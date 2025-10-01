Puma-Aktien konnten am Dienstag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 4,60 Prozent der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 21,16 Euro, das Tageshoch hat man mit 21,56 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 4 x kaufen, 6 x halten und 2 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 16,00 Euro und 40,00 Euro weit auseinander. Sieben von zwölf Analysten ...

