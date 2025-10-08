The following instruments on XETRA do have their first trading 08.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.10.2025
Aktien
1 CA5398201007 Lockheed Martin Corp. CDR
2 GB00BVMN1558 Verisure PLC
3 KYG9451V1095 Vinci Compass Investments Ltd.
4 US48662X1054 Kayne Anderson BDC Inc.
5 CA88105G1037 TerraVest Industries Inc.
6 CA04302L1004 Artemis Gold Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3201905091 Eurogrid GmbH
2 XS3201899856 Eurogrid GmbH
3 XS3200183583 Rumänien, Republik
4 NZAIAD0240L9 Auckland International Airport Ltd.
5 GB00BVP99566 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
6 XS3198627229 Heathrow Funding Ltd.
7 XS3201918409 Tesco Corporate Treasury Services PLC
8 CA135087T792 Canada, Government of...
9 DE000BU0E345 Deutschland, Bundesrepublik
10 FR0129287316 Frankreich, Republik
11 NO0013682542 Muehlhan Holding GmbH
12 US912797SA68 United States of America
13 PTBPIPOM0011 Banco BPI S.A.
14 XS3192959339 Black Sea Trade and Development Bank
15 US46849MCR88 Jackson National Life Global Funding
16 XS3196129632 Kenia, Republik
17 XS3196101201 Kenia, Republik
18 XS3201977595 Piraeus Financial Holdings S.A.
19 XS3200176298 Rumänien, Republik
20 DE000HEL0MZ4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000HEL0MY7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0M04 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 IE000OJF8NN4 BetaPlus Enhanced European Select Equity UCITS ETF
