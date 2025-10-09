Die US-Börsen kommen am heutigen Donnerstag bislang nicht in Schwung. Der US-Leitindex Dow Jones verliert im frühen Handel 0,3 Prozent auf 46.450,55 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gibt 0,2 Prozent nach auf 6.736,99 Zähler. Und auch der technologielastige Nasdaq 100 notiert 0,3 Prozent tiefer bei 25.068,06 Punkte.Bei den Einzelwerten ragte Nvidia heraus: Die Aktie hat heute ein neues Rekordhoch markiert. Aktuell notiert sie 2,7 Prozent im Plus bei 197,19 Dollar führt damit die Gewinnerliste im Dow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
