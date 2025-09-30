Anzeige
Dienstag, 30.09.2025
WKN: A3510Z | ISIN: DE000A3510Z9
Stuttgart
30.09.25 | 13:00
100,50 
0,00 % 0,00
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
PCC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PCC SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
101,50103,7509:39
Dow Jones News
30.09.2025 13:39 Uhr
173 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: PCC SE: 100. Anleihe der PCC: 5,50%-Neuemission mit rund fünf Jahren Laufzeit - Jubiläumsanleihe der PCC zum 1. Oktober 2025 - seit 1998 bereits über 20.000 Anleger in PCC-Anleihen

DJ PTA-News: PCC SE: 100. Anleihe der PCC: 5,50%-Neuemission mit rund fünf Jahren Laufzeit - Jubiläumsanleihe der PCC zum 1. Oktober 2025 - seit 1998 bereits über 20.000 Anleger in PCC-Anleihen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PCC SE: 100. Anleihe der PCC: 5,50%-Neuemission mit rund fünf Jahren Laufzeit

Jubiläumsanleihe der PCC zum 1. Oktober 2025 - seit 1998 bereits über 20.000 Anleger in PCC-Anleihen

Duisburg (pta000/30.09.2025/13:04 UTC+2)

Die PCC SE emittiert zum 1. Oktober 2025 die 100. Anleihe der Unternehmensgeschichte. Diese Jubiläumsanleihe hat eine Verzinsung von 5,50 % p.a. (DE000A4DFWY7) und eine Laufzeit von rund fünf Jahren, sie wird am 1. Januar 2031 endfällig getilgt. Die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise. Zu zeichnen ist die Anleihe ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro spesenfrei direkt über die PCC SE. Die Zeichnungsfrist läuft bis 22. Oktober 2025 zum Ausgabekurs von 100 % zuzüglich Stückzinsen; vorzeitige Schließung vorbehalten. Die Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag zu 100 % des Nennwerts. Im Börsenhandel ist der Erwerb ab 1.000 Euro möglich, die Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt ist für Anfang Oktober 2025 geplant.

Die PCC SE begibt Anleihen bereits seit über zweieinhalb Jahrzehnten und ist einer der erfahrensten Anleiheemittenten in Deutschland. Von den bisher 99 Anleihen, die PCC seit der Erstemission am 1. Oktober 1998 platziert hat, zahlte die PCC bereits 79 fristgerecht zurück. Über 20.000 Anlegerinnen und Anleger zeichneten in den vergangenen 27 Jahren PCC-Anleihen im Wert von insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro, wovon PCC über 1,1 Milliarden Euro getilgt hat.

Die Ausstattung der PCC-Jubiläumsanleihe zum 1. Oktober 2025 im Überblick: 

Bezeichnung:     5,50%-PCC-Anleihe 2025 (01.01.2031) 
ISIN/WKN:      DE000A4DFWY7 / A4DFWY 
Festzinssatz:    5,50 % p.a. 
Zinszahlungen:    quartalsweise 
Emissionsvolumen:  bis zu 30 Millionen Euro 
Emissionsdatum:   1. Oktober 2025 
Rückzahlungstermin: 1. Januar 2031, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts 
Emissionskurs:    100 % 
Zeichnungsfrist:   bis zum 22. Oktober 2025 mit Stückzinsberechnung, vorzeitige Schließung vorbehalten 
Stückelung:     1.000 Euro 
Börsennotierung:   Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt für Anfang Oktober 2025 geplant 
Spesenfreier Erwerb: ab 5.000 Euro direkt über die PCC SE

Der Basisprospekt vom 22. Oktober 2024 in Form des 1. Nachtrags vom 5. Juni 2025 samt der endgültigen Bedingungen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149, 47198 Duisburg, kostenlos angefordert werden (E-Mail: direktinvest@pcc.eu) und steht auf https://www.pcc-direktinvest.eu als Download zur Verfügung.

Aktuelle Finanzinformationen sind auf https://www.pcc-finanzinformationen.eu veröffentlicht.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.300 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 960,0 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 88,0 Millionen EUR. Das Investitionsvolumen belief sich 2024 auf 126,5 Millionen EUR. Weitere Informationen über die PCC SE und die PCC-Gruppe finden Sie auf https://www.pcc.eu.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PCC SE 
           Moerser Straße 149 
           47198 Duisburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing, Media, Direktinvest 
Tel.:         +49 2066 2019-35 
E-Mail:        pr@pcc.eu 
Website:       www.pcc.eu 
ISIN(s):       DE000A4DFMA8 (Anleihe) DE000A4DFWY7 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759230240221 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 07:04 ET (11:04 GMT)

© 2025 Dow Jones News
