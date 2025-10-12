Japan rückt wieder stärker in den Fokus vieler Anleger. Nach Jahren der Stagnation zeigen sich die Bewertungen niedrig, die Wirtschaft stabil, und die Gesellschaft bleibt trotz aller Herausforderungen bemerkenswert homogen. Mit einer neuen Regierung - möglicherweise erstmals unter weiblicher Führung - und einer Fortsetzung des wirtschaftsliberalen Kurses von Shinzo Abe könnte sich Japan zu einem der interessantesten Märkte Asiens entwickeln. Besonders spannend: der Technologiesektor, in dem sich zahlreiche innovative, aber noch wenig bekannte Unternehmen finden lassen. Philip H. Hall stellt in seinem "HVF Innovation Japan Tech Basket" neun solcher Aktien vor - wachstumsstark, profitabel und oft günstig bewertet. 1. Inforich - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 investresearch.net