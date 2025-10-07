Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 07

Bodycotewww.bodycote.com

7 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

6 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

29,805

Highest price paid per share (pence per share):

674.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

656.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

670.05p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,669,708 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,640,696 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,786,464 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

13

656

06/10/2025 08:11:12

00491772254TRLO1.1.1

XLON

167

656

06/10/2025 08:11:12

00491772255TRLO1.1.1

XLON

22

657.5

06/10/2025 08:13:12

00491772925TRLO1.1.1

CHIX

180

659

06/10/2025 08:17:31

00491774202TRLO1.1.1

XLON

71

659.5

06/10/2025 08:19:00

00491774619TRLO1.1.1

BATE

71

663

06/10/2025 08:21:47

00491775225TRLO1.1.1

BATE

22

663

06/10/2025 08:21:47

00491775226TRLO1.1.1

CHIX

16

663

06/10/2025 08:23:02

00491775519TRLO1.1.1

XLON

8

667

06/10/2025 08:28:58

00491776856TRLO1.1.1

CHIX

14

667

06/10/2025 08:28:58

00491776857TRLO1.1.1

CHIX

161

665.5

06/10/2025 08:29:03

00491776892TRLO1.1.1

XLON

183

665.5

06/10/2025 08:29:03

00491776891TRLO1.1.1

XLON

78

666

06/10/2025 08:34:57

00491778288TRLO1.1.1

XLON

102

666

06/10/2025 08:36:51

00491778747TRLO1.1.1

XLON

22

666.5

06/10/2025 08:36:51

00491778746TRLO1.1.1

CHIX

142

664.5

06/10/2025 08:40:37

00491779407TRLO1.1.1

BATE

22

664

06/10/2025 08:40:38

00491779427TRLO1.1.1

TRQX

22

664

06/10/2025 08:40:38

00491779428TRLO1.1.1

TRQX

180

663.5

06/10/2025 08:41:38

00491780267TRLO1.1.1

XLON

30

662.5

06/10/2025 08:42:28

00491780457TRLO1.1.1

AQXE

30

662.5

06/10/2025 08:42:28

00491780458TRLO1.1.1

AQXE

22

663.5

06/10/2025 08:45:18

00491781169TRLO1.1.1

CHIX

15

662.5

06/10/2025 08:46:49

00491781492TRLO1.1.1

AQXE

11

662.5

06/10/2025 08:46:49

00491781495TRLO1.1.1

TRQX

71

662.5

06/10/2025 08:46:49

00491781494TRLO1.1.1

BATE

180

663

06/10/2025 08:47:29

00491781667TRLO1.1.1

XLON

15

663

06/10/2025 08:52:28

00491782735TRLO1.1.1

AQXE

22

663.5

06/10/2025 08:54:45

00491783305TRLO1.1.1

CHIX

180

663.5

06/10/2025 08:54:45

00491783306TRLO1.1.1

XLON

34

663

06/10/2025 08:54:47

00491783316TRLO1.1.1

BATE

11

664

06/10/2025 08:54:55

00491783353TRLO1.1.1

TRQX

37

663

06/10/2025 08:55:31

00491783539TRLO1.1.1

BATE

90

663

06/10/2025 09:00:03

00491784530TRLO1.1.1

XLON

90

663

06/10/2025 09:00:03

00491784531TRLO1.1.1

XLON

15

663.5

06/10/2025 09:00:28

00491784666TRLO1.1.1

AQXE

71

663

06/10/2025 09:01:32

00491784923TRLO1.1.1

BATE

11

664

06/10/2025 09:01:32

00491784922TRLO1.1.1

TRQX

22

663

06/10/2025 09:01:32

00491784924TRLO1.1.1

CHIX

180

663

06/10/2025 09:05:35

00491785778TRLO1.1.1

XLON

15

663.5

06/10/2025 09:07:32

00491786126TRLO1.1.1

AQXE

71

663

06/10/2025 09:08:32

00491786256TRLO1.1.1

BATE

22

663

06/10/2025 09:08:39

00491786288TRLO1.1.1

CHIX

11

663

06/10/2025 09:08:48

00491786308TRLO1.1.1

TRQX

100

663.5

06/10/2025 09:11:02

00491786898TRLO1.1.1

XLON

80

663.5

06/10/2025 09:11:02

00491786899TRLO1.1.1

XLON

71

663.5

06/10/2025 09:15:45

00491787938TRLO1.1.1

BATE

15

663

06/10/2025 09:15:45

00491787939TRLO1.1.1

AQXE

5

663.5

06/10/2025 09:16:18

00491788043TRLO1.1.1

TRQX

6

663.5

06/10/2025 09:16:36

00491788087TRLO1.1.1

TRQX

180

663.5

06/10/2025 09:16:46

00491788140TRLO1.1.1

XLON

22

663

06/10/2025 09:17:22

00491788242TRLO1.1.1

CHIX

15

662.5

06/10/2025 09:21:40

00491789036TRLO1.1.1

AQXE

67

662

06/10/2025 09:22:03

00491789078TRLO1.1.1

XLON

113

662

06/10/2025 09:22:03

00491789077TRLO1.1.1

XLON

41

662.5

06/10/2025 09:22:57

00491789226TRLO1.1.1

BATE

15

663.5

06/10/2025 09:22:57

00491789227TRLO1.1.1

BATE

15

663.5

06/10/2025 09:22:57

00491789228TRLO1.1.1

BATE

22

662.5

06/10/2025 09:23:07

00491789306TRLO1.1.1

CHIX

11

663.5

06/10/2025 09:23:19

00491789338TRLO1.1.1

TRQX

22

663

06/10/2025 09:27:50

00491790181TRLO1.1.1

XLON

158

663

06/10/2025 09:27:50

00491790182TRLO1.1.1

XLON

15

662.5

06/10/2025 09:29:38

00491790581TRLO1.1.1

AQXE

71

663.5

06/10/2025 09:30:12

00491790705TRLO1.1.1

BATE

3

663.5

06/10/2025 09:30:13

00491790712TRLO1.1.1

BATE

1

663.5

06/10/2025 09:30:34

00491790760TRLO1.1.1

TRQX

10

663.5

06/10/2025 09:30:41

00491790774TRLO1.1.1

TRQX

22

662.5

06/10/2025 09:32:46

00491791364TRLO1.1.1

CHIX

1

662.5

06/10/2025 09:32:46

00491791367TRLO1.1.1

CHIX

11

663

06/10/2025 09:32:46

00491791368TRLO1.1.1

XLON

180

663

06/10/2025 09:33:14

00491791484TRLO1.1.1

XLON

1

662.5

06/10/2025 09:34:38

00491791919TRLO1.1.1

AQXE

2

662.5

06/10/2025 09:36:23

00491792271TRLO1.1.1

AQXE

13

662.5

06/10/2025 09:36:23

00491792270TRLO1.1.1

AQXE

3

662

06/10/2025 09:37:46

00491792511TRLO1.1.1

BATE

71

662

06/10/2025 09:38:07

00491792543TRLO1.1.1

BATE

11

662

06/10/2025 09:38:31

00491792593TRLO1.1.1

TRQX

1

662

06/10/2025 09:39:20

00491792711TRLO1.1.1

TRQX

86

662.5

06/10/2025 09:43:38

00491793375TRLO1.1.1

XLON

1

662.5

06/10/2025 09:43:57

00491793430TRLO1.1.1

CHIX

22

662.5

06/10/2025 09:43:57

00491793431TRLO1.1.1

CHIX

11

662.5

06/10/2025 09:43:57

00491793433TRLO1.1.1

XLON

94

662.5

06/10/2025 09:43:57

00491793432TRLO1.1.1

XLON

3

662.5

06/10/2025 09:45:16

00491793637TRLO1.1.1

BATE

71

662.5

06/10/2025 09:46:00

00491793783TRLO1.1.1

BATE

11

662.5

06/10/2025 09:46:39

00491793903TRLO1.1.1

TRQX

22

662.5

06/10/2025 09:46:39

00491793902TRLO1.1.1

CHIX

1

662.5

06/10/2025 09:46:55

00491793960TRLO1.1.1

CHIX

15

662

06/10/2025 09:48:06

00491794113TRLO1.1.1

AQXE

52

662

06/10/2025 09:48:06

00491794111TRLO1.1.1

XLON

128

662

06/10/2025 09:48:06

00491794112TRLO1.1.1

XLON

1

662

06/10/2025 09:48:06

00491794114TRLO1.1.1

AQXE

11

662

06/10/2025 09:48:06

00491794115TRLO1.1.1

XLON

12

662

06/10/2025 09:51:57

00491794880TRLO1.1.1

AQXE

3

662

06/10/2025 09:51:57

00491794881TRLO1.1.1

AQXE

3

662.5

06/10/2025 09:52:39

00491794972TRLO1.1.1

BATE

15

662.5

06/10/2025 09:53:56

00491795099TRLO1.1.1

BATE

56

662.5

06/10/2025 09:53:56

00491795100TRLO1.1.1

BATE

180

662

06/10/2025 09:54:06

00491795133TRLO1.1.1

XLON

22

662

06/10/2025 09:54:13

00491795159TRLO1.1.1

CHIX

11

662

06/10/2025 09:54:25

00491795187TRLO1.1.1

TRQX

11

662.5

06/10/2025 09:55:22

00491795397TRLO1.1.1

XLON

1

662.5

06/10/2025 09:55:40

00491795455TRLO1.1.1

CHIX

1

662.5

06/10/2025 09:56:41

00491795611TRLO1.1.1

TRQX

60

662

06/10/2025 09:57:48

00491795731TRLO1.1.1

XLON

20

662

06/10/2025 09:57:48

00491795732TRLO1.1.1

XLON

96

662

06/10/2025 09:58:28

00491795805TRLO1.1.1

XLON

4

662

06/10/2025 09:59:52

00491795913TRLO1.1.1

XLON

1

662

06/10/2025 10:00:08

00491795952TRLO1.1.1

AQXE

15

662

06/10/2025 10:00:08

00491795951TRLO1.1.1

AQXE

3

662.5

06/10/2025 10:00:11

00491795956TRLO1.1.1

BATE

71

662.5

06/10/2025 10:01:48

00491796135TRLO1.1.1

BATE

11

662.5

06/10/2025 10:02:26

00491796236TRLO1.1.1

TRQX

3

661.5

06/10/2025 10:02:58

00491796320TRLO1.1.1

CHIX

19

661.5

06/10/2025 10:03:25

00491796399TRLO1.1.1

CHIX

21

662

06/10/2025 10:03:25

00491796398TRLO1.1.1

XLON

159

662

06/10/2025 10:03:25

00491796397TRLO1.1.1

XLON

1

661.5

06/10/2025 10:03:25

00491796400TRLO1.1.1

CHIX

11

662

06/10/2025 10:03:33

00491796447TRLO1.1.1

XLON

1

662

06/10/2025 10:07:20

00491797092TRLO1.1.1

AQXE

14

662

06/10/2025 10:07:20

00491797091TRLO1.1.1

AQXE

3

662.5

06/10/2025 10:07:37

00491797143TRLO1.1.1

BATE

180

662

06/10/2025 10:09:21

00491797369TRLO1.1.1

XLON

1

662

06/10/2025 10:09:23

00491797374TRLO1.1.1

AQXE

22

662.5

06/10/2025 10:09:36

00491797412TRLO1.1.1

BATE

49

662.5

06/10/2025 10:09:37

00491797413TRLO1.1.1

BATE

22

662.5

06/10/2025 10:10:00

00491797466TRLO1.1.1

CHIX

11

662.5

06/10/2025 10:10:12

00491797497TRLO1.1.1

TRQX

11

664

06/10/2025 10:15:28

00491798245TRLO1.1.1

XLON

1

663.5

06/10/2025 10:15:31

00491798251TRLO1.1.1

CHIX

25

664

06/10/2025 10:15:38

00491798290TRLO1.1.1

XLON

70

664

06/10/2025 10:15:38

00491798291TRLO1.1.1

XLON

85

664

06/10/2025 10:15:38

00491798289TRLO1.1.1

XLON

3

663

06/10/2025 10:15:38

00491798292TRLO1.1.1

BATE

11

664

06/10/2025 10:19:46

00491799005TRLO1.1.1

XLON

54

665

06/10/2025 10:21:31

00491799372TRLO1.1.1

XLON

126

665

06/10/2025 10:21:31

00491799371TRLO1.1.1

XLON

15

665

06/10/2025 10:29:51

00491800934TRLO1.1.1

AQXE

1

665

06/10/2025 10:29:51

00491800936TRLO1.1.1

AQXE

11

665

06/10/2025 10:29:51

00491800938TRLO1.1.1

XLON

15

665

06/10/2025 10:29:51

00491800935TRLO1.1.1

AQXE

180

665

06/10/2025 10:29:51

00491800937TRLO1.1.1

XLON

3

665.5

06/10/2025 10:29:52

00491800941TRLO1.1.1

BATE

21

665.5

06/10/2025 10:29:58

00491800950TRLO1.1.1

CHIX

23

665.5

06/10/2025 10:29:58

00491800949TRLO1.1.1

CHIX

1

665.5

06/10/2025 10:30:01

00491800963TRLO1.1.1

CHIX

142

665.5

06/10/2025 10:30:04

00491800978TRLO1.1.1

BATE

22

665.5

06/10/2025 10:34:03

00491801634TRLO1.1.1

CHIX

40

666

06/10/2025 10:35:01

00491801771TRLO1.1.1

XLON

1

666

06/10/2025 10:38:21

00491802476TRLO1.1.1

CHIX

1

666

06/10/2025 10:38:21

00491802477TRLO1.1.1

CHIX

1

666

06/10/2025 10:38:21

00491802478TRLO1.1.1

TRQX

140

666

06/10/2025 10:38:21

00491802479TRLO1.1.1

XLON

1

666

06/10/2025 10:38:21

00491802483TRLO1.1.1

TRQX

11

666

06/10/2025 10:38:21

00491802480TRLO1.1.1

XLON

11

666

06/10/2025 10:38:21

00491802482TRLO1.1.1

TRQX

71

666

06/10/2025 10:38:21

00491802481TRLO1.1.1

BATE

22

666

06/10/2025 10:38:21

00491802484TRLO1.1.1

TRQX

3

666

06/10/2025 10:38:21

00491802485TRLO1.1.1

BATE

3

666

06/10/2025 10:38:21

00491802486TRLO1.1.1

BATE

1

666

06/10/2025 10:38:21

00491802487TRLO1.1.1

AQXE

22

666

06/10/2025 10:44:05

00491803430TRLO1.1.1

CHIX

1

666

06/10/2025 10:44:05

00491803433TRLO1.1.1

AQXE

14

666

06/10/2025 10:44:05

00491803432TRLO1.1.1

AQXE

71

666

06/10/2025 10:44:05

00491803431TRLO1.1.1

BATE

11

666

06/10/2025 10:44:05

00491803434TRLO1.1.1

TRQX

180

666

06/10/2025 10:44:05

00491803435TRLO1.1.1

XLON

1

666

06/10/2025 10:45:50

00491803873TRLO1.1.1

AQXE

14

666

06/10/2025 10:45:50

00491803872TRLO1.1.1

AQXE

1

665.5

06/10/2025 10:45:57

00491803917TRLO1.1.1

CHIX

1

666

06/10/2025 10:45:58

00491803954TRLO1.1.1

AQXE

1

666

06/10/2025 10:46:31

00491804103TRLO1.1.1

TRQX

11

665

06/10/2025 10:46:49

00491804131TRLO1.1.1

XLON

5

666

06/10/2025 10:48:04

00491804351TRLO1.1.1

AQXE

10

666

06/10/2025 10:48:04

00491804350TRLO1.1.1

AQXE

113

665

06/10/2025 10:48:29

00491804489TRLO1.1.1

XLON

11

666

06/10/2025 10:52:26

00491805576TRLO1.1.1

TRQX

3

665.5

06/10/2025 10:52:49

00491805718TRLO1.1.1

BATE

52

665.5

06/10/2025 10:52:49

00491805719TRLO1.1.1

BATE

101

666

06/10/2025 10:54:30

00491806170TRLO1.1.1

XLON

22

666

06/10/2025 10:55:09

00491806301TRLO1.1.1

CHIX

1

666

06/10/2025 10:55:09

00491806302TRLO1.1.1

CHIX

51

666

06/10/2025 10:55:09

00491806304TRLO1.1.1

XLON

95

666

06/10/2025 10:55:09

00491806303TRLO1.1.1

XLON

11

666

06/10/2025 10:55:35

00491806423TRLO1.1.1

XLON

3

666

06/10/2025 10:57:06

00491806607TRLO1.1.1

BATE

15

666

06/10/2025 10:57:06

00491806606TRLO1.1.1

AQXE

16

666

06/10/2025 11:00:31

00491807080TRLO1.1.1

BATE

74

666

06/10/2025 11:00:38

00491807086TRLO1.1.1

BATE

51

666

06/10/2025 11:01:01

00491807158TRLO1.1.1

XLON

39

666

06/10/2025 11:01:01

00491807160TRLO1.1.1

XLON

90

666

06/10/2025 11:01:01

00491807159TRLO1.1.1

XLON

22

666.5

06/10/2025 11:04:47

00491807661TRLO1.1.1

CHIX

1

666.5

06/10/2025 11:04:47

00491807663TRLO1.1.1

CHIX

3

666.5

06/10/2025 11:04:47

00491807662TRLO1.1.1

BATE

11

666.5

06/10/2025 11:04:47

00491807664TRLO1.1.1

XLON

180

666.5

06/10/2025 11:08:06

00491807977TRLO1.1.1

XLON

71

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810661TRLO1.1.1

BATE

1

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810663TRLO1.1.1

CHIX

3

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810664TRLO1.1.1

BATE

11

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810665TRLO1.1.1

XLON

22

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810662TRLO1.1.1

CHIX

11

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810667TRLO1.1.1

XLON

32

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810668TRLO1.1.1

XLON

133

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810666TRLO1.1.1

XLON

4

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810669TRLO1.1.1

XLON

11

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810670TRLO1.1.1

XLON

48

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810671TRLO1.1.1

XLON

3

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810672TRLO1.1.1

XLON

11

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810675TRLO1.1.1

XLON

129

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810674TRLO1.1.1

XLON

180

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810673TRLO1.1.1

XLON

1

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810677TRLO1.1.1

TRQX

11

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810678TRLO1.1.1

TRQX

22

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810676TRLO1.1.1

TRQX

1

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810680TRLO1.1.1

CHIX

1

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810681TRLO1.1.1

CHIX

3

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810679TRLO1.1.1

BATE

1

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810684TRLO1.1.1

TRQX

11

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810683TRLO1.1.1

TRQX

11

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810685TRLO1.1.1

TRQX

22

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810682TRLO1.1.1

CHIX

22

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810686TRLO1.1.1

CHIX

71

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810687TRLO1.1.1

BATE

1

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810690TRLO1.1.1

AQXE

3

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810688TRLO1.1.1

BATE

71

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810689TRLO1.1.1

BATE

1

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810692TRLO1.1.1

AQXE

1

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810693TRLO1.1.1

AQXE

15

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810691TRLO1.1.1

AQXE

15

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810694TRLO1.1.1

AQXE

15

666.5

06/10/2025 11:31:33

00491810695TRLO1.1.1

AQXE

11

667

06/10/2025 11:42:20

00491811824TRLO1.1.1

XLON

180

667

06/10/2025 11:42:20

00491811825TRLO1.1.1

XLON

3

667

06/10/2025 11:42:21

00491811826TRLO1.1.1

BATE

3

667

06/10/2025 11:42:21

00491811829TRLO1.1.1

BATE

24

667

06/10/2025 11:42:21

00491811827TRLO1.1.1

BATE

47

667

06/10/2025 11:42:21

00491811828TRLO1.1.1

BATE

1

667

06/10/2025 11:42:21

00491811830TRLO1.1.1

CHIX

1

667

06/10/2025 11:42:21

00491811831TRLO1.1.1

CHIX

44

667

06/10/2025 11:42:21

00491811832TRLO1.1.1

CHIX

71

667

06/10/2025 11:42:21

00491811833TRLO1.1.1

BATE

4

667

06/10/2025 11:42:21

00491811836TRLO1.1.1

AQXE

11

667

06/10/2025 11:42:21

00491811835TRLO1.1.1

AQXE

22

667

06/10/2025 11:42:21

00491811834TRLO1.1.1

CHIX

1

667

06/10/2025 11:42:21

00491811838TRLO1.1.1

AQXE

2

667

06/10/2025 11:42:21

00491811837TRLO1.1.1

AQXE

1

667

06/10/2025 11:42:21

00491811840TRLO1.1.1

AQXE

2

667

06/10/2025 11:42:21

00491811842TRLO1.1.1

AQXE

3

667

06/10/2025 11:42:21

00491811839TRLO1.1.1

AQXE

22

667

06/10/2025 11:42:21

00491811841TRLO1.1.1

AQXE

1

666.5

06/10/2025 11:42:22

00491811846TRLO1.1.1

TRQX

11

666.5

06/10/2025 11:42:22

00491811845TRLO1.1.1

TRQX

1

667

06/10/2025 11:44:04

00491812040TRLO1.1.1

AQXE

71

667

06/10/2025 11:44:35

00491812081TRLO1.1.1

BATE

11

666.5

06/10/2025 11:44:35

00491812082TRLO1.1.1

XLON

180

666.5

06/10/2025 11:44:35

00491812083TRLO1.1.1

XLON

3

667

06/10/2025 11:45:00

00491812125TRLO1.1.1

BATE

180

666

06/10/2025 11:45:10

00491812136TRLO1.1.1

XLON

11

666.5

06/10/2025 11:45:12

00491812146TRLO1.1.1

TRQX

15

665.5

06/10/2025 11:47:15

00491812383TRLO1.1.1

AQXE

1

666

06/10/2025 11:47:16

00491812384TRLO1.1.1

CHIX

1

666.5

06/10/2025 11:48:39

00491812615TRLO1.1.1

TRQX

3

667

06/10/2025 11:50:13

00491812897TRLO1.1.1

BATE

18

667

06/10/2025 11:50:21

00491812948TRLO1.1.1

BATE

53

667

06/10/2025 11:50:21

00491812949TRLO1.1.1

BATE

53

666

06/10/2025 11:50:31

00491813001TRLO1.1.1

XLON

57

666

06/10/2025 11:50:31

00491813002TRLO1.1.1

XLON

38

666

06/10/2025 11:50:31

00491813003TRLO1.1.1

XLON

55

666

06/10/2025 11:50:31

00491813004TRLO1.1.1

XLON

157

666

06/10/2025 11:50:31

00491813005TRLO1.1.1

XLON

11

666

06/10/2025 11:50:32

00491813015TRLO1.1.1

XLON

11

666.5

06/10/2025 11:51:02

00491813094TRLO1.1.1

TRQX

1

666

06/10/2025 11:54:40

00491813855TRLO1.1.1

CHIX

22

666

06/10/2025 11:54:40

00491813854TRLO1.1.1

CHIX

74

666.5

06/10/2025 11:55:30

00491813946TRLO1.1.1

XLON

11

666.5

06/10/2025 11:55:39

00491813961TRLO1.1.1

XLON

106

666.5

06/10/2025 11:55:39

00491813960TRLO1.1.1

XLON

3

667

06/10/2025 11:55:49

00491813988TRLO1.1.1

BATE

2

667

06/10/2025 11:56:10

00491814031TRLO1.1.1

BATE

69

667

06/10/2025 11:56:10

00491814030TRLO1.1.1

BATE

11

666.5

06/10/2025 11:56:58

00491814118TRLO1.1.1

TRQX

22

666.5

06/10/2025 11:57:10

00491814143TRLO1.1.1

CHIX

180

666.5

06/10/2025 11:58:44

00491814434TRLO1.1.1

XLON

1

666.5

06/10/2025 11:59:20

00491814525TRLO1.1.1

CHIX

3

667

06/10/2025 12:01:31

00491814879TRLO1.1.1

BATE

1

666.5

06/10/2025 12:01:31

00491814880TRLO1.1.1

TRQX

11

666.5

06/10/2025 12:01:31

00491814881TRLO1.1.1

XLON

13

667

06/10/2025 12:02:21

00491814996TRLO1.1.1

BATE

58

667

06/10/2025 12:02:31

00491815011TRLO1.1.1

BATE

22

666.5

06/10/2025 12:03:40

00491815539TRLO1.1.1

CHIX

11

666.5

06/10/2025 12:03:40

00491815540TRLO1.1.1

TRQX

180

666.5

06/10/2025 12:03:40

00491815548TRLO1.1.1

XLON

1

666

06/10/2025 12:03:40

00491815551TRLO1.1.1

AQXE

1

666

06/10/2025 12:03:40

00491815553TRLO1.1.1

AQXE

15

666

06/10/2025 12:03:40

00491815552TRLO1.1.1

AQXE

15

666

06/10/2025 12:03:40

00491815554TRLO1.1.1

AQXE

15

665.5

06/10/2025 12:05:51

00491816814TRLO1.1.1

AQXE

3

667

06/10/2025 12:08:01

00491817080TRLO1.1.1

BATE

11

665.5

06/10/2025 12:08:24

00491817094TRLO1.1.1

XLON

15

667

06/10/2025 12:09:11

00491817168TRLO1.1.1

BATE

56

667

06/10/2025 12:09:11

00491817169TRLO1.1.1

BATE

180

666

06/10/2025 12:09:22

00491817187TRLO1.1.1

XLON

1

666

06/10/2025 12:09:23

00491817189TRLO1.1.1

CHIX

22

666

06/10/2025 12:09:57

00491817251TRLO1.1.1

CHIX

1

668.5

06/10/2025 12:14:26

00491817848TRLO1.1.1

CHIX

11

668.5

06/10/2025 12:15:05

00491817920TRLO1.1.1

XLON

3

668

06/10/2025 12:16:23

00491818146TRLO1.1.1

BATE

180

668.5

06/10/2025 12:16:23

00491818145TRLO1.1.1

XLON

1

666.5

06/10/2025 12:18:27

00491818456TRLO1.1.1

AQXE

1

667.5

06/10/2025 12:18:27

00491818455TRLO1.1.1

TRQX

1

668.5

06/10/2025 12:26:37

00491819610TRLO1.1.1

CHIX

3

668.5

06/10/2025 12:26:37

00491819611TRLO1.1.1

BATE

29

668.5

06/10/2025 12:26:37

00491819609TRLO1.1.1

CHIX

95

668.5

06/10/2025 12:26:37

00491819608TRLO1.1.1

BATE

11

668.5

06/10/2025 12:26:37

00491819613TRLO1.1.1

XLON

180

668.5

06/10/2025 12:26:37

00491819612TRLO1.1.1

XLON

1

668.5

06/10/2025 12:28:32

00491819841TRLO1.1.1

CHIX

180

668.5

06/10/2025 12:29:10

00491819914TRLO1.1.1

XLON

3

668.5

06/10/2025 12:29:11

00491819916TRLO1.1.1

BATE

29

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820111TRLO1.1.1

CHIX

1

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820114TRLO1.1.1

AQXE

20

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820112TRLO1.1.1

AQXE

20

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820113TRLO1.1.1

AQXE

1

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820115TRLO1.1.1

AQXE

1

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820117TRLO1.1.1

TRQX

95

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820116TRLO1.1.1

BATE

11

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820120TRLO1.1.1

XLON

14

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820118TRLO1.1.1

TRQX

14

668.5

06/10/2025 12:30:52

00491820119TRLO1.1.1

TRQX

180

668.5

06/10/2025 12:32:21

00491820334TRLO1.1.1

XLON

3

668.5

06/10/2025 12:34:49

00491820534TRLO1.1.1

BATE

1

668.5

06/10/2025 12:35:09

00491820569TRLO1.1.1

CHIX

11

667.5

06/10/2025 12:37:39

00491820814TRLO1.1.1

XLON

180

668

06/10/2025 12:38:44

00491820923TRLO1.1.1

XLON

14

668.5

06/10/2025 12:39:03

00491820949TRLO1.1.1

TRQX

12

668

06/10/2025 12:39:51

00491821092TRLO1.1.1

AQXE

8

668

06/10/2025 12:39:51

00491821093TRLO1.1.1

AQXE

29

667.5

06/10/2025 12:39:59

00491821112TRLO1.1.1

CHIX

22

667

06/10/2025 12:40:29

00491821178TRLO1.1.1

BATE

73

667

06/10/2025 12:40:29

00491821177TRLO1.1.1

BATE

1

667.5

06/10/2025 12:43:35

00491821546TRLO1.1.1

CHIX

1

667

06/10/2025 12:44:00

00491821607TRLO1.1.1

AQXE

46

667

06/10/2025 12:44:57

00491821698TRLO1.1.1

XLON

127

667

06/10/2025 12:44:57

00491821700TRLO1.1.1

XLON

7

667

06/10/2025 12:44:58

00491821701TRLO1.1.1

XLON

1

668.5

06/10/2025 12:46:23

00491821932TRLO1.1.1

TRQX

14

668.5

06/10/2025 12:49:35

00491822490TRLO1.1.1

TRQX

11

668

06/10/2025 12:51:40

00491822746TRLO1.1.1

XLON

11

668.5

06/10/2025 12:59:07

00491823724TRLO1.1.1

XLON

180

668.5

06/10/2025 12:59:07

00491823725TRLO1.1.1

XLON

180

668.5

06/10/2025 12:59:07

00491823726TRLO1.1.1

XLON

29

668.5

06/10/2025 12:59:16

00491823749TRLO1.1.1

CHIX

1

668.5

06/10/2025 12:59:21

00491823753TRLO1.1.1

CHIX

14

668.5

06/10/2025 13:00:11

00491823961TRLO1.1.1

TRQX

6

670

06/10/2025 13:05:42

00491824688TRLO1.1.1

BATE

95

670

06/10/2025 13:05:45

00491824696TRLO1.1.1

BATE

90

670

06/10/2025 13:05:48

00491824700TRLO1.1.1

XLON

90

670

06/10/2025 13:05:48

00491824701TRLO1.1.1

XLON

11

670

06/10/2025 13:05:51

00491824712TRLO1.1.1

XLON

3

670

06/10/2025 13:07:37

00491824933TRLO1.1.1

BATE

38

670

06/10/2025 13:07:46

00491824950TRLO1.1.1

BATE

57

670

06/10/2025 13:07:46

00491824951TRLO1.1.1

BATE

29

669.5

06/10/2025 13:09:40

00491825129TRLO1.1.1

CHIX

3

670

06/10/2025 13:09:40

00491825128TRLO1.1.1

BATE

1

669.5

06/10/2025 13:09:40

00491825130TRLO1.1.1

CHIX

1

669.5

06/10/2025 13:09:40

00491825131TRLO1.1.1

TRQX

1

669.5

06/10/2025 13:09:40

00491825132TRLO1.1.1

AQXE

1

669.5

06/10/2025 13:09:40

00491825133TRLO1.1.1

CHIX

1

669.5

06/10/2025 13:09:40

00491825135TRLO1.1.1

AQXE

1

669.5

06/10/2025 13:09:40

00491825136TRLO1.1.1

AQXE

2

669.5

06/10/2025 13:09:40

00491825134TRLO1.1.1

AQXE

43

670.5

06/10/2025 13:10:33

00491825251TRLO1.1.1

XLON

25

670.5

06/10/2025 13:10:33

00491825253TRLO1.1.1

XLON

112

670.5

06/10/2025 13:10:33

00491825252TRLO1.1.1

XLON

11

670.5

06/10/2025 13:12:40

00491825578TRLO1.1.1

XLON

29

670.5

06/10/2025 13:13:24

00491825695TRLO1.1.1

CHIX

180

670.5

06/10/2025 13:17:06

00491826169TRLO1.1.1

XLON

1

670.5

06/10/2025 13:18:22

00491826282TRLO1.1.1

CHIX

3

669.5

06/10/2025 13:20:59

00491826697TRLO1.1.1

BATE

95

669.5

06/10/2025 13:20:59

00491826698TRLO1.1.1

BATE

14

669.5

06/10/2025 13:20:59

00491826699TRLO1.1.1

TRQX

11

671

06/10/2025 13:21:42

00491826837TRLO1.1.1

XLON

3

671

06/10/2025 13:23:29

00491827035TRLO1.1.1

BATE

180

671

06/10/2025 13:23:38

00491827065TRLO1.1.1

XLON

29

671

06/10/2025 13:24:43

00491827248TRLO1.1.1

CHIX

95

671

06/10/2025 13:25:43

00491827502TRLO1.1.1

BATE

1

671

06/10/2025 13:31:10

00491828464TRLO1.1.1

CHIX

3

671

06/10/2025 13:31:10

00491828463TRLO1.1.1

BATE

180

671

06/10/2025 13:31:10

00491828465TRLO1.1.1

XLON

2

671

06/10/2025 13:31:10

00491828467TRLO1.1.1

AQXE

11

671

06/10/2025 13:31:10

00491828468TRLO1.1.1

XLON

55

671

06/10/2025 13:31:10

00491828466TRLO1.1.1

AQXE

1

671

06/10/2025 13:31:10

00491828470TRLO1.1.1

AQXE

20

671

06/10/2025 13:31:10

00491828469TRLO1.1.1

AQXE

53

671.5

06/10/2025 13:33:33

00491828984TRLO1.1.1

XLON

127

671.5

06/10/2025 13:33:33

00491828983TRLO1.1.1

XLON

11

673

06/10/2025 13:35:06

00491829320TRLO1.1.1

XLON

29

673

06/10/2025 13:35:15

00491829342TRLO1.1.1

CHIX

1

673

06/10/2025 13:35:16

00491829343TRLO1.1.1

CHIX

12

673.5

06/10/2025 13:36:55

00491829609TRLO1.1.1

XLON

168

673.5

06/10/2025 13:36:55

00491829610TRLO1.1.1

XLON

1

673.5

06/10/2025 13:37:49

00491829843TRLO1.1.1

CHIX

11

674

06/10/2025 13:39:45

00491830169TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 13:40:25

00491830245TRLO1.1.1

XLON

1

673.5

06/10/2025 13:41:42

00491830438TRLO1.1.1

AQXE

20

673.5

06/10/2025 13:41:42

00491830439TRLO1.1.1

AQXE

3

673.5

06/10/2025 13:41:42

00491830440TRLO1.1.1

BATE

29

673.5

06/10/2025 13:41:42

00491830442TRLO1.1.1

CHIX

95

673.5

06/10/2025 13:41:42

00491830441TRLO1.1.1

BATE

1

673.5

06/10/2025 13:41:42

00491830443TRLO1.1.1

TRQX

14

673.5

06/10/2025 13:41:42

00491830444TRLO1.1.1

TRQX

3

674

06/10/2025 13:47:58

00491831287TRLO1.1.1

BATE

1

674

06/10/2025 13:47:58

00491831288TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 13:47:58

00491831289TRLO1.1.1

CHIX

95

674

06/10/2025 13:47:58

00491831290TRLO1.1.1

BATE

1

674

06/10/2025 13:47:58

00491831293TRLO1.1.1

AQXE

11

674

06/10/2025 13:47:58

00491831292TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 13:47:58

00491831291TRLO1.1.1

XLON

1

674

06/10/2025 13:47:58

00491831296TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 13:47:58

00491831295TRLO1.1.1

TRQX

20

674

06/10/2025 13:47:58

00491831294TRLO1.1.1

AQXE

5

674

06/10/2025 14:57:53

00491861415TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861416TRLO1.1.1

AQXE

95

674

06/10/2025 14:57:53

00491861417TRLO1.1.1

BATE

9

674

06/10/2025 14:57:53

00491861420TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861419TRLO1.1.1

AQXE

475

674

06/10/2025 14:57:53

00491861418TRLO1.1.1

BATE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861423TRLO1.1.1

CHIX

7

674

06/10/2025 14:57:53

00491861422TRLO1.1.1

CHIX

116

674

06/10/2025 14:57:53

00491861421TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861426TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861424TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861425TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861428TRLO1.1.1

AQXE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861430TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861429TRLO1.1.1

AQXE

80

674

06/10/2025 14:57:53

00491861427TRLO1.1.1

AQXE

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861432TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861431TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861433TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861434TRLO1.1.1

AQXE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861436TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861435TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861437TRLO1.1.1

AQXE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861439TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861440TRLO1.1.1

BATE

24

674

06/10/2025 14:57:53

00491861438TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861442TRLO1.1.1

BATE

95

674

06/10/2025 14:57:53

00491861441TRLO1.1.1

BATE

95

674

06/10/2025 14:57:53

00491861443TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861444TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861446TRLO1.1.1

BATE

95

674

06/10/2025 14:57:53

00491861445TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861447TRLO1.1.1

BATE

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861450TRLO1.1.1

TRQX

95

674

06/10/2025 14:57:53

00491861448TRLO1.1.1

BATE

95

674

06/10/2025 14:57:53

00491861449TRLO1.1.1

BATE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861452TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861453TRLO1.1.1

TRQX

70

674

06/10/2025 14:57:53

00491861451TRLO1.1.1

TRQX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861455TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861454TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861456TRLO1.1.1

TRQX

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861458TRLO1.1.1

TRQX

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861459TRLO1.1.1

BATE

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861457TRLO1.1.1

TRQX

95

674

06/10/2025 14:57:53

00491861460TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861461TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861462TRLO1.1.1

BATE

95

674

06/10/2025 14:57:53

00491861463TRLO1.1.1

BATE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861465TRLO1.1.1

AQXE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861466TRLO1.1.1

AQXE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861464TRLO1.1.1

BATE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861467TRLO1.1.1

AQXE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861468TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861469TRLO1.1.1

TRQX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861471TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861470TRLO1.1.1

TRQX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861474TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861472TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861473TRLO1.1.1

TRQX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861477TRLO1.1.1

AQXE

14

674

06/10/2025 14:57:53

00491861475TRLO1.1.1

TRQX

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861476TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 14:57:53

00491861478TRLO1.1.1

AQXE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861479TRLO1.1.1

AQXE

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861481TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861480TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861482TRLO1.1.1

CHIX

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861484TRLO1.1.1

XLON

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861485TRLO1.1.1

CHIX

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861483TRLO1.1.1

XLON

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861486TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861487TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861489TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861488TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861491TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861490TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861492TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861493TRLO1.1.1

CHIX

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861494TRLO1.1.1

BATE

95

674

06/10/2025 14:57:53

00491861495TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 14:57:53

00491861496TRLO1.1.1

BATE

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861497TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861498TRLO1.1.1

XLON

44

674

06/10/2025 14:57:53

00491861501TRLO1.1.1

XLON

497

674

06/10/2025 14:57:53

00491861500TRLO1.1.1

XLON

763

674

06/10/2025 14:57:53

00491861499TRLO1.1.1

XLON

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861503TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861504TRLO1.1.1

CHIX

360

674

06/10/2025 14:57:53

00491861502TRLO1.1.1

XLON

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861505TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861507TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 14:57:53

00491861506TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 14:57:53

00491861508TRLO1.1.1

CHIX

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861510TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861509TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861512TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861513TRLO1.1.1

XLON

22

674

06/10/2025 14:57:53

00491861511TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861514TRLO1.1.1

XLON

124

674

06/10/2025 14:57:53

00491861515TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861516TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861517TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861519TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861520TRLO1.1.1

XLON

56

674

06/10/2025 14:57:53

00491861518TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861523TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861521TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861522TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861526TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861524TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861525TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861528TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861527TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861529TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861530TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861531TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 14:57:53

00491861532TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861533TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 14:57:53

00491861534TRLO1.1.1

XLON

3

673.5

06/10/2025 14:57:53

00491861535TRLO1.1.1

BATE

95

673

06/10/2025 14:58:26

00491861726TRLO1.1.1

BATE

95

673

06/10/2025 14:58:26

00491861727TRLO1.1.1

BATE

29

673

06/10/2025 14:58:26

00491861728TRLO1.1.1

CHIX

180

673

06/10/2025 14:58:26

00491861729TRLO1.1.1

XLON

3

673

06/10/2025 14:58:33

00491861795TRLO1.1.1

BATE

11

673

06/10/2025 14:58:33

00491861793TRLO1.1.1

XLON

180

673

06/10/2025 14:58:33

00491861794TRLO1.1.1

XLON

1

673

06/10/2025 14:58:39

00491861847TRLO1.1.1

CHIX

20

673

06/10/2025 14:58:39

00491861848TRLO1.1.1

AQXE

1

673

06/10/2025 14:58:39

00491861849TRLO1.1.1

AQXE

14

673

06/10/2025 14:58:39

00491861850TRLO1.1.1

TRQX

14

673

06/10/2025 14:58:39

00491861851TRLO1.1.1

TRQX

14

673

06/10/2025 14:58:39

00491861852TRLO1.1.1

TRQX

1

673

06/10/2025 14:58:39

00491861853TRLO1.1.1

TRQX

1

673

06/10/2025 14:58:39

00491861854TRLO1.1.1

TRQX

3

672.5

06/10/2025 14:59:33

00491862217TRLO1.1.1

BATE

1

673

06/10/2025 15:00:31

00491863037TRLO1.1.1

TRQX

77

673

06/10/2025 15:00:36

00491863083TRLO1.1.1

XLON

103

673

06/10/2025 15:00:36

00491863084TRLO1.1.1

XLON

11

673

06/10/2025 15:00:44

00491863154TRLO1.1.1

XLON

14

673

06/10/2025 15:00:59

00491863239TRLO1.1.1

TRQX

1

673

06/10/2025 15:01:00

00491863242TRLO1.1.1

AQXE

20

673

06/10/2025 15:01:01

00491863244TRLO1.1.1

AQXE

1

672.5

06/10/2025 15:01:18

00491863363TRLO1.1.1

CHIX

29

672.5

06/10/2025 15:01:18

00491863364TRLO1.1.1

CHIX

3

672.5

06/10/2025 15:01:43

00491863658TRLO1.1.1

BATE

95

672.5

06/10/2025 15:01:54

00491863728TRLO1.1.1

BATE

1

673

06/10/2025 15:03:37

00491864393TRLO1.1.1

AQXE

20

673

06/10/2025 15:03:42

00491864416TRLO1.1.1

AQXE

1

672.5

06/10/2025 15:06:35

00491865847TRLO1.1.1

CHIX

3

672.5

06/10/2025 15:06:35

00491865848TRLO1.1.1

BATE

29

672.5

06/10/2025 15:06:35

00491865849TRLO1.1.1

CHIX

95

672.5

06/10/2025 15:06:35

00491865850TRLO1.1.1

BATE

180

672.5

06/10/2025 15:06:35

00491865851TRLO1.1.1

XLON

11

672.5

06/10/2025 15:06:35

00491865852TRLO1.1.1

XLON

11

672.5

06/10/2025 15:06:35

00491865854TRLO1.1.1

XLON

180

672.5

06/10/2025 15:06:35

00491865853TRLO1.1.1

XLON

20

673

06/10/2025 15:07:52

00491866382TRLO1.1.1

AQXE

1

673

06/10/2025 15:08:24

00491866531TRLO1.1.1

AQXE

9

673

06/10/2025 15:08:39

00491866658TRLO1.1.1

XLON

12

673

06/10/2025 15:08:39

00491866659TRLO1.1.1

XLON

11

673

06/10/2025 15:08:39

00491866660TRLO1.1.1

XLON

148

673

06/10/2025 15:08:39

00491866661TRLO1.1.1

XLON

1

673

06/10/2025 15:08:49

00491866720TRLO1.1.1

TRQX

14

673

06/10/2025 15:08:50

00491866738TRLO1.1.1

TRQX

1

673

06/10/2025 15:09:02

00491866857TRLO1.1.1

CHIX

29

673

06/10/2025 15:09:15

00491866947TRLO1.1.1

CHIX

11

673

06/10/2025 15:09:20

00491866995TRLO1.1.1

XLON

15

673

06/10/2025 15:10:11

00491867521TRLO1.1.1

XLON

74

673

06/10/2025 15:10:11

00491867523TRLO1.1.1

XLON

91

673

06/10/2025 15:10:11

00491867522TRLO1.1.1

XLON

14

673

06/10/2025 15:10:35

00491867743TRLO1.1.1

TRQX

1

673

06/10/2025 15:11:14

00491867980TRLO1.1.1

CHIX

20

673

06/10/2025 15:12:17

00491868637TRLO1.1.1

AQXE

1

673

06/10/2025 15:12:35

00491868735TRLO1.1.1

TRQX

72

673

06/10/2025 15:12:42

00491868782TRLO1.1.1

XLON

108

673

06/10/2025 15:12:42

00491868784TRLO1.1.1

XLON

11

673

06/10/2025 15:12:44

00491868805TRLO1.1.1

XLON

1

673

06/10/2025 15:13:19

00491869045TRLO1.1.1

AQXE

14

673

06/10/2025 15:13:36

00491869192TRLO1.1.1

TRQX

22

673

06/10/2025 15:13:36

00491869195TRLO1.1.1

CHIX

7

673

06/10/2025 15:14:47

00491869596TRLO1.1.1

CHIX

1

673

06/10/2025 15:14:47

00491869597TRLO1.1.1

CHIX

3

672.5

06/10/2025 15:14:47

00491869598TRLO1.1.1

BATE

95

672.5

06/10/2025 15:14:47

00491869599TRLO1.1.1

BATE

3

672.5

06/10/2025 15:14:47

00491869600TRLO1.1.1

BATE

3

672.5

06/10/2025 15:14:47

00491869601TRLO1.1.1

BATE

180

672.5

06/10/2025 15:15:18

00491869827TRLO1.1.1

XLON

11

672.5

06/10/2025 15:16:16

00491870172TRLO1.1.1

XLON

20

672

06/10/2025 15:17:00

00491870393TRLO1.1.1

AQXE

95

672.5

06/10/2025 15:17:05

00491870443TRLO1.1.1

BATE

1

672

06/10/2025 15:17:07

00491870448TRLO1.1.1

CHIX

3

672

06/10/2025 15:17:25

00491870532TRLO1.1.1

BATE

78

672.5

06/10/2025 15:17:39

00491870676TRLO1.1.1

XLON

102

672.5

06/10/2025 15:17:39

00491870675TRLO1.1.1

XLON

14

672

06/10/2025 15:17:46

00491870782TRLO1.1.1

TRQX

29

672

06/10/2025 15:17:59

00491870893TRLO1.1.1

CHIX

1

672

06/10/2025 15:18:14

00491871188TRLO1.1.1

AQXE

1

671.5

06/10/2025 15:19:26

00491871580TRLO1.1.1

TRQX

95

671.5

06/10/2025 15:19:29

00491871588TRLO1.1.1

BATE

11

671.5

06/10/2025 15:19:38

00491871623TRLO1.1.1

XLON

180

672

06/10/2025 15:20:45

00491872108TRLO1.1.1

XLON

1

672.5

06/10/2025 15:21:41

00491872735TRLO1.1.1

CHIX

29

672.5

06/10/2025 15:22:29

00491873241TRLO1.1.1

CHIX

180

672.5

06/10/2025 15:22:41

00491873300TRLO1.1.1

XLON

1

672.5

06/10/2025 15:23:01

00491873495TRLO1.1.1

AQXE

20

672.5

06/10/2025 15:23:01

00491873496TRLO1.1.1

AQXE

3

672.5

06/10/2025 15:23:01

00491873497TRLO1.1.1

BATE

11

672.5

06/10/2025 15:23:10

00491873536TRLO1.1.1

XLON

11

673.5

06/10/2025 15:34:32

00491878027TRLO1.1.1

XLON

180

673.5

06/10/2025 15:34:32

00491878025TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 15:37:22

00491879203TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 15:37:22

00491879204TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 15:37:25

00491879233TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 16:01:09

00491888678TRLO1.1.1

XLON

46

674

06/10/2025 16:01:09

00491888680TRLO1.1.1

BATE

180

674

06/10/2025 16:01:09

00491888679TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 16:01:09

00491888685TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 16:01:09

00491888681TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 16:01:09

00491888683TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 16:01:09

00491888684TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 16:01:09

00491888688TRLO1.1.1

XLON

15

674

06/10/2025 16:01:09

00491888686TRLO1.1.1

BATE

29

674

06/10/2025 16:01:09

00491888687TRLO1.1.1

CHIX

5

674

06/10/2025 16:01:09

00491888691TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 16:01:09

00491888689TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 16:01:09

00491888690TRLO1.1.1

XLON

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888693TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 16:01:09

00491888694TRLO1.1.1

CHIX

175

674

06/10/2025 16:01:09

00491888692TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 16:01:09

00491888695TRLO1.1.1

XLON

11

674

06/10/2025 16:01:09

00491888697TRLO1.1.1

XLON

180

674

06/10/2025 16:01:09

00491888696TRLO1.1.1

XLON

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888698TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 16:01:09

00491888699TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 16:01:09

00491888700TRLO1.1.1

TRQX

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888704TRLO1.1.1

CHIX

3

674

06/10/2025 16:01:09

00491888705TRLO1.1.1

BATE

14

674

06/10/2025 16:01:09

00491888701TRLO1.1.1

TRQX

34

674

06/10/2025 16:01:09

00491888702TRLO1.1.1

BATE

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888706TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888708TRLO1.1.1

CHIX

29

674

06/10/2025 16:01:09

00491888707TRLO1.1.1

CHIX

3

674

06/10/2025 16:01:09

00491888710TRLO1.1.1

BATE

29

674

06/10/2025 16:01:09

00491888709TRLO1.1.1

CHIX

95

674

06/10/2025 16:01:09

00491888711TRLO1.1.1

BATE

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888712TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 16:01:09

00491888713TRLO1.1.1

TRQX

14

674

06/10/2025 16:01:09

00491888714TRLO1.1.1

TRQX

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888715TRLO1.1.1

TRQX

3

674

06/10/2025 16:01:09

00491888717TRLO1.1.1

BATE

14

674

06/10/2025 16:01:09

00491888716TRLO1.1.1

TRQX

3

674

06/10/2025 16:01:09

00491888719TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 16:01:09

00491888721TRLO1.1.1

BATE

95

674

06/10/2025 16:01:09

00491888720TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 16:01:09

00491888723TRLO1.1.1

BATE

3

674

06/10/2025 16:01:09

00491888725TRLO1.1.1

BATE

95

674

06/10/2025 16:01:09

00491888722TRLO1.1.1

BATE

95

674

06/10/2025 16:01:09

00491888724TRLO1.1.1

BATE

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888727TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 16:01:09

00491888726TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 16:01:09

00491888728TRLO1.1.1

AQXE

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888730TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 16:01:09

00491888729TRLO1.1.1

AQXE

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888733TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888734TRLO1.1.1

CHIX

20

674

06/10/2025 16:01:09

00491888731TRLO1.1.1

AQXE

29

674

06/10/2025 16:01:09

00491888732TRLO1.1.1

CHIX

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888735TRLO1.1.1

AQXE

1

674

06/10/2025 16:01:09

00491888737TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 16:01:09

00491888736TRLO1.1.1

AQXE

20

674

06/10/2025 16:01:09

00491888738TRLO1.1.1

AQXE

172

673.5

06/10/2025 16:01:12

00491888780TRLO1.1.1

XLON

1

673.5

06/10/2025 16:01:12

00491888781TRLO1.1.1

CHIX

3

674

06/10/2025 16:01:47

00491888930TRLO1.1.1

BATE


© 2025 PR Newswire
