Südzucker-Aktien ISIN: DE0007297004 konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 2,43 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 9,90 Euro, das Tageshoch hat man mit 9,96 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat die Südzucker-Aktie 4,49 Prozent zugelegt und hat unter siebzig Werten im SDAX einen guten vierten Platz geschafft. Wenn man die Bewertungen für Südzucker auf finanzen.net anschaut, ...

