Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 10

Bodycotewww.bodycote.com

10 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

9 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,451

Highest price paid per share (pence per share):

693.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

672.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

682.43p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,557,726 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,752,678 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,898,446 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

98

684.5

09/10/2025 08:07:36

00492453016TRLO1.1.1

XLON

74

684.5

09/10/2025 08:07:36

00492453017TRLO1.1.1

XLON

22

684.5

09/10/2025 08:07:46

00492453035TRLO1.1.1

CHIX

73

685

09/10/2025 08:09:03

00492453225TRLO1.1.1

BATE

11

685

09/10/2025 08:09:11

00492453251TRLO1.1.1

TRQX

33

689

09/10/2025 08:12:29

00492453950TRLO1.1.1

XLON

31

689

09/10/2025 08:12:35

00492453959TRLO1.1.1

XLON

108

689

09/10/2025 08:12:35

00492453960TRLO1.1.1

XLON

16

689

09/10/2025 08:13:31

00492454042TRLO1.1.1

AQXE

172

691

09/10/2025 08:16:49

00492454464TRLO1.1.1

XLON

22

691

09/10/2025 08:20:50

00492454900TRLO1.1.1

CHIX

11

692

09/10/2025 08:21:05

00492454926TRLO1.1.1

TRQX

73

692

09/10/2025 08:21:05

00492454925TRLO1.1.1

BATE

172

691

09/10/2025 08:22:17

00492455080TRLO1.1.1

XLON

16

690.5

09/10/2025 08:22:22

00492455094TRLO1.1.1

AQXE

22

690.5

09/10/2025 08:22:48

00492455138TRLO1.1.1

CHIX

11

692

09/10/2025 08:23:05

00492455192TRLO1.1.1

TRQX

73

692

09/10/2025 08:23:26

00492455270TRLO1.1.1

BATE

11

690.5

09/10/2025 08:23:37

00492455299TRLO1.1.1

AQXE

5

690.5

09/10/2025 08:23:55

00492455341TRLO1.1.1

AQXE

172

688.5

09/10/2025 08:27:52

00492455992TRLO1.1.1

XLON

11

692

09/10/2025 08:29:32

00492456215TRLO1.1.1

TRQX

22

689.5

09/10/2025 08:30:30

00492456365TRLO1.1.1

CHIX

16

690.5

09/10/2025 08:31:30

00492456482TRLO1.1.1

AQXE

73

689.5

09/10/2025 08:31:38

00492456498TRLO1.1.1

BATE

11

692

09/10/2025 08:38:54

00492457548TRLO1.1.1

TRQX

127

690.5

09/10/2025 08:39:07

00492457589TRLO1.1.1

XLON

45

690.5

09/10/2025 08:39:07

00492457590TRLO1.1.1

XLON

16

690.5

09/10/2025 08:41:34

00492457982TRLO1.1.1

AQXE

172

690.5

09/10/2025 08:42:22

00492458138TRLO1.1.1

XLON

22

690.5

09/10/2025 08:43:04

00492458227TRLO1.1.1

CHIX

73

690

09/10/2025 08:48:31

00492458799TRLO1.1.1

BATE

11

692

09/10/2025 08:48:31

00492458798TRLO1.1.1

TRQX

58

690

09/10/2025 08:48:58

00492458846TRLO1.1.1

XLON

109

690

09/10/2025 08:48:58

00492458845TRLO1.1.1

XLON

5

690

09/10/2025 08:48:58

00492458847TRLO1.1.1

XLON

16

690.5

09/10/2025 08:51:38

00492459306TRLO1.1.1

AQXE

172

693

09/10/2025 08:57:45

00492460522TRLO1.1.1

XLON

22

693.5

09/10/2025 08:57:47

00492460527TRLO1.1.1

CHIX

11

693.5

09/10/2025 08:58:07

00492460630TRLO1.1.1

TRQX

9

693.5

09/10/2025 09:00:09

00492461125TRLO1.1.1

CHIX

13

693.5

09/10/2025 09:00:09

00492461124TRLO1.1.1

CHIX

73

692

09/10/2025 09:01:20

00492461423TRLO1.1.1

BATE

14

692.5

09/10/2025 09:02:28

00492461625TRLO1.1.1

XLON

158

692.5

09/10/2025 09:02:28

00492461624TRLO1.1.1

XLON

27

691.5

09/10/2025 09:03:39

00492461885TRLO1.1.1

BATE

46

692

09/10/2025 09:03:39

00492461886TRLO1.1.1

BATE

7

691.5

09/10/2025 09:03:48

00492461918TRLO1.1.1

AQXE

9

691.5

09/10/2025 09:03:48

00492461917TRLO1.1.1

AQXE

11

691.5

09/10/2025 09:05:34

00492462238TRLO1.1.1

TRQX

22

691

09/10/2025 09:06:47

00492462484TRLO1.1.1

CHIX

172

691

09/10/2025 09:07:40

00492462703TRLO1.1.1

XLON

16

691.5

09/10/2025 09:08:27

00492462891TRLO1.1.1

AQXE

73

692

09/10/2025 09:08:40

00492462950TRLO1.1.1

BATE

11

691.5

09/10/2025 09:12:21

00492463368TRLO1.1.1

TRQX

172

689.5

09/10/2025 09:12:56

00492463426TRLO1.1.1

XLON

22

689

09/10/2025 09:13:48

00492463519TRLO1.1.1

CHIX

16

691

09/10/2025 09:15:40

00492463798TRLO1.1.1

AQXE

73

689.5

09/10/2025 09:15:54

00492463838TRLO1.1.1

BATE

43

688

09/10/2025 09:18:03

00492464370TRLO1.1.1

XLON

42

688.5

09/10/2025 09:18:03

00492464371TRLO1.1.1

XLON

87

688.5

09/10/2025 09:18:03

00492464372TRLO1.1.1

XLON

172

687.5

09/10/2025 09:25:02

00492465242TRLO1.1.1

XLON

12

690

09/10/2025 09:27:36

00492465650TRLO1.1.1

TRQX

17

689.5

09/10/2025 09:29:42

00492465815TRLO1.1.1

AQXE

24

689.5

09/10/2025 09:29:42

00492465817TRLO1.1.1

CHIX

79

689.5

09/10/2025 09:29:42

00492465816TRLO1.1.1

BATE

172

689.5

09/10/2025 09:30:12

00492465862TRLO1.1.1

XLON

24

689.5

09/10/2025 09:34:23

00492466297TRLO1.1.1

CHIX

12

689

09/10/2025 09:34:28

00492466309TRLO1.1.1

TRQX

17

689.5

09/10/2025 09:34:42

00492466369TRLO1.1.1

AQXE

79

689.5

09/10/2025 09:34:52

00492466389TRLO1.1.1

BATE

172

689

09/10/2025 09:35:01

00492466422TRLO1.1.1

XLON

11

689

09/10/2025 09:39:04

00492466824TRLO1.1.1

XLON

161

689

09/10/2025 09:39:04

00492466825TRLO1.1.1

XLON

12

689

09/10/2025 09:40:37

00492466987TRLO1.1.1

TRQX

24

689

09/10/2025 09:40:57

00492467031TRLO1.1.1

CHIX

7

689.5

09/10/2025 09:41:15

00492467088TRLO1.1.1

AQXE

10

689.5

09/10/2025 09:41:15

00492467087TRLO1.1.1

AQXE

79

689.5

09/10/2025 09:41:30

00492467109TRLO1.1.1

BATE

172

690.5

09/10/2025 09:45:17

00492467632TRLO1.1.1

XLON

344

691.5

09/10/2025 09:56:38

00492469142TRLO1.1.1

XLON

1

690.5

09/10/2025 09:57:20

00492469229TRLO1.1.1

AQXE

17

690.5

09/10/2025 09:57:20

00492469230TRLO1.1.1

AQXE

5

690.5

09/10/2025 09:57:20

00492469232TRLO1.1.1

TRQX

8

690.5

09/10/2025 09:57:20

00492469231TRLO1.1.1

TRQX

81

689.5

09/10/2025 09:59:12

00492469462TRLO1.1.1

BATE

25

689.5

09/10/2025 10:00:01

00492469663TRLO1.1.1

CHIX

81

689.5

09/10/2025 10:01:47

00492469887TRLO1.1.1

BATE

13

689.5

09/10/2025 10:01:52

00492469898TRLO1.1.1

TRQX

11

690.5

09/10/2025 10:02:07

00492469921TRLO1.1.1

AQXE

7

690.5

09/10/2025 10:02:07

00492469922TRLO1.1.1

AQXE

58

689.5

09/10/2025 10:02:16

00492469946TRLO1.1.1

XLON

78

689.5

09/10/2025 10:02:16

00492469947TRLO1.1.1

XLON

36

689.5

09/10/2025 10:02:17

00492469952TRLO1.1.1

XLON

24

689

09/10/2025 10:02:27

00492470050TRLO1.1.1

CHIX

1

689

09/10/2025 10:04:36

00492470295TRLO1.1.1

CHIX

58

689

09/10/2025 10:06:31

00492470578TRLO1.1.1

XLON

2

689

09/10/2025 10:06:31

00492470579TRLO1.1.1

XLON

16

689

09/10/2025 10:06:39

00492470590TRLO1.1.1

XLON

5

689

09/10/2025 10:06:39

00492470591TRLO1.1.1

XLON

6

689

09/10/2025 10:06:39

00492470592TRLO1.1.1

XLON

85

689

09/10/2025 10:06:54

00492470615TRLO1.1.1

XLON

25

690.5

09/10/2025 10:10:07

00492470927TRLO1.1.1

CHIX

81

690.5

09/10/2025 10:10:19

00492470947TRLO1.1.1

BATE

13

690.5

09/10/2025 10:10:36

00492471009TRLO1.1.1

TRQX

18

691

09/10/2025 10:10:49

00492471030TRLO1.1.1

AQXE

18

691

09/10/2025 10:22:57

00492472522TRLO1.1.1

AQXE

25

690.5

09/10/2025 10:22:57

00492472525TRLO1.1.1

CHIX

81

690.5

09/10/2025 10:22:57

00492472523TRLO1.1.1

BATE

172

691

09/10/2025 10:22:57

00492472524TRLO1.1.1

XLON

13

690.5

09/10/2025 10:22:57

00492472527TRLO1.1.1

TRQX

172

691

09/10/2025 10:22:57

00492472526TRLO1.1.1

XLON

75

690

09/10/2025 10:24:59

00492472758TRLO1.1.1

XLON

97

690

09/10/2025 10:24:59

00492472757TRLO1.1.1

XLON

25

690.5

09/10/2025 10:27:13

00492473181TRLO1.1.1

CHIX

35

689.5

09/10/2025 10:27:41

00492473241TRLO1.1.1

BATE

9

689.5

09/10/2025 10:27:41

00492473242TRLO1.1.1

BATE

8

689.5

09/10/2025 10:27:45

00492473248TRLO1.1.1

BATE

29

689.5

09/10/2025 10:28:00

00492473258TRLO1.1.1

BATE

11

689

09/10/2025 10:28:40

00492473333TRLO1.1.1

TRQX

58

689

09/10/2025 10:28:56

00492473351TRLO1.1.1

XLON

29

689

09/10/2025 10:28:56

00492473353TRLO1.1.1

XLON

85

689

09/10/2025 10:28:56

00492473352TRLO1.1.1

XLON

18

688.5

09/10/2025 10:28:56

00492473354TRLO1.1.1

AQXE

2

689

09/10/2025 10:28:56

00492473355TRLO1.1.1

TRQX

42

685.5

09/10/2025 10:38:43

00492474632TRLO1.1.1

XLON

130

685.5

09/10/2025 10:38:43

00492474633TRLO1.1.1

XLON

13

685

09/10/2025 10:39:00

00492474716TRLO1.1.1

TRQX

25

685

09/10/2025 10:39:00

00492474714TRLO1.1.1

CHIX

81

685

09/10/2025 10:39:00

00492474715TRLO1.1.1

BATE

18

685

09/10/2025 10:39:11

00492474740TRLO1.1.1

AQXE

36

685.5

09/10/2025 10:41:54

00492474997TRLO1.1.1

XLON

4

686

09/10/2025 10:41:54

00492474998TRLO1.1.1

XLON

15

686

09/10/2025 10:41:54

00492474999TRLO1.1.1

XLON

77

686

09/10/2025 10:41:54

00492475000TRLO1.1.1

XLON

40

686

09/10/2025 10:41:54

00492475001TRLO1.1.1

XLON

25

684.5

09/10/2025 10:47:39

00492475773TRLO1.1.1

CHIX

81

685.5

09/10/2025 10:47:41

00492475776TRLO1.1.1

BATE

18

686

09/10/2025 10:48:46

00492475966TRLO1.1.1

AQXE

172

685.5

09/10/2025 10:48:49

00492475972TRLO1.1.1

XLON

13

685

09/10/2025 10:49:41

00492476075TRLO1.1.1

TRQX

25

687

09/10/2025 10:57:44

00492477414TRLO1.1.1

CHIX

172

687

09/10/2025 10:57:44

00492477415TRLO1.1.1

XLON

18

687

09/10/2025 10:59:47

00492477867TRLO1.1.1

AQXE

81

687.5

09/10/2025 11:02:29

00492478383TRLO1.1.1

BATE

172

687.5

09/10/2025 11:02:29

00492478384TRLO1.1.1

XLON

13

686.5

09/10/2025 11:05:06

00492478939TRLO1.1.1

TRQX

25

686

09/10/2025 11:07:43

00492479284TRLO1.1.1

CHIX

74

686.5

09/10/2025 11:07:45

00492479291TRLO1.1.1

BATE

7

686.5

09/10/2025 11:07:45

00492479292TRLO1.1.1

BATE

59

686

09/10/2025 11:09:02

00492479467TRLO1.1.1

XLON

113

686

09/10/2025 11:09:02

00492479468TRLO1.1.1

XLON

13

686

09/10/2025 11:09:02

00492479469TRLO1.1.1

TRQX

18

685.5

09/10/2025 11:09:43

00492479623TRLO1.1.1

AQXE

81

687

09/10/2025 11:14:05

00492480198TRLO1.1.1

XLON

3

687.5

09/10/2025 11:14:05

00492480200TRLO1.1.1

XLON

88

687.5

09/10/2025 11:14:05

00492480199TRLO1.1.1

XLON

172

685

09/10/2025 11:20:24

00492481063TRLO1.1.1

XLON

35

684.5

09/10/2025 11:22:26

00492481361TRLO1.1.1

BATE

18

684.5

09/10/2025 11:22:48

00492481407TRLO1.1.1

AQXE

46

684.5

09/10/2025 11:22:48

00492481408TRLO1.1.1

BATE

13

684.5

09/10/2025 11:22:48

00492481410TRLO1.1.1

TRQX

25

684.5

09/10/2025 11:22:48

00492481409TRLO1.1.1

CHIX

9

684

09/10/2025 11:26:13

00492482286TRLO1.1.1

CHIX

16

684

09/10/2025 11:26:29

00492482326TRLO1.1.1

CHIX

172

682.5

09/10/2025 11:26:40

00492482366TRLO1.1.1

XLON

81

683.5

09/10/2025 11:27:19

00492482454TRLO1.1.1

BATE

13

684.5

09/10/2025 11:28:07

00492482593TRLO1.1.1

TRQX

18

683.5

09/10/2025 11:28:37

00492482644TRLO1.1.1

AQXE

172

683.5

09/10/2025 11:32:51

00492483165TRLO1.1.1

XLON

11

683.5

09/10/2025 11:35:36

00492483395TRLO1.1.1

CHIX

14

683.5

09/10/2025 11:35:53

00492483457TRLO1.1.1

CHIX

81

683.5

09/10/2025 11:36:41

00492483574TRLO1.1.1

BATE

11

683.5

09/10/2025 11:37:34

00492483636TRLO1.1.1

TRQX

2

683.5

09/10/2025 11:38:33

00492483743TRLO1.1.1

TRQX

172

683.5

09/10/2025 11:38:52

00492483767TRLO1.1.1

XLON

18

683

09/10/2025 11:38:56

00492483785TRLO1.1.1

AQXE

172

682.5

09/10/2025 11:44:51

00492484720TRLO1.1.1

XLON

11

682.5

09/10/2025 11:47:00

00492484946TRLO1.1.1

TRQX

9

682.5

09/10/2025 11:49:02

00492485134TRLO1.1.1

AQXE

2

682.5

09/10/2025 11:49:02

00492485138TRLO1.1.1

AQXE

2

682.5

09/10/2025 11:49:02

00492485139TRLO1.1.1

TRQX

81

682

09/10/2025 11:50:00

00492485272TRLO1.1.1

BATE

7

682.5

09/10/2025 11:50:00

00492485273TRLO1.1.1

AQXE

25

682

09/10/2025 11:50:00

00492485274TRLO1.1.1

CHIX

58

682

09/10/2025 11:50:50

00492485411TRLO1.1.1

XLON

114

682

09/10/2025 11:50:50

00492485412TRLO1.1.1

XLON

25

681.5

09/10/2025 11:54:09

00492485894TRLO1.1.1

CHIX

12

681.5

09/10/2025 11:55:23

00492486076TRLO1.1.1

BATE

69

682

09/10/2025 11:55:23

00492486077TRLO1.1.1

BATE

13

681.5

09/10/2025 11:56:16

00492486190TRLO1.1.1

TRQX

22

681.5

09/10/2025 11:56:53

00492486289TRLO1.1.1

XLON

150

681.5

09/10/2025 11:56:53

00492486288TRLO1.1.1

XLON

18

682

09/10/2025 11:56:55

00492486294TRLO1.1.1

AQXE

81

682

09/10/2025 12:03:38

00492487362TRLO1.1.1

BATE

312

683

09/10/2025 12:07:51

00492488069TRLO1.1.1

XLON

32

683

09/10/2025 12:07:51

00492488070TRLO1.1.1

XLON

172

683

09/10/2025 12:11:32

00492488806TRLO1.1.1

XLON

172

683

09/10/2025 12:16:11

00492489506TRLO1.1.1

XLON

172

683

09/10/2025 12:20:53

00492490135TRLO1.1.1

XLON

81

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490658TRLO1.1.1

BATE

81

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490659TRLO1.1.1

BATE

25

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490660TRLO1.1.1

CHIX

25

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490661TRLO1.1.1

CHIX

25

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490662TRLO1.1.1

CHIX

13

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490666TRLO1.1.1

TRQX

18

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490663TRLO1.1.1

AQXE

18

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490664TRLO1.1.1

AQXE

18

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490665TRLO1.1.1

AQXE

13

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490667TRLO1.1.1

TRQX

13

682.5

09/10/2025 12:24:04

00492490668TRLO1.1.1

TRQX

25

682

09/10/2025 12:24:38

00492490742TRLO1.1.1

CHIX

81

681

09/10/2025 12:25:19

00492490896TRLO1.1.1

BATE

172

683

09/10/2025 12:25:33

00492490957TRLO1.1.1

XLON

1

682.5

09/10/2025 12:26:13

00492491069TRLO1.1.1

TRQX

12

682.5

09/10/2025 12:26:47

00492491144TRLO1.1.1

TRQX

18

683

09/10/2025 12:26:51

00492491149TRLO1.1.1

AQXE

172

683

09/10/2025 12:32:20

00492491985TRLO1.1.1

XLON

25

682

09/10/2025 12:33:25

00492492128TRLO1.1.1

CHIX

81

682

09/10/2025 12:33:25

00492492127TRLO1.1.1

BATE

13

682

09/10/2025 12:34:46

00492492370TRLO1.1.1

TRQX

18

682

09/10/2025 12:36:03

00492492537TRLO1.1.1

AQXE

172

682

09/10/2025 12:36:03

00492492538TRLO1.1.1

XLON

81

682

09/10/2025 12:41:54

00492493870TRLO1.1.1

BATE

25

681.5

09/10/2025 12:46:26

00492494584TRLO1.1.1

CHIX

172

681.5

09/10/2025 12:46:26

00492494585TRLO1.1.1

XLON

172

681.5

09/10/2025 12:48:20

00492494822TRLO1.1.1

XLON

81

681.5

09/10/2025 12:50:41

00492495192TRLO1.1.1

BATE

25

681.5

09/10/2025 12:52:00

00492495442TRLO1.1.1

CHIX

13

681

09/10/2025 12:52:29

00492495501TRLO1.1.1

TRQX

13

681

09/10/2025 12:52:29

00492495502TRLO1.1.1

TRQX

18

681

09/10/2025 12:52:29

00492495500TRLO1.1.1

AQXE

42

681

09/10/2025 12:53:01

00492495667TRLO1.1.1

XLON

85

681

09/10/2025 12:53:01

00492495666TRLO1.1.1

XLON

16

681

09/10/2025 12:53:01

00492495669TRLO1.1.1

XLON

29

681

09/10/2025 12:53:01

00492495668TRLO1.1.1

XLON

18

681

09/10/2025 12:54:41

00492496062TRLO1.1.1

AQXE

25

681

09/10/2025 12:57:47

00492496515TRLO1.1.1

CHIX

172

679

09/10/2025 12:59:00

00492496751TRLO1.1.1

XLON

12

680

09/10/2025 13:00:58

00492497114TRLO1.1.1

TRQX

1

680

09/10/2025 13:01:06

00492497310TRLO1.1.1

TRQX

81

679

09/10/2025 13:01:44

00492497374TRLO1.1.1

BATE

18

679

09/10/2025 13:03:45

00492497624TRLO1.1.1

AQXE

172

679

09/10/2025 13:04:48

00492497761TRLO1.1.1

XLON

25

679

09/10/2025 13:08:05

00492498288TRLO1.1.1

CHIX

81

679

09/10/2025 13:09:06

00492498660TRLO1.1.1

BATE

42

678.5

09/10/2025 13:11:01

00492499055TRLO1.1.1

XLON

81

678.5

09/10/2025 13:11:01

00492499054TRLO1.1.1

XLON

49

678.5

09/10/2025 13:11:01

00492499056TRLO1.1.1

XLON

18

678

09/10/2025 13:11:36

00492499166TRLO1.1.1

AQXE

13

679

09/10/2025 13:16:53

00492499965TRLO1.1.1

TRQX

25

679

09/10/2025 13:16:53

00492499964TRLO1.1.1

CHIX

172

679

09/10/2025 13:17:11

00492500023TRLO1.1.1

XLON

81

679

09/10/2025 13:18:43

00492500259TRLO1.1.1

BATE

13

679

09/10/2025 13:20:18

00492500468TRLO1.1.1

TRQX

18

678.5

09/10/2025 13:23:24

00492500931TRLO1.1.1

XLON

150

678.5

09/10/2025 13:23:24

00492500932TRLO1.1.1

XLON

4

679

09/10/2025 13:23:24

00492500933TRLO1.1.1

XLON

81

678.5

09/10/2025 13:29:00

00492501741TRLO1.1.1

BATE

18

678.5

09/10/2025 13:29:28

00492501828TRLO1.1.1

AQXE

25

678.5

09/10/2025 13:29:28

00492501829TRLO1.1.1

CHIX

13

678.5

09/10/2025 13:30:05

00492501918TRLO1.1.1

TRQX

172

678.5

09/10/2025 13:30:05

00492501917TRLO1.1.1

XLON

6

678

09/10/2025 13:31:42

00492502199TRLO1.1.1

AQXE

12

678.5

09/10/2025 13:31:42

00492502200TRLO1.1.1

AQXE

76

678.5

09/10/2025 13:35:31

00492502761TRLO1.1.1

BATE

172

679

09/10/2025 13:36:57

00492502952TRLO1.1.1

XLON

172

678

09/10/2025 13:37:49

00492503165TRLO1.1.1

XLON

18

678.5

09/10/2025 13:37:49

00492503163TRLO1.1.1

AQXE

25

678.5

09/10/2025 13:37:49

00492503164TRLO1.1.1

CHIX

13

678.5

09/10/2025 13:37:49

00492503166TRLO1.1.1

TRQX

25

677.5

09/10/2025 13:40:46

00492503687TRLO1.1.1

CHIX

81

677.5

09/10/2025 13:41:25

00492503818TRLO1.1.1

BATE

172

676.5

09/10/2025 13:50:36

00492505704TRLO1.1.1

XLON

21

678.5

09/10/2025 13:53:23

00492506178TRLO1.1.1

TRQX

133

677.5

09/10/2025 13:53:27

00492506181TRLO1.1.1

BATE

1

677.5

09/10/2025 13:53:27

00492506183TRLO1.1.1

AQXE

28

677.5

09/10/2025 13:53:27

00492506182TRLO1.1.1

AQXE

41

676.5

09/10/2025 13:55:14

00492506500TRLO1.1.1

CHIX

51

676.5

09/10/2025 13:55:14

00492506502TRLO1.1.1

XLON

172

676.5

09/10/2025 13:55:14

00492506501TRLO1.1.1

XLON

121

676.5

09/10/2025 13:55:14

00492506503TRLO1.1.1

XLON

31

676.5

09/10/2025 13:59:09

00492507421TRLO1.1.1

XLON

141

676.5

09/10/2025 13:59:09

00492507420TRLO1.1.1

XLON

31

676

09/10/2025 14:02:56

00492508609TRLO1.1.1

XLON

81

676

09/10/2025 14:02:56

00492508610TRLO1.1.1

XLON

60

676

09/10/2025 14:02:56

00492508611TRLO1.1.1

XLON

36

676

09/10/2025 14:03:07

00492508652TRLO1.1.1

CHIX

29

676.5

09/10/2025 14:03:21

00492508738TRLO1.1.1

AQXE

133

676

09/10/2025 14:05:01

00492509231TRLO1.1.1

BATE

21

676

09/10/2025 14:06:41

00492509795TRLO1.1.1

TRQX

172

676

09/10/2025 14:06:41

00492509794TRLO1.1.1

XLON

5

676

09/10/2025 14:06:41

00492509796TRLO1.1.1

CHIX

31

676

09/10/2025 14:10:27

00492510939TRLO1.1.1

XLON

111

676

09/10/2025 14:10:27

00492510938TRLO1.1.1

XLON

30

676

09/10/2025 14:10:27

00492510940TRLO1.1.1

XLON

41

676

09/10/2025 14:12:37

00492511688TRLO1.1.1

CHIX

29

676.5

09/10/2025 14:12:49

00492511776TRLO1.1.1

AQXE

21

676

09/10/2025 14:12:49

00492511777TRLO1.1.1

TRQX

87

676

09/10/2025 14:12:58

00492511854TRLO1.1.1

BATE

46

676

09/10/2025 14:12:58

00492511855TRLO1.1.1

BATE

172

676.5

09/10/2025 14:14:15

00492512240TRLO1.1.1

XLON

172

676

09/10/2025 14:21:35

00492514853TRLO1.1.1

XLON

41

676.5

09/10/2025 14:23:25

00492515639TRLO1.1.1

CHIX

133

676.5

09/10/2025 14:25:24

00492516657TRLO1.1.1

BATE

21

676.5

09/10/2025 14:25:24

00492516659TRLO1.1.1

TRQX

172

676.5

09/10/2025 14:25:25

00492516661TRLO1.1.1

XLON

29

676.5

09/10/2025 14:25:31

00492516685TRLO1.1.1

AQXE

6

676.5

09/10/2025 14:27:34

00492517306TRLO1.1.1

XLON

166

676.5

09/10/2025 14:27:34

00492517305TRLO1.1.1

XLON

172

676

09/10/2025 14:29:47

00492518119TRLO1.1.1

XLON

29

676.5

09/10/2025 14:30:49

00492519795TRLO1.1.1

AQXE

21

676.5

09/10/2025 14:30:50

00492519808TRLO1.1.1

TRQX

133

676.5

09/10/2025 14:30:53

00492519843TRLO1.1.1

BATE

41

676

09/10/2025 14:30:53

00492519844TRLO1.1.1

CHIX

172

675.5

09/10/2025 14:31:49

00492520691TRLO1.1.1

XLON

172

675.5

09/10/2025 14:34:01

00492522372TRLO1.1.1

XLON

21

676

09/10/2025 14:34:30

00492522849TRLO1.1.1

TRQX

41

676

09/10/2025 14:34:30

00492522850TRLO1.1.1

CHIX

4

676.5

09/10/2025 14:34:35

00492522916TRLO1.1.1

AQXE

25

676.5

09/10/2025 14:34:35

00492522915TRLO1.1.1

AQXE

88

676

09/10/2025 14:34:42

00492523035TRLO1.1.1

BATE

45

676.5

09/10/2025 14:34:42

00492523036TRLO1.1.1

BATE

29

676.5

09/10/2025 14:38:19

00492525682TRLO1.1.1

AQXE

60

676.5

09/10/2025 14:38:34

00492525792TRLO1.1.1

BATE

73

676.5

09/10/2025 14:38:34

00492525790TRLO1.1.1

BATE

344

676

09/10/2025 14:38:42

00492525870TRLO1.1.1

XLON

21

676.5

09/10/2025 14:38:42

00492525871TRLO1.1.1

TRQX

41

676

09/10/2025 14:38:43

00492525882TRLO1.1.1

CHIX

172

676

09/10/2025 14:40:48

00492527780TRLO1.1.1

XLON

172

675.5

09/10/2025 14:41:31

00492528393TRLO1.1.1

XLON

172

675.5

09/10/2025 14:41:31

00492528394TRLO1.1.1

XLON

41

675.5

09/10/2025 14:42:04

00492528937TRLO1.1.1

CHIX

4

676.5

09/10/2025 14:42:10

00492529084TRLO1.1.1

AQXE

25

676.5

09/10/2025 14:42:10

00492529085TRLO1.1.1

AQXE

7

676

09/10/2025 14:43:15

00492530151TRLO1.1.1

XLON

117

676

09/10/2025 14:43:15

00492530152TRLO1.1.1

XLON

48

676

09/10/2025 14:43:28

00492530350TRLO1.1.1

XLON

172

676

09/10/2025 14:43:28

00492530351TRLO1.1.1

XLON

21

675.5

09/10/2025 14:44:23

00492531110TRLO1.1.1

TRQX

133

675.5

09/10/2025 14:44:23

00492531109TRLO1.1.1

BATE

42

675.5

09/10/2025 14:45:31

00492532328TRLO1.1.1

XLON

87

675.5

09/10/2025 14:45:31

00492532330TRLO1.1.1

XLON

43

676

09/10/2025 14:45:31

00492532332TRLO1.1.1

XLON

13

676

09/10/2025 14:45:55

00492532681TRLO1.1.1

AQXE

16

676.5

09/10/2025 14:45:55

00492532682TRLO1.1.1

AQXE

30

675.5

09/10/2025 14:46:14

00492532971TRLO1.1.1

CHIX

11

675.5

09/10/2025 14:46:14

00492532972TRLO1.1.1

CHIX

133

675.5

09/10/2025 14:46:30

00492533274TRLO1.1.1

BATE

21

675

09/10/2025 14:47:22

00492534209TRLO1.1.1

TRQX

172

675

09/10/2025 14:47:22

00492534208TRLO1.1.1

XLON

41

674.5

09/10/2025 14:51:04

00492537372TRLO1.1.1

CHIX

133

674.5

09/10/2025 14:51:04

00492537370TRLO1.1.1

BATE

29

674.5

09/10/2025 14:51:04

00492537373TRLO1.1.1

AQXE

172

674.5

09/10/2025 14:51:04

00492537374TRLO1.1.1

XLON

172

674.5

09/10/2025 14:51:04

00492537375TRLO1.1.1

XLON

172

674.5

09/10/2025 14:51:04

00492537376TRLO1.1.1

XLON

21

674.5

09/10/2025 14:51:04

00492537377TRLO1.1.1

TRQX

172

673.5

09/10/2025 14:54:57

00492540354TRLO1.1.1

XLON

41

673

09/10/2025 14:54:57

00492540356TRLO1.1.1

CHIX

133

673

09/10/2025 14:54:57

00492540357TRLO1.1.1

BATE

172

673.5

09/10/2025 14:54:57

00492540355TRLO1.1.1

XLON

21

673

09/10/2025 14:54:57

00492540359TRLO1.1.1

TRQX

29

673

09/10/2025 14:54:57

00492540358TRLO1.1.1

AQXE

172

672.5

09/10/2025 14:55:27

00492540698TRLO1.1.1

XLON

3

672.5

09/10/2025 14:57:09

00492541762TRLO1.1.1

CHIX

38

672.5

09/10/2025 14:57:09

00492541761TRLO1.1.1

CHIX

172

672.5

09/10/2025 14:57:25

00492541927TRLO1.1.1

XLON

3

673

09/10/2025 14:57:25

00492541933TRLO1.1.1

AQXE

7

673

09/10/2025 14:57:25

00492541934TRLO1.1.1

AQXE

19

673

09/10/2025 14:57:25

00492541932TRLO1.1.1

AQXE

1

672.5

09/10/2025 14:57:25

00492541935TRLO1.1.1

TRQX

133

673

09/10/2025 14:57:40

00492542220TRLO1.1.1

BATE

11

672.5

09/10/2025 14:57:49

00492542336TRLO1.1.1

TRQX

9

672.5

09/10/2025 14:57:49

00492542337TRLO1.1.1

TRQX

172

672

09/10/2025 15:00:00

00492544049TRLO1.1.1

XLON

172

672

09/10/2025 15:00:00

00492544050TRLO1.1.1

XLON

29

673

09/10/2025 15:02:01

00492545507TRLO1.1.1

AQXE

82

672.5

09/10/2025 15:02:01

00492545508TRLO1.1.1

XLON

133

673

09/10/2025 15:02:20

00492545810TRLO1.1.1

BATE

41

673

09/10/2025 15:03:17

00492546590TRLO1.1.1

CHIX

21

673

09/10/2025 15:03:17

00492546591TRLO1.1.1

TRQX

172

673

09/10/2025 15:04:43

00492547573TRLO1.1.1

XLON

83

674

09/10/2025 15:10:42

00492551288TRLO1.1.1

XLON

18

674

09/10/2025 15:10:42

00492551290TRLO1.1.1

XLON

161

674

09/10/2025 15:10:42

00492551289TRLO1.1.1

XLON

41

673.5

09/10/2025 15:11:48

00492552336TRLO1.1.1

CHIX

133

673.5

09/10/2025 15:11:48

00492552335TRLO1.1.1

BATE

3

673.5

09/10/2025 15:11:48

00492552339TRLO1.1.1

XLON

169

673.5

09/10/2025 15:11:48

00492552338TRLO1.1.1

XLON

172

673.5

09/10/2025 15:11:48

00492552337TRLO1.1.1

XLON

21

673.5

09/10/2025 15:11:48

00492552340TRLO1.1.1

TRQX

29

676

09/10/2025 15:16:30

00492554929TRLO1.1.1

AQXE

41

678

09/10/2025 15:21:24

00492557192TRLO1.1.1

CHIX

41

678

09/10/2025 15:21:24

00492557193TRLO1.1.1

CHIX

135

678

09/10/2025 15:21:24

00492557194TRLO1.1.1

XLON

119

678

09/10/2025 15:21:24

00492557197TRLO1.1.1

XLON

172

678

09/10/2025 15:21:24

00492557196TRLO1.1.1

XLON

209

678

09/10/2025 15:21:24

00492557195TRLO1.1.1

XLON

21

678

09/10/2025 15:21:24

00492557199TRLO1.1.1

TRQX

53

678

09/10/2025 15:21:24

00492557198TRLO1.1.1

XLON

21

678

09/10/2025 15:21:24

00492557200TRLO1.1.1

TRQX

172

678.5

09/10/2025 15:28:23

00492561106TRLO1.1.1

XLON

46

678

09/10/2025 15:30:05

00492562180TRLO1.1.1

BATE

87

678

09/10/2025 15:30:05

00492562179TRLO1.1.1

BATE

41

678

09/10/2025 15:30:05

00492562182TRLO1.1.1

CHIX

133

678

09/10/2025 15:30:05

00492562181TRLO1.1.1

BATE

133

678

09/10/2025 15:30:05

00492562183TRLO1.1.1

BATE

21

678

09/10/2025 15:30:05

00492562186TRLO1.1.1

TRQX

172

678

09/10/2025 15:30:05

00492562184TRLO1.1.1

XLON

172

678

09/10/2025 15:30:05

00492562185TRLO1.1.1

XLON

29

678

09/10/2025 15:30:12

00492562258TRLO1.1.1

AQXE

29

678

09/10/2025 15:30:12

00492562259TRLO1.1.1

AQXE

29

678

09/10/2025 15:30:12

00492562260TRLO1.1.1

AQXE

22

678

09/10/2025 15:32:15

00492563972TRLO1.1.1

CHIX

19

678

09/10/2025 15:32:15

00492563974TRLO1.1.1

CHIX

172

678

09/10/2025 15:32:15

00492563973TRLO1.1.1

XLON

21

678

09/10/2025 15:32:33

00492564164TRLO1.1.1

TRQX

29

678

09/10/2025 15:32:45

00492564269TRLO1.1.1

AQXE

133

678

09/10/2025 15:32:57

00492564344TRLO1.1.1

BATE

85

678

09/10/2025 15:34:24

00492565022TRLO1.1.1

XLON

87

678

09/10/2025 15:34:24

00492565023TRLO1.1.1

XLON

41

679

09/10/2025 15:42:19

00492569507TRLO1.1.1

CHIX

133

679

09/10/2025 15:42:19

00492569508TRLO1.1.1

BATE

29

679

09/10/2025 15:42:19

00492569509TRLO1.1.1

AQXE

172

679

09/10/2025 15:42:19

00492569510TRLO1.1.1

XLON

172

679

09/10/2025 15:42:19

00492569511TRLO1.1.1

XLON

172

679

09/10/2025 15:42:19

00492569512TRLO1.1.1

XLON

21

679

09/10/2025 15:42:19

00492569513TRLO1.1.1

TRQX

172

678.5

09/10/2025 15:44:45

00492570972TRLO1.1.1

XLON

41

678.5

09/10/2025 15:45:01

00492571063TRLO1.1.1

CHIX

21

678.5

09/10/2025 15:45:08

00492571170TRLO1.1.1

TRQX

29

678.5

09/10/2025 15:45:14

00492571239TRLO1.1.1

AQXE

133

678

09/10/2025 15:46:20

00492572019TRLO1.1.1

BATE

172

678

09/10/2025 15:46:25

00492572066TRLO1.1.1

XLON

172

680

09/10/2025 15:49:04

00492575101TRLO1.1.1

XLON

21

680

09/10/2025 15:51:46

00492576711TRLO1.1.1

TRQX

29

680

09/10/2025 15:51:53

00492576755TRLO1.1.1

AQXE

41

679.5

09/10/2025 15:51:53

00492576758TRLO1.1.1

CHIX

133

680

09/10/2025 15:53:03

00492577266TRLO1.1.1

BATE

95

679

09/10/2025 15:55:17

00492578240TRLO1.1.1

XLON

77

679

09/10/2025 15:55:17

00492578242TRLO1.1.1

XLON

172

679

09/10/2025 15:55:17

00492578243TRLO1.1.1

XLON

33

679

09/10/2025 15:57:32

00492579131TRLO1.1.1

XLON

139

679

09/10/2025 15:57:32

00492579132TRLO1.1.1

XLON

41

679

09/10/2025 15:58:20

00492579520TRLO1.1.1

CHIX

21

680

09/10/2025 15:58:21

00492579528TRLO1.1.1

TRQX

27

680

09/10/2025 15:58:31

00492579583TRLO1.1.1

AQXE

2

680

09/10/2025 15:58:31

00492579584TRLO1.1.1

AQXE

13

679.5

09/10/2025 15:59:35

00492580124TRLO1.1.1

XLON

9

679.5

09/10/2025 15:59:35

00492580126TRLO1.1.1

XLON

150

679.5

09/10/2025 15:59:35

00492580125TRLO1.1.1

XLON

133

679

09/10/2025 15:59:40

00492580169TRLO1.1.1

BATE

29

679

09/10/2025 16:02:01

00492581580TRLO1.1.1

AQXE

172

679

09/10/2025 16:02:07

00492581617TRLO1.1.1

XLON

133

679

09/10/2025 16:02:33

00492581811TRLO1.1.1

BATE

172

679

09/10/2025 16:04:02

00492582528TRLO1.1.1

XLON

16

679

09/10/2025 16:04:40

00492582843TRLO1.1.1

AQXE

172

679

09/10/2025 16:04:45

00492582896TRLO1.1.1

XLON

7

679

09/10/2025 16:04:45

00492582897TRLO1.1.1

CHIX

34

679

09/10/2025 16:04:48

00492582918TRLO1.1.1

CHIX

13

679

09/10/2025 16:04:48

00492582920TRLO1.1.1

AQXE

41

679

09/10/2025 16:04:48

00492582919TRLO1.1.1

CHIX

133

679

09/10/2025 16:05:12

00492583125TRLO1.1.1

BATE

118

678.5

09/10/2025 16:06:10

00492583597TRLO1.1.1

XLON

54

678.5

09/10/2025 16:06:10

00492583599TRLO1.1.1

XLON

172

678.5

09/10/2025 16:06:10

00492583598TRLO1.1.1

XLON

40

678.5

09/10/2025 16:06:10

00492583600TRLO1.1.1

XLON

132

678.5

09/10/2025 16:06:10

00492583601TRLO1.1.1

XLON

29

678.5

09/10/2025 16:07:22

00492584167TRLO1.1.1

AQXE

41

678.5

09/10/2025 16:07:22

00492584168TRLO1.1.1

CHIX

21

678.5

09/10/2025 16:07:22

00492584169TRLO1.1.1

TRQX

21

678.5

09/10/2025 16:07:22

00492584170TRLO1.1.1

TRQX

21

678.5

09/10/2025 16:07:22

00492584171TRLO1.1.1

TRQX

65

678.5

09/10/2025 16:08:43

00492584800TRLO1.1.1

XLON

133

678.5

09/10/2025 16:08:43

00492584799TRLO1.1.1

BATE

11

678.5

09/10/2025 16:09:19

00492585086TRLO1.1.1

XLON

107

678.5

09/10/2025 16:09:19

00492585085TRLO1.1.1

XLON

172

678.5

09/10/2025 16:09:19

00492585087TRLO1.1.1

XLON

161

678.5

09/10/2025 16:09:19

00492585088TRLO1.1.1

XLON

172

678.5

09/10/2025 16:11:36

00492586208TRLO1.1.1

XLON

172

679

09/10/2025 16:11:36

00492586207TRLO1.1.1

XLON

41

678.5

09/10/2025 16:11:44

00492586247TRLO1.1.1

CHIX

104

678.5

09/10/2025 16:11:44

00492586246TRLO1.1.1

BATE

29

678.5

09/10/2025 16:11:44

00492586248TRLO1.1.1

BATE

1

678.5

09/10/2025 16:11:49

00492586310TRLO1.1.1

AQXE

28

678.5

09/10/2025 16:12:27

00492586641TRLO1.1.1

AQXE

12

678.5

09/10/2025 16:13:11

00492587042TRLO1.1.1

TRQX

94

680

09/10/2025 16:15:18

00492588028TRLO1.1.1

XLON

250

680

09/10/2025 16:15:18

00492588027TRLO1.1.1

XLON

344

680

09/10/2025 16:17:03

00492588858TRLO1.1.1

XLON

365

680

09/10/2025 16:19:07

00492589888TRLO1.1.1

XLON

413

680

09/10/2025 16:19:07

00492589889TRLO1.1.1

XLON

31

680

09/10/2025 16:19:48

00492590164TRLO1.1.1

TRQX

43

680

09/10/2025 16:19:48

00492590165TRLO1.1.1

TRQX

200

680

09/10/2025 16:21:17

00492591049TRLO1.1.1

XLON

500

680

09/10/2025 16:21:17

00492591048TRLO1.1.1

XLON

68

680

09/10/2025 16:21:51

00492591396TRLO1.1.1

TRQX

133

679.5

09/10/2025 16:22:10

00492591657TRLO1.1.1

BATE

19

679.5

09/10/2025 16:22:10

00492591658TRLO1.1.1

BATE

118

680

09/10/2025 16:23:10

00492592195TRLO1.1.1

CHIX

140

680

09/10/2025 16:23:13

00492592216TRLO1.1.1

XLON

184

680

09/10/2025 16:23:13

00492592217TRLO1.1.1

XLON

184

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593432TRLO1.1.1

BATE

41

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593433TRLO1.1.1

CHIX

133

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593435TRLO1.1.1

BATE

174

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593434TRLO1.1.1

BATE

41

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593438TRLO1.1.1

CHIX

114

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593437TRLO1.1.1

BATE

133

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593436TRLO1.1.1

BATE

41

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593439TRLO1.1.1

CHIX

41

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593440TRLO1.1.1

CHIX

132

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593441TRLO1.1.1

XLON

16

679.5

09/10/2025 16:24:48

00492593442TRLO1.1.1

TRQX

82

679.5

09/10/2025 16:24:49

00492593448TRLO1.1.1

AQXE

29

679.5

09/10/2025 16:24:49

00492593449TRLO1.1.1

AQXE

29

679.5

09/10/2025 16:24:49

00492593450TRLO1.1.1

AQXE

29

679.5

09/10/2025 16:24:49

00492593451TRLO1.1.1

AQXE

29

679.5

09/10/2025 16:24:49

00492593452TRLO1.1.1

AQXE

27

679

09/10/2025 16:25:57

00492594203TRLO1.1.1

XLON

11

679

09/10/2025 16:25:57

00492594204TRLO1.1.1

TRQX

35

679.5

09/10/2025 16:26:30

00492594485TRLO1.1.1

CHIX

95

679.5

09/10/2025 16:26:56

00492594682TRLO1.1.1

BATE

81

679.5

09/10/2025 16:27:04

00492594770TRLO1.1.1

XLON

81

679.5

09/10/2025 16:27:04

00492594772TRLO1.1.1

XLON

156

679.5

09/10/2025 16:27:04

00492594771TRLO1.1.1

XLON

144

679.5

09/10/2025 16:27:04

00492594773TRLO1.1.1

XLON

2

679

09/10/2025 16:28:46

00492595871TRLO1.1.1

TRQX

25

679

09/10/2025 16:28:46

00492595870TRLO1.1.1

AQXE


© 2025 PR Newswire
