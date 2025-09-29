Das näche Rekordhoch: Gold knackt die Marke von 3.800 USD pro Unze!

Anzeige / Werbung

Es geht weiter aufwärts! Der Goldpreis knackt mit Rückenwind aus Asien die nächste wichtige Marke.

Der Goldpreis ist bereits in der asiatischen Sitzung auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Auslöser waren laut Medienberichten die erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen sowie die anhaltende Spekulation auf niedrigere US-Zinsen. Während Anleger die Möglichkeit eines bevorstehenden Stillstands der US-Bundesverwaltung bewerten, dient Gold (Spot) einmal mehr als Absicherungsinstrument gegen politische Unsicherheit und geldpolitische Richtungswechsel.

Im frühen europäischen Handel kostet eine Unze des gelben Metalls so bereits mehr als 3.800 USD pro Unze - ein weiterer Rekordstand!

Parallel dazu profitierten die Notierungen von einem schwächeren US-Dollar. Vorangegangene, "im Rahmen der Erwartungen" ausgefallene US-Inflationsdaten hielten die Hoffnung am Leben, dass die US-Notenbank (Federal Reserve) weitere Zinssenkungen in Betracht zieht - ein Umfeld, das tendenziell stützend auf Gold wirkt, da die Opportunitätskosten einer zinslosen Anlage sinken.

Jetzt mehr erfahren:

Gold knackt die Marke von 3.800 USD pro Unze!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA8606471065,CA30371L1013,CA05352C1068