Warum ist der Aktienkurs von St. George Mining so stark gestiegen?

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8)

Neue Entdeckung nur einen Kilometer von bestehender Ressource entfernt positioniert Araxá als aufstrebenden Star im globalen Seltene-Erden-Sektor

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat einen entscheidenden Durchbruch bei seinem Araxá-Projekt in Brasilien erzielt und die Entdeckung von hochgradigen schweren Seltenen Erden sowie Niob an einem bisher unerforschten Zielgebiet bekannt gegeben - nur einen Kilometer östlich der bestehenden Mineralressource. Diese Entdeckung stellt einen bedeutenden Entwicklungsschritt für das Unternehmen dar, denn sie deutet auf erhebliches Potenzial für ein signifikantes Ressourcenwachstum hin - und das bei einem Projekt, das bereits jetzt als die hochgradigste, noch nicht entwickelte JORC-konforme Seltene-Erden-Lagerstätte der Welt gilt.

Die ersten Analysen aus dem Reverse-Circulation-(RC)-Bohrprogramm in East Araxá liefern ein beeindruckendes Bild. In geringer Tiefe durchteufte das Unternehmen in den ersten drei Bohrlöchern außergewöhnlich hochgradige Seltene Erden, wobei ein Abschnitt 15 Meter mit 12,61% Gesamtgehalt an Seltenen Erden-Oxiden (TREO) ab nur 4 Metern Tiefe ergab. Weitere Bohrungen bestätigen die Konsistenz und das Ausmaß der Mineralisierung in der gebohrten Zone und offenbaren mächtige, hochgradige Abschnitte mit Seltenen Erden und Niob von der Oberfläche bis in Tiefen von 50 Metern.

Was diese neue Entdeckung besonders hervorhebt, ist die Qualität der Mineralisierung. Gehalte der wertvollen Magnetmetalle Neodym und Praseodym erreichten bis zu 3,96%, während schwere Seltene Erden wie Dysprosium, Terbium, Lutetium und Gadolinium bis zu 1.500 ppm des TREO-Gehalts ausmachten. Auch die Samarium-Werte stachen mit bis zu 2.600 ppm deutlich hervor. Solche Werte sind in der Exploration von Seltenen Erden äußerst selten und unterstreichen die wirtschaftliche wie strategische Bedeutung dieses Fundes.

Die Entdeckung befindet sich nicht nur in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Ressource, sondern weist zudem höhere Gehalte an wichtigen Magnet- und schweren Seltenen Erden auf als die derzeitige Ressource von 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13% TREO. Dies stärkt die Erwartung, dass East Araxá zu einer wesentlichen Erhöhung des gesamten Ressourcenbestands von St George beitragen und die Dimension des Araxá-Projekts grundlegend verändern könnte.

Executive Chairman John Prineas äußerte sich erfreut über die Ergebnisse der ersten tieferreichenden Bohrungen, die die Kontinuität und Mächtigkeit der hochgradigen, oberflächennahen Zone bestätigen: "Das durch das RC-Bohrprogramm definierte Mineralisierungsvolumen in diesem neuen Gebiet - 1 km östlich der MRE-Hülle - weist auf das Potenzial für eine signifikante Erweiterung der Araxá-MRE hin, die bereits die hochgradigste, noch nicht entwickelte JORC-konforme Seltene-Erden-Ressource weltweit ist."

Die Bohrungen werden derzeit mit mehreren Bohrgeräten fortgesetzt und zielen sowohl auf die Erweiterung der bestehenden Ressource als auch auf die Ressourcendefinition bei East Araxá. Prineas betonte zudem die strategische Bedeutung der enthaltenen Magnet-REEs und merkte an, dass St George "durch seine Downstream-Allianz in den USA hervorragend positioniert ist, um zur Etablierung einer inländischen US-Lieferkette für diese wichtigen Magnete beizutragen."

Mit mehr als 8.000 laufenden Bohrmetern und noch ausstehenden Analysen aus tieferreichenden Diamantbohrungen baut St George Mining derzeit starkes Momentum auf. East Araxá entwickelt sich rasch zu einem potenziellen Wendepunkt - mit beachtlichem Volumen und herausragenden Gehalten in einem der strategisch wichtigsten Rohstoffmärkte der Welt.

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum ist der Aktienkurs von St. George Mining so stark gestiegen? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8