Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
ZAE000325783 Naspers Ltd. 30.09.2025 ZAE000351946 Naspers Ltd. 01.10.2025 Tausch 1:5
CA8875221001 Tinka Resources Ltd. 30.09.2025 CA8875228030 Tinka Resources Ltd. 01.10.2025 Tausch 5:1
CA88770A1003 Tiny Ltd. 30.09.2025 CA88770A3082 Tiny Ltd. 01.10.2025 Tausch 8:1
US98873Q1004 Yunhong Green CTI Ltd. 30.09.2025 US98873Q2093 Yunhong Green CTI Ltd. 01.10.2025 Tausch 10:1
