Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 13

Bodycotewww.bodycote.com

13 October 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

10 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,451

Highest price paid per share (pence per share):

679.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

660.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

669.21p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,520,275 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,790,129 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,935,897 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

171

679

10/10/2025 08:05:37

00492670208TRLO1.1.1

XLON

15

677.5

10/10/2025 08:09:26

00492671468TRLO1.1.1

BATE

11

677.5

10/10/2025 08:09:26

00492671470TRLO1.1.1

TRQX

12

677.5

10/10/2025 08:09:26

00492671469TRLO1.1.1

CHIX

11

677.5

10/10/2025 08:13:52

00492673086TRLO1.1.1

CHIX

60

678.5

10/10/2025 08:13:52

00492673085TRLO1.1.1

BATE

171

678

10/10/2025 08:13:54

00492673091TRLO1.1.1

XLON

17

677

10/10/2025 08:22:04

00492675561TRLO1.1.1

XLON

10

677

10/10/2025 08:22:04

00492675562TRLO1.1.1

XLON

30

677

10/10/2025 08:22:04

00492675564TRLO1.1.1

XLON

38

677

10/10/2025 08:22:04

00492675563TRLO1.1.1

XLON

29

678

10/10/2025 08:22:04

00492675565TRLO1.1.1

XLON

47

678

10/10/2025 08:22:04

00492675566TRLO1.1.1

XLON

50

678.5

10/10/2025 08:30:40

00492678243TRLO1.1.1

XLON

60

678.5

10/10/2025 08:30:40

00492678242TRLO1.1.1

XLON

52

678.5

10/10/2025 08:30:40

00492678244TRLO1.1.1

XLON

9

678.5

10/10/2025 08:30:53

00492678291TRLO1.1.1

XLON

171

675

10/10/2025 08:41:08

00492681076TRLO1.1.1

XLON

171

675

10/10/2025 08:51:18

00492683839TRLO1.1.1

XLON

24

674.5

10/10/2025 08:54:28

00492684833TRLO1.1.1

CHIX

16

678

10/10/2025 08:54:43

00492684858TRLO1.1.1

AQXE

64

675.5

10/10/2025 08:58:43

00492685878TRLO1.1.1

XLON

107

675.5

10/10/2025 08:58:43

00492685877TRLO1.1.1

XLON

17

674.5

10/10/2025 09:00:08

00492686272TRLO1.1.1

BATE

63

676

10/10/2025 09:02:44

00492687043TRLO1.1.1

BATE

4

675.5

10/10/2025 09:03:27

00492687207TRLO1.1.1

CHIX

9

676.5

10/10/2025 09:03:31

00492687224TRLO1.1.1

AQXE

1

676.5

10/10/2025 09:03:31

00492687225TRLO1.1.1

AQXE

6

677

10/10/2025 09:03:31

00492687226TRLO1.1.1

AQXE

80

676

10/10/2025 09:05:36

00492687822TRLO1.1.1

BATE

20

676

10/10/2025 09:05:37

00492687827TRLO1.1.1

CHIX

171

675.5

10/10/2025 09:08:33

00492688677TRLO1.1.1

XLON

1

675

10/10/2025 09:10:03

00492689102TRLO1.1.1

TRQX

21

675.5

10/10/2025 09:10:17

00492689170TRLO1.1.1

XLON

82

675.5

10/10/2025 09:10:17

00492689171TRLO1.1.1

XLON

22

675.5

10/10/2025 09:10:17

00492689172TRLO1.1.1

XLON

23

675.5

10/10/2025 09:10:17

00492689173TRLO1.1.1

XLON

23

675.5

10/10/2025 09:10:19

00492689186TRLO1.1.1

XLON

10

675.5

10/10/2025 09:10:41

00492689303TRLO1.1.1

CHIX

14

676

10/10/2025 09:10:41

00492689304TRLO1.1.1

CHIX

10

675.5

10/10/2025 09:10:48

00492689358TRLO1.1.1

AQXE

6

676.5

10/10/2025 09:10:48

00492689359TRLO1.1.1

AQXE

80

675.5

10/10/2025 09:11:22

00492689574TRLO1.1.1

BATE

23

675.5

10/10/2025 09:13:58

00492690315TRLO1.1.1

XLON

80

675.5

10/10/2025 09:13:58

00492690316TRLO1.1.1

XLON

1

676.5

10/10/2025 09:17:59

00492691631TRLO1.1.1

CHIX

3

676.5

10/10/2025 09:17:59

00492691630TRLO1.1.1

CHIX

11

676.5

10/10/2025 09:17:59

00492691629TRLO1.1.1

CHIX

9

676.5

10/10/2025 09:17:59

00492691632TRLO1.1.1

CHIX

12

675.5

10/10/2025 09:18:01

00492691645TRLO1.1.1

TRQX

23

675.5

10/10/2025 09:18:01

00492691644TRLO1.1.1

TRQX

16

676.5

10/10/2025 09:18:02

00492691652TRLO1.1.1

AQXE

80

676

10/10/2025 09:18:55

00492691932TRLO1.1.1

BATE

20

676

10/10/2025 09:18:58

00492691970TRLO1.1.1

XLON

219

676

10/10/2025 09:18:58

00492691971TRLO1.1.1

XLON

12

675.5

10/10/2025 09:20:14

00492692395TRLO1.1.1

TRQX

36

674.5

10/10/2025 09:24:05

00492693487TRLO1.1.1

XLON

48

674.5

10/10/2025 09:24:05

00492693488TRLO1.1.1

XLON

30

675

10/10/2025 09:24:05

00492693489TRLO1.1.1

XLON

57

675

10/10/2025 09:24:05

00492693490TRLO1.1.1

XLON

16

676.5

10/10/2025 09:25:19

00492693841TRLO1.1.1

AQXE

22

674.5

10/10/2025 09:32:21

00492696243TRLO1.1.1

XLON

149

674.5

10/10/2025 09:32:21

00492696244TRLO1.1.1

XLON

12

674.5

10/10/2025 09:34:39

00492696966TRLO1.1.1

TRQX

26

675

10/10/2025 09:34:49

00492697058TRLO1.1.1

CHIX

84

675

10/10/2025 09:34:51

00492697067TRLO1.1.1

BATE

17

675.5

10/10/2025 09:34:51

00492697069TRLO1.1.1

AQXE

103

674.5

10/10/2025 09:36:36

00492697587TRLO1.1.1

XLON

4

675

10/10/2025 09:36:36

00492697590TRLO1.1.1

XLON

30

675

10/10/2025 09:36:36

00492697589TRLO1.1.1

XLON

34

675

10/10/2025 09:36:36

00492697588TRLO1.1.1

XLON

171

675

10/10/2025 09:40:57

00492699242TRLO1.1.1

XLON

17

675.5

10/10/2025 09:41:28

00492699447TRLO1.1.1

AQXE

26

675

10/10/2025 09:41:32

00492699463TRLO1.1.1

CHIX

84

675

10/10/2025 09:41:34

00492699520TRLO1.1.1

BATE

171

674.5

10/10/2025 09:46:02

00492700982TRLO1.1.1

XLON

12

674.5

10/10/2025 09:46:02

00492700983TRLO1.1.1

TRQX

17

675.5

10/10/2025 09:48:02

00492701503TRLO1.1.1

AQXE

13

675

10/10/2025 09:48:19

00492701566TRLO1.1.1

CHIX

13

675

10/10/2025 09:48:19

00492701567TRLO1.1.1

CHIX

84

675

10/10/2025 09:48:19

00492701568TRLO1.1.1

BATE

171

674.5

10/10/2025 09:52:50

00492702998TRLO1.1.1

XLON

12

674.5

10/10/2025 09:53:05

00492703111TRLO1.1.1

TRQX

3

675.5

10/10/2025 09:54:35

00492703830TRLO1.1.1

AQXE

2

675.5

10/10/2025 09:54:35

00492703832TRLO1.1.1

AQXE

12

675.5

10/10/2025 09:54:35

00492703831TRLO1.1.1

AQXE

171

674.5

10/10/2025 09:54:56

00492703917TRLO1.1.1

XLON

26

675

10/10/2025 09:55:01

00492703954TRLO1.1.1

CHIX

11

675

10/10/2025 09:55:06

00492703975TRLO1.1.1

BATE

73

675

10/10/2025 09:55:06

00492703976TRLO1.1.1

BATE

12

674.5

10/10/2025 09:56:45

00492704479TRLO1.1.1

TRQX

171

674.5

10/10/2025 09:58:06

00492704835TRLO1.1.1

XLON

12

674.5

10/10/2025 10:00:40

00492705580TRLO1.1.1

TRQX

17

675

10/10/2025 10:01:32

00492706003TRLO1.1.1

AQXE

3

675

10/10/2025 10:02:20

00492706289TRLO1.1.1

BATE

81

675

10/10/2025 10:02:20

00492706290TRLO1.1.1

BATE

26

675

10/10/2025 10:02:20

00492706291TRLO1.1.1

CHIX

171

674

10/10/2025 10:06:33

00492707347TRLO1.1.1

XLON

24

674

10/10/2025 10:15:52

00492710348TRLO1.1.1

XLON

147

674

10/10/2025 10:15:52

00492710350TRLO1.1.1

XLON

27

674.5

10/10/2025 10:18:00

00492710921TRLO1.1.1

CHIX

18

675

10/10/2025 10:18:08

00492710978TRLO1.1.1

AQXE

171

677.5

10/10/2025 10:27:01

00492713933TRLO1.1.1

XLON

18

677

10/10/2025 10:30:41

00492715181TRLO1.1.1

AQXE

28

676

10/10/2025 10:30:50

00492715221TRLO1.1.1

CHIX

11

676.5

10/10/2025 10:32:43

00492715897TRLO1.1.1

XLON

41

676.5

10/10/2025 10:32:43

00492715896TRLO1.1.1

XLON

90

676.5

10/10/2025 10:32:43

00492715898TRLO1.1.1

XLON

29

677

10/10/2025 10:32:43

00492715899TRLO1.1.1

XLON

171

676

10/10/2025 10:39:03

00492718085TRLO1.1.1

XLON

1

677

10/10/2025 10:40:55

00492718746TRLO1.1.1

AQXE

17

677

10/10/2025 10:40:55

00492718747TRLO1.1.1

AQXE

28

675.5

10/10/2025 10:41:27

00492718938TRLO1.1.1

CHIX

171

674.5

10/10/2025 10:49:28

00492721809TRLO1.1.1

XLON

2

674.5

10/10/2025 10:49:32

00492721829TRLO1.1.1

TRQX

1

674.5

10/10/2025 10:49:32

00492721830TRLO1.1.1

TRQX

13

674.5

10/10/2025 10:49:38

00492721844TRLO1.1.1

TRQX

10

674.5

10/10/2025 10:49:38

00492721845TRLO1.1.1

TRQX

30

674

10/10/2025 10:51:36

00492722633TRLO1.1.1

XLON

136

674

10/10/2025 10:51:36

00492722634TRLO1.1.1

XLON

5

674.5

10/10/2025 10:51:36

00492722635TRLO1.1.1

XLON

28

673.5

10/10/2025 10:52:28

00492722934TRLO1.1.1

CHIX

13

673.5

10/10/2025 10:52:28

00492722936TRLO1.1.1

TRQX

18

673.5

10/10/2025 10:52:28

00492722935TRLO1.1.1

AQXE

52

672

10/10/2025 10:57:56

00492724808TRLO1.1.1

XLON

70

672

10/10/2025 10:57:56

00492724807TRLO1.1.1

XLON

49

672

10/10/2025 10:57:56

00492724809TRLO1.1.1

XLON

65

671

10/10/2025 11:07:32

00492727413TRLO1.1.1

XLON

106

671

10/10/2025 11:07:32

00492727414TRLO1.1.1

XLON

41

672

10/10/2025 11:32:50

00492732794TRLO1.1.1

XLON

130

672

10/10/2025 11:32:50

00492732795TRLO1.1.1

XLON

31

672.5

10/10/2025 11:33:15

00492732870TRLO1.1.1

CHIX

195

672

10/10/2025 11:33:15

00492732871TRLO1.1.1

XLON

31

672.5

10/10/2025 11:39:27

00492733832TRLO1.1.1

CHIX

147

673

10/10/2025 11:45:03

00492735229TRLO1.1.1

XLON

150

673

10/10/2025 11:47:10

00492735584TRLO1.1.1

XLON

192

673

10/10/2025 11:47:11

00492735588TRLO1.1.1

XLON

49

673

10/10/2025 11:49:20

00492735949TRLO1.1.1

XLON

31

673

10/10/2025 11:52:26

00492736541TRLO1.1.1

CHIX

200

673

10/10/2025 11:52:26

00492736540TRLO1.1.1

BATE

122

673

10/10/2025 11:52:26

00492736542TRLO1.1.1

XLON

15

673

10/10/2025 11:52:29

00492736549TRLO1.1.1

TRQX

30

673

10/10/2025 11:52:29

00492736550TRLO1.1.1

TRQX

171

672.5

10/10/2025 11:54:27

00492736914TRLO1.1.1

XLON

100

673

10/10/2025 11:54:29

00492736922TRLO1.1.1

BATE

22

673

10/10/2025 11:55:30

00492737108TRLO1.1.1

CHIX

9

673

10/10/2025 11:55:30

00492737109TRLO1.1.1

CHIX

100

673

10/10/2025 11:56:45

00492737404TRLO1.1.1

BATE

15

673

10/10/2025 12:00:54

00492738534TRLO1.1.1

TRQX

171

673

10/10/2025 12:00:54

00492738533TRLO1.1.1

XLON

41

673

10/10/2025 12:03:20

00492739021TRLO1.1.1

XLON

78

673

10/10/2025 12:03:20

00492739022TRLO1.1.1

XLON

31

673.5

10/10/2025 12:04:40

00492739224TRLO1.1.1

CHIX

52

673

10/10/2025 12:04:40

00492739226TRLO1.1.1

XLON

100

673

10/10/2025 12:04:40

00492739225TRLO1.1.1

BATE

15

673

10/10/2025 12:05:22

00492739339TRLO1.1.1

TRQX

41

673

10/10/2025 12:07:25

00492739665TRLO1.1.1

XLON

78

673

10/10/2025 12:07:25

00492739666TRLO1.1.1

XLON

52

673

10/10/2025 12:11:16

00492740426TRLO1.1.1

XLON

100

673

10/10/2025 12:12:43

00492740711TRLO1.1.1

BATE

31

673

10/10/2025 12:12:47

00492740721TRLO1.1.1

CHIX

41

672.5

10/10/2025 12:17:53

00492741673TRLO1.1.1

XLON

130

672.5

10/10/2025 12:17:53

00492741674TRLO1.1.1

XLON

41

672.5

10/10/2025 12:22:15

00492742553TRLO1.1.1

XLON

78

672.5

10/10/2025 12:22:15

00492742552TRLO1.1.1

XLON

52

672.5

10/10/2025 12:22:15

00492742554TRLO1.1.1

XLON

35

673

10/10/2025 12:22:41

00492742731TRLO1.1.1

CHIX

114

672

10/10/2025 12:22:51

00492742745TRLO1.1.1

BATE

17

672.5

10/10/2025 12:22:56

00492742836TRLO1.1.1

TRQX

40

671.5

10/10/2025 12:26:31

00492743690TRLO1.1.1

XLON

41

672

10/10/2025 12:26:31

00492743691TRLO1.1.1

XLON

12

672

10/10/2025 12:26:31

00492743693TRLO1.1.1

XLON

78

672

10/10/2025 12:26:31

00492743692TRLO1.1.1

XLON

114

672

10/10/2025 12:32:21

00492744687TRLO1.1.1

BATE

171

672.5

10/10/2025 12:38:24

00492746035TRLO1.1.1

XLON

171

672

10/10/2025 12:43:34

00492747118TRLO1.1.1

XLON

120

672.5

10/10/2025 12:44:54

00492747362TRLO1.1.1

BATE

171

672

10/10/2025 12:50:26

00492748568TRLO1.1.1

XLON

109

671.5

10/10/2025 12:55:33

00492749513TRLO1.1.1

XLON

12

672

10/10/2025 12:57:05

00492749757TRLO1.1.1

TRQX

6

672.5

10/10/2025 13:00:38

00492750553TRLO1.1.1

TRQX

38

671.5

10/10/2025 13:01:15

00492750712TRLO1.1.1

CHIX

125

671.5

10/10/2025 13:01:15

00492750711TRLO1.1.1

BATE

233

671.5

10/10/2025 13:01:15

00492750713TRLO1.1.1

XLON

25

671

10/10/2025 13:01:15

00492750715TRLO1.1.1

AQXE

41

669

10/10/2025 13:06:24

00492751844TRLO1.1.1

XLON

130

669

10/10/2025 13:06:24

00492751845TRLO1.1.1

XLON

171

669

10/10/2025 13:15:54

00492753579TRLO1.1.1

XLON

28

671

10/10/2025 13:24:38

00492755473TRLO1.1.1

AQXE

171

670.5

10/10/2025 13:25:08

00492755570TRLO1.1.1

XLON

171

670.5

10/10/2025 13:26:56

00492756000TRLO1.1.1

XLON

28

671

10/10/2025 13:35:36

00492758505TRLO1.1.1

AQXE

42

670

10/10/2025 13:43:12

00492760579TRLO1.1.1

CHIX

42

670

10/10/2025 13:43:12

00492760582TRLO1.1.1

CHIX

136

670

10/10/2025 13:43:12

00492760580TRLO1.1.1

BATE

136

670

10/10/2025 13:43:12

00492760581TRLO1.1.1

BATE

128

670

10/10/2025 13:43:12

00492760584TRLO1.1.1

XLON

171

670

10/10/2025 13:43:12

00492760583TRLO1.1.1

XLON

171

670

10/10/2025 13:43:12

00492760585TRLO1.1.1

XLON

43

670

10/10/2025 13:43:12

00492760586TRLO1.1.1

XLON

2

671

10/10/2025 13:44:42

00492761063TRLO1.1.1

AQXE

5

671

10/10/2025 13:44:42

00492761062TRLO1.1.1

AQXE

21

671

10/10/2025 13:44:42

00492761064TRLO1.1.1

AQXE

171

670.5

10/10/2025 13:45:08

00492761179TRLO1.1.1

XLON

171

670.5

10/10/2025 13:46:55

00492761695TRLO1.1.1

XLON

26

671

10/10/2025 13:55:45

00492764065TRLO1.1.1

XLON

145

671

10/10/2025 13:55:45

00492764066TRLO1.1.1

XLON

171

671

10/10/2025 13:59:15

00492765210TRLO1.1.1

XLON

28

671

10/10/2025 14:02:40

00492766317TRLO1.1.1

XLON

87

671

10/10/2025 14:02:40

00492766318TRLO1.1.1

XLON

41

671

10/10/2025 14:02:40

00492766319TRLO1.1.1

XLON

15

671

10/10/2025 14:02:40

00492766320TRLO1.1.1

XLON

16

671

10/10/2025 14:02:42

00492766333TRLO1.1.1

BATE

2

671.5

10/10/2025 14:02:51

00492766363TRLO1.1.1

CHIX

6

672

10/10/2025 14:27:04

00492774005TRLO1.1.1

BATE

49

672

10/10/2025 14:27:04

00492774006TRLO1.1.1

CHIX

306

672

10/10/2025 14:27:04

00492774004TRLO1.1.1

BATE

46

672

10/10/2025 14:27:04

00492774009TRLO1.1.1

TRQX

47

672

10/10/2025 14:27:04

00492774007TRLO1.1.1

CHIX

155

672

10/10/2025 14:27:04

00492774008TRLO1.1.1

BATE

33

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774357TRLO1.1.1

AQXE

33

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774358TRLO1.1.1

AQXE

33

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774359TRLO1.1.1

AQXE

171

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774360TRLO1.1.1

XLON

171

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774361TRLO1.1.1

XLON

171

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774362TRLO1.1.1

XLON

171

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774363TRLO1.1.1

XLON

171

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774364TRLO1.1.1

XLON

171

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774365TRLO1.1.1

XLON

171

671.5

10/10/2025 14:28:00

00492774366TRLO1.1.1

XLON

23

672

10/10/2025 14:29:11

00492774841TRLO1.1.1

TRQX

33

672

10/10/2025 14:31:01

00492776909TRLO1.1.1

AQXE

23

672

10/10/2025 14:31:06

00492777081TRLO1.1.1

TRQX

161

672

10/10/2025 14:31:06

00492777085TRLO1.1.1

BATE

21

672

10/10/2025 14:35:01

00492781428TRLO1.1.1

BATE

140

672

10/10/2025 14:35:01

00492781430TRLO1.1.1

BATE

27

672

10/10/2025 14:38:43

00492784188TRLO1.1.1

AQXE

23

672

10/10/2025 14:38:43

00492784192TRLO1.1.1

TRQX

171

672

10/10/2025 14:38:43

00492784191TRLO1.1.1

XLON

23

672

10/10/2025 14:38:43

00492784193TRLO1.1.1

TRQX

78

672

10/10/2025 14:38:43

00492784195TRLO1.1.1

XLON

600

672

10/10/2025 14:38:43

00492784194TRLO1.1.1

XLON

348

672

10/10/2025 14:38:43

00492784196TRLO1.1.1

XLON

161

671.5

10/10/2025 14:40:03

00492785406TRLO1.1.1

BATE

49

671.5

10/10/2025 14:40:03

00492785408TRLO1.1.1

CHIX

147

671.5

10/10/2025 14:40:03

00492785407TRLO1.1.1

CHIX

171

671.5

10/10/2025 14:40:03

00492785409TRLO1.1.1

XLON

33

671.5

10/10/2025 14:40:28

00492785861TRLO1.1.1

AQXE

33

672

10/10/2025 14:43:34

00492788505TRLO1.1.1

AQXE

171

672

10/10/2025 14:43:34

00492788507TRLO1.1.1

XLON

342

672

10/10/2025 14:43:34

00492788506TRLO1.1.1

XLON

49

671.5

10/10/2025 14:44:39

00492789225TRLO1.1.1

CHIX

161

671.5

10/10/2025 14:44:39

00492789224TRLO1.1.1

BATE

41

672

10/10/2025 14:45:38

00492789916TRLO1.1.1

XLON

107

672

10/10/2025 14:45:38

00492789917TRLO1.1.1

XLON

23

672

10/10/2025 14:45:38

00492789918TRLO1.1.1

XLON

342

673

10/10/2025 14:48:13

00492792079TRLO1.1.1

XLON

49

673

10/10/2025 14:48:15

00492792094TRLO1.1.1

CHIX

30

672.5

10/10/2025 14:49:01

00492792626TRLO1.1.1

BATE

171

673

10/10/2025 14:50:23

00492793989TRLO1.1.1

XLON

131

672.5

10/10/2025 14:50:28

00492794041TRLO1.1.1

BATE

49

672.5

10/10/2025 14:50:28

00492794042TRLO1.1.1

CHIX

171

673.5

10/10/2025 14:53:38

00492796726TRLO1.1.1

XLON

171

673.5

10/10/2025 14:53:38

00492796728TRLO1.1.1

XLON

342

673.5

10/10/2025 14:53:38

00492796727TRLO1.1.1

XLON

161

673

10/10/2025 14:54:10

00492797064TRLO1.1.1

BATE

49

673.5

10/10/2025 14:54:12

00492797150TRLO1.1.1

CHIX

33

673

10/10/2025 14:54:29

00492797399TRLO1.1.1

AQXE

39

673

10/10/2025 14:54:29

00492797398TRLO1.1.1

AQXE

30

673

10/10/2025 14:55:45

00492798410TRLO1.1.1

XLON

49

673

10/10/2025 14:55:45

00492798411TRLO1.1.1

XLON

92

673

10/10/2025 14:55:45

00492798409TRLO1.1.1

XLON

161

673

10/10/2025 14:56:16

00492798862TRLO1.1.1

BATE

78

673

10/10/2025 14:57:39

00492800058TRLO1.1.1

XLON

93

673

10/10/2025 14:57:39

00492800059TRLO1.1.1

XLON

49

673

10/10/2025 14:58:08

00492800607TRLO1.1.1

CHIX

33

673

10/10/2025 14:58:25

00492800769TRLO1.1.1

AQXE

18

673

10/10/2025 14:58:42

00492801042TRLO1.1.1

BATE

143

673

10/10/2025 14:58:42

00492801043TRLO1.1.1

BATE

41

673

10/10/2025 14:59:47

00492801870TRLO1.1.1

XLON

113

673

10/10/2025 14:59:47

00492801871TRLO1.1.1

XLON

17

673

10/10/2025 14:59:47

00492801872TRLO1.1.1

XLON

46

672

10/10/2025 14:59:57

00492801981TRLO1.1.1

TRQX

171

672

10/10/2025 14:59:57

00492801980TRLO1.1.1

XLON

23

672

10/10/2025 14:59:57

00492801982TRLO1.1.1

TRQX

23

672

10/10/2025 14:59:57

00492801983TRLO1.1.1

TRQX

23

672

10/10/2025 14:59:57

00492801984TRLO1.1.1

TRQX

135

671.5

10/10/2025 15:00:35

00492802651TRLO1.1.1

XLON

33

671.5

10/10/2025 15:00:35

00492802652TRLO1.1.1

AQXE

36

671.5

10/10/2025 15:00:35

00492802653TRLO1.1.1

XLON

53

671.5

10/10/2025 15:04:14

00492805536TRLO1.1.1

BATE

23

672

10/10/2025 15:06:37

00492807618TRLO1.1.1

TRQX

171

672

10/10/2025 15:06:44

00492807733TRLO1.1.1

XLON

342

672

10/10/2025 15:06:44

00492807734TRLO1.1.1

XLON

44

672.5

10/10/2025 15:09:11

00492809269TRLO1.1.1

XLON

49

672.5

10/10/2025 15:09:11

00492809273TRLO1.1.1

CHIX

127

672.5

10/10/2025 15:09:11

00492809274TRLO1.1.1

XLON

161

672.5

10/10/2025 15:10:42

00492810216TRLO1.1.1

BATE

49

672.5

10/10/2025 15:11:06

00492810448TRLO1.1.1

CHIX

171

672.5

10/10/2025 15:11:06

00492810457TRLO1.1.1

XLON

41

672.5

10/10/2025 15:13:22

00492811684TRLO1.1.1

XLON

78

672.5

10/10/2025 15:13:22

00492811685TRLO1.1.1

XLON

52

672.5

10/10/2025 15:13:22

00492811686TRLO1.1.1

XLON

171

672.5

10/10/2025 15:15:26

00492813128TRLO1.1.1

XLON

23

672

10/10/2025 15:15:49

00492813391TRLO1.1.1

TRQX

23

672

10/10/2025 15:15:49

00492813392TRLO1.1.1

TRQX

49

672

10/10/2025 15:15:49

00492813390TRLO1.1.1

CHIX

33

671.5

10/10/2025 15:16:32

00492814113TRLO1.1.1

AQXE

33

671.5

10/10/2025 15:16:32

00492814114TRLO1.1.1

AQXE

33

671.5

10/10/2025 15:16:32

00492814115TRLO1.1.1

AQXE

161

672

10/10/2025 15:16:45

00492814401TRLO1.1.1

BATE

41

672

10/10/2025 15:17:31

00492815088TRLO1.1.1

XLON

52

672

10/10/2025 15:17:31

00492815090TRLO1.1.1

XLON

78

672

10/10/2025 15:17:31

00492815089TRLO1.1.1

XLON

12

672

10/10/2025 15:19:16

00492816641TRLO1.1.1

TRQX

58

672

10/10/2025 15:19:32

00492816923TRLO1.1.1

XLON

113

672

10/10/2025 15:19:32

00492816922TRLO1.1.1

XLON

11

672

10/10/2025 15:20:10

00492817464TRLO1.1.1

TRQX

49

671.5

10/10/2025 15:21:38

00492818388TRLO1.1.1

CHIX

171

671

10/10/2025 15:22:12

00492818718TRLO1.1.1

XLON

29

671.5

10/10/2025 15:22:18

00492818801TRLO1.1.1

AQXE

161

671.5

10/10/2025 15:23:04

00492819317TRLO1.1.1

BATE

171

671

10/10/2025 15:24:05

00492819879TRLO1.1.1

XLON

1

671.5

10/10/2025 15:25:01

00492820413TRLO1.1.1

AQXE

23

672

10/10/2025 15:25:19

00492820643TRLO1.1.1

TRQX

49

671.5

10/10/2025 15:27:51

00492822344TRLO1.1.1

CHIX

171

671

10/10/2025 15:27:56

00492822401TRLO1.1.1

XLON

171

671

10/10/2025 15:27:56

00492822402TRLO1.1.1

XLON

33

671.5

10/10/2025 15:28:52

00492822896TRLO1.1.1

AQXE

80

671

10/10/2025 15:29:21

00492823308TRLO1.1.1

BATE

81

671

10/10/2025 15:29:21

00492823307TRLO1.1.1

BATE

78

671

10/10/2025 15:30:15

00492823870TRLO1.1.1

XLON

4

671

10/10/2025 15:30:15

00492823873TRLO1.1.1

XLON

89

671

10/10/2025 15:30:15

00492823871TRLO1.1.1

XLON

10

672

10/10/2025 15:31:29

00492824683TRLO1.1.1

TRQX

13

672

10/10/2025 15:31:29

00492824684TRLO1.1.1

TRQX

85

671

10/10/2025 15:32:52

00492825707TRLO1.1.1

XLON

78

671

10/10/2025 15:32:52

00492825708TRLO1.1.1

XLON

8

671

10/10/2025 15:32:52

00492825709TRLO1.1.1

XLON

49

671

10/10/2025 15:34:27

00492827025TRLO1.1.1

CHIX

36

671

10/10/2025 15:34:36

00492827233TRLO1.1.1

XLON

22

671

10/10/2025 15:34:36

00492827235TRLO1.1.1

XLON

113

671

10/10/2025 15:34:36

00492827234TRLO1.1.1

XLON

16

671.5

10/10/2025 15:35:12

00492827698TRLO1.1.1

AQXE

161

671

10/10/2025 15:36:10

00492828334TRLO1.1.1

BATE

40

671

10/10/2025 15:37:06

00492828988TRLO1.1.1

XLON

53

671

10/10/2025 15:37:06

00492828990TRLO1.1.1

XLON

78

671

10/10/2025 15:37:06

00492828989TRLO1.1.1

XLON

23

671.5

10/10/2025 15:38:08

00492829670TRLO1.1.1

TRQX

49

671

10/10/2025 15:41:16

00492831902TRLO1.1.1

CHIX

5

671.5

10/10/2025 15:42:05

00492832594TRLO1.1.1

AQXE

28

671.5

10/10/2025 15:42:06

00492832598TRLO1.1.1

AQXE

171

671

10/10/2025 15:42:09

00492832613TRLO1.1.1

XLON

171

670.5

10/10/2025 15:44:30

00492834344TRLO1.1.1

XLON

171

670.5

10/10/2025 15:44:30

00492834345TRLO1.1.1

XLON

23

670.5

10/10/2025 15:44:43

00492834480TRLO1.1.1

TRQX

33

670.5

10/10/2025 15:44:46

00492834487TRLO1.1.1

BATE

128

670.5

10/10/2025 15:44:46

00492834488TRLO1.1.1

BATE

171

670.5

10/10/2025 15:46:28

00492835880TRLO1.1.1

XLON

49

670.5

10/10/2025 15:48:37

00492837405TRLO1.1.1

CHIX

171

670.5

10/10/2025 15:48:55

00492837631TRLO1.1.1

XLON

29

671

10/10/2025 15:48:55

00492837632TRLO1.1.1

AQXE

4

671.5

10/10/2025 15:48:55

00492837634TRLO1.1.1

AQXE

161

670.5

10/10/2025 15:50:39

00492838916TRLO1.1.1

BATE

23

670.5

10/10/2025 15:51:55

00492839722TRLO1.1.1

TRQX

171

670.5

10/10/2025 15:51:55

00492839721TRLO1.1.1

XLON

171

670.5

10/10/2025 15:54:20

00492841500TRLO1.1.1

XLON

49

671

10/10/2025 15:55:34

00492842440TRLO1.1.1

CHIX

11

671.5

10/10/2025 15:55:49

00492842637TRLO1.1.1

AQXE

171

671.5

10/10/2025 15:56:15

00492842920TRLO1.1.1

XLON

33

671

10/10/2025 15:56:15

00492842921TRLO1.1.1

AQXE

161

671

10/10/2025 15:57:05

00492843457TRLO1.1.1

BATE

171

671

10/10/2025 15:57:05

00492843458TRLO1.1.1

XLON

23

669.5

10/10/2025 15:58:14

00492845699TRLO1.1.1

TRQX

171

668

10/10/2025 15:59:00

00492847222TRLO1.1.1

XLON

171

666

10/10/2025 16:00:38

00492849736TRLO1.1.1

XLON

49

666.5

10/10/2025 16:00:45

00492849994TRLO1.1.1

CHIX

33

666.5

10/10/2025 16:01:07

00492850327TRLO1.1.1

AQXE

161

666.5

10/10/2025 16:01:35

00492850717TRLO1.1.1

BATE

171

665

10/10/2025 16:01:44

00492850840TRLO1.1.1

XLON

23

664.5

10/10/2025 16:01:55

00492850975TRLO1.1.1

TRQX

49

664.5

10/10/2025 16:03:26

00492852188TRLO1.1.1

CHIX

101

663.5

10/10/2025 16:03:32

00492852259TRLO1.1.1

XLON

66

663.5

10/10/2025 16:03:39

00492852360TRLO1.1.1

XLON

70

663.5

10/10/2025 16:03:39

00492852361TRLO1.1.1

XLON

105

663.5

10/10/2025 16:03:39

00492852362TRLO1.1.1

XLON

17

666.5

10/10/2025 16:03:46

00492852430TRLO1.1.1

AQXE

16

666.5

10/10/2025 16:03:46

00492852431TRLO1.1.1

AQXE

161

663

10/10/2025 16:04:20

00492852951TRLO1.1.1

BATE

171

662.5

10/10/2025 16:04:23

00492853032TRLO1.1.1

XLON

23

664

10/10/2025 16:04:34

00492853264TRLO1.1.1

TRQX

171

663

10/10/2025 16:06:34

00492854989TRLO1.1.1

XLON

29

663.5

10/10/2025 16:06:34

00492854991TRLO1.1.1

AQXE

4

664.5

10/10/2025 16:06:34

00492854992TRLO1.1.1

AQXE

85

663

10/10/2025 16:06:53

00492855401TRLO1.1.1

XLON

86

663

10/10/2025 16:06:53

00492855400TRLO1.1.1

XLON

7

662.5

10/10/2025 16:07:28

00492856076TRLO1.1.1

CHIX

42

662.5

10/10/2025 16:07:28

00492856075TRLO1.1.1

CHIX

23

663

10/10/2025 16:07:28

00492856078TRLO1.1.1

TRQX

17

662

10/10/2025 16:07:45

00492856696TRLO1.1.1

BATE

144

662

10/10/2025 16:07:45

00492856697TRLO1.1.1

BATE

171

662

10/10/2025 16:07:45

00492856698TRLO1.1.1

XLON

171

662

10/10/2025 16:08:40

00492858092TRLO1.1.1

XLON

12

664.5

10/10/2025 16:09:11

00492858640TRLO1.1.1

AQXE

21

664.5

10/10/2025 16:09:11

00492858639TRLO1.1.1

AQXE

49

662

10/10/2025 16:09:29

00492859162TRLO1.1.1

CHIX

161

662

10/10/2025 16:09:54

00492859740TRLO1.1.1

BATE

342

663.5

10/10/2025 16:10:43

00492860405TRLO1.1.1

XLON

23

664

10/10/2025 16:11:23

00492860936TRLO1.1.1

TRQX

171

663.5

10/10/2025 16:11:23

00492860937TRLO1.1.1

XLON

49

663.5

10/10/2025 16:11:29

00492861083TRLO1.1.1

CHIX

33

664

10/10/2025 16:11:56

00492861518TRLO1.1.1

AQXE

171

662

10/10/2025 16:12:03

00492861630TRLO1.1.1

XLON

49

662.5

10/10/2025 16:14:28

00492864251TRLO1.1.1

CHIX

161

663

10/10/2025 16:14:28

00492864250TRLO1.1.1

BATE

171

663

10/10/2025 16:14:28

00492864252TRLO1.1.1

XLON

42

663

10/10/2025 16:14:28

00492864254TRLO1.1.1

XLON

129

663

10/10/2025 16:14:28

00492864255TRLO1.1.1

XLON

171

663

10/10/2025 16:14:28

00492864253TRLO1.1.1

XLON

23

662.5

10/10/2025 16:14:28

00492864256TRLO1.1.1

TRQX

33

662.5

10/10/2025 16:14:36

00492864363TRLO1.1.1

AQXE

118

662.5

10/10/2025 16:16:08

00492865663TRLO1.1.1

CHIX

171

662.5

10/10/2025 16:16:08

00492865664TRLO1.1.1

XLON

739

662.5

10/10/2025 16:16:08

00492865665TRLO1.1.1

XLON

72

662.5

10/10/2025 16:16:08

00492865666TRLO1.1.1

TRQX

72

662

10/10/2025 16:16:28

00492866062TRLO1.1.1

AQXE

172

662

10/10/2025 16:16:36

00492866206TRLO1.1.1

BATE

350

662.5

10/10/2025 16:16:36

00492866207TRLO1.1.1

BATE

13

661.5

10/10/2025 16:18:02

00492867455TRLO1.1.1

TRQX

5

662.5

10/10/2025 16:18:02

00492867456TRLO1.1.1

TRQX

39

662

10/10/2025 16:18:16

00492867848TRLO1.1.1

CHIX

272

661.5

10/10/2025 16:18:16

00492867849TRLO1.1.1

XLON

41

661.5

10/10/2025 16:18:16

00492867850TRLO1.1.1

XLON

60

661.5

10/10/2025 16:18:16

00492867851TRLO1.1.1

XLON

225

661.5

10/10/2025 16:18:36

00492868385TRLO1.1.1

BATE

46

661.5

10/10/2025 16:18:52

00492868758TRLO1.1.1

AQXE

37

661

10/10/2025 16:20:30

00492871015TRLO1.1.1

CHIX

124

661

10/10/2025 16:20:30

00492871016TRLO1.1.1

XLON

318

661

10/10/2025 16:20:30

00492871017TRLO1.1.1

XLON

22

661

10/10/2025 16:20:32

00492871068TRLO1.1.1

TRQX

133

661

10/10/2025 16:20:51

00492871408TRLO1.1.1

BATE

27

661

10/10/2025 16:21:06

00492871663TRLO1.1.1

AQXE

132

660.5

10/10/2025 16:21:15

00492871849TRLO1.1.1

XLON

6

660.5

10/10/2025 16:21:15

00492871850TRLO1.1.1

XLON

38

661

10/10/2025 16:22:16

00492872973TRLO1.1.1

CHIX

18

661

10/10/2025 16:22:33

00492873281TRLO1.1.1

TRQX

272

661

10/10/2025 16:22:40

00492873442TRLO1.1.1

XLON

16

661

10/10/2025 16:22:40

00492873443TRLO1.1.1

XLON

145

661

10/10/2025 16:23:18

00492874126TRLO1.1.1

BATE

77

661

10/10/2025 16:24:33

00492875338TRLO1.1.1

XLON

242

661

10/10/2025 16:24:33

00492875337TRLO1.1.1

XLON

47

661

10/10/2025 16:24:50

00492875752TRLO1.1.1

CHIX

47

661

10/10/2025 16:24:54

00492875817TRLO1.1.1

AQXE

11

661

10/10/2025 16:25:05

00492876004TRLO1.1.1

TRQX

110

661

10/10/2025 16:25:11

00492876070TRLO1.1.1

BATE

7

660.5

10/10/2025 16:25:15

00492876159TRLO1.1.1

CHIX

5

661

10/10/2025 16:26:47

00492877863TRLO1.1.1

AQXE

250

660.5

10/10/2025 16:27:03

00492878065TRLO1.1.1

XLON

236

660.5

10/10/2025 16:27:03

00492878066TRLO1.1.1

XLON

14

660.5

10/10/2025 16:27:03

00492878067TRLO1.1.1

TRQX

6

661

10/10/2025 16:27:06

00492878123TRLO1.1.1

BATE

27

661

10/10/2025 16:27:49

00492878716TRLO1.1.1

XLON

2

660.5

10/10/2025 16:27:49

00492878717TRLO1.1.1

CHIX


