3 Mio. Unzen Gold als Anfang: Avanti Gold - Wie ein Phönix aus der Asche!

Avanti Gold hat bereits einen rasanten Anstieg hinter sich. Doch das könnte erst der Anfang gewesen sein.
In der Welt der Rohstoffinvestments sind Momente selten, in denen ein bereits definiertes, hochwertiges Vorkommen auf unerschlossenes Explorationspotenzial von Weltrang trifft - und noch seltener, wenn ein solches Projekt von einer Führungsmannschaft gesteuert wird, die den modernen afrikanischen Bergbausektor selbst mitgeprägt hat. Bei Avanti Gold (CSE AGC / WKN A3ECT4) kommt genau das zusammen: ein Unternehmen mit einer hochgradigen Goldressource von über 3 Millionen Unzen, einem enormen, unerschlossenen Potenzial entlang eines 55 Kilometer langen Goldgürtels und einem Weltklasse-Team um den Branchenveteranen Sir Samuel Jonah. Für vorausschauende, risikobereite Investoren öffnet sich hier eine noch wenig bekannte Gelegenheit im Herzen einer der mineralreichsten Regionen der Welt.
Die letzte Grenze für die Entdeckung von Weltklassevorkommen
Die Demokratische Republik Kongo (DRK) markiert für globale Rohstoffinvestoren einen strategischen Wendepunkt. Einst als schwierige Jurisdiktion wahrgenommen, gilt das Land heute zunehmend als "letzte Grenze für die Entdeckung von Weltklasse-Mineralvorkommen". Die Wahl von Felix Tshisekedi zum Präsidenten des Landes im Jahr 2019 bedeutete die erste friedliche Machtübergabe seit der Unabhängigkeit 1960 und unterstreicht einen geopolitischen Wandel, den auch die Großmächte registrieren: Die USA haben eine Initiative zur Friedensförderung in der Region angestoßen, getragen vom strategischen Interesse an den kritischen Mineralien der DRK.
Gleichzeitig sprechen die Gehalte im Boden eine klare Sprache - Schätzungen zufolge schlummern unerschlossene Mineralvorkommen im Wert von über 24 Billionen US-Dollar in der DRK. Dass diese Attraktivität nicht theoretisch ist, zeigen die Erfolge großer Player vor Ort. So nennt Barricks ehemaliger CEO Mark Bristow die Kibali-Goldmine eine "Tier One"-Mine und einen "globalen Führer in der Automatisierung", ein Beleg für die operative Exzellenz, die in der DRK möglich ist. Und Robert Friedland, Gründer von Ivanhoe Mines, beschreibt den "ultra-hohen" Kupfergehalt der Kakula-Mine als "eine Größenordnung höher als bei der Mehrheit der anderen großen Kupferminen der Welt".
Flankiert wird dieses Umfeld von massiven Infrastrukturinvestitionen: Die Inbetriebnahme des Lobito-Atlantik-Korridors verkürzt Transportzeiten zu Atlantikhäfen um mehr als ein Drittel; chinesische Unternehmen haben bis zu 7 Milliarden US-Dollar für Bergbauinfrastruktur zugesagt, während die Vereinigten Arabischen Emirate ein Abkommen über 1,9 Milliarden US-Dollar mit einem staatlichen Bergbauunternehmen unterzeichnet haben. Für ein aufstrebendes Unternehmen wie Avanti Gold sind das Rückenwind und Absprungrampe zugleich.
