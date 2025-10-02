Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA22630V1031 Crestview Exploration Inc. 02.10.2025 CA38071C1077 Crestview Exploration Inc. 03.10.2025 Tausch 10:1
CA31680F2070 55 North Mining Inc. 02.10.2025 CA31680F4050 55 North Mining Inc. 03.10.2025 Tausch 12,5:1
CA93401G1046 Waraba Gold Ltd. 02.10.2025 CA93401G2036 Waraba Gold Ltd. 03.10.2025 Tausch 18:1
US02919L6048 American Rebel Holdings Inc. 02.10.2025 US02919L7038 American Rebel Holdings Inc. 03.10.2025 Tausch 20:1
CA71534M1077 Personas Social Inc. 02.10.2025 CA48730E1051 Personas Social Inc. 03.10.2025 Tausch 50:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA22630V1031 Crestview Exploration Inc. 02.10.2025 CA38071C1077 Crestview Exploration Inc. 03.10.2025 Tausch 10:1
CA31680F2070 55 North Mining Inc. 02.10.2025 CA31680F4050 55 North Mining Inc. 03.10.2025 Tausch 12,5:1
CA93401G1046 Waraba Gold Ltd. 02.10.2025 CA93401G2036 Waraba Gold Ltd. 03.10.2025 Tausch 18:1
US02919L6048 American Rebel Holdings Inc. 02.10.2025 US02919L7038 American Rebel Holdings Inc. 03.10.2025 Tausch 20:1
CA71534M1077 Personas Social Inc. 02.10.2025 CA48730E1051 Personas Social Inc. 03.10.2025 Tausch 50:1
© 2025 Xetra Newsboard