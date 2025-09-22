Pfizer (ISIN US7170811035) meldet die Rückkehr in den Markt für Abnehm-Therapien: Der US-Pharma-Konzern übernimmt Metsera für bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar. Zunächst fließen 47,50 US-Dollar je Aktie in bar - ein Aufschlag von rund 43 Prozent auf den letzten Schlusskurs -, erfolgsabhängige Meilensteine können den Gesamtpreis auf 70 US-Dollar je Aktie erhöhen. Die Transaktion soll bis Jahresende schließen und bringt vier klinische Programme in Pfizers Pipeline, darunter orale und injizierbare Kandidaten. Strategisch knüpft Pfizer damit an ein Feld an, in dem die Konkurrenz milliardenschwere Blockbuster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
