Eine gute Charttechnik verrät, weshalb Anleger dieser Dividendenperle des DAX nun besonders aufmerksam sein müssen… Die Allianzaktie (ISIN: DE0008404005) ist einer der bedeutendsten DAX-Werte und als Dividendenperle in vielen Depots von Privatanlegern enthalten. Doch nun könnte schon bald der in diesem Jahr erzielte Wertzuwachs (Kursentwicklung und Dividendenrendite) dahinschmelzen. Die diesjährige Geschäftsentwicklung der Allianz SE Die Allianz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE