Der Lithium Markt ist zurück - und Simon Clarke ist mit dabei!

Der Lithium Bullenmarkt hat wieder Fahrt aufgenommen.
Willkommen zurück, liebe Leser!
Lithium Americas (NYSE: LAC) - unterstützt durch ein Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von 2,26?Milliarden?US-Dollar sowie eine 5%-Beteiligung der US-Regierung - verzeichnete einen Kursanstieg von 4?US-Dollar auf 12,63?US-Dollar in Rekordzeit. Gleichzeitig zieht auch Lithium Argentina?AG an und stieg in nur wenigen Wochen von rund?2,36?US-Dollar auf über?7?US-Dollar.
Die Botschaft ist klar: Kapital strömt zurück in Lithium, und das "Länderrisiko" wird neu bewertet. Dies ist eine von den USA getriebene, staatlich unterstützte Rohstoff-Renaissance - und nur wenige sind so gut positioniert, davon zu profitieren, wie Simon?Clarke, CEO von American Critical Minerals?Corp. (ACM).
Denn Clarke hat es bereits einmal geschafft - und diesmal könnte der Erfolg noch größer werden.
Simon?Clarke - eine bewährte Erfolgsformel
Simon?Clarke ist in der Rohstoffbranche kein Unbekannter. Als früherer CEO von American Lithium?Corp. führte er das Unternehmen von einer kleinen Explorationsgesellschaft zu einer NASDAQ-Notierung bei?6 $ CAD pro Aktie - mit einer Marktkapitalisierung von über?1,2 $ Milliarden?CAD auf dem Höhepunkt des letzten Lithium-Zyklus.
Unter seiner Führung:
- wurde das TLC-Lithiumprojekt über die PEA-Phase und mehrere Ressourcen-Updates hinausentwickelt,
- erfolgte der Uplist an die NASDAQ,
- erwarb das Unternehmen eine der größten Uranlagerstätten Südamerikas sowie das Falchani-Lithiumprojekt, das zusätzlich über wertvolle Nebenprodukte wie Cäsium und Sulfat-of-Potash (SOP) verfügt.
Clarke war außerdem Mitgründer von?M2?Cobalt?Corp. (verkauft an?Jervois?Global) und eine Schlüsselperson bei Osum?Oil?Sands?Corp., das?2021?für rund 400?Millionen?US-Dollar übernommen wurde.
Jetzt steht er an der Spitze von American Critical?Minerals?(WKN:?A40VTE?|?Symbol:?2P30) - mit derselben Strategie, demselben Fokus?-?und einem Projekt, das sein früheres Ergebnis noch übertreffen könnte.
Das Green?River?Project
Das Green?River?Potash?&?Lithium?Project umfasst 32.530?Acres im ertragreichen Paradox?Basin?(Utah).
Das Landpaket beinhaltet:
- 11?staatliche?Utah-Leasingflächen,
- 1.094?bundesstaatliche?Placer-Claims,
- 11?Bundes-Prospektionsgenehmigungen für?Potasche.
Das Projekt liegt direkt über Cycle?5, der wichtigsten potash-führenden Schicht, aus der Intrepid?Potash?Inc.?(NYSE:?IPI) seit Jahrzehnten fördert.
Wesentlich ist jedoch: Green?River ist kein Ein-Rohstoff-Projekt. Es beherbergt beträchtliches Potenzial in mehreren Bereichen:
- Potasche?-?für Ernährungssicherheit,
- Lithium?-?für Batterien und?E-Mobilität,
- Brom?-?für Flammschutz- und Energietechnologien,
- Bor?-?für Halbleiter, Glas und?Solarindustrie.
Diese Multi-Commodity-Struktur verschafft ACM gleich mehrere makroökonomische Hebel?-?und schafft Spielraum für zukünftige Abnahmeverträge und strategische Partnerschaften.
Explorationsziele bestätigen Tier-1-Potenzial