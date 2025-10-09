The following instruments on XETRA do have their first trading 09.10.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.10.2025Aktien1 AU000000BXN6 Bioxyne Ltd.2 US83571B1008 Sony Financial Group Inc. ADR3 JP3160060004 Ai ROBOTICS Inc.4 CA49451A7024 Kincora Copper Ltd.5 AU0000046021 Trigg Minerals Ltd.6 DE000BCK2223 Ottobock SE & Co. KGaA7 DE000A40ZW05 Funkwerk AGAnleihen/ETF1 XS3201262311 Canadian Imperial Bank of Commerce2 NO0013639112 DEAG Deutsche Entertainment AG3 AU3CB0322915 Emirates NBD Bank PJSC4 FR0014013BG2 Engie S.A.5 FR0014013BH0 Engie S.A.6 EU000A4EDR50 European Investment Bank7 AU3CB0322691 Nextera Energy Capital Holdings Inc.8 NO0013262451 Norske Skog AS9 US87264ADW27 T-Mobile USA Inc.10 XS3202199066 CTP N.V.11 FR00140136B1 Séché Environnement S.A.12 US87264ADY82 T-Mobile USA Inc.13 US89115KAJ97 The Toronto-Dominion Bank14 US89115KAE01 The Toronto-Dominion Bank15 EU000A4EJF17 Europäische Union16 XS3033931026 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.17 DE000HEL0MX9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0MW1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 US87264ADX00 T-Mobile USA Inc.20 FR0014010HV4 Amundi MSCI World (2x) Leveraged UCITS21 IE000A0GH076 BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Cap22 IE000Y2ZYZ66 BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Cap