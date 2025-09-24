Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
23.09.25 | 08:26
7,150 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,1507,45009:21
PR Newswire
24.09.2025 08:06 Uhr
45 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 24

Bodycotewww.bodycote.com

24 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

23 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,248

Highest price paid per share (pence per share):

646.5p

Lowest price paid per share (pence per share):

637.5p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

643.15p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,807,359 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,503,045 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,648,813 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

59

640.5

23/09/2025 08:12:15

00489315522TRLO1.1.1

XLON

107

640.5

23/09/2025 08:12:15

00489315521TRLO1.1.1

XLON

166

640.5

23/09/2025 08:14:14

00489315844TRLO1.1.1

XLON

166

641

23/09/2025 08:18:34

00489316662TRLO1.1.1

XLON

5

641.5

23/09/2025 08:19:15

00489316809TRLO1.1.1

CHIX

51

641.5

23/09/2025 08:19:15

00489316810TRLO1.1.1

CHIX

26

641

23/09/2025 08:20:42

00489317030TRLO1.1.1

TRQX

128

641

23/09/2025 08:20:42

00489317029TRLO1.1.1

BATE

110

641

23/09/2025 08:28:13

00489318526TRLO1.1.1

XLON

56

641

23/09/2025 08:28:13

00489318527TRLO1.1.1

XLON

5

641.5

23/09/2025 08:29:01

00489318613TRLO1.1.1

CHIX

23

641.5

23/09/2025 08:29:01

00489318614TRLO1.1.1

CHIX

13

641

23/09/2025 08:29:32

00489318684TRLO1.1.1

TRQX

14

640.5

23/09/2025 08:29:39

00489318715TRLO1.1.1

AQXE

64

641

23/09/2025 08:30:01

00489318837TRLO1.1.1

BATE

28

640.5

23/09/2025 08:32:16

00489319491TRLO1.1.1

AQXE

28

641

23/09/2025 08:44:40

00489322412TRLO1.1.1

CHIX

3

642.5

23/09/2025 08:50:35

00489323732TRLO1.1.1

CHIX

25

642.5

23/09/2025 08:50:35

00489323733TRLO1.1.1

CHIX

28

642

23/09/2025 08:50:35

00489323735TRLO1.1.1

AQXE

128

642

23/09/2025 08:50:35

00489323734TRLO1.1.1

BATE

332

642

23/09/2025 08:50:35

00489323736TRLO1.1.1

XLON

166

642

23/09/2025 08:50:35

00489323737TRLO1.1.1

XLON

6

642

23/09/2025 08:55:01

00489324773TRLO1.1.1

AQXE

8

642

23/09/2025 08:55:01

00489324774TRLO1.1.1

AQXE

66

642

23/09/2025 08:55:20

00489324849TRLO1.1.1

XLON

100

642

23/09/2025 08:55:20

00489324848TRLO1.1.1

XLON

27

642

23/09/2025 08:57:18

00489325297TRLO1.1.1

CHIX

1

642.5

23/09/2025 08:57:18

00489325298TRLO1.1.1

CHIX

64

642

23/09/2025 08:59:30

00489325771TRLO1.1.1

BATE

166

642.5

23/09/2025 09:02:47

00489326848TRLO1.1.1

XLON

1

642

23/09/2025 09:07:36

00489328240TRLO1.1.1

XLON

165

642

23/09/2025 09:07:36

00489328241TRLO1.1.1

XLON

28

641.5

23/09/2025 09:11:03

00489328970TRLO1.1.1

CHIX

64

641.5

23/09/2025 09:11:03

00489328969TRLO1.1.1

BATE

13

641.5

23/09/2025 09:11:03

00489328971TRLO1.1.1

TRQX

13

641.5

23/09/2025 09:11:03

00489328972TRLO1.1.1

TRQX

13

641.5

23/09/2025 09:11:03

00489328973TRLO1.1.1

TRQX

13

641.5

23/09/2025 09:11:03

00489328974TRLO1.1.1

TRQX

12

641.5

23/09/2025 09:12:54

00489329333TRLO1.1.1

TRQX

28

641.5

23/09/2025 09:13:29

00489329526TRLO1.1.1

CHIX

1

641.5

23/09/2025 09:13:36

00489329578TRLO1.1.1

TRQX

100

641.5

23/09/2025 09:13:43

00489329592TRLO1.1.1

XLON

1

641.5

23/09/2025 09:13:43

00489329593TRLO1.1.1

XLON

59

641.5

23/09/2025 09:13:43

00489329594TRLO1.1.1

XLON

6

641.5

23/09/2025 09:13:43

00489329595TRLO1.1.1

XLON

64

641.5

23/09/2025 09:16:17

00489330263TRLO1.1.1

BATE

17

641

23/09/2025 09:16:17

00489330266TRLO1.1.1

AQXE

11

641

23/09/2025 09:19:55

00489331089TRLO1.1.1

AQXE

16

641.5

23/09/2025 09:21:32

00489331524TRLO1.1.1

XLON

46

641.5

23/09/2025 09:21:32

00489331522TRLO1.1.1

XLON

82

641.5

23/09/2025 09:21:32

00489331523TRLO1.1.1

XLON

12

641.5

23/09/2025 09:21:32

00489331525TRLO1.1.1

XLON

10

641.5

23/09/2025 09:21:32

00489331526TRLO1.1.1

XLON

28

641.5

23/09/2025 09:23:13

00489331810TRLO1.1.1

CHIX

12

641

23/09/2025 09:25:00

00489332280TRLO1.1.1

AQXE

64

641.5

23/09/2025 09:25:08

00489332304TRLO1.1.1

BATE

2

641

23/09/2025 09:26:29

00489332593TRLO1.1.1

AQXE

13

640.5

23/09/2025 09:26:32

00489332597TRLO1.1.1

TRQX

66

640.5

23/09/2025 09:28:25

00489333031TRLO1.1.1

XLON

82

640.5

23/09/2025 09:28:25

00489333032TRLO1.1.1

XLON

18

640.5

23/09/2025 09:28:25

00489333033TRLO1.1.1

XLON

5

641

23/09/2025 09:30:50

00489333571TRLO1.1.1

AQXE

9

641

23/09/2025 09:30:50

00489333572TRLO1.1.1

AQXE

2

641.5

23/09/2025 09:37:10

00489334918TRLO1.1.1

CHIX

26

641.5

23/09/2025 09:38:02

00489335028TRLO1.1.1

CHIX

166

641.5

23/09/2025 09:38:13

00489335055TRLO1.1.1

XLON

12

642

23/09/2025 09:46:02

00489336215TRLO1.1.1

CHIX

16

642

23/09/2025 09:47:01

00489336348TRLO1.1.1

CHIX

166

642

23/09/2025 09:47:01

00489336349TRLO1.1.1

XLON

14

642

23/09/2025 09:47:01

00489336353TRLO1.1.1

AQXE

166

642.5

23/09/2025 09:52:55

00489337440TRLO1.1.1

XLON

14

643

23/09/2025 09:53:48

00489337544TRLO1.1.1

AQXE

64

643

23/09/2025 09:55:01

00489337692TRLO1.1.1

BATE

28

643

23/09/2025 09:56:00

00489337842TRLO1.1.1

CHIX

5

643

23/09/2025 09:57:41

00489338068TRLO1.1.1

BATE

12

643

23/09/2025 09:57:41

00489338067TRLO1.1.1

BATE

7

643

23/09/2025 09:57:41

00489338069TRLO1.1.1

BATE

40

643

23/09/2025 09:57:41

00489338070TRLO1.1.1

BATE

166

643

23/09/2025 09:59:56

00489338483TRLO1.1.1

XLON

14

643

23/09/2025 10:05:03

00489339296TRLO1.1.1

AQXE

26

643

23/09/2025 10:05:03

00489339297TRLO1.1.1

TRQX

64

643

23/09/2025 10:05:03

00489339295TRLO1.1.1

BATE

13

643

23/09/2025 10:05:03

00489339298TRLO1.1.1

TRQX

13

643

23/09/2025 10:05:03

00489339299TRLO1.1.1

TRQX

28

643

23/09/2025 10:05:27

00489339354TRLO1.1.1

CHIX

13

644

23/09/2025 10:18:10

00489341560TRLO1.1.1

TRQX

166

644

23/09/2025 10:18:10

00489341559TRLO1.1.1

XLON

166

644

23/09/2025 10:20:25

00489341836TRLO1.1.1

XLON

166

644

23/09/2025 10:22:45

00489342301TRLO1.1.1

XLON

12

644

23/09/2025 10:28:45

00489343066TRLO1.1.1

TRQX

1

644

23/09/2025 10:28:45

00489343068TRLO1.1.1

TRQX

166

644

23/09/2025 10:28:45

00489343067TRLO1.1.1

XLON

128

643.5

23/09/2025 10:28:48

00489343075TRLO1.1.1

BATE

5

643.5

23/09/2025 10:28:48

00489343076TRLO1.1.1

BATE

59

643.5

23/09/2025 10:28:48

00489343077TRLO1.1.1

BATE

28

643

23/09/2025 10:29:07

00489343112TRLO1.1.1

CHIX

56

643

23/09/2025 10:29:07

00489343111TRLO1.1.1

CHIX

14

643

23/09/2025 10:29:07

00489343114TRLO1.1.1

AQXE

28

643

23/09/2025 10:29:07

00489343113TRLO1.1.1

AQXE

13

643.5

23/09/2025 10:30:58

00489343504TRLO1.1.1

TRQX

6

643

23/09/2025 10:32:09

00489343692TRLO1.1.1

XLON

65

643

23/09/2025 10:32:09

00489343693TRLO1.1.1

XLON

95

643

23/09/2025 10:32:09

00489343694TRLO1.1.1

XLON

64

643.5

23/09/2025 10:34:31

00489344054TRLO1.1.1

BATE

5

643

23/09/2025 10:35:18

00489344177TRLO1.1.1

AQXE

9

643

23/09/2025 10:35:18

00489344178TRLO1.1.1

AQXE

38

643

23/09/2025 10:38:20

00489344747TRLO1.1.1

XLON

128

643

23/09/2025 10:38:20

00489344746TRLO1.1.1

XLON

28

643

23/09/2025 10:39:53

00489345056TRLO1.1.1

CHIX

13

642.5

23/09/2025 10:41:48

00489345383TRLO1.1.1

TRQX

64

642.5

23/09/2025 10:41:48

00489345382TRLO1.1.1

BATE

14

643

23/09/2025 10:41:58

00489345404TRLO1.1.1

AQXE

166

642.5

23/09/2025 10:42:17

00489345447TRLO1.1.1

XLON

28

643

23/09/2025 10:43:58

00489345634TRLO1.1.1

CHIX

166

642.5

23/09/2025 10:45:30

00489345822TRLO1.1.1

XLON

64

642.5

23/09/2025 10:52:18

00489346853TRLO1.1.1

BATE

166

642.5

23/09/2025 10:54:53

00489347158TRLO1.1.1

XLON

26

642.5

23/09/2025 10:54:53

00489347159TRLO1.1.1

TRQX

64

642.5

23/09/2025 10:56:50

00489347516TRLO1.1.1

BATE

166

642.5

23/09/2025 10:58:23

00489347746TRLO1.1.1

XLON

13

642.5

23/09/2025 10:59:08

00489347851TRLO1.1.1

TRQX

56

642

23/09/2025 11:02:10

00489348256TRLO1.1.1

CHIX

109

642

23/09/2025 11:03:53

00489348488TRLO1.1.1

XLON

57

642

23/09/2025 11:03:53

00489348489TRLO1.1.1

XLON

64

642.5

23/09/2025 11:04:08

00489348514TRLO1.1.1

BATE

1

642

23/09/2025 11:05:11

00489348636TRLO1.1.1

AQXE

27

642

23/09/2025 11:05:25

00489348741TRLO1.1.1

AQXE

14

642

23/09/2025 11:05:25

00489348742TRLO1.1.1

AQXE

5

642.5

23/09/2025 11:07:56

00489349284TRLO1.1.1

TRQX

8

642.5

23/09/2025 11:07:57

00489349285TRLO1.1.1

TRQX

28

641.5

23/09/2025 11:09:15

00489349697TRLO1.1.1

CHIX

46

640.5

23/09/2025 11:11:07

00489350111TRLO1.1.1

XLON

116

640.5

23/09/2025 11:11:07

00489350110TRLO1.1.1

XLON

4

640.5

23/09/2025 11:11:07

00489350112TRLO1.1.1

XLON

3

640.5

23/09/2025 11:15:21

00489350614TRLO1.1.1

TRQX

10

640.5

23/09/2025 11:15:22

00489350615TRLO1.1.1

TRQX

46

640.5

23/09/2025 11:15:59

00489350684TRLO1.1.1

XLON

78

640.5

23/09/2025 11:15:59

00489350683TRLO1.1.1

XLON

42

640.5

23/09/2025 11:15:59

00489350685TRLO1.1.1

XLON

64

640

23/09/2025 11:19:13

00489351125TRLO1.1.1

BATE

9

640

23/09/2025 11:19:13

00489351126TRLO1.1.1

AQXE

19

640

23/09/2025 11:19:13

00489351127TRLO1.1.1

AQXE

28

639.5

23/09/2025 11:20:11

00489351361TRLO1.1.1

CHIX

46

640

23/09/2025 11:20:56

00489351537TRLO1.1.1

XLON

120

640

23/09/2025 11:20:56

00489351538TRLO1.1.1

XLON

64

640

23/09/2025 11:21:24

00489351598TRLO1.1.1

BATE

13

640

23/09/2025 11:22:00

00489351701TRLO1.1.1

TRQX

28

639.5

23/09/2025 11:22:56

00489351828TRLO1.1.1

CHIX

14

640

23/09/2025 11:24:31

00489352061TRLO1.1.1

AQXE

30

640

23/09/2025 11:25:11

00489352139TRLO1.1.1

XLON

46

640

23/09/2025 11:25:11

00489352140TRLO1.1.1

XLON

90

640

23/09/2025 11:25:11

00489352141TRLO1.1.1

XLON

6

640

23/09/2025 11:26:20

00489352322TRLO1.1.1

BATE

58

640

23/09/2025 11:26:20

00489352321TRLO1.1.1

BATE

13

638.5

23/09/2025 11:27:58

00489352710TRLO1.1.1

TRQX

28

638.5

23/09/2025 11:28:52

00489352901TRLO1.1.1

CHIX

166

638.5

23/09/2025 11:29:49

00489353067TRLO1.1.1

XLON

14

639

23/09/2025 11:30:22

00489353157TRLO1.1.1

AQXE

12

637.5

23/09/2025 11:31:34

00489353467TRLO1.1.1

BATE

12

637.5

23/09/2025 11:32:00

00489353532TRLO1.1.1

BATE

40

637.5

23/09/2025 11:32:00

00489353533TRLO1.1.1

BATE

4

638

23/09/2025 11:32:07

00489353579TRLO1.1.1

TRQX

9

638

23/09/2025 11:32:07

00489353580TRLO1.1.1

TRQX

58

637.5

23/09/2025 11:32:16

00489353599TRLO1.1.1

XLON

108

637.5

23/09/2025 11:32:16

00489353600TRLO1.1.1

XLON

119

638

23/09/2025 11:34:54

00489354066TRLO1.1.1

XLON

47

638

23/09/2025 11:34:54

00489354067TRLO1.1.1

XLON

166

639

23/09/2025 11:50:54

00489356847TRLO1.1.1

XLON

112

639

23/09/2025 11:52:58

00489357229TRLO1.1.1

XLON

54

639

23/09/2025 11:52:58

00489357230TRLO1.1.1

XLON

4

639

23/09/2025 11:55:05

00489357723TRLO1.1.1

XLON

20

639

23/09/2025 11:55:05

00489357724TRLO1.1.1

XLON

24

639

23/09/2025 11:55:05

00489357725TRLO1.1.1

XLON

118

639

23/09/2025 11:55:05

00489357726TRLO1.1.1

XLON

26

639

23/09/2025 11:55:59

00489357889TRLO1.1.1

TRQX

16

639

23/09/2025 11:56:52

00489358018TRLO1.1.1

XLON

133

639

23/09/2025 11:56:52

00489358017TRLO1.1.1

XLON

17

639

23/09/2025 11:56:52

00489358019TRLO1.1.1

XLON

26

639

23/09/2025 11:58:16

00489358294TRLO1.1.1

TRQX

2

639

23/09/2025 11:59:00

00489358450TRLO1.1.1

XLON

68

639

23/09/2025 11:59:00

00489358452TRLO1.1.1

XLON

96

639

23/09/2025 11:59:00

00489358451TRLO1.1.1

XLON

14

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358842TRLO1.1.1

AQXE

28

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358843TRLO1.1.1

AQXE

64

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358844TRLO1.1.1

BATE

14

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358846TRLO1.1.1

AQXE

56

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358847TRLO1.1.1

CHIX

100

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358845TRLO1.1.1

BATE

28

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358848TRLO1.1.1

CHIX

28

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358850TRLO1.1.1

CHIX

56

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358849TRLO1.1.1

CHIX

28

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358851TRLO1.1.1

BATE

64

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358852TRLO1.1.1

BATE

64

638.5

23/09/2025 12:00:22

00489358853TRLO1.1.1

BATE

13

638.5

23/09/2025 12:01:53

00489359370TRLO1.1.1

TRQX

14

638.5

23/09/2025 12:02:33

00489359546TRLO1.1.1

AQXE

78

638.5

23/09/2025 12:02:37

00489359566TRLO1.1.1

XLON

4

638.5

23/09/2025 12:02:37

00489359568TRLO1.1.1

XLON

84

638.5

23/09/2025 12:02:37

00489359567TRLO1.1.1

XLON

14

638.5

23/09/2025 12:04:24

00489360033TRLO1.1.1

AQXE

20

638.5

23/09/2025 12:06:40

00489360701TRLO1.1.1

XLON

46

638.5

23/09/2025 12:06:40

00489360699TRLO1.1.1

XLON

100

638.5

23/09/2025 12:06:40

00489360700TRLO1.1.1

XLON

64

638.5

23/09/2025 12:07:04

00489360773TRLO1.1.1

BATE

13

638.5

23/09/2025 12:07:30

00489360851TRLO1.1.1

TRQX

12

638

23/09/2025 12:09:01

00489361190TRLO1.1.1

CHIX

16

638

23/09/2025 12:09:08

00489361213TRLO1.1.1

CHIX

14

638.5

23/09/2025 12:09:46

00489361323TRLO1.1.1

AQXE

24

638.5

23/09/2025 12:11:49

00489361692TRLO1.1.1

XLON

45

638.5

23/09/2025 12:11:49

00489361693TRLO1.1.1

XLON

84

638.5

23/09/2025 12:11:49

00489361691TRLO1.1.1

XLON

13

638.5

23/09/2025 12:11:49

00489361694TRLO1.1.1

XLON

55

638.5

23/09/2025 12:13:24

00489361949TRLO1.1.1

BATE

9

638.5

23/09/2025 12:13:24

00489361950TRLO1.1.1

BATE

13

638

23/09/2025 12:13:43

00489362059TRLO1.1.1

TRQX

13

638

23/09/2025 12:14:22

00489362220TRLO1.1.1

CHIX

14

638.5

23/09/2025 12:14:38

00489362296TRLO1.1.1

AQXE

1

638.5

23/09/2025 12:15:35

00489362481TRLO1.1.1

XLON

45

638.5

23/09/2025 12:15:35

00489362482TRLO1.1.1

XLON

117

638.5

23/09/2025 12:15:35

00489362483TRLO1.1.1

XLON

3

638.5

23/09/2025 12:15:35

00489362484TRLO1.1.1

XLON

15

638

23/09/2025 12:17:18

00489362808TRLO1.1.1

CHIX

1

639

23/09/2025 12:19:34

00489363317TRLO1.1.1

TRQX

12

639

23/09/2025 12:19:34

00489363318TRLO1.1.1

TRQX

332

644.5

23/09/2025 12:24:32

00489364771TRLO1.1.1

XLON

14

643.5

23/09/2025 12:26:03

00489365084TRLO1.1.1

AQXE

28

643.5

23/09/2025 12:26:03

00489365086TRLO1.1.1

CHIX

118

644

23/09/2025 12:26:12

00489365120TRLO1.1.1

BATE

10

644

23/09/2025 12:29:03

00489365764TRLO1.1.1

BATE

2

644

23/09/2025 12:30:50

00489366178TRLO1.1.1

XLON

51

644.5

23/09/2025 12:33:21

00489366670TRLO1.1.1

XLON

113

644.5

23/09/2025 12:36:15

00489367238TRLO1.1.1

XLON

118

644.5

23/09/2025 12:39:20

00489367642TRLO1.1.1

XLON

380

645.5

23/09/2025 12:43:36

00489368509TRLO1.1.1

XLON

84

645.5

23/09/2025 12:43:38

00489368515TRLO1.1.1

CHIX

166

645

23/09/2025 12:45:22

00489368774TRLO1.1.1

XLON

28

644.5

23/09/2025 12:45:44

00489368807TRLO1.1.1

AQXE

42

644.5

23/09/2025 12:45:44

00489368808TRLO1.1.1

AQXE

56

645.5

23/09/2025 12:46:11

00489368870TRLO1.1.1

CHIX

28

645.5

23/09/2025 12:53:54

00489370269TRLO1.1.1

CHIX

147

645

23/09/2025 12:59:03

00489371047TRLO1.1.1

XLON

19

645

23/09/2025 12:59:03

00489371048TRLO1.1.1

XLON

166

646

23/09/2025 13:01:03

00489371509TRLO1.1.1

XLON

166

646

23/09/2025 13:03:03

00489371859TRLO1.1.1

XLON

166

646

23/09/2025 13:05:07

00489372238TRLO1.1.1

XLON

13

644.5

23/09/2025 13:10:25

00489373388TRLO1.1.1

TRQX

65

644.5

23/09/2025 13:10:25

00489373387TRLO1.1.1

TRQX

12

645

23/09/2025 13:10:25

00489373385TRLO1.1.1

CHIX

16

645

23/09/2025 13:10:25

00489373386TRLO1.1.1

CHIX

13

644.5

23/09/2025 13:10:25

00489373389TRLO1.1.1

TRQX

7

644.5

23/09/2025 13:11:55

00489373641TRLO1.1.1

TRQX

6

644.5

23/09/2025 13:11:55

00489373642TRLO1.1.1

TRQX

12

644.5

23/09/2025 13:11:55

00489373643TRLO1.1.1

AQXE

166

645

23/09/2025 13:14:04

00489374078TRLO1.1.1

XLON

10

644.5

23/09/2025 13:16:52

00489374564TRLO1.1.1

AQXE

16

644.5

23/09/2025 13:16:52

00489374563TRLO1.1.1

AQXE

4

644.5

23/09/2025 13:17:25

00489374694TRLO1.1.1

AQXE

61

645

23/09/2025 13:17:25

00489374693TRLO1.1.1

XLON

105

645

23/09/2025 13:17:25

00489374692TRLO1.1.1

XLON

64

644

23/09/2025 13:17:25

00489374696TRLO1.1.1

BATE

128

644

23/09/2025 13:17:25

00489374695TRLO1.1.1

BATE

48

644

23/09/2025 13:17:25

00489374698TRLO1.1.1

BATE

64

644

23/09/2025 13:17:25

00489374697TRLO1.1.1

BATE

64

644

23/09/2025 13:17:25

00489374699TRLO1.1.1

BATE

64

644

23/09/2025 13:17:25

00489374700TRLO1.1.1

BATE

64

644

23/09/2025 13:17:25

00489374701TRLO1.1.1

BATE

13

644.5

23/09/2025 13:17:33

00489374737TRLO1.1.1

TRQX

14

644.5

23/09/2025 13:19:27

00489375161TRLO1.1.1

AQXE

106

645

23/09/2025 13:20:00

00489375279TRLO1.1.1

XLON

15

645

23/09/2025 13:20:00

00489375281TRLO1.1.1

XLON

45

645

23/09/2025 13:20:00

00489375280TRLO1.1.1

XLON

14

644.5

23/09/2025 13:25:21

00489376572TRLO1.1.1

AQXE

57

645

23/09/2025 13:25:21

00489376570TRLO1.1.1

XLON

109

645

23/09/2025 13:25:21

00489376571TRLO1.1.1

XLON

16

644

23/09/2025 13:25:21

00489376574TRLO1.1.1

BATE

48

644

23/09/2025 13:25:21

00489376575TRLO1.1.1

BATE

13

644.5

23/09/2025 13:25:21

00489376573TRLO1.1.1

TRQX

14

644.5

23/09/2025 13:28:44

00489377295TRLO1.1.1

AQXE

28

644

23/09/2025 13:28:59

00489377356TRLO1.1.1

CHIX

56

644

23/09/2025 13:28:59

00489377355TRLO1.1.1

CHIX

16

644

23/09/2025 13:28:59

00489377357TRLO1.1.1

BATE

28

644

23/09/2025 13:28:59

00489377358TRLO1.1.1

CHIX

13

644.5

23/09/2025 13:28:59

00489377359TRLO1.1.1

TRQX

103

644

23/09/2025 13:30:03

00489377588TRLO1.1.1

XLON

63

644

23/09/2025 13:30:03

00489377589TRLO1.1.1

XLON

64

644

23/09/2025 13:31:12

00489377836TRLO1.1.1

BATE

14

644.5

23/09/2025 13:32:28

00489378151TRLO1.1.1

AQXE

14

644.5

23/09/2025 13:36:07

00489378974TRLO1.1.1

AQXE

290

644.5

23/09/2025 13:41:00

00489380068TRLO1.1.1

XLON

42

644.5

23/09/2025 13:41:00

00489380069TRLO1.1.1

XLON

14

644.5

23/09/2025 13:42:33

00489380575TRLO1.1.1

AQXE

166

644.5

23/09/2025 13:42:58

00489380634TRLO1.1.1

XLON

14

644.5

23/09/2025 13:46:00

00489381415TRLO1.1.1

AQXE

2

644.5

23/09/2025 13:46:00

00489381416TRLO1.1.1

XLON

166

644.5

23/09/2025 13:46:00

00489381418TRLO1.1.1

XLON

330

644.5

23/09/2025 13:46:00

00489381417TRLO1.1.1

XLON

4

644.5

23/09/2025 13:51:01

00489382528TRLO1.1.1

AQXE

10

644.5

23/09/2025 13:52:17

00489382897TRLO1.1.1

AQXE

166

644.5

23/09/2025 13:53:55

00489383291TRLO1.1.1

XLON

14

644.5

23/09/2025 13:56:54

00489384044TRLO1.1.1

AQXE

28

644

23/09/2025 13:57:00

00489384081TRLO1.1.1

CHIX

128

644

23/09/2025 13:57:00

00489384080TRLO1.1.1

BATE

28

644

23/09/2025 13:57:00

00489384082TRLO1.1.1

CHIX

64

644

23/09/2025 13:57:00

00489384083TRLO1.1.1

BATE

64

644

23/09/2025 13:57:00

00489384084TRLO1.1.1

BATE

28

644

23/09/2025 13:57:00

00489384087TRLO1.1.1

CHIX

64

644

23/09/2025 13:57:00

00489384085TRLO1.1.1

BATE

64

644

23/09/2025 13:57:00

00489384086TRLO1.1.1

BATE

13

644

23/09/2025 13:57:00

00489384090TRLO1.1.1

TRQX

13

644

23/09/2025 13:57:00

00489384091TRLO1.1.1

TRQX

26

644

23/09/2025 13:57:00

00489384089TRLO1.1.1

TRQX

28

644

23/09/2025 13:57:00

00489384088TRLO1.1.1

CHIX

13

644

23/09/2025 13:57:00

00489384092TRLO1.1.1

TRQX

13

644

23/09/2025 13:57:00

00489384093TRLO1.1.1

TRQX

65

644

23/09/2025 13:58:22

00489384515TRLO1.1.1

XLON

101

644

23/09/2025 13:58:22

00489384514TRLO1.1.1

XLON

28

644

23/09/2025 13:59:22

00489384746TRLO1.1.1

CHIX

166

644

23/09/2025 14:02:55

00489385774TRLO1.1.1

XLON

14

644.5

23/09/2025 14:02:59

00489385802TRLO1.1.1

AQXE

12

644

23/09/2025 14:04:19

00489386181TRLO1.1.1

TRQX

1

644

23/09/2025 14:04:19

00489386182TRLO1.1.1

TRQX

28

643.5

23/09/2025 14:05:05

00489386360TRLO1.1.1

CHIX

28

643.5

23/09/2025 14:07:36

00489386840TRLO1.1.1

CHIX

26

643.5

23/09/2025 14:07:59

00489386921TRLO1.1.1

XLON

26

643.5

23/09/2025 14:07:59

00489386922TRLO1.1.1

XLON

64

644

23/09/2025 14:08:28

00489387001TRLO1.1.1

BATE

85

644

23/09/2025 14:12:09

00489387936TRLO1.1.1

XLON

195

644

23/09/2025 14:12:09

00489387935TRLO1.1.1

XLON

64

644

23/09/2025 14:13:44

00489388291TRLO1.1.1

BATE

28

644

23/09/2025 14:15:32

00489388734TRLO1.1.1

CHIX

5

644

23/09/2025 14:15:32

00489388737TRLO1.1.1

XLON

57

644

23/09/2025 14:15:32

00489388736TRLO1.1.1

XLON

104

644

23/09/2025 14:15:32

00489388735TRLO1.1.1

XLON

24

644

23/09/2025 14:17:24

00489389111TRLO1.1.1

CHIX

4

644

23/09/2025 14:17:26

00489389117TRLO1.1.1

CHIX

12

643.5

23/09/2025 14:18:34

00489389418TRLO1.1.1

TRQX

64

644

23/09/2025 14:18:34

00489389417TRLO1.1.1

BATE

13

643.5

23/09/2025 14:18:34

00489389420TRLO1.1.1

TRQX

14

643.5

23/09/2025 14:18:34

00489389419TRLO1.1.1

TRQX

2

643.5

23/09/2025 14:18:35

00489389448TRLO1.1.1

AQXE

6

644.5

23/09/2025 14:23:25

00489391604TRLO1.1.1

AQXE

8

644.5

23/09/2025 14:23:25

00489391603TRLO1.1.1

AQXE

9

644.5

23/09/2025 14:25:22

00489392223TRLO1.1.1

AQXE

12

644.5

23/09/2025 14:25:26

00489392247TRLO1.1.1

AQXE

14

644.5

23/09/2025 14:25:32

00489392257TRLO1.1.1

AQXE

19

644.5

23/09/2025 14:25:32

00489392256TRLO1.1.1

AQXE

28

643.5

23/09/2025 14:28:01

00489393135TRLO1.1.1

CHIX

28

643.5

23/09/2025 14:28:01

00489393136TRLO1.1.1

CHIX

128

643

23/09/2025 14:28:01

00489393138TRLO1.1.1

BATE

166

643.5

23/09/2025 14:28:01

00489393137TRLO1.1.1

XLON

64

643

23/09/2025 14:28:01

00489393139TRLO1.1.1

BATE

166

643.5

23/09/2025 14:28:01

00489393140TRLO1.1.1

XLON

166

643.5

23/09/2025 14:28:01

00489393141TRLO1.1.1

XLON

13

643

23/09/2025 14:28:01

00489393144TRLO1.1.1

TRQX

26

643

23/09/2025 14:28:01

00489393143TRLO1.1.1

TRQX

166

643.5

23/09/2025 14:28:01

00489393142TRLO1.1.1

XLON

14

644.5

23/09/2025 14:30:15

00489394288TRLO1.1.1

AQXE

14

644.5

23/09/2025 14:32:45

00489395951TRLO1.1.1

AQXE

6

644.5

23/09/2025 14:35:39

00489397537TRLO1.1.1

AQXE

8

644.5

23/09/2025 14:35:39

00489397536TRLO1.1.1

AQXE

28

643.5

23/09/2025 14:39:05

00489398882TRLO1.1.1

CHIX

64

643.5

23/09/2025 14:39:05

00489398881TRLO1.1.1

BATE

28

643.5

23/09/2025 14:39:05

00489398883TRLO1.1.1

CHIX

28

643.5

23/09/2025 14:39:05

00489398884TRLO1.1.1

CHIX

64

643.5

23/09/2025 14:39:05

00489398885TRLO1.1.1

BATE

166

643.5

23/09/2025 14:39:05

00489398886TRLO1.1.1

XLON

166

643.5

23/09/2025 14:39:05

00489398887TRLO1.1.1

XLON

166

643.5

23/09/2025 14:39:05

00489398888TRLO1.1.1

XLON

166

643.5

23/09/2025 14:39:05

00489398889TRLO1.1.1

XLON

14

644.5

23/09/2025 14:40:23

00489399541TRLO1.1.1

AQXE

64

643.5

23/09/2025 14:41:42

00489400366TRLO1.1.1

BATE

28

643.5

23/09/2025 14:41:42

00489400367TRLO1.1.1

CHIX

14

644

23/09/2025 14:42:25

00489400672TRLO1.1.1

AQXE

28

643.5

23/09/2025 14:43:45

00489401117TRLO1.1.1

CHIX

13

643.5

23/09/2025 14:43:45

00489401121TRLO1.1.1

TRQX

26

643.5

23/09/2025 14:43:45

00489401119TRLO1.1.1

TRQX

28

643.5

23/09/2025 14:43:45

00489401118TRLO1.1.1

CHIX

332

643.5

23/09/2025 14:43:45

00489401120TRLO1.1.1

XLON

13

643.5

23/09/2025 14:43:45

00489401124TRLO1.1.1

TRQX

166

643.5

23/09/2025 14:43:45

00489401122TRLO1.1.1

XLON

166

643.5

23/09/2025 14:43:45

00489401123TRLO1.1.1

XLON

13

643.5

23/09/2025 14:43:45

00489401125TRLO1.1.1

TRQX

64

643.5

23/09/2025 14:44:21

00489401473TRLO1.1.1

BATE

14

644

23/09/2025 14:44:24

00489401490TRLO1.1.1

AQXE

18

643.5

23/09/2025 14:45:42

00489401889TRLO1.1.1

CHIX

2

644

23/09/2025 14:46:56

00489402375TRLO1.1.1

AQXE

12

644

23/09/2025 14:46:56

00489402376TRLO1.1.1

AQXE

120

644

23/09/2025 14:47:03

00489402428TRLO1.1.1

XLON

2

644

23/09/2025 14:47:03

00489402429TRLO1.1.1

XLON

16

644

23/09/2025 14:47:11

00489402480TRLO1.1.1

XLON

28

644

23/09/2025 14:47:11

00489402479TRLO1.1.1

XLON

12

644

23/09/2025 14:48:56

00489403226TRLO1.1.1

AQXE

166

644

23/09/2025 14:49:28

00489403477TRLO1.1.1

XLON

2

644

23/09/2025 14:49:28

00489403479TRLO1.1.1

AQXE

28

643.5

23/09/2025 14:49:28

00489403480TRLO1.1.1

CHIX

64

643.5

23/09/2025 14:49:28

00489403482TRLO1.1.1

BATE

128

643.5

23/09/2025 14:49:28

00489403481TRLO1.1.1

BATE

64

643.5

23/09/2025 14:49:28

00489403483TRLO1.1.1

BATE

13

643.5

23/09/2025 14:49:28

00489403484TRLO1.1.1

TRQX

26

643.5

23/09/2025 14:49:28

00489403485TRLO1.1.1

TRQX

14

644

23/09/2025 14:51:22

00489404328TRLO1.1.1

AQXE

100

643.5

23/09/2025 14:51:39

00489404479TRLO1.1.1

XLON

66

643.5

23/09/2025 14:51:39

00489404480TRLO1.1.1

XLON

28

643.5

23/09/2025 14:51:45

00489404508TRLO1.1.1

CHIX

79

643.5

23/09/2025 14:54:17

00489405852TRLO1.1.1

XLON

86

643.5

23/09/2025 14:54:17

00489405851TRLO1.1.1

XLON

1

643.5

23/09/2025 14:54:17

00489405853TRLO1.1.1

XLON

28

644.5

23/09/2025 14:55:03

00489406373TRLO1.1.1

CHIX

14

644

23/09/2025 14:56:11

00489406958TRLO1.1.1

AQXE

28

644

23/09/2025 14:56:11

00489406959TRLO1.1.1

AQXE

39

644

23/09/2025 14:56:11

00489406960TRLO1.1.1

XLON

127

644

23/09/2025 14:56:11

00489406961TRLO1.1.1

XLON

36

645.5

23/09/2025 14:57:04

00489407367TRLO1.1.1

BATE

13

645.5

23/09/2025 15:02:00

00489411259TRLO1.1.1

TRQX

38

645.5

23/09/2025 15:02:00

00489411258TRLO1.1.1

CHIX

56

645.5

23/09/2025 15:02:00

00489411257TRLO1.1.1

CHIX

13

645.5

23/09/2025 15:02:00

00489411260TRLO1.1.1

TRQX

13

645.5

23/09/2025 15:02:00

00489411261TRLO1.1.1

TRQX

166

645.5

23/09/2025 15:02:00

00489411262TRLO1.1.1

XLON

166

645.5

23/09/2025 15:02:00

00489411263TRLO1.1.1

XLON

166

645.5

23/09/2025 15:02:00

00489411264TRLO1.1.1

XLON

4

645.5

23/09/2025 15:02:33

00489411833TRLO1.1.1

BATE

64

645.5

23/09/2025 15:03:00

00489412192TRLO1.1.1

BATE

88

645.5

23/09/2025 15:03:00

00489412191TRLO1.1.1

BATE

10

646

23/09/2025 15:05:39

00489413746TRLO1.1.1

CHIX

12

646

23/09/2025 15:08:05

00489415287TRLO1.1.1

CHIX

166

646

23/09/2025 15:08:05

00489415289TRLO1.1.1

XLON

166

646

23/09/2025 15:08:05

00489415290TRLO1.1.1

XLON

166

646

23/09/2025 15:08:05

00489415291TRLO1.1.1

XLON

14

646

23/09/2025 15:09:46

00489417167TRLO1.1.1

AQXE

14

646

23/09/2025 15:09:46

00489417168TRLO1.1.1

AQXE

14

646

23/09/2025 15:09:46

00489417169TRLO1.1.1

AQXE

166

646

23/09/2025 15:10:09

00489417447TRLO1.1.1

XLON

166

646

23/09/2025 15:12:37

00489419212TRLO1.1.1

XLON

14

646

23/09/2025 15:13:21

00489419609TRLO1.1.1

AQXE

166

646

23/09/2025 15:14:47

00489420485TRLO1.1.1

XLON

128

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420665TRLO1.1.1

BATE

56

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420667TRLO1.1.1

CHIX

64

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420666TRLO1.1.1

BATE

34

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420668TRLO1.1.1

CHIX

64

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420669TRLO1.1.1

BATE

64

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420670TRLO1.1.1

BATE

13

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420672TRLO1.1.1

TRQX

13

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420673TRLO1.1.1

TRQX

26

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420671TRLO1.1.1

TRQX

13

645.5

23/09/2025 15:15:05

00489420674TRLO1.1.1

TRQX

14

646

23/09/2025 15:15:50

00489421170TRLO1.1.1

AQXE

66

645.5

23/09/2025 15:16:38

00489421809TRLO1.1.1

XLON

79

646

23/09/2025 15:16:38

00489421810TRLO1.1.1

XLON

21

646

23/09/2025 15:16:38

00489421811TRLO1.1.1

XLON

14

646

23/09/2025 15:17:58

00489422954TRLO1.1.1

AQXE

47

646

23/09/2025 15:19:09

00489423772TRLO1.1.1

XLON

66

646

23/09/2025 15:19:09

00489423773TRLO1.1.1

XLON

53

646

23/09/2025 15:19:09

00489423774TRLO1.1.1

XLON

7

645.5

23/09/2025 15:19:09

00489423776TRLO1.1.1

TRQX

28

645.5

23/09/2025 15:19:09

00489423775TRLO1.1.1

CHIX

131

646

23/09/2025 15:21:00

00489424811TRLO1.1.1

XLON

35

646

23/09/2025 15:21:00

00489424812TRLO1.1.1

XLON

28

645.5

23/09/2025 15:22:39

00489425829TRLO1.1.1

AQXE

64

646.5

23/09/2025 15:22:44

00489425857TRLO1.1.1

BATE

28

646.5

23/09/2025 15:22:50

00489425895TRLO1.1.1

CHIX

166

646

23/09/2025 15:23:28

00489426224TRLO1.1.1

XLON

13

646.5

23/09/2025 15:23:38

00489426327TRLO1.1.1

TRQX

28

646.5

23/09/2025 15:24:43

00489426930TRLO1.1.1

CHIX

64

646.5

23/09/2025 15:25:08

00489427124TRLO1.1.1

BATE

13

646.5

23/09/2025 15:25:47

00489427591TRLO1.1.1

TRQX

166

646

23/09/2025 15:26:39

00489428122TRLO1.1.1

XLON

28

646.5

23/09/2025 15:27:06

00489428689TRLO1.1.1

CHIX

64

646

23/09/2025 15:27:14

00489428779TRLO1.1.1

BATE

14

645.5

23/09/2025 15:27:38

00489429005TRLO1.1.1

AQXE

115

646

23/09/2025 15:29:08

00489430004TRLO1.1.1

XLON

51

646

23/09/2025 15:29:08

00489430005TRLO1.1.1

XLON

19

646.5

23/09/2025 15:29:58

00489430625TRLO1.1.1

TRQX

14

645.5

23/09/2025 15:30:39

00489430991TRLO1.1.1

AQXE

63

646

23/09/2025 15:31:09

00489431291TRLO1.1.1

XLON

103

646

23/09/2025 15:31:09

00489431292TRLO1.1.1

XLON

64

646

23/09/2025 15:31:30

00489431472TRLO1.1.1

BATE

8

646

23/09/2025 15:31:45

00489432291TRLO1.1.1

CHIX

20

646

23/09/2025 15:31:45

00489432292TRLO1.1.1

CHIX

13

646.5

23/09/2025 15:33:59

00489433466TRLO1.1.1

TRQX

14

645.5

23/09/2025 15:34:32

00489433779TRLO1.1.1

AQXE

166

645

23/09/2025 15:34:45

00489433914TRLO1.1.1

XLON

5

645.5

23/09/2025 15:35:26

00489434344TRLO1.1.1

CHIX

23

645.5

23/09/2025 15:35:26

00489434345TRLO1.1.1

CHIX

56

645

23/09/2025 15:35:34

00489434448TRLO1.1.1

BATE

8

645

23/09/2025 15:35:34

00489434449TRLO1.1.1

BATE

13

646.5

23/09/2025 15:36:48

00489435350TRLO1.1.1

TRQX

14

645.5

23/09/2025 15:37:00

00489435502TRLO1.1.1

AQXE

59

645

23/09/2025 15:37:16

00489435703TRLO1.1.1

XLON

107

645

23/09/2025 15:37:16

00489435702TRLO1.1.1

XLON

22

645.5

23/09/2025 15:37:46

00489436156TRLO1.1.1

CHIX

6

645.5

23/09/2025 15:37:46

00489436157TRLO1.1.1

CHIX

3

645.5

23/09/2025 15:39:09

00489437227TRLO1.1.1

TRQX

10

646.5

23/09/2025 15:39:09

00489437228TRLO1.1.1

TRQX

2

645.5

23/09/2025 15:39:35

00489437539TRLO1.1.1

AQXE

12

645.5

23/09/2025 15:39:35

00489437540TRLO1.1.1

AQXE

2

645.5

23/09/2025 15:40:09

00489437864TRLO1.1.1

CHIX

26

645.5

23/09/2025 15:40:09

00489437865TRLO1.1.1

CHIX

3

645.5

23/09/2025 15:41:39

00489438765TRLO1.1.1

TRQX

10

646.5

23/09/2025 15:41:39

00489438766TRLO1.1.1

TRQX

14

645.5

23/09/2025 15:41:50

00489438854TRLO1.1.1

AQXE

12

645.5

23/09/2025 15:42:54

00489439481TRLO1.1.1

CHIX

3

645.5

23/09/2025 15:42:54

00489439483TRLO1.1.1

CHIX

13

645.5

23/09/2025 15:42:54

00489439485TRLO1.1.1

CHIX

13

646.5

23/09/2025 15:44:16

00489440486TRLO1.1.1

TRQX

64

645.5

23/09/2025 15:44:21

00489440531TRLO1.1.1

BATE

137

645.5

23/09/2025 15:44:29

00489440594TRLO1.1.1

XLON

29

645.5

23/09/2025 15:44:29

00489440595TRLO1.1.1

XLON

64

645

23/09/2025 15:45:25

00489441181TRLO1.1.1

BATE

14

645

23/09/2025 15:45:25

00489441186TRLO1.1.1

AQXE

64

645

23/09/2025 15:45:25

00489441182TRLO1.1.1

BATE

166

645

23/09/2025 15:45:25

00489441183TRLO1.1.1

XLON

166

645

23/09/2025 15:45:25

00489441184TRLO1.1.1

XLON

166

645

23/09/2025 15:45:25

00489441185TRLO1.1.1

XLON

28

645

23/09/2025 15:45:46

00489441404TRLO1.1.1

CHIX

64

645

23/09/2025 15:47:18

00489442232TRLO1.1.1

BATE

14

645

23/09/2025 15:48:02

00489442616TRLO1.1.1

AQXE

166

645

23/09/2025 15:49:06

00489443195TRLO1.1.1

XLON

28

645

23/09/2025 15:50:13

00489443904TRLO1.1.1

CHIX

64

645

23/09/2025 15:50:13

00489443906TRLO1.1.1

BATE

13

645

23/09/2025 15:50:51

00489444286TRLO1.1.1

TRQX

166

645

23/09/2025 15:50:51

00489444287TRLO1.1.1

XLON

14

645

23/09/2025 15:51:17

00489444547TRLO1.1.1

AQXE

28

645

23/09/2025 15:52:25

00489445317TRLO1.1.1

CHIX

90

644.5

23/09/2025 15:52:54

00489445676TRLO1.1.1

XLON

7

644.5

23/09/2025 15:52:54

00489445678TRLO1.1.1

XLON

69

644.5

23/09/2025 15:52:54

00489445677TRLO1.1.1

XLON

108

644.5

23/09/2025 15:52:54

00489445679TRLO1.1.1

XLON

58

645

23/09/2025 15:52:54

00489445680TRLO1.1.1

XLON

28

644.5

23/09/2025 15:55:02

00489446987TRLO1.1.1

CHIX

7

644.5

23/09/2025 15:55:07

00489447027TRLO1.1.1

XLON

10

644.5

23/09/2025 15:55:07

00489447025TRLO1.1.1

XLON

90

644.5

23/09/2025 15:55:07

00489447026TRLO1.1.1

XLON

59

644.5

23/09/2025 15:55:15

00489447125TRLO1.1.1

XLON

166

644.5

23/09/2025 15:57:20

00489448391TRLO1.1.1

XLON

28

644.5

23/09/2025 15:58:01

00489449059TRLO1.1.1

CHIX

64

644

23/09/2025 15:59:26

00489450188TRLO1.1.1

BATE

12

644

23/09/2025 15:59:26

00489450191TRLO1.1.1

TRQX

64

644

23/09/2025 15:59:26

00489450189TRLO1.1.1

BATE

64

644

23/09/2025 15:59:26

00489450190TRLO1.1.1

BATE

1

644

23/09/2025 15:59:26

00489450192TRLO1.1.1

TRQX

13

644

23/09/2025 15:59:26

00489450193TRLO1.1.1

TRQX

13

644

23/09/2025 15:59:26

00489450194TRLO1.1.1

TRQX

14

644

23/09/2025 15:59:26

00489450195TRLO1.1.1

AQXE

14

644

23/09/2025 15:59:26

00489450196TRLO1.1.1

AQXE

62

644.5

23/09/2025 15:59:37

00489450324TRLO1.1.1

XLON

69

644.5

23/09/2025 15:59:37

00489450326TRLO1.1.1

XLON

35

644.5

23/09/2025 15:59:37

00489450328TRLO1.1.1

XLON

28

644.5

23/09/2025 16:01:15

00489452217TRLO1.1.1

CHIX

14

644

23/09/2025 16:01:32

00489452438TRLO1.1.1

AQXE

166

643.5

23/09/2025 16:02:00

00489452738TRLO1.1.1

XLON

13

643.5

23/09/2025 16:02:15

00489452926TRLO1.1.1

TRQX

14

644

23/09/2025 16:03:55

00489454521TRLO1.1.1

AQXE

64

643

23/09/2025 16:04:03

00489454683TRLO1.1.1

BATE

74

643.5

23/09/2025 16:04:09

00489454755TRLO1.1.1

XLON

7

643.5

23/09/2025 16:04:09

00489454757TRLO1.1.1

XLON

85

643.5

23/09/2025 16:04:09

00489454756TRLO1.1.1

XLON

28

643

23/09/2025 16:04:18

00489454832TRLO1.1.1

CHIX

13

643.5

23/09/2025 16:04:25

00489454893TRLO1.1.1

TRQX

14

643

23/09/2025 16:06:03

00489455951TRLO1.1.1

AQXE

166

642

23/09/2025 16:06:06

00489455985TRLO1.1.1

XLON

64

643

23/09/2025 16:06:08

00489456006TRLO1.1.1

BATE

13

643

23/09/2025 16:06:24

00489456126TRLO1.1.1

TRQX

28

642.5

23/09/2025 16:06:38

00489456325TRLO1.1.1

CHIX

14

643

23/09/2025 16:08:01

00489457225TRLO1.1.1

AQXE

64

643

23/09/2025 16:08:08

00489457317TRLO1.1.1

BATE

166

643

23/09/2025 16:08:13

00489457403TRLO1.1.1

XLON

13

643

23/09/2025 16:08:22

00489457553TRLO1.1.1

TRQX

28

643

23/09/2025 16:08:52

00489457901TRLO1.1.1

CHIX

14

643

23/09/2025 16:09:48

00489458632TRLO1.1.1

AQXE

13

643

23/09/2025 16:09:56

00489458854TRLO1.1.1

TRQX

64

643

23/09/2025 16:10:25

00489459302TRLO1.1.1

BATE

79

643

23/09/2025 16:10:30

00489459334TRLO1.1.1

XLON

87

643

23/09/2025 16:10:30

00489459333TRLO1.1.1

XLON

5

643

23/09/2025 16:11:53

00489460568TRLO1.1.1

CHIX

23

643

23/09/2025 16:11:53

00489460567TRLO1.1.1

CHIX

13

643

23/09/2025 16:12:08

00489460980TRLO1.1.1

TRQX

14

643

23/09/2025 16:12:11

00489461002TRLO1.1.1

AQXE

92

642.5

23/09/2025 16:12:11

00489461006TRLO1.1.1

XLON

64

643

23/09/2025 16:12:42

00489461350TRLO1.1.1

BATE

7

642.5

23/09/2025 16:14:18

00489462348TRLO1.1.1

XLON

74

642.5

23/09/2025 16:14:18

00489462347TRLO1.1.1

XLON

28

643

23/09/2025 16:14:28

00489462508TRLO1.1.1

CHIX

4

643

23/09/2025 16:14:38

00489462670TRLO1.1.1

BATE

60

643

23/09/2025 16:14:38

00489462671TRLO1.1.1

BATE

4

643

23/09/2025 16:14:50

00489462764TRLO1.1.1

AQXE

10

643

23/09/2025 16:14:50

00489462765TRLO1.1.1

AQXE

104

643

23/09/2025 16:16:37

00489464023TRLO1.1.1

CHIX

51

643

23/09/2025 16:16:48

00489464165TRLO1.1.1

AQXE

284

643

23/09/2025 16:16:48

00489464179TRLO1.1.1

BATE

159

642.5

23/09/2025 16:16:49

00489464188TRLO1.1.1

XLON

166

642.5

23/09/2025 16:16:49

00489464187TRLO1.1.1

XLON

159

642.5

23/09/2025 16:16:49

00489464190TRLO1.1.1

XLON

166

642.5

23/09/2025 16:16:49

00489464189TRLO1.1.1

XLON

549

642.5

23/09/2025 16:16:49

00489464191TRLO1.1.1

XLON

13

642.5

23/09/2025 16:16:49

00489464193TRLO1.1.1

TRQX

54

642.5

23/09/2025 16:16:49

00489464192TRLO1.1.1

TRQX

67

642.5

23/09/2025 16:18:31

00489465415TRLO1.1.1

CHIX

8

642.5

23/09/2025 16:18:39

00489465471TRLO1.1.1

TRQX

12

642.5

23/09/2025 16:18:39

00489465470TRLO1.1.1

TRQX

36

643

23/09/2025 16:18:54

00489465685TRLO1.1.1

AQXE

496

642

23/09/2025 16:19:05

00489465872TRLO1.1.1

XLON

88

642

23/09/2025 16:19:05

00489465873TRLO1.1.1

BATE

24

641.5

23/09/2025 16:20:12

00489466733TRLO1.1.1

CHIX

141

641.5

23/09/2025 16:20:12

00489466734TRLO1.1.1

XLON

10

641.5

23/09/2025 16:20:12

00489466735TRLO1.1.1

TRQX

22

642.5

23/09/2025 16:20:56

00489467169TRLO1.1.1

AQXE

99

642

23/09/2025 16:21:15

00489467351TRLO1.1.1

BATE

22

642

23/09/2025 16:21:55

00489467905TRLO1.1.1

CHIX

25

642.5

23/09/2025 16:22:21

00489468278TRLO1.1.1

TRQX

68

642

23/09/2025 16:22:41

00489468585TRLO1.1.1

XLON

25

642.5

23/09/2025 16:23:18

00489468955TRLO1.1.1

AQXE

14

642

23/09/2025 16:24:40

00489469872TRLO1.1.1

BATE

100

642

23/09/2025 16:24:40

00489469873TRLO1.1.1

BATE

69

642

23/09/2025 16:24:41

00489469894TRLO1.1.1

CHIX

3

642.5

23/09/2025 16:24:41

00489469896TRLO1.1.1

TRQX

25

642.5

23/09/2025 16:24:41

00489469897TRLO1.1.1

TRQX

29

642.5

23/09/2025 16:25:25

00489470656TRLO1.1.1

AQXE

59

642

23/09/2025 16:26:27

00489471513TRLO1.1.1

CHIX

166

642

23/09/2025 16:26:27

00489471514TRLO1.1.1

XLON

247

642

23/09/2025 16:26:27

00489471515TRLO1.1.1

XLON

600

642

23/09/2025 16:26:27

00489471516TRLO1.1.1

XLON

170

642

23/09/2025 16:26:27

00489471517TRLO1.1.1

XLON

184

641.5

23/09/2025 16:26:28

00489471522TRLO1.1.1

BATE

128

641.5

23/09/2025 16:27:03

00489471995TRLO1.1.1

XLON

23

642

23/09/2025 16:27:04

00489472024TRLO1.1.1

AQXE

29

642

23/09/2025 16:27:05

00489472030TRLO1.1.1

TRQX

12

641.5

23/09/2025 16:27:43

00489472569TRLO1.1.1

XLON

24

641.5

23/09/2025 16:27:43

00489472568TRLO1.1.1

CHIX

32

641.5

23/09/2025 16:27:43

00489472567TRLO1.1.1

BATE

33

641.5

23/09/2025 16:27:43

00489472570TRLO1.1.1

XLON


