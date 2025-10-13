In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Lothar Albert und Lars Erichsen über die aktuelle Marktlage und ...
|Aktuelle Nachrichten
|12:31
|Trader-Interview mit Lars Erichsen: DAX, Bitcoin, Nvidia, Barrick Mining & Southern Copper
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Lothar Albert und Lars Erichsen über die aktuelle Marktlage und ..
|10:42
|Blasting operations set to commence at Barrick's Loulo-Gounkoto site in Mali
|So
|KW 41 2025 Gold UND Silber knacken Rekordpreise - dazu Goldaktien Barrick, Newmont, Franco Nevada
|Goldaktien, Gold und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die KW 41 2025. Zudem werfen wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Silberpreisentwicklung. Und natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung...
|Sa
|BARRICK MINING CORPORATION kurz vor dem großen Ausbruch!
|Fr
|BARRICK MINING - Goldrakete im Höhenflug: Jetzt droht die Verschnaufpause
|12:32
|Why Are Nvidia and Uber Backing This Tiny $900 Million Artificial Intelligence (AI) Company?
|12:26
|Jim Cramer Discusses NVIDIA (NVDA) & Circular AI Deals
|12:15
|"Avinatan has come home": Jensen Huang hails release of Nvidia engineer after two years in Hamas captivity
|11:32
|3 Reasons to Buy Nvidia Stock Like There's No Tomorrow
|Mi
|What Makes Southern Copper Corporation (SCCO) a Timeless Pick Among Profitable Dividend Stocks
|Mi
|Morgan Stanley stuft Southern Copper hoch - Lieferengpässe im Fokus
|Mi
|Morgan Stanley upgrades Southern Copper stock rating on supply issues
|06.10.
|SQM cut at Jefferies on downside risk for lithium prices; Southern Copper kept at Buy