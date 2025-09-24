Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 24
www.bodycote.com
24 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
23 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,248
Highest price paid per share (pence per share):
646.5p
Lowest price paid per share (pence per share):
637.5p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
643.15p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,807,359 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,503,045 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,648,813 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
59
640.5
23/09/2025 08:12:15
00489315522TRLO1.1.1
XLON
107
640.5
23/09/2025 08:12:15
00489315521TRLO1.1.1
XLON
166
640.5
23/09/2025 08:14:14
00489315844TRLO1.1.1
XLON
166
641
23/09/2025 08:18:34
00489316662TRLO1.1.1
XLON
5
641.5
23/09/2025 08:19:15
00489316809TRLO1.1.1
CHIX
51
641.5
23/09/2025 08:19:15
00489316810TRLO1.1.1
CHIX
26
641
23/09/2025 08:20:42
00489317030TRLO1.1.1
TRQX
128
641
23/09/2025 08:20:42
00489317029TRLO1.1.1
BATE
110
641
23/09/2025 08:28:13
00489318526TRLO1.1.1
XLON
56
641
23/09/2025 08:28:13
00489318527TRLO1.1.1
XLON
5
641.5
23/09/2025 08:29:01
00489318613TRLO1.1.1
CHIX
23
641.5
23/09/2025 08:29:01
00489318614TRLO1.1.1
CHIX
13
641
23/09/2025 08:29:32
00489318684TRLO1.1.1
TRQX
14
640.5
23/09/2025 08:29:39
00489318715TRLO1.1.1
AQXE
64
641
23/09/2025 08:30:01
00489318837TRLO1.1.1
BATE
28
640.5
23/09/2025 08:32:16
00489319491TRLO1.1.1
AQXE
28
641
23/09/2025 08:44:40
00489322412TRLO1.1.1
CHIX
3
642.5
23/09/2025 08:50:35
00489323732TRLO1.1.1
CHIX
25
642.5
23/09/2025 08:50:35
00489323733TRLO1.1.1
CHIX
28
642
23/09/2025 08:50:35
00489323735TRLO1.1.1
AQXE
128
642
23/09/2025 08:50:35
00489323734TRLO1.1.1
BATE
332
642
23/09/2025 08:50:35
00489323736TRLO1.1.1
XLON
166
642
23/09/2025 08:50:35
00489323737TRLO1.1.1
XLON
6
642
23/09/2025 08:55:01
00489324773TRLO1.1.1
AQXE
8
642
23/09/2025 08:55:01
00489324774TRLO1.1.1
AQXE
66
642
23/09/2025 08:55:20
00489324849TRLO1.1.1
XLON
100
642
23/09/2025 08:55:20
00489324848TRLO1.1.1
XLON
27
642
23/09/2025 08:57:18
00489325297TRLO1.1.1
CHIX
1
642.5
23/09/2025 08:57:18
00489325298TRLO1.1.1
CHIX
64
642
23/09/2025 08:59:30
00489325771TRLO1.1.1
BATE
166
642.5
23/09/2025 09:02:47
00489326848TRLO1.1.1
XLON
1
642
23/09/2025 09:07:36
00489328240TRLO1.1.1
XLON
165
642
23/09/2025 09:07:36
00489328241TRLO1.1.1
XLON
28
641.5
23/09/2025 09:11:03
00489328970TRLO1.1.1
CHIX
64
641.5
23/09/2025 09:11:03
00489328969TRLO1.1.1
BATE
13
641.5
23/09/2025 09:11:03
00489328971TRLO1.1.1
TRQX
13
641.5
23/09/2025 09:11:03
00489328972TRLO1.1.1
TRQX
13
641.5
23/09/2025 09:11:03
00489328973TRLO1.1.1
TRQX
13
641.5
23/09/2025 09:11:03
00489328974TRLO1.1.1
TRQX
12
641.5
23/09/2025 09:12:54
00489329333TRLO1.1.1
TRQX
28
641.5
23/09/2025 09:13:29
00489329526TRLO1.1.1
CHIX
1
641.5
23/09/2025 09:13:36
00489329578TRLO1.1.1
TRQX
100
641.5
23/09/2025 09:13:43
00489329592TRLO1.1.1
XLON
1
641.5
23/09/2025 09:13:43
00489329593TRLO1.1.1
XLON
59
641.5
23/09/2025 09:13:43
00489329594TRLO1.1.1
XLON
6
641.5
23/09/2025 09:13:43
00489329595TRLO1.1.1
XLON
64
641.5
23/09/2025 09:16:17
00489330263TRLO1.1.1
BATE
17
641
23/09/2025 09:16:17
00489330266TRLO1.1.1
AQXE
11
641
23/09/2025 09:19:55
00489331089TRLO1.1.1
AQXE
16
641.5
23/09/2025 09:21:32
00489331524TRLO1.1.1
XLON
46
641.5
23/09/2025 09:21:32
00489331522TRLO1.1.1
XLON
82
641.5
23/09/2025 09:21:32
00489331523TRLO1.1.1
XLON
12
641.5
23/09/2025 09:21:32
00489331525TRLO1.1.1
XLON
10
641.5
23/09/2025 09:21:32
00489331526TRLO1.1.1
XLON
28
641.5
23/09/2025 09:23:13
00489331810TRLO1.1.1
CHIX
12
641
23/09/2025 09:25:00
00489332280TRLO1.1.1
AQXE
64
641.5
23/09/2025 09:25:08
00489332304TRLO1.1.1
BATE
2
641
23/09/2025 09:26:29
00489332593TRLO1.1.1
AQXE
13
640.5
23/09/2025 09:26:32
00489332597TRLO1.1.1
TRQX
66
640.5
23/09/2025 09:28:25
00489333031TRLO1.1.1
XLON
82
640.5
23/09/2025 09:28:25
00489333032TRLO1.1.1
XLON
18
640.5
23/09/2025 09:28:25
00489333033TRLO1.1.1
XLON
5
641
23/09/2025 09:30:50
00489333571TRLO1.1.1
AQXE
9
641
23/09/2025 09:30:50
00489333572TRLO1.1.1
AQXE
2
641.5
23/09/2025 09:37:10
00489334918TRLO1.1.1
CHIX
26
641.5
23/09/2025 09:38:02
00489335028TRLO1.1.1
CHIX
166
641.5
23/09/2025 09:38:13
00489335055TRLO1.1.1
XLON
12
642
23/09/2025 09:46:02
00489336215TRLO1.1.1
CHIX
16
642
23/09/2025 09:47:01
00489336348TRLO1.1.1
CHIX
166
642
23/09/2025 09:47:01
00489336349TRLO1.1.1
XLON
14
642
23/09/2025 09:47:01
00489336353TRLO1.1.1
AQXE
166
642.5
23/09/2025 09:52:55
00489337440TRLO1.1.1
XLON
14
643
23/09/2025 09:53:48
00489337544TRLO1.1.1
AQXE
64
643
23/09/2025 09:55:01
00489337692TRLO1.1.1
BATE
28
643
23/09/2025 09:56:00
00489337842TRLO1.1.1
CHIX
5
643
23/09/2025 09:57:41
00489338068TRLO1.1.1
BATE
12
643
23/09/2025 09:57:41
00489338067TRLO1.1.1
BATE
7
643
23/09/2025 09:57:41
00489338069TRLO1.1.1
BATE
40
643
23/09/2025 09:57:41
00489338070TRLO1.1.1
BATE
166
643
23/09/2025 09:59:56
00489338483TRLO1.1.1
XLON
14
643
23/09/2025 10:05:03
00489339296TRLO1.1.1
AQXE
26
643
23/09/2025 10:05:03
00489339297TRLO1.1.1
TRQX
64
643
23/09/2025 10:05:03
00489339295TRLO1.1.1
BATE
13
643
23/09/2025 10:05:03
00489339298TRLO1.1.1
TRQX
13
643
23/09/2025 10:05:03
00489339299TRLO1.1.1
TRQX
28
643
23/09/2025 10:05:27
00489339354TRLO1.1.1
CHIX
13
644
23/09/2025 10:18:10
00489341560TRLO1.1.1
TRQX
166
644
23/09/2025 10:18:10
00489341559TRLO1.1.1
XLON
166
644
23/09/2025 10:20:25
00489341836TRLO1.1.1
XLON
166
644
23/09/2025 10:22:45
00489342301TRLO1.1.1
XLON
12
644
23/09/2025 10:28:45
00489343066TRLO1.1.1
TRQX
1
644
23/09/2025 10:28:45
00489343068TRLO1.1.1
TRQX
166
644
23/09/2025 10:28:45
00489343067TRLO1.1.1
XLON
128
643.5
23/09/2025 10:28:48
00489343075TRLO1.1.1
BATE
5
643.5
23/09/2025 10:28:48
00489343076TRLO1.1.1
BATE
59
643.5
23/09/2025 10:28:48
00489343077TRLO1.1.1
BATE
28
643
23/09/2025 10:29:07
00489343112TRLO1.1.1
CHIX
56
643
23/09/2025 10:29:07
00489343111TRLO1.1.1
CHIX
14
643
23/09/2025 10:29:07
00489343114TRLO1.1.1
AQXE
28
643
23/09/2025 10:29:07
00489343113TRLO1.1.1
AQXE
13
643.5
23/09/2025 10:30:58
00489343504TRLO1.1.1
TRQX
6
643
23/09/2025 10:32:09
00489343692TRLO1.1.1
XLON
65
643
23/09/2025 10:32:09
00489343693TRLO1.1.1
XLON
95
643
23/09/2025 10:32:09
00489343694TRLO1.1.1
XLON
64
643.5
23/09/2025 10:34:31
00489344054TRLO1.1.1
BATE
5
643
23/09/2025 10:35:18
00489344177TRLO1.1.1
AQXE
9
643
23/09/2025 10:35:18
00489344178TRLO1.1.1
AQXE
38
643
23/09/2025 10:38:20
00489344747TRLO1.1.1
XLON
128
643
23/09/2025 10:38:20
00489344746TRLO1.1.1
XLON
28
643
23/09/2025 10:39:53
00489345056TRLO1.1.1
CHIX
13
642.5
23/09/2025 10:41:48
00489345383TRLO1.1.1
TRQX
64
642.5
23/09/2025 10:41:48
00489345382TRLO1.1.1
BATE
14
643
23/09/2025 10:41:58
00489345404TRLO1.1.1
AQXE
166
642.5
23/09/2025 10:42:17
00489345447TRLO1.1.1
XLON
28
643
23/09/2025 10:43:58
00489345634TRLO1.1.1
CHIX
166
642.5
23/09/2025 10:45:30
00489345822TRLO1.1.1
XLON
64
642.5
23/09/2025 10:52:18
00489346853TRLO1.1.1
BATE
166
642.5
23/09/2025 10:54:53
00489347158TRLO1.1.1
XLON
26
642.5
23/09/2025 10:54:53
00489347159TRLO1.1.1
TRQX
64
642.5
23/09/2025 10:56:50
00489347516TRLO1.1.1
BATE
166
642.5
23/09/2025 10:58:23
00489347746TRLO1.1.1
XLON
13
642.5
23/09/2025 10:59:08
00489347851TRLO1.1.1
TRQX
56
642
23/09/2025 11:02:10
00489348256TRLO1.1.1
CHIX
109
642
23/09/2025 11:03:53
00489348488TRLO1.1.1
XLON
57
642
23/09/2025 11:03:53
00489348489TRLO1.1.1
XLON
64
642.5
23/09/2025 11:04:08
00489348514TRLO1.1.1
BATE
1
642
23/09/2025 11:05:11
00489348636TRLO1.1.1
AQXE
27
642
23/09/2025 11:05:25
00489348741TRLO1.1.1
AQXE
14
642
23/09/2025 11:05:25
00489348742TRLO1.1.1
AQXE
5
642.5
23/09/2025 11:07:56
00489349284TRLO1.1.1
TRQX
8
642.5
23/09/2025 11:07:57
00489349285TRLO1.1.1
TRQX
28
641.5
23/09/2025 11:09:15
00489349697TRLO1.1.1
CHIX
46
640.5
23/09/2025 11:11:07
00489350111TRLO1.1.1
XLON
116
640.5
23/09/2025 11:11:07
00489350110TRLO1.1.1
XLON
4
640.5
23/09/2025 11:11:07
00489350112TRLO1.1.1
XLON
3
640.5
23/09/2025 11:15:21
00489350614TRLO1.1.1
TRQX
10
640.5
23/09/2025 11:15:22
00489350615TRLO1.1.1
TRQX
46
640.5
23/09/2025 11:15:59
00489350684TRLO1.1.1
XLON
78
640.5
23/09/2025 11:15:59
00489350683TRLO1.1.1
XLON
42
640.5
23/09/2025 11:15:59
00489350685TRLO1.1.1
XLON
64
640
23/09/2025 11:19:13
00489351125TRLO1.1.1
BATE
9
640
23/09/2025 11:19:13
00489351126TRLO1.1.1
AQXE
19
640
23/09/2025 11:19:13
00489351127TRLO1.1.1
AQXE
28
639.5
23/09/2025 11:20:11
00489351361TRLO1.1.1
CHIX
46
640
23/09/2025 11:20:56
00489351537TRLO1.1.1
XLON
120
640
23/09/2025 11:20:56
00489351538TRLO1.1.1
XLON
64
640
23/09/2025 11:21:24
00489351598TRLO1.1.1
BATE
13
640
23/09/2025 11:22:00
00489351701TRLO1.1.1
TRQX
28
639.5
23/09/2025 11:22:56
00489351828TRLO1.1.1
CHIX
14
640
23/09/2025 11:24:31
00489352061TRLO1.1.1
AQXE
30
640
23/09/2025 11:25:11
00489352139TRLO1.1.1
XLON
46
640
23/09/2025 11:25:11
00489352140TRLO1.1.1
XLON
90
640
23/09/2025 11:25:11
00489352141TRLO1.1.1
XLON
6
640
23/09/2025 11:26:20
00489352322TRLO1.1.1
BATE
58
640
23/09/2025 11:26:20
00489352321TRLO1.1.1
BATE
13
638.5
23/09/2025 11:27:58
00489352710TRLO1.1.1
TRQX
28
638.5
23/09/2025 11:28:52
00489352901TRLO1.1.1
CHIX
166
638.5
23/09/2025 11:29:49
00489353067TRLO1.1.1
XLON
14
639
23/09/2025 11:30:22
00489353157TRLO1.1.1
AQXE
12
637.5
23/09/2025 11:31:34
00489353467TRLO1.1.1
BATE
12
637.5
23/09/2025 11:32:00
00489353532TRLO1.1.1
BATE
40
637.5
23/09/2025 11:32:00
00489353533TRLO1.1.1
BATE
4
638
23/09/2025 11:32:07
00489353579TRLO1.1.1
TRQX
9
638
23/09/2025 11:32:07
00489353580TRLO1.1.1
TRQX
58
637.5
23/09/2025 11:32:16
00489353599TRLO1.1.1
XLON
108
637.5
23/09/2025 11:32:16
00489353600TRLO1.1.1
XLON
119
638
23/09/2025 11:34:54
00489354066TRLO1.1.1
XLON
47
638
23/09/2025 11:34:54
00489354067TRLO1.1.1
XLON
166
639
23/09/2025 11:50:54
00489356847TRLO1.1.1
XLON
112
639
23/09/2025 11:52:58
00489357229TRLO1.1.1
XLON
54
639
23/09/2025 11:52:58
00489357230TRLO1.1.1
XLON
4
639
23/09/2025 11:55:05
00489357723TRLO1.1.1
XLON
20
639
23/09/2025 11:55:05
00489357724TRLO1.1.1
XLON
24
639
23/09/2025 11:55:05
00489357725TRLO1.1.1
XLON
118
639
23/09/2025 11:55:05
00489357726TRLO1.1.1
XLON
26
639
23/09/2025 11:55:59
00489357889TRLO1.1.1
TRQX
16
639
23/09/2025 11:56:52
00489358018TRLO1.1.1
XLON
133
639
23/09/2025 11:56:52
00489358017TRLO1.1.1
XLON
17
639
23/09/2025 11:56:52
00489358019TRLO1.1.1
XLON
26
639
23/09/2025 11:58:16
00489358294TRLO1.1.1
TRQX
2
639
23/09/2025 11:59:00
00489358450TRLO1.1.1
XLON
68
639
23/09/2025 11:59:00
00489358452TRLO1.1.1
XLON
96
639
23/09/2025 11:59:00
00489358451TRLO1.1.1
XLON
14
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358842TRLO1.1.1
AQXE
28
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358843TRLO1.1.1
AQXE
64
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358844TRLO1.1.1
BATE
14
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358846TRLO1.1.1
AQXE
56
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358847TRLO1.1.1
CHIX
100
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358845TRLO1.1.1
BATE
28
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358848TRLO1.1.1
CHIX
28
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358850TRLO1.1.1
CHIX
56
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358849TRLO1.1.1
CHIX
28
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358851TRLO1.1.1
BATE
64
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358852TRLO1.1.1
BATE
64
638.5
23/09/2025 12:00:22
00489358853TRLO1.1.1
BATE
13
638.5
23/09/2025 12:01:53
00489359370TRLO1.1.1
TRQX
14
638.5
23/09/2025 12:02:33
00489359546TRLO1.1.1
AQXE
78
638.5
23/09/2025 12:02:37
00489359566TRLO1.1.1
XLON
4
638.5
23/09/2025 12:02:37
00489359568TRLO1.1.1
XLON
84
638.5
23/09/2025 12:02:37
00489359567TRLO1.1.1
XLON
14
638.5
23/09/2025 12:04:24
00489360033TRLO1.1.1
AQXE
20
638.5
23/09/2025 12:06:40
00489360701TRLO1.1.1
XLON
46
638.5
23/09/2025 12:06:40
00489360699TRLO1.1.1
XLON
100
638.5
23/09/2025 12:06:40
00489360700TRLO1.1.1
XLON
64
638.5
23/09/2025 12:07:04
00489360773TRLO1.1.1
BATE
13
638.5
23/09/2025 12:07:30
00489360851TRLO1.1.1
TRQX
12
638
23/09/2025 12:09:01
00489361190TRLO1.1.1
CHIX
16
638
23/09/2025 12:09:08
00489361213TRLO1.1.1
CHIX
14
638.5
23/09/2025 12:09:46
00489361323TRLO1.1.1
AQXE
24
638.5
23/09/2025 12:11:49
00489361692TRLO1.1.1
XLON
45
638.5
23/09/2025 12:11:49
00489361693TRLO1.1.1
XLON
84
638.5
23/09/2025 12:11:49
00489361691TRLO1.1.1
XLON
13
638.5
23/09/2025 12:11:49
00489361694TRLO1.1.1
XLON
55
638.5
23/09/2025 12:13:24
00489361949TRLO1.1.1
BATE
9
638.5
23/09/2025 12:13:24
00489361950TRLO1.1.1
BATE
13
638
23/09/2025 12:13:43
00489362059TRLO1.1.1
TRQX
13
638
23/09/2025 12:14:22
00489362220TRLO1.1.1
CHIX
14
638.5
23/09/2025 12:14:38
00489362296TRLO1.1.1
AQXE
1
638.5
23/09/2025 12:15:35
00489362481TRLO1.1.1
XLON
45
638.5
23/09/2025 12:15:35
00489362482TRLO1.1.1
XLON
117
638.5
23/09/2025 12:15:35
00489362483TRLO1.1.1
XLON
3
638.5
23/09/2025 12:15:35
00489362484TRLO1.1.1
XLON
15
638
23/09/2025 12:17:18
00489362808TRLO1.1.1
CHIX
1
639
23/09/2025 12:19:34
00489363317TRLO1.1.1
TRQX
12
639
23/09/2025 12:19:34
00489363318TRLO1.1.1
TRQX
332
644.5
23/09/2025 12:24:32
00489364771TRLO1.1.1
XLON
14
643.5
23/09/2025 12:26:03
00489365084TRLO1.1.1
AQXE
28
643.5
23/09/2025 12:26:03
00489365086TRLO1.1.1
CHIX
118
644
23/09/2025 12:26:12
00489365120TRLO1.1.1
BATE
10
644
23/09/2025 12:29:03
00489365764TRLO1.1.1
BATE
2
644
23/09/2025 12:30:50
00489366178TRLO1.1.1
XLON
51
644.5
23/09/2025 12:33:21
00489366670TRLO1.1.1
XLON
113
644.5
23/09/2025 12:36:15
00489367238TRLO1.1.1
XLON
118
644.5
23/09/2025 12:39:20
00489367642TRLO1.1.1
XLON
380
645.5
23/09/2025 12:43:36
00489368509TRLO1.1.1
XLON
84
645.5
23/09/2025 12:43:38
00489368515TRLO1.1.1
CHIX
166
645
23/09/2025 12:45:22
00489368774TRLO1.1.1
XLON
28
644.5
23/09/2025 12:45:44
00489368807TRLO1.1.1
AQXE
42
644.5
23/09/2025 12:45:44
00489368808TRLO1.1.1
AQXE
56
645.5
23/09/2025 12:46:11
00489368870TRLO1.1.1
CHIX
28
645.5
23/09/2025 12:53:54
00489370269TRLO1.1.1
CHIX
147
645
23/09/2025 12:59:03
00489371047TRLO1.1.1
XLON
19
645
23/09/2025 12:59:03
00489371048TRLO1.1.1
XLON
166
646
23/09/2025 13:01:03
00489371509TRLO1.1.1
XLON
166
646
23/09/2025 13:03:03
00489371859TRLO1.1.1
XLON
166
646
23/09/2025 13:05:07
00489372238TRLO1.1.1
XLON
13
644.5
23/09/2025 13:10:25
00489373388TRLO1.1.1
TRQX
65
644.5
23/09/2025 13:10:25
00489373387TRLO1.1.1
TRQX
12
645
23/09/2025 13:10:25
00489373385TRLO1.1.1
CHIX
16
645
23/09/2025 13:10:25
00489373386TRLO1.1.1
CHIX
13
644.5
23/09/2025 13:10:25
00489373389TRLO1.1.1
TRQX
7
644.5
23/09/2025 13:11:55
00489373641TRLO1.1.1
TRQX
6
644.5
23/09/2025 13:11:55
00489373642TRLO1.1.1
TRQX
12
644.5
23/09/2025 13:11:55
00489373643TRLO1.1.1
AQXE
166
645
23/09/2025 13:14:04
00489374078TRLO1.1.1
XLON
10
644.5
23/09/2025 13:16:52
00489374564TRLO1.1.1
AQXE
16
644.5
23/09/2025 13:16:52
00489374563TRLO1.1.1
AQXE
4
644.5
23/09/2025 13:17:25
00489374694TRLO1.1.1
AQXE
61
645
23/09/2025 13:17:25
00489374693TRLO1.1.1
XLON
105
645
23/09/2025 13:17:25
00489374692TRLO1.1.1
XLON
64
644
23/09/2025 13:17:25
00489374696TRLO1.1.1
BATE
128
644
23/09/2025 13:17:25
00489374695TRLO1.1.1
BATE
48
644
23/09/2025 13:17:25
00489374698TRLO1.1.1
BATE
64
644
23/09/2025 13:17:25
00489374697TRLO1.1.1
BATE
64
644
23/09/2025 13:17:25
00489374699TRLO1.1.1
BATE
64
644
23/09/2025 13:17:25
00489374700TRLO1.1.1
BATE
64
644
23/09/2025 13:17:25
00489374701TRLO1.1.1
BATE
13
644.5
23/09/2025 13:17:33
00489374737TRLO1.1.1
TRQX
14
644.5
23/09/2025 13:19:27
00489375161TRLO1.1.1
AQXE
106
645
23/09/2025 13:20:00
00489375279TRLO1.1.1
XLON
15
645
23/09/2025 13:20:00
00489375281TRLO1.1.1
XLON
45
645
23/09/2025 13:20:00
00489375280TRLO1.1.1
XLON
14
644.5
23/09/2025 13:25:21
00489376572TRLO1.1.1
AQXE
57
645
23/09/2025 13:25:21
00489376570TRLO1.1.1
XLON
109
645
23/09/2025 13:25:21
00489376571TRLO1.1.1
XLON
16
644
23/09/2025 13:25:21
00489376574TRLO1.1.1
BATE
48
644
23/09/2025 13:25:21
00489376575TRLO1.1.1
BATE
13
644.5
23/09/2025 13:25:21
00489376573TRLO1.1.1
TRQX
14
644.5
23/09/2025 13:28:44
00489377295TRLO1.1.1
AQXE
28
644
23/09/2025 13:28:59
00489377356TRLO1.1.1
CHIX
56
644
23/09/2025 13:28:59
00489377355TRLO1.1.1
CHIX
16
644
23/09/2025 13:28:59
00489377357TRLO1.1.1
BATE
28
644
23/09/2025 13:28:59
00489377358TRLO1.1.1
CHIX
13
644.5
23/09/2025 13:28:59
00489377359TRLO1.1.1
TRQX
103
644
23/09/2025 13:30:03
00489377588TRLO1.1.1
XLON
63
644
23/09/2025 13:30:03
00489377589TRLO1.1.1
XLON
64
644
23/09/2025 13:31:12
00489377836TRLO1.1.1
BATE
14
644.5
23/09/2025 13:32:28
00489378151TRLO1.1.1
AQXE
14
644.5
23/09/2025 13:36:07
00489378974TRLO1.1.1
AQXE
290
644.5
23/09/2025 13:41:00
00489380068TRLO1.1.1
XLON
42
644.5
23/09/2025 13:41:00
00489380069TRLO1.1.1
XLON
14
644.5
23/09/2025 13:42:33
00489380575TRLO1.1.1
AQXE
166
644.5
23/09/2025 13:42:58
00489380634TRLO1.1.1
XLON
14
644.5
23/09/2025 13:46:00
00489381415TRLO1.1.1
AQXE
2
644.5
23/09/2025 13:46:00
00489381416TRLO1.1.1
XLON
166
644.5
23/09/2025 13:46:00
00489381418TRLO1.1.1
XLON
330
644.5
23/09/2025 13:46:00
00489381417TRLO1.1.1
XLON
4
644.5
23/09/2025 13:51:01
00489382528TRLO1.1.1
AQXE
10
644.5
23/09/2025 13:52:17
00489382897TRLO1.1.1
AQXE
166
644.5
23/09/2025 13:53:55
00489383291TRLO1.1.1
XLON
14
644.5
23/09/2025 13:56:54
00489384044TRLO1.1.1
AQXE
28
644
23/09/2025 13:57:00
00489384081TRLO1.1.1
CHIX
128
644
23/09/2025 13:57:00
00489384080TRLO1.1.1
BATE
28
644
23/09/2025 13:57:00
00489384082TRLO1.1.1
CHIX
64
644
23/09/2025 13:57:00
00489384083TRLO1.1.1
BATE
64
644
23/09/2025 13:57:00
00489384084TRLO1.1.1
BATE
28
644
23/09/2025 13:57:00
00489384087TRLO1.1.1
CHIX
64
644
23/09/2025 13:57:00
00489384085TRLO1.1.1
BATE
64
644
23/09/2025 13:57:00
00489384086TRLO1.1.1
BATE
13
644
23/09/2025 13:57:00
00489384090TRLO1.1.1
TRQX
13
644
23/09/2025 13:57:00
00489384091TRLO1.1.1
TRQX
26
644
23/09/2025 13:57:00
00489384089TRLO1.1.1
TRQX
28
644
23/09/2025 13:57:00
00489384088TRLO1.1.1
CHIX
13
644
23/09/2025 13:57:00
00489384092TRLO1.1.1
TRQX
13
644
23/09/2025 13:57:00
00489384093TRLO1.1.1
TRQX
65
644
23/09/2025 13:58:22
00489384515TRLO1.1.1
XLON
101
644
23/09/2025 13:58:22
00489384514TRLO1.1.1
XLON
28
644
23/09/2025 13:59:22
00489384746TRLO1.1.1
CHIX
166
644
23/09/2025 14:02:55
00489385774TRLO1.1.1
XLON
14
644.5
23/09/2025 14:02:59
00489385802TRLO1.1.1
AQXE
12
644
23/09/2025 14:04:19
00489386181TRLO1.1.1
TRQX
1
644
23/09/2025 14:04:19
00489386182TRLO1.1.1
TRQX
28
643.5
23/09/2025 14:05:05
00489386360TRLO1.1.1
CHIX
28
643.5
23/09/2025 14:07:36
00489386840TRLO1.1.1
CHIX
26
643.5
23/09/2025 14:07:59
00489386921TRLO1.1.1
XLON
26
643.5
23/09/2025 14:07:59
00489386922TRLO1.1.1
XLON
64
644
23/09/2025 14:08:28
00489387001TRLO1.1.1
BATE
85
644
23/09/2025 14:12:09
00489387936TRLO1.1.1
XLON
195
644
23/09/2025 14:12:09
00489387935TRLO1.1.1
XLON
64
644
23/09/2025 14:13:44
00489388291TRLO1.1.1
BATE
28
644
23/09/2025 14:15:32
00489388734TRLO1.1.1
CHIX
5
644
23/09/2025 14:15:32
00489388737TRLO1.1.1
XLON
57
644
23/09/2025 14:15:32
00489388736TRLO1.1.1
XLON
104
644
23/09/2025 14:15:32
00489388735TRLO1.1.1
XLON
24
644
23/09/2025 14:17:24
00489389111TRLO1.1.1
CHIX
4
644
23/09/2025 14:17:26
00489389117TRLO1.1.1
CHIX
12
643.5
23/09/2025 14:18:34
00489389418TRLO1.1.1
TRQX
64
644
23/09/2025 14:18:34
00489389417TRLO1.1.1
BATE
13
643.5
23/09/2025 14:18:34
00489389420TRLO1.1.1
TRQX
14
643.5
23/09/2025 14:18:34
00489389419TRLO1.1.1
TRQX
2
643.5
23/09/2025 14:18:35
00489389448TRLO1.1.1
AQXE
6
644.5
23/09/2025 14:23:25
00489391604TRLO1.1.1
AQXE
8
644.5
23/09/2025 14:23:25
00489391603TRLO1.1.1
AQXE
9
644.5
23/09/2025 14:25:22
00489392223TRLO1.1.1
AQXE
12
644.5
23/09/2025 14:25:26
00489392247TRLO1.1.1
AQXE
14
644.5
23/09/2025 14:25:32
00489392257TRLO1.1.1
AQXE
19
644.5
23/09/2025 14:25:32
00489392256TRLO1.1.1
AQXE
28
643.5
23/09/2025 14:28:01
00489393135TRLO1.1.1
CHIX
28
643.5
23/09/2025 14:28:01
00489393136TRLO1.1.1
CHIX
128
643
23/09/2025 14:28:01
00489393138TRLO1.1.1
BATE
166
643.5
23/09/2025 14:28:01
00489393137TRLO1.1.1
XLON
64
643
23/09/2025 14:28:01
00489393139TRLO1.1.1
BATE
166
643.5
23/09/2025 14:28:01
00489393140TRLO1.1.1
XLON
166
643.5
23/09/2025 14:28:01
00489393141TRLO1.1.1
XLON
13
643
23/09/2025 14:28:01
00489393144TRLO1.1.1
TRQX
26
643
23/09/2025 14:28:01
00489393143TRLO1.1.1
TRQX
166
643.5
23/09/2025 14:28:01
00489393142TRLO1.1.1
XLON
14
644.5
23/09/2025 14:30:15
00489394288TRLO1.1.1
AQXE
14
644.5
23/09/2025 14:32:45
00489395951TRLO1.1.1
AQXE
6
644.5
23/09/2025 14:35:39
00489397537TRLO1.1.1
AQXE
8
644.5
23/09/2025 14:35:39
00489397536TRLO1.1.1
AQXE
28
643.5
23/09/2025 14:39:05
00489398882TRLO1.1.1
CHIX
64
643.5
23/09/2025 14:39:05
00489398881TRLO1.1.1
BATE
28
643.5
23/09/2025 14:39:05
00489398883TRLO1.1.1
CHIX
28
643.5
23/09/2025 14:39:05
00489398884TRLO1.1.1
CHIX
64
643.5
23/09/2025 14:39:05
00489398885TRLO1.1.1
BATE
166
643.5
23/09/2025 14:39:05
00489398886TRLO1.1.1
XLON
166
643.5
23/09/2025 14:39:05
00489398887TRLO1.1.1
XLON
166
643.5
23/09/2025 14:39:05
00489398888TRLO1.1.1
XLON
166
643.5
23/09/2025 14:39:05
00489398889TRLO1.1.1
XLON
14
644.5
23/09/2025 14:40:23
00489399541TRLO1.1.1
AQXE
64
643.5
23/09/2025 14:41:42
00489400366TRLO1.1.1
BATE
28
643.5
23/09/2025 14:41:42
00489400367TRLO1.1.1
CHIX
14
644
23/09/2025 14:42:25
00489400672TRLO1.1.1
AQXE
28
643.5
23/09/2025 14:43:45
00489401117TRLO1.1.1
CHIX
13
643.5
23/09/2025 14:43:45
00489401121TRLO1.1.1
TRQX
26
643.5
23/09/2025 14:43:45
00489401119TRLO1.1.1
TRQX
28
643.5
23/09/2025 14:43:45
00489401118TRLO1.1.1
CHIX
332
643.5
23/09/2025 14:43:45
00489401120TRLO1.1.1
XLON
13
643.5
23/09/2025 14:43:45
00489401124TRLO1.1.1
TRQX
166
643.5
23/09/2025 14:43:45
00489401122TRLO1.1.1
XLON
166
643.5
23/09/2025 14:43:45
00489401123TRLO1.1.1
XLON
13
643.5
23/09/2025 14:43:45
00489401125TRLO1.1.1
TRQX
64
643.5
23/09/2025 14:44:21
00489401473TRLO1.1.1
BATE
14
644
23/09/2025 14:44:24
00489401490TRLO1.1.1
AQXE
18
643.5
23/09/2025 14:45:42
00489401889TRLO1.1.1
CHIX
2
644
23/09/2025 14:46:56
00489402375TRLO1.1.1
AQXE
12
644
23/09/2025 14:46:56
00489402376TRLO1.1.1
AQXE
120
644
23/09/2025 14:47:03
00489402428TRLO1.1.1
XLON
2
644
23/09/2025 14:47:03
00489402429TRLO1.1.1
XLON
16
644
23/09/2025 14:47:11
00489402480TRLO1.1.1
XLON
28
644
23/09/2025 14:47:11
00489402479TRLO1.1.1
XLON
12
644
23/09/2025 14:48:56
00489403226TRLO1.1.1
AQXE
166
644
23/09/2025 14:49:28
00489403477TRLO1.1.1
XLON
2
644
23/09/2025 14:49:28
00489403479TRLO1.1.1
AQXE
28
643.5
23/09/2025 14:49:28
00489403480TRLO1.1.1
CHIX
64
643.5
23/09/2025 14:49:28
00489403482TRLO1.1.1
BATE
128
643.5
23/09/2025 14:49:28
00489403481TRLO1.1.1
BATE
64
643.5
23/09/2025 14:49:28
00489403483TRLO1.1.1
BATE
13
643.5
23/09/2025 14:49:28
00489403484TRLO1.1.1
TRQX
26
643.5
23/09/2025 14:49:28
00489403485TRLO1.1.1
TRQX
14
644
23/09/2025 14:51:22
00489404328TRLO1.1.1
AQXE
100
643.5
23/09/2025 14:51:39
00489404479TRLO1.1.1
XLON
66
643.5
23/09/2025 14:51:39
00489404480TRLO1.1.1
XLON
28
643.5
23/09/2025 14:51:45
00489404508TRLO1.1.1
CHIX
79
643.5
23/09/2025 14:54:17
00489405852TRLO1.1.1
XLON
86
643.5
23/09/2025 14:54:17
00489405851TRLO1.1.1
XLON
1
643.5
23/09/2025 14:54:17
00489405853TRLO1.1.1
XLON
28
644.5
23/09/2025 14:55:03
00489406373TRLO1.1.1
CHIX
14
644
23/09/2025 14:56:11
00489406958TRLO1.1.1
AQXE
28
644
23/09/2025 14:56:11
00489406959TRLO1.1.1
AQXE
39
644
23/09/2025 14:56:11
00489406960TRLO1.1.1
XLON
127
644
23/09/2025 14:56:11
00489406961TRLO1.1.1
XLON
36
645.5
23/09/2025 14:57:04
00489407367TRLO1.1.1
BATE
13
645.5
23/09/2025 15:02:00
00489411259TRLO1.1.1
TRQX
38
645.5
23/09/2025 15:02:00
00489411258TRLO1.1.1
CHIX
56
645.5
23/09/2025 15:02:00
00489411257TRLO1.1.1
CHIX
13
645.5
23/09/2025 15:02:00
00489411260TRLO1.1.1
TRQX
13
645.5
23/09/2025 15:02:00
00489411261TRLO1.1.1
TRQX
166
645.5
23/09/2025 15:02:00
00489411262TRLO1.1.1
XLON
166
645.5
23/09/2025 15:02:00
00489411263TRLO1.1.1
XLON
166
645.5
23/09/2025 15:02:00
00489411264TRLO1.1.1
XLON
4
645.5
23/09/2025 15:02:33
00489411833TRLO1.1.1
BATE
64
645.5
23/09/2025 15:03:00
00489412192TRLO1.1.1
BATE
88
645.5
23/09/2025 15:03:00
00489412191TRLO1.1.1
BATE
10
646
23/09/2025 15:05:39
00489413746TRLO1.1.1
CHIX
12
646
23/09/2025 15:08:05
00489415287TRLO1.1.1
CHIX
166
646
23/09/2025 15:08:05
00489415289TRLO1.1.1
XLON
166
646
23/09/2025 15:08:05
00489415290TRLO1.1.1
XLON
166
646
23/09/2025 15:08:05
00489415291TRLO1.1.1
XLON
14
646
23/09/2025 15:09:46
00489417167TRLO1.1.1
AQXE
14
646
23/09/2025 15:09:46
00489417168TRLO1.1.1
AQXE
14
646
23/09/2025 15:09:46
00489417169TRLO1.1.1
AQXE
166
646
23/09/2025 15:10:09
00489417447TRLO1.1.1
XLON
166
646
23/09/2025 15:12:37
00489419212TRLO1.1.1
XLON
14
646
23/09/2025 15:13:21
00489419609TRLO1.1.1
AQXE
166
646
23/09/2025 15:14:47
00489420485TRLO1.1.1
XLON
128
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420665TRLO1.1.1
BATE
56
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420667TRLO1.1.1
CHIX
64
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420666TRLO1.1.1
BATE
34
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420668TRLO1.1.1
CHIX
64
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420669TRLO1.1.1
BATE
64
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420670TRLO1.1.1
BATE
13
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420672TRLO1.1.1
TRQX
13
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420673TRLO1.1.1
TRQX
26
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420671TRLO1.1.1
TRQX
13
645.5
23/09/2025 15:15:05
00489420674TRLO1.1.1
TRQX
14
646
23/09/2025 15:15:50
00489421170TRLO1.1.1
AQXE
66
645.5
23/09/2025 15:16:38
00489421809TRLO1.1.1
XLON
79
646
23/09/2025 15:16:38
00489421810TRLO1.1.1
XLON
21
646
23/09/2025 15:16:38
00489421811TRLO1.1.1
XLON
14
646
23/09/2025 15:17:58
00489422954TRLO1.1.1
AQXE
47
646
23/09/2025 15:19:09
00489423772TRLO1.1.1
XLON
66
646
23/09/2025 15:19:09
00489423773TRLO1.1.1
XLON
53
646
23/09/2025 15:19:09
00489423774TRLO1.1.1
XLON
7
645.5
23/09/2025 15:19:09
00489423776TRLO1.1.1
TRQX
28
645.5
23/09/2025 15:19:09
00489423775TRLO1.1.1
CHIX
131
646
23/09/2025 15:21:00
00489424811TRLO1.1.1
XLON
35
646
23/09/2025 15:21:00
00489424812TRLO1.1.1
XLON
28
645.5
23/09/2025 15:22:39
00489425829TRLO1.1.1
AQXE
64
646.5
23/09/2025 15:22:44
00489425857TRLO1.1.1
BATE
28
646.5
23/09/2025 15:22:50
00489425895TRLO1.1.1
CHIX
166
646
23/09/2025 15:23:28
00489426224TRLO1.1.1
XLON
13
646.5
23/09/2025 15:23:38
00489426327TRLO1.1.1
TRQX
28
646.5
23/09/2025 15:24:43
00489426930TRLO1.1.1
CHIX
64
646.5
23/09/2025 15:25:08
00489427124TRLO1.1.1
BATE
13
646.5
23/09/2025 15:25:47
00489427591TRLO1.1.1
TRQX
166
646
23/09/2025 15:26:39
00489428122TRLO1.1.1
XLON
28
646.5
23/09/2025 15:27:06
00489428689TRLO1.1.1
CHIX
64
646
23/09/2025 15:27:14
00489428779TRLO1.1.1
BATE
14
645.5
23/09/2025 15:27:38
00489429005TRLO1.1.1
AQXE
115
646
23/09/2025 15:29:08
00489430004TRLO1.1.1
XLON
51
646
23/09/2025 15:29:08
00489430005TRLO1.1.1
XLON
19
646.5
23/09/2025 15:29:58
00489430625TRLO1.1.1
TRQX
14
645.5
23/09/2025 15:30:39
00489430991TRLO1.1.1
AQXE
63
646
23/09/2025 15:31:09
00489431291TRLO1.1.1
XLON
103
646
23/09/2025 15:31:09
00489431292TRLO1.1.1
XLON
64
646
23/09/2025 15:31:30
00489431472TRLO1.1.1
BATE
8
646
23/09/2025 15:31:45
00489432291TRLO1.1.1
CHIX
20
646
23/09/2025 15:31:45
00489432292TRLO1.1.1
CHIX
13
646.5
23/09/2025 15:33:59
00489433466TRLO1.1.1
TRQX
14
645.5
23/09/2025 15:34:32
00489433779TRLO1.1.1
AQXE
166
645
23/09/2025 15:34:45
00489433914TRLO1.1.1
XLON
5
645.5
23/09/2025 15:35:26
00489434344TRLO1.1.1
CHIX
23
645.5
23/09/2025 15:35:26
00489434345TRLO1.1.1
CHIX
56
645
23/09/2025 15:35:34
00489434448TRLO1.1.1
BATE
8
645
23/09/2025 15:35:34
00489434449TRLO1.1.1
BATE
13
646.5
23/09/2025 15:36:48
00489435350TRLO1.1.1
TRQX
14
645.5
23/09/2025 15:37:00
00489435502TRLO1.1.1
AQXE
59
645
23/09/2025 15:37:16
00489435703TRLO1.1.1
XLON
107
645
23/09/2025 15:37:16
00489435702TRLO1.1.1
XLON
22
645.5
23/09/2025 15:37:46
00489436156TRLO1.1.1
CHIX
6
645.5
23/09/2025 15:37:46
00489436157TRLO1.1.1
CHIX
3
645.5
23/09/2025 15:39:09
00489437227TRLO1.1.1
TRQX
10
646.5
23/09/2025 15:39:09
00489437228TRLO1.1.1
TRQX
2
645.5
23/09/2025 15:39:35
00489437539TRLO1.1.1
AQXE
12
645.5
23/09/2025 15:39:35
00489437540TRLO1.1.1
AQXE
2
645.5
23/09/2025 15:40:09
00489437864TRLO1.1.1
CHIX
26
645.5
23/09/2025 15:40:09
00489437865TRLO1.1.1
CHIX
3
645.5
23/09/2025 15:41:39
00489438765TRLO1.1.1
TRQX
10
646.5
23/09/2025 15:41:39
00489438766TRLO1.1.1
TRQX
14
645.5
23/09/2025 15:41:50
00489438854TRLO1.1.1
AQXE
12
645.5
23/09/2025 15:42:54
00489439481TRLO1.1.1
CHIX
3
645.5
23/09/2025 15:42:54
00489439483TRLO1.1.1
CHIX
13
645.5
23/09/2025 15:42:54
00489439485TRLO1.1.1
CHIX
13
646.5
23/09/2025 15:44:16
00489440486TRLO1.1.1
TRQX
64
645.5
23/09/2025 15:44:21
00489440531TRLO1.1.1
BATE
137
645.5
23/09/2025 15:44:29
00489440594TRLO1.1.1
XLON
29
645.5
23/09/2025 15:44:29
00489440595TRLO1.1.1
XLON
64
645
23/09/2025 15:45:25
00489441181TRLO1.1.1
BATE
14
645
23/09/2025 15:45:25
00489441186TRLO1.1.1
AQXE
64
645
23/09/2025 15:45:25
00489441182TRLO1.1.1
BATE
166
645
23/09/2025 15:45:25
00489441183TRLO1.1.1
XLON
166
645
23/09/2025 15:45:25
00489441184TRLO1.1.1
XLON
166
645
23/09/2025 15:45:25
00489441185TRLO1.1.1
XLON
28
645
23/09/2025 15:45:46
00489441404TRLO1.1.1
CHIX
64
645
23/09/2025 15:47:18
00489442232TRLO1.1.1
BATE
14
645
23/09/2025 15:48:02
00489442616TRLO1.1.1
AQXE
166
645
23/09/2025 15:49:06
00489443195TRLO1.1.1
XLON
28
645
23/09/2025 15:50:13
00489443904TRLO1.1.1
CHIX
64
645
23/09/2025 15:50:13
00489443906TRLO1.1.1
BATE
13
645
23/09/2025 15:50:51
00489444286TRLO1.1.1
TRQX
166
645
23/09/2025 15:50:51
00489444287TRLO1.1.1
XLON
14
645
23/09/2025 15:51:17
00489444547TRLO1.1.1
AQXE
28
645
23/09/2025 15:52:25
00489445317TRLO1.1.1
CHIX
90
644.5
23/09/2025 15:52:54
00489445676TRLO1.1.1
XLON
7
644.5
23/09/2025 15:52:54
00489445678TRLO1.1.1
XLON
69
644.5
23/09/2025 15:52:54
00489445677TRLO1.1.1
XLON
108
644.5
23/09/2025 15:52:54
00489445679TRLO1.1.1
XLON
58
645
23/09/2025 15:52:54
00489445680TRLO1.1.1
XLON
28
644.5
23/09/2025 15:55:02
00489446987TRLO1.1.1
CHIX
7
644.5
23/09/2025 15:55:07
00489447027TRLO1.1.1
XLON
10
644.5
23/09/2025 15:55:07
00489447025TRLO1.1.1
XLON
90
644.5
23/09/2025 15:55:07
00489447026TRLO1.1.1
XLON
59
644.5
23/09/2025 15:55:15
00489447125TRLO1.1.1
XLON
166
644.5
23/09/2025 15:57:20
00489448391TRLO1.1.1
XLON
28
644.5
23/09/2025 15:58:01
00489449059TRLO1.1.1
CHIX
64
644
23/09/2025 15:59:26
00489450188TRLO1.1.1
BATE
12
644
23/09/2025 15:59:26
00489450191TRLO1.1.1
TRQX
64
644
23/09/2025 15:59:26
00489450189TRLO1.1.1
BATE
64
644
23/09/2025 15:59:26
00489450190TRLO1.1.1
BATE
1
644
23/09/2025 15:59:26
00489450192TRLO1.1.1
TRQX
13
644
23/09/2025 15:59:26
00489450193TRLO1.1.1
TRQX
13
644
23/09/2025 15:59:26
00489450194TRLO1.1.1
TRQX
14
644
23/09/2025 15:59:26
00489450195TRLO1.1.1
AQXE
14
644
23/09/2025 15:59:26
00489450196TRLO1.1.1
AQXE
62
644.5
23/09/2025 15:59:37
00489450324TRLO1.1.1
XLON
69
644.5
23/09/2025 15:59:37
00489450326TRLO1.1.1
XLON
35
644.5
23/09/2025 15:59:37
00489450328TRLO1.1.1
XLON
28
644.5
23/09/2025 16:01:15
00489452217TRLO1.1.1
CHIX
14
644
23/09/2025 16:01:32
00489452438TRLO1.1.1
AQXE
166
643.5
23/09/2025 16:02:00
00489452738TRLO1.1.1
XLON
13
643.5
23/09/2025 16:02:15
00489452926TRLO1.1.1
TRQX
14
644
23/09/2025 16:03:55
00489454521TRLO1.1.1
AQXE
64
643
23/09/2025 16:04:03
00489454683TRLO1.1.1
BATE
74
643.5
23/09/2025 16:04:09
00489454755TRLO1.1.1
XLON
7
643.5
23/09/2025 16:04:09
00489454757TRLO1.1.1
XLON
85
643.5
23/09/2025 16:04:09
00489454756TRLO1.1.1
XLON
28
643
23/09/2025 16:04:18
00489454832TRLO1.1.1
CHIX
13
643.5
23/09/2025 16:04:25
00489454893TRLO1.1.1
TRQX
14
643
23/09/2025 16:06:03
00489455951TRLO1.1.1
AQXE
166
642
23/09/2025 16:06:06
00489455985TRLO1.1.1
XLON
64
643
23/09/2025 16:06:08
00489456006TRLO1.1.1
BATE
13
643
23/09/2025 16:06:24
00489456126TRLO1.1.1
TRQX
28
642.5
23/09/2025 16:06:38
00489456325TRLO1.1.1
CHIX
14
643
23/09/2025 16:08:01
00489457225TRLO1.1.1
AQXE
64
643
23/09/2025 16:08:08
00489457317TRLO1.1.1
BATE
166
643
23/09/2025 16:08:13
00489457403TRLO1.1.1
XLON
13
643
23/09/2025 16:08:22
00489457553TRLO1.1.1
TRQX
28
643
23/09/2025 16:08:52
00489457901TRLO1.1.1
CHIX
14
643
23/09/2025 16:09:48
00489458632TRLO1.1.1
AQXE
13
643
23/09/2025 16:09:56
00489458854TRLO1.1.1
TRQX
64
643
23/09/2025 16:10:25
00489459302TRLO1.1.1
BATE
79
643
23/09/2025 16:10:30
00489459334TRLO1.1.1
XLON
87
643
23/09/2025 16:10:30
00489459333TRLO1.1.1
XLON
5
643
23/09/2025 16:11:53
00489460568TRLO1.1.1
CHIX
23
643
23/09/2025 16:11:53
00489460567TRLO1.1.1
CHIX
13
643
23/09/2025 16:12:08
00489460980TRLO1.1.1
TRQX
14
643
23/09/2025 16:12:11
00489461002TRLO1.1.1
AQXE
92
642.5
23/09/2025 16:12:11
00489461006TRLO1.1.1
XLON
64
643
23/09/2025 16:12:42
00489461350TRLO1.1.1
BATE
7
642.5
23/09/2025 16:14:18
00489462348TRLO1.1.1
XLON
74
642.5
23/09/2025 16:14:18
00489462347TRLO1.1.1
XLON
28
643
23/09/2025 16:14:28
00489462508TRLO1.1.1
CHIX
4
643
23/09/2025 16:14:38
00489462670TRLO1.1.1
BATE
60
643
23/09/2025 16:14:38
00489462671TRLO1.1.1
BATE
4
643
23/09/2025 16:14:50
00489462764TRLO1.1.1
AQXE
10
643
23/09/2025 16:14:50
00489462765TRLO1.1.1
AQXE
104
643
23/09/2025 16:16:37
00489464023TRLO1.1.1
CHIX
51
643
23/09/2025 16:16:48
00489464165TRLO1.1.1
AQXE
284
643
23/09/2025 16:16:48
00489464179TRLO1.1.1
BATE
159
642.5
23/09/2025 16:16:49
00489464188TRLO1.1.1
XLON
166
642.5
23/09/2025 16:16:49
00489464187TRLO1.1.1
XLON
159
642.5
23/09/2025 16:16:49
00489464190TRLO1.1.1
XLON
166
642.5
23/09/2025 16:16:49
00489464189TRLO1.1.1
XLON
549
642.5
23/09/2025 16:16:49
00489464191TRLO1.1.1
XLON
13
642.5
23/09/2025 16:16:49
00489464193TRLO1.1.1
TRQX
54
642.5
23/09/2025 16:16:49
00489464192TRLO1.1.1
TRQX
67
642.5
23/09/2025 16:18:31
00489465415TRLO1.1.1
CHIX
8
642.5
23/09/2025 16:18:39
00489465471TRLO1.1.1
TRQX
12
642.5
23/09/2025 16:18:39
00489465470TRLO1.1.1
TRQX
36
643
23/09/2025 16:18:54
00489465685TRLO1.1.1
AQXE
496
642
23/09/2025 16:19:05
00489465872TRLO1.1.1
XLON
88
642
23/09/2025 16:19:05
00489465873TRLO1.1.1
BATE
24
641.5
23/09/2025 16:20:12
00489466733TRLO1.1.1
CHIX
141
641.5
23/09/2025 16:20:12
00489466734TRLO1.1.1
XLON
10
641.5
23/09/2025 16:20:12
00489466735TRLO1.1.1
TRQX
22
642.5
23/09/2025 16:20:56
00489467169TRLO1.1.1
AQXE
99
642
23/09/2025 16:21:15
00489467351TRLO1.1.1
BATE
22
642
23/09/2025 16:21:55
00489467905TRLO1.1.1
CHIX
25
642.5
23/09/2025 16:22:21
00489468278TRLO1.1.1
TRQX
68
642
23/09/2025 16:22:41
00489468585TRLO1.1.1
XLON
25
642.5
23/09/2025 16:23:18
00489468955TRLO1.1.1
AQXE
14
642
23/09/2025 16:24:40
00489469872TRLO1.1.1
BATE
100
642
23/09/2025 16:24:40
00489469873TRLO1.1.1
BATE
69
642
23/09/2025 16:24:41
00489469894TRLO1.1.1
CHIX
3
642.5
23/09/2025 16:24:41
00489469896TRLO1.1.1
TRQX
25
642.5
23/09/2025 16:24:41
00489469897TRLO1.1.1
TRQX
29
642.5
23/09/2025 16:25:25
00489470656TRLO1.1.1
AQXE
59
642
23/09/2025 16:26:27
00489471513TRLO1.1.1
CHIX
166
642
23/09/2025 16:26:27
00489471514TRLO1.1.1
XLON
247
642
23/09/2025 16:26:27
00489471515TRLO1.1.1
XLON
600
642
23/09/2025 16:26:27
00489471516TRLO1.1.1
XLON
170
642
23/09/2025 16:26:27
00489471517TRLO1.1.1
XLON
184
641.5
23/09/2025 16:26:28
00489471522TRLO1.1.1
BATE
128
641.5
23/09/2025 16:27:03
00489471995TRLO1.1.1
XLON
23
642
23/09/2025 16:27:04
00489472024TRLO1.1.1
AQXE
29
642
23/09/2025 16:27:05
00489472030TRLO1.1.1
TRQX
12
641.5
23/09/2025 16:27:43
00489472569TRLO1.1.1
XLON
24
641.5
23/09/2025 16:27:43
00489472568TRLO1.1.1
CHIX
32
641.5
23/09/2025 16:27:43
00489472567TRLO1.1.1
BATE
33
641.5
23/09/2025 16:27:43
00489472570TRLO1.1.1
XLON