Zürich - Der Versicherer AXA hat letztes Jahr deutlich mehr für Reisezwischenfälle bezahlt. Hintergrund sind deutlich mehr Annullationen aufgrund von Krankheit sowie gestiegene Preise in der Reisebranche. Letztes Jahr hat die Axa laut einer Mitteilung vom Donnerstag 25,1 Millionen Franken als Schadensumme verbucht. Das sind 2,4 Millionen oder 11 Prozent mehr als in den Jahren vor der Pandemie. Davor sei die Schadensumme über mehrere Jahre konstant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
