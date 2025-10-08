Ausbruch war Vorprogrammiert: Der Parabol-Move beginnt: SILBER vor dem großen Ausbruch - Chance des Jahrzehnts!

Anzeige / Werbung

spätestens mit der Ende August getroffenen Entscheidung des US-Innenministeriums, nach Kupfer auch Silber zur Liste der kritischen Mineralien hinzuzufügen, wird deutlich, wie hart umkämpft die "kleine Schwester" von Gold ist. Denn nicht nur für die USA ist das immer knapper werdende Silber ein unersetzlicher Gamechanger, wenn es um seine Bedeutung als DER Industrierohstoff geht.

Was den Heißhunger auf Silber angeht, stechen vor allem die immer wichtigere 5G-Infrastruktur und die E-Mobilität hervor, ebenso wie elektronische Unterhaltungsgeräte für Endkunden. Überall dort nämlich ist Silber aufgrund seiner Leitfähigkeit und Zuverlässigkeit in kompakten, leistungsstarken Komponenten schlicht und ergreifend nicht zu ersetzen.

Dasselbe gilt für seine Rolle beim Ausbau der erneuerbaren Energien und speziell der Photovoltaik.

Quelle: https://www.miningvisuals.com/post/silver-market-2025-supply-demand-deficit-projections

Parallel dazu nimmt die primäre Silberproduktion weiter ab, vor allem bedingt durch geringere Erzgehalte, begrenzte neue Projektentwicklungen und operative Herausforderungen. Daraus wird sich auch dieses Jahr und damit zum fünften Mal in Folge ein strukturelles Silber-Versorgungsdefizit ergeben, das Berechnungen zufolge bei fast 118 Millionen Unzen liegen könnte1.

Weitere krasse Kursanstiege in Sicht!

Seit Jahresbeginn hat der Silberpreis eine historische Rallye hingelegt, mit einem Plus von fast 40%. Dabei wurde dieses Rekordhoch sowohl von der industriellen Nachfrage wie auch vom Verlangen der Investoren getrieben, in Zeiten hoher geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit in einem sicheren Hafen anzulegen, der etwas günstiger als Gold ist.

Aber auch jetzt können Investoren noch von Silber-Engagements profitieren. Denn die Dynamik weistaufgrund der Verknappung als Folge der anhaltenden Nachfrage und nachlassender Produktion auf weitere starkes Aufwärtspotenzial hin.

Wie viel Power dieser Aufwind hat, zeigt sich übrigens auch jenseits der makroökonomischen Bühne. So berichtet Gold Bank, einer von Großbritanniens führenden Käufern und Verkäufern von Gold und Silber, über einen Anstieg der von seinen Kunden gekauften Silbermengen von sage und schreibe 100% im Zeitraum September 2024 bis August 2025. Über 71% der Silberkäufe wurden dabei von Erstkäuferngetätigt2.

Wer also die Gunst der Silberstunde und das taktisch-opportunistische Potenzial von Silberinvestments nutzen möchte, sollte nach Möglichkeiten suchen, den Wertzuwachshebel entsprechender Engagements mit maximaler Wirkung zu versehen.

Eine Option ist hierbei, sich Aktien aufstrebender Entwickler von bald hochproduktiven Silberminen in bergbaufreundlichen Gebieten zu sichern. Vor allem dann, wenn diese Entwickler aktuell noch unterbewertet sind, kann, mit Blick auf deren Portfolio- und Produktionspotenzial, ein wirklich mächtiger Wertzuwachshebel mit voller Wirkung eingesetzt werden.

Silver Tiger (WKN: 42P4YL) bleibt wachstumshungrig!

Mit dem mexikanischen Mega-Asset "El Tigre' betreibt Silver Tiger (WKN: A2P4YL) ein Silber-Projekt sondergleichen. Dabei ist die "angezeigte'-Ressource von sensationellen rund 102 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) mit einem Gehalt von im Schnitt grandiosen 88 g/t AgÄq nur der Beginn der Superlative-Serie.

Denn "El Tigre' befindet sich im legendären "Sierra Madre'-Goldgürtel, einem der produktivsten Gold- und Silbergebiete der Welt. Aus der "El Tigre'-Ader wurden bis zur Schließung der historischen "El Tigre'-MineEnde der 1930er Jahre satte 353.000 Unzen Gold und 67,4 Millionen Unzen Silber zutage gefördert, zu großartigen über 2 Kilogramm AgÄq pro Tonne.

Seit dem Jahr 2020 hat Silver Tiger (WKN: A2P4YL) bereits beeindruckende 119.000 Bohrmeter auf "El Tigre' zurückgelegt und dabei auch sein diesjähriges Sommer-Explorationsprogramm mit bombastischen Volltreffern abgeschlossen.

Quelle: Silver Tiger Metals

Der Fokus dieser aktuellen Arbeiten lag auf den "Northern Veins', die sich rund 2 km nördlich der historischen Mine "El Tigre' befinden, und genauer gesagt, auf dem Lokalisieren und der Kartierung von historischen Stollen und Abbaugängen in eben diesen nördlichen Adern, inklusive der Entnahme von 110 Splitterproben. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeiten war die Bestätigung geologischer Ähnlichkeiten dieser nördlichen mineralisierten Systeme mit den gut erschlossenen südlichen Adern "El Tigre', "Seitz-Kelly' und "Sooy'.

Nach Analyse der Proben stand unterm Strich eine beeindruckende Bestätigung großer geologische Ähnlichkeiten der "Northern Veins', die eine kombinierte Streichlänge von satten über 10 km aufweisen, mit ihren gut erschlossenen hochgradigen südlichen Verwandten "El Tigre', "Seitz-Kelly' und "Sooy'.

Unterm Strich ergeben sich daraus ein mächtiges Explorationspotenzial und spannende Chancen auf ein grandioses Unzenplus, weil das "El Tigre'-Minenadernsystem aktuell über 90% der "angezeigten'-Ressourcen von "El Tigre' ausmacht und auch, weil bis heute gerade einmal 15% der kartierten Streichlänge der nördlichen Adern bebohrt wurden.

Hinzu kommt, dass bisher mit 25 km der Aderstreichlänge gerade einmal die Hälfte des gesamten "El Tigre'-Projekts kartiert wurde. Umso gespannter darf man darauf sein, welches Mega-Potenzial heraus kommt, wenn Silver Tiger (WKN: A2P4YL) die Erhöhung der Kartierungsabdeckung auf dann 70% abgeschlossen und ausgewertet hat.

Parallel dazu treibt Silver Tiger die Vorbereitungen zum Treffen einer Bauentscheidung für den Tagebauabschnitt und für den Abschluss der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie entschlossen voran.

"Bought-Deal'-Finanzierung von mehr als 28 Mio. CAD abgeschlossen!

Für die perfekten Rahmenbedingungen zur weiteren gezielten Entwicklung seines Ausnahme-Assets "El Tigre' sorgt Silver Tiger (WKN: A2P4YL) unter anderem mit seiner Bought-Deal-Finanzierung von 28,773 Mio. CAD abgeschlossen! Wie im Vorfeld geplant wurden 39.962.500 Stammaktien zu 0,72 CAD je Aktie ausgegeben, wodurch Bruttoerlöse von rund 28,773 Mio. CAD eingenommen wurden. Stifel Nicolaus Canada agierte als alleiniger Bookrunner, Desjardins Capital Markets (Co-Lead), BMO Capital Markets und Ventum Financial vervollständigten das Konsortium.

Die Erlöse dienen der Finanzierung von Explorations- und Entwicklungsaufwendungen beim "El-Tigre'-Projekt sowie dem Working Capital und allgemeinen Unternehmenszwecken, bis hin zur Bauentscheidung und zur ersten Silber-Produktion.

Fazit: Jetzt kommt die Neubewertung!

Alles läuft perfekt nach Plan, bei Silver Tiger (WKN: A2P4YL)! Überlegen wir uns nun einmal kurz die Tragweite dieser jüngsten Finanzierung, und in welchem Eiltempo es nun weitergehen könnte! Was also wäre, wenn neben weiteren starken Bohrergebnissen auch die "PEA' final ist und das "Open-Pit'-Permit erteilt wird? Richtig, dann kann schon gebaut werden. Aber nicht nur dass! Silver Tiger (WKN: A2P4YL) muss neu bewertet werden!

Um die Dimension klarzumachen, hilft der Vergleich mit Orla Mining: Orla betreibt in Mexiko ein sehr ähnliches "Open-Pit-Heap-Leach'-Projekt ("Camino Rojo'), aber unserer Meining nach mit weniger Underground-Upside als "El Tigre'. Und genau hier liegt der Silver Tiger-Hebel: "El Tigre' hat auf Basis der Unternehmens-Sensitivität bei Spot-Niveaus um ~4.000,- USD/oz Gold und ~47,- USD/oz Silber bereits einen NPV(5%) von über 680 Mio. USD - und mit leicht optimierten Annahmen (Effizienz/Preis/Selektivität) ist eine "runde" Größenordnung von ~800 Mio. USD NPV(5%) realistisch, gegenüber ~222 Mio. USD bei 2.150,- USD je Unze Gold und 26,- USD je Unze Silber, im Basis-Szenrio!

Quelle: JS Research GmbH (eigene Berechungen)

Dem gegenüber steht ein Börsenwert, der - selbst unter Einrechnung der 28 Mio.-Finanzierung - deutlich darunter liegt. Übersetzt: EV/NAV ~0,3-0,5× statt ~1,0× bei projektreifen Mexiko-"Open-Pits'. Auf der "Lassonde'-Kurve sitzt Silver Tiger (WKN: A2P4YL) genau am Ende der "Orphan-Phase' und vor dem Sprung in Development/Startup - dem klassischen Re-Rating-Knie.

Quelle: Unternehmenspräsentation Silver Tiger, Bearbeitet JS Research GmbH

Wird die Abfolge Finanzierung → PEA → Permit jetzt abgehakt, steht eine Neu-Bewertung aus unserer Sicht nahezu unmittelbar bevor!

Hinzu kommt ein Marktumfeld, dass besser nicht sein könnte! Das strukturelle Angebotsdefizit von Silber wird sich in diesem Jahr zum fünften Mal fortsetzen, während Entwicklungen wie die Entscheidung des US-Innenministeriums, Silber in die Liste der kritischen Metalle aufzunehmen, oder auch die anhaltende Goldpreisrallye, den Silberkurs weiter anheizen. Inmitten dieses dynamischen Szenarios verstärkt sich der Kaufdruck seitens der Investoren.

Anlagen in gut positionierte Entwickler vielversprechender Silberprojekte wie eben Silver Tiger (WKN: A2P4YL) und sein mexikanisches Flaggschiffprojekt "El Tigre' können dem Wertzuwachshebel neue Kräfte verleihen, vor allem mit Blick auf das außergewöhnliche Entwicklungspotenzial, das Silver Tiger (WKN: A2P4YL) besitzt. Am besten sichern Sie sich also gleich heute Ihren Zugang zu diesen einzigartigen Wachstumschancen, bevor sich die Bewertungslücke schließt.

