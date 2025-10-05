Zürich - Mario Greco, Chef des Versicherungskonzerns Zurich, sieht Vorteile für den Schweizer Standort in einer zunehmend polarisierten Welt. «Manche Werte, für die die Schweiz immer gestanden hat, sind heute sehr relevant», sagt Greco im Interview mit dem «SonntagsBlick» (Ausgabe vom 05.10.). In einer polarisierten Welt sei jemand, der keiner der beiden Seiten angehöre, sehr wichtig, so Greco. Auch als Finanzzentrum könne die Schweiz profitieren: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
