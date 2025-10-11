Der Lithium Markt ist zurück - und Simon Clarke ist mit dabei!

Anzeige / Werbung

Der Lithium Bullenmarkt hat wieder Fahrt aufgenommen.

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. (WKN: A40VTE | SYM: 2P30) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser!

Lithium Americas (NYSE: LAC) - unterstützt durch ein Darlehen des US-Energieministeriums in Höhe von 2,26?Milliarden?US-Dollar sowie eine 5%-Beteiligung der US-Regierung - verzeichnete einen Kursanstieg von 4?US-Dollar auf 12,63?US-Dollar in Rekordzeit. Gleichzeitig zieht auch Lithium Argentina?AG an und stieg in nur wenigen Wochen von rund?2,36?US-Dollar auf über?7?US-Dollar.

Die Botschaft ist klar: Kapital strömt zurück in Lithium, und das "Länderrisiko" wird neu bewertet. Dies ist eine von den USA getriebene, staatlich unterstützte Rohstoff-Renaissance - und nur wenige sind so gut positioniert, davon zu profitieren, wie Simon?Clarke, CEO von American Critical Minerals?Corp. (ACM).

Denn Clarke hat es bereits einmal geschafft - und diesmal könnte der Erfolg noch größer werden.

Simon?Clarke - eine bewährte Erfolgsformel

Simon?Clarke ist in der Rohstoffbranche kein Unbekannter. Als früherer CEO von American Lithium?Corp. führte er das Unternehmen von einer kleinen Explorationsgesellschaft zu einer NASDAQ-Notierung bei?6 $ CAD pro Aktie - mit einer Marktkapitalisierung von über?1,2 $ Milliarden?CAD auf dem Höhepunkt des letzten Lithium-Zyklus.

Unter seiner Führung:

wurde das TLC-Lithiumprojekt über die PEA-Phase und mehrere Ressourcen-Updates hinausentwickelt,

über die PEA-Phase und mehrere Ressourcen-Updates hinausentwickelt, erfolgte der Uplist an die NASDAQ,

an die NASDAQ, erwarb das Unternehmen eine der größten Uranlagerstätten Südamerikas sowie das Falchani-Lithiumprojekt, das zusätzlich über wertvolle Nebenprodukte wie Cäsium und Sulfat-of-Potash (SOP) verfügt.

Clarke war außerdem Mitgründer von?M2?Cobalt?Corp. (verkauft an?Jervois?Global) und eine Schlüsselperson bei Osum?Oil?Sands?Corp., das?2021?für rund 400?Millionen?US-Dollar übernommen wurde.

Jetzt steht er an der Spitze von American Critical?Minerals?(WKN:?A40VTE?|?Symbol:?2P30) - mit derselben Strategie, demselben Fokus?-?und einem Projekt, das sein früheres Ergebnis noch übertreffen könnte.

Das Green?River?Project

Das Green?River?Potash?&?Lithium?Project umfasst 32.530?Acres im ertragreichen Paradox?Basin?(Utah).

Das Landpaket beinhaltet:

11?staatliche?Utah-Leasingflächen,

1.094?bundesstaatliche?Placer-Claims,

11?Bundes-Prospektionsgenehmigungen für?Potasche.

Das Projekt liegt direkt über Cycle?5, der wichtigsten potash-führenden Schicht, aus der Intrepid?Potash?Inc.?(NYSE:?IPI) seit Jahrzehnten fördert.

Wesentlich ist jedoch: Green?River ist kein Ein-Rohstoff-Projekt. Es beherbergt beträchtliches Potenzial in mehreren Bereichen:

Potasche ?-?für Ernährungssicherheit,

?-?für Ernährungssicherheit, Lithium ?-?für Batterien und?E-Mobilität,

?-?für Batterien und?E-Mobilität, Brom ?-?für Flammschutz- und Energietechnologien,

?-?für Flammschutz- und Energietechnologien, Bor?-?für Halbleiter, Glas und?Solarindustrie.

Diese Multi-Commodity-Struktur verschafft ACM gleich mehrere makroökonomische Hebel?-?und schafft Spielraum für zukünftige Abnahmeverträge und strategische Partnerschaften.

Explorationsziele bestätigen Tier-1-Potenzial