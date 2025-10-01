3 Mio. Unzen Gold als Anfang: Avanti Gold - Wie ein Phönix aus der Asche!

Um dieses Potenzial zu heben, sieht der Explorationsplan 2025 ein Budget für umfassende Bohrungen vor, mit dem Ziel, die Ressource von Akyanga zu erweitern und die regionalen Ziele weiter zu testen.

Das Team von Avanti Gold sucht seinesgleichen

In anspruchsvollen, aber potenziell hochprofitablen Jurisdiktionen entscheidet oft die Qualität des Teams. Avanti Gold verfügt über eine seltene Dichte an Führungserfahrung, die nicht nur aus Jahrzehnten im Sektor stammt, sondern aus nachweislichen Erfolgen beim Entdecken, Entwickeln und Betreiben von Weltklasse-Minen in Afrika. An der Spitze steht Chairman Sir Samuel Jonah, ehemaliger Präsident von AngloGold Ashanti, der Moto Gold von 700.000 Unzen zu einer Weltklasse-Mine führte (Kibali) und seit 1992 über tiefes Afrika- und DR-Kongo-Know-how verfügt. Im Board sitzt David Renner, der als "Erbauer" gilt und die Geita-Mine in Tansania von Grund auf entwickelte - heute eine der größten Goldminen Afrikas.

Ergänzt wird das Gremium durch Terry Holohan mit über 40 Jahren Erfahrung bei Majors wie Anglo American, BHP und Ivanhoe Mines, der als CEO die Transformation der Syama-Goldmine in Mali erfolgreich leitete, sowie durch Mata Botima, früherer Country President für BHP Billiton in der DR Kongo und Hütteningenieur mit tiefgreifender lokaler Expertise. Abgerundet wird das Profil durch Jonathan Hill, der über 40 Jahre globale Explorationserfahrung in leitenden Positionen - unter anderem bei AngloGold Ashanti - einbringt und direkt an mehreren Weltklasse-Gold- und Kupferentdeckungen beteiligt war. Die strategische Ausrichtung ist eindeutig und unterscheidet Avanti von vielen Junior-Explorern: Wie Sir Samuel Jonah betont, ist das Ziel, schlussendlich "in die kommerzielle Produktion zu gehen". Dieses Team besteht aus Minenbauern, nicht nur aus Geologen - die Berufung von David Reta unterstreicht das: "Wir haben ihn nicht geholt, weil er ein Geologe ist, er ist ein Erbauer."

Überzeugende These für Investoren

Für Investoren ergibt sich daraus eine überzeugende These, getragen von etabliertem Wert, außergewöhnlichem Wachstumspotenzial und erstklassiger Ausführungsqualität. Die bestehende Ressource von 3,1 Millionen Unzen Gold steht für eine tiefgreifende Unterbewertung mit einem im Boden befindlichen Wert, der trotz des zuletzt bereits raketenhaften Anstiegs der Avanti-Aktie unserer Ansicht nach noch Luft nach oben lässt.

Zumal es sich bei der Misisi-Liegenschaft dank mehr als 30 Millionen US-Dollar an bisherigen Explorationsinvestitionen und einer soliden Ressource nicht mehr um ein reines Greenfiel-Projekt, sondern um ein fortgeschrittenes Asset mit bereits reduziertem Risiko handelt. Das distriktweite Explorationspotenzial entlang des 55 Kilometer langen Gürtels bietet die Chance, eine bereits millionenschwere Ressource potenziell zu vervielfachen. Das "All-Star"-Führungsteam aus Branchenlegenden und bewährten Minenbauern schafft, glauben wir, das Vertrauen, dass dieses Potenzial auch realisiert werden kann. Und eine Jurisdiktion mit zunehmender politischer Stabilität sowie massiven Infrastrukturinvestitionen reduziert das Länderrisiko und erhöht die Standortattraktivität. Zumal Misisi nach Aussage des Unternehmens allein schon räumlich von bisherigen Konfliktherden entfernt ist.

Wer im anhaltenden Bullenmarkt für Gold nach einer spannenden Gelegenheit mit transformativer Perspektive sucht, sollte Avanti Gold (CSE AGC / WKN A3ECT4) jetzt genau beobachten - das Unternehmen steht bereit, das nächste Kapitel seiner vielversprechenden Geschichte aufzuschlagen.

Denn unter anderem verfügt Avanti Gold noch über die Proben von 10 Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.100 Metern, die in der Vergangenheit gewonnen, aber noch nicht untersucht wurden. Nun aber werden die Proben bereits im Labor analysiert, sodass schon vergleichsweise kurzfristig mit spannenden Neuigkeiten von Avanti zu rechnen ist. Angesichts des Potenzials in dem 55 Kilometer langen Goldgürtel, den das Unternehmen in Zukunft ebenfalls untersuchen will, ist das Potenzial für die Aktie unserer Ansicht nach - bei allen üblichen Risiken einer Explorationsgesellschaft, die nicht vergessen werden dürfen - langfristig aber noch einmal erheblich größer.



