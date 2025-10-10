Anzeige / Werbung

Aktuell kann der Goldpreis die Marke von 4.000 USD nicht halten. Nach Ansicht von TD Securities ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis es wieder richtig aufwärts geht.

Der Goldpreis hat die psychologisch wichtige Marke von 4.000 US-Dollar je Unze zunächst klar überwunden - konnte diese im gestrigen Handel allerdings nicht halten. Allerdings ist das gelbe Metall nach dem Ausbruch im August auch in nur zwei Monaten um rund 670 US-Dollar je Unze gestiegen, was einem Plus von mehr als 20% entspricht. Zwischenzeitlich lag Gold damit seit Jahresbeginn sogar mehr als 50% vorne. Diese Dynamik zieht weitere Investoren an - erhöht aber zugleich das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen, wie Analysten anmerken.

TD Securities aus Kanada zum Beispiel spricht von einem überhitzten Markt. Gold wirke technisch "überkauft", sodass jede Nachricht, die das Tempo der geldpolitischen Lockerung in Frage stelle oder die Volatilität anheize, eine merkliche Gegenbewegung auslösen könne. In einem solchen Szenario sei eine spürbare Korrektur des späten Sommeranstiegs denkbar. Als mögliche Zielzone nennen die Analysten einen Rücksetzer bis auf etwa 3.600 US-Dollar je Unze.

Jetzt mehr erfahren:



Anstieg auf 4.400 USD erwartet: Rücksetzer bei Gold sind Chancen

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA8606471065,CA30371L1013,CA05352C1068,CA34638F1053