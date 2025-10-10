Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 10
www.bodycote.com
10 October 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
9 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,451
Highest price paid per share (pence per share):
693.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
672.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
682.43p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,557,726 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,752,678 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,898,446 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
98
684.5
09/10/2025 08:07:36
00492453016TRLO1.1.1
XLON
74
684.5
09/10/2025 08:07:36
00492453017TRLO1.1.1
XLON
22
684.5
09/10/2025 08:07:46
00492453035TRLO1.1.1
CHIX
73
685
09/10/2025 08:09:03
00492453225TRLO1.1.1
BATE
11
685
09/10/2025 08:09:11
00492453251TRLO1.1.1
TRQX
33
689
09/10/2025 08:12:29
00492453950TRLO1.1.1
XLON
31
689
09/10/2025 08:12:35
00492453959TRLO1.1.1
XLON
108
689
09/10/2025 08:12:35
00492453960TRLO1.1.1
XLON
16
689
09/10/2025 08:13:31
00492454042TRLO1.1.1
AQXE
172
691
09/10/2025 08:16:49
00492454464TRLO1.1.1
XLON
22
691
09/10/2025 08:20:50
00492454900TRLO1.1.1
CHIX
11
692
09/10/2025 08:21:05
00492454926TRLO1.1.1
TRQX
73
692
09/10/2025 08:21:05
00492454925TRLO1.1.1
BATE
172
691
09/10/2025 08:22:17
00492455080TRLO1.1.1
XLON
16
690.5
09/10/2025 08:22:22
00492455094TRLO1.1.1
AQXE
22
690.5
09/10/2025 08:22:48
00492455138TRLO1.1.1
CHIX
11
692
09/10/2025 08:23:05
00492455192TRLO1.1.1
TRQX
73
692
09/10/2025 08:23:26
00492455270TRLO1.1.1
BATE
11
690.5
09/10/2025 08:23:37
00492455299TRLO1.1.1
AQXE
5
690.5
09/10/2025 08:23:55
00492455341TRLO1.1.1
AQXE
172
688.5
09/10/2025 08:27:52
00492455992TRLO1.1.1
XLON
11
692
09/10/2025 08:29:32
00492456215TRLO1.1.1
TRQX
22
689.5
09/10/2025 08:30:30
00492456365TRLO1.1.1
CHIX
16
690.5
09/10/2025 08:31:30
00492456482TRLO1.1.1
AQXE
73
689.5
09/10/2025 08:31:38
00492456498TRLO1.1.1
BATE
11
692
09/10/2025 08:38:54
00492457548TRLO1.1.1
TRQX
127
690.5
09/10/2025 08:39:07
00492457589TRLO1.1.1
XLON
45
690.5
09/10/2025 08:39:07
00492457590TRLO1.1.1
XLON
16
690.5
09/10/2025 08:41:34
00492457982TRLO1.1.1
AQXE
172
690.5
09/10/2025 08:42:22
00492458138TRLO1.1.1
XLON
22
690.5
09/10/2025 08:43:04
00492458227TRLO1.1.1
CHIX
73
690
09/10/2025 08:48:31
00492458799TRLO1.1.1
BATE
11
692
09/10/2025 08:48:31
00492458798TRLO1.1.1
TRQX
58
690
09/10/2025 08:48:58
00492458846TRLO1.1.1
XLON
109
690
09/10/2025 08:48:58
00492458845TRLO1.1.1
XLON
5
690
09/10/2025 08:48:58
00492458847TRLO1.1.1
XLON
16
690.5
09/10/2025 08:51:38
00492459306TRLO1.1.1
AQXE
172
693
09/10/2025 08:57:45
00492460522TRLO1.1.1
XLON
22
693.5
09/10/2025 08:57:47
00492460527TRLO1.1.1
CHIX
11
693.5
09/10/2025 08:58:07
00492460630TRLO1.1.1
TRQX
9
693.5
09/10/2025 09:00:09
00492461125TRLO1.1.1
CHIX
13
693.5
09/10/2025 09:00:09
00492461124TRLO1.1.1
CHIX
73
692
09/10/2025 09:01:20
00492461423TRLO1.1.1
BATE
14
692.5
09/10/2025 09:02:28
00492461625TRLO1.1.1
XLON
158
692.5
09/10/2025 09:02:28
00492461624TRLO1.1.1
XLON
27
691.5
09/10/2025 09:03:39
00492461885TRLO1.1.1
BATE
46
692
09/10/2025 09:03:39
00492461886TRLO1.1.1
BATE
7
691.5
09/10/2025 09:03:48
00492461918TRLO1.1.1
AQXE
9
691.5
09/10/2025 09:03:48
00492461917TRLO1.1.1
AQXE
11
691.5
09/10/2025 09:05:34
00492462238TRLO1.1.1
TRQX
22
691
09/10/2025 09:06:47
00492462484TRLO1.1.1
CHIX
172
691
09/10/2025 09:07:40
00492462703TRLO1.1.1
XLON
16
691.5
09/10/2025 09:08:27
00492462891TRLO1.1.1
AQXE
73
692
09/10/2025 09:08:40
00492462950TRLO1.1.1
BATE
11
691.5
09/10/2025 09:12:21
00492463368TRLO1.1.1
TRQX
172
689.5
09/10/2025 09:12:56
00492463426TRLO1.1.1
XLON
22
689
09/10/2025 09:13:48
00492463519TRLO1.1.1
CHIX
16
691
09/10/2025 09:15:40
00492463798TRLO1.1.1
AQXE
73
689.5
09/10/2025 09:15:54
00492463838TRLO1.1.1
BATE
43
688
09/10/2025 09:18:03
00492464370TRLO1.1.1
XLON
42
688.5
09/10/2025 09:18:03
00492464371TRLO1.1.1
XLON
87
688.5
09/10/2025 09:18:03
00492464372TRLO1.1.1
XLON
172
687.5
09/10/2025 09:25:02
00492465242TRLO1.1.1
XLON
12
690
09/10/2025 09:27:36
00492465650TRLO1.1.1
TRQX
17
689.5
09/10/2025 09:29:42
00492465815TRLO1.1.1
AQXE
24
689.5
09/10/2025 09:29:42
00492465817TRLO1.1.1
CHIX
79
689.5
09/10/2025 09:29:42
00492465816TRLO1.1.1
BATE
172
689.5
09/10/2025 09:30:12
00492465862TRLO1.1.1
XLON
24
689.5
09/10/2025 09:34:23
00492466297TRLO1.1.1
CHIX
12
689
09/10/2025 09:34:28
00492466309TRLO1.1.1
TRQX
17
689.5
09/10/2025 09:34:42
00492466369TRLO1.1.1
AQXE
79
689.5
09/10/2025 09:34:52
00492466389TRLO1.1.1
BATE
172
689
09/10/2025 09:35:01
00492466422TRLO1.1.1
XLON
11
689
09/10/2025 09:39:04
00492466824TRLO1.1.1
XLON
161
689
09/10/2025 09:39:04
00492466825TRLO1.1.1
XLON
12
689
09/10/2025 09:40:37
00492466987TRLO1.1.1
TRQX
24
689
09/10/2025 09:40:57
00492467031TRLO1.1.1
CHIX
7
689.5
09/10/2025 09:41:15
00492467088TRLO1.1.1
AQXE
10
689.5
09/10/2025 09:41:15
00492467087TRLO1.1.1
AQXE
79
689.5
09/10/2025 09:41:30
00492467109TRLO1.1.1
BATE
172
690.5
09/10/2025 09:45:17
00492467632TRLO1.1.1
XLON
344
691.5
09/10/2025 09:56:38
00492469142TRLO1.1.1
XLON
1
690.5
09/10/2025 09:57:20
00492469229TRLO1.1.1
AQXE
17
690.5
09/10/2025 09:57:20
00492469230TRLO1.1.1
AQXE
5
690.5
09/10/2025 09:57:20
00492469232TRLO1.1.1
TRQX
8
690.5
09/10/2025 09:57:20
00492469231TRLO1.1.1
TRQX
81
689.5
09/10/2025 09:59:12
00492469462TRLO1.1.1
BATE
25
689.5
09/10/2025 10:00:01
00492469663TRLO1.1.1
CHIX
81
689.5
09/10/2025 10:01:47
00492469887TRLO1.1.1
BATE
13
689.5
09/10/2025 10:01:52
00492469898TRLO1.1.1
TRQX
11
690.5
09/10/2025 10:02:07
00492469921TRLO1.1.1
AQXE
7
690.5
09/10/2025 10:02:07
00492469922TRLO1.1.1
AQXE
58
689.5
09/10/2025 10:02:16
00492469946TRLO1.1.1
XLON
78
689.5
09/10/2025 10:02:16
00492469947TRLO1.1.1
XLON
36
689.5
09/10/2025 10:02:17
00492469952TRLO1.1.1
XLON
24
689
09/10/2025 10:02:27
00492470050TRLO1.1.1
CHIX
1
689
09/10/2025 10:04:36
00492470295TRLO1.1.1
CHIX
58
689
09/10/2025 10:06:31
00492470578TRLO1.1.1
XLON
2
689
09/10/2025 10:06:31
00492470579TRLO1.1.1
XLON
16
689
09/10/2025 10:06:39
00492470590TRLO1.1.1
XLON
5
689
09/10/2025 10:06:39
00492470591TRLO1.1.1
XLON
6
689
09/10/2025 10:06:39
00492470592TRLO1.1.1
XLON
85
689
09/10/2025 10:06:54
00492470615TRLO1.1.1
XLON
25
690.5
09/10/2025 10:10:07
00492470927TRLO1.1.1
CHIX
81
690.5
09/10/2025 10:10:19
00492470947TRLO1.1.1
BATE
13
690.5
09/10/2025 10:10:36
00492471009TRLO1.1.1
TRQX
18
691
09/10/2025 10:10:49
00492471030TRLO1.1.1
AQXE
18
691
09/10/2025 10:22:57
00492472522TRLO1.1.1
AQXE
25
690.5
09/10/2025 10:22:57
00492472525TRLO1.1.1
CHIX
81
690.5
09/10/2025 10:22:57
00492472523TRLO1.1.1
BATE
172
691
09/10/2025 10:22:57
00492472524TRLO1.1.1
XLON
13
690.5
09/10/2025 10:22:57
00492472527TRLO1.1.1
TRQX
172
691
09/10/2025 10:22:57
00492472526TRLO1.1.1
XLON
75
690
09/10/2025 10:24:59
00492472758TRLO1.1.1
XLON
97
690
09/10/2025 10:24:59
00492472757TRLO1.1.1
XLON
25
690.5
09/10/2025 10:27:13
00492473181TRLO1.1.1
CHIX
35
689.5
09/10/2025 10:27:41
00492473241TRLO1.1.1
BATE
9
689.5
09/10/2025 10:27:41
00492473242TRLO1.1.1
BATE
8
689.5
09/10/2025 10:27:45
00492473248TRLO1.1.1
BATE
29
689.5
09/10/2025 10:28:00
00492473258TRLO1.1.1
BATE
11
689
09/10/2025 10:28:40
00492473333TRLO1.1.1
TRQX
58
689
09/10/2025 10:28:56
00492473351TRLO1.1.1
XLON
29
689
09/10/2025 10:28:56
00492473353TRLO1.1.1
XLON
85
689
09/10/2025 10:28:56
00492473352TRLO1.1.1
XLON
18
688.5
09/10/2025 10:28:56
00492473354TRLO1.1.1
AQXE
2
689
09/10/2025 10:28:56
00492473355TRLO1.1.1
TRQX
42
685.5
09/10/2025 10:38:43
00492474632TRLO1.1.1
XLON
130
685.5
09/10/2025 10:38:43
00492474633TRLO1.1.1
XLON
13
685
09/10/2025 10:39:00
00492474716TRLO1.1.1
TRQX
25
685
09/10/2025 10:39:00
00492474714TRLO1.1.1
CHIX
81
685
09/10/2025 10:39:00
00492474715TRLO1.1.1
BATE
18
685
09/10/2025 10:39:11
00492474740TRLO1.1.1
AQXE
36
685.5
09/10/2025 10:41:54
00492474997TRLO1.1.1
XLON
4
686
09/10/2025 10:41:54
00492474998TRLO1.1.1
XLON
15
686
09/10/2025 10:41:54
00492474999TRLO1.1.1
XLON
77
686
09/10/2025 10:41:54
00492475000TRLO1.1.1
XLON
40
686
09/10/2025 10:41:54
00492475001TRLO1.1.1
XLON
25
684.5
09/10/2025 10:47:39
00492475773TRLO1.1.1
CHIX
81
685.5
09/10/2025 10:47:41
00492475776TRLO1.1.1
BATE
18
686
09/10/2025 10:48:46
00492475966TRLO1.1.1
AQXE
172
685.5
09/10/2025 10:48:49
00492475972TRLO1.1.1
XLON
13
685
09/10/2025 10:49:41
00492476075TRLO1.1.1
TRQX
25
687
09/10/2025 10:57:44
00492477414TRLO1.1.1
CHIX
172
687
09/10/2025 10:57:44
00492477415TRLO1.1.1
XLON
18
687
09/10/2025 10:59:47
00492477867TRLO1.1.1
AQXE
81
687.5
09/10/2025 11:02:29
00492478383TRLO1.1.1
BATE
172
687.5
09/10/2025 11:02:29
00492478384TRLO1.1.1
XLON
13
686.5
09/10/2025 11:05:06
00492478939TRLO1.1.1
TRQX
25
686
09/10/2025 11:07:43
00492479284TRLO1.1.1
CHIX
74
686.5
09/10/2025 11:07:45
00492479291TRLO1.1.1
BATE
7
686.5
09/10/2025 11:07:45
00492479292TRLO1.1.1
BATE
59
686
09/10/2025 11:09:02
00492479467TRLO1.1.1
XLON
113
686
09/10/2025 11:09:02
00492479468TRLO1.1.1
XLON
13
686
09/10/2025 11:09:02
00492479469TRLO1.1.1
TRQX
18
685.5
09/10/2025 11:09:43
00492479623TRLO1.1.1
AQXE
81
687
09/10/2025 11:14:05
00492480198TRLO1.1.1
XLON
3
687.5
09/10/2025 11:14:05
00492480200TRLO1.1.1
XLON
88
687.5
09/10/2025 11:14:05
00492480199TRLO1.1.1
XLON
172
685
09/10/2025 11:20:24
00492481063TRLO1.1.1
XLON
35
684.5
09/10/2025 11:22:26
00492481361TRLO1.1.1
BATE
18
684.5
09/10/2025 11:22:48
00492481407TRLO1.1.1
AQXE
46
684.5
09/10/2025 11:22:48
00492481408TRLO1.1.1
BATE
13
684.5
09/10/2025 11:22:48
00492481410TRLO1.1.1
TRQX
25
684.5
09/10/2025 11:22:48
00492481409TRLO1.1.1
CHIX
9
684
09/10/2025 11:26:13
00492482286TRLO1.1.1
CHIX
16
684
09/10/2025 11:26:29
00492482326TRLO1.1.1
CHIX
172
682.5
09/10/2025 11:26:40
00492482366TRLO1.1.1
XLON
81
683.5
09/10/2025 11:27:19
00492482454TRLO1.1.1
BATE
13
684.5
09/10/2025 11:28:07
00492482593TRLO1.1.1
TRQX
18
683.5
09/10/2025 11:28:37
00492482644TRLO1.1.1
AQXE
172
683.5
09/10/2025 11:32:51
00492483165TRLO1.1.1
XLON
11
683.5
09/10/2025 11:35:36
00492483395TRLO1.1.1
CHIX
14
683.5
09/10/2025 11:35:53
00492483457TRLO1.1.1
CHIX
81
683.5
09/10/2025 11:36:41
00492483574TRLO1.1.1
BATE
11
683.5
09/10/2025 11:37:34
00492483636TRLO1.1.1
TRQX
2
683.5
09/10/2025 11:38:33
00492483743TRLO1.1.1
TRQX
172
683.5
09/10/2025 11:38:52
00492483767TRLO1.1.1
XLON
18
683
09/10/2025 11:38:56
00492483785TRLO1.1.1
AQXE
172
682.5
09/10/2025 11:44:51
00492484720TRLO1.1.1
XLON
11
682.5
09/10/2025 11:47:00
00492484946TRLO1.1.1
TRQX
9
682.5
09/10/2025 11:49:02
00492485134TRLO1.1.1
AQXE
2
682.5
09/10/2025 11:49:02
00492485138TRLO1.1.1
AQXE
2
682.5
09/10/2025 11:49:02
00492485139TRLO1.1.1
TRQX
81
682
09/10/2025 11:50:00
00492485272TRLO1.1.1
BATE
7
682.5
09/10/2025 11:50:00
00492485273TRLO1.1.1
AQXE
25
682
09/10/2025 11:50:00
00492485274TRLO1.1.1
CHIX
58
682
09/10/2025 11:50:50
00492485411TRLO1.1.1
XLON
114
682
09/10/2025 11:50:50
00492485412TRLO1.1.1
XLON
25
681.5
09/10/2025 11:54:09
00492485894TRLO1.1.1
CHIX
12
681.5
09/10/2025 11:55:23
00492486076TRLO1.1.1
BATE
69
682
09/10/2025 11:55:23
00492486077TRLO1.1.1
BATE
13
681.5
09/10/2025 11:56:16
00492486190TRLO1.1.1
TRQX
22
681.5
09/10/2025 11:56:53
00492486289TRLO1.1.1
XLON
150
681.5
09/10/2025 11:56:53
00492486288TRLO1.1.1
XLON
18
682
09/10/2025 11:56:55
00492486294TRLO1.1.1
AQXE
81
682
09/10/2025 12:03:38
00492487362TRLO1.1.1
BATE
312
683
09/10/2025 12:07:51
00492488069TRLO1.1.1
XLON
32
683
09/10/2025 12:07:51
00492488070TRLO1.1.1
XLON
172
683
09/10/2025 12:11:32
00492488806TRLO1.1.1
XLON
172
683
09/10/2025 12:16:11
00492489506TRLO1.1.1
XLON
172
683
09/10/2025 12:20:53
00492490135TRLO1.1.1
XLON
81
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490658TRLO1.1.1
BATE
81
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490659TRLO1.1.1
BATE
25
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490660TRLO1.1.1
CHIX
25
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490661TRLO1.1.1
CHIX
25
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490662TRLO1.1.1
CHIX
13
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490666TRLO1.1.1
TRQX
18
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490663TRLO1.1.1
AQXE
18
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490664TRLO1.1.1
AQXE
18
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490665TRLO1.1.1
AQXE
13
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490667TRLO1.1.1
TRQX
13
682.5
09/10/2025 12:24:04
00492490668TRLO1.1.1
TRQX
25
682
09/10/2025 12:24:38
00492490742TRLO1.1.1
CHIX
81
681
09/10/2025 12:25:19
00492490896TRLO1.1.1
BATE
172
683
09/10/2025 12:25:33
00492490957TRLO1.1.1
XLON
1
682.5
09/10/2025 12:26:13
00492491069TRLO1.1.1
TRQX
12
682.5
09/10/2025 12:26:47
00492491144TRLO1.1.1
TRQX
18
683
09/10/2025 12:26:51
00492491149TRLO1.1.1
AQXE
172
683
09/10/2025 12:32:20
00492491985TRLO1.1.1
XLON
25
682
09/10/2025 12:33:25
00492492128TRLO1.1.1
CHIX
81
682
09/10/2025 12:33:25
00492492127TRLO1.1.1
BATE
13
682
09/10/2025 12:34:46
00492492370TRLO1.1.1
TRQX
18
682
09/10/2025 12:36:03
00492492537TRLO1.1.1
AQXE
172
682
09/10/2025 12:36:03
00492492538TRLO1.1.1
XLON
81
682
09/10/2025 12:41:54
00492493870TRLO1.1.1
BATE
25
681.5
09/10/2025 12:46:26
00492494584TRLO1.1.1
CHIX
172
681.5
09/10/2025 12:46:26
00492494585TRLO1.1.1
XLON
172
681.5
09/10/2025 12:48:20
00492494822TRLO1.1.1
XLON
81
681.5
09/10/2025 12:50:41
00492495192TRLO1.1.1
BATE
25
681.5
09/10/2025 12:52:00
00492495442TRLO1.1.1
CHIX
13
681
09/10/2025 12:52:29
00492495501TRLO1.1.1
TRQX
13
681
09/10/2025 12:52:29
00492495502TRLO1.1.1
TRQX
18
681
09/10/2025 12:52:29
00492495500TRLO1.1.1
AQXE
42
681
09/10/2025 12:53:01
00492495667TRLO1.1.1
XLON
85
681
09/10/2025 12:53:01
00492495666TRLO1.1.1
XLON
16
681
09/10/2025 12:53:01
00492495669TRLO1.1.1
XLON
29
681
09/10/2025 12:53:01
00492495668TRLO1.1.1
XLON
18
681
09/10/2025 12:54:41
00492496062TRLO1.1.1
AQXE
25
681
09/10/2025 12:57:47
00492496515TRLO1.1.1
CHIX
172
679
09/10/2025 12:59:00
00492496751TRLO1.1.1
XLON
12
680
09/10/2025 13:00:58
00492497114TRLO1.1.1
TRQX
1
680
09/10/2025 13:01:06
00492497310TRLO1.1.1
TRQX
81
679
09/10/2025 13:01:44
00492497374TRLO1.1.1
BATE
18
679
09/10/2025 13:03:45
00492497624TRLO1.1.1
AQXE
172
679
09/10/2025 13:04:48
00492497761TRLO1.1.1
XLON
25
679
09/10/2025 13:08:05
00492498288TRLO1.1.1
CHIX
81
679
09/10/2025 13:09:06
00492498660TRLO1.1.1
BATE
42
678.5
09/10/2025 13:11:01
00492499055TRLO1.1.1
XLON
81
678.5
09/10/2025 13:11:01
00492499054TRLO1.1.1
XLON
49
678.5
09/10/2025 13:11:01
00492499056TRLO1.1.1
XLON
18
678
09/10/2025 13:11:36
00492499166TRLO1.1.1
AQXE
13
679
09/10/2025 13:16:53
00492499965TRLO1.1.1
TRQX
25
679
09/10/2025 13:16:53
00492499964TRLO1.1.1
CHIX
172
679
09/10/2025 13:17:11
00492500023TRLO1.1.1
XLON
81
679
09/10/2025 13:18:43
00492500259TRLO1.1.1
BATE
13
679
09/10/2025 13:20:18
00492500468TRLO1.1.1
TRQX
18
678.5
09/10/2025 13:23:24
00492500931TRLO1.1.1
XLON
150
678.5
09/10/2025 13:23:24
00492500932TRLO1.1.1
XLON
4
679
09/10/2025 13:23:24
00492500933TRLO1.1.1
XLON
81
678.5
09/10/2025 13:29:00
00492501741TRLO1.1.1
BATE
18
678.5
09/10/2025 13:29:28
00492501828TRLO1.1.1
AQXE
25
678.5
09/10/2025 13:29:28
00492501829TRLO1.1.1
CHIX
13
678.5
09/10/2025 13:30:05
00492501918TRLO1.1.1
TRQX
172
678.5
09/10/2025 13:30:05
00492501917TRLO1.1.1
XLON
6
678
09/10/2025 13:31:42
00492502199TRLO1.1.1
AQXE
12
678.5
09/10/2025 13:31:42
00492502200TRLO1.1.1
AQXE
76
678.5
09/10/2025 13:35:31
00492502761TRLO1.1.1
BATE
172
679
09/10/2025 13:36:57
00492502952TRLO1.1.1
XLON
172
678
09/10/2025 13:37:49
00492503165TRLO1.1.1
XLON
18
678.5
09/10/2025 13:37:49
00492503163TRLO1.1.1
AQXE
25
678.5
09/10/2025 13:37:49
00492503164TRLO1.1.1
CHIX
13
678.5
09/10/2025 13:37:49
00492503166TRLO1.1.1
TRQX
25
677.5
09/10/2025 13:40:46
00492503687TRLO1.1.1
CHIX
81
677.5
09/10/2025 13:41:25
00492503818TRLO1.1.1
BATE
172
676.5
09/10/2025 13:50:36
00492505704TRLO1.1.1
XLON
21
678.5
09/10/2025 13:53:23
00492506178TRLO1.1.1
TRQX
133
677.5
09/10/2025 13:53:27
00492506181TRLO1.1.1
BATE
1
677.5
09/10/2025 13:53:27
00492506183TRLO1.1.1
AQXE
28
677.5
09/10/2025 13:53:27
00492506182TRLO1.1.1
AQXE
41
676.5
09/10/2025 13:55:14
00492506500TRLO1.1.1
CHIX
51
676.5
09/10/2025 13:55:14
00492506502TRLO1.1.1
XLON
172
676.5
09/10/2025 13:55:14
00492506501TRLO1.1.1
XLON
121
676.5
09/10/2025 13:55:14
00492506503TRLO1.1.1
XLON
31
676.5
09/10/2025 13:59:09
00492507421TRLO1.1.1
XLON
141
676.5
09/10/2025 13:59:09
00492507420TRLO1.1.1
XLON
31
676
09/10/2025 14:02:56
00492508609TRLO1.1.1
XLON
81
676
09/10/2025 14:02:56
00492508610TRLO1.1.1
XLON
60
676
09/10/2025 14:02:56
00492508611TRLO1.1.1
XLON
36
676
09/10/2025 14:03:07
00492508652TRLO1.1.1
CHIX
29
676.5
09/10/2025 14:03:21
00492508738TRLO1.1.1
AQXE
133
676
09/10/2025 14:05:01
00492509231TRLO1.1.1
BATE
21
676
09/10/2025 14:06:41
00492509795TRLO1.1.1
TRQX
172
676
09/10/2025 14:06:41
00492509794TRLO1.1.1
XLON
5
676
09/10/2025 14:06:41
00492509796TRLO1.1.1
CHIX
31
676
09/10/2025 14:10:27
00492510939TRLO1.1.1
XLON
111
676
09/10/2025 14:10:27
00492510938TRLO1.1.1
XLON
30
676
09/10/2025 14:10:27
00492510940TRLO1.1.1
XLON
41
676
09/10/2025 14:12:37
00492511688TRLO1.1.1
CHIX
29
676.5
09/10/2025 14:12:49
00492511776TRLO1.1.1
AQXE
21
676
09/10/2025 14:12:49
00492511777TRLO1.1.1
TRQX
87
676
09/10/2025 14:12:58
00492511854TRLO1.1.1
BATE
46
676
09/10/2025 14:12:58
00492511855TRLO1.1.1
BATE
172
676.5
09/10/2025 14:14:15
00492512240TRLO1.1.1
XLON
172
676
09/10/2025 14:21:35
00492514853TRLO1.1.1
XLON
41
676.5
09/10/2025 14:23:25
00492515639TRLO1.1.1
CHIX
133
676.5
09/10/2025 14:25:24
00492516657TRLO1.1.1
BATE
21
676.5
09/10/2025 14:25:24
00492516659TRLO1.1.1
TRQX
172
676.5
09/10/2025 14:25:25
00492516661TRLO1.1.1
XLON
29
676.5
09/10/2025 14:25:31
00492516685TRLO1.1.1
AQXE
6
676.5
09/10/2025 14:27:34
00492517306TRLO1.1.1
XLON
166
676.5
09/10/2025 14:27:34
00492517305TRLO1.1.1
XLON
172
676
09/10/2025 14:29:47
00492518119TRLO1.1.1
XLON
29
676.5
09/10/2025 14:30:49
00492519795TRLO1.1.1
AQXE
21
676.5
09/10/2025 14:30:50
00492519808TRLO1.1.1
TRQX
133
676.5
09/10/2025 14:30:53
00492519843TRLO1.1.1
BATE
41
676
09/10/2025 14:30:53
00492519844TRLO1.1.1
CHIX
172
675.5
09/10/2025 14:31:49
00492520691TRLO1.1.1
XLON
172
675.5
09/10/2025 14:34:01
00492522372TRLO1.1.1
XLON
21
676
09/10/2025 14:34:30
00492522849TRLO1.1.1
TRQX
41
676
09/10/2025 14:34:30
00492522850TRLO1.1.1
CHIX
4
676.5
09/10/2025 14:34:35
00492522916TRLO1.1.1
AQXE
25
676.5
09/10/2025 14:34:35
00492522915TRLO1.1.1
AQXE
88
676
09/10/2025 14:34:42
00492523035TRLO1.1.1
BATE
45
676.5
09/10/2025 14:34:42
00492523036TRLO1.1.1
BATE
29
676.5
09/10/2025 14:38:19
00492525682TRLO1.1.1
AQXE
60
676.5
09/10/2025 14:38:34
00492525792TRLO1.1.1
BATE
73
676.5
09/10/2025 14:38:34
00492525790TRLO1.1.1
BATE
344
676
09/10/2025 14:38:42
00492525870TRLO1.1.1
XLON
21
676.5
09/10/2025 14:38:42
00492525871TRLO1.1.1
TRQX
41
676
09/10/2025 14:38:43
00492525882TRLO1.1.1
CHIX
172
676
09/10/2025 14:40:48
00492527780TRLO1.1.1
XLON
172
675.5
09/10/2025 14:41:31
00492528393TRLO1.1.1
XLON
172
675.5
09/10/2025 14:41:31
00492528394TRLO1.1.1
XLON
41
675.5
09/10/2025 14:42:04
00492528937TRLO1.1.1
CHIX
4
676.5
09/10/2025 14:42:10
00492529084TRLO1.1.1
AQXE
25
676.5
09/10/2025 14:42:10
00492529085TRLO1.1.1
AQXE
7
676
09/10/2025 14:43:15
00492530151TRLO1.1.1
XLON
117
676
09/10/2025 14:43:15
00492530152TRLO1.1.1
XLON
48
676
09/10/2025 14:43:28
00492530350TRLO1.1.1
XLON
172
676
09/10/2025 14:43:28
00492530351TRLO1.1.1
XLON
21
675.5
09/10/2025 14:44:23
00492531110TRLO1.1.1
TRQX
133
675.5
09/10/2025 14:44:23
00492531109TRLO1.1.1
BATE
42
675.5
09/10/2025 14:45:31
00492532328TRLO1.1.1
XLON
87
675.5
09/10/2025 14:45:31
00492532330TRLO1.1.1
XLON
43
676
09/10/2025 14:45:31
00492532332TRLO1.1.1
XLON
13
676
09/10/2025 14:45:55
00492532681TRLO1.1.1
AQXE
16
676.5
09/10/2025 14:45:55
00492532682TRLO1.1.1
AQXE
30
675.5
09/10/2025 14:46:14
00492532971TRLO1.1.1
CHIX
11
675.5
09/10/2025 14:46:14
00492532972TRLO1.1.1
CHIX
133
675.5
09/10/2025 14:46:30
00492533274TRLO1.1.1
BATE
21
675
09/10/2025 14:47:22
00492534209TRLO1.1.1
TRQX
172
675
09/10/2025 14:47:22
00492534208TRLO1.1.1
XLON
41
674.5
09/10/2025 14:51:04
00492537372TRLO1.1.1
CHIX
133
674.5
09/10/2025 14:51:04
00492537370TRLO1.1.1
BATE
29
674.5
09/10/2025 14:51:04
00492537373TRLO1.1.1
AQXE
172
674.5
09/10/2025 14:51:04
00492537374TRLO1.1.1
XLON
172
674.5
09/10/2025 14:51:04
00492537375TRLO1.1.1
XLON
172
674.5
09/10/2025 14:51:04
00492537376TRLO1.1.1
XLON
21
674.5
09/10/2025 14:51:04
00492537377TRLO1.1.1
TRQX
172
673.5
09/10/2025 14:54:57
00492540354TRLO1.1.1
XLON
41
673
09/10/2025 14:54:57
00492540356TRLO1.1.1
CHIX
133
673
09/10/2025 14:54:57
00492540357TRLO1.1.1
BATE
172
673.5
09/10/2025 14:54:57
00492540355TRLO1.1.1
XLON
21
673
09/10/2025 14:54:57
00492540359TRLO1.1.1
TRQX
29
673
09/10/2025 14:54:57
00492540358TRLO1.1.1
AQXE
172
672.5
09/10/2025 14:55:27
00492540698TRLO1.1.1
XLON
3
672.5
09/10/2025 14:57:09
00492541762TRLO1.1.1
CHIX
38
672.5
09/10/2025 14:57:09
00492541761TRLO1.1.1
CHIX
172
672.5
09/10/2025 14:57:25
00492541927TRLO1.1.1
XLON
3
673
09/10/2025 14:57:25
00492541933TRLO1.1.1
AQXE
7
673
09/10/2025 14:57:25
00492541934TRLO1.1.1
AQXE
19
673
09/10/2025 14:57:25
00492541932TRLO1.1.1
AQXE
1
672.5
09/10/2025 14:57:25
00492541935TRLO1.1.1
TRQX
133
673
09/10/2025 14:57:40
00492542220TRLO1.1.1
BATE
11
672.5
09/10/2025 14:57:49
00492542336TRLO1.1.1
TRQX
9
672.5
09/10/2025 14:57:49
00492542337TRLO1.1.1
TRQX
172
672
09/10/2025 15:00:00
00492544049TRLO1.1.1
XLON
172
672
09/10/2025 15:00:00
00492544050TRLO1.1.1
XLON
29
673
09/10/2025 15:02:01
00492545507TRLO1.1.1
AQXE
82
672.5
09/10/2025 15:02:01
00492545508TRLO1.1.1
XLON
133
673
09/10/2025 15:02:20
00492545810TRLO1.1.1
BATE
41
673
09/10/2025 15:03:17
00492546590TRLO1.1.1
CHIX
21
673
09/10/2025 15:03:17
00492546591TRLO1.1.1
TRQX
172
673
09/10/2025 15:04:43
00492547573TRLO1.1.1
XLON
83
674
09/10/2025 15:10:42
00492551288TRLO1.1.1
XLON
18
674
09/10/2025 15:10:42
00492551290TRLO1.1.1
XLON
161
674
09/10/2025 15:10:42
00492551289TRLO1.1.1
XLON
41
673.5
09/10/2025 15:11:48
00492552336TRLO1.1.1
CHIX
133
673.5
09/10/2025 15:11:48
00492552335TRLO1.1.1
BATE
3
673.5
09/10/2025 15:11:48
00492552339TRLO1.1.1
XLON
169
673.5
09/10/2025 15:11:48
00492552338TRLO1.1.1
XLON
172
673.5
09/10/2025 15:11:48
00492552337TRLO1.1.1
XLON
21
673.5
09/10/2025 15:11:48
00492552340TRLO1.1.1
TRQX
29
676
09/10/2025 15:16:30
00492554929TRLO1.1.1
|
AQXE
41
678
09/10/2025 15:21:24
00492557192TRLO1.1.1
CHIX
41
678
09/10/2025 15:21:24
00492557193TRLO1.1.1
CHIX
135
678
09/10/2025 15:21:24
00492557194TRLO1.1.1
XLON
119
678
09/10/2025 15:21:24
00492557197TRLO1.1.1
XLON
172
678
09/10/2025 15:21:24
00492557196TRLO1.1.1
XLON
209
678
09/10/2025 15:21:24
00492557195TRLO1.1.1
XLON
21
678
09/10/2025 15:21:24
00492557199TRLO1.1.1
TRQX
53
678
09/10/2025 15:21:24
00492557198TRLO1.1.1
XLON
21
678
09/10/2025 15:21:24
00492557200TRLO1.1.1
TRQX
172
678.5
09/10/2025 15:28:23
00492561106TRLO1.1.1
XLON
46
678
09/10/2025 15:30:05
00492562180TRLO1.1.1
BATE
87
678
09/10/2025 15:30:05
00492562179TRLO1.1.1
BATE
41
678
09/10/2025 15:30:05
00492562182TRLO1.1.1
CHIX
133
678
09/10/2025 15:30:05
00492562181TRLO1.1.1
BATE
133
678
09/10/2025 15:30:05
00492562183TRLO1.1.1
BATE
21
678
09/10/2025 15:30:05
00492562186TRLO1.1.1
TRQX
172
678
09/10/2025 15:30:05
00492562184TRLO1.1.1
XLON
172
678
09/10/2025 15:30:05
00492562185TRLO1.1.1
XLON
29
678
09/10/2025 15:30:12
00492562258TRLO1.1.1
AQXE
29
678
09/10/2025 15:30:12
00492562259TRLO1.1.1
AQXE
29
678
09/10/2025 15:30:12
00492562260TRLO1.1.1
AQXE
22
678
09/10/2025 15:32:15
00492563972TRLO1.1.1
CHIX
19
678
09/10/2025 15:32:15
00492563974TRLO1.1.1
CHIX
172
678
09/10/2025 15:32:15
00492563973TRLO1.1.1
XLON
21
678
09/10/2025 15:32:33
00492564164TRLO1.1.1
TRQX
29
678
09/10/2025 15:32:45
00492564269TRLO1.1.1
AQXE
133
678
09/10/2025 15:32:57
00492564344TRLO1.1.1
BATE
85
678
09/10/2025 15:34:24
00492565022TRLO1.1.1
XLON
87
678
09/10/2025 15:34:24
00492565023TRLO1.1.1
XLON
41
679
09/10/2025 15:42:19
00492569507TRLO1.1.1
CHIX
133
679
09/10/2025 15:42:19
00492569508TRLO1.1.1
BATE
29
679
09/10/2025 15:42:19
00492569509TRLO1.1.1
AQXE
172
679
09/10/2025 15:42:19
00492569510TRLO1.1.1
XLON
172
679
09/10/2025 15:42:19
00492569511TRLO1.1.1
XLON
172
679
09/10/2025 15:42:19
00492569512TRLO1.1.1
XLON
21
679
09/10/2025 15:42:19
00492569513TRLO1.1.1
TRQX
172
678.5
09/10/2025 15:44:45
00492570972TRLO1.1.1
XLON
41
678.5
09/10/2025 15:45:01
00492571063TRLO1.1.1
CHIX
21
678.5
09/10/2025 15:45:08
00492571170TRLO1.1.1
TRQX
29
678.5
09/10/2025 15:45:14
00492571239TRLO1.1.1
AQXE
133
678
09/10/2025 15:46:20
00492572019TRLO1.1.1
BATE
172
678
09/10/2025 15:46:25
00492572066TRLO1.1.1
XLON
172
680
09/10/2025 15:49:04
00492575101TRLO1.1.1
XLON
21
680
09/10/2025 15:51:46
00492576711TRLO1.1.1
TRQX
29
680
09/10/2025 15:51:53
00492576755TRLO1.1.1
AQXE
41
679.5
09/10/2025 15:51:53
00492576758TRLO1.1.1
CHIX
133
680
09/10/2025 15:53:03
00492577266TRLO1.1.1
BATE
95
679
09/10/2025 15:55:17
00492578240TRLO1.1.1
XLON
77
679
09/10/2025 15:55:17
00492578242TRLO1.1.1
XLON
172
679
09/10/2025 15:55:17
00492578243TRLO1.1.1
XLON
33
679
09/10/2025 15:57:32
00492579131TRLO1.1.1
XLON
139
679
09/10/2025 15:57:32
00492579132TRLO1.1.1
XLON
41
679
09/10/2025 15:58:20
00492579520TRLO1.1.1
CHIX
21
680
09/10/2025 15:58:21
00492579528TRLO1.1.1
TRQX
27
680
09/10/2025 15:58:31
00492579583TRLO1.1.1
AQXE
2
680
09/10/2025 15:58:31
00492579584TRLO1.1.1
AQXE
13
679.5
09/10/2025 15:59:35
00492580124TRLO1.1.1
XLON
9
679.5
09/10/2025 15:59:35
00492580126TRLO1.1.1
XLON
150
679.5
09/10/2025 15:59:35
00492580125TRLO1.1.1
XLON
133
679
09/10/2025 15:59:40
00492580169TRLO1.1.1
BATE
29
679
09/10/2025 16:02:01
00492581580TRLO1.1.1
AQXE
172
679
09/10/2025 16:02:07
00492581617TRLO1.1.1
XLON
133
679
09/10/2025 16:02:33
00492581811TRLO1.1.1
BATE
172
679
09/10/2025 16:04:02
00492582528TRLO1.1.1
XLON
16
679
09/10/2025 16:04:40
00492582843TRLO1.1.1
AQXE
172
679
09/10/2025 16:04:45
00492582896TRLO1.1.1
XLON
7
679
09/10/2025 16:04:45
00492582897TRLO1.1.1
CHIX
34
679
09/10/2025 16:04:48
00492582918TRLO1.1.1
CHIX
13
679
09/10/2025 16:04:48
00492582920TRLO1.1.1
AQXE
41
679
09/10/2025 16:04:48
00492582919TRLO1.1.1
CHIX
133
679
09/10/2025 16:05:12
00492583125TRLO1.1.1
BATE
118
678.5
09/10/2025 16:06:10
00492583597TRLO1.1.1
XLON
54
678.5
09/10/2025 16:06:10
00492583599TRLO1.1.1
XLON
172
678.5
09/10/2025 16:06:10
00492583598TRLO1.1.1
XLON
40
678.5
09/10/2025 16:06:10
00492583600TRLO1.1.1
XLON
132
678.5
09/10/2025 16:06:10
00492583601TRLO1.1.1
XLON
29
678.5
09/10/2025 16:07:22
00492584167TRLO1.1.1
AQXE
41
678.5
09/10/2025 16:07:22
00492584168TRLO1.1.1
CHIX
21
678.5
09/10/2025 16:07:22
00492584169TRLO1.1.1
TRQX
21
678.5
09/10/2025 16:07:22
00492584170TRLO1.1.1
TRQX
21
678.5
09/10/2025 16:07:22
00492584171TRLO1.1.1
TRQX
65
678.5
09/10/2025 16:08:43
00492584800TRLO1.1.1
XLON
133
678.5
09/10/2025 16:08:43
00492584799TRLO1.1.1
BATE
11
678.5
09/10/2025 16:09:19
00492585086TRLO1.1.1
XLON
107
678.5
09/10/2025 16:09:19
00492585085TRLO1.1.1
XLON
172
678.5
09/10/2025 16:09:19
00492585087TRLO1.1.1
XLON
161
678.5
09/10/2025 16:09:19
00492585088TRLO1.1.1
XLON
172
678.5
09/10/2025 16:11:36
00492586208TRLO1.1.1
XLON
172
679
09/10/2025 16:11:36
00492586207TRLO1.1.1
XLON
41
678.5
09/10/2025 16:11:44
00492586247TRLO1.1.1
CHIX
104
678.5
09/10/2025 16:11:44
00492586246TRLO1.1.1
BATE
29
678.5
09/10/2025 16:11:44
00492586248TRLO1.1.1
BATE
1
678.5
09/10/2025 16:11:49
00492586310TRLO1.1.1
AQXE
28
678.5
09/10/2025 16:12:27
00492586641TRLO1.1.1
AQXE
12
678.5
09/10/2025 16:13:11
00492587042TRLO1.1.1
TRQX
94
680
09/10/2025 16:15:18
00492588028TRLO1.1.1
XLON
250
680
09/10/2025 16:15:18
00492588027TRLO1.1.1
XLON
344
680
09/10/2025 16:17:03
00492588858TRLO1.1.1
XLON
365
680
09/10/2025 16:19:07
00492589888TRLO1.1.1
XLON
413
680
09/10/2025 16:19:07
00492589889TRLO1.1.1
XLON
31
680
09/10/2025 16:19:48
00492590164TRLO1.1.1
TRQX
43
680
09/10/2025 16:19:48
00492590165TRLO1.1.1
TRQX
200
680
09/10/2025 16:21:17
00492591049TRLO1.1.1
XLON
500
680
09/10/2025 16:21:17
00492591048TRLO1.1.1
XLON
68
680
09/10/2025 16:21:51
00492591396TRLO1.1.1
TRQX
133
679.5
09/10/2025 16:22:10
00492591657TRLO1.1.1
BATE
19
679.5
09/10/2025 16:22:10
00492591658TRLO1.1.1
BATE
118
680
09/10/2025 16:23:10
00492592195TRLO1.1.1
CHIX
140
680
09/10/2025 16:23:13
00492592216TRLO1.1.1
XLON
184
680
09/10/2025 16:23:13
00492592217TRLO1.1.1
XLON
184
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593432TRLO1.1.1
BATE
41
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593433TRLO1.1.1
CHIX
133
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593435TRLO1.1.1
BATE
174
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593434TRLO1.1.1
BATE
41
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593438TRLO1.1.1
CHIX
114
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593437TRLO1.1.1
BATE
133
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593436TRLO1.1.1
BATE
41
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593439TRLO1.1.1
CHIX
41
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593440TRLO1.1.1
CHIX
132
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593441TRLO1.1.1
XLON
16
679.5
09/10/2025 16:24:48
00492593442TRLO1.1.1
TRQX
82
679.5
09/10/2025 16:24:49
00492593448TRLO1.1.1
AQXE
29
679.5
09/10/2025 16:24:49
00492593449TRLO1.1.1
AQXE
29
679.5
09/10/2025 16:24:49
00492593450TRLO1.1.1
AQXE
29
679.5
09/10/2025 16:24:49
00492593451TRLO1.1.1
AQXE
29
679.5
09/10/2025 16:24:49
00492593452TRLO1.1.1
AQXE
27
679
09/10/2025 16:25:57
00492594203TRLO1.1.1
XLON
11
679
09/10/2025 16:25:57
00492594204TRLO1.1.1
TRQX
35
679.5
09/10/2025 16:26:30
00492594485TRLO1.1.1
CHIX
95
679.5
09/10/2025 16:26:56
00492594682TRLO1.1.1
BATE
81
679.5
09/10/2025 16:27:04
00492594770TRLO1.1.1
XLON
81
679.5
09/10/2025 16:27:04
00492594772TRLO1.1.1
XLON
156
679.5
09/10/2025 16:27:04
00492594771TRLO1.1.1
XLON
144
679.5
09/10/2025 16:27:04
00492594773TRLO1.1.1
XLON
2
679
09/10/2025 16:28:46
00492595871TRLO1.1.1
TRQX
25
679
09/10/2025 16:28:46
00492595870TRLO1.1.1
AQXE