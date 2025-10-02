Die Zeichen stehen auf ein neues Edelmetall-Zeitalter. Getrieben von geopolitischen Verwerfungen, hartnäckiger Inflation und einer beispiellosen Nachfrage der Zentralbanken erreichen Gold und Silber immer neue Rekordmarken. Während Gold als sicherer Hafen glänzt profitiert Silber zusätzlich vom industriellen Boom, etwa in der Solartechnik. Diese einzigartige Konstellation eröffnet Anlegern außergewöhnliche Chancen. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, drei Unternehmen genauer anzusehen. Wir analysieren den Branchenprimus Barrick Mining, das Explorationsunternehmen Silver North und den Gold- und Silberproduzenten First Majestic Silver.Den vollständigen Artikel lesen ...
