Die USA wollen sich auch durch die Anlegung von Lagern an kritischen Mineralen unabhängiger von China machen.

Die USA erhöhen den Druck beim Aufbau eines strategischen Rohstoffpuffers: Das Verteidigungsministerium (Pentagon) will über seine Defense Logistics Agency (DLA) kritische Mineralien im Wert von bis zu 1 Mrd. USD erwerben. Aus öffentlichen DLA-Unterlagen geht hervor, dass die Regierung die nationale Rohstoffreserve zügig ausweiten will - als Reaktion auf verschärfte chinesische Exportkontrollen und die starke Abhängigkeit westlicher Lieferketten von China. Neben Seltenen Erden stehen Metalle wie Kobalt, Antimon, Tantal, Scandium, Germanium, Bismut und Indium im Fokus, berichtet zum Beispiel die Financial Times.



China dominiert weite Teile der Lieferkette: Das Land fördert mehr als die Hälfte der Seltenen Erden und kontrolliert einen Großteil der weltweiten Verarbeitungskapazitäten - Schätzungen zufolge über 90% in einzelnen Stufen. Diese Materialien sind unerlässlich für militärische Systeme (z. B. Flugzeugtriebwerke, Radar, Lenkwaffen) und Hochtechnologie wie Smartphones, Windturbinen oder E-Mobilitätsantriebe. Entsprechend zielt der US-Vorratsaufbau darauf ab, Lieferunterbrechungen in geopolitisch sensiblen Phasen abzufedern und die Industrie im Bedarfsfall versorgen zu können.

Pentagon-Programm: 1 Mrd. USD für Seltene Erden, Antimon, Gallium & Co.

