRQX

28

640

18/09/2025 12:25:51

00488555997TRLO1.1.1

TRQX

47

640

18/09/2025 12:25:51

00488555996TRLO1.1.1

XLON

65

640.5

18/09/2025 12:26:03

00488556105TRLO1.1.1

BATE

31

640

18/09/2025 12:28:46

00488556575TRLO1.1.1

CHIX

2

640

18/09/2025 12:28:46

00488556577TRLO1.1.1

TRQX

12

640

18/09/2025 12:28:46

00488556576TRLO1.1.1

TRQX

155

640

18/09/2025 12:29:54

00488556838TRLO1.1.1

XLON

65

640.5

18/09/2025 12:31:52

00488557154TRLO1.1.1

BATE

155

640.5

18/09/2025 12:33:51

00488557436TRLO1.1.1

XLON

14

640

18/09/2025 12:34:48

00488557630TRLO1.1.1

TRQX

31

640

18/09/2025 12:34:48

00488557629TRLO1.1.1

CHIX

65

640.5

18/09/2025 12:37:29

00488558387TRLO1.1.1

BATE

155

640

18/09/2025 12:37:47

00488558532TRLO1.1.1

XLON

14

640

18/09/2025 12:38:18

00488558606TRLO1.1.1

TRQX

12

640

18/09/2025 12:39:54

00488558908TRLO1.1.1

CHIX

155

640

18/09/2025 12:41:45

00488559309TRLO1.1.1

XLON

19

640

18/09/2025 12:41:45

00488559310TRLO1.1.1

CHIX

65

640.5

18/09/2025 12:43:13

00488559700TRLO1.1.1

BATE

14

640

18/09/2025 12:43:38

00488559820TRLO1.1.1

TRQX

12

640

18/09/2025 12:45:36

00488560157TRLO1.1.1

CHIX

40

640.5

18/09/2025 12:45:41

00488560168TRLO1.1.1

XLON

115

640.5

18/09/2025 12:45:41

00488560167TRLO1.1.1

XLON

19

640

18/09/2025 12:45:41

00488560173TRLO1.1.1

CHIX

14

639

18/09/2025 12:46:18

00488560299TRLO1.1.1

AQXE

42

639

18/09/2025 12:46:18

00488560298TRLO1.1.1

AQXE

14

639

18/09/2025 12:46:18

00488560300TRLO1.1.1

AQXE

14

639

18/09/2025 12:46:18

00488560301TRLO1.1.1

AQXE

14

639

18/09/2025 12:46:18

00488560302TRLO1.1.1

AQXE

65

640.5

18/09/2025 12:48:47

00488560769TRLO1.1.1

BATE

155

639.5

18/09/2025 12:50:05

00488561021TRLO1.1.1

XLON

31

639.5

18/09/2025 12:53:00

00488561569TRLO1.1.1

CHIX

5

640

18/09/2025 12:53:40

00488561677TRLO1.1.1

XLON

150

640

18/09/2025 12:53:40

00488561676TRLO1.1.1

XLON

31

640

18/09/2025 12:59:55

00488562863TRLO1.1.1

CHIX

31

640

18/09/2025 12:59:55

00488562865TRLO1.1.1

XLON

124

640

18/09/2025 12:59:55

00488562864TRLO1.1.1

XLON

12

640.5

18/09/2025 13:06:29

00488563864TRLO1.1.1

CHIX

19

640.5

18/09/2025 13:06:29

00488563865TRLO1.1.1

CHIX

155

640.5

18/09/2025 13:06:29

00488563866TRLO1.1.1

XLON

155

640.5

18/09/2025 13:09:14

00488564240TRLO1.1.1

XLON

12

640.5

18/09/2025 13:11:13

00488564461TRLO1.1.1

CHIX

155

640.5

18/09/2025 13:12:28

00488564616TRLO1.1.1

XLON

19

640.5

18/09/2025 13:12:28

00488564617TRLO1.1.1

CHIX

28

640

18/09/2025 13:15:20

00488565032TRLO1.1.1

AQXE

14

640

18/09/2025 13:15:20

00488565033TRLO1.1.1

AQXE

14

640

18/09/2025 13:15:20

00488565034TRLO1.1.1

AQXE

14

640

18/09/2025 13:15:20

00488565035TRLO1.1.1

AQXE

28

640

18/09/2025 13:15:20

00488565037TRLO1.1.1

TRQX

42

640

18/09/2025 13:15:20

00488565036TRLO1.1.1

TRQX

65

639

18/09/2025 13:17:04

00488565303TRLO1.1.1

BATE

130

639

18/09/2025 13:17:04

00488565302TRLO1.1.1

BATE

65

639

18/09/2025 13:17:04

00488565304TRLO1.1.1

BATE

109

639

18/09/2025 13:17:42

00488565430TRLO1.1.1

XLON

46

639.5

18/09/2025 13:17:42

00488565431TRLO1.1.1

XLON

155

639.5

18/09/2025 13:22:53

00488566162TRLO1.1.1

XLON

62

639.5

18/09/2025 13:26:20

00488566660TRLO1.1.1

CHIX

65

639

18/09/2025 13:27:24

00488566851TRLO1.1.1

BATE

43

639.5

18/09/2025 13:28:04

00488566952TRLO1.1.1

XLON

112

639.5

18/09/2025 13:28:04

00488566951TRLO1.1.1

XLON

65

639

18/09/2025 13:31:01

00488567507TRLO1.1.1

BATE

14

639

18/09/2025 13:31:01

00488567508TRLO1.1.1

TRQX

28

639

18/09/2025 13:31:01

00488567509TRLO1.1.1

TRQX

14

639

18/09/2025 13:31:54

00488567816TRLO1.1.1

AQXE

28

639

18/09/2025 13:31:54

00488567815TRLO1.1.1

AQXE

155

639

18/09/2025 13:32:14

00488567894TRLO1.1.1

XLON

28

639.5

18/09/2025 13:32:32

00488567959TRLO1.1.1

CHIX

3

639.5

18/09/2025 13:32:32

00488567960TRLO1.1.1

CHIX

65

639

18/09/2025 13:34:52

00488568411TRLO1.1.1

BATE

155

638

18/09/2025 13:35:41

00488568642TRLO1.1.1

XLON

31

638.5

18/09/2025 13:37:32

00488568977TRLO1.1.1

CHIX

14

638.5

18/09/2025 13:37:40

00488569033TRLO1.1.1

AQXE

155

638

18/09/2025 13:42:55

00488569950TRLO1.1.1

XLON

25

638

18/09/2025 13:47:59

00488570985TRLO1.1.1

TRQX

53

637.5

18/09/2025 13:48:01

00488570991TRLO1.1.1

CHIX

112

637.5

18/09/2025 13:48:02

00488571001TRLO1.1.1

BATE

25

637.5

18/09/2025 13:48:02

00488571002TRLO1.1.1

AQXE

155

637.5

18/09/2025 13:48:11

00488571033TRLO1.1.1

XLON

155

637

18/09/2025 13:50:20

00488571449TRLO1.1.1

XLON

155

637

18/09/2025 13:53:28

00488572075TRLO1.1.1

XLON

102

637

18/09/2025 13:56:28

00488572798TRLO1.1.1

BATE

53

637.5

18/09/2025 14:00:37

00488573880TRLO1.1.1

CHIX

155

637.5

18/09/2025 14:00:37

00488573881TRLO1.1.1

XLON

155

637.5

18/09/2025 14:00:37

00488573882TRLO1.1.1

XLON

63

638

18/09/2025 14:03:37

00488574695TRLO1.1.1

XLON

92

638

18/09/2025 14:03:37

00488574696TRLO1.1.1

XLON

155

638

18/09/2025 14:06:35

00488575679TRLO1.1.1

XLON

5

637.5

18/09/2025 14:06:43

00488575711TRLO1.1.1

BATE

53

638

18/09/2025 14:10:14

00488576364TRLO1.1.1

CHIX

155

638

18/09/2025 14:10:14

00488576365TRLO1.1.1

XLON

53

638

18/09/2025 14:12:40

00488577038TRLO1.1.1

CHIX

155

638

18/09/2025 14:13:01

00488577101TRLO1.1.1

XLON

25

637.5

18/09/2025 14:13:59

00488577286TRLO1.1.1

AQXE

25

637.5

18/09/2025 14:13:59

00488577287TRLO1.1.1

AQXE

25

637.5

18/09/2025 14:13:59

00488577288TRLO1.1.1

AQXE

25

637.5

18/09/2025 14:13:59

00488577291TRLO1.1.1

TRQX

112

637.5

18/09/2025 14:13:59

00488577290TRLO1.1.1

BATE

117

637.5

18/09/2025 14:13:59

00488577289TRLO1.1.1

BATE

25

637.5

18/09/2025 14:13:59

00488577292TRLO1.1.1

TRQX

25

637.5

18/09/2025 14:13:59

00488577293TRLO1.1.1

TRQX

70

638

18/09/2025 14:16:16

00488577806TRLO1.1.1

XLON

85

638

18/09/2025 14:16:16

00488577805TRLO1.1.1

XLON

56

637.5

18/09/2025 14:19:34

00488578498TRLO1.1.1

XLON

99

637.5

18/09/2025 14:19:34

00488578499TRLO1.1.1

XLON

25

637

18/09/2025 14:20:22

00488578720TRLO1.1.1

AQXE

25

637

18/09/2025 14:20:22

00488578721TRLO1.1.1

TRQX

35

637.5

18/09/2025 14:20:37

00488578758TRLO1.1.1

BATE

77

637.5

18/09/2025 14:20:37

00488578759TRLO1.1.1

BATE

53

637

18/09/2025 14:21:07

00488578859TRLO1.1.1

CHIX

155

637.5

18/09/2025 14:23:52

00488579521TRLO1.1.1

XLON

155

637.5

18/09/2025 14:26:34

00488580152TRLO1.1.1

XLON

53

637.5

18/09/2025 14:29:34

00488580787TRLO1.1.1

CHIX

155

637.5

18/09/2025 14:29:34

00488580788TRLO1.1.1

XLON

18

637.5

18/09/2025 14:30:40

00488582116TRLO1.1.1

TRQX

155

637.5

18/09/2025 14:32:06

00488582984TRLO1.1.1

XLON

7

637.5

18/09/2025 14:32:06

00488582985TRLO1.1.1

TRQX

112

636.5

18/09/2025 14:33:15

00488583753TRLO1.1.1

BATE

25

637

18/09/2025 14:33:15

00488583752TRLO1.1.1

AQXE

53

636.5

18/09/2025 14:34:10

00488584282TRLO1.1.1

CHIX

155

636.5

18/09/2025 14:34:22

00488584368TRLO1.1.1

XLON

66

637

18/09/2025 14:37:06

00488585800TRLO1.1.1

XLON

89

637

18/09/2025 14:37:06

00488585799TRLO1.1.1

XLON

36

637

18/09/2025 14:38:51

00488586525TRLO1.1.1

XLON

119

637

18/09/2025 14:38:51

00488586526TRLO1.1.1

XLON

46

637

18/09/2025 14:41:14

00488587761TRLO1.1.1

XLON

109

637

18/09/2025 14:41:14

00488587762TRLO1.1.1

XLON

135

636.5

18/09/2025 14:42:22

00488588206TRLO1.1.1

BATE

30

636.5

18/09/2025 14:42:28

00488588261TRLO1.1.1

AQXE

30

636.5

18/09/2025 14:42:28

00488588262TRLO1.1.1

TRQX

76

637

18/09/2025 14:43:09

00488588475TRLO1.1.1

XLON

79

637

18/09/2025 14:43:09

00488588474TRLO1.1.1

XLON

63

636.5

18/09/2025 14:45:13

00488589140TRLO1.1.1

CHIX

155

636.5

18/09/2025 14:45:34

00488589285TRLO1.1.1

XLON

155

638.5

18/09/2025 14:48:49

00488590548TRLO1.1.1

XLON

63

638.5

18/09/2025 14:48:54

00488590562TRLO1.1.1

CHIX

155

639

18/09/2025 14:50:48

00488591623TRLO1.1.1

XLON

155

639

18/09/2025 14:53:21

00488592422TRLO1.1.1

XLON

88

640

18/09/2025 14:55:53

00488593152TRLO1.1.1

XLON

67

640

18/09/2025 14:55:53

00488593153TRLO1.1.1

XLON

135

639.5

18/09/2025 14:55:53

00488593154TRLO1.1.1

BATE

30

639.5

18/09/2025 14:55:53

00488593157TRLO1.1.1

TRQX

30

639.5

18/09/2025 14:55:53

00488593158TRLO1.1.1

TRQX

63

639.5

18/09/2025 14:55:53

00488593155TRLO1.1.1

CHIX

135

639.5

18/09/2025 14:55:53

00488593156TRLO1.1.1

BATE

78

640

18/09/2025 14:59:18

00488594495TRLO1.1.1

XLON

36

640

18/09/2025 14:59:18

00488594496TRLO1.1.1

XLON

41

640

18/09/2025 14:59:18

00488594497TRLO1.1.1

XLON

135

639.5

18/09/2025 15:01:29

00488596007TRLO1.1.1

BATE

63

639.5

18/09/2025 15:01:29

00488596008TRLO1.1.1

CHIX

77

639.5

18/09/2025 15:01:29

00488596009TRLO1.1.1

XLON

78

639.5

18/09/2025 15:01:29

00488596010TRLO1.1.1

XLON

155

639.5

18/09/2025 15:01:29

00488596011TRLO1.1.1

XLON

155

639.5

18/09/2025 15:01:29

00488596012TRLO1.1.1

XLON

30

639.5

18/09/2025 15:01:29

00488596013TRLO1.1.1

TRQX

30

639

18/09/2025 15:02:45

00488596859TRLO1.1.1

AQXE

60

639

18/09/2025 15:02:45

00488596860TRLO1.1.1

AQXE

155

639

18/09/2025 15:02:45

00488596861TRLO1.1.1

XLON

63

639.5

18/09/2025 15:03:47

00488597485TRLO1.1.1

CHIX

135

639.5

18/09/2025 15:04:09

00488597772TRLO1.1.1

BATE

155

639.5

18/09/2025 15:05:11

00488598326TRLO1.1.1

XLON

30

639

18/09/2025 15:07:20

00488599489TRLO1.1.1

TRQX

18

639.5

18/09/2025 15:07:36

00488599621TRLO1.1.1

XLON

137

639.5

18/09/2025 15:07:36

00488599620TRLO1.1.1

XLON

63

639.5

18/09/2025 15:11:01

00488601855TRLO1.1.1

CHIX

5

640

18/09/2025 15:14:10

00488603752TRLO1.1.1

XLON

54

640

18/09/2025 15:14:10

00488603753TRLO1.1.1

XLON

96

640

18/09/2025 15:14:10

00488603754TRLO1.1.1

XLON

4

640

18/09/2025 15:14:12

00488603768TRLO1.1.1

BATE

36

640

18/09/2025 15:14:12

00488603769TRLO1.1.1

BATE

95

640

18/09/2025 15:15:54

00488604895TRLO1.1.1

BATE

155

640

18/09/2025 15:15:54

00488604896TRLO1.1.1

XLON

155

640

18/09/2025 15:15:54

00488604897TRLO1.1.1

XLON

155

640

18/09/2025 15:15:54

00488604898TRLO1.1.1

XLON

17

640.5

18/09/2025 15:16:27

00488605240TRLO1.1.1

CHIX

46

640.5

18/09/2025 15:16:27

00488605241TRLO1.1.1

CHIX

8

641

18/09/2025 15:17:26

00488605833TRLO1.1.1

TRQX

22

641

18/09/2025 15:17:26

00488605834TRLO1.1.1

TRQX

155

641

18/09/2025 15:18:27

00488606599TRLO1.1.1

XLON

30

641

18/09/2025 15:20:15

00488607812TRLO1.1.1

TRQX

155

641

18/09/2025 15:20:15

00488607811TRLO1.1.1

XLON

135

641

18/09/2025 15:21:34

00488608680TRLO1.1.1

BATE

30

641

18/09/2025 15:21:34

00488608682TRLO1.1.1

AQXE

60

641

18/09/2025 15:21:34

00488608681TRLO1.1.1

AQXE

155

641

18/09/2025 15:21:34

00488608683TRLO1.1.1

XLON

63

641

18/09/2025 15:22:32

00488609511TRLO1.1.1

CHIX

30

641

18/09/2025 15:22:42

00488609621TRLO1.1.1

TRQX

135

641

18/09/2025 15:23:36

00488610341TRLO1.1.1

BATE

44

641

18/09/2025 15:23:37

00488610354TRLO1.1.1

XLON

102

641

18/09/2025 15:23:37

00488610353TRLO1.1.1

XLON

9

641

18/09/2025 15:23:37

00488610355TRLO1.1.1

XLON

12

641

18/09/2025 15:24:00

00488610607TRLO1.1.1

AQXE

18

641

18/09/2025 15:24:02

00488610625TRLO1.1.1

AQXE

60

641.5

18/09/2025 15:28:33

00488614179TRLO1.1.1

XLON

89

641.5

18/09/2025 15:28:33

00488614180TRLO1.1.1

XLON

6

641.5

18/09/2025 15:28:33

00488614181TRLO1.1.1

XLON

7

641.5

18/09/2025 15:30:45

00488615822TRLO1.1.1

XLON

9

641.5

18/09/2025 15:30:45

00488615823TRLO1.1.1

XLON

37

641.5

18/09/2025 15:30:45

00488615825TRLO1.1.1

XLON

102

641.5

18/09/2025 15:30:45

00488615824TRLO1.1.1

XLON

63

641.5

18/09/2025 15:30:53

00488615915TRLO1.1.1

CHIX

135

641.5

18/09/2025 15:30:53

00488615918TRLO1.1.1

BATE

30

642

18/09/2025 15:35:07

00488620687TRLO1.1.1

TRQX

310

642

18/09/2025 15:35:11

00488620760TRLO1.1.1

XLON

63

642

18/09/2025 15:35:22

00488620941TRLO1.1.1

CHIX

155

641.5

18/09/2025 15:35:23

00488620947TRLO1.1.1

XLON

135

641.5

18/09/2025 15:35:40

00488621218TRLO1.1.1

BATE

30

642

18/09/2025 15:36:57

00488622099TRLO1.1.1

TRQX

2

642

18/09/2025 15:37:31

00488622621TRLO1.1.1

XLON

153

642

18/09/2025 15:37:31

00488622620TRLO1.1.1

XLON

155

641.5

18/09/2025 15:38:22

00488623163TRLO1.1.1

XLON

30

641.5

18/09/2025 15:39:25

00488624202TRLO1.1.1

AQXE

30

641.5

18/09/2025 15:39:25

00488624204TRLO1.1.1

AQXE

48

641.5

18/09/2025 15:40:28

00488624911TRLO1.1.1

XLON

107

641.5

18/09/2025 15:40:28

00488624910TRLO1.1.1

XLON

30

641

18/09/2025 15:42:15

00488626152TRLO1.1.1

AQXE

63

641

18/09/2025 15:42:15

00488626151TRLO1.1.1

CHIX

135

641

18/09/2025 15:42:15

00488626150TRLO1.1.1

BATE

30

641

18/09/2025 15:42:15

00488626153TRLO1.1.1

TRQX

155

640.5

18/09/2025 15:43:06

00488626896TRLO1.1.1

XLON

80

640.5

18/09/2025 15:45:18

00488628623TRLO1.1.1

XLON

13

640.5

18/09/2025 15:45:18

00488628626TRLO1.1.1

XLON

28

640.5

18/09/2025 15:45:18

00488628624TRLO1.1.1

XLON

34

640.5

18/09/2025 15:45:18

00488628625TRLO1.1.1

XLON

155

640

18/09/2025 15:47:03

00488630014TRLO1.1.1

XLON

82

642

18/09/2025 15:50:06

00488632477TRLO1.1.1

XLON

73

642

18/09/2025 15:50:06

00488632478TRLO1.1.1

XLON

135

641.5

18/09/2025 15:50:10

00488632504TRLO1.1.1

BATE

30

641.5

18/09/2025 15:50:10

00488632506TRLO1.1.1

TRQX

63

641.5

18/09/2025 15:50:10

00488632505TRLO1.1.1

CHIX

30

641.5

18/09/2025 15:50:45

00488632956TRLO1.1.1

AQXE

155

641.5

18/09/2025 15:51:59

00488633924TRLO1.1.1

XLON

30

641.5

18/09/2025 15:52:41

00488634460TRLO1.1.1

TRQX

30

641.5

18/09/2025 15:52:41

00488634467TRLO1.1.1

AQXE

63

641.5

18/09/2025 15:53:17

00488634894TRLO1.1.1

CHIX

135

641.5

18/09/2025 15:54:04

00488635394TRLO1.1.1

BATE

7

641.5

18/09/2025 15:54:15

00488635534TRLO1.1.1

XLON

148

641.5

18/09/2025 15:54:15

00488635533TRLO1.1.1

XLON

155

641

18/09/2025 15:56:12

00488636984TRLO1.1.1

XLON

155

641

18/09/2025 15:58:27

00488638500TRLO1.1.1

XLON

63

641

18/09/2025 15:59:25

00488639127TRLO1.1.1

CHIX

13

640.5

18/09/2025 16:00:12

00488639908TRLO1.1.1

BATE

122

640.5

18/09/2025 16:00:12

00488639907TRLO1.1.1

BATE

71

641

18/09/2025 16:00:25

00488640103TRLO1.1.1

XLON

84

641

18/09/2025 16:00:25

00488640102TRLO1.1.1

XLON

19

641

18/09/2025 16:02:54

00488641849TRLO1.1.1

XLON

52

641

18/09/2025 16:02:54

00488641851TRLO1.1.1

XLON

84

641

18/09/2025 16:02:54

00488641850TRLO1.1.1

XLON

30

640.5

18/09/2025 16:02:55

00488641865TRLO1.1.1

TRQX

30

640.5

18/09/2025 16:02:55

00488641866TRLO1.1.1

TRQX

30

640.5

18/09/2025 16:03:12

00488642043TRLO1.1.1

AQXE

30

640.5

18/09/2025 16:03:12

00488642044TRLO1.1.1

AQXE

63

640.5

18/09/2025 16:03:12

00488642042TRLO1.1.1

CHIX

51

640.5

18/09/2025 16:03:30

00488642420TRLO1.1.1

BATE

84

640.5

18/09/2025 16:03:30

00488642421TRLO1.1.1

BATE

69

640

18/09/2025 16:04:42

00488643210TRLO1.1.1

XLON

86

640

18/09/2025 16:04:42

00488643211TRLO1.1.1

XLON

155

640

18/09/2025 16:04:42

00488643212TRLO1.1.1

XLON

155

640

18/09/2025 16:04:42

00488643213TRLO1.1.1

XLON

30

640.5

18/09/2025 16:05:50

00488643982TRLO1.1.1

AQXE

30

640

18/09/2025 16:05:50

00488643983TRLO1.1.1

TRQX

155

639

18/09/2025 16:06:00

00488644099TRLO1.1.1

XLON

16

639.5

18/09/2025 16:06:20

00488644489TRLO1.1.1

CHIX

47

640

18/09/2025 16:06:20

00488644490TRLO1.1.1

CHIX

13

639.5

18/09/2025 16:06:50

00488644769TRLO1.1.1

BATE

122

639.5

18/09/2025 16:06:50

00488644770TRLO1.1.1

BATE

155

639

18/09/2025 16:08:00

00488645579TRLO1.1.1

XLON

155

639

18/09/2025 16:08:00

00488645580TRLO1.1.1

XLON

8

639.5

18/09/2025 16:08:59

00488646236TRLO1.1.1

AQXE

22

639.5

18/09/2025 16:08:59

00488646237TRLO1.1.1

AQXE

30

639

18/09/2025 16:09:10

00488646338TRLO1.1.1

TRQX

14

638.5

18/09/2025 16:09:15

00488646399TRLO1.1.1

XLON

141

638.5

18/09/2025 16:09:31

00488646620TRLO1.1.1

XLON

10

638.5

18/09/2025 16:09:43

00488646754TRLO1.1.1

CHIX

53

638.5

18/09/2025 16:09:43

00488646753TRLO1.1.1

CHIX

12

638.5

18/09/2025 16:10:14

00488647087TRLO1.1.1

BATE

34

638.5

18/09/2025 16:10:14

00488647088TRLO1.1.1

BATE

34

639

18/09/2025 16:10:14

00488647089TRLO1.1.1

BATE

9

639

18/09/2025 16:10:14

00488647091TRLO1.1.1

BATE

46

639

18/09/2025 16:10:14

00488647090TRLO1.1.1

BATE

71

638.5

18/09/2025 16:11:01

00488647646TRLO1.1.1

XLON

84

638.5

18/09/2025 16:11:01

00488647645TRLO1.1.1

XLON

77

638

18/09/2025 16:11:31

00488647933TRLO1.1.1

XLON

78

638

18/09/2025 16:11:31

00488647934TRLO1.1.1

XLON

5

638.5

18/09/2025 16:12:14

00488648373TRLO1.1.1

AQXE

10

638.5

18/09/2025 16:12:14

00488648374TRLO1.1.1

AQXE

15

639.5

18/09/2025 16:12:14

00488648375TRLO1.1.1

AQXE

155

638

18/09/2025 16:12:30

00488648517TRLO1.1.1

XLON

30

638

18/09/2025 16:12:31

00488648542TRLO1.1.1

TRQX

63

638

18/09/2025 16:12:58

00488648824TRLO1.1.1

CHIX

86

637.5

18/09/2025 16:13:13

00488649126TRLO1.1.1

XLON

69

637.5

18/09/2025 16:13:13

00488649136TRLO1.1.1

XLON

135

637.5

18/09/2025 16:13:38

00488649483TRLO1.1.1

BATE

24

637

18/09/2025 16:14:56

00488650352TRLO1.1.1

XLON

131

637

18/09/2025 16:14:56

00488650353TRLO1.1.1

XLON

31

637

18/09/2025 16:15:05

00488650516TRLO1.1.1

AQXE

43

637.5

18/09/2025 16:15:05

00488650517TRLO1.1.1

AQXE

72

637

18/09/2025 16:15:06

00488650523TRLO1.1.1

TRQX

146

637

18/09/2025 16:15:22

00488650723TRLO1.1.1

CHIX

155

638

18/09/2025 16:17:23

00488652147TRLO1.1.1

XLON

8

638

18/09/2025 16:17:36

00488652327TRLO1.1.1

TRQX

59

638.5

18/09/2025 16:18:43

00488653592TRLO1.1.1

CHIX

155

638.5

18/09/2025 16:18:43

00488653594TRLO1.1.1

XLON

303

638.5

18/09/2025 16:18:43

00488653593TRLO1.1.1

XLON

370

638.5

18/09/2025 16:18:43

00488653595TRLO1.1.1

XLON

37

639

18/09/2025 16:18:46

00488653623TRLO1.1.1

BATE

389

639

18/09/2025 16:18:46

00488653624TRLO1.1.1

BATE

21

638

18/09/2025 16:19:06

00488653888TRLO1.1.1

AQXE

333

638

18/09/2025 16:21:02

00488655575TRLO1.1.1

XLON

48

638.5

18/09/2025 16:21:02

00488655574TRLO1.1.1

CHIX

45

638

18/09/2025 16:21:02

00488655576TRLO1.1.1

TRQX

9

638

18/09/2025 16:21:11

00488655661TRLO1.1.1

AQXE

102

638.5

18/09/2025 16:21:19

00488655758TRLO1.1.1

BATE

354

638

18/09/2025 16:23:20

00488657318TRLO1.1.1

XLON

23

638

18/09/2025 16:23:21

00488657341TRLO1.1.1

TRQX

47

638

18/09/2025 16:23:28

00488657407TRLO1.1.1

AQXE

48

638

18/09/2025 16:23:34

00488657495TRLO1.1.1

CHIX

103

638

18/09/2025 16:23:51

00488657829TRLO1.1.1

BATE

8

637.5

18/09/2025 16:24:40

00488658438TRLO1.1.1

CHIX

126

637.5

18/09/2025 16:24:40

00488658439TRLO1.1.1

XLON

12

637.5

18/09/2025 16:25:51

00488659365TRLO1.1.1

AQXE

13

637.5

18/09/2025 16:25:51

00488659366TRLO1.1.1

TRQX

14

637.5

18/09/2025 16:25:51

00488659367TRLO1.1.1

CHIX

111

638

18/09/2025 16:26:30

00488659824TRLO1.1.1

XLON

199

638

18/09/2025 16:26:30

00488659823TRLO1.1.1

XLON

51

638

18/09/2025 16:27:20

00488660429TRLO1.1.1

XLON

33

638

18/09/2025 16:27:56

00488660810TRLO1.1.1

BATE


© 2025 PR Newswire
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.