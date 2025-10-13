Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG

Qualitatives Update drittes Quartal 2025: Tecan meldet Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2025

Männedorf, Schweiz, 13. Oktober 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute ein qualitatives Update zum Geschäftsgang im dritten Quartal 2025 veröffentlicht.

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dies bedeutet eine weitere sequenzielle Verbesserung nach einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich im ersten Quartal und einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich im zweiten Quartal. Auf Segmentebene verzeichnete das Life Sciences Business einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich, während sich der Umsatz im Partnering Business im niedrigen Zehner-Prozentbereich erhöhte, beides in Lokalwährungen und im Einklang mit den Erwartungen.

In beiden Geschäftssegmenten lag der Auftragseingang im dritten Quartal höher als der Umsatz, und das Book-to-Bill-Verhältnis blieb über 1.

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

Die wichtigsten Annahmen, die dem Umsatzausblick vom 12. März für das Gesamtjahr 2025 zugrunde lagen, bleiben weitgehend konstant. Tecan gibt folgende Aktualisierungen bekannt:

Bei akademischen und staatlichen Kunden in den USA tendiert der Umsatz zur Mitte der ursprünglich angenommenen Bandbreite (kommunizierte Bandbreite: von einer Halbierung der Umsätze von 2024 bis zu einem Rückgang im Zehner-Prozentbereich).

In China bleibt die Nachfrage verhalten und der Umsatz wird leicht unter dem unteren Ende der ursprünglich angenommenen Bandbreite erwartet (kommunizierte Bandbreite: Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich bis zu stabilem Umsatz).

Die Umsätze mit Biopharma-Kunden dürften im zweiten Halbjahr weitgehend der stabilen Entwicklung des ersten Halbjahres entsprechen (kommunizierte Bandbreite: keine wesentliche Verbesserung im zweiten Halbjahr bis zu einer deutlicheren Verbesserung).

Neu eingeführte Produkte und Wachstumssegmente leisten weiterhin einen soliden Beitrag.

Der Umsatz mit dem grössten Kunden im Partnering Business wird voraussichtlich am oberen Ende der ursprünglichen Bandbreite liegen, d.h. im Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben (kommunizierte Bandbreite: moderater Umsatzrückgang bis stabile Umsatzentwicklung).

Im Synergence-Bereich des Partnering Business haben einige Kunden signalisiert, dass sie Bestellungen im vierten Quartal möglicherweise verschieben werden. Dabei rechnen sie mit der Wirksamkeit von Massnahmen, die Tecan voraussichtlich im ersten Quartal 2026 umsetzen wird, um die negativen Auswirkungen der US-Importzölle für diese Kunden einzudämmen.

Aufgrund dieser Entwicklungen und des Geschäftsgangs in den ersten neun Monaten bestätigt Tecan die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet einen Umsatz in Lokalwährungen innerhalb der zuvor kommunizierten Bandbreite - von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis zu einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, wobei die aktuellen Trends darauf hindeuten, dass das Gesamtjahresergebnis in der unteren Hälfte der Bandbreite liegen wird.

Tecan bekräftigt auch die Prognose für eine bereinigte EBITDA-Marge von 17.5% bis 18.5% des Umsatzes für das Gesamtjahr 2025, basierend auf einer vergleichbaren Basis mit derjenigen zum Zeitpunkt der ursprünglichen Prognose vom 12. März 2025. Dieser Ausblick basiert auf den zum Zeitpunkt des ursprünglichen Ausblicks angenommenen durchschnittlichen Wechselkursen1 und berücksichtigt keine Auswirkungen der US-Zölle.

Wie am 12. August 2025 mitgeteilt, würden sich die geschätzten Nettoauswirkungen auf die bereinigte EBITDA-Marge für 2025 auf rund 100 Basispunkte belaufen, falls die am 31. Juli 2025 angekündigten höheren reziproken Zölle ab dem 7. August 2025 bis zum Jahresende in Kraft bleiben und keine günstigere Handelsvereinbarung erzielt wird. Sollte der Wechselkurs des US-Dollars zum Schweizer Franken für den Rest des Jahres auf dem aktuellen Spot-Niveau bleiben, würde sich der Wechselkurseffekt gegenüber den ursprünglichen Annahmen zusätzlich negativ auf die bereinigte EBITDA-Marge auswirken, dies im Umfang von etwa 100 Basispunkten.

Mittelfristiger Ausblick bleibt unverändert

Tecan bekräftigt zudem den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen davon ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich zu verbessern. Tecan geht jedoch davon aus, dass sich die Endmärkte nur schrittweise erholen werden und eine vollständige Normalisierung für 2026 noch nicht zu erwarten ist. Die Prognose für 2026 wird wie üblich zusammen mit den Ergebnissen für das Gesamtjahr 2025 im März 2026 bekannt gegeben.

Tecan ist weiterhin gut positioniert und wird durch robuste Megatrends unterstützt, welche die Nachfrage nach Gesundheitslösungen weiter ankurbeln.

1Das bereinigte EBITDA (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen) schliesst Restrukturierungskosten, Akquisitions- und Integrationskosten aus. Die Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2025 von einem Euro zu CHF 0.95 und einem US-Dollar zu CHF 0.90.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

