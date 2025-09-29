Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Montag im Plus abgeschlossen. Dabei kletterte der Leitindex SMI sogar wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12'000 Punkten, vor allem dank Avancen beim Schwergewicht Nestlé. Mit Ausnahme von Nestlé verlief der Handel aber eher in ruhigen Bahnen und die Ausschläge hielten sich in engen Grenzen. Anleger würden aktuell ihr Pulver trocken halten, bevor in der zweiten Wochenhälfte wichtigere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
