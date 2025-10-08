Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 08
www.bodycote.com
8 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
7 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,451
Highest price paid per share (pence per share):
678.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
665.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
672.03p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,632,257 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,678,147 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,823,915 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
12
673.5
07/10/2025 08:05:48
00491970575TRLO1.1.1
XLON
12
674
07/10/2025 08:05:48
00491970577TRLO1.1.1
XLON
111
674
07/10/2025 08:05:48
00491970576TRLO1.1.1
XLON
12
675
07/10/2025 08:05:48
00491970578TRLO1.1.1
XLON
12
675.5
07/10/2025 08:05:48
00491970579TRLO1.1.1
XLON
21
675.5
07/10/2025 08:05:48
00491970580TRLO1.1.1
XLON
1
674.5
07/10/2025 08:07:44
00491971087TRLO1.1.1
CHIX
21
674.5
07/10/2025 08:07:44
00491971088TRLO1.1.1
CHIX
73
674.5
07/10/2025 08:08:00
00491971130TRLO1.1.1
BATE
11
674.5
07/10/2025 08:08:00
00491971131TRLO1.1.1
TRQX
49
674.5
07/10/2025 08:15:12
00491973032TRLO1.1.1
XLON
131
674.5
07/10/2025 08:15:12
00491973033TRLO1.1.1
XLON
6
673.5
07/10/2025 08:21:21
00491974505TRLO1.1.1
XLON
5
675.5
07/10/2025 08:23:34
00491975002TRLO1.1.1
CHIX
14
675.5
07/10/2025 08:23:37
00491975016TRLO1.1.1
CHIX
3
675.5
07/10/2025 08:23:38
00491975021TRLO1.1.1
CHIX
174
675
07/10/2025 08:23:39
00491975034TRLO1.1.1
XLON
6
678.5
07/10/2025 08:39:19
00491978744TRLO1.1.1
XLON
354
678.5
07/10/2025 08:39:20
00491978750TRLO1.1.1
XLON
180
678
07/10/2025 08:50:56
00491981909TRLO1.1.1
XLON
11
676.5
07/10/2025 08:53:28
00491982933TRLO1.1.1
TRQX
77
676
07/10/2025 08:54:10
00491983186TRLO1.1.1
BATE
24
676.5
07/10/2025 08:54:13
00491983216TRLO1.1.1
CHIX
24
676
07/10/2025 08:58:14
00491984763TRLO1.1.1
XLON
68
676
|
07/10/2025 08:58:14
00491984765TRLO1.1.1
XLON
88
676
07/10/2025 08:58:14
00491984764TRLO1.1.1
XLON
3
676.5
07/10/2025 09:02:20
00491986264TRLO1.1.1
TRQX
8
676.5
07/10/2025 09:02:20
00491986265TRLO1.1.1
TRQX
77
676
07/10/2025 09:03:21
00491986537TRLO1.1.1
BATE
24
676.5
07/10/2025 09:03:31
00491986593TRLO1.1.1
CHIX
180
676
07/10/2025 09:04:00
00491986749TRLO1.1.1
XLON
11
676.5
07/10/2025 09:09:19
00491988627TRLO1.1.1
TRQX
100
676
07/10/2025 09:09:20
00491988630TRLO1.1.1
XLON
98
677
07/10/2025 09:17:02
00491991010TRLO1.1.1
XLON
162
677
07/10/2025 09:17:02
00491991011TRLO1.1.1
XLON
8
677
07/10/2025 09:17:06
00491991082TRLO1.1.1
CHIX
16
677
07/10/2025 09:17:15
00491991131TRLO1.1.1
CHIX
77
677
07/10/2025 09:17:29
00491991168TRLO1.1.1
BATE
16
677
07/10/2025 09:17:30
00491991169TRLO1.1.1
AQXE
32
677
07/10/2025 09:17:30
00491991170TRLO1.1.1
AQXE
16
677
07/10/2025 09:17:30
00491991171TRLO1.1.1
AQXE
24
677
07/10/2025 09:19:12
00491991690TRLO1.1.1
CHIX
77
677
07/10/2025 09:19:33
00491991792TRLO1.1.1
BATE
11
676.5
07/10/2025 09:19:49
00491991888TRLO1.1.1
TRQX
180
676.5
07/10/2025 09:19:49
00491991887TRLO1.1.1
XLON
7
676.5
07/10/2025 09:23:10
00491993148TRLO1.1.1
TRQX
4
676.5
07/10/2025 09:23:10
00491993149TRLO1.1.1
TRQX
5
677
07/10/2025 09:24:46
00491993617TRLO1.1.1
AQXE
11
677
07/10/2025 09:24:46
00491993616TRLO1.1.1
AQXE
33
676
07/10/2025 09:24:59
00491993743TRLO1.1.1
XLON
63
676
07/10/2025 09:24:59
00491993744TRLO1.1.1
XLON
84
676
07/10/2025 09:24:59
00491993742TRLO1.1.1
XLON
77
677
07/10/2025 09:25:52
00491994227TRLO1.1.1
BATE
24
675.5
07/10/2025 09:26:15
00491994313TRLO1.1.1
CHIX
11
675
07/10/2025 09:30:10
00491996003TRLO1.1.1
TRQX
9
674.5
07/10/2025 09:30:13
00491996024TRLO1.1.1
XLON
116
674.5
07/10/2025 09:30:13
00491996023TRLO1.1.1
XLON
4
674.5
07/10/2025 09:30:13
00491996025TRLO1.1.1
XLON
23
674.5
07/10/2025 09:30:13
00491996026TRLO1.1.1
XLON
28
674.5
07/10/2025 09:30:13
00491996027TRLO1.1.1
XLON
16
677
07/10/2025 09:31:41
00491996560TRLO1.1.1
AQXE
2
674.5
07/10/2025 09:55:35
00492007071TRLO1.1.1
BATE
54
674.5
07/10/2025 09:55:35
00492007068TRLO1.1.1
BATE
26
675
07/10/2025 09:56:55
00492007720TRLO1.1.1
CHIX
3
674.5
07/10/2025 10:07:52
00492013195TRLO1.1.1
XLON
2
674.5
07/10/2025 10:07:52
00492013197TRLO1.1.1
XLON
84
674.5
07/10/2025 10:07:52
00492013196TRLO1.1.1
XLON
9
674.5
07/10/2025 10:07:52
00492013199TRLO1.1.1
XLON
23
674.5
07/10/2025 10:07:52
00492013198TRLO1.1.1
XLON
13
675
07/10/2025 10:07:52
00492013201TRLO1.1.1
XLON
46
675
07/10/2025 10:07:52
00492013200TRLO1.1.1
XLON
26
674.5
07/10/2025 10:11:18
00492014714TRLO1.1.1
CHIX
1
675
07/10/2025 10:11:18
00492014715TRLO1.1.1
CHIX
4
674.5
07/10/2025 10:18:10
00492018052TRLO1.1.1
XLON
13
675
07/10/2025 10:18:10
00492018054TRLO1.1.1
XLON
76
675
07/10/2025 10:18:10
00492018053TRLO1.1.1
XLON
19
675
07/10/2025 10:18:10
00492018055TRLO1.1.1
XLON
68
675
07/10/2025 10:18:10
00492018056TRLO1.1.1
XLON
180
673.5
07/10/2025 10:27:12
00492022312TRLO1.1.1
XLON
28
674
07/10/2025 10:31:06
00492024259TRLO1.1.1
|
CHIX
91
674
07/10/2025 10:35:22
00492027175TRLO1.1.1
BATE
180
674
07/10/2025 10:35:22
00492027176TRLO1.1.1
XLON
39
674.5
07/10/2025 10:45:54
00492033192TRLO1.1.1
BATE
180
674.5
07/10/2025 10:45:54
00492033193TRLO1.1.1
XLON
28
674.5
07/10/2025 10:45:54
00492033195TRLO1.1.1
CHIX
52
674.5
07/10/2025 10:45:54
00492033194TRLO1.1.1
BATE
19
674.5
07/10/2025 10:45:54
00492033197TRLO1.1.1
AQXE
19
674.5
07/10/2025 10:45:54
00492033198TRLO1.1.1
AQXE
14
674.5
07/10/2025 10:45:54
00492033199TRLO1.1.1
TRQX
14
674.5
07/10/2025 10:45:54
00492033200TRLO1.1.1
TRQX
180
676
07/10/2025 10:48:27
00492035055TRLO1.1.1
XLON
86
676
07/10/2025 10:51:54
00492036963TRLO1.1.1
XLON
94
676
07/10/2025 10:51:54
00492036964TRLO1.1.1
XLON
23
676
07/10/2025 10:52:30
00492037323TRLO1.1.1
BATE
68
676
07/10/2025 10:52:30
00492037324TRLO1.1.1
BATE
180
676
07/10/2025 11:01:46
00492041624TRLO1.1.1
XLON
14
676
07/10/2025 11:06:10
00492042454TRLO1.1.1
TRQX
16
675.5
07/10/2025 11:06:18
00492042466TRLO1.1.1
CHIX
13
676
07/10/2025 11:06:18
00492042467TRLO1.1.1
CHIX
96
676
07/10/2025 11:06:32
00492042521TRLO1.1.1
BATE
4
675.5
07/10/2025 11:17:15
00492044536TRLO1.1.1
BATE
14
675.5
07/10/2025 11:18:58
00492044942TRLO1.1.1
TRQX
180
675.5
07/10/2025 11:18:58
00492044941TRLO1.1.1
XLON
29
675.5
07/10/2025 11:18:58
00492044944TRLO1.1.1
CHIX
92
675.5
07/10/2025 11:18:58
00492044943TRLO1.1.1
BATE
180
675.5
07/10/2025 11:25:51
00492046594TRLO1.1.1
XLON
4
675
07/10/2025 11:30:46
00492047765TRLO1.1.1
TRQX
11
675
07/10/2025 11:30:46
00492047766TRLO1.1.1
TRQX
31
675
07/10/2025 11:30:53
00492047788TRLO1.1.1
CHIX
98
675
07/10/2025 11:31:10
00492047853TRLO1.1.1
BATE
4
675.5
07/10/2025 11:31:10
00492047854TRLO1.1.1
BATE
10
675
07/10/2025 11:31:22
00492047887TRLO1.1.1
AQXE
12
675
07/10/2025 11:31:22
00492047888TRLO1.1.1
AQXE
9
675
07/10/2025 11:31:38
00492048001TRLO1.1.1
XLON
171
675
07/10/2025 11:35:50
00492048862TRLO1.1.1
XLON
180
675
07/10/2025 11:39:06
00492049536TRLO1.1.1
XLON
15
675
07/10/2025 11:41:01
00492050056TRLO1.1.1
TRQX
27
674.5
07/10/2025 11:41:22
00492050118TRLO1.1.1
CHIX
4
674.5
07/10/2025 11:41:22
00492050119TRLO1.1.1
CHIX
77
674.5
07/10/2025 11:41:50
00492050192TRLO1.1.1
BATE
13
674.5
07/10/2025 11:41:50
00492050193TRLO1.1.1
BATE
13
674.5
07/10/2025 11:42:02
00492050264TRLO1.1.1
AQXE
180
674.5
07/10/2025 11:42:54
00492050435TRLO1.1.1
XLON
4
674.5
07/10/2025 11:43:59
00492050620TRLO1.1.1
AQXE
12
674.5
07/10/2025 11:45:31
00492050938TRLO1.1.1
BATE
5
674.5
07/10/2025 11:45:35
00492050954TRLO1.1.1
AQXE
24
674
07/10/2025 11:48:31
00492051760TRLO1.1.1
XLON
85
674
07/10/2025 11:48:31
00492051761TRLO1.1.1
XLON
6
674
07/10/2025 11:48:31
00492051762TRLO1.1.1
XLON
65
674
07/10/2025 11:48:31
00492051763TRLO1.1.1
XLON
2
673.5
07/10/2025 11:51:09
00492052445TRLO1.1.1
TRQX
15
674
07/10/2025 11:51:54
00492052692TRLO1.1.1
CHIX
16
674.5
07/10/2025 11:51:54
00492052693TRLO1.1.1
CHIX
102
674.5
07/10/2025 11:52:31
00492052884TRLO1.1.1
BATE
1
674.5
07/10/2025 11:52:42
00492052941TRLO1.1.1
AQXE
7
674.5
07/10/2025 11:52:42
00492052943TRLO1.1.1
AQXE
14
674.5
07/10/2025 11:52:42
00492052942TRLO1.1.1
AQXE
2
673.5
07/10/2025 11:52:42
00492052944TRLO1.1.1
TRQX
180
674
07/10/2025 11:54:05
00492053333TRLO1.1.1
XLON
180
674
07/10/2025 11:59:43
00492054913TRLO1.1.1
XLON
11
673.5
07/10/2025 11:59:54
00492055015TRLO1.1.1
TRQX
157
674
07/10/2025 12:09:56
00492057288TRLO1.1.1
XLON
10
674.5
07/10/2025 12:11:39
00492057701TRLO1.1.1
BATE
10
674.5
07/10/2025 12:11:39
00492057702TRLO1.1.1
BATE
51
674.5
07/10/2025 12:11:39
00492057700TRLO1.1.1
BATE
52
674.5
07/10/2025 12:12:20
00492057879TRLO1.1.1
XLON
41
674.5
07/10/2025 12:15:26
00492058640TRLO1.1.1
BATE
151
674.5
07/10/2025 12:15:26
00492058639TRLO1.1.1
XLON
24
674.5
07/10/2025 12:15:52
00492058713TRLO1.1.1
AQXE
24
674.5
07/10/2025 12:22:25
00492059849TRLO1.1.1
AQXE
112
674.5
07/10/2025 12:22:25
00492059850TRLO1.1.1
BATE
34
674.5
07/10/2025 12:22:25
00492059851TRLO1.1.1
CHIX
34
674.5
07/10/2025 12:22:25
00492059852TRLO1.1.1
CHIX
180
674.5
07/10/2025 12:22:25
00492059853TRLO1.1.1
XLON
17
674.5
07/10/2025 12:22:25
00492059854TRLO1.1.1
TRQX
17
674.5
07/10/2025 12:22:25
00492059855TRLO1.1.1
TRQX
109
674.5
07/10/2025 12:24:37
00492060330TRLO1.1.1
XLON
251
674.5
07/10/2025 12:24:37
00492060331TRLO1.1.1
XLON
180
674.5
07/10/2025 12:28:30
00492061097TRLO1.1.1
XLON
34
674
07/10/2025 12:29:08
00492061179TRLO1.1.1
CHIX
17
674
07/10/2025 12:29:19
00492061213TRLO1.1.1
TRQX
24
674.5
07/10/2025 12:29:38
00492061308TRLO1.1.1
AQXE
112
674
07/10/2025 12:29:38
00492061309TRLO1.1.1
BATE
29
674
07/10/2025 12:43:48
00492064391TRLO1.1.1
BATE
34
674
07/10/2025 12:43:48
00492064393TRLO1.1.1
CHIX
83
674
07/10/2025 12:43:48
00492064392TRLO1.1.1
BATE
180
674
07/10/2025 12:43:48
00492064395TRLO1.1.1
XLON
360
674
07/10/2025 12:43:48
00492064394TRLO1.1.1
XLON
17
674
07/10/2025 12:43:49
00492064399TRLO1.1.1
TRQX
7
673.5
07/10/2025 12:48:15
00492065386TRLO1.1.1
AQXE
89
673.5
07/10/2025 12:49:12
00492065639TRLO1.1.1
XLON
6
673.5
07/10/2025 12:49:12
00492065641TRLO1.1.1
XLON
33
673.5
07/10/2025 12:49:12
00492065640TRLO1.1.1
XLON
6
673.5
07/10/2025 12:49:12
00492065642TRLO1.1.1
XLON
7
673.5
07/10/2025 12:49:37
00492065727TRLO1.1.1
AQXE
34
674
07/10/2025 12:50:28
00492065921TRLO1.1.1
CHIX
7
673.5
07/10/2025 12:56:50
00492067196TRLO1.1.1
XLON
127
673.5
07/10/2025 12:56:50
00492067195TRLO1.1.1
XLON
46
673.5
07/10/2025 12:56:50
00492067197TRLO1.1.1
XLON
180
673
07/10/2025 13:02:18
00492068397TRLO1.1.1
XLON
9
673
07/10/2025 13:03:53
00492068750TRLO1.1.1
CHIX
29
673
07/10/2025 13:03:53
00492068751TRLO1.1.1
CHIX
5
673.5
07/10/2025 13:04:06
00492068788TRLO1.1.1
TRQX
12
673.5
07/10/2025 13:04:06
00492068786TRLO1.1.1
TRQX
2
673.5
07/10/2025 13:04:16
00492068812TRLO1.1.1
TRQX
125
673
07/10/2025 13:07:23
00492069363TRLO1.1.1
BATE
27
673
07/10/2025 13:07:23
00492069364TRLO1.1.1
AQXE
17
672.5
07/10/2025 13:07:55
00492069458TRLO1.1.1
XLON
18
672.5
07/10/2025 13:07:55
00492069460TRLO1.1.1
XLON
80
672.5
07/10/2025 13:07:55
00492069459TRLO1.1.1
XLON
65
673
07/10/2025 13:07:55
00492069461TRLO1.1.1
XLON
9
672
07/10/2025 13:13:36
00492070685TRLO1.1.1
XLON
78
672
07/10/2025 13:13:36
00492070684TRLO1.1.1
XLON
93
672
07/10/2025 13:13:36
00492070686TRLO1.1.1
XLON
30
673
07/10/2025 13:16:55
00492071320TRLO1.1.1
CHIX
8
673
07/10/2025 13:16:55
00492071321TRLO1.1.1
CHIX
19
672
07/10/2025 13:17:10
00492071360TRLO1.1.1
TRQX
125
672
07/10/2025 13:17:27
00492071423TRLO1.1.1
BATE
78
672
07/10/2025 13:23:42
00492072624TRLO1.1.1
XLON
102
672
07/10/2025 13:23:42
00492072625TRLO1.1.1
XLON
180
671
07/10/2025 13:30:03
00492073879TRLO1.1.1
XLON
21
671.5
07/10/2025 13:31:40
00492074319TRLO1.1.1
TRQX
42
671
07/10/2025 13:31:40
00492074320TRLO1.1.1
CHIX
3
672.5
07/10/2025 13:47:15
00492077626TRLO1.1.1
XLON
30
672.5
07/10/2025 13:47:15
00492077627TRLO1.1.1
XLON
147
672.5
07/10/2025 13:47:15
00492077628TRLO1.1.1
XLON
1
672.5
07/10/2025 13:47:18
00492077641TRLO1.1.1
BATE
137
672.5
07/10/2025 13:47:18
00492077642TRLO1.1.1
BATE
1
673
07/10/2025 13:48:53
00492077943TRLO1.1.1
CHIX
9
673
07/10/2025 13:48:53
00492077944TRLO1.1.1
CHIX
5
673
07/10/2025 13:48:53
00492077945TRLO1.1.1
CHIX
27
673
07/10/2025 13:48:54
00492077946TRLO1.1.1
CHIX
180
672.5
07/10/2025 13:49:07
00492077997TRLO1.1.1
XLON
138
672.5
07/10/2025 13:49:12
00492078012TRLO1.1.1
BATE
58
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078752TRLO1.1.1
AQXE
29
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078753TRLO1.1.1
AQXE
42
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078755TRLO1.1.1
CHIX
88
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078754TRLO1.1.1
BATE
50
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078756TRLO1.1.1
BATE
89
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078759TRLO1.1.1
XLON
180
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078758TRLO1.1.1
XLON
360
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078757TRLO1.1.1
XLON
21
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078761TRLO1.1.1
TRQX
91
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078760TRLO1.1.1
XLON
21
672.5
07/10/2025 13:52:44
00492078762TRLO1.1.1
TRQX
180
672.5
07/10/2025 13:55:16
00492079409TRLO1.1.1
XLON
10
672.5
07/10/2025 13:59:29
00492080429TRLO1.1.1
TRQX
11
672.5
07/10/2025 13:59:29
00492080430TRLO1.1.1
TRQX
42
675.5
07/10/2025 14:06:53
00492083193TRLO1.1.1
CHIX
63
674.5
07/10/2025 14:07:05
00492083292TRLO1.1.1
BATE
75
674.5
07/10/2025 14:07:05
00492083293TRLO1.1.1
BATE
180
674.5
07/10/2025 14:07:05
00492083294TRLO1.1.1
XLON
360
674.5
07/10/2025 14:07:05
00492083295TRLO1.1.1
XLON
42
676
07/10/2025 14:09:58
00492084163TRLO1.1.1
CHIX
180
676
07/10/2025 14:10:04
00492084192TRLO1.1.1
XLON
180
675
07/10/2025 14:16:22
00492086103TRLO1.1.1
XLON
89
675
07/10/2025 14:19:48
00492087290TRLO1.1.1
XLON
91
675
07/10/2025 14:19:48
00492087291TRLO1.1.1
XLON
24
674
07/10/2025 14:23:10
00492088277TRLO1.1.1
XLON
84
674
07/10/2025 14:23:10
00492088278TRLO1.1.1
XLON
72
674
07/10/2025 14:23:10
00492088279TRLO1.1.1
XLON
26
673.5
07/10/2025 14:23:51
00492088432TRLO1.1.1
TRQX
24
673.5
07/10/2025 14:23:54
00492088451TRLO1.1.1
AQXE
12
673.5
07/10/2025 14:23:54
00492088452TRLO1.1.1
AQXE
52
673
07/10/2025 14:25:38
00492088915TRLO1.1.1
CHIX
10
673
07/10/2025 14:25:38
00492088917TRLO1.1.1
BATE
159
673
07/10/2025 14:25:38
00492088916TRLO1.1.1
BATE
180
672.5
07/10/2025 14:26:37
00492089260TRLO1.1.1
XLON
180
672.5
07/10/2025 14:29:57
00492090484TRLO1.1.1
XLON
36
673
07/10/2025 14:31:45
00492092674TRLO1.1.1
AQXE
77
673
07/10/2025 14:31:47
00492092692TRLO1.1.1
XLON
103
673
07/10/2025 14:31:47
00492092693TRLO1.1.1
XLON
52
673
07/10/2025 14:31:48
00492092694TRLO1.1.1
CHIX
169
672.5
07/10/2025 14:31:48
00492092696TRLO1.1.1
BATE
26
673
07/10/2025 14:31:51
00492092719TRLO1.1.1
TRQX
180
672.5
07/10/2025 14:33:32
00492093719TRLO1.1.1
XLON
180
672.5
07/10/2025 14:35:50
00492097754TRLO1.1.1
XLON
36
672
07/10/2025 14:35:58
00492097850TRLO1.1.1
CHIX
20
672
07/10/2025 14:35:58
00492097855TRLO1.1.1
AQXE
16
673
07/10/2025 14:35:58
00492097856TRLO1.1.1
AQXE
20
672
07/10/2025 14:36:01
00492097931TRLO1.1.1
BATE
149
672.5
07/10/2025 14:36:01
00492097932TRLO1.1.1
BATE
20
672
07/10/2025 14:36:03
00492097967TRLO1.1.1
TRQX
6
673
07/10/2025 14:36:03
00492097968TRLO1.1.1
TRQX
16
672
07/10/2025 14:36:08
00492098065TRLO1.1.1
CHIX
25
672
07/10/2025 14:40:13
00492103089TRLO1.1.1
CHIX
83
672
07/10/2025 14:44:46
00492107463TRLO1.1.1
BATE
86
672
07/10/2025 14:44:46
00492107464TRLO1.1.1
BATE
26
672
07/10/2025 14:44:46
00492107467TRLO1.1.1
TRQX
52
672
07/10/2025 14:44:46
00492107465TRLO1.1.1
CHIX
180
672
07/10/2025 14:44:46
00492107466TRLO1.1.1
XLON
26
672
07/10/2025 14:44:46
00492107468TRLO1.1.1
TRQX
69
672
07/10/2025 14:44:46
00492107469TRLO1.1.1
XLON
111
672
07/10/2025 14:44:46
00492107470TRLO1.1.1
XLON
36
672.5
07/10/2025 14:44:46
00492107471TRLO1.1.1
AQXE
720
672
07/10/2025 14:44:46
00492107472TRLO1.1.1
XLON
169
672
07/10/2025 14:46:39
00492108752TRLO1.1.1
BATE
180
672
07/10/2025 14:46:44
00492108805TRLO1.1.1
XLON
180
671.5
07/10/2025 14:46:44
00492108806TRLO1.1.1
XLON
180
671.5
07/10/2025 14:46:44
00492108807TRLO1.1.1
XLON
1
672.5
07/10/2025 14:46:47
00492108829TRLO1.1.1
AQXE
3
672.5
07/10/2025 14:46:47
00492108830TRLO1.1.1
AQXE
32
672.5
07/10/2025 14:46:47
00492108831TRLO1.1.1
AQXE
36
672.5
07/10/2025 14:48:50
00492110149TRLO1.1.1
AQXE
23
672
07/10/2025 14:49:23
00492110474TRLO1.1.1
XLON
169
672
07/10/2025 14:49:23
00492110473TRLO1.1.1
BATE
157
672
07/10/2025 14:49:23
00492110475TRLO1.1.1
XLON
180
672
07/10/2025 14:49:23
00492110476TRLO1.1.1
XLON
180
672
07/10/2025 14:51:37
00492112055TRLO1.1.1
XLON
180
672
07/10/2025 14:51:37
00492112056TRLO1.1.1
XLON
29
672.5
07/10/2025 14:52:46
00492112903TRLO1.1.1
AQXE
7
672.5
07/10/2025 14:52:46
00492112904TRLO1.1.1
AQXE
169
672.5
07/10/2025 14:54:42
00492113994TRLO1.1.1
BATE
36
672.5
07/10/2025 14:56:58
00492115333TRLO1.1.1
AQXE
52
672
07/10/2025 14:56:58
00492115335TRLO1.1.1
CHIX
79
672
07/10/2025 14:56:58
00492115334TRLO1.1.1
CHIX
180
672
07/10/2025 14:56:58
00492115336TRLO1.1.1
XLON
180
672
07/10/2025 14:56:58
00492115337TRLO1.1.1
XLON
180
672
07/10/2025 14:56:58
00492115338TRLO1.1.1
XLON
169
672.5
07/10/2025 14:57:19
00492115472TRLO1.1.1
BATE
52
672
07/10/2025 14:59:09
00492116443TRLO1.1.1
CHIX
180
671
07/10/2025 15:00:33
00492117605TRLO1.1.1
XLON
180
671
07/10/2025 15:00:33
00492117606TRLO1.1.1
XLON
180
671
07/10/2025 15:00:33
00492117607TRLO1.1.1
XLON
26
671
07/10/2025 15:00:33
00492117608TRLO1.1.1
TRQX
26
671
07/10/2025 15:00:33
00492117609TRLO1.1.1
TRQX
26
671
07/10/2025 15:00:33
00492117610TRLO1.1.1
TRQX
36
672.5
07/10/2025 15:01:50
00492118632TRLO1.1.1
AQXE
169
672
07/10/2025 15:02:27
00492119158TRLO1.1.1
BATE
26
671
07/10/2025 15:02:59
00492119407TRLO1.1.1
TRQX
52
670.5
07/10/2025 15:05:29
00492120726TRLO1.1.1
CHIX
180
670.5
07/10/2025 15:05:29
00492120727TRLO1.1.1
XLON
180
670.5
07/10/2025 15:05:29
00492120728TRLO1.1.1
XLON
5
670.5
07/10/2025 15:08:26
00492122600TRLO1.1.1
AQXE
31
670.5
07/10/2025 15:08:36
00492122757TRLO1.1.1
AQXE
169
670.5
07/10/2025 15:09:08
00492123019TRLO1.1.1
BATE
26
670.5
07/10/2025 15:09:14
00492123065TRLO1.1.1
TRQX
36
670.5
07/10/2025 15:15:06
00492126931TRLO1.1.1
AQXE
52
670
07/10/2025 15:15:26
00492127148TRLO1.1.1
CHIX
180
670
07/10/2025 15:15:26
00492127149TRLO1.1.1
XLON
20
670
07/10/2025 15:15:26
00492127150TRLO1.1.1
XLON
160
670
07/10/2025 15:15:26
00492127151TRLO1.1.1
XLON
180
670
07/10/2025 15:15:26
00492127152TRLO1.1.1
XLON
180
670
07/10/2025 15:15:26
00492127153TRLO1.1.1
XLON
180
670
07/10/2025 15:15:26
00492127154TRLO1.1.1
XLON
26
670.5
07/10/2025 15:15:46
00492127333TRLO1.1.1
TRQX
169
670.5
07/10/2025 15:15:56
00492127385TRLO1.1.1
BATE
30
670.5
07/10/2025 15:24:35
00492132110TRLO1.1.1
XLON
52
670.5
07/10/2025 15:24:35
00492132112TRLO1.1.1
CHIX
180
670.5
07/10/2025 15:24:35
00492132111TRLO1.1.1
XLON
52
670.5
07/10/2025 15:24:35
00492132114TRLO1.1.1
CHIX
169
670.5
07/10/2025 15:24:35
00492132113TRLO1.1.1
BATE
330
670.5
07/10/2025 15:24:35
00492132115TRLO1.1.1
XLON
26
670.5
07/10/2025 15:24:35
00492132117TRLO1.1.1
TRQX
36
670.5
07/10/2025 15:24:35
00492132118TRLO1.1.1
AQXE
180
670.5
07/10/2025 15:24:35
00492132116TRLO1.1.1
XLON
66
670.5
07/10/2025 15:26:32
00492133544TRLO1.1.1
XLON
114
670.5
07/10/2025 15:26:32
00492133543TRLO1.1.1
XLON
69
670
07/10/2025 15:28:11
00492134562TRLO1.1.1
XLON
111
670
07/10/2025 15:28:11
00492134563TRLO1.1.1
XLON
36
670.5
07/10/2025 15:28:28
00492134742TRLO1.1.1
AQXE
52
670.5
07/10/2025 15:29:02
00492135058TRLO1.1.1
CHIX
26
670.5
07/10/2025 15:29:09
00492135138TRLO1.1.1
TRQX
31
670
07/10/2025 15:29:23
00492135247TRLO1.1.1
BATE
138
670
07/10/2025 15:29:23
00492135250TRLO1.1.1
BATE
34
670
07/10/2025 15:30:30
|
00492136017TRLO1.1.1
XLON
112
670
07/10/2025 15:30:30
00492136016TRLO1.1.1
XLON
34
670
07/10/2025 15:30:30
00492136018TRLO1.1.1
XLON
78
670
07/10/2025 15:32:26
00492137224TRLO1.1.1
XLON
102
670
07/10/2025 15:32:26
00492137225TRLO1.1.1
XLON
49
670
07/10/2025 15:34:39
00492138366TRLO1.1.1
XLON
85
670
07/10/2025 15:34:39
00492138365TRLO1.1.1
XLON
45
670
07/10/2025 15:35:26
00492138732TRLO1.1.1
XLON
1
670
07/10/2025 15:35:28
00492138811TRLO1.1.1
XLON
7
670.5
07/10/2025 15:35:39
00492138917TRLO1.1.1
AQXE
29
670.5
07/10/2025 15:35:39
00492138916TRLO1.1.1
AQXE
52
670.5
07/10/2025 15:36:24
00492139483TRLO1.1.1
CHIX
26
669.5
07/10/2025 15:36:37
00492139604TRLO1.1.1
TRQX
138
670
07/10/2025 15:36:45
00492139651TRLO1.1.1
BATE
31
670
07/10/2025 15:36:45
00492139652TRLO1.1.1
BATE
20
670
07/10/2025 15:37:20
00492139985TRLO1.1.1
XLON
121
670
07/10/2025 15:37:20
00492139984TRLO1.1.1
XLON
39
670
07/10/2025 15:37:20
00492139986TRLO1.1.1
XLON
59
670
07/10/2025 15:39:33
00492141128TRLO1.1.1
XLON
121
670
07/10/2025 15:39:33
00492141127TRLO1.1.1
XLON
50
669.5
07/10/2025 15:41:43
00492142425TRLO1.1.1
XLON
87
669.5
07/10/2025 15:41:43
00492142424TRLO1.1.1
XLON
43
669.5
07/10/2025 15:41:43
00492142426TRLO1.1.1
XLON
36
670.5
07/10/2025 15:42:59
00492143068TRLO1.1.1
AQXE
21
668.5
07/10/2025 15:43:48
00492143494TRLO1.1.1
XLON
115
668.5
07/10/2025 15:43:48
00492143495TRLO1.1.1
XLON
52
668.5
07/10/2025 15:46:03
00492145017TRLO1.1.1
CHIX
169
668.5
07/10/2025 15:46:03
00492145018TRLO1.1.1
BATE
26
668.5
07/10/2025 15:46:03
00492145020TRLO1.1.1
TRQX
44
668.5
07/10/2025 15:46:03
00492145019TRLO1.1.1
XLON
83
668.5
07/10/2025 15:48:15
00492146621TRLO1.1.1
XLON
1
668.5
07/10/2025 15:48:15
00492146622TRLO1.1.1
XLON
96
668.5
07/10/2025 15:48:15
00492146625TRLO1.1.1
XLON
36
670.5
07/10/2025 15:50:21
00492147934TRLO1.1.1
AQXE
86
668.5
07/10/2025 15:50:33
00492148038TRLO1.1.1
XLON
94
668.5
07/10/2025 15:50:33
00492148039TRLO1.1.1
XLON
52
668.5
07/10/2025 15:51:12
00492148589TRLO1.1.1
CHIX
12
668.5
07/10/2025 15:51:29
00492148746TRLO1.1.1
TRQX
14
668.5
07/10/2025 15:51:30
00492148759TRLO1.1.1
TRQX
169
668.5
07/10/2025 15:52:17
00492149071TRLO1.1.1
BATE
180
668.5
07/10/2025 15:52:17
00492149070TRLO1.1.1
XLON
36
669
07/10/2025 15:57:40
00492152229TRLO1.1.1
AQXE
41
668.5
07/10/2025 15:58:41
00492152834TRLO1.1.1
CHIX
11
668.5
07/10/2025 15:58:41
00492152835TRLO1.1.1
CHIX
106
668.5
07/10/2025 15:59:08
00492153094TRLO1.1.1
BATE
36
669
07/10/2025 16:02:05
00492155327TRLO1.1.1
AQXE
169
669
07/10/2025 16:02:41
00492155695TRLO1.1.1
BATE
36
669
07/10/2025 16:04:55
00492157191TRLO1.1.1
AQXE
37
669
07/10/2025 16:05:31
00492157672TRLO1.1.1
BATE
47
669
07/10/2025 16:05:32
00492157688TRLO1.1.1
BATE
85
669
07/10/2025 16:05:32
00492157687TRLO1.1.1
BATE
52
669
07/10/2025 16:05:43
00492157864TRLO1.1.1
CHIX
52
669
07/10/2025 16:05:43
00492157866TRLO1.1.1
CHIX
26
669
07/10/2025 16:05:43
00492157871TRLO1.1.1
TRQX
52
669
07/10/2025 16:05:43
00492157870TRLO1.1.1
TRQX
360
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158110TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158111TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158112TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158113TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158114TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158115TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158116TRLO1.1.1
XLON
32
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158119TRLO1.1.1
XLON
148
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158117TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:06:03
00492158118TRLO1.1.1
XLON
52
668
07/10/2025 16:09:34
00492160661TRLO1.1.1
CHIX
169
668
07/10/2025 16:09:34
00492160662TRLO1.1.1
BATE
180
668
07/10/2025 16:09:34
00492160663TRLO1.1.1
XLON
180
668
07/10/2025 16:09:34
00492160664TRLO1.1.1
XLON
180
668
07/10/2025 16:09:34
00492160665TRLO1.1.1
XLON
26
668
07/10/2025 16:09:34
00492160667TRLO1.1.1
TRQX
180
668
07/10/2025 16:09:34
00492160666TRLO1.1.1
XLON
36
668
07/10/2025 16:09:35
00492160678TRLO1.1.1
AQXE
52
668.5
07/10/2025 16:14:16
00492164065TRLO1.1.1
CHIX
36
668.5
07/10/2025 16:14:16
00492164066TRLO1.1.1
AQXE
36
668.5
07/10/2025 16:14:16
00492164067TRLO1.1.1
AQXE
52
668.5
07/10/2025 16:14:16
00492164068TRLO1.1.1
CHIX
85
668.5
07/10/2025 16:14:16
00492164069TRLO1.1.1
XLON
95
668.5
07/10/2025 16:14:16
00492164070TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:14:16
00492164071TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:14:16
00492164072TRLO1.1.1
XLON
180
668.5
07/10/2025 16:14:16
00492164073TRLO1.1.1
XLON
183
668.5
07/10/2025 16:16:55
00492165862TRLO1.1.1
BATE
49
668.5
07/10/2025 16:16:55
00492165863TRLO1.1.1
BATE
137
668.5
07/10/2025 16:16:55
00492165864TRLO1.1.1
CHIX
602
668.5
07/10/2025 16:16:55
00492165865TRLO1.1.1
BATE
62
668.5
07/10/2025 16:16:55
00492165867TRLO1.1.1
XLON
298
668.5
07/10/2025 16:16:55
00492165866TRLO1.1.1
XLON
26
668
07/10/2025 16:16:55
00492165868TRLO1.1.1
TRQX
51
668
07/10/2025 16:16:55
00492165869TRLO1.1.1
TRQX
26
668
07/10/2025 16:16:55
00492165870TRLO1.1.1
TRQX
29
668.5
07/10/2025 16:16:56
00492165874TRLO1.1.1
AQXE
73
668.5
07/10/2025 16:16:56
00492165875TRLO1.1.1
AQXE
3
668.5
07/10/2025 16:19:12
00492167493TRLO1.1.1
AQXE
20
668.5
07/10/2025 16:19:12
00492167494TRLO1.1.1
AQXE
5
668.5
07/10/2025 16:19:12
00492167499TRLO1.1.1
AQXE
119
668.5
07/10/2025 16:19:13
00492167531TRLO1.1.1
BATE
13
668.5
07/10/2025 16:19:13
00492167534TRLO1.1.1
BATE
180
668
07/10/2025 16:19:13
00492167535TRLO1.1.1
XLON
199
668
07/10/2025 16:19:13
00492167537TRLO1.1.1
XLON
360
668
07/10/2025 16:19:13
00492167536TRLO1.1.1
XLON
180
668
07/10/2025 16:19:13
00492167538TRLO1.1.1
XLON
180
668
07/10/2025 16:19:13
00492167539TRLO1.1.1
XLON
230
668
07/10/2025 16:19:13
00492167540TRLO1.1.1
XLON
37
668
07/10/2025 16:19:13
00492167541TRLO1.1.1
TRQX
42
668
07/10/2025 16:19:15
00492167566TRLO1.1.1
CHIX
12
668
07/10/2025 16:21:29
00492169204TRLO1.1.1
BATE
2
668.5
07/10/2025 16:21:55
00492169525TRLO1.1.1
AQXE
1
668.5
07/10/2025 16:22:00
00492169562TRLO1.1.1
AQXE
119
668
07/10/2025 16:22:19
00492169758TRLO1.1.1
BATE
21
668
07/10/2025 16:22:19
00492169761TRLO1.1.1
TRQX
41
668
07/10/2025 16:22:19
00492169759TRLO1.1.1
CHIX
510
668
07/10/2025 16:22:19
00492169760TRLO1.1.1
XLON
222
667.5
07/10/2025 16:23:38
00492170573TRLO1.1.1
XLON
60
667.5
07/10/2025 16:24:15
00492170954TRLO1.1.1
AQXE
163
668
07/10/2025 16:24:20
00492171004TRLO1.1.1
BATE
51
667.5
07/10/2025 16:24:27
00492171077TRLO1.1.1
CHIX
28
668
07/10/2025 16:24:41
00492171320TRLO1.1.1
TRQX
112
667.5
07/10/2025 16:25:50
00492172053TRLO1.1.1
XLON
150
667.5
07/10/2025 16:25:50
00492172052TRLO1.1.1
XLON
316
667.5
07/10/2025 16:25:50
00492172054TRLO1.1.1
XLON
4
666.5
07/10/2025 16:25:52
00492172059TRLO1.1.1
TRQX
11
667.5
07/10/2025 16:26:19
00492172421TRLO1.1.1
AQXE
138
665.5
07/10/2025 16:26:34
00492172571TRLO1.1.1
XLON
12
666
07/10/2025 16:26:35
00492172597TRLO1.1.1
CHIX
44
666
07/10/2025 16:26:53
00492172797TRLO1.1.1
BATE
100
666
07/10/2025 16:27:07
00492172884TRLO1.1.1
XLON