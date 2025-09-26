Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 26
www.bodycote.com
26 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
25 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,248
Highest price paid per share (pence per share):
637.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
626.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
631.50p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,735,701 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,574,703 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,720,471 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
175
634.5
25/09/2025 08:08:15
00489927194TRLO1.1.1
XLON
16
636.5
25/09/2025 08:10:12
00489927542TRLO1.1.1
AQXE
35
630.5
25/09/2025 08:14:44
00489928369TRLO1.1.1
XLON
22
631
25/09/2025 08:14:44
00489928370TRLO1.1.1
XLON
118
631
25/09/2025 08:14:44
00489928371TRLO1.1.1
XLON
10
631
25/09/2025 08:17:19
00489929038TRLO1.1.1
CHIX
18
632.5
25/09/2025 08:17:23
00489929053TRLO1.1.1
CHIX
11
635
25/09/2025 08:31:45
00489931958TRLO1.1.1
XLON
164
635
25/09/2025 08:31:50
00489931971TRLO1.1.1
XLON
29
635
25/09/2025 08:45:41
00489935055TRLO1.1.1
CHIX
29
635
25/09/2025 08:45:41
00489935056TRLO1.1.1
CHIX
175
635
25/09/2025 08:45:41
00489935057TRLO1.1.1
XLON
68
634.5
25/09/2025 08:45:41
00489935058TRLO1.1.1
BATE
68
634.5
25/09/2025 08:45:41
00489935059TRLO1.1.1
BATE
175
635
25/09/2025 08:48:04
00489935631TRLO1.1.1
XLON
26
634.5
25/09/2025 08:48:06
00489935638TRLO1.1.1
TRQX
14
635.5
25/09/2025 08:49:29
00489935909TRLO1.1.1
AQXE
68
635.5
25/09/2025 08:49:45
00489935967TRLO1.1.1
BATE
1
635.5
25/09/2025 08:50:01
00489936047TRLO1.1.1
AQXE
13
635
25/09/2025 08:50:05
00489936059TRLO1.1.1
TRQX
29
635
25/09/2025 08:50:05
00489936057TRLO1.1.1
CHIX
16
635.5
25/09/2025 08:50:05
00489936058TRLO1.1.1
AQXE
17
635.5
25/09/2025 08:50:05
00489936056TRLO1.1.1
AQXE
175
634.5
25/09/2025 08:50:05
00489936060TRLO1.1.1
XLON
175
634.5
25/09/2025 08:57:46
00489937491TRLO1.1.1
XLON
12
635
25/09/2025 08:59:23
00489937745TRLO1.1.1
AQXE
4
635
25/09/2025 08:59:52
00489937825TRLO1.1.1
AQXE
13
635
25/09/2025 08:59:52
00489937826TRLO1.1.1
TRQX
12
635
25/09/2025 09:06:27
00489939376TRLO1.1.1
TRQX
1
635
25/09/2025 09:06:27
00489939377TRLO1.1.1
TRQX
175
635
25/09/2025 09:06:35
00489939398TRLO1.1.1
XLON
16
635
25/09/2025 09:07:20
00489939528TRLO1.1.1
AQXE
29
634.5
25/09/2025 09:07:20
00489939530TRLO1.1.1
CHIX
68
634.5
25/09/2025 09:07:20
00489939529TRLO1.1.1
BATE
68
634.5
25/09/2025 09:09:23
00489940043TRLO1.1.1
BATE
12
634.5
25/09/2025 09:09:36
00489940106TRLO1.1.1
CHIX
175
634.5
25/09/2025 09:09:38
00489940118TRLO1.1.1
XLON
17
634.5
25/09/2025 09:14:04
00489941300TRLO1.1.1
CHIX
3
635
25/09/2025 09:14:27
00489941362TRLO1.1.1
AQXE
13
635
25/09/2025 09:14:27
00489941363TRLO1.1.1
AQXE
13
635
25/09/2025 09:14:49
00489941422TRLO1.1.1
TRQX
68
634.5
25/09/2025 09:18:03
00489942619TRLO1.1.1
BATE
29
634.5
25/09/2025 09:18:07
00489942647TRLO1.1.1
CHIX
3
635
25/09/2025 09:24:18
00489944498TRLO1.1.1
AQXE
13
635
25/09/2025 09:24:18
00489944497TRLO1.1.1
AQXE
13
635
25/09/2025 09:24:48
00489944615TRLO1.1.1
TRQX
35
634
25/09/2025 09:26:12
00489944900TRLO1.1.1
XLON
315
634
25/09/2025 09:26:12
00489944901TRLO1.1.1
XLON
68
634.5
25/09/2025 09:30:13
00489945893TRLO1.1.1
BATE
29
634.5
25/09/2025 09:30:13
00489945894TRLO1.1.1
CHIX
175
633.5
25/09/2025 09:33:09
00489946492TRLO1.1.1
XLON
12
634.5
25/09/2025 09:36:20
00489947302TRLO1.1.1
TRQX
1
634.5
25/09/2025 09:36:20
00489947303TRLO1.1.1
TRQX
68
633.5
25/09/2025 09:39:35
00489948342TRLO1.1.1
BATE
16
633
25/09/2025 09:41:02
00489948766TRLO1.1.1
AQXE
29
633
25/09/2025 09:41:02
00489948765TRLO1.1.1
CHIX
79
633
25/09/2025 09:41:27
00489948851TRLO1.1.1
XLON
96
633
25/09/2025 09:41:27
00489948852TRLO1.1.1
XLON
9
632.5
25/09/2025 09:47:01
00489950243TRLO1.1.1
AQXE
7
632.5
25/09/2025 09:47:01
00489950244TRLO1.1.1
AQXE
1
633
25/09/2025 09:47:43
00489950457TRLO1.1.1
TRQX
12
633
25/09/2025 09:47:43
00489950456TRLO1.1.1
TRQX
175
631
25/09/2025 09:49:58
00489951099TRLO1.1.1
XLON
68
631.5
25/09/2025 09:51:03
00489951392TRLO1.1.1
BATE
9
631
25/09/2025 09:54:08
00489952324TRLO1.1.1
CHIX
20
631
25/09/2025 09:54:08
00489952325TRLO1.1.1
CHIX
175
631
25/09/2025 09:57:10
00489953179TRLO1.1.1
XLON
13
630.5
25/09/2025 10:02:10
00489954764TRLO1.1.1
TRQX
68
630.5
25/09/2025 10:02:10
00489954763TRLO1.1.1
BATE
15
631
25/09/2025 10:02:12
00489954780TRLO1.1.1
AQXE
1
631
25/09/2025 10:02:12
00489954781TRLO1.1.1
AQXE
29
630.5
25/09/2025 10:04:14
00489955436TRLO1.1.1
CHIX
78
630.5
25/09/2025 10:05:26
00489955820TRLO1.1.1
XLON
97
630.5
25/09/2025 10:05:26
00489955819TRLO1.1.1
XLON
13
631
25/09/2025 10:06:12
00489956016TRLO1.1.1
AQXE
3
631
25/09/2025 10:06:12
00489956017TRLO1.1.1
AQXE
13
630.5
25/09/2025 10:06:58
00489956188TRLO1.1.1
TRQX
29
630
25/09/2025 10:10:36
00489957511TRLO1.1.1
CHIX
68
630.5
25/09/2025 10:10:43
00489957562TRLO1.1.1
BATE
1
630.5
25/09/2025 10:12:03
00489958022TRLO1.1.1
XLON
9
630.5
25/09/2025 10:12:03
00489958023TRLO1.1.1
XLON
65
630.5
25/09/2025 10:12:03
00489958025TRLO1.1.1
XLON
100
630.5
25/09/2025 10:12:03
00489958024TRLO1.1.1
XLON
12
630.5
25/09/2025 10:17:22
00489959612TRLO1.1.1
TRQX
1
630.5
25/09/2025 10:17:22
00489959613TRLO1.1.1
TRQX
175
630.5
25/09/2025 10:20:37
00489960569TRLO1.1.1
XLON
13
630.5
25/09/2025 10:25:22
00489961708TRLO1.1.1
TRQX
29
630.5
25/09/2025 10:25:22
00489961706TRLO1.1.1
CHIX
44
630.5
25/09/2025 10:25:22
00489961707TRLO1.1.1
XLON
131
630.5
25/09/2025 10:25:22
00489961709TRLO1.1.1
XLON
68
631
25/09/2025 10:37:59
00489965071TRLO1.1.1
BATE
68
631
25/09/2025 10:37:59
00489965072TRLO1.1.1
BATE
29
631
25/09/2025 10:37:59
00489965073TRLO1.1.1
CHIX
29
631
25/09/2025 10:37:59
00489965074TRLO1.1.1
CHIX
175
631
25/09/2025 10:37:59
00489965075TRLO1.1.1
XLON
13
631
25/09/2025 10:37:59
00489965076TRLO1.1.1
TRQX
48
631.5
25/09/2025 10:45:10
00489967552TRLO1.1.1
AQXE
29
631.5
25/09/2025 10:45:10
00489967554TRLO1.1.1
CHIX
32
631.5
25/09/2025 10:45:10
00489967553TRLO1.1.1
AQXE
175
631.5
25/09/2025 10:45:10
00489967555TRLO1.1.1
XLON
26
631.5
25/09/2025 10:45:10
00489967557TRLO1.1.1
TRQX
175
631.5
25/09/2025 10:45:10
00489967556TRLO1.1.1
XLON
68
631
25/09/2025 10:45:13
00489967693TRLO1.1.1
BATE
9
631
25/09/2025 10:45:13
00489967694TRLO1.1.1
BATE
59
631
25/09/2025 10:45:13
00489967695TRLO1.1.1
BATE
79
631.5
25/09/2025 10:48:09
00489968547TRLO1.1.1
XLON
85
631.5
25/09/2025 10:48:24
00489968648TRLO1.1.1
XLON
11
631.5
25/09/2025 10:48:24
00489968649TRLO1.1.1
XLON
12
632
25/09/2025 10:53:28
00489970034TRLO1.1.1
AQXE
29
631.5
25/09/2025 10:53:28
00489970036TRLO1.1.1
CHIX
4
632
25/09/2025 10:53:28
00489970035TRLO1.1.1
AQXE
13
631.5
25/09/2025 10:56:17
00489971125TRLO1.1.1
TRQX
175
631.5
25/09/2025 10:56:17
00489971124TRLO1.1.1
XLON
68
631
25/09/2025 10:58:02
00489971620TRLO1.1.1
BATE
29
631.5
25/09/2025 10:59:15
00489971885TRLO1.1.1
CHIX
15
631
25/09/2025 10:59:40
00489972047TRLO1.1.1
XLON
160
631
25/09/2025 10:59:40
00489972048TRLO1.1.1
XLON
12
631.5
25/09/2025 11:01:27
00489972492TRLO1.1.1
TRQX
1
631.5
25/09/2025 11:01:27
00489972493TRLO1.1.1
TRQX
68
631
25/09/2025 11:04:04
00489973104TRLO1.1.1
BATE
16
631
25/09/2025 11:04:04
00489973110TRLO1.1.1
AQXE
18
630.5
25/09/2025 11:06:14
00489973803TRLO1.1.1
XLON
70
630.5
25/09/2025 11:06:14
00489973802TRLO1.1.1
XLON
87
630.5
25/09/2025 11:06:14
00489973801TRLO1.1.1
XLON
68
630.5
25/09/2025 11:09:04
00489974532TRLO1.1.1
BATE
1
630.5
25/09/2025 11:10:59
00489974969TRLO1.1.1
TRQX
12
630.5
25/09/2025 11:10:59
00489974968TRLO1.1.1
TRQX
29
630
25/09/2025 11:11:51
00489975127TRLO1.1.1
CHIX
175
630
25/09/2025 11:12:55
00489975504TRLO1.1.1
XLON
16
629.5
25/09/2025 11:13:24
00489975626TRLO1.1.1
AQXE
29
629.5
25/09/2025 11:16:10
00489976486TRLO1.1.1
CHIX
68
629.5
25/09/2025 11:17:02
00489976753TRLO1.1.1
BATE
16
629.5
25/09/2025 11:17:02
00489976754TRLO1.1.1
AQXE
175
629.5
25/09/2025 11:18:14
00489977115TRLO1.1.1
XLON
13
629.5
25/09/2025 11:18:14
00489977116TRLO1.1.1
TRQX
5
630.5
25/09/2025 11:22:54
00489978329TRLO1.1.1
CHIX
5
630.5
25/09/2025 11:22:54
00489978330TRLO1.1.1
CHIX
175
631
25/09/2025 11:26:50
00489979138TRLO1.1.1
XLON
16
631
25/09/2025 11:26:50
00489979139TRLO1.1.1
AQXE
68
630.5
25/09/2025 11:27:08
00489979188TRLO1.1.1
BATE
6
631
25/09/2025 11:29:04
00489979574TRLO1.1.1
AQXE
10
631
25/09/2025 11:29:04
00489979573TRLO1.1.1
AQXE
38
631
25/09/2025 11:29:04
00489979580TRLO1.1.1
XLON
60
631
25/09/2025 11:29:04
00489979579TRLO1.1.1
XLON
77
631
25/09/2025 11:29:04
00489979578TRLO1.1.1
XLON
29
631
25/09/2025 11:29:22
00489979650TRLO1.1.1
CHIX
68
630.5
25/09/2025 11:31:17
00489980056TRLO1.1.1
BATE
3
631
25/09/2025 11:31:17
00489980057TRLO1.1.1
XLON
7
631
25/09/2025 11:31:17
00489980060TRLO1.1.1
XLON
11
631
25/09/2025 11:31:17
00489980061TRLO1.1.1
XLON
60
631
25/09/2025 11:31:17
00489980059TRLO1.1.1
XLON
77
631
25/09/2025 11:31:17
00489980058TRLO1.1.1
XLON
17
631
25/09/2025 11:31:18
00489980063TRLO1.1.1
XLON
15
631
25/09/2025 11:32:26
00489980240TRLO1.1.1
AQXE
1
631
25/09/2025 11:32:26
00489980241TRLO1.1.1
AQXE
29
630.5
25/09/2025 11:33:22
00489980512TRLO1.1.1
CHIX
78
630.5
25/09/2025 11:34:26
00489980723TRLO1.1.1
XLON
7
631
25/09/2025 11:35:45
00489980999TRLO1.1.1
AQXE
9
631
25/09/2025 11:35:45
00489981000TRLO1.1.1
AQXE
196
631
25/09/2025 11:36:43
00489981265TRLO1.1.1
XLON
29
631
25/09/2025 11:41:05
00489982424TRLO1.1.1
CHIX
76
631
25/09/2025 11:41:05
00489982423TRLO1.1.1
XLON
16
631
25/09/2025 11:42:45
00489982793TRLO1.1.1
AQXE
84
631
25/09/2025 11:44:25
00489983166TRLO1.1.1
XLON
29
631
25/09/2025 11:46:46
00489983661TRLO1.1.1
CHIX
68
631
25/09/2025 11:46:46
00489983662TRLO1.1.1
BATE
68
631
25/09/2025 11:46:46
00489983663TRLO1.1.1
BATE
39
631
25/09/2025 11:46:46
00489983666TRLO1.1.1
TRQX
68
631
25/09/2025 11:46:46
00489983664TRLO1.1.1
BATE
91
631
25/09/2025 11:46:46
00489983665TRLO1.1.1
XLON
26
631
25/09/2025 11:46:46
00489983667TRLO1.1.1
TRQX
134
631
25/09/2025 12:00:00
00489986218TRLO1.1.1
XLON
175
631
25/09/2025 12:00:00
00489986217TRLO1.1.1
XLON
16
631
25/09/2025 12:00:00
00489986219TRLO1.1.1
AQXE
16
631
25/09/2025 12:00:00
00489986220TRLO1.1.1
AQXE
68
631
25/09/2025 12:00:00
00489986221TRLO1.1.1
BATE
29
631
25/09/2025 12:00:00
00489986222TRLO1.1.1
CHIX
48
631
25/09/2025 12:00:00
00489986223TRLO1.1.1
CHIX
68
631
25/09/2025 12:00:00
00489986224TRLO1.1.1
BATE
41
631
25/09/2025 12:00:00
00489986227TRLO1.1.1
XLON
26
631
25/09/2025 12:00:00
00489986234TRLO1.1.1
TRQX
175
630.5
25/09/2025 12:01:56
00489986760TRLO1.1.1
XLON
13
631
25/09/2025 12:03:35
00489987181TRLO1.1.1
TRQX
36
631
25/09/2025 12:04:18
00489987346TRLO1.1.1
BATE
11
631
25/09/2025 12:04:18
00489987348TRLO1.1.1
BATE
21
631
25/09/2025 12:04:18
00489987347TRLO1.1.1
BATE
29
630.5
25/09/2025 12:07:11
00489987878TRLO1.1.1
CHIX
175
630.5
25/09/2025 12:07:11
00489987879TRLO1.1.1
XLON
32
630
25/09/2025 12:08:59
00489988187TRLO1.1.1
AQXE
175
629.5
25/09/2025 12:08:59
00489988188TRLO1.1.1
XLON
6
629.5
25/09/2025 12:11:34
00489988850TRLO1.1.1
CHIX
68
630.5
25/09/2025 12:11:34
00489988849TRLO1.1.1
BATE
12
629.5
25/09/2025 12:11:34
00489988852TRLO1.1.1
CHIX
13
629.5
25/09/2025 12:11:34
00489988851TRLO1.1.1
TRQX
11
629.5
25/09/2025 12:11:39
00489988863TRLO1.1.1
CHIX
77
629.5
25/09/2025 12:12:22
00489989068TRLO1.1.1
XLON
98
629.5
25/09/2025 12:12:22
00489989069TRLO1.1.1
XLON
16
629.5
25/09/2025 12:14:03
00489989483TRLO1.1.1
AQXE
13
629
25/09/2025 12:16:24
00489990101TRLO1.1.1
TRQX
175
629
25/09/2025 12:16:24
00489990100TRLO1.1.1
XLON
68
629
25/09/2025 12:17:19
00489990301TRLO1.1.1
BATE
29
629
25/09/2025 12:18:39
00489990555TRLO1.1.1
CHIX
16
628
25/09/2025 12:20:52
00489991179TRLO1.1.1
AQXE
61
628
25/09/2025 12:21:15
00489991334TRLO1.1.1
XLON
77
628
25/09/2025 12:21:15
00489991335TRLO1.1.1
XLON
37
628
25/09/2025 12:21:15
00489991336TRLO1.1.1
XLON
19
628
25/09/2025 12:23:19
00489991791TRLO1.1.1
CHIX
10
628
25/09/2025 12:23:19
00489991792TRLO1.1.1
CHIX
68
628
25/09/2025 12:23:37
00489991885TRLO1.1.1
BATE
82
628
25/09/2025 12:25:55
00489992242TRLO1.1.1
XLON
16
628
25/09/2025 12:25:55
00489992244TRLO1.1.1
XLON
77
628
25/09/2025 12:25:55
00489992243TRLO1.1.1
XLON
16
628
25/09/2025 12:25:59
00489992251TRLO1.1.1
AQXE
9
628
25/09/2025 12:29:52
00489992971TRLO1.1.1
CHIX
10
628
25/09/2025 12:29:52
00489992972TRLO1.1.1
CHIX
10
628
25/09/2025 12:29:52
00489992973TRLO1.1.1
CHIX
12
627.5
25/09/2025 12:30:13
00489993106TRLO1.1.1
TRQX
68
628
25/09/2025 12:30:13
00489993109TRLO1.1.1
BATE
14
627.5
25/09/2025 12:30:15
00489993113TRLO1.1.1
TRQX
175
627.5
25/09/2025 12:30:53
00489993243TRLO1.1.1
XLON
16
627
25/09/2025 12:32:34
00489993616TRLO1.1.1
AQXE
68
627
25/09/2025 12:35:50
00489994159TRLO1.1.1
BATE
175
627
25/09/2025 12:35:50
00489994160TRLO1.1.1
XLON
175
627
25/09/2025 12:37:50
00489994676TRLO1.1.1
XLON
175
627
25/09/2025 12:40:04
00489995215TRLO1.1.1
XLON
9
627
25/09/2025 12:41:16
00489995505TRLO1.1.1
BATE
13
627
25/09/2025 12:41:16
00489995506TRLO1.1.1
TRQX
26
627
25/09/2025 12:41:16
00489995507TRLO1.1.1
TRQX
13
627
25/09/2025 12:41:16
00489995508TRLO1.1.1
TRQX
56
627
25/09/2025 12:43:32
00489996104TRLO1.1.1
BATE
29
627
25/09/2025 12:43:32
00489996105TRLO1.1.1
CHIX
29
627
25/09/2025 12:43:32
00489996106TRLO1.1.1
CHIX
3
627
25/09/2025 12:43:32
00489996107TRLO1.1.1
BATE
29
627
25/09/2025 12:43:32
00489996108TRLO1.1.1
CHIX
68
627
25/09/2025 12:43:32
00489996109TRLO1.1.1
BATE
175
627
25/09/2025 12:43:32
00489996110TRLO1.1.1
XLON
32
627
25/09/2025 12:43:52
00489996153TRLO1.1.1
AQXE
16
627
25/09/2025 12:44:02
00489996170TRLO1.1.1
AQXE
22
627
25/09/2025 12:48:56
00489997045TRLO1.1.1
XLON
153
627
25/09/2025 12:48:56
00489997046TRLO1.1.1
XLON
2
627
25/09/2025 12:50:18
00489997320TRLO1.1.1
CHIX
21
627
25/09/2025 12:50:18
00489997321TRLO1.1.1
CHIX
6
627
25/09/2025 12:50:18
00489997322TRLO1.1.1
CHIX
10
627
25/09/2025 12:50:52
00489997409TRLO1.1.1
BATE
24
627
25/09/2025 12:50:52
00489997408TRLO1.1.1
BATE
25
627
25/09/2025 12:51:02
00489997448TRLO1.1.1
BATE
4
627
25/09/2025 12:51:29
00489997617TRLO1.1.1
BATE
5
627
25/09/2025 12:51:29
00489997618TRLO1.1.1
BATE
16
627
25/09/2025 12:52:25
00489997813TRLO1.1.1
AQXE
32
627.5
25/09/2025 12:56:42
00489998744TRLO1.1.1
XLON
77
627.5
25/09/2025 12:56:42
00489998745TRLO1.1.1
XLON
66
627.5
25/09/2025 12:56:42
00489998746TRLO1.1.1
XLON
2
627.5
25/09/2025 12:59:54
00489999506TRLO1.1.1
CHIX
7
627.5
25/09/2025 12:59:54
00489999504TRLO1.1.1
CHIX
20
627.5
25/09/2025 12:59:54
00489999505TRLO1.1.1
CHIX
68
627.5
25/09/2025 13:00:20
00489999594TRLO1.1.1
BATE
1
627
25/09/2025 13:00:41
00489999678TRLO1.1.1
TRQX
12
627
25/09/2025 13:00:41
00489999677TRLO1.1.1
TRQX
16
627
25/09/2025 13:00:59
00489999788TRLO1.1.1
AQXE
77
626.5
25/09/2025 13:03:06
00490000154TRLO1.1.1
XLON
98
626.5
25/09/2025 13:03:06
00490000155TRLO1.1.1
XLON
13
626.5
25/09/2025 13:04:23
00490000388TRLO1.1.1
TRQX
16
627
25/09/2025 13:12:25
00490001893TRLO1.1.1
AQXE
68
626.5
25/09/2025 13:14:12
00490002577TRLO1.1.1
BATE
29
626.5
25/09/2025 13:14:12
00490002578TRLO1.1.1
CHIX
175
626.5
25/09/2025 13:14:12
00490002579TRLO1.1.1
XLON
13
626.5
25/09/2025 13:17:02
00490003039TRLO1.1.1
TRQX
29
627.5
25/09/2025 13:21:21
00490003803TRLO1.1.1
CHIX
16
629
25/09/2025 13:31:51
00490006117TRLO1.1.1
AQXE
32
629
25/09/2025 13:31:51
00490006118TRLO1.1.1
AQXE
136
629
25/09/2025 13:31:51
00490006116TRLO1.1.1
BATE
16
629
25/09/2025 13:31:51
00490006121TRLO1.1.1
AQXE
29
629
25/09/2025 13:31:51
00490006120TRLO1.1.1
CHIX
68
629
25/09/2025 13:31:51
00490006119TRLO1.1.1
BATE
13
629
25/09/2025 13:31:51
00490006124TRLO1.1.1
TRQX
29
629
25/09/2025 13:31:51
00490006122TRLO1.1.1
CHIX
350
629
25/09/2025 13:31:51
00490006123TRLO1.1.1
XLON
13
629
25/09/2025 13:31:51
00490006127TRLO1.1.1
TRQX
175
629
25/09/2025 13:31:51
00490006126TRLO1.1.1
XLON
350
629
25/09/2025 13:31:51
00490006125TRLO1.1.1
XLON
13
629
25/09/2025 13:31:51
00490006128TRLO1.1.1
TRQX
27
627.5
25/09/2025 13:33:23
00490006718TRLO1.1.1
CHIX
2
627.5
25/09/2025 13:33:23
00490006719TRLO1.1.1
CHIX
68
629
25/09/2025 13:34:07
00490006926TRLO1.1.1
BATE
13
629
25/09/2025 13:34:14
00490006942TRLO1.1.1
TRQX
175
627
25/09/2025 13:35:09
00490007171TRLO1.1.1
XLON
4
626.5
25/09/2025 13:38:27
00490007886TRLO1.1.1
CHIX
25
626.5
25/09/2025 13:38:27
00490007885TRLO1.1.1
CHIX
68
626.5
25/09/2025 13:38:46
00490007940TRLO1.1.1
BATE
12
626.5
25/09/2025 13:39:56
00490008168TRLO1.1.1
TRQX
1
626.5
25/09/2025 13:39:56
00490008169TRLO1.1.1
TRQX
175
626.5
25/09/2025 13:40:07
00490008238TRLO1.1.1
XLON
68
627
25/09/2025 13:45:18
00490009474TRLO1.1.1
BATE
29
627
25/09/2025 13:45:18
00490009475TRLO1.1.1
CHIX
175
627
25/09/2025 13:45:18
00490009476TRLO1.1.1
XLON
13
627
25/09/2025 13:45:18
00490009477TRLO1.1.1
TRQX
29
627
25/09/2025 13:47:48
00490010124TRLO1.1.1
CHIX
42
627
25/09/2025 13:47:52
00490010133TRLO1.1.1
XLON
15
627
25/09/2025 13:47:52
00490010136TRLO1.1.1
XLON
48
627
25/09/2025 13:47:52
00490010135TRLO1.1.1
XLON
70
627
25/09/2025 13:47:52
00490010134TRLO1.1.1
XLON
68
627
25/09/2025 13:48:13
00490010211TRLO1.1.1
BATE
12
627
25/09/2025 13:48:59
00490010446TRLO1.1.1
TRQX
1
627
25/09/2025 13:48:59
00490010447TRLO1.1.1
TRQX
12
627
25/09/2025 13:51:16
00490011079TRLO1.1.1
XLON
31
627
25/09/2025 13:51:16
00490011080TRLO1.1.1
XLON
57
627
25/09/2025 13:51:16
00490011081TRLO1.1.1
XLON
75
627
25/09/2025 13:51:16
00490011082TRLO1.1.1
XLON
16
626.5
25/09/2025 13:52:59
00490011464TRLO1.1.1
AQXE
16
626.5
25/09/2025 13:52:59
00490011465TRLO1.1.1
AQXE
16
626.5
25/09/2025 13:52:59
00490011466TRLO1.1.1
AQXE
29
627
25/09/2025 13:54:27
00490011865TRLO1.1.1
CHIX
68
627
25/09/2025 13:54:48
00490011923TRLO1.1.1
BATE
16
626.5
25/09/2025 13:55:17
00490012019TRLO1.1.1
AQXE
13
626.5
25/09/2025 13:55:17
00490012020TRLO1.1.1
TRQX
175
626.5
25/09/2025 13:55:56
00490012252TRLO1.1.1
XLON
16
626.5
25/09/2025 13:59:41
00490013052TRLO1.1.1
AQXE
175
626.5
25/09/2025 14:00:40
00490013261TRLO1.1.1
XLON
29
626.5
25/09/2025 14:01:11
00490013346TRLO1.1.1
CHIX
12
627
25/09/2025 14:01:15
00490013362TRLO1.1.1
BATE
25
627
25/09/2025 14:01:15
00490013361TRLO1.1.1
BATE
2
627
25/09/2025 14:01:15
00490013365TRLO1.1.1
BATE
14
627
25/09/2025 14:01:15
00490013364TRLO1.1.1
BATE
15
627
25/09/2025 14:01:15
00490013363TRLO1.1.1
BATE
13
626.5
25/09/2025 14:01:19
00490013377TRLO1.1.1
TRQX
175
626.5
25/09/2025 14:05:45
00490014729TRLO1.1.1
XLON
68
627
25/09/2025 14:08:21
00490015752TRLO1.1.1
BATE
2
627
25/09/2025 14:10:51
00490016686TRLO1.1.1
XLON
9
627
25/09/2025 14:10:51
00490016687TRLO1.1.1
XLON
28
627
25/09/2025 14:10:51
00490016688TRLO1.1.1
XLON
136
627
25/09/2025 14:10:51
00490016689TRLO1.1.1
XLON
62
627
25/09/2025 14:13:48
00490017715TRLO1.1.1
BATE
6
627
25/09/2025 14:13:48
00490017716TRLO1.1.1
BATE
120
627
25/09/2025 14:14:31
00490017919TRLO1.1.1
XLON
6
627
25/09/2025 14:14:31
00490017922TRLO1.1.1
XLON
8
627
25/09/2025 14:14:31
00490017921TRLO1.1.1
XLON
41
627
25/09/2025 14:14:31
00490017923TRLO1.1.1
XLON
14
627
25/09/2025 14:18:01
00490018949TRLO1.1.1
XLON
78
627
25/09/2025 14:18:01
00490018948TRLO1.1.1
XLON
11
627
25/09/2025 14:18:01
00490018950TRLO1.1.1
XLON
72
627
25/09/2025 14:18:01
00490018951TRLO1.1.1
XLON
68
627
25/09/2025 14:18:40
00490019142TRLO1.1.1
BATE
98
627
25/09/2025 14:20:54
00490019848TRLO1.1.1
XLON
12
627
25/09/2025 14:20:54
00490019849TRLO1.1.1
XLON
20
627
25/09/2025 14:20:54
00490019850TRLO1.1.1
XLON
10
627
25/09/2025 14:20:54
00490019851TRLO1.1.1
XLON
35
627
25/09/2025 14:20:54
00490019852TRLO1.1.1
XLON
29
627.5
25/09/2025 14:22:47
00490020489TRLO1.1.1
CHIX
6
627.5
25/09/2025 14:24:58
00490021165TRLO1.1.1
CHIX
23
627.5
25/09/2025 14:24:58
00490021166TRLO1.1.1
CHIX
16
627
25/09/2025 14:30:00
00490023629TRLO1.1.1
AQXE
48
627
25/09/2025 14:30:00
00490023630TRLO1.1.1
AQXE
16
627
25/09/2025 14:30:00
00490023631TRLO1.1.1
AQXE
29
627
25/09/2025 14:30:00
00490023634TRLO1.1.1
CHIX
58
627
25/09/2025 14:30:00
00490023632TRLO1.1.1
CHIX
68
627
25/09/2025 14:30:00
00490023633TRLO1.1.1
BATE
16
627
25/09/2025 14:30:00
00490023635TRLO1.1.1
AQXE
68
627
25/09/2025 14:30:00
00490023636TRLO1.1.1
BATE
175
627
25/09/2025 14:30:00
00490023637TRLO1.1.1
XLON
26
627
25/09/2025 14:30:00
00490023639TRLO1.1.1
TRQX
175
627
25/09/2025 14:30:00
00490023638TRLO1.1.1
XLON
13
627
25/09/2025 14:30:00
00490023640TRLO1.1.1
TRQX
13
627
25/09/2025 14:30:00
00490023641TRLO1.1.1
TRQX
13
627
25/09/2025 14:30:00
00490023642TRLO1.1.1
TRQX
20
627
25/09/2025 14:31:58
00490029408TRLO1.1.1
BATE
48
627
25/09/2025 14:31:58
00490029409TRLO1.1.1
BATE
16
627
25/09/2025 14:32:01
00490029502TRLO1.1.1
AQXE
55
627
25/09/2025 14:32:10
00490029676TRLO1.1.1
XLON
120
627
25/09/2025 14:32:10
00490029675TRLO1.1.1
XLON
13
627
25/09/2025 14:32:15
00490029786TRLO1.1.1
TRQX
68
627.5
25/09/2025 14:34:13
00490032030TRLO1.1.1
BATE
175
627.5
25/09/2025 14:34:14
00490032059TRLO1.1.1
XLON
13
627.5
25/09/2025 14:34:49
00490032792TRLO1.1.1
TRQX
175
627.5
25/09/2025 14:36:20
00490034525TRLO1.1.1
XLON
13
627.5
|
25/09/2025 14:36:45
00490034908TRLO1.1.1
TRQX
68
627.5
25/09/2025 14:37:22
00490035664TRLO1.1.1
BATE
29
627
25/09/2025 14:38:08
00490036579TRLO1.1.1
CHIX
29
627
25/09/2025 14:38:08
00490036580TRLO1.1.1
CHIX
29
627
25/09/2025 14:38:08
00490036581TRLO1.1.1
CHIX
2
627.5
25/09/2025 14:38:10
00490036602TRLO1.1.1
XLON
7
627.5
25/09/2025 14:38:10
00490036603TRLO1.1.1
XLON
13
627.5
25/09/2025 14:38:10
00490036604TRLO1.1.1
XLON
153
627.5
25/09/2025 14:38:10
00490036605TRLO1.1.1
XLON
2
627
25/09/2025 14:39:52
00490038698TRLO1.1.1
AQXE
11
627
25/09/2025 14:39:52
00490038696TRLO1.1.1
AQXE
12
627
25/09/2025 14:39:52
00490038700TRLO1.1.1
AQXE
7
627
25/09/2025 14:39:52
00490038707TRLO1.1.1
AQXE
16
627
25/09/2025 14:39:52
00490038708TRLO1.1.1
AQXE
13
626.5
25/09/2025 14:40:21
00490039310TRLO1.1.1
TRQX
77
626.5
25/09/2025 14:40:40
00490039623TRLO1.1.1
XLON
98
626.5
25/09/2025 14:40:40
00490039624TRLO1.1.1
XLON
29
626
25/09/2025 14:41:18
00490040447TRLO1.1.1
CHIX
68
626
25/09/2025 14:41:18
00490040446TRLO1.1.1
BATE
13
626.5
25/09/2025 14:42:40
00490041960TRLO1.1.1
TRQX
12
626.5
25/09/2025 14:42:54
00490042196TRLO1.1.1
AQXE
4
626.5
25/09/2025 14:42:54
00490042197TRLO1.1.1
AQXE
16
626.5
25/09/2025 14:44:57
00490043801TRLO1.1.1
AQXE
19
626.5
25/09/2025 14:45:19
00490044252TRLO1.1.1
XLON
23
626.5
25/09/2025 14:45:19
00490044254TRLO1.1.1
XLON
81
626.5
25/09/2025 14:45:19
00490044255TRLO1.1.1
XLON
13
626.5
25/09/2025 14:45:19
00490044257TRLO1.1.1
TRQX
52
626.5
25/09/2025 14:45:19
00490044258TRLO1.1.1
XLON
29
626.5
25/09/2025 14:45:23
00490044396TRLO1.1.1
CHIX
68
627
25/09/2025 14:46:28
00490045483TRLO1.1.1
BATE
68
627
25/09/2025 14:46:28
00490045484TRLO1.1.1
BATE
175
627
25/09/2025 14:46:28
00490045485TRLO1.1.1
XLON
175
627
25/09/2025 14:46:28
00490045486TRLO1.1.1
XLON
13
627
25/09/2025 14:47:10
00490046076TRLO1.1.1
TRQX
68
627
25/09/2025 14:48:33
00490047135TRLO1.1.1
BATE
9
627
25/09/2025 14:48:48
00490047463TRLO1.1.1
XLON
77
627
25/09/2025 14:48:48
00490047462TRLO1.1.1
XLON
9
627
25/09/2025 14:48:48
00490047464TRLO1.1.1
XLON
64
627
25/09/2025 14:48:48
00490047465TRLO1.1.1
XLON
16
627
25/09/2025 14:48:48
00490047466TRLO1.1.1
XLON
29
627.5
25/09/2025 14:49:19
00490047993TRLO1.1.1
CHIX
13
627.5
25/09/2025 14:52:01
00490050063TRLO1.1.1
BATE
68
628.5
25/09/2025 14:59:42
00490055510TRLO1.1.1
BATE
37
628.5
25/09/2025 14:59:43
00490055515TRLO1.1.1
XLON
37
628.5
25/09/2025 14:59:43
00490055516TRLO1.1.1
XLON
31
628.5
25/09/2025 14:59:43
00490055517TRLO1.1.1
XLON
70
628.5
25/09/2025 14:59:43
00490055518TRLO1.1.1
XLON
175
628.5
25/09/2025 15:00:57
00490057354TRLO1.1.1
XLON
64
628.5
25/09/2025 15:00:57
00490057363TRLO1.1.1
AQXE
39
628.5
25/09/2025 15:00:59
00490057375TRLO1.1.1
TRQX
116
628.5
25/09/2025 15:01:00
00490057377TRLO1.1.1
CHIX
29
628
25/09/2025 15:01:47
00490058262TRLO1.1.1
CHIX
123
628
25/09/2025 15:01:47
00490058261TRLO1.1.1
BATE
68
628.5
25/09/2025 15:01:47
00490058259TRLO1.1.1
BATE
175
628
25/09/2025 15:01:47
00490058264TRLO1.1.1
XLON
525
628
25/09/2025 15:01:47
00490058263TRLO1.1.1
XLON
16
628.5
25/09/2025 15:02:41
00490059468TRLO1.1.1
AQXE
13
628.5
25/09/2025 15:03:15
00490060221TRLO1.1.1
TRQX
175
627.5
25/09/2025 15:03:45
00490060808TRLO1.1.1
XLON
68
627.5
25/09/2025 15:03:53
00490060922TRLO1.1.1
BATE
16
628
25/09/2025 15:04:55
00490062033TRLO1.1.1
AQXE
12
628.5
25/09/2025 15:05:22
00490062446TRLO1.1.1
TRQX
1
628.5
25/09/2025 15:05:22
00490062447TRLO1.1.1
TRQX
13
628.5
25/09/2025 15:07:27
00490064608TRLO1.1.1
TRQX
13
628.5
25/09/2025 15:09:21
00490066958TRLO1.1.1
TRQX
6
628.5
25/09/2025 15:11:35
00490069522TRLO1.1.1
TRQX
7
628.5
25/09/2025 15:11:35
00490069523TRLO1.1.1
TRQX
13
628.5
25/09/2025 15:13:31
00490071452TRLO1.1.1
TRQX
1
628.5
25/09/2025 15:15:21
00490073280TRLO1.1.1
XLON
119
628.5
25/09/2025 15:15:21
00490073281TRLO1.1.1
XLON
13
628.5
25/09/2025 15:15:21
00490073282TRLO1.1.1
XLON
13
628.5
25/09/2025 15:15:21
00490073283TRLO1.1.1
XLON
29
628.5
25/09/2025 15:15:21
00490073284TRLO1.1.1
XLON
13
628.5
25/09/2025 15:15:55
00490073756TRLO1.1.1
TRQX
32
628
25/09/2025 15:16:02
00490073841TRLO1.1.1
AQXE
16
628
25/09/2025 15:16:03
00490073842TRLO1.1.1
AQXE
68
628
25/09/2025 15:16:03
00490073844TRLO1.1.1
BATE
116
628
25/09/2025 15:16:03
00490073843TRLO1.1.1
CHIX
16
628
25/09/2025 15:16:03
00490073845TRLO1.1.1
AQXE
16
628
25/09/2025 15:16:03
00490073846TRLO1.1.1
AQXE
17
628
25/09/2025 15:16:03
00490073849TRLO1.1.1
BATE
51
628
25/09/2025 15:16:03
00490073848TRLO1.1.1
BATE
68
628
25/09/2025 15:16:03
00490073847TRLO1.1.1
BATE
68
628
25/09/2025 15:16:03
00490073850TRLO1.1.1
BATE
29
628
25/09/2025 15:16:03
00490073851TRLO1.1.1
CHIX
175
628
25/09/2025 15:16:03
00490073852TRLO1.1.1
XLON
175
628
25/09/2025 15:16:03
00490073853TRLO1.1.1
XLON
175
628
25/09/2025 15:16:03
00490073854TRLO1.1.1
XLON
175
628
25/09/2025 15:16:03
00490073855TRLO1.1.1
XLON
175
627.5
25/09/2025 15:17:56
00490075566TRLO1.1.1
XLON
13
628
25/09/2025 15:18:21
00490075940TRLO1.1.1
TRQX
29
627.5
25/09/2025 15:18:24
00490075996TRLO1.1.1
CHIX
21
628
25/09/2025 15:18:35
00490076149TRLO1.1.1
BATE
47
628
25/09/2025 15:18:35
00490076150TRLO1.1.1
BATE
3
628
25/09/2025 15:19:01
00490076584TRLO1.1.1
AQXE
13
628
25/09/2025 15:19:01
00490076583TRLO1.1.1
AQXE
55
627.5
25/09/2025 15:19:41
00490077233TRLO1.1.1
XLON
120
627.5
25/09/2025 15:19:41
00490077232TRLO1.1.1
XLON
12
628
25/09/2025 15:20:57
00490078250TRLO1.1.1
BATE
29
630
25/09/2025 15:28:06
00490084631TRLO1.1.1
CHIX
29
630
25/09/2025 15:28:06
00490084632TRLO1.1.1
CHIX
56
630
25/09/2025 15:28:06
00490084630TRLO1.1.1
BATE
68
630
25/09/2025 15:28:06
00490084633TRLO1.1.1
BATE
350
630
25/09/2025 15:28:06
00490084634TRLO1.1.1
XLON
175
630
25/09/2025 15:28:06
00490084635TRLO1.1.1
XLON
16
629.5
25/09/2025 15:28:36
00490085108TRLO1.1.1
AQXE
13
629.5
25/09/2025 15:28:36
00490085110TRLO1.1.1
TRQX
16
629.5
25/09/2025 15:28:36
00490085109TRLO1.1.1
AQXE
13
629.5
25/09/2025 15:28:36
00490085111TRLO1.1.1
TRQX
29
630
25/09/2025 15:30:16
00490086624TRLO1.1.1
CHIX
29
630
25/09/2025 15:32:58
00490088741TRLO1.1.1
CHIX
69
630
25/09/2025 15:34:44
00490090189TRLO1.1.1
XLON
106
630
25/09/2025 15:35:08
00490090590TRLO1.1.1
XLON
175
630
25/09/2025 15:35:08
00490090589TRLO1.1.1
XLON
175
630
25/09/2025 15:37:24
00490092811TRLO1.1.1
XLON
29
630
25/09/2025 15:37:36
00490093033TRLO1.1.1
CHIX
54
630.5
25/09/2025 15:38:51
00490094082TRLO1.1.1
BATE
72
631
25/09/2025 15:40:11
00490095211TRLO1.1.1
XLON
48
632
25/09/2025 15:42:44
00490097517TRLO1.1.1
XLON
64
632
25/09/2025 15:45:53
00490100385TRLO1.1.1
AQXE
68
632
25/09/2025 15:45:53
00490100386TRLO1.1.1
BATE
16
632
25/09/2025 15:45:53
00490100388TRLO1.1.1
AQXE
16
632
25/09/2025 15:45:53
00490100389TRLO1.1.1
AQXE
218
632
25/09/2025 15:45:53
00490100387TRLO1.1.1
BATE
13
632
25/09/2025 15:45:53
00490100392TRLO1.1.1
TRQX
52
632
25/09/2025 15:45:53
00490100391TRLO1.1.1
TRQX
68
632
25/09/2025 15:45:53
00490100390TRLO1.1.1
BATE
13
632
25/09/2025 15:45:53
00490100393TRLO1.1.1
TRQX
175
632
25/09/2025 15:45:53
00490100395TRLO1.1.1
XLON
230
632
25/09/2025 15:45:53
00490100394TRLO1.1.1
XLON
175
632
25/09/2025 15:45:53
00490100396TRLO1.1.1
XLON
175
632
25/09/2025 15:45:53
00490100397TRLO1.1.1
XLON
29
631.5
25/09/2025 15:45:53
00490100398TRLO1.1.1
CHIX
29
631.5
25/09/2025 15:45:53
00490100399TRLO1.1.1
CHIX
29
631.5
25/09/2025 15:45:53
00490100400TRLO1.1.1
CHIX
175
634
25/09/2025 15:50:17
00490104012TRLO1.1.1
XLON
19
634.5
25/09/2025 15:52:04
00490105586TRLO1.1.1
XLON
29
634.5
25/09/2025 15:52:04
00490105584TRLO1.1.1
CHIX
29
634.5
25/09/2025 15:52:04
00490105585TRLO1.1.1
CHIX
156
634.5
25/09/2025 15:52:04
00490105587TRLO1.1.1
XLON
16
635
25/09/2025 15:53:27
00490107029TRLO1.1.1
AQXE
68
635
25/09/2025 15:53:36
00490107147TRLO1.1.1
BATE
13
635
25/09/2025 15:53:36
00490107148TRLO1.1.1
TRQX
68
634.5
25/09/2025 15:54:13
00490107588TRLO1.1.1
BATE
175
635
25/09/2025 15:54:13
00490107587TRLO1.1.1
XLON
16
634.5
25/09/2025 15:54:13
00490107590TRLO1.1.1
AQXE
16
634.5
25/09/2025 15:54:13
00490107591TRLO1.1.1
AQXE
68
634.5
25/09/2025 15:54:13
00490107589TRLO1.1.1
BATE
29
634
25/09/2025 15:54:20
00490107682TRLO1.1.1
CHIX
13
635
25/09/2025 15:56:00
00490109291TRLO1.1.1
TRQX
68
634
25/09/2025 15:56:13
00490109462TRLO1.1.1
XLON
15
634
25/09/2025 15:56:13
00490109463TRLO1.1.1
XLON
15
634
25/09/2025 15:56:13
00490109464TRLO1.1.1
XLON
77
634
25/09/2025 15:56:13
00490109465TRLO1.1.1
XLON
16
634.5
25/09/2025 15:56:20
00490109582TRLO1.1.1
AQXE
29
634
25/09/2025 15:57:01
00490110163TRLO1.1.1
CHIX
34
634
25/09/2025 15:57:19
00490110455TRLO1.1.1
BATE
34
634
25/09/2025 15:57:19
00490110457TRLO1.1.1
BATE
1
634
25/09/2025 15:58:19
00490111179TRLO1.1.1
XLON
174
634
25/09/2025 15:59:01
00490111809TRLO1.1.1
XLON
29
634.5
25/09/2025 16:00:28
00490113518TRLO1.1.1
CHIX
4
634.5
25/09/2025 16:01:34
00490114633TRLO1.1.1
AQXE
12
634.5
25/09/2025 16:01:34
00490114632TRLO1.1.1
AQXE
68
634.5
25/09/2025 16:01:40
00490114737TRLO1.1.1
BATE
13
634.5
25/09/2025 16:02:37
00490115580TRLO1.1.1
TRQX
13
634.5
25/09/2025 16:02:37
00490115581TRLO1.1.1
TRQX
26
634.5
25/09/2025 16:02:37
00490115579TRLO1.1.1
TRQX
175
634
25/09/2025 16:02:37
00490115582TRLO1.1.1
XLON
175
634
25/09/2025 16:02:37
00490115583TRLO1.1.1
XLON
29
634.5
25/09/2025 16:03:34
00490116326TRLO1.1.1
CHIX
20
634.5
25/09/2025 16:04:00
00490116726TRLO1.1.1
BATE
48
634.5
25/09/2025 16:04:00
00490116727TRLO1.1.1
BATE
16
634.5
25/09/2025 16:04:01
00490116734TRLO1.1.1
AQXE
175
635.5
25/09/2025 16:05:21
00490117818TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
25/09/2025 16:05:21
00490117820TRLO1.1.1
TRQX
29
635.5
25/09/2025 16:06:15
00490118658TRLO1.1.1
CHIX
16
635.5
25/09/2025 16:06:24
00490118791TRLO1.1.1
AQXE
68
635.5
25/09/2025 16:06:34
00490118913TRLO1.1.1
BATE
175
635
25/09/2025 16:07:03
00490119237TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
25/09/2025 16:07:30
00490119636TRLO1.1.1
TRQX
16
635.5
25/09/2025 16:08:21
00490120568TRLO1.1.1
AQXE
13
635.5
25/09/2025 16:09:41
00490121901TRLO1.1.1
TRQX
29
635
25/09/2025 16:10:33
00490122710TRLO1.1.1
CHIX
68
635
25/09/2025 16:10:33
00490122711TRLO1.1.1
XLON
107
635
25/09/2025 16:10:33
00490122712TRLO1.1.1
XLON
175
635
25/09/2025 16:10:33
00490122713TRLO1.1.1
XLON
16
635
25/09/2025 16:10:34
00490122721TRLO1.1.1
AQXE
68
635.5
25/09/2025 16:10:49
00490122936TRLO1.1.1
BATE
13
635.5
25/09/2025 16:11:33
00490123639TRLO1.1.1
TRQX
5
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124662TRLO1.1.1
XLON
6
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124661TRLO1.1.1
XLON
4
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124665TRLO1.1.1
XLON
4
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124666TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124663TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124664TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124667TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124668TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124669TRLO1.1.1
XLON
13
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124670TRLO1.1.1
XLON
78
635.5
25/09/2025 16:12:43
00490124671TRLO1.1.1
XLON
34
635.5
25/09/2025 16:12:47
00490124709TRLO1.1.1
BATE
34
635.5
25/09/2025 16:12:50
00490124746TRLO1.1.1
BATE
29
635.5
25/09/2025 16:13:09
00490125091TRLO1.1.1
CHIX
175
635.5
25/09/2025 16:13:09
00490125092TRLO1.1.1
XLON
16
635.5
25/09/2025 16:13:10
00490125100TRLO1.1.1
AQXE
13
635.5
25/09/2025 16:13:52
00490125871TRLO1.1.1
TRQX
68
635.5
25/09/2025 16:14:53
00490126864TRLO1.1.1
BATE
114
637
25/09/2025 16:15:38
00490127840TRLO1.1.1
CHIX
70
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128938TRLO1.1.1
AQXE
243
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128939TRLO1.1.1
BATE
16
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128940TRLO1.1.1
AQXE
16
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128941TRLO1.1.1
AQXE
55
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128942TRLO1.1.1
BATE
13
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128943TRLO1.1.1
BATE
175
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128945TRLO1.1.1
XLON
786
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128944TRLO1.1.1
XLON
13
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128948TRLO1.1.1
TRQX
45
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128947TRLO1.1.1
TRQX
175
636.5
25/09/2025 16:16:51
00490128946TRLO1.1.1
XLON
11
637
25/09/2025 16:18:21
00490130507TRLO1.1.1
CHIX
73
637
25/09/2025 16:18:21
00490130505TRLO1.1.1
CHIX
97
636.5
25/09/2025 16:18:44
00490130859TRLO1.1.1
BATE
19
636.5
25/09/2025 16:18:47
00490130874TRLO1.1.1
TRQX
61
637
25/09/2025 16:19:06
00490131137TRLO1.1.1
XLON
245
637
25/09/2025 16:19:06
00490131138TRLO1.1.1
XLON
13
637
25/09/2025 16:19:09
00490131174TRLO1.1.1
AQXE
23
636
25/09/2025 16:20:05
00490132004TRLO1.1.1
CHIX
138
636
25/09/2025 16:20:05
00490132005TRLO1.1.1
XLON
51
636.5
25/09/2025 16:20:47
00490132571TRLO1.1.1
BATE
46
637
25/09/2025 16:20:47
00490132572TRLO1.1.1
BATE
21
636.5
25/09/2025 16:20:59
00490132673TRLO1.1.1
TRQX
29
636.5
25/09/2025 16:21:39
00490133165TRLO1.1.1
AQXE
69
636.5
25/09/2025 16:21:47
00490133289TRLO1.1.1
XLON
100
636.5
25/09/2025 16:21:47
00490133291TRLO1.1.1
XLON
118
636.5
25/09/2025 16:21:47
00490133290TRLO1.1.1
XLON
12
636.5
25/09/2025 16:21:47
00490133292TRLO1.1.1
XLON
52
636
25/09/2025 16:22:04
00490133467TRLO1.1.1
CHIX
12
636
25/09/2025 16:22:45
00490134119TRLO1.1.1
TRQX
5
636.5
25/09/2025 16:22:45
00490134120TRLO1.1.1
TRQX
142
635
25/09/2025 16:22:50
00490134185TRLO1.1.1
XLON
10
635.5
25/09/2025 16:22:56
00490134291TRLO1.1.1
BATE
91
636
25/09/2025 16:22:56
00490134292TRLO1.1.1
BATE
29
635.5
25/09/2025 16:23:50
00490135214TRLO1.1.1
AQXE
132
636
25/09/2025 16:25:04
00490136555TRLO1.1.1
BATE
77
636
25/09/2025 16:25:14
00490136714TRLO1.1.1
CHIX
520
636
25/09/2025 16:25:14
00490136715TRLO1.1.1
XLON
47
637
25/09/2025 16:27:08
00490138884TRLO1.1.1
CHIX
395
637
25/09/2025 16:27:08
00490138880TRLO1.1.1
XLON
117
637
25/09/2025 16:27:08
00490138885TRLO1.1.1
BATE
50
637
25/09/2025 16:27:09
00490138921TRLO1.1.1
TRQX
54
637
25/09/2025 16:27:31
00490139314TRLO1.1.1
XLON
2
637
25/09/2025 16:27:33
00490139376TRLO1.1.1
TRQX
49
636.5
25/09/2025 16:28:13
00490140139TRLO1.1.1
AQXE