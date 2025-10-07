Die geänderten Förderbedingungen für erneuerbare Energien in den USA könnten zu weiteren Abschreibungen führen, die sich negativ auf das Ergebnis von Baywa re auswirken könnten. Seine Sanierung will der Münchner Konzern dennoch mithilfe entsprechender Gegenmaßnahmen bis Ende 2028 abschließen. Die Baywa AG hat ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr zurückgenommen. Grund sei die noch andauernde Prüfung zu den Auswirkungen der veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen für die Förderung von erneuerbaren Energien in den USA, teilte der Münchner Konzern am Montag mit. Die Änderungen könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
