Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 22

Bodycotewww.bodycote.com

22 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

19 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,536

Highest price paid per share (pence per share):

639.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

632.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

634.53p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,879,855 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,430,549 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,576,317 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

172

638.5

19/09/2025 08:06:56

00488774732TRLO1.1.1

XLON

30

638.5

19/09/2025 08:08:44

00488774960TRLO1.1.1

CHIX

172

636.5

19/09/2025 08:14:07

00488775657TRLO1.1.1

XLON

25

637.5

19/09/2025 08:17:24

00488776160TRLO1.1.1

CHIX

5

638

19/09/2025 08:17:25

00488776161TRLO1.1.1

CHIX

172

639

19/09/2025 08:20:54

00488776781TRLO1.1.1

XLON

28

638.5

19/09/2025 08:21:12

00488776830TRLO1.1.1

TRQX

134

636.5

19/09/2025 08:21:12

00488776831TRLO1.1.1

BATE

14

637

19/09/2025 08:26:39

00488777829TRLO1.1.1

TRQX

67

636.5

19/09/2025 08:26:50

00488777869TRLO1.1.1

BATE

11

636

19/09/2025 08:26:50

00488777870TRLO1.1.1

CHIX

19

636

19/09/2025 08:27:29

00488778018TRLO1.1.1

CHIX

172

636

19/09/2025 08:27:29

00488778019TRLO1.1.1

XLON

14

637

19/09/2025 08:35:02

00488779284TRLO1.1.1

TRQX

172

636

19/09/2025 08:35:34

00488779343TRLO1.1.1

XLON

60

636.5

19/09/2025 08:45:33

00488780886TRLO1.1.1

CHIX

172

636.5

19/09/2025 08:45:33

00488780887TRLO1.1.1

XLON

14

636.5

19/09/2025 08:45:33

00488780888TRLO1.1.1

TRQX

172

637.5

19/09/2025 08:51:40

00488781614TRLO1.1.1

XLON

30

637

19/09/2025 08:53:41

00488781930TRLO1.1.1

AQXE

45

637

19/09/2025 08:53:41

00488781932TRLO1.1.1

AQXE

14

637.5

19/09/2025 08:54:20

00488782046TRLO1.1.1

TRQX

134

638

19/09/2025 08:59:49

00488783057TRLO1.1.1

BATE

15

638

19/09/2025 09:01:10

00488783370TRLO1.1.1

AQXE

30

638

19/09/2025 09:01:10

00488783371TRLO1.1.1

CHIX

172

638

19/09/2025 09:01:10

00488783372TRLO1.1.1

XLON

67

637.5

19/09/2025 09:01:10

00488783374TRLO1.1.1

BATE

14

637.5

19/09/2025 09:03:53

00488783777TRLO1.1.1

TRQX

30

636.5

19/09/2025 09:05:08

00488784000TRLO1.1.1

CHIX

47

637

19/09/2025 09:05:35

00488784075TRLO1.1.1

XLON

125

637

19/09/2025 09:05:35

00488784074TRLO1.1.1

XLON

15

637

19/09/2025 09:05:58

00488784132TRLO1.1.1

AQXE

67

636

19/09/2025 09:10:35

00488784870TRLO1.1.1

BATE

20

636.5

19/09/2025 09:12:58

00488785296TRLO1.1.1

XLON

21

636.5

19/09/2025 09:12:58

00488785295TRLO1.1.1

XLON

128

637

19/09/2025 09:12:58

00488785297TRLO1.1.1

XLON

3

637

19/09/2025 09:12:58

00488785298TRLO1.1.1

XLON

7

636.5

19/09/2025 09:14:36

00488785582TRLO1.1.1

CHIX

14

636.5

19/09/2025 09:14:36

00488785583TRLO1.1.1

TRQX

23

636.5

19/09/2025 09:15:20

00488785724TRLO1.1.1

CHIX

15

636.5

19/09/2025 09:15:28

00488785750TRLO1.1.1

AQXE

67

636

19/09/2025 09:15:58

00488785875TRLO1.1.1

BATE

172

636

19/09/2025 09:22:14

00488787097TRLO1.1.1

XLON

14

636

19/09/2025 09:22:27

00488787134TRLO1.1.1

TRQX

14

636

19/09/2025 09:23:26

00488787284TRLO1.1.1

CHIX

16

636

19/09/2025 09:23:26

00488787285TRLO1.1.1

CHIX

15

636

19/09/2025 09:25:01

00488787556TRLO1.1.1

AQXE

67

636

19/09/2025 09:25:36

00488787690TRLO1.1.1

BATE

172

635.5

19/09/2025 09:29:23

00488788493TRLO1.1.1

XLON

2

636

19/09/2025 09:32:08

00488789147TRLO1.1.1

TRQX

12

636

19/09/2025 09:32:08

00488789148TRLO1.1.1

TRQX

12

636

19/09/2025 09:36:24

00488789896TRLO1.1.1

AQXE

67

636

19/09/2025 09:36:24

00488789895TRLO1.1.1

BATE

172

636

19/09/2025 09:36:36

00488789925TRLO1.1.1

XLON

3

636

19/09/2025 09:36:46

00488790028TRLO1.1.1

AQXE

30

636

19/09/2025 09:36:46

00488790027TRLO1.1.1

CHIX

2

635

19/09/2025 09:43:24

00488791385TRLO1.1.1

TRQX

12

635

19/09/2025 09:43:24

00488791386TRLO1.1.1

TRQX

30

635

19/09/2025 09:44:53

00488791623TRLO1.1.1

CHIX

15

635.5

19/09/2025 09:47:14

00488792354TRLO1.1.1

AQXE

67

635

19/09/2025 09:48:42

00488792655TRLO1.1.1

BATE

172

634.5

19/09/2025 09:52:50

00488793780TRLO1.1.1

XLON

1

635

19/09/2025 09:54:46

00488794293TRLO1.1.1

TRQX

1

635

19/09/2025 09:54:46

00488794294TRLO1.1.1

TRQX

12

635

19/09/2025 09:54:46

00488794292TRLO1.1.1

TRQX

172

634.5

19/09/2025 09:54:59

00488794355TRLO1.1.1

XLON

30

634

19/09/2025 09:56:16

00488794730TRLO1.1.1

CHIX

15

635.5

19/09/2025 09:58:52

00488795297TRLO1.1.1

AQXE

67

634.5

19/09/2025 09:59:48

00488795564TRLO1.1.1

BATE

65

634

19/09/2025 10:02:35

00488796371TRLO1.1.1

XLON

107

634

19/09/2025 10:02:35

00488796372TRLO1.1.1

XLON

14

634

19/09/2025 10:04:25

00488796780TRLO1.1.1

TRQX

30

632.5

19/09/2025 10:06:01

00488797095TRLO1.1.1

CHIX

12

633.5

19/09/2025 10:07:44

00488797460TRLO1.1.1

AQXE

3

633.5

19/09/2025 10:07:44

00488797461TRLO1.1.1

AQXE

67

632.5

19/09/2025 10:08:36

00488797638TRLO1.1.1

BATE

172

632

19/09/2025 10:09:22

00488797872TRLO1.1.1

XLON

30

633.5

19/09/2025 10:23:35

00488801352TRLO1.1.1

CHIX

67

633.5

19/09/2025 10:23:35

00488801351TRLO1.1.1

BATE

172

633.5

19/09/2025 10:23:35

00488801353TRLO1.1.1

XLON

15

633

19/09/2025 10:23:36

00488801357TRLO1.1.1

AQXE

14

633

19/09/2025 10:24:57

00488801605TRLO1.1.1

TRQX

27

633

19/09/2025 10:29:41

00488802591TRLO1.1.1

CHIX

172

633

19/09/2025 10:29:41

00488802590TRLO1.1.1

XLON

14

633

19/09/2025 10:29:41

00488802592TRLO1.1.1

TRQX

15

633

19/09/2025 10:29:44

00488802595TRLO1.1.1

AQXE

10

633.5

19/09/2025 10:30:37

00488802781TRLO1.1.1

BATE

12

633.5

19/09/2025 10:30:37

00488802782TRLO1.1.1

BATE

12

633.5

19/09/2025 10:30:37

00488802783TRLO1.1.1

BATE

28

633.5

19/09/2025 10:30:47

00488802808TRLO1.1.1

BATE

5

633.5

19/09/2025 10:30:48

00488802809TRLO1.1.1

BATE

3

633

19/09/2025 10:30:49

00488802816TRLO1.1.1

CHIX

172

633

19/09/2025 10:39:34

00488804617TRLO1.1.1

XLON

37

634

19/09/2025 10:42:55

00488805246TRLO1.1.1

CHIX

17

633.5

19/09/2025 10:43:59

00488805492TRLO1.1.1

TRQX

18

633.5

19/09/2025 10:43:59

00488805493TRLO1.1.1

AQXE

172

633.5

19/09/2025 10:45:11

00488805770TRLO1.1.1

XLON

20

635

19/09/2025 10:50:49

00488807387TRLO1.1.1

XLON

152

635

19/09/2025 10:50:49

00488807386TRLO1.1.1

XLON

37

635

19/09/2025 10:51:32

00488807619TRLO1.1.1

CHIX

82

634

19/09/2025 10:54:45

00488808790TRLO1.1.1

BATE

82

634

19/09/2025 10:54:45

00488808791TRLO1.1.1

BATE

12

634.5

19/09/2025 10:54:45

00488808789TRLO1.1.1

AQXE

6

634.5

19/09/2025 10:54:45

00488808792TRLO1.1.1

AQXE

17

635

19/09/2025 10:56:26

00488809341TRLO1.1.1

XLON

155

635

19/09/2025 10:56:26

00488809342TRLO1.1.1

XLON

17

633.5

19/09/2025 11:00:07

00488810450TRLO1.1.1

TRQX

17

633.5

19/09/2025 11:00:07

00488810451TRLO1.1.1

TRQX

37

634.5

19/09/2025 11:00:17

00488810486TRLO1.1.1

CHIX

18

634.5

19/09/2025 11:00:23

00488810503TRLO1.1.1

AQXE

82

634

19/09/2025 11:00:50

00488810609TRLO1.1.1

BATE

17

634

19/09/2025 11:02:01

00488810889TRLO1.1.1

XLON

80

634.5

19/09/2025 11:02:01

00488810890TRLO1.1.1

XLON

75

634.5

19/09/2025 11:02:01

00488810891TRLO1.1.1

XLON

172

633.5

19/09/2025 11:07:47

00488811962TRLO1.1.1

XLON

17

633.5

19/09/2025 11:08:11

00488812016TRLO1.1.1

TRQX

81

633.5

19/09/2025 11:10:03

00488812336TRLO1.1.1

BATE

4

633.5

19/09/2025 11:10:22

00488812392TRLO1.1.1

AQXE

37

633.5

19/09/2025 11:10:22

00488812393TRLO1.1.1

CHIX

1

633.5

19/09/2025 11:19:44

00488814055TRLO1.1.1

BATE

37

634

19/09/2025 11:19:44

00488814054TRLO1.1.1

CHIX

14

633.5

19/09/2025 11:19:44

00488814056TRLO1.1.1

AQXE

14

633.5

19/09/2025 11:19:44

00488814057TRLO1.1.1

AQXE

17

633.5

19/09/2025 11:19:44

00488814059TRLO1.1.1

TRQX

172

633.5

19/09/2025 11:19:44

00488814058TRLO1.1.1

XLON

18

634.5

19/09/2025 11:26:29

00488815156TRLO1.1.1

AQXE

47

635

19/09/2025 11:35:23

00488816652TRLO1.1.1

XLON

70

635

19/09/2025 11:35:23

00488816651TRLO1.1.1

XLON

227

635

19/09/2025 11:35:23

00488816653TRLO1.1.1

XLON

17

635

19/09/2025 11:36:03

00488816762TRLO1.1.1

TRQX

17

635

19/09/2025 11:36:03

00488816763TRLO1.1.1

TRQX

164

635.5

19/09/2025 11:36:45

00488816831TRLO1.1.1

BATE

4

635.5

19/09/2025 11:36:46

00488816837TRLO1.1.1

CHIX

33

635.5

19/09/2025 11:37:00

00488816869TRLO1.1.1

CHIX

37

635.5

19/09/2025 11:37:00

00488816868TRLO1.1.1

CHIX

132

635.5

19/09/2025 11:38:08

00488817015TRLO1.1.1

XLON

138

635.5

19/09/2025 11:39:03

00488817129TRLO1.1.1

XLON

82

636

19/09/2025 11:39:07

00488817146TRLO1.1.1

BATE

69

635.5

19/09/2025 11:40:04

00488817308TRLO1.1.1

XLON

74

635.5

19/09/2025 11:40:04

00488817307TRLO1.1.1

XLON

17

635.5

19/09/2025 11:40:04

00488817310TRLO1.1.1

TRQX

103

635.5

19/09/2025 11:40:04

00488817309TRLO1.1.1

XLON

18

636

19/09/2025 11:40:07

00488817317TRLO1.1.1

AQXE

37

636

19/09/2025 11:41:30

00488817559TRLO1.1.1

CHIX

18

636

19/09/2025 11:41:59

00488817645TRLO1.1.1

AQXE

37

636

19/09/2025 11:51:16

00488819317TRLO1.1.1

CHIX

344

636

19/09/2025 11:51:25

00488819336TRLO1.1.1

XLON

18

636

19/09/2025 11:52:18

00488819440TRLO1.1.1

AQXE

117

636

19/09/2025 11:54:12

00488819701TRLO1.1.1

XLON

55

636

19/09/2025 11:54:12

00488819702TRLO1.1.1

XLON

82

635.5

19/09/2025 11:56:28

00488820130TRLO1.1.1

BATE

82

635.5

19/09/2025 11:56:28

00488820131TRLO1.1.1

BATE

37

636

19/09/2025 11:56:28

00488820129TRLO1.1.1

CHIX

17

635.5

19/09/2025 11:56:28

00488820132TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

19/09/2025 11:56:28

00488820133TRLO1.1.1

TRQX

18

636

19/09/2025 11:56:33

00488820140TRLO1.1.1

AQXE

92

635.5

19/09/2025 11:57:39

00488820396TRLO1.1.1

XLON

80

635.5

19/09/2025 11:57:39

00488820397TRLO1.1.1

XLON

75

635.5

19/09/2025 11:58:37

00488820648TRLO1.1.1

BATE

7

635.5

19/09/2025 11:59:28

00488820754TRLO1.1.1

BATE

17

635.5

19/09/2025 12:01:17

00488821073TRLO1.1.1

TRQX

172

635.5

19/09/2025 12:02:23

00488821277TRLO1.1.1

XLON

18

636

19/09/2025 12:02:50

00488821349TRLO1.1.1

AQXE

37

635

19/09/2025 12:04:54

00488821700TRLO1.1.1

CHIX

82

635.5

19/09/2025 12:04:54

00488821699TRLO1.1.1

BATE

117

635.5

19/09/2025 12:07:18

00488822221TRLO1.1.1

XLON

55

635.5

19/09/2025 12:07:18

00488822222TRLO1.1.1

XLON

17

635.5

19/09/2025 12:08:37

00488822422TRLO1.1.1

TRQX

3

636

19/09/2025 12:10:15

00488822668TRLO1.1.1

AQXE

15

636

19/09/2025 12:10:15

00488822669TRLO1.1.1

AQXE

172

635.5

19/09/2025 12:12:00

00488822967TRLO1.1.1

XLON

82

635.5

19/09/2025 12:12:34

00488823117TRLO1.1.1

BATE

37

635

19/09/2025 12:14:53

00488823538TRLO1.1.1

CHIX

17

635

19/09/2025 12:16:47

00488823876TRLO1.1.1

TRQX

18

636

19/09/2025 12:17:48

00488824051TRLO1.1.1

AQXE

82

635

19/09/2025 12:21:19

00488824739TRLO1.1.1

BATE

172

635

19/09/2025 12:21:19

00488824740TRLO1.1.1

XLON

17

635

19/09/2025 12:23:21

00488825008TRLO1.1.1

TRQX

65

635

19/09/2025 12:23:25

00488825014TRLO1.1.1

XLON

69

635

19/09/2025 12:23:25

00488825015TRLO1.1.1

XLON

38

635

19/09/2025 12:24:17

00488825142TRLO1.1.1

XLON

18

635.5

19/09/2025 12:25:09

00488825281TRLO1.1.1

AQXE

82

635

19/09/2025 12:27:57

00488825814TRLO1.1.1

BATE

172

635

19/09/2025 12:27:57

00488825813TRLO1.1.1

XLON

17

635

19/09/2025 12:31:09

00488826295TRLO1.1.1

TRQX

172

635

19/09/2025 12:31:09

00488826294TRLO1.1.1

XLON

37

635

19/09/2025 12:31:17

00488826324TRLO1.1.1

CHIX

18

635.5

19/09/2025 12:32:21

00488826497TRLO1.1.1

AQXE

37

635

19/09/2025 12:33:16

00488826629TRLO1.1.1

CHIX

82

635

19/09/2025 12:35:12

00488826888TRLO1.1.1

BATE

172

635

19/09/2025 12:35:30

00488826923TRLO1.1.1

XLON

37

635

19/09/2025 12:35:30

00488826924TRLO1.1.1

CHIX

1

635

19/09/2025 12:38:36

00488827506TRLO1.1.1

TRQX

18

635.5

19/09/2025 12:39:01

00488827576TRLO1.1.1

AQXE

65

635

19/09/2025 12:39:52

00488827710TRLO1.1.1

XLON

16

635

19/09/2025 12:39:52

00488827712TRLO1.1.1

TRQX

107

635

19/09/2025 12:39:52

00488827711TRLO1.1.1

XLON

10

635

19/09/2025 12:39:56

00488827721TRLO1.1.1

CHIX

82

635

19/09/2025 12:41:56

00488828044TRLO1.1.1

BATE

1

635

19/09/2025 12:42:19

00488828262TRLO1.1.1

CHIX

18

635.5

19/09/2025 12:45:44

00488828773TRLO1.1.1

AQXE

17

635

19/09/2025 12:46:20

00488828864TRLO1.1.1

TRQX

26

635

19/09/2025 12:46:20

00488828863TRLO1.1.1

CHIX

58

635

19/09/2025 12:46:58

00488828948TRLO1.1.1

XLON

15

635.5

19/09/2025 12:48:43

00488829243TRLO1.1.1

CHIX

22

635.5

19/09/2025 12:48:43

00488829244TRLO1.1.1

CHIX

82

635.5

19/09/2025 12:48:46

00488829253TRLO1.1.1

BATE

286

636

19/09/2025 12:49:58

00488829495TRLO1.1.1

XLON

15

636

19/09/2025 12:50:23

00488829548TRLO1.1.1

TRQX

2

636

19/09/2025 12:50:23

00488829549TRLO1.1.1

TRQX

17

636

19/09/2025 12:56:57

00488830590TRLO1.1.1

TRQX

6

635.5

19/09/2025 12:57:03

00488830602TRLO1.1.1

BATE

37

636.5

19/09/2025 13:03:49

00488832128TRLO1.1.1

CHIX

61

636.5

19/09/2025 13:03:49

00488832127TRLO1.1.1

XLON

111

636.5

19/09/2025 13:03:49

00488832129TRLO1.1.1

XLON

76

636.5

19/09/2025 13:03:49

00488832131TRLO1.1.1

BATE

37

636

19/09/2025 13:04:27

00488832206TRLO1.1.1

CHIX

18

636.5

19/09/2025 13:04:27

00488832205TRLO1.1.1

AQXE

22

636.5

19/09/2025 13:04:27

00488832204TRLO1.1.1

AQXE

344

636

19/09/2025 13:04:27

00488832207TRLO1.1.1

XLON

17

636

19/09/2025 13:04:34

00488832227TRLO1.1.1

TRQX

82

636.5

19/09/2025 13:06:06

00488832457TRLO1.1.1

BATE

18

636.5

19/09/2025 13:08:23

00488832742TRLO1.1.1

AQXE

82

636.5

19/09/2025 13:12:29

00488833410TRLO1.1.1

BATE

172

636

19/09/2025 13:17:39

00488834039TRLO1.1.1

XLON

172

636

19/09/2025 13:17:39

00488834040TRLO1.1.1

XLON

18

636.5

19/09/2025 13:17:43

00488834048TRLO1.1.1

AQXE

172

637

19/09/2025 13:19:42

00488834368TRLO1.1.1

XLON

37

637

19/09/2025 13:20:19

00488834455TRLO1.1.1

CHIX

37

637

19/09/2025 13:20:19

00488834456TRLO1.1.1

CHIX

82

636.5

19/09/2025 13:23:35

00488834938TRLO1.1.1

BATE

37

637

19/09/2025 13:27:04

00488835702TRLO1.1.1

CHIX

344

637

19/09/2025 13:31:31

00488836829TRLO1.1.1

XLON

172

637

19/09/2025 13:34:15

00488837516TRLO1.1.1

XLON

82

637

19/09/2025 13:37:09

00488838102TRLO1.1.1

BATE

37

637

19/09/2025 13:37:09

00488838104TRLO1.1.1

CHIX

172

637

19/09/2025 13:38:02

00488838328TRLO1.1.1

XLON

82

637

19/09/2025 13:39:18

00488838638TRLO1.1.1

BATE

37

637

19/09/2025 13:41:48

00488839319TRLO1.1.1

CHIX

172

637

19/09/2025 13:41:48

00488839320TRLO1.1.1

XLON

82

637.5

19/09/2025 13:45:21

00488840104TRLO1.1.1

BATE

172

638

19/09/2025 13:45:39

00488840207TRLO1.1.1

XLON

17

638

19/09/2025 13:46:46

00488840650TRLO1.1.1

TRQX

68

638

19/09/2025 13:48:24

00488841012TRLO1.1.1

TRQX

172

638

19/09/2025 13:49:31

00488841440TRLO1.1.1

XLON

17

638

19/09/2025 13:50:16

00488841652TRLO1.1.1

TRQX

172

638

19/09/2025 13:53:18

00488842441TRLO1.1.1

XLON

37

637.5

19/09/2025 13:53:26

00488842454TRLO1.1.1

CHIX

82

637.5

19/09/2025 13:53:26

00488842453TRLO1.1.1

BATE

37

637.5

19/09/2025 13:53:26

00488842455TRLO1.1.1

CHIX

72

637.5

19/09/2025 13:53:30

00488842491TRLO1.1.1

AQXE

17

638

19/09/2025 13:53:40

00488842539TRLO1.1.1

TRQX

82

637.5

19/09/2025 13:55:21

00488843015TRLO1.1.1

BATE

18

637.5

19/09/2025 13:55:33

00488843051TRLO1.1.1

AQXE

172

637.5

19/09/2025 13:57:04

00488843252TRLO1.1.1

XLON

18

637

19/09/2025 13:57:04

00488843253TRLO1.1.1

AQXE

37

637

19/09/2025 13:57:52

00488843483TRLO1.1.1

CHIX

17

637.5

19/09/2025 13:59:29

00488843751TRLO1.1.1

TRQX

82

637.5

19/09/2025 14:00:46

00488844106TRLO1.1.1

BATE

172

637

19/09/2025 14:00:57

00488844145TRLO1.1.1

XLON

172

638

19/09/2025 14:04:54

00488844848TRLO1.1.1

XLON

18

637.5

19/09/2025 14:08:03

00488845756TRLO1.1.1

AQXE

172

638

19/09/2025 14:08:03

00488845755TRLO1.1.1

XLON

17

637.5

19/09/2025 14:08:03

00488845760TRLO1.1.1

TRQX

18

637.5

19/09/2025 14:08:03

00488845757TRLO1.1.1

AQXE

37

637.5

19/09/2025 14:08:03

00488845759TRLO1.1.1

CHIX

82

637.5

19/09/2025 14:08:03

00488845758TRLO1.1.1

BATE

82

637.5

19/09/2025 14:14:30

00488846989TRLO1.1.1

BATE

37

637.5

19/09/2025 14:14:30

00488846990TRLO1.1.1

CHIX

172

637.5

19/09/2025 14:14:30

00488846991TRLO1.1.1

XLON

17

637.5

19/09/2025 14:14:30

00488846992TRLO1.1.1

TRQX

18

637.5

19/09/2025 14:14:30

00488846993TRLO1.1.1

AQXE

17

637.5

19/09/2025 14:17:29

00488847641TRLO1.1.1

TRQX

172

637.5

19/09/2025 14:17:31

00488847650TRLO1.1.1

XLON

76

637.5

19/09/2025 14:19:38

00488848115TRLO1.1.1

XLON

96

637.5

19/09/2025 14:19:38

00488848116TRLO1.1.1

XLON

172

638

19/09/2025 14:25:09

00488849327TRLO1.1.1

XLON

172

638

19/09/2025 14:27:42

00488849994TRLO1.1.1

XLON

172

638

19/09/2025 14:30:00

00488850661TRLO1.1.1

XLON

37

638

19/09/2025 14:30:08

00488851008TRLO1.1.1

CHIX

172

638

19/09/2025 14:32:03

00488852859TRLO1.1.1

XLON

37

638

19/09/2025 14:33:16

00488853859TRLO1.1.1

CHIX

74

638

19/09/2025 14:33:16

00488853858TRLO1.1.1

CHIX

17

637.5

19/09/2025 14:33:16

00488853860TRLO1.1.1

TRQX

17

637.5

19/09/2025 14:33:16

00488853861TRLO1.1.1

TRQX

17

637.5

19/09/2025 14:33:16

00488853862TRLO1.1.1

TRQX

82

637.5

19/09/2025 14:33:18

00488853899TRLO1.1.1

BATE

82

637.5

19/09/2025 14:33:18

00488853900TRLO1.1.1

BATE

82

637.5

19/09/2025 14:33:18

00488853901TRLO1.1.1

BATE

16

637.5

19/09/2025 14:33:18

00488853903TRLO1.1.1

AQXE

82

637.5

19/09/2025 14:33:18

00488853902TRLO1.1.1

BATE

2

637.5

19/09/2025 14:33:18

00488853908TRLO1.1.1

AQXE

18

637.5

19/09/2025 14:33:18

00488853909TRLO1.1.1

AQXE

18

637.5

19/09/2025 14:33:18

00488853910TRLO1.1.1

AQXE

172

638

19/09/2025 14:34:19

00488854370TRLO1.1.1

XLON

18

637.5

19/09/2025 14:35:19

00488855101TRLO1.1.1

AQXE

16

638

19/09/2025 14:35:19

00488855100TRLO1.1.1

CHIX

21

638

19/09/2025 14:35:19

00488855102TRLO1.1.1

CHIX

17

637.5

19/09/2025 14:35:19

00488855103TRLO1.1.1

TRQX

172

637.5

19/09/2025 14:36:25

00488855615TRLO1.1.1

XLON

82

637.5

19/09/2025 14:36:38

00488855738TRLO1.1.1

BATE

18

637.5

19/09/2025 14:37:26

00488856128TRLO1.1.1

AQXE

9

638

19/09/2025 14:37:57

00488856337TRLO1.1.1

CHIX

28

638

19/09/2025 14:37:57

00488856336TRLO1.1.1

CHIX

172

637.5

19/09/2025 14:38:34

00488856546TRLO1.1.1

XLON

17

637

19/09/2025 14:39:26

00488857013TRLO1.1.1

TRQX

82

637.5

19/09/2025 14:40:09

00488857280TRLO1.1.1

BATE

18

637.5

19/09/2025 14:40:16

00488857354TRLO1.1.1

AQXE

172

637.5

19/09/2025 14:40:54

00488857672TRLO1.1.1

XLON

37

638

19/09/2025 14:41:21

00488857869TRLO1.1.1

CHIX

136

637.5

19/09/2025 14:43:13

00488858639TRLO1.1.1

XLON

17

637

19/09/2025 14:43:13

00488858641TRLO1.1.1

TRQX

36

637.5

19/09/2025 14:43:13

00488858640TRLO1.1.1

XLON

33

637

19/09/2025 14:43:37

00488858761TRLO1.1.1

BATE

49

637

19/09/2025 14:43:37

00488858762TRLO1.1.1

BATE

18

637

19/09/2025 14:43:39

00488858768TRLO1.1.1

AQXE

172

636.5

19/09/2025 14:45:22

00488859623TRLO1.1.1

XLON

17

637

19/09/2025 14:45:26

00488859675TRLO1.1.1

TRQX

18

637

19/09/2025 14:47:03

00488860444TRLO1.1.1

AQXE

9

637

19/09/2025 14:47:09

00488860487TRLO1.1.1

BATE

73

637

19/09/2025 14:47:09

00488860488TRLO1.1.1

BATE

17

637

19/09/2025 14:48:07

00488860933TRLO1.1.1

TRQX

37

636.5

19/09/2025 14:49:37

00488862078TRLO1.1.1

CHIX

37

636.5

19/09/2025 14:49:37

00488862079TRLO1.1.1

CHIX

172

636.5

19/09/2025 14:49:37

00488862080TRLO1.1.1

XLON

18

637

19/09/2025 14:50:27

00488862830TRLO1.1.1

AQXE

82

637

19/09/2025 14:50:33

00488862906TRLO1.1.1

BATE

17

637

19/09/2025 14:51:26

00488863652TRLO1.1.1

TRQX

172

636.5

19/09/2025 14:51:30

00488863782TRLO1.1.1

XLON

17

637

19/09/2025 14:53:52

00488865781TRLO1.1.1

AQXE

1

637

19/09/2025 14:53:52

00488865782TRLO1.1.1

AQXE

82

637

19/09/2025 14:54:04

00488865900TRLO1.1.1

BATE

17

637

19/09/2025 14:54:51

00488866597TRLO1.1.1

TRQX

37

636.5

19/09/2025 14:55:29

00488867115TRLO1.1.1

CHIX

37

636.5

19/09/2025 14:55:29

00488867116TRLO1.1.1

CHIX

172

636.5

19/09/2025 14:55:29

00488867117TRLO1.1.1

XLON

172

636.5

19/09/2025 14:55:29

00488867118TRLO1.1.1

XLON

172

636.5

19/09/2025 14:57:10

00488868549TRLO1.1.1

XLON

18

637

19/09/2025 14:57:18

00488868720TRLO1.1.1

AQXE

82

637

19/09/2025 14:57:36

00488868981TRLO1.1.1

BATE

17

636.5

19/09/2025 14:58:13

00488869549TRLO1.1.1

TRQX

37

636.5

19/09/2025 14:59:10

00488870460TRLO1.1.1

CHIX

172

636.5

19/09/2025 14:59:10

00488870459TRLO1.1.1

XLON

18

637

19/09/2025 15:00:43

00488871738TRLO1.1.1

AQXE

33

637

19/09/2025 15:01:09

00488872059TRLO1.1.1

BATE

49

637

19/09/2025 15:01:09

00488872060TRLO1.1.1

BATE

17

636.5

19/09/2025 15:01:36

00488872406TRLO1.1.1

TRQX

55

636.5

19/09/2025 15:01:41

00488872469TRLO1.1.1

XLON

117

636.5

19/09/2025 15:01:41

00488872468TRLO1.1.1

XLON

15

636.5

19/09/2025 15:02:07

00488872753TRLO1.1.1

CHIX

22

636.5

19/09/2025 15:02:07

00488872754TRLO1.1.1

CHIX

172

636.5

19/09/2025 15:03:52

00488873753TRLO1.1.1

XLON

18

636.5

19/09/2025 15:04:28

00488874168TRLO1.1.1

AQXE

53

637

19/09/2025 15:04:58

00488874473TRLO1.1.1

BATE

29

637

19/09/2025 15:04:58

00488874474TRLO1.1.1

BATE

17

636.5

19/09/2025 15:05:19

00488874783TRLO1.1.1

TRQX

37

636.5

19/09/2025 15:05:55

00488875111TRLO1.1.1

CHIX

172

636.5

19/09/2025 15:06:46

00488875825TRLO1.1.1

XLON

25

637

19/09/2025 15:08:52

00488877305TRLO1.1.1

BATE

57

637

19/09/2025 15:08:52

00488877306TRLO1.1.1

BATE

17

636.5

19/09/2025 15:09:21

00488877639TRLO1.1.1

TRQX

172

636.5

19/09/2025 15:09:21

00488877638TRLO1.1.1

XLON

172

637

19/09/2025 15:12:26

00488880073TRLO1.1.1

XLON

82

637

19/09/2025 15:12:38

00488880236TRLO1.1.1

BATE

18

636.5

19/09/2025 15:12:39

00488880241TRLO1.1.1

AQXE

18

636.5

19/09/2025 15:12:39

00488880242TRLO1.1.1

AQXE

17

636.5

19/09/2025 15:12:49

00488880391TRLO1.1.1

TRQX

172

636.5

19/09/2025 15:14:43

00488881919TRLO1.1.1

XLON

18

636.5

19/09/2025 15:15:40

00488882646TRLO1.1.1

AQXE

18

637

19/09/2025 15:16:29

00488883191TRLO1.1.1

BATE

17

636.5

19/09/2025 15:16:29

00488883193TRLO1.1.1

TRQX

64

637

19/09/2025 15:16:29

00488883192TRLO1.1.1

BATE

37

636

19/09/2025 15:16:29

00488883194TRLO1.1.1

CHIX

37

636

19/09/2025 15:16:29

00488883195TRLO1.1.1

CHIX

172

636

19/09/2025 15:16:30

00488883202TRLO1.1.1

XLON

37

636

19/09/2025 15:18:45

00488884908TRLO1.1.1

CHIX

172

636

19/09/2025 15:18:56

00488885059TRLO1.1.1

XLON

18

636.5

19/09/2025 15:19:24

00488885293TRLO1.1.1

AQXE

17

636

19/09/2025 15:19:58

00488885783TRLO1.1.1

TRQX

82

637

19/09/2025 15:20:23

00488886081TRLO1.1.1

BATE

172

635.5

19/09/2025 15:20:52

00488886468TRLO1.1.1

XLON

47

635.5

19/09/2025 15:22:50

00488887808TRLO1.1.1

XLON

98

635.5

19/09/2025 15:22:50

00488887809TRLO1.1.1

XLON

27

635.5

19/09/2025 15:22:50

00488887810TRLO1.1.1

XLON

17

635.5

19/09/2025 15:23:42

00488888500TRLO1.1.1

TRQX

82

637

19/09/2025 15:24:16

00488888808TRLO1.1.1

BATE

128

635.5

19/09/2025 15:24:42

00488889130TRLO1.1.1

XLON

44

635.5

19/09/2025 15:24:42

00488889131TRLO1.1.1

XLON

37

635

19/09/2025 15:26:03

00488890255TRLO1.1.1

CHIX

18

635

19/09/2025 15:26:03

00488890257TRLO1.1.1

AQXE

37

635

19/09/2025 15:26:03

00488890256TRLO1.1.1

CHIX

22

635

19/09/2025 15:27:07

00488890948TRLO1.1.1

XLON

150

635

19/09/2025 15:27:07

00488890947TRLO1.1.1

XLON

17

635

19/09/2025 15:27:21

00488891127TRLO1.1.1

TRQX

82

634.5

19/09/2025 15:28:01

00488891557TRLO1.1.1

BATE

18

634.5

19/09/2025 15:28:25

00488891933TRLO1.1.1

AQXE

37

634.5

19/09/2025 15:29:34

00488892631TRLO1.1.1

CHIX

172

635

19/09/2025 15:29:34

00488892630TRLO1.1.1

XLON

6

635

19/09/2025 15:30:59

00488893515TRLO1.1.1

TRQX

11

635

19/09/2025 15:30:59

00488893516TRLO1.1.1

TRQX

82

635

19/09/2025 15:31:51

00488894168TRLO1.1.1

BATE

172

635

19/09/2025 15:32:14

00488894530TRLO1.1.1

XLON

37

635

19/09/2025 15:32:16

00488894547TRLO1.1.1

CHIX

172

635

19/09/2025 15:34:23

00488896100TRLO1.1.1

XLON

17

635

19/09/2025 15:34:57

00488896426TRLO1.1.1

TRQX

82

635

19/09/2025 15:35:35

00488896920TRLO1.1.1

BATE

172

635

19/09/2025 15:37:10

00488898007TRLO1.1.1

XLON

37

635

19/09/2025 15:37:10

00488898008TRLO1.1.1

CHIX

82

635

19/09/2025 15:40:28

00488900140TRLO1.1.1

BATE

172

635

19/09/2025 15:40:28

00488900141TRLO1.1.1

XLON

37

635

19/09/2025 15:41:48

00488901252TRLO1.1.1

CHIX

17

635

19/09/2025 15:41:48

00488901253TRLO1.1.1

TRQX

14

635.5

19/09/2025 15:44:23

00488903426TRLO1.1.1

XLON

14

635.5

19/09/2025 15:44:23

00488903427TRLO1.1.1

XLON

45

635.5

19/09/2025 15:44:24

00488903433TRLO1.1.1

XLON

99

635.5

19/09/2025 15:44:24

00488903440TRLO1.1.1

XLON

37

636

19/09/2025 15:46:16

00488905066TRLO1.1.1

CHIX

82

636

19/09/2025 15:47:22

00488905889TRLO1.1.1

BATE

82

636

19/09/2025 15:47:22

00488905890TRLO1.1.1

BATE

172

636

19/09/2025 15:47:22

00488905891TRLO1.1.1

XLON

172

636

19/09/2025 15:47:22

00488905892TRLO1.1.1

XLON

37

636

19/09/2025 15:48:56

00488906784TRLO1.1.1

CHIX

172

636

19/09/2025 15:49:16

00488907039TRLO1.1.1

XLON

7

635.5

19/09/2025 15:50:12

00488907615TRLO1.1.1

AQXE

18

635.5

19/09/2025 15:50:12

00488907617TRLO1.1.1

AQXE

18

635.5

19/09/2025 15:50:12

00488907618TRLO1.1.1

AQXE

65

635.5

19/09/2025 15:50:12

00488907616TRLO1.1.1

AQXE

82

635.5

19/09/2025 15:50:43

00488908066TRLO1.1.1

BATE

1

636

19/09/2025 15:51:11

00488908367TRLO1.1.1

CHIX

36

636

19/09/2025 15:51:11

00488908368TRLO1.1.1

CHIX

172

635.5

19/09/2025 15:51:21

00488908477TRLO1.1.1

XLON

17

635

19/09/2025 15:51:27

00488908597TRLO1.1.1

TRQX

17

635

19/09/2025 15:51:27

00488908598TRLO1.1.1

TRQX

17

635

19/09/2025 15:51:27

00488908599TRLO1.1.1

TRQX

172

636

19/09/2025 15:53:13

00488910217TRLO1.1.1

XLON

172

636

19/09/2025 15:55:34

00488911677TRLO1.1.1

XLON

82

635.5

19/09/2025 15:55:50

00488911870TRLO1.1.1

BATE

18

635.5

19/09/2025 15:55:51

00488911899TRLO1.1.1

AQXE

37

635.5

19/09/2025 15:55:51

00488911900TRLO1.1.1

CHIX

172

635.5

19/09/2025 15:59:35

00488914380TRLO1.1.1

XLON

37

636

19/09/2025 16:02:34

00488917439TRLO1.1.1

CHIX

82

636

19/09/2025 16:02:34

00488917438TRLO1.1.1

BATE

37

636

19/09/2025 16:02:34

00488917441TRLO1.1.1

CHIX

82

636

19/09/2025 16:02:34

00488917440TRLO1.1.1

BATE

126

636

19/09/2025 16:02:34

00488917442TRLO1.1.1

XLON

17

636

19/09/2025 16:02:34

00488917445TRLO1.1.1

TRQX

34

636

19/09/2025 16:02:34

00488917446TRLO1.1.1

TRQX

46

636

19/09/2025 16:02:34

00488917443TRLO1.1.1

XLON

172

636

19/09/2025 16:02:34

00488917444TRLO1.1.1

XLON

17

636

19/09/2025 16:02:34

00488917447TRLO1.1.1

TRQX

37

636

19/09/2025 16:03:55

00488918694TRLO1.1.1

CHIX

149

636

19/09/2025 16:03:55

00488918695TRLO1.1.1

XLON

82

636.5

19/09/2025 16:04:45

00488919420TRLO1.1.1

BATE

9

636.5

19/09/2025 16:04:46

00488919422TRLO1.1.1

AQXE

45

636.5

19/09/2025 16:04:51

00488919460TRLO1.1.1

AQXE

18

636.5

19/09/2025 16:04:51

00488919461TRLO1.1.1

AQXE

37

636.5

19/09/2025 16:06:01

00488921615TRLO1.1.1

CHIX

83

636.5

19/09/2025 16:06:14

00488921820TRLO1.1.1

XLON

89

636.5

19/09/2025 16:06:14

00488921819TRLO1.1.1

XLON

1

636.5

19/09/2025 16:06:50

00488922239TRLO1.1.1

AQXE

82

636.5

19/09/2025 16:06:52

00488922251TRLO1.1.1

BATE

17

636.5

19/09/2025 16:06:52

00488922252TRLO1.1.1

AQXE

172

636

19/09/2025 16:07:34

00488922643TRLO1.1.1

XLON

195

636

19/09/2025 16:07:34

00488922642TRLO1.1.1

XLON

17

636

19/09/2025 16:07:34

00488922644TRLO1.1.1

TRQX

17

636

19/09/2025 16:07:34

00488922645TRLO1.1.1

TRQX

37

636

19/09/2025 16:08:13

00488923182TRLO1.1.1

CHIX

18

636

19/09/2025 16:08:49

00488923557TRLO1.1.1

AQXE

82

636.5

19/09/2025 16:09:03

00488923684TRLO1.1.1

BATE

172

636

19/09/2025 16:09:40

00488924078TRLO1.1.1

XLON

17

636

19/09/2025 16:09:41

00488924097TRLO1.1.1

TRQX

37

636

19/09/2025 16:10:20

00488924607TRLO1.1.1

CHIX

82

636.5

19/09/2025 16:11:04

00488925128TRLO1.1.1

BATE

18

636

19/09/2025 16:11:15

00488925251TRLO1.1.1

AQXE

51

636

19/09/2025 16:11:20

00488925348TRLO1.1.1

XLON

121

636

19/09/2025 16:11:20

00488925347TRLO1.1.1

XLON

24

636

19/09/2025 16:13:08

00488926792TRLO1.1.1

XLON

57

636

19/09/2025 16:13:08

00488926795TRLO1.1.1

XLON

91

636

19/09/2025 16:13:09

00488926811TRLO1.1.1

XLON

82

636.5

19/09/2025 16:13:19

00488926938TRLO1.1.1

BATE

18

636

19/09/2025 16:13:51

00488927303TRLO1.1.1

AQXE

172

636

19/09/2025 16:14:50

00488928058TRLO1.1.1

XLON

34

636.5

19/09/2025 16:15:19

00488928571TRLO1.1.1

BATE

48

636.5

19/09/2025 16:15:19

00488928570TRLO1.1.1

BATE

58

636

19/09/2025 16:16:14

00488929129TRLO1.1.1

AQXE

172

636

19/09/2025 16:16:54

00488929590TRLO1.1.1

XLON

82

636.5

19/09/2025 16:17:21

00488929932TRLO1.1.1

BATE

89

636.5

19/09/2025 16:17:21

00488929933TRLO1.1.1

BATE

148

636.5

19/09/2025 16:17:21

00488929934TRLO1.1.1

BATE

7

636.5

19/09/2025 16:17:21

00488929935TRLO1.1.1

BATE

36

636

19/09/2025 16:18:12

00488930518TRLO1.1.1

AQXE

744

636

19/09/2025 16:19:03

00488931098TRLO1.1.1

XLON

7

636.5

19/09/2025 16:19:06

00488931132TRLO1.1.1

BATE

22

636.5

19/09/2025 16:19:06

00488931133TRLO1.1.1

BATE

42

636.5

19/09/2025 16:19:06

00488931134TRLO1.1.1

BATE

20

636

19/09/2025 16:20:30

00488932211TRLO1.1.1

AQXE

81

636.5

19/09/2025 16:21:08

00488932670TRLO1.1.1

BATE

733

636

19/09/2025 16:21:31

00488932912TRLO1.1.1

XLON

123

636

19/09/2025 16:21:43

00488933048TRLO1.1.1

CHIX

20

636

19/09/2025 16:22:38

00488933811TRLO1.1.1

AQXE

65

636.5

19/09/2025 16:22:44

00488933871TRLO1.1.1

BATE

234

636

19/09/2025 16:23:13

00488934219TRLO1.1.1

XLON

109

636

19/09/2025 16:23:14

00488934220TRLO1.1.1

XLON

17

635.5

19/09/2025 16:23:34

00488934453TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

19/09/2025 16:23:34

00488934454TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

19/09/2025 16:23:34

00488934456TRLO1.1.1

TRQX

47

635.5

19/09/2025 16:23:34

00488934455TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

19/09/2025 16:23:34

00488934457TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

19/09/2025 16:23:34

00488934458TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

19/09/2025 16:23:34

00488934459TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

19/09/2025 16:23:34

00488934460TRLO1.1.1

TRQX

17

635.5

19/09/2025 16:23:34

00488934461TRLO1.1.1

TRQX

39

636

19/09/2025 16:23:56

00488934688TRLO1.1.1

CHIX

88

636

19/09/2025 16:23:56

00488934689TRLO1.1.1

CHIX

16

635.5

19/09/2025 16:24:26

00488935266TRLO1.1.1

AQXE

41

635.5

19/09/2025 16:24:48

00488935455TRLO1.1.1

BATE

40

635.5

19/09/2025 16:24:48

00488935461TRLO1.1.1

BATE

8

635.5

19/09/2025 16:25:42

00488935978TRLO1.1.1

TRQX

106

635

19/09/2025 16:26:05

00488936202TRLO1.1.1

CHIX

15

635.5

19/09/2025 16:26:09

00488936247TRLO1.1.1

AQXE

46

635.5

19/09/2025 16:26:48

00488936625TRLO1.1.1

BATE

32

635

19/09/2025 16:28:30

00488937641TRLO1.1.1

CHIX

254

635

19/09/2025 16:28:30

00488937642TRLO1.1.1

XLON

4

635.5

19/09/2025 16:28:30

00488937643TRLO1.1.1

TRQX

3

635.5

19/09/2025 16:28:30

00488937644TRLO1.1.1

BATE


