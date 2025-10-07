Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, October 07
7 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
6 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
29,805
Highest price paid per share (pence per share):
674.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
656.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
670.05p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,669,708 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,640,696 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,786,464 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
13
656
06/10/2025 08:11:12
00491772254TRLO1.1.1
XLON
167
656
06/10/2025 08:11:12
00491772255TRLO1.1.1
XLON
22
657.5
06/10/2025 08:13:12
00491772925TRLO1.1.1
CHIX
180
659
06/10/2025 08:17:31
00491774202TRLO1.1.1
XLON
71
659.5
06/10/2025 08:19:00
00491774619TRLO1.1.1
BATE
71
663
06/10/2025 08:21:47
00491775225TRLO1.1.1
BATE
22
663
06/10/2025 08:21:47
00491775226TRLO1.1.1
CHIX
16
663
06/10/2025 08:23:02
00491775519TRLO1.1.1
XLON
8
667
06/10/2025 08:28:58
00491776856TRLO1.1.1
CHIX
14
667
06/10/2025 08:28:58
00491776857TRLO1.1.1
CHIX
161
665.5
06/10/2025 08:29:03
00491776892TRLO1.1.1
XLON
183
665.5
06/10/2025 08:29:03
00491776891TRLO1.1.1
XLON
78
666
06/10/2025 08:34:57
00491778288TRLO1.1.1
XLON
102
666
06/10/2025 08:36:51
00491778747TRLO1.1.1
XLON
22
666.5
06/10/2025 08:36:51
00491778746TRLO1.1.1
CHIX
142
664.5
06/10/2025 08:40:37
00491779407TRLO1.1.1
BATE
22
664
06/10/2025 08:40:38
00491779427TRLO1.1.1
TRQX
22
664
06/10/2025 08:40:38
00491779428TRLO1.1.1
TRQX
180
663.5
06/10/2025 08:41:38
00491780267TRLO1.1.1
XLON
30
662.5
06/10/2025 08:42:28
00491780457TRLO1.1.1
AQXE
30
662.5
06/10/2025 08:42:28
00491780458TRLO1.1.1
AQXE
22
663.5
06/10/2025 08:45:18
00491781169TRLO1.1.1
CHIX
15
662.5
06/10/2025 08:46:49
00491781492TRLO1.1.1
AQXE
11
662.5
06/10/2025 08:46:49
00491781495TRLO1.1.1
TRQX
71
662.5
06/10/2025 08:46:49
00491781494TRLO1.1.1
BATE
180
663
06/10/2025 08:47:29
00491781667TRLO1.1.1
XLON
15
663
06/10/2025 08:52:28
00491782735TRLO1.1.1
AQXE
22
663.5
06/10/2025 08:54:45
00491783305TRLO1.1.1
CHIX
180
663.5
06/10/2025 08:54:45
00491783306TRLO1.1.1
XLON
34
663
06/10/2025 08:54:47
00491783316TRLO1.1.1
BATE
11
664
06/10/2025 08:54:55
00491783353TRLO1.1.1
TRQX
37
663
06/10/2025 08:55:31
00491783539TRLO1.1.1
BATE
90
663
06/10/2025 09:00:03
00491784530TRLO1.1.1
XLON
90
663
06/10/2025 09:00:03
00491784531TRLO1.1.1
XLON
15
663.5
06/10/2025 09:00:28
00491784666TRLO1.1.1
AQXE
71
663
06/10/2025 09:01:32
00491784923TRLO1.1.1
BATE
11
664
06/10/2025 09:01:32
00491784922TRLO1.1.1
TRQX
22
663
06/10/2025 09:01:32
00491784924TRLO1.1.1
CHIX
180
663
06/10/2025 09:05:35
00491785778TRLO1.1.1
XLON
15
663.5
06/10/2025 09:07:32
00491786126TRLO1.1.1
AQXE
71
663
06/10/2025 09:08:32
00491786256TRLO1.1.1
BATE
22
663
06/10/2025 09:08:39
00491786288TRLO1.1.1
CHIX
11
663
06/10/2025 09:08:48
00491786308TRLO1.1.1
TRQX
100
663.5
06/10/2025 09:11:02
00491786898TRLO1.1.1
XLON
80
663.5
06/10/2025 09:11:02
00491786899TRLO1.1.1
XLON
71
663.5
06/10/2025 09:15:45
00491787938TRLO1.1.1
BATE
15
663
|
06/10/2025 09:15:45
00491787939TRLO1.1.1
AQXE
5
663.5
06/10/2025 09:16:18
00491788043TRLO1.1.1
TRQX
6
663.5
06/10/2025 09:16:36
00491788087TRLO1.1.1
TRQX
180
663.5
06/10/2025 09:16:46
00491788140TRLO1.1.1
XLON
22
663
06/10/2025 09:17:22
00491788242TRLO1.1.1
CHIX
15
662.5
06/10/2025 09:21:40
00491789036TRLO1.1.1
AQXE
67
662
06/10/2025 09:22:03
00491789078TRLO1.1.1
XLON
113
662
06/10/2025 09:22:03
00491789077TRLO1.1.1
XLON
41
662.5
06/10/2025 09:22:57
00491789226TRLO1.1.1
BATE
15
663.5
06/10/2025 09:22:57
00491789227TRLO1.1.1
BATE
15
663.5
06/10/2025 09:22:57
00491789228TRLO1.1.1
BATE
22
662.5
06/10/2025 09:23:07
00491789306TRLO1.1.1
CHIX
11
663.5
06/10/2025 09:23:19
00491789338TRLO1.1.1
TRQX
22
663
06/10/2025 09:27:50
00491790181TRLO1.1.1
XLON
158
663
06/10/2025 09:27:50
00491790182TRLO1.1.1
XLON
15
662.5
06/10/2025 09:29:38
00491790581TRLO1.1.1
AQXE
71
663.5
06/10/2025 09:30:12
00491790705TRLO1.1.1
BATE
3
663.5
06/10/2025 09:30:13
00491790712TRLO1.1.1
BATE
1
663.5
06/10/2025 09:30:34
00491790760TRLO1.1.1
TRQX
10
663.5
06/10/2025 09:30:41
00491790774TRLO1.1.1
TRQX
22
662.5
06/10/2025 09:32:46
00491791364TRLO1.1.1
CHIX
1
662.5
06/10/2025 09:32:46
00491791367TRLO1.1.1
CHIX
11
663
06/10/2025 09:32:46
00491791368TRLO1.1.1
XLON
180
663
06/10/2025 09:33:14
00491791484TRLO1.1.1
XLON
1
662.5
06/10/2025 09:34:38
00491791919TRLO1.1.1
AQXE
2
662.5
06/10/2025 09:36:23
00491792271TRLO1.1.1
AQXE
13
662.5
06/10/2025 09:36:23
00491792270TRLO1.1.1
AQXE
3
662
06/10/2025 09:37:46
00491792511TRLO1.1.1
BATE
71
662
06/10/2025 09:38:07
00491792543TRLO1.1.1
BATE
11
662
06/10/2025 09:38:31
00491792593TRLO1.1.1
TRQX
1
662
06/10/2025 09:39:20
00491792711TRLO1.1.1
TRQX
86
662.5
06/10/2025 09:43:38
00491793375TRLO1.1.1
XLON
1
662.5
06/10/2025 09:43:57
00491793430TRLO1.1.1
CHIX
22
662.5
06/10/2025 09:43:57
00491793431TRLO1.1.1
CHIX
11
662.5
06/10/2025 09:43:57
00491793433TRLO1.1.1
XLON
94
662.5
06/10/2025 09:43:57
00491793432TRLO1.1.1
XLON
3
662.5
06/10/2025 09:45:16
00491793637TRLO1.1.1
BATE
71
662.5
06/10/2025 09:46:00
00491793783TRLO1.1.1
BATE
11
662.5
06/10/2025 09:46:39
00491793903TRLO1.1.1
TRQX
22
662.5
06/10/2025 09:46:39
00491793902TRLO1.1.1
CHIX
1
662.5
06/10/2025 09:46:55
00491793960TRLO1.1.1
CHIX
15
662
06/10/2025 09:48:06
00491794113TRLO1.1.1
AQXE
52
662
06/10/2025 09:48:06
00491794111TRLO1.1.1
XLON
128
662
06/10/2025 09:48:06
00491794112TRLO1.1.1
XLON
1
662
06/10/2025 09:48:06
00491794114TRLO1.1.1
|
AQXE
11
662
06/10/2025 09:48:06
00491794115TRLO1.1.1
XLON
12
662
06/10/2025 09:51:57
00491794880TRLO1.1.1
AQXE
3
662
06/10/2025 09:51:57
00491794881TRLO1.1.1
AQXE
3
662.5
06/10/2025 09:52:39
00491794972TRLO1.1.1
BATE
15
662.5
06/10/2025 09:53:56
00491795099TRLO1.1.1
BATE
56
662.5
06/10/2025 09:53:56
00491795100TRLO1.1.1
BATE
180
662
06/10/2025 09:54:06
00491795133TRLO1.1.1
XLON
22
662
06/10/2025 09:54:13
00491795159TRLO1.1.1
CHIX
11
662
06/10/2025 09:54:25
00491795187TRLO1.1.1
TRQX
11
662.5
06/10/2025 09:55:22
00491795397TRLO1.1.1
XLON
1
662.5
06/10/2025 09:55:40
00491795455TRLO1.1.1
|
CHIX
1
662.5
06/10/2025 09:56:41
00491795611TRLO1.1.1
TRQX
60
662
06/10/2025 09:57:48
00491795731TRLO1.1.1
XLON
20
662
06/10/2025 09:57:48
00491795732TRLO1.1.1
XLON
96
662
06/10/2025 09:58:28
00491795805TRLO1.1.1
XLON
4
662
06/10/2025 09:59:52
00491795913TRLO1.1.1
XLON
1
662
06/10/2025 10:00:08
00491795952TRLO1.1.1
AQXE
15
662
06/10/2025 10:00:08
00491795951TRLO1.1.1
AQXE
3
662.5
06/10/2025 10:00:11
00491795956TRLO1.1.1
BATE
71
662.5
06/10/2025 10:01:48
00491796135TRLO1.1.1
BATE
11
662.5
06/10/2025 10:02:26
00491796236TRLO1.1.1
TRQX
3
661.5
06/10/2025 10:02:58
00491796320TRLO1.1.1
CHIX
19
661.5
06/10/2025 10:03:25
00491796399TRLO1.1.1
CHIX
21
662
06/10/2025 10:03:25
00491796398TRLO1.1.1
XLON
159
662
06/10/2025 10:03:25
00491796397TRLO1.1.1
XLON
1
661.5
06/10/2025 10:03:25
00491796400TRLO1.1.1
CHIX
11
662
06/10/2025 10:03:33
00491796447TRLO1.1.1
XLON
1
662
06/10/2025 10:07:20
00491797092TRLO1.1.1
AQXE
14
662
06/10/2025 10:07:20
00491797091TRLO1.1.1
AQXE
3
662.5
06/10/2025 10:07:37
00491797143TRLO1.1.1
BATE
180
662
06/10/2025 10:09:21
00491797369TRLO1.1.1
XLON
1
662
06/10/2025 10:09:23
00491797374TRLO1.1.1
AQXE
22
662.5
06/10/2025 10:09:36
00491797412TRLO1.1.1
BATE
49
662.5
06/10/2025 10:09:37
00491797413TRLO1.1.1
BATE
22
662.5
06/10/2025 10:10:00
00491797466TRLO1.1.1
CHIX
11
662.5
06/10/2025 10:10:12
00491797497TRLO1.1.1
TRQX
11
664
06/10/2025 10:15:28
00491798245TRLO1.1.1
XLON
1
663.5
06/10/2025 10:15:31
00491798251TRLO1.1.1
CHIX
25
664
06/10/2025 10:15:38
00491798290TRLO1.1.1
XLON
70
664
06/10/2025 10:15:38
00491798291TRLO1.1.1
XLON
85
664
06/10/2025 10:15:38
00491798289TRLO1.1.1
XLON
3
663
06/10/2025 10:15:38
00491798292TRLO1.1.1
BATE
11
664
06/10/2025 10:19:46
00491799005TRLO1.1.1
XLON
54
665
06/10/2025 10:21:31
00491799372TRLO1.1.1
XLON
126
665
06/10/2025 10:21:31
00491799371TRLO1.1.1
XLON
15
665
06/10/2025 10:29:51
00491800934TRLO1.1.1
AQXE
1
665
06/10/2025 10:29:51
00491800936TRLO1.1.1
AQXE
11
665
06/10/2025 10:29:51
00491800938TRLO1.1.1
XLON
15
665
06/10/2025 10:29:51
00491800935TRLO1.1.1
AQXE
180
665
06/10/2025 10:29:51
00491800937TRLO1.1.1
XLON
3
665.5
06/10/2025 10:29:52
00491800941TRLO1.1.1
BATE
21
665.5
06/10/2025 10:29:58
00491800950TRLO1.1.1
CHIX
23
665.5
06/10/2025 10:29:58
00491800949TRLO1.1.1
CHIX
1
665.5
06/10/2025 10:30:01
00491800963TRLO1.1.1
CHIX
142
665.5
06/10/2025 10:30:04
00491800978TRLO1.1.1
BATE
22
|
665.5
06/10/2025 10:34:03
00491801634TRLO1.1.1
CHIX
40
666
06/10/2025 10:35:01
00491801771TRLO1.1.1
XLON
1
666
06/10/2025 10:38:21
00491802476TRLO1.1.1
CHIX
1
666
06/10/2025 10:38:21
00491802477TRLO1.1.1
CHIX
1
666
06/10/2025 10:38:21
00491802478TRLO1.1.1
TRQX
140
666
06/10/2025 10:38:21
00491802479TRLO1.1.1
XLON
1
666
06/10/2025 10:38:21
00491802483TRLO1.1.1
TRQX
11
666
06/10/2025 10:38:21
00491802480TRLO1.1.1
XLON
11
666
06/10/2025 10:38:21
00491802482TRLO1.1.1
TRQX
71
666
06/10/2025 10:38:21
00491802481TRLO1.1.1
BATE
22
666
06/10/2025 10:38:21
00491802484TRLO1.1.1
TRQX
3
666
06/10/2025 10:38:21
00491802485TRLO1.1.1
BATE
3
666
06/10/2025 10:38:21
00491802486TRLO1.1.1
BATE
1
666
06/10/2025 10:38:21
00491802487TRLO1.1.1
AQXE
22
666
06/10/2025 10:44:05
00491803430TRLO1.1.1
CHIX
1
666
06/10/2025 10:44:05
00491803433TRLO1.1.1
AQXE
14
666
06/10/2025 10:44:05
00491803432TRLO1.1.1
AQXE
71
666
06/10/2025 10:44:05
00491803431TRLO1.1.1
BATE
11
666
06/10/2025 10:44:05
00491803434TRLO1.1.1
TRQX
180
666
06/10/2025 10:44:05
00491803435TRLO1.1.1
XLON
1
666
06/10/2025 10:45:50
00491803873TRLO1.1.1
AQXE
14
666
06/10/2025 10:45:50
00491803872TRLO1.1.1
AQXE
1
665.5
06/10/2025 10:45:57
00491803917TRLO1.1.1
CHIX
1
666
06/10/2025 10:45:58
00491803954TRLO1.1.1
AQXE
1
666
06/10/2025 10:46:31
00491804103TRLO1.1.1
TRQX
11
665
06/10/2025 10:46:49
00491804131TRLO1.1.1
XLON
5
666
06/10/2025 10:48:04
00491804351TRLO1.1.1
AQXE
10
666
06/10/2025 10:48:04
00491804350TRLO1.1.1
AQXE
113
665
06/10/2025 10:48:29
00491804489TRLO1.1.1
XLON
11
666
06/10/2025 10:52:26
00491805576TRLO1.1.1
TRQX
3
665.5
06/10/2025 10:52:49
00491805718TRLO1.1.1
BATE
52
665.5
06/10/2025 10:52:49
00491805719TRLO1.1.1
BATE
101
666
06/10/2025 10:54:30
00491806170TRLO1.1.1
XLON
22
666
06/10/2025 10:55:09
00491806301TRLO1.1.1
CHIX
1
666
06/10/2025 10:55:09
00491806302TRLO1.1.1
CHIX
51
666
06/10/2025 10:55:09
00491806304TRLO1.1.1
XLON
95
666
06/10/2025 10:55:09
00491806303TRLO1.1.1
XLON
11
666
06/10/2025 10:55:35
00491806423TRLO1.1.1
XLON
3
666
06/10/2025 10:57:06
00491806607TRLO1.1.1
BATE
15
666
06/10/2025 10:57:06
00491806606TRLO1.1.1
AQXE
16
666
06/10/2025 11:00:31
00491807080TRLO1.1.1
BATE
74
666
06/10/2025 11:00:38
00491807086TRLO1.1.1
BATE
51
666
06/10/2025 11:01:01
00491807158TRLO1.1.1
XLON
39
666
06/10/2025 11:01:01
00491807160TRLO1.1.1
XLON
90
666
06/10/2025 11:01:01
00491807159TRLO1.1.1
XLON
22
666.5
06/10/2025 11:04:47
00491807661TRLO1.1.1
CHIX
1
666.5
06/10/2025 11:04:47
00491807663TRLO1.1.1
CHIX
3
666.5
06/10/2025 11:04:47
00491807662TRLO1.1.1
BATE
11
666.5
06/10/2025 11:04:47
00491807664TRLO1.1.1
XLON
180
666.5
06/10/2025 11:08:06
00491807977TRLO1.1.1
XLON
71
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810661TRLO1.1.1
BATE
1
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810663TRLO1.1.1
CHIX
3
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810664TRLO1.1.1
BATE
11
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810665TRLO1.1.1
XLON
22
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810662TRLO1.1.1
CHIX
11
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810667TRLO1.1.1
XLON
32
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810668TRLO1.1.1
XLON
133
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810666TRLO1.1.1
XLON
4
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810669TRLO1.1.1
XLON
11
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810670TRLO1.1.1
XLON
48
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810671TRLO1.1.1
XLON
3
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810672TRLO1.1.1
XLON
11
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810675TRLO1.1.1
XLON
129
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810674TRLO1.1.1
XLON
180
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810673TRLO1.1.1
XLON
1
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810677TRLO1.1.1
TRQX
11
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810678TRLO1.1.1
TRQX
22
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810676TRLO1.1.1
TRQX
1
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810680TRLO1.1.1
CHIX
1
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810681TRLO1.1.1
CHIX
3
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810679TRLO1.1.1
BATE
1
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810684TRLO1.1.1
TRQX
11
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810683TRLO1.1.1
TRQX
11
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810685TRLO1.1.1
TRQX
22
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810682TRLO1.1.1
CHIX
22
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810686TRLO1.1.1
CHIX
71
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810687TRLO1.1.1
BATE
1
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810690TRLO1.1.1
AQXE
3
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810688TRLO1.1.1
BATE
71
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810689TRLO1.1.1
BATE
1
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810692TRLO1.1.1
AQXE
1
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810693TRLO1.1.1
AQXE
15
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810691TRLO1.1.1
AQXE
15
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810694TRLO1.1.1
AQXE
15
666.5
06/10/2025 11:31:33
00491810695TRLO1.1.1
AQXE
11
667
06/10/2025 11:42:20
00491811824TRLO1.1.1
XLON
180
667
06/10/2025 11:42:20
00491811825TRLO1.1.1
XLON
3
667
06/10/2025 11:42:21
00491811826TRLO1.1.1
BATE
3
667
06/10/2025 11:42:21
00491811829TRLO1.1.1
BATE
24
667
06/10/2025 11:42:21
00491811827TRLO1.1.1
BATE
47
667
06/10/2025 11:42:21
00491811828TRLO1.1.1
BATE
1
667
06/10/2025 11:42:21
00491811830TRLO1.1.1
CHIX
1
667
06/10/2025 11:42:21
00491811831TRLO1.1.1
CHIX
44
667
06/10/2025 11:42:21
00491811832TRLO1.1.1
CHIX
71
667
06/10/2025 11:42:21
00491811833TRLO1.1.1
BATE
4
667
06/10/2025 11:42:21
00491811836TRLO1.1.1
AQXE
11
667
06/10/2025 11:42:21
00491811835TRLO1.1.1
AQXE
22
667
06/10/2025 11:42:21
00491811834TRLO1.1.1
CHIX
1
667
06/10/2025 11:42:21
00491811838TRLO1.1.1
AQXE
2
667
06/10/2025 11:42:21
00491811837TRLO1.1.1
AQXE
1
667
06/10/2025 11:42:21
00491811840TRLO1.1.1
AQXE
2
667
06/10/2025 11:42:21
00491811842TRLO1.1.1
AQXE
3
667
06/10/2025 11:42:21
00491811839TRLO1.1.1
AQXE
22
667
06/10/2025 11:42:21
00491811841TRLO1.1.1
AQXE
1
666.5
06/10/2025 11:42:22
00491811846TRLO1.1.1
TRQX
11
666.5
06/10/2025 11:42:22
00491811845TRLO1.1.1
TRQX
1
667
06/10/2025 11:44:04
00491812040TRLO1.1.1
AQXE
71
667
06/10/2025 11:44:35
00491812081TRLO1.1.1
BATE
11
666.5
06/10/2025 11:44:35
00491812082TRLO1.1.1
XLON
180
666.5
06/10/2025 11:44:35
00491812083TRLO1.1.1
XLON
3
667
06/10/2025 11:45:00
00491812125TRLO1.1.1
BATE
180
666
06/10/2025 11:45:10
00491812136TRLO1.1.1
XLON
11
666.5
06/10/2025 11:45:12
00491812146TRLO1.1.1
TRQX
15
665.5
06/10/2025 11:47:15
00491812383TRLO1.1.1
AQXE
1
666
06/10/2025 11:47:16
00491812384TRLO1.1.1
CHIX
1
666.5
06/10/2025 11:48:39
00491812615TRLO1.1.1
TRQX
3
667
06/10/2025 11:50:13
00491812897TRLO1.1.1
BATE
18
667
06/10/2025 11:50:21
00491812948TRLO1.1.1
BATE
53
667
06/10/2025 11:50:21
00491812949TRLO1.1.1
BATE
53
666
06/10/2025 11:50:31
00491813001TRLO1.1.1
XLON
57
666
06/10/2025 11:50:31
00491813002TRLO1.1.1
XLON
38
666
06/10/2025 11:50:31
00491813003TRLO1.1.1
XLON
55
666
06/10/2025 11:50:31
00491813004TRLO1.1.1
XLON
157
666
06/10/2025 11:50:31
00491813005TRLO1.1.1
XLON
11
666
06/10/2025 11:50:32
00491813015TRLO1.1.1
XLON
11
666.5
06/10/2025 11:51:02
00491813094TRLO1.1.1
TRQX
1
666
06/10/2025 11:54:40
00491813855TRLO1.1.1
CHIX
22
666
06/10/2025 11:54:40
00491813854TRLO1.1.1
CHIX
74
666.5
06/10/2025 11:55:30
00491813946TRLO1.1.1
XLON
11
666.5
06/10/2025 11:55:39
00491813961TRLO1.1.1
XLON
106
666.5
06/10/2025 11:55:39
00491813960TRLO1.1.1
XLON
3
667
06/10/2025 11:55:49
00491813988TRLO1.1.1
BATE
2
667
06/10/2025 11:56:10
00491814031TRLO1.1.1
BATE
69
667
06/10/2025 11:56:10
00491814030TRLO1.1.1
BATE
11
666.5
06/10/2025 11:56:58
00491814118TRLO1.1.1
TRQX
22
666.5
06/10/2025 11:57:10
00491814143TRLO1.1.1
CHIX
180
666.5
06/10/2025 11:58:44
00491814434TRLO1.1.1
XLON
1
666.5
06/10/2025 11:59:20
00491814525TRLO1.1.1
CHIX
3
667
06/10/2025 12:01:31
00491814879TRLO1.1.1
BATE
1
666.5
06/10/2025 12:01:31
00491814880TRLO1.1.1
TRQX
11
666.5
06/10/2025 12:01:31
00491814881TRLO1.1.1
XLON
13
667
06/10/2025 12:02:21
00491814996TRLO1.1.1
BATE
58
667
06/10/2025 12:02:31
00491815011TRLO1.1.1
BATE
22
666.5
06/10/2025 12:03:40
00491815539TRLO1.1.1
CHIX
11
666.5
06/10/2025 12:03:40
00491815540TRLO1.1.1
TRQX
180
666.5
06/10/2025 12:03:40
00491815548TRLO1.1.1
XLON
1
666
06/10/2025 12:03:40
00491815551TRLO1.1.1
AQXE
1
666
06/10/2025 12:03:40
00491815553TRLO1.1.1
AQXE
15
666
06/10/2025 12:03:40
00491815552TRLO1.1.1
AQXE
15
666
06/10/2025 12:03:40
00491815554TRLO1.1.1
AQXE
15
665.5
06/10/2025 12:05:51
00491816814TRLO1.1.1
AQXE
3
667
06/10/2025 12:08:01
00491817080TRLO1.1.1
BATE
11
665.5
06/10/2025 12:08:24
00491817094TRLO1.1.1
XLON
15
667
06/10/2025 12:09:11
00491817168TRLO1.1.1
BATE
56
667
06/10/2025 12:09:11
00491817169TRLO1.1.1
BATE
180
666
06/10/2025 12:09:22
00491817187TRLO1.1.1
XLON
1
666
06/10/2025 12:09:23
00491817189TRLO1.1.1
CHIX
22
666
06/10/2025 12:09:57
00491817251TRLO1.1.1
CHIX
1
668.5
06/10/2025 12:14:26
00491817848TRLO1.1.1
CHIX
11
668.5
06/10/2025 12:15:05
00491817920TRLO1.1.1
XLON
3
668
06/10/2025 12:16:23
00491818146TRLO1.1.1
BATE
180
668.5
06/10/2025 12:16:23
00491818145TRLO1.1.1
XLON
1
666.5
06/10/2025 12:18:27
00491818456TRLO1.1.1
AQXE
1
667.5
06/10/2025 12:18:27
00491818455TRLO1.1.1
TRQX
1
668.5
06/10/2025 12:26:37
00491819610TRLO1.1.1
CHIX
3
668.5
06/10/2025 12:26:37
00491819611TRLO1.1.1
BATE
29
668.5
06/10/2025 12:26:37
00491819609TRLO1.1.1
CHIX
95
668.5
06/10/2025 12:26:37
00491819608TRLO1.1.1
BATE
11
668.5
06/10/2025 12:26:37
00491819613TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
06/10/2025 12:26:37
00491819612TRLO1.1.1
XLON
1
668.5
06/10/2025 12:28:32
00491819841TRLO1.1.1
CHIX
180
668.5
06/10/2025 12:29:10
00491819914TRLO1.1.1
XLON
3
668.5
06/10/2025 12:29:11
00491819916TRLO1.1.1
BATE
29
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820111TRLO1.1.1
CHIX
1
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820114TRLO1.1.1
AQXE
20
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820112TRLO1.1.1
AQXE
20
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820113TRLO1.1.1
AQXE
1
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820115TRLO1.1.1
AQXE
1
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820117TRLO1.1.1
TRQX
95
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820116TRLO1.1.1
BATE
11
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820120TRLO1.1.1
XLON
14
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820118TRLO1.1.1
TRQX
14
668.5
06/10/2025 12:30:52
00491820119TRLO1.1.1
TRQX
180
668.5
06/10/2025 12:32:21
00491820334TRLO1.1.1
XLON
3
668.5
06/10/2025 12:34:49
00491820534TRLO1.1.1
BATE
1
668.5
06/10/2025 12:35:09
00491820569TRLO1.1.1
CHIX
11
667.5
06/10/2025 12:37:39
00491820814TRLO1.1.1
XLON
180
668
06/10/2025 12:38:44
00491820923TRLO1.1.1
XLON
14
668.5
06/10/2025 12:39:03
00491820949TRLO1.1.1
TRQX
12
668
06/10/2025 12:39:51
00491821092TRLO1.1.1
AQXE
8
668
06/10/2025 12:39:51
00491821093TRLO1.1.1
AQXE
29
667.5
06/10/2025 12:39:59
00491821112TRLO1.1.1
CHIX
22
667
06/10/2025 12:40:29
00491821178TRLO1.1.1
BATE
73
667
06/10/2025 12:40:29
00491821177TRLO1.1.1
BATE
1
667.5
06/10/2025 12:43:35
00491821546TRLO1.1.1
CHIX
1
667
06/10/2025 12:44:00
00491821607TRLO1.1.1
AQXE
46
667
06/10/2025 12:44:57
00491821698TRLO1.1.1
XLON
127
667
06/10/2025 12:44:57
00491821700TRLO1.1.1
XLON
7
667
06/10/2025 12:44:58
00491821701TRLO1.1.1
XLON
1
668.5
06/10/2025 12:46:23
00491821932TRLO1.1.1
TRQX
14
668.5
06/10/2025 12:49:35
00491822490TRLO1.1.1
TRQX
11
668
06/10/2025 12:51:40
00491822746TRLO1.1.1
XLON
11
668.5
06/10/2025 12:59:07
00491823724TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
06/10/2025 12:59:07
00491823725TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
06/10/2025 12:59:07
00491823726TRLO1.1.1
XLON
29
668.5
06/10/2025 12:59:16
00491823749TRLO1.1.1
CHIX
1
668.5
06/10/2025 12:59:21
00491823753TRLO1.1.1
CHIX
14
668.5
06/10/2025 13:00:11
00491823961TRLO1.1.1
TRQX
6
670
06/10/2025 13:05:42
00491824688TRLO1.1.1
BATE
95
670
06/10/2025 13:05:45
00491824696TRLO1.1.1
BATE
90
670
06/10/2025 13:05:48
|
00491824700TRLO1.1.1
XLON
90
670
06/10/2025 13:05:48
00491824701TRLO1.1.1
XLON
11
670
06/10/2025 13:05:51
00491824712TRLO1.1.1
XLON
3
670
06/10/2025 13:07:37
00491824933TRLO1.1.1
BATE
38
670
06/10/2025 13:07:46
00491824950TRLO1.1.1
BATE
57
670
06/10/2025 13:07:46
00491824951TRLO1.1.1
BATE
29
669.5
06/10/2025 13:09:40
00491825129TRLO1.1.1
CHIX
3
670
06/10/2025 13:09:40
00491825128TRLO1.1.1
BATE
1
669.5
06/10/2025 13:09:40
00491825130TRLO1.1.1
CHIX
1
669.5
06/10/2025 13:09:40
00491825131TRLO1.1.1
TRQX
1
669.5
06/10/2025 13:09:40
00491825132TRLO1.1.1
AQXE
1
669.5
06/10/2025 13:09:40
00491825133TRLO1.1.1
CHIX
1
669.5
06/10/2025 13:09:40
00491825135TRLO1.1.1
AQXE
1
669.5
06/10/2025 13:09:40
00491825136TRLO1.1.1
AQXE
2
669.5
06/10/2025 13:09:40
00491825134TRLO1.1.1
AQXE
43
670.5
06/10/2025 13:10:33
00491825251TRLO1.1.1
XLON
25
670.5
06/10/2025 13:10:33
00491825253TRLO1.1.1
XLON
112
670.5
06/10/2025 13:10:33
00491825252TRLO1.1.1
XLON
11
670.5
06/10/2025 13:12:40
00491825578TRLO1.1.1
XLON
29
670.5
06/10/2025 13:13:24
00491825695TRLO1.1.1
CHIX
180
670.5
06/10/2025 13:17:06
00491826169TRLO1.1.1
XLON
1
670.5
06/10/2025 13:18:22
00491826282TRLO1.1.1
CHIX
3
669.5
06/10/2025 13:20:59
00491826697TRLO1.1.1
BATE
95
669.5
06/10/2025 13:20:59
00491826698TRLO1.1.1
BATE
14
669.5
06/10/2025 13:20:59
00491826699TRLO1.1.1
TRQX
11
671
06/10/2025 13:21:42
00491826837TRLO1.1.1
XLON
3
671
06/10/2025 13:23:29
00491827035TRLO1.1.1
BATE
180
671
06/10/2025 13:23:38
00491827065TRLO1.1.1
XLON
29
671
06/10/2025 13:24:43
00491827248TRLO1.1.1
CHIX
95
671
06/10/2025 13:25:43
00491827502TRLO1.1.1
BATE
1
671
06/10/2025 13:31:10
00491828464TRLO1.1.1
CHIX
3
671
06/10/2025 13:31:10
00491828463TRLO1.1.1
BATE
180
671
06/10/2025 13:31:10
00491828465TRLO1.1.1
XLON
2
671
06/10/2025 13:31:10
00491828467TRLO1.1.1
AQXE
11
671
06/10/2025 13:31:10
00491828468TRLO1.1.1
XLON
55
671
06/10/2025 13:31:10
00491828466TRLO1.1.1
AQXE
1
671
06/10/2025 13:31:10
00491828470TRLO1.1.1
AQXE
20
671
06/10/2025 13:31:10
00491828469TRLO1.1.1
AQXE
53
671.5
06/10/2025 13:33:33
00491828984TRLO1.1.1
XLON
127
671.5
06/10/2025 13:33:33
00491828983TRLO1.1.1
XLON
11
673
06/10/2025 13:35:06
00491829320TRLO1.1.1
XLON
29
673
06/10/2025 13:35:15
00491829342TRLO1.1.1
CHIX
1
673
06/10/2025 13:35:16
00491829343TRLO1.1.1
CHIX
12
673.5
06/10/2025 13:36:55
00491829609TRLO1.1.1
XLON
168
673.5
06/10/2025 13:36:55
00491829610TRLO1.1.1
XLON
|
1
673.5
06/10/2025 13:37:49
00491829843TRLO1.1.1
CHIX
11
674
06/10/2025 13:39:45
00491830169TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 13:40:25
00491830245TRLO1.1.1
XLON
1
673.5
06/10/2025 13:41:42
00491830438TRLO1.1.1
AQXE
20
673.5
06/10/2025 13:41:42
00491830439TRLO1.1.1
AQXE
3
673.5
06/10/2025 13:41:42
00491830440TRLO1.1.1
BATE
29
673.5
06/10/2025 13:41:42
00491830442TRLO1.1.1
CHIX
95
673.5
06/10/2025 13:41:42
00491830441TRLO1.1.1
BATE
1
673.5
06/10/2025 13:41:42
00491830443TRLO1.1.1
TRQX
14
673.5
06/10/2025 13:41:42
00491830444TRLO1.1.1
TRQX
3
674
06/10/2025 13:47:58
00491831287TRLO1.1.1
BATE
1
674
06/10/2025 13:47:58
00491831288TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 13:47:58
00491831289TRLO1.1.1
CHIX
95
674
06/10/2025 13:47:58
00491831290TRLO1.1.1
BATE
1
674
06/10/2025 13:47:58
00491831293TRLO1.1.1
AQXE
11
674
06/10/2025 13:47:58
00491831292TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 13:47:58
00491831291TRLO1.1.1
XLON
1
674
06/10/2025 13:47:58
00491831296TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 13:47:58
00491831295TRLO1.1.1
TRQX
20
674
06/10/2025 13:47:58
00491831294TRLO1.1.1
AQXE
5
674
06/10/2025 14:57:53
00491861415TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861416TRLO1.1.1
AQXE
95
674
06/10/2025 14:57:53
00491861417TRLO1.1.1
BATE
9
674
06/10/2025 14:57:53
00491861420TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861419TRLO1.1.1
AQXE
475
674
06/10/2025 14:57:53
00491861418TRLO1.1.1
BATE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861423TRLO1.1.1
CHIX
7
674
06/10/2025 14:57:53
00491861422TRLO1.1.1
CHIX
116
674
06/10/2025 14:57:53
00491861421TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861426TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861424TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861425TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861428TRLO1.1.1
AQXE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861430TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861429TRLO1.1.1
AQXE
80
674
06/10/2025 14:57:53
00491861427TRLO1.1.1
AQXE
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861432TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861431TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861433TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861434TRLO1.1.1
AQXE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861436TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861435TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861437TRLO1.1.1
AQXE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861439TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861440TRLO1.1.1
BATE
24
674
06/10/2025 14:57:53
00491861438TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861442TRLO1.1.1
BATE
95
674
06/10/2025 14:57:53
00491861441TRLO1.1.1
BATE
95
674
06/10/2025 14:57:53
00491861443TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861444TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861446TRLO1.1.1
BATE
95
674
06/10/2025 14:57:53
00491861445TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861447TRLO1.1.1
BATE
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861450TRLO1.1.1
TRQX
95
674
06/10/2025 14:57:53
00491861448TRLO1.1.1
BATE
95
674
06/10/2025 14:57:53
00491861449TRLO1.1.1
BATE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861452TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861453TRLO1.1.1
TRQX
70
674
06/10/2025 14:57:53
00491861451TRLO1.1.1
TRQX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861455TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861454TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861456TRLO1.1.1
TRQX
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861458TRLO1.1.1
TRQX
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861459TRLO1.1.1
BATE
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861457TRLO1.1.1
TRQX
95
674
06/10/2025 14:57:53
00491861460TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861461TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861462TRLO1.1.1
BATE
95
674
06/10/2025 14:57:53
00491861463TRLO1.1.1
BATE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861465TRLO1.1.1
AQXE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861466TRLO1.1.1
AQXE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861464TRLO1.1.1
BATE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861467TRLO1.1.1
AQXE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861468TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861469TRLO1.1.1
TRQX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861471TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861470TRLO1.1.1
TRQX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861474TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861472TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861473TRLO1.1.1
TRQX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861477TRLO1.1.1
AQXE
14
674
06/10/2025 14:57:53
00491861475TRLO1.1.1
TRQX
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861476TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 14:57:53
00491861478TRLO1.1.1
AQXE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861479TRLO1.1.1
AQXE
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861481TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861480TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861482TRLO1.1.1
CHIX
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861484TRLO1.1.1
XLON
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861485TRLO1.1.1
CHIX
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861483TRLO1.1.1
XLON
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861486TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861487TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861489TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861488TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861491TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861490TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861492TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861493TRLO1.1.1
CHIX
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861494TRLO1.1.1
BATE
95
674
06/10/2025 14:57:53
00491861495TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 14:57:53
00491861496TRLO1.1.1
BATE
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861497TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861498TRLO1.1.1
XLON
44
674
06/10/2025 14:57:53
00491861501TRLO1.1.1
XLON
497
674
06/10/2025 14:57:53
00491861500TRLO1.1.1
XLON
763
674
06/10/2025 14:57:53
00491861499TRLO1.1.1
XLON
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861503TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861504TRLO1.1.1
CHIX
360
674
06/10/2025 14:57:53
00491861502TRLO1.1.1
XLON
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861505TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861507TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 14:57:53
00491861506TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 14:57:53
00491861508TRLO1.1.1
CHIX
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861510TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861509TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861512TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861513TRLO1.1.1
XLON
22
674
06/10/2025 14:57:53
00491861511TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861514TRLO1.1.1
XLON
124
674
06/10/2025 14:57:53
00491861515TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861516TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861517TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861519TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861520TRLO1.1.1
XLON
56
674
06/10/2025 14:57:53
00491861518TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861523TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861521TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861522TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861526TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861524TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861525TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861528TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861527TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861529TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861530TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861531TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 14:57:53
00491861532TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861533TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 14:57:53
00491861534TRLO1.1.1
XLON
3
673.5
06/10/2025 14:57:53
00491861535TRLO1.1.1
BATE
95
673
06/10/2025 14:58:26
00491861726TRLO1.1.1
BATE
95
673
06/10/2025 14:58:26
00491861727TRLO1.1.1
BATE
29
673
06/10/2025 14:58:26
00491861728TRLO1.1.1
CHIX
180
673
06/10/2025 14:58:26
00491861729TRLO1.1.1
XLON
3
673
06/10/2025 14:58:33
00491861795TRLO1.1.1
BATE
11
673
06/10/2025 14:58:33
00491861793TRLO1.1.1
XLON
180
673
06/10/2025 14:58:33
00491861794TRLO1.1.1
XLON
1
673
06/10/2025 14:58:39
00491861847TRLO1.1.1
CHIX
20
673
06/10/2025 14:58:39
00491861848TRLO1.1.1
AQXE
1
673
06/10/2025 14:58:39
00491861849TRLO1.1.1
AQXE
14
673
06/10/2025 14:58:39
00491861850TRLO1.1.1
TRQX
14
673
06/10/2025 14:58:39
00491861851TRLO1.1.1
TRQX
14
673
06/10/2025 14:58:39
00491861852TRLO1.1.1
TRQX
1
673
06/10/2025 14:58:39
00491861853TRLO1.1.1
TRQX
1
673
06/10/2025 14:58:39
00491861854TRLO1.1.1
TRQX
3
672.5
06/10/2025 14:59:33
00491862217TRLO1.1.1
BATE
1
673
06/10/2025 15:00:31
00491863037TRLO1.1.1
TRQX
77
673
06/10/2025 15:00:36
00491863083TRLO1.1.1
XLON
103
673
06/10/2025 15:00:36
00491863084TRLO1.1.1
XLON
11
673
06/10/2025 15:00:44
00491863154TRLO1.1.1
XLON
14
673
06/10/2025 15:00:59
00491863239TRLO1.1.1
TRQX
1
673
06/10/2025 15:01:00
00491863242TRLO1.1.1
AQXE
20
673
06/10/2025 15:01:01
00491863244TRLO1.1.1
AQXE
1
672.5
06/10/2025 15:01:18
00491863363TRLO1.1.1
CHIX
29
672.5
06/10/2025 15:01:18
00491863364TRLO1.1.1
CHIX
3
672.5
06/10/2025 15:01:43
00491863658TRLO1.1.1
BATE
95
672.5
06/10/2025 15:01:54
00491863728TRLO1.1.1
BATE
1
673
06/10/2025 15:03:37
00491864393TRLO1.1.1
AQXE
20
673
06/10/2025 15:03:42
00491864416TRLO1.1.1
AQXE
1
672.5
06/10/2025 15:06:35
00491865847TRLO1.1.1
CHIX
3
672.5
06/10/2025 15:06:35
00491865848TRLO1.1.1
BATE
29
672.5
06/10/2025 15:06:35
00491865849TRLO1.1.1
CHIX
95
672.5
06/10/2025 15:06:35
00491865850TRLO1.1.1
BATE
180
672.5
06/10/2025 15:06:35
00491865851TRLO1.1.1
XLON
11
672.5
06/10/2025 15:06:35
00491865852TRLO1.1.1
XLON
11
672.5
06/10/2025 15:06:35
00491865854TRLO1.1.1
XLON
180
672.5
06/10/2025 15:06:35
00491865853TRLO1.1.1
XLON
20
673
06/10/2025 15:07:52
00491866382TRLO1.1.1
AQXE
1
673
06/10/2025 15:08:24
00491866531TRLO1.1.1
AQXE
9
673
06/10/2025 15:08:39
00491866658TRLO1.1.1
XLON
12
673
06/10/2025 15:08:39
00491866659TRLO1.1.1
XLON
11
673
06/10/2025 15:08:39
00491866660TRLO1.1.1
XLON
148
673
06/10/2025 15:08:39
00491866661TRLO1.1.1
XLON
1
673
06/10/2025 15:08:49
00491866720TRLO1.1.1
TRQX
14
673
06/10/2025 15:08:50
00491866738TRLO1.1.1
TRQX
1
673
06/10/2025 15:09:02
00491866857TRLO1.1.1
CHIX
29
673
06/10/2025 15:09:15
00491866947TRLO1.1.1
CHIX
11
673
06/10/2025 15:09:20
00491866995TRLO1.1.1
XLON
15
673
06/10/2025 15:10:11
00491867521TRLO1.1.1
XLON
74
673
06/10/2025 15:10:11
00491867523TRLO1.1.1
XLON
91
673
06/10/2025 15:10:11
00491867522TRLO1.1.1
XLON
14
673
06/10/2025 15:10:35
00491867743TRLO1.1.1
TRQX
1
673
06/10/2025 15:11:14
00491867980TRLO1.1.1
CHIX
20
673
06/10/2025 15:12:17
00491868637TRLO1.1.1
AQXE
1
673
06/10/2025 15:12:35
00491868735TRLO1.1.1
TRQX
72
673
06/10/2025 15:12:42
00491868782TRLO1.1.1
XLON
108
673
06/10/2025 15:12:42
00491868784TRLO1.1.1
XLON
11
673
06/10/2025 15:12:44
00491868805TRLO1.1.1
XLON
1
673
06/10/2025 15:13:19
00491869045TRLO1.1.1
AQXE
14
673
06/10/2025 15:13:36
00491869192TRLO1.1.1
TRQX
22
673
06/10/2025 15:13:36
00491869195TRLO1.1.1
CHIX
7
673
06/10/2025 15:14:47
00491869596TRLO1.1.1
CHIX
1
673
06/10/2025 15:14:47
00491869597TRLO1.1.1
CHIX
3
672.5
06/10/2025 15:14:47
00491869598TRLO1.1.1
BATE
95
672.5
06/10/2025 15:14:47
00491869599TRLO1.1.1
BATE
3
672.5
06/10/2025 15:14:47
00491869600TRLO1.1.1
BATE
3
672.5
06/10/2025 15:14:47
00491869601TRLO1.1.1
BATE
180
672.5
06/10/2025 15:15:18
00491869827TRLO1.1.1
XLON
11
672.5
06/10/2025 15:16:16
00491870172TRLO1.1.1
XLON
20
672
06/10/2025 15:17:00
00491870393TRLO1.1.1
AQXE
95
672.5
06/10/2025 15:17:05
00491870443TRLO1.1.1
BATE
1
672
06/10/2025 15:17:07
00491870448TRLO1.1.1
CHIX
3
672
06/10/2025 15:17:25
00491870532TRLO1.1.1
BATE
78
672.5
06/10/2025 15:17:39
00491870676TRLO1.1.1
XLON
102
672.5
06/10/2025 15:17:39
00491870675TRLO1.1.1
XLON
14
672
06/10/2025 15:17:46
00491870782TRLO1.1.1
TRQX
29
672
06/10/2025 15:17:59
00491870893TRLO1.1.1
CHIX
1
672
06/10/2025 15:18:14
00491871188TRLO1.1.1
AQXE
1
671.5
06/10/2025 15:19:26
00491871580TRLO1.1.1
TRQX
95
671.5
06/10/2025 15:19:29
00491871588TRLO1.1.1
BATE
11
671.5
06/10/2025 15:19:38
00491871623TRLO1.1.1
XLON
180
672
06/10/2025 15:20:45
00491872108TRLO1.1.1
XLON
1
672.5
06/10/2025 15:21:41
00491872735TRLO1.1.1
CHIX
29
672.5
06/10/2025 15:22:29
00491873241TRLO1.1.1
CHIX
180
672.5
06/10/2025 15:22:41
00491873300TRLO1.1.1
XLON
1
672.5
06/10/2025 15:23:01
00491873495TRLO1.1.1
AQXE
20
672.5
06/10/2025 15:23:01
00491873496TRLO1.1.1
AQXE
3
672.5
06/10/2025 15:23:01
00491873497TRLO1.1.1
BATE
11
672.5
06/10/2025 15:23:10
00491873536TRLO1.1.1
XLON
11
673.5
06/10/2025 15:34:32
00491878027TRLO1.1.1
XLON
180
673.5
06/10/2025 15:34:32
00491878025TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 15:37:22
00491879203TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 15:37:22
00491879204TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 15:37:25
00491879233TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 16:01:09
00491888678TRLO1.1.1
XLON
46
674
06/10/2025 16:01:09
00491888680TRLO1.1.1
BATE
180
674
06/10/2025 16:01:09
00491888679TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 16:01:09
00491888685TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 16:01:09
00491888681TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 16:01:09
00491888683TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 16:01:09
00491888684TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 16:01:09
00491888688TRLO1.1.1
XLON
15
674
06/10/2025 16:01:09
00491888686TRLO1.1.1
BATE
29
674
06/10/2025 16:01:09
00491888687TRLO1.1.1
CHIX
5
674
06/10/2025 16:01:09
00491888691TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 16:01:09
00491888689TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 16:01:09
00491888690TRLO1.1.1
XLON
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888693TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 16:01:09
00491888694TRLO1.1.1
CHIX
175
674
06/10/2025 16:01:09
00491888692TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 16:01:09
00491888695TRLO1.1.1
XLON
11
674
06/10/2025 16:01:09
00491888697TRLO1.1.1
XLON
180
674
06/10/2025 16:01:09
00491888696TRLO1.1.1
XLON
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888698TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 16:01:09
00491888699TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 16:01:09
00491888700TRLO1.1.1
TRQX
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888704TRLO1.1.1
CHIX
3
674
06/10/2025 16:01:09
00491888705TRLO1.1.1
BATE
14
674
06/10/2025 16:01:09
00491888701TRLO1.1.1
TRQX
34
674
06/10/2025 16:01:09
00491888702TRLO1.1.1
BATE
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888706TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888708TRLO1.1.1
CHIX
29
674
06/10/2025 16:01:09
00491888707TRLO1.1.1
CHIX
3
674
06/10/2025 16:01:09
00491888710TRLO1.1.1
BATE
29
674
06/10/2025 16:01:09
00491888709TRLO1.1.1
CHIX
95
674
06/10/2025 16:01:09
00491888711TRLO1.1.1
BATE
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888712TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 16:01:09
00491888713TRLO1.1.1
TRQX
14
674
06/10/2025 16:01:09
00491888714TRLO1.1.1
TRQX
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888715TRLO1.1.1
TRQX
3
674
06/10/2025 16:01:09
00491888717TRLO1.1.1
BATE
14
674
06/10/2025 16:01:09
00491888716TRLO1.1.1
TRQX
3
674
06/10/2025 16:01:09
00491888719TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 16:01:09
00491888721TRLO1.1.1
BATE
95
674
06/10/2025 16:01:09
00491888720TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 16:01:09
00491888723TRLO1.1.1
BATE
3
674
06/10/2025 16:01:09
00491888725TRLO1.1.1
BATE
95
674
06/10/2025 16:01:09
00491888722TRLO1.1.1
BATE
95
674
06/10/2025 16:01:09
00491888724TRLO1.1.1
BATE
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888727TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 16:01:09
00491888726TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 16:01:09
00491888728TRLO1.1.1
AQXE
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888730TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 16:01:09
00491888729TRLO1.1.1
AQXE
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888733TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888734TRLO1.1.1
CHIX
20
674
06/10/2025 16:01:09
00491888731TRLO1.1.1
AQXE
29
674
06/10/2025 16:01:09
00491888732TRLO1.1.1
CHIX
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888735TRLO1.1.1
AQXE
1
674
06/10/2025 16:01:09
00491888737TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 16:01:09
00491888736TRLO1.1.1
AQXE
20
674
06/10/2025 16:01:09
00491888738TRLO1.1.1
AQXE
172
673.5
06/10/2025 16:01:12
00491888780TRLO1.1.1
XLON
1
673.5
06/10/2025 16:01:12
00491888781TRLO1.1.1
CHIX
3
674
06/10/2025 16:01:47
00491888930TRLO1.1.1
BATE