Stratec SE ist nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2024 zu moderatem Wachstum zurückgekehrt, getragen von einer stärkeren Nachfrage in den Bereichen Entwicklungsdienstleistungen und Verbrauchsmaterialien. Die Umsätze stiegen im ersten Halbjahr 2025 um 5,2 % yoy auf EUR 118,6 Mio., während die Profitabilität mit einer EBIT-Marge von 7,2 % aufgrund von Währungseffekten und ungünstigem Produktmix verhalten blieb. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und einer bereinigten EBIT-Marge von 10-12 %. Wir erwarten Umsätze von EUR 267 Mio. und ein EBIT von EUR 29 Mio. und liegen damit im Rahmen des Konsensus. Da die Margen voraussichtlich am unteren Ende der Zielspanne liegen und die Bewertung nach der jüngsten Erholungsrally bereits fair erscheint, stufen wir von Kaufen auf Halten ab und bestätigen unser Kursziel von EUR 32,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stratec-se





