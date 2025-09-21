Sartorius ISIN: DE0007165631 konnte im Wochenverlauf 8,59 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war der Pharma- und Laborzulieferer aus Göttingen der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notiert die Aktie bei 209,30 Euro, das Wochenhoch hat man am Donnerstag mit 211,80 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS