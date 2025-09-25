EQS-News: BDT Media Automation GmbH
BDT Media Automation GmbH: Gute Liquiditätslage und positive operative Entwicklung ermöglichen vorzeitige Rückzahlung des 11,5 % Green Bonds 2023/2028 zum 30. November 2025
Seit ihrem Kapitalmarkt-Debüt im Jahr 2012 hat die BDT-Gruppe eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. Als integraler Bestandteil und Beschleuniger der strategischen Neuausrichtung fungierten insgesamt drei Anleihen, die entscheidend dazu beigetragen haben, u. a. das nachhaltig profitable Wachstum im Cloud-Storage-Geschäft sowie die neue Fertigungsanlage in Mexiko zu finanzieren, die Investitionsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und Alt-Verbindlichkeiten zu restrukturieren. Die hohen liquiden Mittel von 11,2 Mio. Euro zum 30. Juni 2025 sowie ein operativer Cashflow 2024 von 10,9 Mio. Euro ermöglichen es BDT nun, durch die vorzeitige Rückzahlung des Green Bonds 2023/2028 die Finanzierungskosten zu optimieren und die Anleihegläubiger mit einer attraktiven Prämie an diesem Erfolg teilhaben zu lassen.
Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: "Der Kapitalmarkt hat uns die notwendige Flexibilität und Reichweite gegeben, um die zukunftsstarke Transformation der BDT-Gruppe zu finanzieren und zu beschleunigen. Unsere drei Anleihen waren ein wichtiger Hebel, der es uns ermöglichte, gezielt in unser nachhaltig profitables Wachstum zu investieren. Deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Anleihegläubigern herzlich bedanken, die uns ihr Vertrauen geschenkt und maßgeblich zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Unser Dank gilt ebenso unseren Kapitalmarktpartnern Quirin Privatbank AG, Lewisfield Deutschland GmbH und Norton Rose Fulbright LLP für ihre professionelle Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit."
