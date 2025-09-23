Anzeige
Mehr »
Dienstag, 23.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker-Symbol: AIR
Xetra
22.09.25 | 17:44
195,10 Euro
+0,62 % +1,20
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
CAC-40
EURONEXT-100
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AIRBUS SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
195,92196,8007:09
0,0000,00004:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADNOC
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY97,65-0,06 %
AIRBUS SE195,10+0,62 %
BMW AG82,34-1,10 %
COVESTRO AG55,44+0,69 %
DASSAULT SYSTEMES SE28,0300,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.