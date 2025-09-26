Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag erneut den Rückwärtsgang eingelegt und die 21-Tage-Linie nicht überwunden hat, dürfte der Start in den Wochenendspurt etwas fester ausfallen. Belastend wirken weiterhin die Kursverluste beim wertvollsten deutschen Börsentitel SAP, ausgelöst durch EU-Ermittlungen, sowie die Schwäche bei Papieren aus der Siemens-Familie. Zusätzlich hat der US-Präsident in der Nacht neue Zölle angekündigt, unter anderem auf Arzneimittel, Möbel und Lastwagen. Mit Spannung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär