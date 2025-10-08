Nach dem leichten Rückgang am Dienstag können die US-Technologiewerte am heutigen Mittwoch wieder zulegen. Goldman Sachs äußerte sich derweil zuversichtlich zum Sektor. Der anhaltende Aufschwung im Technologiesektor werde weiterhin durch ein solides Gewinnwachstum gestützt - vor allem dank des Megatrends Künstliche Intelligenz.Der Nasdaq 100 legt im frühen Handel 0,9 Prozent zu auf 25.069,85 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verzeichnet ein Plus von 0,6 Prozent auf 6.754,23 Punkte. Und auch der Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
