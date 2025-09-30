Das Instrument IG7 AU000000MEM5 MEMPHASYS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 01.10.2025

The instrument IG7 AU000000MEM5 MEMPHASYS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.09.2025 and ex capital adjustment on 01.10.2025



Das Instrument 7ST SE0005392537 SOLTECH ENERGY SWEDEN AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 01.10.2025

The instrument 7ST SE0005392537 SOLTECH ENERGY SWEDEN AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.09.2025 and ex capital adjustment on 01.10.2025



Das Instrument NNW0 ZAE000325783 NASPERS LTD. N RC 100 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 01.10.2025

The instrument NNW0 ZAE000325783 NASPERS LTD. N RC 100 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.09.2025 and ex capital adjustment on 01.10.2025





© 2025 Xetra Newsboard