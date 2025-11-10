American Critical Minerals: Voll finanziert - Bohrstart im Milliarden-Kali- und Lithium-Markt!

Anzeige / Werbung

Bei American Critical Minerals Corp. ("ACM") reiht sich derzeit Meilenstein an Meilenstein.

Willkommen zurück, liebe Leser,

innerhalb von nur zwei Wochen hat das Unternehmen gleich zwei der wichtigsten Punkte im Explorationsgeschäft abgehakt: die vollständige Finanzierung und die Verpflichtung eines der weltweit führenden Kaliexperten.

Diese Kombination aus Kapitalstärke und technischer Führungsqualität versetzt ACM in die Lage, das Green River Potash and Lithium Project in Utah schneller als erwartet von der Explorationsphase in die großflächige Entwicklung zu überführen.

Meilenstein Nr. 1: Finanzierung über 7,45 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen - und überzeichnet

Am 29. Oktober 2025 meldete ACM den Abschluss seiner "Bought-Deal"-Finanzierung - insgesamt wurden 7,45 Millionen CAD über vermittelte und nicht vermittelte Tranchen eingeworben. Die Platzierung wurde von Research Capital Corporation, einem der führenden kanadischen Investmenthäuser, als alleiniger Underwriter und Bookrunner geleitet.

Wesentliche Eckpunkte:

5,45 Mio. CAD vermittelte Platzierung unter Leitung von Research Capital

vermittelte Platzierung unter Leitung von Research Capital 2,0 Mio. CAD gleichzeitige Privatplatzierung über Haywood Securities

gleichzeitige Privatplatzierung über Haywood Securities 15,57 Mio. Einheiten zu je 0,35 CAD

zu je Gesamterlös: 7,45 Mio. CAD

In einem Marktumfeld, in dem viele Juniors Mühe haben, überhaupt Kapital zu beschaffen, sendet ACMs überzeichnete Platzierung ein starkes Signal: Institutionelle Investoren glauben an die Green-River-Story.

Die Erlöse fließen direkt in das Phase-1-Bohrprogramm, das die Kali-, Lithium- und Bromhorizonte bestätigen soll, die im aktualisierten NI 43-101 Technical Report (Ende Oktober eingereicht) beschrieben sind.



Meilenstein Nr. 2: Kaliexperte Dean Pekeski verstärkt das Team

Wenn die Finanzierung ACM die finanzielle Schlagkraft sichert, dann bringt die Ernennung von Dean Pekeski die technische Feuerkraft.

Pekeskis Lebenslauf liest sich wie ein Handbuch erfolgreicher Kalientwicklung:

Ehem. Executive Vice President, Western Potash Corp. (TSX: WPX) - Leitung von Entdeckung und Entwicklung des Milestone-Kaliprojekts in Saskatchewan (heute zu 80% fertiggestellt und eines der größten Lösungsbergwerke Nordamerikas).

- Leitung von in Saskatchewan (heute zu 80% fertiggestellt und eines der größten Lösungsbergwerke Nordamerikas). CEO & Project Director, Peak Minerals Inc. - leitete das Sevier Playa SOP Brine Project in Utah bis zur Machbarkeits- und Genehmigungsphase.

- leitete das in Utah bis zur Machbarkeits- und Genehmigungsphase. Über 120 Mio. USD Kapital aufgenommen für Explorations- und Entwicklungsprojekte.

für Explorations- und Entwicklungsprojekte. Umfassendes Netzwerk in Eigenkapital-, Fremdkapital- und Royalty-Märkten sowie enge Kontakte zu US-Bundes- und Landesbehörden.

Kurz gesagt: Pekeski kennt Kali nicht nur - er hat es aufgebaut.

CEO Simon Clarke bringt es auf den Punkt:

"Deans Wissen, Hintergrund und strategische Beziehungen in Utah und darüber hinaus werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Green-River-Projekt weiter vorantreiben. Seine tiefgehende technische Erfahrung in der Exploration, Entwicklung und Verarbeitung von Kali wird entscheidend sein, um das Projekt voranzubringen und die Risiken zu reduzieren."

Das Timing ist perfekt: Mit abgeschlossener seismischer Neubewertung, aktualisiertem NI 43-101-Report und laufenden Vertragsverhandlungen für die Bohrungen steht ACMs nächster Meilenstein - der Bohrbeginn - unmittelbar bevor.

Technische Basis: Seismische Klarheit und eingereichter NI 43-101-Report

Der am 27. Oktober 2025 eingereichte NI 43-101 Technical Report, erstellt von Agapito Associates LLC, legt eine schrittweise Explorations- und Entwicklungsstrategie fest.

Phase 1 (Programm 2026):

Bohrungen zur Erkundung der Cycle-5-Kalihorizonte

Test der klastischen Zonen auf Lithium und Brom innerhalb der Formationen Paradox und Leadville

innerhalb der Formationen Paradox und Leadville Erstellung erster Ressourcenschätzungen für alle drei Rohstoffe

für alle drei Rohstoffe Durchführung vorläufiger ingenieurtechnischer Studien (PFS-Niveau)

Phase 2 (Programm 2027):

Erweiterungsbohrungen und vertikale seismische Profile (VSPs)

Durchführung einer 3D-Seismik-Kampagne

Start von LIDAR-Kartierung, Umweltgrundlagenstudien und Entsorgungsbrunnenanalysen

Vorbereitung der Machbarkeitsstudie und Genehmigungsphase

Dieses zweistufige Programm ist darauf ausgelegt, das Projekt systematisch zu ent-riskieren und gleichzeitig den Weg in Richtung Produktionsreife zu beschleunigen. Mit Pekeskis Utah-Erfahrung in Lösungslagerstätten steigen die Erfolgsaussichten deutlich.

Green River: Die nächste große Kali- und Lithium-Entdeckung in Utah

Das Green River Project liegt im Paradox Basin, rund 20 Meilen nordwestlich von Moab, Utah, und umfasst etwa 32.530 Acres an zusammenhängenden Förderrechten:

11 staatliche Utah-Leases (7.050 Acres)

1.094 Bundes-Lithium-Brine-Claims (21.150 Acres)

11 Bundes-Kali-Explorationsgenehmigungen (25.480 Acres)

Das Gebiet grenzt direkt an die Moab-Mine von Intrepid Potash Inc. (NYSE: IPI) - die einzige in Betrieb befindliche Kali-Produktion in den USA - sowie an Anson Resources (ASX: ASN), das bereits ein Abnahmeabkommen mit LG Energy Solution unterzeichnet und Pilotproduktion mit Koch Technology Solutions durchgeführt hat.

Mit anderen Worten: ACM operiert im Zentrum einer bewährten, produzierenden Region - Geologie und Wirtschaftlichkeit sind bereits validiert.

Quantifizierbare Größenordnung: Multi-Rohstoff-Explorationsziele*

Laut dem Bericht von Agapito und der ACM-Mitteilung vom 6. Oktober 2025 beherbergt Green River Explorationsziele*** von außergewöhnlicher Größe:

Rohstoff Explorationsziel / Volumen Gehaltsbereich Kali (Sylvinit) 0,6 - 1,0 Mrd. t 12 - 18% K2O (≈ 19 - 29% KCl) Lithium (Sole) 2,1 Mrd. m³ 71,6 - 216,3 ppm Li Brom (Sole) 2,1 Mrd. m³ 3.656 - 4.741 ppm Br2



Diese Werte positionieren Green River als eines der größten unerschlossenen Critical-Minerals-Systeme der USA - und als eines der wenigen Projekte, das Düngemittel- und Batteriemetalle in einer skalierbaren Jurisdiktion vereint.

Makro-Rückenwind: Der 93,5-Milliarden-Dollar-Kali-Boom

Das Timing könnte nicht besser sein.

Laut Grand View Research (2024) soll der globale Kalimarkt von 62,4 Mrd. USD (2024) auf 93,5 Mrd. USD bis 2032 wachsen - eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,3%, getrieben durch steigende Bevölkerungszahlen, Nahrungsmittelnachfrage und Präzisionslandwirtschaft.

Die USA importieren derzeit rund 95% ihres Kalibedarfs - heimische Produzenten genießen daher Preisprämien durch Nähe zu den Absatzmärkten. Mit der Aufnahme von Kali in die U.S. Geological Survey Critical Minerals List sind Projekte wie Green River nun förderfähig, schneller genehmigungsfähig und politisch priorisiert - die gleichen Mechanismen, die bereits die Lithium- und Uran-Renaissance ermöglichten.

Beispiele für diesen Rückenwind:

Brazil Potash (NYSE: GRO) - hat 91% der künftigen Produktion vorverkauft über langfristige Abnahmeverträge.

- hat über langfristige Abnahmeverträge. Sage Potash (TSXV: SAGE) - meldete ein Projekt mit 502 Mio. USD NPV , unterstützt durch ein USDA-Förderprogramm .

- meldete ein Projekt mit , unterstützt durch ein . Intrepid Potash (NYSE: IPI) - stabiler US-Produzent mit einem Aktienkurs um 30 USD, der die Wirtschaftlichkeit der Region belegt.

Nun steht ACM als nächster US-Herausforderer mit Größe, Finanzierung und Momentum in den Startlöchern.

Von der Finanzierung zur Bohrung

Mit 7,45 Mio. CAD frischem Kapital ist ACMs Fahrplan klar:

Abschluss der Sicherheitsleistungen und Bohrgenehmigungen (in Arbeit) Bohrbeginn im 1. Quartal 2026 Kernprobenentnahme und Soletests in den Cycle-5-Zonen Veröffentlichung erster Ressourcenschätzungen im Laufe von 2026 Weiterführung des PFS- und 3D-Seismik-Programms

Führungskompetenz: Simon Clarkes bewährte Erfolgsformel

CEO Simon Clarke ist bekannt dafür, American Lithium Corp. (NASDAQ: AMLI) von einem 0,20-CAD-Junior zu einem Milliarden-Unternehmen aufgebaut zu haben. Bei ACM setzt er dieselbe Erfolgsstrategie um:

Großes US-Asset identifizieren

Technisch ent-riskieren

Kapitalmarktdynamik aufbauen

Strategische Partner und Regierungsunterstützung gewinnen

Die jüngste Finanzierung und Pekeskis Ernennung zeigen: Clarke liefert erneut.

Investment-Case: Warum ACM immer wieder punktet

Voll finanziert - 7,45 Mio. CAD für alle kurzfristigen Programme. Top-Team - Simon Clarke (ex-American Lithium) & Dean Pekeski (Western Potash, Peak Minerals). Enorme Skalierung - 32.530 Acres mit Milliarden-Tonnen- und Milliarden-Kubikmeter-Zielen. Standortvorteil - Utah mit jahrzehntelanger Kali- und Sole-Produktion. Politischer Rückenwind - Aufnahme in die US-Critical-Minerals-Liste. Timing - Bohrstart und erste Ressourcen 2026.

Fazit: Ein aufstrebender Rohstoff-Champion der USA

American Critical Minerals hält nicht nur Schritt - das Unternehmen gibt das Tempo vor.

Von historischen Bohrdaten über benachbarte Produktion, fortgeschrittene Entwicklung in der Region, positive Seismik und NI 43-101-Report bis hin zu voller Finanzierung und Top-Expertise: ACM liefert, was Investoren sehen wollen.

Mit Beginn der Bohrungen 2026 kristallisiert sich Green River als führendes US-Kali- und Lithium-Projekt heraus - das richtige Projekt, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit.

Während die USA ihre Lieferketten für Düngemittel und Batteriemetalle neu aufbauen, rückt ACM ins Rampenlicht.

Denn wenn sich voll finanzierte Entwicklung, erstklassige Führung und ein 93-Milliarden-Dollar-Markt verbinden - gibt es nur eine Richtung: nach oben.



