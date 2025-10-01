The following instruments on XETRA do have their first trading 01.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.10.2025
Aktien
1 NO0012697095 Dellia Group ASA
2 AU0000413890 DPM Metals Inc.
3 ROY8LUD7G9C1 Green Tech International S.A.
4 US04626A1034 Astera Labs Inc.
5 KYG2296A1094 Columbus Circle Capital Corp. I
6 CA23291X1078 DLP Resources Inc.
7 KYG6956A1013 PC Partner Group Ltd.
8 KYG8443S1093 Star Plus Legend Holdings Ltd.
9 ZAE000351946 Naspers Ltd.
10 CA8875228030 Tinka Resources Ltd.
11 CA88770A3082 Tiny Ltd.
12 US98873Q2093 Yunhong Green CTI Ltd.
Anleihen/ETF
1 DE000A4DFG20 Wendelstein 2025-1 UG
2 XS3195078681 Abu Dhabi, Emirate of
3 XS3195078509 Abu Dhabi, Emirate of
4 XS3087807916 Nationwide Building Society
5 AT0000A3PGY9 UBM Development AG
6 US91282CNZ04 United States of America
7 XS3194135706 América Móvil B.V.
8 US60471AAC53 Mirion Technologies Inc.
9 XS3192249046 Public Storage
10 US756109CX06 Realty Income Corp.
11 DE000A4DFWY7 PCC SE
12 DE000BYL0E21 Bayerische Landesbank
13 DE000HEL0M20 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 IE000AGCIYE6 JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.10.2025
Aktien
1 NO0012697095 Dellia Group ASA
2 AU0000413890 DPM Metals Inc.
3 ROY8LUD7G9C1 Green Tech International S.A.
4 US04626A1034 Astera Labs Inc.
5 KYG2296A1094 Columbus Circle Capital Corp. I
6 CA23291X1078 DLP Resources Inc.
7 KYG6956A1013 PC Partner Group Ltd.
8 KYG8443S1093 Star Plus Legend Holdings Ltd.
9 ZAE000351946 Naspers Ltd.
10 CA8875228030 Tinka Resources Ltd.
11 CA88770A3082 Tiny Ltd.
12 US98873Q2093 Yunhong Green CTI Ltd.
Anleihen/ETF
1 DE000A4DFG20 Wendelstein 2025-1 UG
2 XS3195078681 Abu Dhabi, Emirate of
3 XS3195078509 Abu Dhabi, Emirate of
4 XS3087807916 Nationwide Building Society
5 AT0000A3PGY9 UBM Development AG
6 US91282CNZ04 United States of America
7 XS3194135706 América Móvil B.V.
8 US60471AAC53 Mirion Technologies Inc.
9 XS3192249046 Public Storage
10 US756109CX06 Realty Income Corp.
11 DE000A4DFWY7 PCC SE
12 DE000BYL0E21 Bayerische Landesbank
13 DE000HEL0M20 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 IE000AGCIYE6 JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF
© 2025 Xetra Newsboard