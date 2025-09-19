Iondrive tritt Elite-Konsortium in Europa zur Bewertung von Batterierecycling-Technologien bei - gemeinsam mit Umicore und Porsche Consulting

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Iondrive Ltd. (ISIN: AU0000305542)

Iondrive Limited (ISIN: AU0000305542) rückt ins globale Rampenlicht und tritt einem hochrangigen europäischen Konsortium bei, das die Lebenszyklus-Performance von Batterierecycling-Technologien bewertet.

Wie am 18. August bekanntgegeben, wird Iondrive einem von der RWTH Aachen University und Fraunhofer FFB geführten Konsortium beitreten. Die Studie umfasst einige der bedeutendsten Namen im Batterierecycling - darunter Primobius, Fortum, Umicore (ISIN: BE0974320526) und Porsche Consulting - und schafft die Grundlage für einen strengen, datengetriebenen Vergleich der ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen konkurrierender Verfahren.

Für Iondrive ist dies ein strategischer Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung in Europa. Die Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) knüpft an die Dynamik der im Februar 2025 abgeschlossenen vorläufigen Machbarkeitsstudie des Unternehmens an und verleiht durch unabhängige, fachliche Validierung zusätzliche Glaubwürdigkeit. Die Teilnahme von Iondrive stärkt die Position gegenüber Regulierungsbehörden, potenziellen Partnern und Investoren und beschleunigt künftige Lizenzierungs- und Finanzierungsmöglichkeiten.

CEO Dr. Ebbe Dommisse bezeichnete die Partnerschaft als wichtigen Meilenstein: "Der Beitritt zu diesem Weltklasse-Konsortium ist ein bedeutender Meilenstein für Iondrive. Er gibt uns die Möglichkeit, unseren DES-basierten Prozess unabhängig mit einigen der etabliertesten Batterierecycling-Technologien der Welt vergleichen zu lassen. Noch wichtiger ist, dass wir damit die Definition von Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und Leistung in der globalen Industrie mitgestalten und zeigen können, wie sich unser Ansatz in einem wettbewerbsorientierten, datengetriebenen Umfeld bewährt."

Die auf Deep Eutectic Solvent (DES) basierende Technologie von Iondrive wird im Vergleich zu traditionellen hydrometallurgischen und pyrometallurgischen Verfahren untersucht. Die LCA- und Life Cycle Costing (LCC)-Studie bietet eine neutrale Plattform zur Bewertung des ökologischen Fußabdrucks und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der einzelnen Methoden. Für Iondrive bedeutet dies eine wertvolle Gelegenheit, die eigenen Vorteile hervorzuheben: Betrieb bei niedrigeren Temperaturen, Verzicht auf aggressive Säuren sowie selektive Metallrückgewinnung durch anpassbare Chemie.

Bemerkenswert ist, dass die Studie für Iondrive kostenfrei ist. Sie wird vollständig von der RWTH Aachen University im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen finanziert. Die erste Sitzung fand im Juli 2025 statt; zwei weitere sind in Deutschland noch vor Jahresende geplant. Der Abschlussbericht wird bis Ende des Kalenderjahres 2025 erwartet.

Die DES-Plattform von Iondrive eröffnet einen saubereren und effizienteren Weg zur Rückgewinnung wichtiger Batteriematerialien wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan. Während sich das Unternehmen zunächst auf den Batterierecycling-Sektor konzentriert, reicht das Potenzial der Technologie weit darüber hinaus - etwa in die Mineralverarbeitung und das Urban Mining von Elektroschrott, Märkte, die zunehmend nach nachhaltigeren Lösungen verlangen.

Durch die Zusammenarbeit mit führenden europäischen Forschungs- und Industriepartnern positioniert sich Iondrive an vorderster Front im Wandel hin zu saubereren und kosteneffizienteren Batterierecycling-Verfahren. Mit den LCA-Ergebnissen, die noch in diesem Jahr erwartet werden, steht das Unternehmen vor einem transformativen Moment, der neue Türen entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette öffnen könnte.

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Iondrive oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Iondrive " oder "Nebenwerte".

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Iondrive tritt Elite-Konsortium in Europa zur Bewertung von Batterierecycling-Technologien bei - gemeinsam mit Umicore und Porsche Consulting appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: BE0974320526,AU0000305542