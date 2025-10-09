Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 09
www.bodycote.com
9 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
8 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,080
Highest price paid per share (pence per share):
683.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
657.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
673.31p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,595,177 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,715,227 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,860,995 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
38
659.5
08/10/2025 08:25:26
00492233353TRLO1.1.1
XLON
27
660
08/10/2025 08:25:26
00492233354TRLO1.1.1
XLON
150
660
08/10/2025 08:25:26
00492233355TRLO1.1.1
XLON
27
660.5
08/10/2025 08:25:26
00492233356TRLO1.1.1
XLON
96
660.5
08/10/2025 08:25:26
00492233357TRLO1.1.1
XLON
54
660.5
08/10/2025 08:25:26
00492233358TRLO1.1.1
XLON
27
661
08/10/2025 08:25:26
00492233359TRLO1.1.1
XLON
150
661
08/10/2025 08:25:26
00492233360TRLO1.1.1
XLON
21
661
08/10/2025 08:25:26
00492233361TRLO1.1.1
XLON
27
661.5
08/10/2025 08:25:26
00492233362TRLO1.1.1
XLON
59
661.5
08/10/2025 08:25:26
00492233363TRLO1.1.1
XLON
43
659.5
08/10/2025 08:25:26
00492233364TRLO1.1.1
BATE
105
662
08/10/2025 08:25:26
00492233365TRLO1.1.1
BATE
74
662
08/10/2025 08:25:26
00492233366TRLO1.1.1
BATE
21
659
08/10/2025 08:31:55
00492234422TRLO1.1.1
XLON
148
659
08/10/2025 08:31:55
00492234421TRLO1.1.1
XLON
27
659
08/10/2025 08:35:21
00492234997TRLO1.1.1
BATE
33
659
08/10/2025 08:35:21
00492234996TRLO1.1.1
BATE
16
659
08/10/2025 08:35:21
00492234998TRLO1.1.1
BATE
16
659
08/10/2025 08:37:57
00492235431TRLO1.1.1
AQXE
169
659.5
08/10/2025 08:39:58
00492235744TRLO1.1.1
XLON
23
659.5
08/10/2025 08:40:03
00492235776TRLO1.1.1
CHIX
23
658.5
08/10/2025 08:45:09
00492236723TRLO1.1.1
CHIX
28
658
08/10/2025 08:45:40
00492236786TRLO1.1.1
BATE
48
659
08/10/2025 08:45:40
00492236787TRLO1.1.1
BATE
16
659
08/10/2025 08:45:50
00492236819TRLO1.1.1
AQXE
52
658.5
08/10/2025 08:46:03
00492236874TRLO1.1.1
XLON
80
658.5
08/10/2025 08:46:03
00492236875TRLO1.1.1
XLON
37
658.5
08/10/2025 08:49:01
00492237387TRLO1.1.1
XLON
27
657.5
08/10/2025 08:53:10
00492238168TRLO1.1.1
XLON
72
657.5
08/10/2025 08:53:10
00492238167TRLO1.1.1
XLON
70
657.5
08/10/2025 08:53:10
00492238169TRLO1.1.1
XLON
23
659.5
08/10/2025 09:01:35
00492239663TRLO1.1.1
CHIX
76
659.5
08/10/2025 09:01:35
00492239662TRLO1.1.1
BATE
169
659.5
08/10/2025 09:01:35
00492239664TRLO1.1.1
XLON
76
659.5
08/10/2025 09:04:34
00492240376TRLO1.1.1
BATE
23
659.5
08/10/2025 09:04:34
00492240377TRLO1.1.1
CHIX
169
659.5
08/10/2025 09:05:15
00492240524TRLO1.1.1
XLON
169
662
08/10/2025 09:12:41
00492241876TRLO1.1.1
XLON
23
662
08/10/2025 09:13:40
00492242032TRLO1.1.1
CHIX
22
662
08/10/2025 09:13:54
00492242042TRLO1.1.1
TRQX
33
662
08/10/2025 09:13:54
00492242043TRLO1.1.1
TRQX
169
662
08/10/2025 09:15:20
00492242278TRLO1.1.1
XLON
11
662
08/10/2025 09:16:49
00492242543TRLO1.1.1
TRQX
32
661
08/10/2025 09:17:03
00492242561TRLO1.1.1
AQXE
16
661
08/10/2025 09:17:03
00492242562TRLO1.1.1
AQXE
76
661
08/10/2025 09:17:03
00492242563TRLO1.1.1
BATE
23
661
08/10/2025 09:18:18
00492242785TRLO1.1.1
CHIX
31
660
08/10/2025 09:19:23
00492242978TRLO1.1.1
BATE
30
660.5
08/10/2025 09:19:23
00492242979TRLO1.1.1
BATE
15
661
08/10/2025 09:19:23
00492242980TRLO1.1.1
BATE
16
661
08/10/2025 09:19:30
00492242992TRLO1.1.1
AQXE
169
660
08/10/2025 09:20:21
00492243068TRLO1.1.1
XLON
11
661
08/10/2025 09:23:49
00492243559TRLO1.1.1
TRQX
169
659.5
08/10/2025 09:25:25
00492243812TRLO1.1.1
XLON
23
659.5
08/10/2025 09:25:31
00492243825TRLO1.1.1
CHIX
12
661
08/10/2025 09:26:36
00492244139TRLO1.1.1
AQXE
76
660
08/10/2025 09:27:45
00492244356TRLO1.1.1
BATE
4
661
08/10/2025 09:27:45
00492244355TRLO1.1.1
AQXE
169
660
08/10/2025 09:30:26
00492244855TRLO1.1.1
XLON
11
661
08/10/2025 09:30:42
00492244928TRLO1.1.1
TRQX
76
660
08/10/2025 09:33:49
00492245448TRLO1.1.1
BATE
16
660.5
08/10/2025 09:37:32
00492246184TRLO1.1.1
AQXE
169
660.5
08/10/2025 09:37:32
00492246185TRLO1.1.1
XLON
23
660.5
08/10/2025 09:37:32
00492246186TRLO1.1.1
CHIX
23
660.5
08/10/2025 09:39:14
00492246522TRLO1.1.1
CHIX
16
660.5
08/10/2025 09:39:42
00492246571TRLO1.1.1
AQXE
51
660.5
08/10/2025 09:39:44
00492246573TRLO1.1.1
XLON
78
660.5
08/10/2025 09:39:44
00492246574TRLO1.1.1
XLON
37
660.5
08/10/2025 09:39:44
00492246575TRLO1.1.1
XLON
3
660.5
08/10/2025 09:39:44
00492246576TRLO1.1.1
XLON
76
660
08/10/2025 09:40:59
00492246754TRLO1.1.1
BATE
41
660
08/10/2025 09:44:46
00492247470TRLO1.1.1
XLON
78
660
08/10/2025 09:44:46
00492247471TRLO1.1.1
XLON
16
660.5
08/10/2025 09:46:03
00492247630TRLO1.1.1
AQXE
16
660.5
08/10/2025 09:46:11
00492247650TRLO1.1.1
BATE
219
661
08/10/2025 09:47:42
00492247859TRLO1.1.1
XLON
60
661
08/10/2025 09:48:07
00492247895TRLO1.1.1
BATE
22
660
08/10/2025 09:49:42
00492248114TRLO1.1.1
TRQX
23
660.5
08/10/2025 09:49:42
00492248113TRLO1.1.1
CHIX
11
660
08/10/2025 09:49:42
00492248115TRLO1.1.1
TRQX
68
660
08/10/2025 09:52:03
00492248461TRLO1.1.1
XLON
101
660
08/10/2025 09:52:03
00492248462TRLO1.1.1
XLON
76
660.5
08/10/2025 09:52:32
00492248616TRLO1.1.1
BATE
23
661.5
08/10/2025 09:57:12
00492249465TRLO1.1.1
CHIX
68
661.5
08/10/2025 09:57:21
00492249491TRLO1.1.1
XLON
101
661.5
08/10/2025 09:57:21
00492249492TRLO1.1.1
XLON
23
663
08/10/2025 09:58:34
00492249660TRLO1.1.1
CHIX
11
664
08/10/2025 09:59:24
00492249899TRLO1.1.1
TRQX
16
663.5
08/10/2025 10:00:50
00492250120TRLO1.1.1
AQXE
16
663.5
08/10/2025 10:00:50
00492250121TRLO1.1.1
AQXE
169
664
08/10/2025 10:00:50
00492250119TRLO1.1.1
XLON
11
664
08/10/2025 10:01:12
00492250222TRLO1.1.1
TRQX
76
663.5
08/10/2025 10:02:34
00492250390TRLO1.1.1
BATE
23
663
08/10/2025 10:06:19
00492250851TRLO1.1.1
CHIX
16
663.5
08/10/2025 10:06:19
00492250850TRLO1.1.1
AQXE
169
663
08/10/2025 10:06:26
00492250859TRLO1.1.1
XLON
76
663
08/10/2025 10:06:41
00492250900TRLO1.1.1
BATE
11
663
08/10/2025 10:08:17
00492251085TRLO1.1.1
TRQX
23
663
08/10/2025 10:12:26
00492251611TRLO1.1.1
CHIX
76
663
08/10/2025 10:14:47
00492251917TRLO1.1.1
BATE
11
663
08/10/2025 10:17:42
00492252186TRLO1.1.1
TRQX
16
663
08/10/2025 10:17:42
00492252185TRLO1.1.1
AQXE
169
663
08/10/2025 10:17:42
00492252187TRLO1.1.1
XLON
169
663
08/10/2025 10:20:08
00492252477TRLO1.1.1
XLON
76
663
08/10/2025 10:22:58
00492252877TRLO1.1.1
BATE
169
663
08/10/2025 10:22:58
00492252878TRLO1.1.1
XLON
16
663
08/10/2025 10:22:58
00492252879TRLO1.1.1
AQXE
11
663
08/10/2025 10:23:57
00492253103TRLO1.1.1
TRQX
14
666
08/10/2025 10:31:05
00492254280TRLO1.1.1
XLON
102
666
08/10/2025 10:31:05
00492254281TRLO1.1.1
XLON
76
666.5
08/10/2025 10:31:29
00492254414TRLO1.1.1
BATE
16
666
08/10/2025 10:31:29
00492254416TRLO1.1.1
AQXE
53
666
08/10/2025 10:31:29
00492254415TRLO1.1.1
XLON
76
666.5
08/10/2025 10:40:38
00492256057TRLO1.1.1
BATE
23
666
08/10/2025 10:42:26
00492256542TRLO1.1.1
CHIX
23
666
08/10/2025 10:42:26
00492256543TRLO1.1.1
CHIX
23
666
08/10/2025 10:42:26
00492256544TRLO1.1.1
CHIX
169
666
08/10/2025 10:42:26
00492256545TRLO1.1.1
XLON
16
666
08/10/2025 10:42:26
00492256546TRLO1.1.1
AQXE
59
667.5
08/10/2025 10:51:59
00492258348TRLO1.1.1
XLON
17
667.5
08/10/2025 10:51:59
00492258350TRLO1.1.1
XLON
93
667.5
08/10/2025 10:51:59
00492258349TRLO1.1.1
XLON
14
666.5
08/10/2025 10:53:55
00492258584TRLO1.1.1
BATE
62
666.5
08/10/2025 10:53:55
00492258585TRLO1.1.1
BATE
169
667
08/10/2025 10:53:55
00492258583TRLO1.1.1
XLON
1
666.5
08/10/2025 10:53:55
00492258586TRLO1.1.1
CHIX
22
666.5
08/10/2025 10:53:55
00492258587TRLO1.1.1
CHIX
23
666.5
08/10/2025 10:58:29
00492259164TRLO1.1.1
CHIX
169
666.5
08/10/2025 10:58:29
00492259165TRLO1.1.1
XLON
76
666.5
08/10/2025 11:00:25
00492259417TRLO1.1.1
BATE
1
666
08/10/2025 11:00:26
00492259422TRLO1.1.1
AQXE
169
666.5
08/10/2025 11:00:43
00492259456TRLO1.1.1
XLON
23
666.5
08/10/2025 11:04:53
00492259912TRLO1.1.1
CHIX
15
666
08/10/2025 11:05:57
00492260016TRLO1.1.1
AQXE
16
666
08/10/2025 11:05:57
00492260015TRLO1.1.1
AQXE
169
666
08/10/2025 11:06:57
00492260280TRLO1.1.1
XLON
16
666
08/10/2025 11:08:03
00492260471TRLO1.1.1
AQXE
76
666.5
08/10/2025 11:08:44
00492260545TRLO1.1.1
BATE
169
666
08/10/2025 11:13:07
00492261341TRLO1.1.1
XLON
6
667
08/10/2025 11:19:24
00492262681TRLO1.1.1
XLON
78
667
08/10/2025 11:19:24
00492262683TRLO1.1.1
XLON
81
667
08/10/2025 11:19:24
00492262682TRLO1.1.1
XLON
23
667.5
08/10/2025 11:28:56
00492264020TRLO1.1.1
CHIX
16
667.5
08/10/2025 11:28:56
00492264021TRLO1.1.1
CHIX
7
667.5
08/10/2025 11:29:36
00492264094TRLO1.1.1
CHIX
76
667.5
08/10/2025 11:29:36
00492264095TRLO1.1.1
BATE
76
667.5
08/10/2025 11:29:36
00492264096TRLO1.1.1
BATE
173
667.5
08/10/2025 11:29:36
00492264097TRLO1.1.1
XLON
20
667.5
08/10/2025 11:31:29
00492264287TRLO1.1.1
CHIX
3
667.5
08/10/2025 11:31:29
00492264288TRLO1.1.1
CHIX
169
667
08/10/2025 11:31:44
00492264323TRLO1.1.1
XLON
11
667
08/10/2025 11:31:44
00492264324TRLO1.1.1
TRQX
44
667
08/10/2025 11:31:44
00492264325TRLO1.1.1
TRQX
11
667
08/10/2025 11:31:44
00492264326TRLO1.1.1
TRQX
22
667
08/10/2025 11:31:44
00492264327TRLO1.1.1
TRQX
76
668.5
08/10/2025 11:36:30
00492264923TRLO1.1.1
BATE
169
669
08/10/2025 11:39:06
00492265288TRLO1.1.1
XLON
16
669
08/10/2025 11:40:00
00492265431TRLO1.1.1
AQXE
32
669
08/10/2025 11:40:00
00492265432TRLO1.1.1
AQXE
107
669
08/10/2025 11:43:38
00492265986TRLO1.1.1
XLON
62
669
08/10/2025 11:43:38
00492265987TRLO1.1.1
XLON
169
670.5
08/10/2025 11:51:03
00492267092TRLO1.1.1
XLON
23
672
08/10/2025 11:55:49
00492268004TRLO1.1.1
CHIX
169
672
08/10/2025 11:55:58
00492268023TRLO1.1.1
XLON
23
672
08/10/2025 12:01:01
00492268908TRLO1.1.1
CHIX
23
672
08/10/2025 12:01:01
00492268909TRLO1.1.1
CHIX
169
672
08/10/2025 12:01:05
00492268925TRLO1.1.1
XLON
26
672.5
08/10/2025 12:10:16
00492270231TRLO1.1.1
XLON
312
672.5
08/10/2025 12:10:16
00492270232TRLO1.1.1
XLON
20
672.5
08/10/2025 12:10:19
00492270238TRLO1.1.1
BATE
208
672.5
08/10/2025 12:10:19
00492270237TRLO1.1.1
BATE
20
673
08/10/2025 12:14:53
00492270915TRLO1.1.1
XLON
49
673
08/10/2025 12:14:53
00492270917TRLO1.1.1
XLON
100
673
08/10/2025 12:14:53
00492270916TRLO1.1.1
XLON
23
672.5
08/10/2025 12:15:13
00492270972TRLO1.1.1
CHIX
23
672.5
08/10/2025 12:15:13
00492270975TRLO1.1.1
CHIX
76
672.5
08/10/2025 12:15:13
00492270973TRLO1.1.1
BATE
76
672.5
08/10/2025 12:15:13
00492270974TRLO1.1.1
BATE
11
672.5
08/10/2025 12:15:13
00492270978TRLO1.1.1
TRQX
22
672.5
08/10/2025 12:15:13
00492270977TRLO1.1.1
TRQX
33
672.5
08/10/2025 12:15:13
00492270976TRLO1.1.1
TRQX
23
673
08/10/2025 12:17:31
00492271301TRLO1.1.1
CHIX
16
672.5
08/10/2025 12:17:45
00492271330TRLO1.1.1
AQXE
64
672.5
08/10/2025 12:17:45
00492271329TRLO1.1.1
AQXE
169
672.5
08/10/2025 12:20:50
00492271787TRLO1.1.1
XLON
16
672.5
08/10/2025 12:21:56
00492272076TRLO1.1.1
AQXE
76
672.5
08/10/2025 12:21:56
00492272075TRLO1.1.1
BATE
11
672.5
08/10/2025 12:22:55
00492272322TRLO1.1.1
TRQX
44
671.5
08/10/2025 12:24:07
00492272418TRLO1.1.1
XLON
51
671.5
08/10/2025 12:24:07
00492272417TRLO1.1.1
XLON
52
672
08/10/2025 12:24:07
00492272419TRLO1.1.1
XLON
22
672
08/10/2025 12:24:07
00492272420TRLO1.1.1
XLON
23
671
08/10/2025 12:25:08
00492272754TRLO1.1.1
CHIX
13
671.5
08/10/2025 12:27:24
00492273024TRLO1.1.1
AQXE
3
672
08/10/2025 12:27:24
00492273025TRLO1.1.1
AQXE
169
670.5
08/10/2025 12:28:42
00492273214TRLO1.1.1
XLON
11
670.5
08/10/2025 12:29:26
00492273281TRLO1.1.1
TRQX
12
672
08/10/2025 12:35:02
00492274215TRLO1.1.1
AQXE
4
672
08/10/2025 12:37:07
00492274408TRLO1.1.1
AQXE
23
671
08/10/2025 12:40:35
00492274776TRLO1.1.1
CHIX
76
671
08/10/2025 12:40:35
00492274775TRLO1.1.1
BATE
76
671
08/10/2025 12:40:35
00492274777TRLO1.1.1
BATE
23
671
08/10/2025 12:40:35
00492274778TRLO1.1.1
CHIX
169
671
08/10/2025 12:40:35
00492274779TRLO1.1.1
XLON
11
670.5
08/10/2025 12:40:35
00492274780TRLO1.1.1
TRQX
16
672
08/10/2025 12:47:17
00492275433TRLO1.1.1
AQXE
23
672
08/10/2025 12:47:17
00492275434TRLO1.1.1
CHIX
76
672
08/10/2025 12:47:17
00492275435TRLO1.1.1
BATE
11
672
08/10/2025 12:47:17
00492275437TRLO1.1.1
TRQX
169
672
08/10/2025 12:47:17
00492275436TRLO1.1.1
XLON
71
673
08/10/2025 12:50:42
00492275911TRLO1.1.1
XLON
98
673
08/10/2025 12:50:42
00492275912TRLO1.1.1
XLON
169
673.5
08/10/2025 12:52:35
00492276157TRLO1.1.1
XLON
16
673.5
08/10/2025 12:54:09
00492276342TRLO1.1.1
AQXE
76
673.5
08/10/2025 12:56:01
00492278001TRLO1.1.1
BATE
169
673.5
08/10/2025 12:57:10
00492278465TRLO1.1.1
XLON
23
673.5
08/10/2025 12:57:23
00492278526TRLO1.1.1
CHIX
16
673.5
08/10/2025 12:59:40
00492279780TRLO1.1.1
AQXE
22
673
08/10/2025 13:00:49
00492280109TRLO1.1.1
TRQX
21
673.5
08/10/2025 13:00:54
00492280124TRLO1.1.1
BATE
55
673.5
08/10/2025 13:00:54
00492280125TRLO1.1.1
BATE
16
673.5
08/10/2025 13:08:26
00492281685TRLO1.1.1
AQXE
76
673.5
08/10/2025 13:09:52
00492281958TRLO1.1.1
BATE
42
673
08/10/2025 13:14:50
00492282983TRLO1.1.1
XLON
338
673
08/10/2025 13:14:50
00492282982TRLO1.1.1
XLON
23
673
08/10/2025 13:16:45
00492283699TRLO1.1.1
CHIX
11
673
08/10/2025 13:16:45
00492283701TRLO1.1.1
TRQX
23
673
08/10/2025 13:16:45
00492283700TRLO1.1.1
CHIX
127
673
08/10/2025 13:16:45
00492283702TRLO1.1.1
XLON
16
673
08/10/2025 13:17:20
00492283917TRLO1.1.1
AQXE
11
672.5
08/10/2025 13:18:15
00492284212TRLO1.1.1
TRQX
76
672.5
08/10/2025 13:18:53
00492284424TRLO1.1.1
BATE
40
672.5
08/10/2025 13:20:37
00492284973TRLO1.1.1
XLON
71
672.5
08/10/2025 13:20:37
00492284972TRLO1.1.1
XLON
58
672.5
08/10/2025 13:20:37
00492284974TRLO1.1.1
XLON
23
672.5
08/10/2025 13:23:02
00492285780TRLO1.1.1
CHIX
11
672.5
08/10/2025 13:25:17
00492286495TRLO1.1.1
TRQX
48
672.5
08/10/2025 13:26:44
00492286958TRLO1.1.1
XLON
121
672.5
08/10/2025 13:26:44
00492286959TRLO1.1.1
XLON
16
672.5
08/10/2025 13:26:47
00492286975TRLO1.1.1
AQXE
76
672.5
08/10/2025 13:27:47
00492287250TRLO1.1.1
BATE
23
672
08/10/2025 13:29:33
00492287790TRLO1.1.1
CHIX
51
673.5
08/10/2025 13:31:55
00492288578TRLO1.1.1
XLON
118
673.5
08/10/2025 13:31:55
00492288579TRLO1.1.1
XLON
16
673.5
08/10/2025 13:33:49
00492288932TRLO1.1.1
AQXE
11
673
08/10/2025 13:34:46
00492289291TRLO1.1.1
TRQX
76
673
08/10/2025 13:34:46
00492289290TRLO1.1.1
BATE
16
674.5
08/10/2025 13:43:06
00492290813TRLO1.1.1
AQXE
23
674.5
08/10/2025 13:43:13
00492290818TRLO1.1.1
CHIX
76
674
08/10/2025 13:44:48
00492291003TRLO1.1.1
BATE
5
674
08/10/2025 13:44:48
00492291006TRLO1.1.1
XLON
23
674
08/10/2025 13:44:48
00492291004TRLO1.1.1
CHIX
164
674
08/10/2025 13:44:48
00492291005TRLO1.1.1
XLON
169
674
08/10/2025 13:44:48
00492291007TRLO1.1.1
XLON
76
674
08/10/2025 13:46:37
00492291273TRLO1.1.1
BATE
23
674
08/10/2025 13:47:48
00492291403TRLO1.1.1
CHIX
61
674.5
08/10/2025 13:50:22
00492291877TRLO1.1.1
XLON
108
674.5
08/10/2025 13:50:22
00492291878TRLO1.1.1
XLON
4
674.5
08/10/2025 13:51:56
00492292167TRLO1.1.1
AQXE
16
674.5
08/10/2025 13:51:56
00492292166TRLO1.1.1
AQXE
12
674.5
08/10/2025 13:51:58
00492292175TRLO1.1.1
AQXE
169
675
08/10/2025 13:53:04
00492292335TRLO1.1.1
XLON
146
676
08/10/2025 14:01:28
00492293839TRLO1.1.1
XLON
23
676
08/10/2025 14:01:28
00492293840TRLO1.1.1
XLON
23
676.5
08/10/2025 14:01:29
00492293842TRLO1.1.1
CHIX
76
676.5
08/10/2025 14:01:29
00492293843TRLO1.1.1
BATE
23
676
08/10/2025 14:03:11
00492294088TRLO1.1.1
CHIX
76
676
08/10/2025 14:03:11
00492294087TRLO1.1.1
BATE
169
676
08/10/2025 14:03:11
00492294089TRLO1.1.1
XLON
169
676
08/10/2025 14:03:11
00492294090TRLO1.1.1
XLON
22
675.5
08/10/2025 14:03:19
00492294114TRLO1.1.1
TRQX
16
675.5
08/10/2025 14:03:19
00492294115TRLO1.1.1
AQXE
16
675.5
08/10/2025 14:03:19
00492294117TRLO1.1.1
AQXE
44
675.5
08/10/2025 14:03:19
00492294116TRLO1.1.1
TRQX
23
676.5
08/10/2025 14:05:39
00492294486TRLO1.1.1
CHIX
76
676.5
08/10/2025 14:05:42
00492294496TRLO1.1.1
BATE
199
677
08/10/2025 14:07:37
00492294848TRLO1.1.1
XLON
139
677
08/10/2025 14:07:37
00492294849TRLO1.1.1
XLON
18
676.5
08/10/2025 14:09:55
00492295233TRLO1.1.1
BATE
16
676.5
08/10/2025 14:13:02
00492295641TRLO1.1.1
AQXE
23
676.5
08/10/2025 14:13:02
00492295642TRLO1.1.1
CHIX
58
676.5
08/10/2025 14:13:02
00492295643TRLO1.1.1
BATE
11
676.5
08/10/2025 14:13:02
00492295645TRLO1.1.1
TRQX
169
676.5
08/10/2025 14:13:02
00492295644TRLO1.1.1
XLON
76
676.5
08/10/2025 14:14:51
00492295986TRLO1.1.1
BATE
16
676.5
08/10/2025 14:15:20
00492296065TRLO1.1.1
AQXE
11
676.5
08/10/2025 14:15:48
00492296161TRLO1.1.1
TRQX
23
676.5
08/10/2025 14:15:48
00492296160TRLO1.1.1
CHIX
16
676.5
08/10/2025 14:18:49
00492296914TRLO1.1.1
AQXE
87
676
08/10/2025 14:18:59
00492296942TRLO1.1.1
XLON
82
676
08/10/2025 14:19:21
00492297035TRLO1.1.1
XLON
76
676
08/10/2025 14:19:59
00492297163TRLO1.1.1
BATE
23
676
08/10/2025 14:20:10
00492297294TRLO1.1.1
CHIX
11
676.5
08/10/2025 14:20:42
00492297386TRLO1.1.1
TRQX
11
676.5
08/10/2025 14:25:54
00492298447TRLO1.1.1
TRQX
16
676
08/10/2025 14:26:33
00492298613TRLO1.1.1
AQXE
76
676
08/10/2025 14:26:33
00492298614TRLO1.1.1
BATE
338
676
08/10/2025 14:26:33
00492298612TRLO1.1.1
XLON
62
676
08/10/2025 14:26:33
00492298615TRLO1.1.1
XLON
107
676
08/10/2025 14:26:33
00492298616TRLO1.1.1
XLON
17
676
08/10/2025 14:26:33
00492298617TRLO1.1.1
CHIX
6
676
08/10/2025 14:26:36
00492298633TRLO1.1.1
CHIX
11
679
08/10/2025 14:31:05
00492301340TRLO1.1.1
TRQX
23
679
08/10/2025 14:31:06
00492301350TRLO1.1.1
CHIX
16
678.5
08/10/2025 14:31:42
00492302823TRLO1.1.1
AQXE
76
678.5
08/10/2025 14:31:42
00492302822TRLO1.1.1
BATE
169
678.5
08/10/2025 14:31:42
00492302824TRLO1.1.1
XLON
23
679.5
08/10/2025 14:34:25
00492310913TRLO1.1.1
CHIX
151
679.5
08/10/2025 14:34:25
00492310917TRLO1.1.1
XLON
169
679.5
08/10/2025 14:34:25
00492310916TRLO1.1.1
XLON
18
679.5
08/10/2025 14:34:25
00492310919TRLO1.1.1
XLON
76
679.5
08/10/2025 14:34:25
00492310918TRLO1.1.1
BATE
11
679.5
08/10/2025 14:34:25
00492310920TRLO1.1.1
TRQX
16
679.5
08/10/2025 14:34:25
00492310921TRLO1.1.1
AQXE
16
679.5
08/10/2025 14:34:25
00492310922TRLO1.1.1
AQXE
23
679.5
08/10/2025 14:36:15
00492314736TRLO1.1.1
CHIX
56
680
08/10/2025 14:36:18
00492315077TRLO1.1.1
XLON
110
680
08/10/2025 14:36:18
00492315074TRLO1.1.1
XLON
3
680
08/10/2025 14:36:18
00492315079TRLO1.1.1
XLON
16
679.5
08/10/2025 14:36:35
00492315507TRLO1.1.1
AQXE
4
679.5
08/10/2025 14:36:46
00492316069TRLO1.1.1
BATE
41
680
08/10/2025 14:38:28
00492319337TRLO1.1.1
XLON
128
680
08/10/2025 14:38:28
00492319338TRLO1.1.1
XLON
11
680
08/10/2025 14:38:36
00492319463TRLO1.1.1
TRQX
72
679.5
08/10/2025 14:38:36
00492319464TRLO1.1.1
BATE
76
679.5
08/10/2025 14:38:36
00492319465TRLO1.1.1
BATE
23
679.5
08/10/2025 14:38:39
00492319554TRLO1.1.1
CHIX
16
679.5
08/10/2025 14:38:42
00492319565TRLO1.1.1
AQXE
76
679
08/10/2025 14:40:23
00492321995TRLO1.1.1
BATE
23
679.5
08/10/2025 14:40:35
00492322078TRLO1.1.1
CHIX
71
679
08/10/2025 14:40:37
00492322084TRLO1.1.1
XLON
83
679
08/10/2025 14:40:37
00492322085TRLO1.1.1
XLON
45
679
08/10/2025 14:40:37
00492322086TRLO1.1.1
XLON
96
679.5
08/10/2025 14:40:37
00492322087TRLO1.1.1
XLON
43
679.5
08/10/2025 14:40:37
00492322088TRLO1.1.1
XLON
23
679
08/10/2025 14:42:01
00492322722TRLO1.1.1
CHIX
76
679
08/10/2025 14:42:01
00492322721TRLO1.1.1
BATE
16
679
08/10/2025 14:42:01
00492322724TRLO1.1.1
AQXE
22
679
08/10/2025 14:42:01
00492322725TRLO1.1.1
TRQX
11
679
08/10/2025 14:42:01
00492322726TRLO1.1.1
TRQX
11
679
08/10/2025 14:42:01
00492322727TRLO1.1.1
TRQX
169
679
08/10/2025 14:42:01
00492322728TRLO1.1.1
XLON
22
679.5
08/10/2025 14:43:59
00492323805TRLO1.1.1
CHIX
1
679.5
08/10/2025 14:44:17
00492324062TRLO1.1.1
CHIX
76
679.5
08/10/2025 14:44:17
00492324063TRLO1.1.1
BATE
338
680
08/10/2025 14:46:02
00492325290TRLO1.1.1
XLON
2
680
08/10/2025 14:46:13
00492325436TRLO1.1.1
AQXE
14
680
08/10/2025 14:46:18
00492325479TRLO1.1.1
AQXE
16
680
08/10/2025 14:46:18
00492325480TRLO1.1.1
AQXE
23
681
08/10/2025 14:47:37
00492326125TRLO1.1.1
CHIX
76
681
08/10/2025 14:47:42
00492326147TRLO1.1.1
BATE
76
682
08/10/2025 14:50:34
00492327648TRLO1.1.1
BATE
23
682
08/10/2025 14:51:16
00492328036TRLO1.1.1
CHIX
122
682
08/10/2025 14:51:16
00492328035TRLO1.1.1
XLON
23
682
08/10/2025 14:51:16
00492328039TRLO1.1.1
CHIX
76
682
08/10/2025 14:51:16
|
00492328038TRLO1.1.1
BATE
169
682
08/10/2025 14:51:16
00492328040TRLO1.1.1
XLON
216
682
08/10/2025 14:51:16
00492328037TRLO1.1.1
XLON
169
682
08/10/2025 14:51:16
00492328041TRLO1.1.1
XLON
24
682.5
08/10/2025 14:53:40
00492329272TRLO1.1.1
XLON
88
682.5
08/10/2025 14:53:40
00492329273TRLO1.1.1
XLON
57
682.5
08/10/2025 14:53:40
00492329274TRLO1.1.1
XLON
11
682.5
08/10/2025 14:55:28
00492330026TRLO1.1.1
TRQX
76
682.5
08/10/2025 14:55:28
00492330024TRLO1.1.1
BATE
76
682.5
08/10/2025 14:55:28
00492330025TRLO1.1.1
BATE
44
682.5
08/10/2025 14:55:28
00492330027TRLO1.1.1
TRQX
169
682.5
08/10/2025 14:55:28
00492330028TRLO1.1.1
XLON
23
682.5
08/10/2025 14:55:28
00492330030TRLO1.1.1
CHIX
23
682.5
08/10/2025 14:55:28
00492330031TRLO1.1.1
CHIX
169
682.5
08/10/2025 14:55:28
00492330029TRLO1.1.1
XLON
16
682.5
08/10/2025 14:55:34
00492330109TRLO1.1.1
AQXE
48
682.5
08/10/2025 14:55:34
00492330108TRLO1.1.1
AQXE
18
683
08/10/2025 14:58:49
00492331349TRLO1.1.1
XLON
169
683
08/10/2025 14:58:49
00492331348TRLO1.1.1
XLON
6
683
08/10/2025 14:59:00
00492331434TRLO1.1.1
CHIX
17
683
08/10/2025 14:59:00
00492331433TRLO1.1.1
CHIX
76
683
08/10/2025 14:59:00
00492331432TRLO1.1.1
BATE
2
683
08/10/2025 14:59:00
00492331437TRLO1.1.1
CHIX
21
683
08/10/2025 14:59:00
00492331435TRLO1.1.1
CHIX
151
683
08/10/2025 14:59:00
00492331438TRLO1.1.1
XLON
11
683
08/10/2025 14:59:00
00492331440TRLO1.1.1
TRQX
11
683
08/10/2025 14:59:00
00492331441TRLO1.1.1
TRQX
16
683
08/10/2025 14:59:00
00492331443TRLO1.1.1
AQXE
16
683
08/10/2025 14:59:00
00492331444TRLO1.1.1
AQXE
169
683
08/10/2025 14:59:00
00492331442TRLO1.1.1
XLON
59
682.5
08/10/2025 15:00:22
00492332270TRLO1.1.1
BATE
11
682.5
08/10/2025 15:00:22
00492332272TRLO1.1.1
TRQX
17
682.5
08/10/2025 15:00:22
00492332271TRLO1.1.1
BATE
169
682
08/10/2025 15:00:25
00492332314TRLO1.1.1
XLON
16
681.5
08/10/2025 15:01:25
00492332705TRLO1.1.1
AQXE
23
682
08/10/2025 15:01:30
00492332777TRLO1.1.1
CHIX
27
682
08/10/2025 15:02:31
00492333189TRLO1.1.1
XLON
68
682
08/10/2025 15:02:31
00492333191TRLO1.1.1
XLON
74
682
08/10/2025 15:02:31
00492333190TRLO1.1.1
XLON
76
681.5
08/10/2025 15:02:43
00492333338TRLO1.1.1
BATE
11
681.5
08/10/2025 15:03:26
00492333579TRLO1.1.1
TRQX
16
681.5
08/10/2025 15:04:22
00492334247TRLO1.1.1
AQXE
23
681.5
08/10/2025 15:04:22
00492334248TRLO1.1.1
CHIX
45
682
08/10/2025 15:04:52
00492334434TRLO1.1.1
XLON
114
682
08/10/2025 15:04:52
00492334433TRLO1.1.1
XLON
10
682
08/10/2025 15:04:52
00492334435TRLO1.1.1
XLON
76
681.5
08/10/2025 15:05:25
00492334772TRLO1.1.1
BATE
11
681.5
08/10/2025 15:06:04
00492335194TRLO1.1.1
TRQX
169
681.5
08/10/2025 15:07:13
00492335893TRLO1.1.1
XLON
23
681
08/10/2025 15:07:37
00492336073TRLO1.1.1
CHIX
16
681
08/10/2025 15:07:49
00492336140TRLO1.1.1
AQXE
12
681
08/10/2025 15:08:56
00492336707TRLO1.1.1
BATE
20
681.5
08/10/2025 15:08:56
00492336708TRLO1.1.1
BATE
44
681.5
08/10/2025 15:08:56
00492336709TRLO1.1.1
BATE
161
681.5
08/10/2025 15:09:51
00492337130TRLO1.1.1
XLON
8
681.5
08/10/2025 15:09:51
00492337131TRLO1.1.1
XLON
23
681.5
08/10/2025 15:11:43
00492338222TRLO1.1.1
CHIX
76
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341486TRLO1.1.1
BATE
16
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341489TRLO1.1.1
AQXE
23
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341488TRLO1.1.1
CHIX
76
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341487TRLO1.1.1
BATE
13
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341491TRLO1.1.1
XLON
16
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341490TRLO1.1.1
AQXE
156
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341493TRLO1.1.1
XLON
169
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341492TRLO1.1.1
XLON
11
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341495TRLO1.1.1
TRQX
11
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341496TRLO1.1.1
TRQX
169
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341494TRLO1.1.1
XLON
11
681.5
08/10/2025 15:17:32
00492341497TRLO1.1.1
TRQX
23
681
08/10/2025 15:19:31
00492342573TRLO1.1.1
CHIX
76
681
08/10/2025 15:19:47
00492342671TRLO1.1.1
BATE
16
681.5
08/10/2025 15:19:50
00492342684TRLO1.1.1
AQXE
11
681
08/10/2025 15:20:07
00492342786TRLO1.1.1
TRQX
169
681
08/10/2025 15:20:07
00492342785TRLO1.1.1
XLON
23
681
08/10/2025 15:21:25
00492343519TRLO1.1.1
CHIX
16
681.5
08/10/2025 15:21:44
00492343636TRLO1.1.1
AQXE
169
681
08/10/2025 15:22:28
00492344053TRLO1.1.1
XLON
11
681
08/10/2025 15:22:45
00492344291TRLO1.1.1
TRQX
76
681
08/10/2025 15:22:57
00492344366TRLO1.1.1
BATE
23
682
08/10/2025 15:27:22
00492347371TRLO1.1.1
CHIX
16
682
08/10/2025 15:27:33
00492347500TRLO1.1.1
AQXE
169
681.5
08/10/2025 15:29:00
00492348265TRLO1.1.1
XLON
16
681.5
08/10/2025 15:29:00
00492348268TRLO1.1.1
AQXE
169
681.5
08/10/2025 15:29:00
00492348266TRLO1.1.1
XLON
169
681.5
08/10/2025 15:29:00
00492348267TRLO1.1.1
XLON
23
681.5
08/10/2025 15:29:00
00492348269TRLO1.1.1
CHIX
88
683
08/10/2025 15:32:04
00492350355TRLO1.1.1
XLON
81
683
08/10/2025 15:32:04
00492350356TRLO1.1.1
XLON
62
683
08/10/2025 15:34:19
00492351835TRLO1.1.1
XLON
107
683
08/10/2025 15:34:19
00492351834TRLO1.1.1
XLON
76
682
08/10/2025 15:34:57
00492352316TRLO1.1.1
BATE
23
682
08/10/2025 15:34:57
00492352318TRLO1.1.1
CHIX
76
682
08/10/2025 15:34:57
00492352317TRLO1.1.1
BATE
76
682
08/10/2025 15:34:57
00492352319TRLO1.1.1
BATE
1
682
08/10/2025 15:34:57
00492352320TRLO1.1.1
AQXE
11
682
08/10/2025 15:34:57
00492352321TRLO1.1.1
TRQX
11
682
08/10/2025 15:34:57
00492352322TRLO1.1.1
TRQX
11
682
08/10/2025 15:34:57
00492352324TRLO1.1.1
TRQX
15
682
08/10/2025 15:34:57
00492352323TRLO1.1.1
AQXE
169
681
08/10/2025 15:37:04
00492353472TRLO1.1.1
XLON
23
681
08/10/2025 15:37:09
00492353512TRLO1.1.1
CHIX
11
681
08/10/2025 15:37:09
00492353514TRLO1.1.1
TRQX
16
681
08/10/2025 15:37:09
00492353513TRLO1.1.1
AQXE
76
681
08/10/2025 15:37:36
00492353837TRLO1.1.1
BATE
23
680.5
08/10/2025 15:39:18
00492354958TRLO1.1.1
CHIX
99
680.5
08/10/2025 15:39:25
00492354991TRLO1.1.1
XLON
70
680.5
08/10/2025 15:39:26
00492355003TRLO1.1.1
XLON
16
681
08/10/2025 15:40:04
00492355476TRLO1.1.1
AQXE
11
680
08/10/2025 15:41:11
00492356168TRLO1.1.1
TRQX
11
681
08/10/2025 15:41:23
00492356347TRLO1.1.1
BATE
65
681
08/10/2025 15:41:23
00492356348TRLO1.1.1
BATE
169
680.5
08/10/2025 15:42:33
00492357014TRLO1.1.1
XLON
23
680.5
08/10/2025 15:43:07
00492357228TRLO1.1.1
CHIX
16
681
08/10/2025 15:43:49
00492357584TRLO1.1.1
AQXE
169
680.5
08/10/2025 15:44:48
00492358059TRLO1.1.1
XLON
76
681
08/10/2025 15:45:15
00492358304TRLO1.1.1
BATE
16
681
08/10/2025 15:47:40
00492359917TRLO1.1.1
AQXE
23
680.5
08/10/2025 15:49:07
00492360596TRLO1.1.1
CHIX
76
681
08/10/2025 15:49:07
00492360595TRLO1.1.1
BATE
11
680.5
08/10/2025 15:49:07
00492360597TRLO1.1.1
TRQX
11
680.5
08/10/2025 15:49:07
00492360599TRLO1.1.1
TRQX
169
680.5
08/10/2025 15:49:07
00492360598TRLO1.1.1
XLON
99
680.5
08/10/2025 15:51:01
00492361586TRLO1.1.1
XLON
70
680.5
08/10/2025 15:51:01
00492361587TRLO1.1.1
XLON
11
680.5
08/10/2025 15:51:07
00492361639TRLO1.1.1
TRQX
23
680.5
08/10/2025 15:51:25
00492361765TRLO1.1.1
CHIX
16
680.5
08/10/2025 15:51:33
00492361807TRLO1.1.1
AQXE
76
680.5
08/10/2025 15:53:04
00492362447TRLO1.1.1
BATE
169
680.5
08/10/2025 15:53:33
00492362736TRLO1.1.1
XLON
11
680.5
08/10/2025 15:53:59
00492362896TRLO1.1.1
TRQX
23
680.5
08/10/2025 15:54:38
00492363488TRLO1.1.1
CHIX
169
681.5
08/10/2025 15:55:56
00492364418TRLO1.1.1
XLON
16
681
08/10/2025 15:55:56
00492364430TRLO1.1.1
AQXE
76
681
08/10/2025 15:56:48
00492364998TRLO1.1.1
BATE
169
680
08/10/2025 15:57:45
00492365784TRLO1.1.1
XLON
5
681
08/10/2025 15:59:01
00492366616TRLO1.1.1
TRQX
169
680
08/10/2025 16:00:07
00492367567TRLO1.1.1
XLON
76
680.5
08/10/2025 16:00:18
00492367740TRLO1.1.1
BATE
16
681
08/10/2025 16:00:48
00492368053TRLO1.1.1
AQXE
23
681.5
08/10/2025 16:01:10
00492368330TRLO1.1.1
CHIX
11
681
08/10/2025 16:01:47
00492368934TRLO1.1.1
TRQX
23
681
08/10/2025 16:01:47
00492368933TRLO1.1.1
CHIX
16
681
08/10/2025 16:01:47
00492368936TRLO1.1.1
AQXE
169
681
08/10/2025 16:01:47
00492368935TRLO1.1.1
XLON
76
681
08/10/2025 16:02:21
00492369198TRLO1.1.1
BATE
76
682.5
08/10/2025 16:06:23
00492371228TRLO1.1.1
BATE
76
682.5
08/10/2025 16:06:23
00492371229TRLO1.1.1
BATE
23
682.5
08/10/2025 16:06:23
00492371230TRLO1.1.1
CHIX
23
682.5
08/10/2025 16:06:23
00492371231TRLO1.1.1
CHIX
23
682.5
08/10/2025 16:06:23
00492371232TRLO1.1.1
CHIX
169
682.5
08/10/2025 16:06:23
00492371234TRLO1.1.1
XLON
169
682.5
08/10/2025 16:06:23
00492371235TRLO1.1.1
XLON
169
682.5
08/10/2025 16:06:23
00492371236TRLO1.1.1
XLON
338
682.5
08/10/2025 16:06:23
00492371233TRLO1.1.1
XLON
32
682.5
08/10/2025 16:06:26
00492371275TRLO1.1.1
AQXE
76
682.5
08/10/2025 16:08:12
00492372595TRLO1.1.1
BATE
44
683
08/10/2025 16:10:05
00492373649TRLO1.1.1
XLON
87
683
08/10/2025 16:10:05
00492373650TRLO1.1.1
XLON
38
683
08/10/2025 16:10:05
00492373651TRLO1.1.1
XLON
16
682.5
08/10/2025 16:10:07
00492373675TRLO1.1.1
AQXE
16
682.5
08/10/2025 16:10:07
00492373676TRLO1.1.1
AQXE
16
682.5
08/10/2025 16:10:07
00492373678TRLO1.1.1
AQXE
23
682.5
08/10/2025 16:10:07
00492373679TRLO1.1.1
CHIX
23
682.5
08/10/2025 16:10:07
00492373680TRLO1.1.1
CHIX
76
682.5
08/10/2025 16:10:07
00492373677TRLO1.1.1
BATE
23
682.5
08/10/2025 16:10:07
00492373681TRLO1.1.1
CHIX
3
683
08/10/2025 16:13:24
00492375641TRLO1.1.1
BATE
34
683
08/10/2025 16:13:24
00492375640TRLO1.1.1
BATE
39
683
08/10/2025 16:13:24
00492375642TRLO1.1.1
BATE
72
683
08/10/2025 16:13:25
00492375643TRLO1.1.1
XLON
101
683
08/10/2025 16:13:25
00492375644TRLO1.1.1
XLON
503
683
08/10/2025 16:13:25
00492375645TRLO1.1.1
XLON
11
682.5
08/10/2025 16:13:28
00492375709TRLO1.1.1
TRQX
23
682.5
08/10/2025 16:13:28
00492375710TRLO1.1.1
CHIX
11
682.5
08/10/2025 16:13:28
00492375712TRLO1.1.1
TRQX
16
682.5
08/10/2025 16:13:28
00492375713TRLO1.1.1
AQXE
83
682.5
08/10/2025 16:13:28
00492375711TRLO1.1.1
TRQX
16
682.5
08/10/2025 16:13:28
00492375714TRLO1.1.1
AQXE
16
682.5
08/10/2025 16:13:28
00492375715TRLO1.1.1
AQXE
23
682.5
08/10/2025 16:13:42
00492375845TRLO1.1.1
CHIX
58
682.5
08/10/2025 16:15:19
00492376646TRLO1.1.1
AQXE
24
682.5
08/10/2025 16:15:37
00492376791TRLO1.1.1
CHIX
507
682.5
08/10/2025 16:15:41
00492376817TRLO1.1.1
XLON
112
683
08/10/2025 16:15:50
00492376851TRLO1.1.1
BATE
158
683
08/10/2025 16:15:50
00492376850TRLO1.1.1
BATE
110
683
08/10/2025 16:19:00
00492378225TRLO1.1.1
BATE
255
683
08/10/2025 16:19:00
00492378224TRLO1.1.1
BATE
22
683
08/10/2025 16:19:00
00492378226TRLO1.1.1
CHIX
95
683
08/10/2025 16:19:00
00492378227TRLO1.1.1
CHIX
11
683
08/10/2025 16:19:00
00492378229TRLO1.1.1
TRQX
23
683
08/10/2025 16:19:00
00492378228TRLO1.1.1
CHIX
169
683
08/10/2025 16:19:00
00492378230TRLO1.1.1
XLON
11
683
08/10/2025 16:19:00
00492378233TRLO1.1.1
TRQX
47
683
08/10/2025 16:19:00
00492378232TRLO1.1.1
TRQX
149
683
08/10/2025 16:19:00
00492378231TRLO1.1.1
XLON
169
683
08/10/2025 16:19:00
00492378235TRLO1.1.1
XLON
169
683
08/10/2025 16:19:00
00492378236TRLO1.1.1
XLON
554
683
08/10/2025 16:19:00
00492378234TRLO1.1.1
XLON
18
683
08/10/2025 16:19:00
00492378237TRLO1.1.1
AQXE
133
682.5
08/10/2025 16:20:04
00492378884TRLO1.1.1
XLON
38
683
08/10/2025 16:20:32
00492379102TRLO1.1.1
AQXE
133
682
08/10/2025 16:21:12
00492379514TRLO1.1.1
XLON
22
683
08/10/2025 16:22:43
00492380303TRLO1.1.1
AQXE
22
682.5
08/10/2025 16:23:09
00492380461TRLO1.1.1
CHIX
157
682.5
08/10/2025 16:23:09
00492380462TRLO1.1.1
XLON
226
682.5
08/10/2025 16:23:10
00492380465TRLO1.1.1
BATE
8
682.5
08/10/2025 16:23:10
00492380466TRLO1.1.1
TRQX
20
682.5
08/10/2025 16:23:10
00492380467TRLO1.1.1
TRQX
20
683
08/10/2025 16:24:35
00492381167TRLO1.1.1
AQXE
53
682.5
08/10/2025 16:25:17
00492381712TRLO1.1.1
CHIX
104
682.5
08/10/2025 16:25:17
00492381711TRLO1.1.1
BATE
501
682.5
08/10/2025 16:25:17
00492381713TRLO1.1.1
XLON
21
682.5
08/10/2025 16:25:17
00492381714TRLO1.1.1
TRQX
19
682
08/10/2025 16:26:10
00492382526TRLO1.1.1
CHIX
66
682.5
08/10/2025 16:27:05
00492383130TRLO1.1.1
BATE
21
682.5
08/10/2025 16:27:08
00492383155TRLO1.1.1
AQXE
10
682.5
08/10/2025 16:27:31
00492383366TRLO1.1.1
TRQX
10
682.5
08/10/2025 16:27:56
00492383785TRLO1.1.1
CHIX