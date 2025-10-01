Die Allianz-Aktie arbeitet weiter an ihrem Comeback. Nachdem sie erst vor wenigen Tagen ein klares Kaufsignal generiert hat, ist nun bereits die nächste Chartmarke gefallen. Damit haben sich die Bullen eindrucksvoll zurückgemeldet, nachdem sich das Chartbild zuvor massiv eingetrübt hatte.So schnell kann es gehen. Noch vor Kurzem herrschte bei der Allianz charttechnisch Alarmstufe rot. Die Aktie war vor zwei Wochen unter die wichtige Marke von 350,00 Euro gerutscht. Bei der Allianz sind die Bären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär