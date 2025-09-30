DJ PTA-Adhoc: B+S Banksysteme AG: Verschiebung des Veröffentlichungstermins für den Geschäftsbericht zum 30.06.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

B+S Banksysteme AG: Verschiebung des Veröffentlichungstermins für den Geschäftsbericht zum 30.06.2025

München (pta000/30.09.2025/14:45 UTC+2)

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Qualitätskontrolle müssen wir den heutigen Veröffentlichungstermin gemäß Finanzkalender auf den 17.10.2025 verschieben.

An den vorliegenden Zahlen wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand nichts mehr ändern.

Bei wesentlichen Kennziffern können wir positive Ergebnisse ausweisen.

Umsatz TEUR 12.422 (Vorjahr TEUR 12.714)

EBIT TEUR 1.705 (Vorjahr TEUR 1.748)

Periodenergebnis TEUR 1.332 (Vorjahr TEUR 1.235)

Ergebnis je Aktie EUR 0,21 (Vorjahr EUR 0,20)

Der testierte Einzelabschluss der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft wird heute planmäßig auf der Homepage unter Investor Relations veröffentlicht.

